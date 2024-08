Desbloqueando o crescimento dos negócios: 10 ferramentas úteis de segmentação de clientes [Avaliações e preços]

Você não está cansado de lançar uma ampla rede de mercado na esperança de capturar os clientes certos para sua empresa? 🕸️

Claro que sim! Imagine ser capaz de identificar clientes de alto valor, prever suas preferências e criar campanhas hiperpersonalizadas que repercutam com eles. Essa é a promessa da segmentação eficaz de clientes!

Não se trata apenas de dividir sua base de clientes, mas de capturar seus corações e mentes com experiências personalizadas. De acordo com as estatísticas de marketing de 2021,

campanhas segmentadas podem impulsionar o crescimento de sua receita em impressionantes 760%

!

Se o seu objetivo é ficar à frente do jogo, faz sentido procurar ferramentas de segmentação de clientes. Elas são soluções de software que permitem que as empresas coletem e analisem dados para subgrupos de público, reduzindo o trabalho das equipes de marketing no processo.

Neste guia, ajudaremos você a encontrar a melhor ferramenta de segmentação de clientes e também apresentaremos uma solução de marketing completa para equipes de marketing! 😊

O que você deve procurar nas ferramentas de segmentação de clientes?

Aqui está um detalhamento das principais características que devem ajudá-lo a escolher o software de segmentação de clientes certo para suas necessidades:

Integração de dados: Determine se a ferramenta é compatível e permite a agregação de dados de sistemas existentes, como automação de marketing ferramentas, plataformas de análise e Software de CRM para oferecer uma visão geral equilibrada dos grupos de usuários Interface fácil de usar: Uma interface simples minimiza a curva de aprendizado, permitindo que sua equipe se concentre em extrair insights em vez de lidar com a complexidade Flexibilidade de segmentação: Ferramentas que são flexíveis no desenvolvimento de segmentos permitem maior precisão na adaptação campanhas de marketing para grupos-alvo Precisão e qualidade dos dados: Uma boa segmentação depende de dados precisos. Certifique-se de que a ferramenta possa lidar com a limpeza, a validação e o enriquecimento de dados para manter a integridade das informações disponíveis Escalabilidade: Certifique-se de que a ferramenta de segmentação de clientes selecionada seja escalonável o suficiente para acomodar sua base de clientes e leads em expansão e suportar nichos em evolução Análises e percepções : Procure ferramentas que forneçam relatórios valiosos, permitindo monitorar o desempenho do segmento, acompanhar o comportamento do consumidor e identificar tendências que devem orientar suas estratégias Orçamento: Compare os recursos de diferentes ferramentas e avalie se o investimento está alinhado com o valor que a ferramenta traz para sua empresa 🌺

10 melhores ferramentas de segmentação para impulsionar sua estratégia de clientes

Exploramos dezenas de softwares de segmentação de clientes no mercado e criamos uma lista de 10 produtos que podem revolucionar a forma como você entende e se envolve com seu público. Nossas mini-análises abaixo o ajudarão a fazer a melhor escolha para sua empresa e a aumentar a satisfação do cliente! 💯

1. Piloto de usuário

Via:

Piloto de usuário

Se estiver procurando um equilíbrio entre a retenção e a aquisição de clientes para sua

Negócio de SaaS

se você está procurando uma ferramenta de segmentação de clientes, o Userpilot pode ser uma ótima ferramenta para aproveitar!

Essa plataforma apresenta opções avançadas de segmentação baseadas em análise de uso do produto. Crie grupos de clientes precisos com base no comportamento no aplicativo, em pesquisas e em testes A/B e use os dados para acelerar a adoção de recursos.

O Userpilot ajuda a criar experiências de integração personalizadas e sem código para os usuários, o que o torna uma opção poderosa para aumentar as conversões. 🤩

Essa ferramenta não se limita a rastrear meros cliques. Você pode definir eventos personalizados para cada interação, desde dicas de ferramentas até cliques em botões, obtendo uma compreensão abrangente do envolvimento do usuário. Segmente os clientes com base em funções, casos de uso ou estágios da jornada, identificando áreas que possam estar causando atrito.

