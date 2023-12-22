Cliente vs. Cliente: Principais diferenças e exemplos

Pense no maior patrocinador de sua empresa - alguém que paga por seus produtos ou serviços. Ele é um cliente ou freguês?

Qual é a diferença, você pergunta? Responderemos exatamente isso nesta postagem do blog.

O que é um cliente?

Um cliente é um cliente de longo prazo que compra consistentemente produtos, serviços ou consultoria para aspectos importantes de seus negócios. Normalmente, os relacionamentos com os clientes são:

Baseados em serviços : Serviços profissionais, como contabilidade, jurídico e marketing, atraem clientes

: Serviços profissionais, como contabilidade, jurídico e marketing, atraem clientes De nicho : As organizações que atraem clientes oferecem serviços de nicho para um mercado-alvo menor

: As organizações que atraem clientes oferecem serviços de nicho para um mercado-alvo menor **Longo prazo: os contratos entre cliente e fornecedor geralmente são feitos para alguns meses/anos em vez de transações individuais

Focado em soluções : As empresas baseadas no cliente fornecem soluções personalizadas para problemas em vez de ofertas pré-embaladas

: As empresas baseadas no cliente fornecem soluções personalizadas para problemas em vez de ofertas pré-embaladas Orientadas para o relacionamento : As empresas entendem profundamente o trabalho, as necessidades e as peculiaridades de seus clientes para fornecer valor contínuo

: As empresas entendem profundamente o trabalho, as necessidades e as peculiaridades de seus clientes para fornecer valor contínuo Pagamentos de retenção: Os clientes pagam a seus fornecedores uma taxa de retenção periódica fixa por serviços contínuos, em vez do valor predeterminado do serviço prestado

Serviços baseados no cliente

Aqui estão alguns exemplos de serviços baseados no cliente.

Empresas de consultoria

As empresas de consultoria e assessoria que oferecem serviços profissionais de nicho têm clientes. Elas trabalham em estreita colaboração com seus clientes, oferecendo consultas recorrentes sobre estratégia de negócios. Em resumo, os clientes compram consultoria.

Agências de marca/publicidade

As agências de publicidade e marketing digital mantêm relacionamentos de décadas com seus clientes, compreendendo os aspectos intangíveis da marca e criando campanhas personalizadas e diferenciadas.

Escritórios de advocacia

O litígio leva tempo. Portanto, um escritório de advocacia geralmente mantém relacionamentos duradouros com seus clientes, tendo acesso a informações confidenciais/pessoais. Isso não é chamado de "confidencialidade do cliente" por um bom motivo!

O que é um cliente?

Um cliente é um indivíduo ou uma empresa que compra bens ou serviços de uma empresa uma vez ou de tempos em tempos. As relações cliente-fornecedor são normalmente:

Baseadas em produtos : A maioria dos relacionamentos com clientes é baseada em produtos. Mesmo que o fornecedor ofereça serviços, eles serão padronizados e não personalizáveis de acordo com as necessidades do cliente

: A maioria dos relacionamentos com clientes é baseada em produtos. Mesmo que o fornecedor ofereça serviços, eles serão padronizados e não personalizáveis de acordo com as necessidades do cliente Público mais amplo : As empresas que atendem aos clientes atingem um mercado-alvo maior com maior volume de vendas

: As empresas que atendem aos clientes atingem um mercado-alvo maior com maior volume de vendas Curto prazo : Os clientes entram em uma loja, compram o que precisam e saem

: Os clientes entram em uma loja, compram o que precisam e saem Focado na oferta : Diferentemente de um serviço personalizado, o fornecedor pré-embala o produto/serviço para ser usado pelo cliente, se parecer adequado

: Diferentemente de um serviço personalizado, o fornecedor pré-embala o produto/serviço para ser usado pelo cliente, se parecer adequado Orientado por transações: Mesmo que seja um cliente recorrente, o relacionamento é uma série de transações individuais em vez de um relacionamento contínuo

Serviços baseados no cliente

Exemplos de serviços baseados no cliente seriam os seguintes.

Lojas de varejo

Supermercados, lojas de roupas ou drogarias - os estabelecimentos de varejo oferecem aos clientes produtos com pouca ou nenhuma personalização.

Restaurantes

Os clientes geralmente preferem restaurantes ou cafeterias específicos e os visitam com frequência. Mesmo que o cliente tenha um relacionamento com a equipe, ele será atendido pelo cardápio com o mínimo de personalização.

