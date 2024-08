10 melhores ferramentas de insight do cliente para entender os clientes em 2024

Os cientistas não usam seus óculos de leitura para estudar microorganismos; eles usam um microscópio. 🔬

Da mesma forma, as ferramentas de insight do cliente são microscópios para as empresas analisarem e entenderem o complexo comportamento dos clientes on-line.

Caso em questão: Qual foi a última vez que você comprou um produto on-line sem pesquisar? Não consegue se lembrar, certo?

Você teria gasto tempo verificando o site da empresa, lendo avaliações on-line, percorrendo plataformas de mídia social e publicações da marca e perguntando a seus amigos antes de fazer a compra.

Essa jornada multicanal do consumidor faz com que seja um desafio para as empresas decifrar o que seus clientes querem.

As ferramentas de insight do cliente coletam dados de diferentes fontes e capacitam as empresas a analisar a psicologia do cliente, as conversas sociais, o comportamento do usuário e o comportamento de compra on-line para garantir a máxima satisfação do cliente

Além disso, os dados dos clientes são qualitativos e quantitativos. São uma mistura de dados internos e externos coletados de:

Avaliações

Pesquisas on-line

Dados de visitantes do site

Tendências de consumo e tendências de mercado

Atividade de compra

Entrevistas

Mídia social

A lista é infinita, assim como a lista dos melhores softwares de insights sobre o consumidor.

Para ajudá-lo a decodificar o comportamento do cliente e coletar insights acionáveis a partir desses dados, listamos os principais recursos a serem procurados em um software de insights do cliente e os 10 melhores softwares de insights do consumidor em 2024 com seus recursos, contras e características.

Dica bônus: há um vencedor claro.

O que você deve procurar em uma ferramenta de insights sobre o cliente?

Pesquisas personalizáveis: A plataforma de aceleração de inteligência do consumidor deve permitir que você adicione lógica condicional e personalize a pesquisa com base em perguntas específicas para obter respostas ao longo da jornada do cliente

A plataforma de aceleração de inteligência do consumidor deve permitir que você adicione lógica condicional e personalize a pesquisa com base em perguntas específicas para obter respostas ao longo da jornada do cliente Interface amigável: Preste atenção à interface do usuário das soluções de software de inteligência do cliente. Escolha uma ferramenta que tenha painéis intuitivos com opções de navegação fáceis

Preste atenção à interface do usuário das soluções de software de inteligência do cliente. Escolha uma ferramenta que tenha painéis intuitivos com opções de navegação fáceis Feedback visual: O melhorferramentas de insight do cliente oferecem um mecanismo de feedback visual para visualizar as respostas em um formato fácil de entender

O melhorferramentas de insight do cliente oferecem um mecanismo de feedback visual para visualizar as respostas em um formato fácil de entender Personalização e flexibilidade: Se você não puder personalizar uma ferramenta de insights do cliente de acordo com seu setor, produto, segmentos de clientes e KPIs, terá dificuldades para obter uma compreensão holística das preferências do cliente

Se você não puder personalizar uma ferramenta de insights do cliente de acordo com seu setor, produto, segmentos de clientes e KPIs, terá dificuldades para obter uma compreensão holística das preferências do cliente Escalabilidade: À medida que sua empresa cresce, o mesmo acontece com os dados dos clientes. Se o software ficar mais lento ou atingir seu limite ao lidar com os dados, sua empresa ficará mais lenta. Concentre-se na escalabilidade do software para que suas operações comerciais não sejam prejudicadas no futuro

À medida que sua empresa cresce, o mesmo acontece com os dados dos clientes. Se o software ficar mais lento ou atingir seu limite ao lidar com os dados, sua empresa ficará mais lenta. Concentre-se na escalabilidade do software para que suas operações comerciais não sejam prejudicadas no futuro Segurança: Escolha uma plataforma de inteligência do consumidor que siga os padrões de segurança, empregue criptografia de dados e controle de acesso e esteja em conformidade com as normas de proteção de dados específicas do setor e geográficas