Melhores recursos do Userpilot

Insightful funcionalidades de rastreamento de clientes

Segmentação com base no comportamento do usuário no aplicativo

Listas de verificação de integração para novos usuários

Oferece suporte a experimentos orientados por dados para otimizar as interações do usuário

Limitações do Userpilot

Pode representar uma curva de aprendizado desafiadora

Opções de personalização limitadas

Preços do Userpilot

Inicial: $249/mês

$249/mês Crescimento: US$ 499/mês

US$ 499/mês Enterprise: Preço personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Userpilot

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

2. Amplitude

Via:

Amplitude

A Amplitude se destaca como uma ferramenta robusta de análise de segmentação de clientes B2B amigável que oferece insights profundos sobre o comportamento do cliente para aprimorar o crescimento e as estratégias de experiência do usuário. Essa ferramenta permite a simplificação dos dados em toda a sua pilha com integração nativa e análise comportamental.

A Amplitude oferece uma visão abrangente que vai além das interações no site. Por exemplo, você obtém uma compreensão diferenciada do comportamento do cliente no aplicativo. Ele aponta os recursos usados com frequência, identifica os pontos de desistência e destaca as áreas que causam atrito.

Essa abordagem orientada por dados não apenas avalia o desempenho atual, mas também prevê tendências futuras. Em poucos cliques, o Amplitude permite que você avalie o potencial de sucesso de um recurso. Com o respaldo de dados em primeira mão, você tem a liberdade de fazer experimentos com segmentos e pensar em estratégias personalizadas para os usuários.💫

Melhores recursos do Amplitude

Segmentação combinada com análise comportamental

Experimentação de produtos e recursos

Testes em diversos segmentos de público-alvo

Identifica solicitações de recursos de alto valor

Limitações de amplitude

Alguns usuários não gostam dos limites de uso para segmentos, visualizações, eventos etc.

Opções de filtragem complexas

Preços do Amplitude

Inicial: Gratuito

Gratuito Plus: A partir de US$ 49/mês

A partir de US$ 49/mês Growth: Preço personalizado

Preço personalizado Enterprise: Preço personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Amplitude ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

3. Baremetrics

Via:

Baremetria

O Baremetrics ajuda você a organizar os clientes sem esforço, trazendo não apenas dados, mas também comparações históricas significativas e instantâneas na ponta dos dedos.

Curioso sobre o crescimento de seus clientes B2C ou daqueles que se inscreveram no último trimestre? O Baremetrics tem tudo o que você precisa! Seus recursos avançados de geração de relatórios transformam seu painel em um centro de insights acionáveis.

Com o Baremetrics, criar e salvar agrupamentos de clientes personalizados leva segundos, proporcionando a você uma flexibilidade sem igual. Você pode avaliar rapidamente o desempenho de diferentes segmentos, acompanhando novas adições, expansões e até mesmo taxas de rotatividade com um simples olhar. Seus práticos recursos de previsão oferecem insights valiosos sobre projeções de negócios futuros, aproveitando métricas como fluxo de caixa e receita recorrente mensal (MRR) para

decisões de planejamento informadas

.

Melhores recursos do Baremetrics

Filtros para analisar segmentos específicos de clientes

Rastreia o crescimento, a expansão e a rotatividade

Insights sobre projeções de negócios futuros

Comparações de dados históricos

Integração com plataformas populares como Shopify, Stripe e Slack

Limitações do Baremetrics

Pode ter um longo tempo de espera para sincronização

Ocasionalmente, relatórios imprecisos

Preços da Baremetrics

Métricas: A partir de US$ 108/mês

A partir de US$ 108/mês Recuperação: A partir de US$ 58/mês

A partir de US$ 58/mês Insights de cancelamento: A partir de US$ 108/mês

A partir de US$ 108/mês Forecast+: Preço personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas de Baremetrics

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 3,4/5 (menos de cinco avaliações)

4. Mixpanel

Via:

Mixpanel

Deseja ver como seu site e produto se misturam aos olhos dos usuários? O Mixpanel ajuda você a descobrir o que está funcionando, onde e por quê. 👀

Essa ferramenta pode comparar coortes de usuários para revelar padrões e distinções de comportamento, obtendo insights além da superfície. Por exemplo, você pode vincular seu site ao seu produto e dissecar o comportamento do usuário em vários canais. Em termos práticos, isso significa criar coortes de usuários separadas, provenientes de mídias sociais e canais orgânicos, o que lhe permite identificar distinções na adoção do produto.