Spas ou salões de beleza

Clientes de longo prazo não se tornam clientes. Isso também se aplica a spas e salões de beleza. Cada visita é considerada uma transação. O melhor que as empresas de serviços baseados no cliente podem fazer é aumentar o número de transações em um mês/ano.

Principais diferenças entre um cliente e um consumidor

A principal diferença entre um cliente e um consumidor é a natureza de seu envolvimento. Um cliente é um patrono de uma empresa, que compra produtos únicos e se envolve em um relacionamento transacional com um fornecedor.

Os clientes são clientes fiéis de longo prazo com um relacionamento colaborativo com um fornecedor que resolve problemas complexos e importantes.

Em essência, todo cliente é um cliente, mas nem todo cliente é um cliente.

Cliente vs. Cliente: Principais diferenças

Cliente Cliente Prazo Longo prazo Curto prazo Ofertas Serviços personalizados (mais consultoria) Produtos ou serviços padronizados Engajamento Baseado em relacionamento com colaboração contínua Transacional com possível serviço pós-venda Interações Têm gerentes dedicados para cada cliente individual Não têm gerentes dedicados. A equipe de suporte ao cliente cuida de todas as interações Volume de negócios: baixo, com alto potencial de receita de cada cliente; alto, com menor valor de transação Modelo de receita Retenção com ciclo de faturamento mensal Pagamento por produtos comprados Exemplo: consultores de RP, terapeutas, empresas de contabilidade, padarias, bombas de gasolina, planejadores de casamentos

Diferenças entre um cliente e um consumidor

Embora a natureza do envolvimento varie entre as empresas baseadas em clientes e as baseadas em serviços, nenhuma delas é melhor ou mais lucrativa. Isso não significa que os clientes transacionais também não sejam leais. A diferença é apenas o modelo de negócios.

Por exemplo, o fato de o envolvimento de um cliente ser transacional não significa que não haja relacionamento. Uma organização de varejo se esforça para criar relacionamentos por meio de programas de fidelidade e comunidades para aumentar o número de transações e o share of wallet.

Quer você tenha um negócio baseado em clientes ou em consumidores, é possível criar relacionamentos para aumentar o valor do tempo de vida do cliente. Uma maneira simples e robusta de fazer isso é usar um processo de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) .

Também chamado de sucesso do cliente, trata-se de investir no sucesso de seus clientes e oferecer atendimento de alta qualidade. O serviço profissional ou suporte premium semelhante também está se tornando comum. Tudo para promover um relacionamento de longo prazo com o cliente. Isso é particularmente comum com clientes de SaaS.

Manuseio e gerenciamento de clientes e consumidores com o ClickUp

Você precisa de um sistema robusto para atrair, envolver e reter clientes ou consumidores. Uma ferramenta de CRM como o ClickUp pode ajudar com isso. Veja como.

Crie um banco de dados de clientes com o ClickUp CRM

Cada interação com um cliente potencial é uma maneira de convertê-lo em cliente pagante. Acompanhe cada interação usando o ClickUp CRM . Registre todos os detalhes do cliente, como:

Nome do cliente

Nome do ponto de contato/tomador de decisões

ID do e-mail

Data da aquisição

Data do último contato

Estágio do ciclo de vida

Pontuação do lead

Associado de vendas responsável pelo cliente, etc.

Não sabe por onde começar? Escolha entre Os principais modelos de gerenciamento de clientes do ClickUp e personalize-os como achar melhor!

Dados do cliente com a exibição de lista do ClickUp

Rastrear pedidos e tarefas

Visualização de tarefas do ClickUp para rastrear pedidos e atividades

Registre todos os pedidos e atividades dos clientes usando Tarefas ClickUp .

Adicione uma tarefa ou subtarefa sempre que um cliente fizer um pedido

Atribua pedidos a equipes de atendimento e acompanhe o progresso

Adicione campos personalizados para pedidos, com um menu suspenso dos produtos/serviços que você oferece e a quantidade do pedido

Defina processos para o gerenciamento de pedidos com listas de verificação

Defina prioridades ou tags com base em seus processos internos

Programe tarefas recorrentes para atividades de gerenciamento de projetos, como envio de faturas/relatórios, fechamento de livros, realização de retrospectivas, etc.