Escolha uma plataforma de inteligência do consumidor que siga os padrões de segurança, empregue criptografia de dados e controle de acesso e esteja em conformidade com as normas de proteção de dados específicas do setor e geográficas Integrações de terceiros: A plataforma de insights sobre o consumidor deve se integrar à sua pilha de tecnologia existente, incluindo CRM,software de sucesso do cliente, ferramentas de atendimento ao cliente e plataforma de gerenciamento de projetos

As 10 melhores ferramentas de insights de clientes para usar em 2024

1. ClickUp

Explore o ClickUp para gerenciar os insights de seus clientes com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

O ClickUp é um aplicativo amigável para iniciantes software de gerenciamento de projetos para criação de wikis, tarefas de rastreamento criar painéis de controle, gerenciar clientes e criar formulários para coletar respostas.

Se você deseja obter insights sobre as necessidades dos clientes e está com pouco tempo, o ClickUp Forms permite coletar feedback e convertê-lo em tarefas rastreáveis.

Aplique lógica condicional às respostas para classificar os dados ou segmentar os públicos de acordo com um critério específico. Isso simplifica o processo de coleta e fornece à sua equipe apenas informações relevantes.

Aprenda com seus clientes e aprimore seus negócios com o feedback de produtos deste modelo detalhado e otimize suas ofertas, atraia novos clientes e aumente a receita

O ClickUp oferece modelos de formulários pré-criados como modelos de feedback de produto modelos de pesquisa e modelos de solicitação criativa para que você não tenha que criar esses formulários do zero.

Se você não estiver pronto para investir em uma plataforma avançada de inteligência do consumidor, o ClickUp é a melhor solução.

Como alguém que está apenas começando com a estratégia de insights sobre o cliente, o ClickUp lhe dá uma excelente vantagem inicial. Veja como.

Melhores recursos do ClickUp

Colete e melhore o feedback dos clientes com nosso formulário personalizável formulário de feedback modelo para organizar o feedback em um único local para obter melhores percepções

UseFormulários ClickUp para coletar respostas e feedback de clientes em um formato padronizado

Converta respostas em tarefas rastreáveis que se conectam diretamente aos seus fluxos de trabalho

Como a melhor ferramenta de insights de clientes, o ClickUp permite que você adicione lógica condicional a pesquisas on-line e os ClickUp Forms atualizam dinamicamente as informações com base nas respostas, facilitando a captura defeedback do cliente* Depois de coletar as respostas, marque os problemas e as dependências para chamar a atenção da sua equipe

Marque as principais prioridades das tarefas como urgente, alta, normal e baixa, para que sua equipe possa se concentrar em suas tarefasatendimento ao cliente saiba o que fazer e quando

Visualize informações importantes sobre seu público-alvo, incluindo suas motivações, dados demográficos e histórico profissional, usando o Modelo de persona de usuário do ClickUp

Use omodelo de perfil de cliente para otimizar as interações e o feedback dos clientes e organizar essas informações para referência futura

O modeloCRM do ClickUp sobrecarrega o processo de coleta de dados com seus mais de 50 poderosos widgets de painel

Está planejando uma divulgação para os clientes que compartilham seus comentários? Integre sua ferramenta de e-mail com o ClickUp CRM. Colete respostas, rastreie-as e gerencie o relacionamento com os clientes com um sistema eficaz deEstratégia de CRM Modelo de CRM de vendas da ClickUp Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada para usuários iniciantes

O ClickUp AI está disponível somente em planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por mês.

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 **4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra : 4,7/5 (3800+ avaliações)

2. Água de fusão

via Água de fusão A Meltwater é uma ferramenta de insights do cliente habilitada para IA e uma plataforma de monitoramento de mídia social para monitorar e analisar a cobertura da mídia on-line, as tendências do mercado, as conversas nas mídias sociais e outros conteúdos de mídia digital.

Além de ouvir a mídia social, a Meltwater usa análise preditiva para ajudar as empresas a melhorar a experiência do cliente e criar uma estratégia de insights do consumidor orientada por dados. Ele rastreia palavras-chave, dados sociais e conversas on-line e apresenta todos os dados em um formato fácil de entender.

As equipes de produtos usam esses dados para melhorar suas ofertas, planos de marketing e posicionamento, analisar os concorrentes e avaliar o sentimento do consumidor.