A plataforma permite um processo de segmentação bastante simples. Você começa definindo uma meta, coletando dados, escolhendo segmentos, acompanhando o engajamento, selecionando conteúdo personalizado e se deleitando com o impacto. É muito fácil!

Melhores recursos do Mixpanel

Agrupe usuários em todas as etapas e em todos os canais

Comparação de coortes para padrões de comportamento distintos

Transformação de dados em insights acionáveis

Integrações úteis, como mParticle e Freshpaint

Limitações do Mixpanel

Pode ser caro para usuários com restrições orçamentárias

Instalação e configuração potencialmente complexas

Preços do Mixpanel

Inicial: Gratuito

Gratuito Crescimento: A partir de US$ 20/mês

A partir de US$ 20/mês Enterprise: A partir de US$ 833/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Mixpanel ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

5. Pilha

Via:

Pilha

O Heap é semelhante a ter um ingresso VIP para testemunhar cada passo que seus clientes dão. Ele rastreia automaticamente todos os detalhes minuciosos: cliques, deslizes, toques, exibições de página, etc. Não é mais necessário decidir quais eventos rastrear.🖱️

O Heap lhe dá o manual de como ajustar seu site para melhorar a experiência do cliente. E o que é ainda mais legal? Você pode mergulhar nos dados e segmentar seus usuários com base em suas ações. Identifique padrões, agrupe as pessoas de acordo com a interação delas com seu aplicativo ou até mesmo classifique-as com base nos canais de marketing que as levaram ao seu site.

Uma grande vantagem é que se trata de um

plataforma de baixo código

**Portanto, mesmo que a codificação não seja sua superpotência, os relatórios visuais do Heap transformam os dados em uma história que qualquer pessoa da sua equipe pode interpretar.

Melhores recursos do Heap

Rastreamento automático de ações do usuário

Segmentação baseada em ações realizadas no local ou no aplicativo

Plataforma com pouco código

Calculadora de ROI integrada para rastrear retornos anuais

Limitações de heap

Rastreia apenas as interações de front-end

A execução de consultas grandes pode ser lenta

Preços do Heap

**Gratuito

Growth: Preço personalizado

Preço personalizado Pro: Preço personalizado

Preço personalizado Premier: Preço personalizado

Heap avaliações e resenhas

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

6. Piwik PRO

Via:

Piwik PRO

O Piwik PRO se destaca por capacitar as empresas com controle total sobre seus dados e privacidade, permitindo auto-hospedagem em seus servidores. Isso é um divisor de águas para as empresas que navegam em regulamentações rigorosas de retenção de dados ou que priorizam uma segurança robusta. 🔒

Além disso, o Tag Manager, um salvador para as empresas que desejam lidar facilmente com códigos de rastreamento sem a necessidade de suporte do desenvolvedor, contribui para o seu fascínio. Ele simplifica a integração de ferramentas de análise e marketing, desde o Google Analytics até o AdWords e o Facebook Pixel.

O Consent Manager é outro recurso importante, que garante a conformidade perfeita com as normas de privacidade de dados, como GDPR e CCPA, gerenciando e rastreando com eficiência os consentimentos dos usuários para a coleta de dados.

Como cereja do bolo, o recurso Customer Data Platform (CDP) consolida dados de várias fontes, oferecendo uma visão geral abrangente do comportamento do cliente, das preferências e das interações com a marca.