Coletar requisitos do cliente

Use Documentos do ClickUp para coletar os requisitos do cliente. Faça anotações durante as sessões de descoberta com o cliente diretamente no ClickUp. Você também pode coletar requisitos no formato certo para sua empresa.

Modelo de documento de requisitos de negócios do ClickUp Modelo de documento de requisitos de negócios do ClickUp é um ótimo ponto de partida. Ele permite que você capture o escopo do projeto, os motivadores de negócios, os detalhes financeiros, os cronogramas, os prazos e muito mais.

Você também pode personalizá-lo para adicionar ou remover os campos necessários.

Colabore com os clientes no ClickUp

E-mails, mensagens de texto, chamadas telefônicas e videoconferências podem se tornar excessivos quando gerenciar vários projetos simultaneamente. Gerencie toda a comunicação com o cliente em um só lugar, sem esforço, com o O software de colaboração do ClickUp .

Compartilhe com segurança qualquer documento ou tarefa com os clientes. Convide-os a colaborar com as atividades, deixando comentários ou respondendo a perguntas dentro da tarefa. Fortaleça sua comunicações com o cliente colocando todas as partes interessadas na mesma página com o ClickUp.

Visualização de tarefas do ClickUp para facilitar a colaboração com o cliente

E mais? Ofereça a cada cliente uma portal do cliente onde eles podem acessar todos os dados necessários sobre o envolvimento com você.

Tratar de consultas de suporte com o ClickUp

Crie formulários personalizados com o ClickUp

Permita que os clientes façam reclamações ou consultas on-line e gerencie-as em seu CRM. Use Formulários ClickUp para criar campos de registro, como nome, ID de e-mail, produto usado, problema enfrentado, prioridade etc.

É comum que os clientes de varejo tenham um cliente que conteste uma transação ou queira devolver uma de suas compras casuais.

Quando um cliente preenche um formulário, ele cria automaticamente uma tarefa no ClickUp para que você a resolva. Você será notificado pelo aplicativo ou por e-mail para tomar providências, atribuir a usuários, deixar comentários ou entrar em contato com o cliente.

Automatizar fluxos de trabalho de CRM

Automatize os fluxos de trabalho de vendas com o ClickUp Automations

Há dezenas de fluxos de trabalho repetíveis que podem ser automatizados sem esforço com o ClickUp. Use Automações do ClickUp para acionar ações sempre que ocorrer um evento. Abaixo estão alguns exemplos de automação que os clientes do ClickUp usam regularmente.

Quando um pedido é atendido, é hora de emitir uma fatura

Quando uma consulta é resolvida, você precisa enviar um questionário de feedback

Quando uma proposta é enviada, você deve agendar acompanhamentos

Obtenha uma visão geral dos relacionamentos com seus clientes

Os usuários finais gostam de troca imediata de valor e gostam de atenção pessoal e recursos dedicados a eles. Embora tenhamos analisado a principal diferença entre clientes e consumidores, concentre-se no que é comum.

O ponto principal é fornecer valor imediato e criar relacionamentos profissionais, sejam eles clientes ou consumidores. Clientes fiéis impulsionam seu sucesso a longo prazo. Esforce-se para criar relacionamentos de longo prazo.

Qualquer ferramenta, inclusive planilhas, pode ajudar a controlar as tarefas dos clientes. Mas você precisa de uma ferramenta de relatório de clientes projetada para fins específicos para ter uma visão geral dos relacionamentos com seus clientes. Use o Painel de controle do ClickUp para ficar sempre por dentro do desempenho de suas vendas.

Sejam as pontuações de satisfação do cliente (CSAT) ou o pipeline para o próximo trimestre, você pode personalizar seu Relatórios de CRM para fornecer a você os dados necessários. Você também pode gerenciar a carga de trabalho da equipe de vendas aqui mesmo.

Se você é novo no assunto, comece com Modelos de CRM do ClickUp e crie o seu próprio à medida que avança.

Painel de Painel de controle de CRM para uma visão geral do desempenho de vendas

Independentemente de seus clientes serem clientes ou consumidores, ter uma maneira robusta de adquirir, gerenciar, rastrear, comunicar e interagir com eles é fundamental para o crescimento de seus negócios.

O ClickUp foi projetado para ser o único aplicativo que faz tudo isso e muito mais. Da prospecção ao suporte ao cliente, gerencie todos os dados e atividades de seus clientes em um só lugar.

Experimente o ClickUp CRM gratuitamente hoje mesmo!