Melhores recursos do Meltwater

Monitora uma ampla gama de fontes de mídia, incluindo artigos de notícias, dados sociais em tempo real, blogs e fóruns para rastrear menções a marcas, concorrentes e setor

Revela percepções acionáveis em todo o ciclo de vida da marca com percepções do público, rastreamento do patrimônio da marca, análise da experiência do cliente, segmentação do público e previsão de tendências

A análise sentimental categoriza as menções como positivas, negativas ou neutras, fornecendo uma visão geral rápida de como uma marca é percebida on-line

Limitações do Meltwater

Caro para empresas menores

A curva de aprendizado é bastante íngreme, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com as ferramentas de monitoramento de mídia social

Preços do Meltwater

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Meltwater

G2 : 4/5 (1.544 avaliações)

: 4/5 (1.544 avaliações) Capterra: 4/5 (88 avaliações)

3. Google Analytics

via Google Analytics O Google Analytics oferece a você uma compreensão mais profunda da jornada do cliente, do sentimento do público nos mecanismos de pesquisa e no Google Trends e de como eles se comportam em diferentes plataformas e dispositivos.

Independentemente de você estar usando a plataforma gratuita de inteligência do consumidor ou sua versão paga, o painel de controle amigável é fácil de navegar, mesmo para usuários iniciantes.

O GA oferece opções de detalhamento para que você tenha dados em nível de página, como taxa de rejeição ou tempo de permanência na página.

Melhores recursos do Google Analytics

Rastreia o número de visitantes do seu site, incluindo os novos e os que retornam

Permite a criação de painéis personalizados para rastrear as métricas mais relevantes

Monitora o tráfego, o comportamento do usuário e o desempenho usando relatórios em tempo real

Limitações do Google Analytics

É difícil entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente em caso de problemas

Filtrar o tráfego de bots é um desafio, pois o Google Analytics às vezes os identifica como tráfego de usuário real

Preços do Google Analytics

Gratuito

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Google Analytics

G2: 4,5/5 (6.235 avaliações)

4,5/5 (6.235 avaliações) Capterra: 4,7/5 (7.703 avaliações)

4. Euromonitor

via Euromonitor A Euromonitor usa pesquisa em campo e aprendizado de máquina para fornecer inteligência estratégica sobre empresas, economias e consumidores em todo o mundo. Essa plataforma de inteligência do consumidor fornece dados em nível de SKU (nível de produto individual) para transformar informações em receita.

A Euromonitor rastreia 1.500 varejistas on-line em 40 países para fornecer atualizações diárias sobre preços e descontos, variedade de produtos e tamanhos e atributos críticos para lhe dar uma vantagem competitiva.

Melhores recursos da Euromonitor

Relatórios detalhados do setor revelam oportunidades e ameaças potenciais em diferentes setores

Insights diários sobre o consumidor e análise das tendências do comércio eletrônico

Painéis estatísticos dão sentido aos pontos de dados coletados

Limitações da Euromonitor

Escopo limitado dos setores que abrange e falta de informações sobre pequenas empresas

Os relatórios podem ser vagos

Preços da Euromonitor

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Euromonitor

G2: 4/5 (14 avaliações)

5. Observação da marca

via Observação da marca A Brandwatch é uma plataforma corporativa de inteligência do cliente que fornece dados históricos e em tempo real sobre o consumidor para sua empresa.

Usando a análise preditiva da plataforma de inteligência do consumidor, as empresas obtêm insights de dados não estruturados para entender e prever as necessidades dos consumidores.

Embora a pesquisa de mercado tradicional tenha limitações, a análise de público da Brandwatch revela percepções qualitativas em escala e descobre tendências de mercado e de consumidores para que você possa se adaptar rapidamente às mudanças.

Melhores recursos do Brandwatch

Escolha entre mais de 50 visualizações para analisar grandes conjuntos de dados

O aprendizado de máquina segmenta automaticamente os dados para atender às suas necessidades

Compartilhe insights valiosos via API do Brandwatch, Excel ou PDF e configure alertas de e-mail para as principais partes interessadas

Limitações do Brandwatch

Os insights e os relatórios são básicos; é melhor extrair os dados no formato CSV

O preço é caro para pequenas empresas

Preços do Brandwatch

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Brandwatch

G2: 4,4/5 (572 avaliações)

4,4/5 (572 avaliações) Capterra: 4,2/5 (223 avaliações)

6. Dados globais

via Dados globais A plataforma de percepções do consumidor Globaldata usa o poder coletivo de dados confiáveis, conhecimento especializado e tecnologia para obter percepções granulares em setores como pagamentos, bancos, mineração, seguros e saúde.

