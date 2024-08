Como criar um painel de controle executivo: Um guia passo a passo

Um painel de controle executivo eficaz é como uma sala de controle da sua empresa.

Ele mostra o que está acontecendo em um determinado momento por meio de dados acionáveis, mas não o sobrecarrega com detalhes desnecessários. Você obtém uma visão geral clara e visual da saúde financeira da sua empresa, dos indicadores-chave de desempenho (KPIs), do gerenciamento do relacionamento com o cliente e de outras informações necessárias para tomar decisões importantes com confiança. 💯

O único problema é que criar um painel de alto nível não é uma tarefa fácil. Você precisa reunir vários sistemas de negócios e métricas críticas, o que pode parecer assustador.

Para ajudá-lo, mostraremos a você como deve ser um painel executivo robusto e como criar um do zero sem trabalho tedioso.

O que é um painel executivo?

Um painel executivo é uma representação visual de dados e KPIs que os executivos de nível C usam para monitorar processos de negócios e atividades. Ele extrai informações de várias fontes para fornecer informações acionáveis sobre o desempenho da empresa.

Dependendo da finalidade, o painel pode ser um resumo executivo de relatórios e KPIs em várias funções de negócios ou uma visão geral de alto nível de um setor específico. De qualquer forma, o objetivo é transformar pilhas de dados brutos em um exercício conciso e dinâmico que ajudará o executivo a tomar decisões baseadas em fatos.

Para cumprir essa finalidade com eficácia, um painel executivo deve contar com dados (quase) em tempo real e, de preferência, atualizar-se sem trabalho manual. Isso permite que os executivos estejam sempre atualizados sobre o andamento do projeto e o desempenho geral. 📈

Benefícios da criação de um painel executivo

Se você é um tomador de decisões, deve implementar painéis executivos por cinco motivos principais:

Supervisão clara Você não pode (e não deve) estar diretamente envolvido em tudo o que acontece na sua empresa. Um painel executivo lhe dá a visão necessária para manter um controle firme das atividades da empresa, o que talvez não seja possível obter em primeira mão **Mais curtoprocesso de tomada de decisão-Decisões impactantes exigemplanejamento meticulosoa última coisa que você quer é dar tiros no escuro. Com um painel de controle robusto, todos os dados necessários estarão bem à sua frente, para que você não precise passar horas ou dias pensando em sua próxima ação Comunicação aprimorada Esteja você se preparando para a reunião anual de acionistas ou precise comunicar mudanças importantes aos seus funcionários, um painel executivo é inestimável para criar seu material de apresentação e respaldar tudo o que você diz com dados atuais Melhor desempenho dos negócios Um painel oferece um instantâneo em tempo real da saúde geral de sua empresa, que pode ser usado para identificar as principais áreas de melhoria ereforçar suas operações5. Acompanhamento e alinhamento de metas Você pode usar um painel executivo para rastrear várias metas em diferentes departamentos e garantir que elas estejam alinhadas com suas metas estratégia geral . Compartilhar o painel com sua equipe também pode ser uma excelente maneira de mantê-la motivada e engajada



5 tipos de painéis executivos

Há vários tipos de painéis executivos que atendem a diferentes propósitos e usuários-alvo. Vamos examinar os mais comuns para que você tenha uma ideia geral do que cada um deve incluir. 📊

Painel financeiro

Os painéis financeiros são usados por CFOs e acionistas que precisam de uma visão panorâmica do bem-estar financeiro de uma empresa. Normalmente, eles consolidam relatórios relacionados aos seguintes aspectos:

Demonstrações de fluxo de caixa

Contas a pagar e a receber

Margens de lucro

Análise de despesas

Um aspecto crucial dos painéis financeiros é a análise de tendências, que usa dados históricos para identificar padrões e anomalias financeiras (por exemplo, quedas sazonais de receita ou picos de custo). Essas tendências são usadas para previsões financeiras e ajudam a empresa a organizar seu orçamento de forma mais eficaz.