Melhores recursos do Piwik PRO

Hospedagem própria para controle de dados

Rastreamento de código sem assistência do desenvolvedor

Consentimentos do usuário para coleta de dados em conformidade

Coleta, armazenamento e gerenciamento de dados de clientes de várias fontes

Limitações do Piwik PRO

Rastreamento limitado de comércio eletrônico

Preço elevado para alguns usuários

Preços do Piwik PRO

Core: Gratuito

Gratuito Enterprise: Preço personalizado

Avaliações e críticas do Piwik PRO

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,8/5 (20+ avaliações)

7. Kissmetrics

Via:

Kissmetrics

O Kissmetrics é como um amigo de confiança para o seu site ou aplicativo, informando o que está acontecendo e o que precisa de um pequeno impulso. Sem conversa técnica, apenas os bons e velhos insights para o sucesso do cliente e o marketing!

Se você trabalha com SaaS, pense em saber exatamente onde os visitantes do seu site estão se transformando em fãs com base em como eles o encontraram. Para os varejistas on-line, identifique quem gasta muito, descubra como eles o encontraram e faça a dança da vitória novamente. 💃

O Kissmetrics permite que você crie segmentos personalizados adaptados aos parâmetros do cliente, garantindo um direcionamento preciso. Suas ferramentas de engajamento permitem que você se conecte diretamente com os usuários por meio de e-mails direcionados e mensagens no aplicativo, tudo com base no comportamento deles.

Está se sentindo experimental? Faça testes A/B para ajustar as mensagens e as estratégias de tempo em seus segmentos criados. Por fim, com relatórios e rastreamento, você obtém relatórios detalhados com base nas interações e nos dados dos clientes, ajudando-o a tomar decisões informadas.

Melhores recursos do Kissmetrics

Análise comportamental

Grupos personalizados para segmentação precisa

Experimente estratégias de mensagens

Relatórios para apoiar decisões informadas

Limitações do Kissmetrics

Curva de aprendizado para novos usuários

Integrações limitadas com outras plataformas

Preços da Kissmetrics

Prata: US$ 199/mês

US$ 199/mês Ouro: US$ 499/mês

US$ 499/mês Platinum: Preço personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Kissmetrics

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

4,1/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

8. Google Analytics

Via:

Google Analytics

O Google Analytics se destaca como a principal ferramenta de segmentação de clientes, e por um bom motivo. **Por ser gratuito e capaz de lidar com grandes

dados de clientes

é uma potência. Projetado pelo Google, ele extrai insights sobre o comportamento do visitante, compras, localização, uso do dispositivo e muito mais, tudo isso respeitando as regras de privacidade. 🆓

O Google Analytics emprega

aprendizado de máquina

modelos e automação, oferecendo previsões e percepções acionáveis para aprimorar as experiências digitais. O tempo real

recurso de relatório

permite monitorar instantaneamente a atividade do site ou do aplicativo, enquanto o rastreamento de conversões fornece insights cruciais sobre as ações dos clientes.

Além disso, sua integração perfeita com o Google Ads vincula os dados de desempenho do site para obter uma visão geral abrangente.

Melhores recursos do Google Analytics

Desenvolvido por aprendizado de máquina e automação

Segmentação detalhada com base em dados demográficos, interesses e comportamentos

Monitoramento instantâneo da atividade do site ou do aplicativo

Integração com o Google Ads

Limitações do Google Analytics

A velocidade de extração de dados poderia ser significativamente melhorada

Limitações com dados em tempo real

Preços do Google Analytics

**Gratuito

Google Analytics 360: Plano baseado em cotações

Google Analytics ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 7.000 avaliações)

9. Segmento

Via:

Segmento

A principal missão do Segment como ferramenta de segmentação de clientes é muito clara: democratizar bons dados para todas as equipes e oferecer uma visão unificada dos clientes.

Ele reúne dados de aplicativos móveis e da Web e se conecta a 300+ softwares para criar um hub centralizado para acesso e processamento contínuos.

O Segment tem a capacidade de criar segmentos dinâmicos com base em dados de clientes em tempo real, abrindo caminho para

comunicação personalizada

que realmente repercutem. Com esse software de segmentação de clientes, você não está apenas alcançando os clientes, mas criando públicos personalizados para campanhas de marketing que parecem feitas sob medida.