As percepções abrangem a cadeia de valor do cliente do início ao fim, desde fornecedores, fabricantes e canais de distribuição até percepções do consumidor e tendências globais.

Além disso, o Global Risk Report fornece insights sobre os principais riscos globais, regionais e em nível de país com um índice de risco exclusivo.

Esses dados são usados para definir sua estratégia de percepções do consumidor e a tomada de decisões baseadas em dados para o desenvolvimento de negócios, fusões e aquisições e inteligência competitiva e de mercado.

Melhores recursos do Globaldata

Amplo banco de dados com mais de 60.000 marcas nos setores de CPG e rastreamento de mais de 24.000 empresas em todo o mundo

Painéis de pesquisa trimestrais captam as opiniões de mais de 5.000 funcionários seniores sobre as tendências do setor

Dados macroeconômicos de 200 países com análise detalhada de 60 países

Limitações da Globaldata

Os usuários experimentam algum atraso no painel, especialmente ao lidar com grandes conjuntos de dados

As taxas de serviço são caras para pequenas empresas

Preços da Globaldata

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Globaldata

G2: 4,6/5 (13 avaliações)

7. Talkwalker

via Talkwalker O Talkwalker é uma ferramenta multifuncional de percepções do cliente que permite que as organizações empresariais usem percepções em tempo real sobre o envolvimento, o sentimento e as tendências do público para aprimorar suas ofertas e campanhas de marketing.

Se você faz parte de relações públicas e comunicações, marketing digital ou marketing de mídia social, acompanhar o sentimento, o alcance e o envolvimento é fundamental para otimizar seus esforços futuros.

Os recursos de escuta de mídia social da plataforma incluem uma visão abrangente das conversas on-line e sociais sobre sua marca, concorrentes e setor em 30 plataformas de mídia social e 150 milhões de sites.

Melhores recursos do Talkwalker

Bibliotecas de públicos incorporadas para descobrir segmentos relevantes para seus objetivos e setor

Comparação de públicos para identificar diferenças e semelhanças para criar campanhas de mensagens personalizadas para cada grupo de público-alvo

Integração com plataformas avançadas de segmentação de público-alvo, como Audiense e Affinio, para uma compreensão abrangente dos padrões de compra e do comportamento e interesses do público-alvo

Limitações do Talkwalker

Não há análise de perfis que mencionam seus produtos

Às vezes, extrai menções irrelevantes, o que pode ser um trabalho extra para sua equipe, pois ela precisa gastar tempo filtrando as menções relevantes

Preços do Talkwalker

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Talkwater

G2: 4.3/5 (130 avaliações)

4.3/5 (130 avaliações) Capterra: 4,4/5 (23 avaliações)

8. Uxcam

via UXcam A UXCam é uma das únicas plataformas de insights do cliente para monitorar o comportamento do usuário de aplicativos móveis. A análise de aplicativos móveis ajuda você a entender por que os usuários não convertem, como eles experimentam seu aplicativo e a jornada no aplicativo, além de descobrir os motivos da baixa adoção de recursos.

As equipes de produtos o utilizam para entender os motivos por trás das experiências frustradas dos usuários de aplicativos, identificar e melhorar os caminhos para as conversões e reduzir os ciclos de feedback, ajudando sua equipe a resolver os problemas mais rapidamente.