Os painéis financeiros também podem ser usados para análise de risco. Por exemplo, você pode usar os dados de fluxo de caixa do painel para reduzir os riscos de liquidez e garantir que você não fique sem fundos acessíveis. 💸

Relatórios financeiros regulares são cruciais para monitorar o desempenho de uma empresa, e um painel ajuda você a ficar por dentro das principais métricas sem ter que vasculhar relatórios individuais. Ele permite que você se mantenha dentro do orçamento e evite excessos de custos desnecessários.

Painel estratégico

Um painel estratégico oferece informações valiosas sobre o desempenho de sua empresa de acordo com sua objetivos de longo prazo . Ele pode abranger vários KPIs, desde sua participação no mercado e ROI em grandes projetos até engajamento dos funcionários e satisfação. As especificações dependem das metas de sua empresa, portanto, não há dois painéis idênticos.

Os painéis estratégicos podem ser usados para várias finalidades, principalmente:

Revisões e ajustes do plano de longo prazo

Alocação de recursos

Alinhamento com as metas de longo prazo da empresa

Você também pode usar um painel estratégico para análise comparativa, comparando seu desempenho com o de um concorrente. Isso lhe dará uma ideia melhor de sua posição no mercado e o ajudará a determinar o caminho a seguir. ️

Painel operacional

Ao contrário de um painel estratégico, um painel operacional é granular e se concentra nas atividades cotidianas. Além de dar ao COO uma visão mais profunda de funções e processos específicos, ele ajuda os gerentes e líderes de equipe a combater ineficiências e otimizar os fluxos de trabalho .

O aspecto mais importante de um painel operacional são os dados em tempo real, pois eles permitem a rápida solução de problemas. O painel rastreia várias métricas essenciais, como:

Produção

Níveis e tendências de estoque

Utilização de recursos

Padrões de qualidade

Se bem construídos, os painéis operacionais são altamente dinâmicos e interativos, permitindo que você acompanhe seus principais processos continuamente e identifique gargalos. Você pode usar os dados fornecidos para transformar sua empresa em uma máquina bem lubrificada e garantir que tudo ocorra sem problemas. 🏭

Painel de gerenciamento de projetos

Um painel de gerenciamento de projetos é geralmente usado para rastrear o portfólio completo de projetos da empresa. No entanto, ele também pode ser usado para projetos individuais que exigem atenção especial ou recursos extensivos.

O painel deve incluir informações críticas sobre um projeto, como:

Tarefas-chave com responsáveis, prazos e outros detalhes

Metas commarcos correspondentes e KPIs

Custos projetados e dados em tempo real sobre as despesas reais

Muitos painéis de gerenciamento de projetos usam Gráficos de Gantt para apresentar cronogramas detalhados que permitem aos tomadores de decisão acompanhar o progresso e fazer ajustes, se necessário. Esses painéis são particularmente úteis para a comunicação com partes interessadas no projeto e mantê-los informados sobre as últimas atualizações.❗

Painel de controle de marketing

Os CMOs precisam tomar muitas decisões rapidamente para ficarem por dentro das novas tendências e executarem ações eficazes estratégias de marketing . É por isso que um painel de marketing abrangente é essencial para manter a vantagem competitiva de sua empresa.

O painel deve fornecer uma visão geral dos principais canais de marketing da empresa (anúncios pagos, mídia social, canais tradicionais etc.) para que você possa avaliar rapidamente a eficácia deles. Você pode usar esses dados para decidir o que funciona melhor, para reforçar e eliminar as táticas menos eficazes.

Um painel de marketing também contém informações importantes sobre seu público-alvo, o que permite que você personalize seus esforços de marketing para aumentar sua eficácia. 🎯

O mais kPIs mais notáveis comumente encontrados em painéis de marketing incluem:

Custos de aquisição de clientes

Métricas de SEO (taxa de rejeição, taxa de cliques, conversões, etc.)