O Segment é uma ótima opção para todas as empresas,

de startups

a empresas de alto crescimento, que buscam elevar as interações com os clientes, refinar a

processo de planejamento de marketing

e aumentar as taxas de conversão. 📈

Melhores recursos do segmento

Coleta de dados de qualquer fonte

Visão unificada dos clientes

Segmentos dinâmicos baseados em dados em tempo real

Públicos personalizados para alcance direcionado

Limitações do segmento

O processo de criação de públicos-alvo de exclusão pode ser complicado

Tende a se tornar caro com o tempo

Preço do segmento

**Gratuito

Equipe: A partir de US$ 120/mês

A partir de US$ 120/mês Empresa: Preço personalizado

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Segment

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 70 avaliações)

10. Optimove

Via:

Ótima

A Optimove oferece um sofisticado processo de segmentação, empregando análise de agrupamento de clientes e modelos matemáticos para descobrir grupos de clientes semelhantes. Esses microssegmentos, atualizados diariamente, são criados com base em dados demográficos, padrões de comportamento e ações em tempo real.

O que faz com que o Optimove realmente se destaque é a versatilidade na segmentação - de clusters predefinidos a segmentos personalizados, você obtém muito material para análise aprofundada de segmentação de clientes ou campanhas direcionadas. O bot de otimização de marketing embutido na plataforma, Optibot, alimenta esse processo de segmentação de clientes, vasculhando incansavelmente os dados dentro dos segmentos em busca de tendências e percepções acionáveis. 🤖

A Optimove também se aprofunda no ciclo de vida do cliente, acompanhando as mudanças entre os microssegmentos para capturar a evolução dos comportamentos, o que a torna uma das melhores ferramentas de segmentação de clientes!

Melhores recursos do Optimove

Insights de diversas fontes

Segmentos personalizados para campanhas direcionadas

Bot nativo de otimização de marketing

Captura comportamentos de clientes em constante evolução

Limitações do Optimove

Nem sempre é possível atualizar os dados em tempo real

As restrições de personalização podem ser melhores

Preços do Optimove

Preço personalizado para os planos Build, Grow e Scale

Avaliações e resenhas do Optimove

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (menos de 5 avaliações)

Outras ferramentas de marketing

Embora as ferramentas que apresentamos se concentrem na segmentação especializada de clientes, você ainda precisa de uma solução de software dedicada para implementar seus planos de marketing e geração de leads. É aqui que o ClickUp se destaca, oferecendo um conjunto de recursos de marketing que você achará inestimável! 😻

Muitas equipes gastam centenas de dólares por mês em diferentes tipos de ferramentas de marketing e gerenciamento de projetos. Mas com o ClickUp, você obtém uma solução simplificada e econômica para dar suporte às atividades de ideação, lançamento e acompanhamento de sua campanha de ponta a ponta! Vamos explorar como.

#

ClickUp

Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

Aproveite

A integração perfeita do ClickUp

com outras ferramentas de análise e SEO para acessar todos os dados de marketing sem mudar de plataforma. Você tem

vários nativos

e

Habilitado para API

integrações!

Portanto, mergulhe de cabeça, coloque suas atividades de marketing em ordem e deixe que a força do ClickUp esteja com você!

Navegue pelos aplicativos e integrações disponíveis no ClickUp para realizar o trabalho em uma plataforma centralizada

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

É necessário tempo para compreender totalmente a amplitude dos recursos e das funcionalidades

O aplicativo móvel poderia ter mais recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a empresa para obter os preços

Entre em contato com a empresa para obter os preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Faça seus planos de segmentação de clientes clicarem com o ClickUp

Seus clientes potenciais e grupos de clientes têm necessidades distintas, e a forma como você lida com eles tem um efeito importante sobre sua receita. Não importa qual seja o produto, a segmentação de clientes pode melhorar significativamente o retorno sobre seu investimento em marketing ao longo do tempo.

O ClickUp surge como uma solução confiável para impulsionar os planos de marketing com gerenciamento de fluxo de trabalho . Seus recursos de colaboração e rastreamento e o design fácil de usar fazem dele a plataforma perfeita para o avanço de sua estratégia de segmentação de clientes! Registre-se gratuitamente para explorar seus diversos recursos!