Melhores recursos da UXCam

Rastreie e analise KPIs em um só lugar e organize-os no painel da equipe sem código manual

Analise segmentos prontos para uso e revele padrões ocultos de conversão, fatores de rotatividade e envolvimento

Os fluxos de tela identificam jornadas in-app incomuns e encontram gargalos filtrando as telas de saída comuns

Limitações da UXCam

Como os clientes são cobrados anualmente, pode ser caro para startups em estágio inicial

Número limitado de logins no portal

A criação de eventos personalizados exige o envolvimento da equipe de engenharia

Preços da UXCam

**Gratuito

Growth: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

UXCam avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (149 avaliações)

4,7/5 (149 avaliações) Capterra: 4,7/5 (22 avaliações)

9. Mixpanel

Via Mixpanel O Mixpanel é uma plataforma de análise de produtos para usuários móveis e da Web. As equipes de produto, marketing, engenharia e dados podem dividir as métricas por comportamento, dados demográficos ou tipo de conta, além de analisar os dados para obter percepções multidimensionais do cliente.

Para seus usuários no aplicativo, as equipes de produtos podem detectar regressões logo no início, chegar ao fundo da questão para validar o potencial de um novo recurso e ver o impacto das alterações no produto em tempo real. O teste de cada variante para determinar o que está funcionando permite que você implemente versões de alta qualidade.

Melhores recursos do Mixpanel

Analise onde seus usuários pararam usando relatórios de fluxo

Monitore e analise o crescimento, o envolvimento, a retenção e a quantidade de clientes convertidos em cada etapa da jornada do usuário

Segmentar seus clientes e criar coortes para identificar o comportamento de grupos específicos

Limitações do Mixpanel

Intervalo de dados limitado de 2 semanas para fluxos de usuários

A formatação dos painéis não é fácil de usar

As integrações de aplicativos não são bem construídas

Preços do Mixpanel

Gratuito

Crescimento : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Enterprise: A partir de US$ 833/mês

Mixpanel ratings and reviews

10. Hotjar

Via Hotjar O Hotjar, uma ferramenta de análise de comportamento e mapas de calor de sites, oferece uma visão holística de seus visitantes da Web para descobrir oportunidades de otimização, identificar problemas de experiência do cliente e criar um caso convincente para sua próxima grande ideia.

As empresas obtêm informações valiosas sobre os interesses e desafios de seus clientes usando mapas de calor, gravações de sessões, testes A/B e análise multivariada.

Obtenha feedback do usuário com formulários e pesquisas sobre como melhorar a experiência no site ou quais alterações precisam ser feitas no produto.

O Hotjar elimina a adivinhação do que as pessoas querem; em vez disso, coleta a inteligência do cliente de seu site para priorizar as alterações que importam.

Melhores recursos do Hotjar

Os mapas de calor mostram onde os usuários se movem e clicam, para que você possa remover os pontos de atrito e melhorar as conversões

Automatize o processo de pesquisa de produtos, desde a hospedagem até o registro do feedback

Crie pesquisas em segundos usando o gerador de pesquisas com IA do Hotjar e gere relatórios resumidos automaticamente

Limitações do Hotjar

Assinaturas separadas para diferentes recursos

O Hotjar retém os dados por um período limitado, dependendo do seu plano

Preços do Hotjar

Observe Basic: Gratuito

Gratuito Observe Plus: $32

$32 Engage Basic: Gratuito

Gratuito Engage Plus: $280

$280 Engage Business: $440

Hotjar avaliações e críticas

G2: 4,3/5 (298 avaliações)

4,3/5 (298 avaliações) Capterra: 4,6/5 (500 avaliações)

Pronto para se aprofundar nos insights sobre os clientes?

É impossível prever o comportamento do cliente.

Clientes diferentes têm expectativas, interesses e motivações diferentes. Sem uma ferramenta de insights sobre o cliente, reunir e analisar uma grande quantidade de dados gerados a partir de todas as fontes de dados entre plataformas é assustador.

Dependendo do nível básico ou avançado de suas necessidades, escolha um software que funcione para você e que seja compatível com suas fontes de dados existentes, para que você obtenha o máximo de valor dos dados de seus clientes.

Sejam quais forem suas fontes de dados, o ClickUp é um software de inteligência de clientes fácil de usar para reunir todos os seus dados, colaborar e movê-los como itens de ação para que você garanta que seus insights mais importantes sejam postos em prática.

Como alternativa, colete feedback usando o ClickUp Forms, marque os problemas comuns, monitore os resultados e as respostas metas de colaboração para as equipes, analisar as respostas e agir de acordo com elas. Experimente o ClickUp gratuitamente para começar.