Valor da vida útil do cliente

Pontuação do promotor líquido

Como criar um painel executivo robusto em cinco etapas fáceis

Depois de escolher o painel executivo que você deseja criar, siga estas etapas para criá-lo do zero:

Etapa 1: Escolha seu software de painel

Seu software escolhido software de painel de controle precisa atender a vários requisitos, principalmente:

Extensas opções de personalização

Robustovisualização de dados recursos

Integrações com plataformas populares

Interface fácil de usar

Recursos de delegação de tarefas e colaboração

Se você precisar de um plataforma visual de gerenciamento de projetos que abrange tudo isso e muito mais, ClickUp pode ser uma excelente opção. Com Dashboards do ClickUp com o ClickUp Dashboards, você pode visualizar as principais métricas e analisar dados para tomar decisões com mais facilidade.

Você tem mais de 50 widgets que podem ser personalizados a seu gosto, o que garante total flexibilidade. A plataforma também oferece várias opções de visualização de dados, desde simples gráficos de pizza e roll-ups de progresso até abrangentes gráficos de Gantt para rastrear cronogramas de projetos.

Use o ClickUp Dashboards para criar visões gerais dinâmicas dos dados mais importantes de sua empresa

Você pode configurar um painel dinâmico que evoluirá junto com seus dados, conectando-o a várias fontes de dados (que abordaremos com mais detalhes um pouco mais adiante neste guia). Graças à interface intuitiva do ClickUp, você pode criar uma visão geral elaborada de todas as suas principais métricas sem esforço.

O ClickUp vem com vários modelos de painel incorporados que você pode usar para reduzir o trabalho manual, como:

Cada modelo de painel executivo pode ser adaptado ao seu fluxo de trabalho, fontes de dados e outras especificidades para que você possa ajustar tudo nos mínimos detalhes. 🔧

Etapa 2: Especifique a meta e os usuários principais

Definir seu(s) objetivo(s) é uma etapa essencial para criar seu painel, pois determinará tudo o que ele mostrará, inclusive seus KPIs, projetos e tarefas, e assim por diante. 🗓️

Dentro de cada tipo de painel executivo, há vários metas específicas que você pode definir . Por exemplo, se você estiver criando um painel estratégico, algumas das principais metas podem incluir:

Um aumento de 12% na participação de mercado nos próximos três anos

Expansão para três novos países em um período de dois anos

Acréscimo de 20 novos funcionários nos próximos quatro anos

Seja qual for a meta que você definir, Metas do ClickUp pode ajudá-lo a monitorar sem esforço. Há vários gráficos e tabelas para escolher, dependendo de sua meta (metas monetárias, rolagens de progresso, porcentagens etc.).

Use o ClickUp Goals para ficar sempre a par do progresso por meio de dados acionáveis

Você também pode estabelecer prazos para metas e tarefas relacionadas para definir um cronograma claro. Compartilhe as metas com todos os envolvidos para mantê-los na mesma página, e você promoverá a transparência e a responsabilidade.

Outra consideração importante é o grupo de usuários do painel, que pode não ser tão óbvio quanto parece à primeira vista. Por exemplo, criar um painel de marketing não significa necessariamente que o CMO será o único usuário. O CFO também pode querer ter acesso a ele, pois isso permite que ele tome decisões importantes sobre a alocação do orçamento. 💰

Nesse caso, o painel deve conter dados financeiros, como o ROI de campanhas específicas e detalhamento de custos. Considere todos os executivos que podem se beneficiar do painel e garanta que todos eles recebam dados relevantes.

Etapa 3: escolha seus KPIs

Os dados mais importantes que você verá em um painel executivo estão relacionados aos seus KPIs. Você os acompanhará para garantir que está se movendo em direção à meta escolhida e tomará medidas corretivas, se necessário.

Seu painel deve incluir tanto os KPIs que você está tentando melhorar quanto aqueles que você está supervisionando para manutenção. As métricas específicas dependem de sua meta, portanto, concentre-se nas mais impactantes.

Se voltarmos ao exemplo da participação de mercado, alguns KPIs que você pode rastrear incluem:

Número de vendas em um determinado período de tempo

Taxa de retenção de clientes

Pontuação do promotor líquido

Clientes repetidos e indicações

Crie painéis detalhados de KPI no ClickUp para analisar, visualizar e priorizar seu trabalho

Pode ser uma boa ideia consultar suas equipes e outras partes interessadas ao decidir sobre os KPIs que você acompanhará, pois eles podem fornecer informações valiosas que você não conseguiria obter de outra forma. 🤓

Ao escolher seus KPIs, lembre-se de que está criando um painel de alta visibilidade. Não há espaço para métricas de vaidade e KPIs granulares que não afetam diretamente as decisões executivas.

Por exemplo, o número de vendas anuais é um KPI de alto nível que pode se ramificar em muitos KPIs de baixo nível (tráfego e conversões do site, tempo médio de conversão, taxa de cotação para fechamento etc.). Em vez de incluir todos esses indicadores de baixo nível, foque no panorama geral e deixe que o chefe do departamento correspondente entre em mais detalhes.

Etapa 4: conectar o painel às fontes de dados

Não faz muito sentido ter um painel que não seja sincronizado com frequência ou em tempo real, dependendo de suas metas e KPIs. Para garantir que não haja sincronização manual entrada de dados que pode levar a erros dispendiosos, você deve integrar o painel com diferentes fontes de dados e plataformas que suas equipes usam.

Se você criar um painel com o ClickUp, poderá desenvolver um ecossistema coeso sem problemas ou processos técnicos complexos. Por exemplo, você pode delegar trabalho usando Tarefas do ClickUp e enriquecer seu painel com widgets que extraem todos os dados necessários do projeto em tempo real. 🕛

Aumente a produtividade simplificando as tarefas e usando o ClickUp Views adaptável para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

O ClickUp também oferece mais de 1.000 integrações com aplicativos de terceiros para que você possa conectar vários aplicativos a ela sem nenhum custo! Isso torna a plataforma altamente adaptável a vários fluxos de trabalho, permitindo que você crie painéis de alto nível e granulares em pouco tempo.

Se você não encontrar suas plataformas atuais entre as integrações nativas do ClickUp, poderá usar o API do ClickUp para criar personalizados.

Com tudo isso em mente, o ClickUp oferece total liberdade para criar painéis robustos e dinâmicos que minimizam o trabalho manual e contam a história da sua empresa com o máximo ou o mínimo de detalhes que você desejar. Se precisar de inspiração, dê uma olhada em estes exemplos de painéis do ClickUp .

Etapa 5: atualizar o painel conforme necessário

Quando o painel estiver em funcionamento, peça feedback aos usuários para que você possa ajustar o design, a relevância dos dados e a funcionalidade geral, se necessário. É melhor ter um loop de feedback contínuo para que o painel apresente a posição de sua empresa com precisão exata. 📍

Você também deve atualizar o painel se as circunstâncias de sua empresa mudarem. Talvez você esteja lançando um novo produto, reestruturando alguns departamentos ou fazendo outras mudanças importantes que podem causar um efeito cascata significativo em toda a organização. Nesse caso, certifique-se de que o painel reflita essas mudanças para que você possa acompanhar o impacto delas.

Pode ser uma boa ideia revisar o painel com gerentes e funcionários de diferentes níveis para obter um feedback holístico sobre sua eficácia. Inclua todas as partes relevantes no processo, e seu painel apoiará a evolução de sua empresa.

Crie um painel executivo e faça sua empresa crescer sem adivinhações

Um painel bem feito pode facilitar muito a vida da sua equipe executiva. Siga as etapas acima para criar um, e você evitará muitas dores de cabeça ao tomar decisões importantes. Você também terá controle total sobre todas as coisas importantes que acontecem na sua empresa, o que traz clareza e paz de espírito.

O ClickUp pode ajudá-lo a obter esses benefícios sem gastar muito ou exigir uma equipe inteira de especialistas em tecnologia. Todos os seus principais recursos são apresentados de forma intuitiva, e você receberá dicas valiosas para tirar o máximo proveito deles. Para criar um painel de controle executivo robusto sem esforço, crie uma conta ClickUp hoje mesmo !