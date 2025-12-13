10 najlepszych alternatyw dla Google Workspace Studio dla Teams

Zespoły, które wyrosły z Google Workspace Studio, często oczekują więcej niż oferują Gemini i podstawowe narzędzia do współpracy. Wielu decydentów IT, założycieli i kierowników operacyjnych poszukuje narzędzi z większymi możliwościami dostosowania. Poszukują również lepszych opcji prywatności i cen dostosowanych do szybko rozwijających się zespołów.

W tym przewodniku przedstawiamy 10 alternatyw dla Google Workspace Studio, które warto rozważyć — od platform takich jak ClickUp, oferujących agentów opartych na sztucznej inteligencji i ustrukturyzowane zarządzanie zadaniami, po narzędzia takie jak ONLYOFFICE i Proton, które koncentrują się na prywatności i zgodności z przepisami w ramach własnego hostingu.

Niezależnie od tego, czy rozszerzasz działalność, czy też zastanawiasz się nad zmianą sposobu wykonywania pracy, te opcje pomogą Ci osiągnąć więcej niż samo Studio.

Najlepsze alternatywy dla Google Workspace Studio w skrócie

Oto krótki przegląd najlepszych alternatyw dla Google Workspace Studio. 👇

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje Ceny* ClickUp Strukturalna automatyzacja cyklu pracy oparta na AI dla zespołów międzyfunkcyjnych, szybko rozwijających się firm i operacji Enterprise. ClickUp Brain do rekomendacji kontekstowych, ClickUp Agents do automatycznego nadzoru, ClickUp Automatyzacje do niezawodnej realizacji cyklu pracy, Brain MAX do wsparcia dla wielu aplikacji, Talk to Text do natychmiastowego zapisywania pomysłów. Free Forever; niestandardowe dostosowania dostępne dla Enterprise. Microsoft 365 Ekosystemy wydajności klasy korporacyjnej dla organizacji korzystających ze standardowej infrastruktury Windows. Kontekstowa pomoc Copilot, automatyzacja cyklu pracy między aplikacjami za pomocą Power Automate, autonomiczne Agents 365 i wizualne porównywanie dokumentów. Bezpłatna wersja próbna; cena od 7,20 USD miesięcznie za użytkownika. Zoho Workplace Zespoły dbające o budżet, poszukujące zintegrowanego pakietu wydajnościowego z zaawansowaną natywną automatyzacją Zia AI Agents do wykrywania anomalii, czyszczenia e-maili i klasyfikacji dokumentów, a także ścisłej integracji z CRM i ekosystemem. Bezpłatna wersja próbna; od 4 USD miesięcznie za użytkownika ONLYOFFICE Obszar roboczy Samodzielnie hostowane środowiska dokumentów z kontrolą prywatności dla organizacji skupiających się na bezpieczeństwie. Niestandardowe agenty AI z szczegółowymi uprawnieniami dostępu, wielojęzyczne tłumaczenie dokumentów, przechowywanie wyników dla danych wyjściowych AI oraz certyfikowane podpisy cyfrowe. Free; od 30 USD miesięcznie za administratora Proton Suite Operacje o krytycznym znaczeniu dla prywatności, takie jak zespoły prawne, grupy opieki zdrowotnej, dziennikarze i organizacje wrażliwe na kwestie bezpieczeństwa. Szyfrowana poczta, Dysk i Dokumenty z zerowym dostępem; Lumo AI bez rejestrowania danych; linki z terminem ważności; oraz szyfrowany e-mail z kontrolą terminu ważności. Ceny zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie za użytkownika. Notion Wysoce elastyczne obszary robocze dla zespołów, łączące dokumenty, bazy danych, wiki i huby wiedzy wspomagane AI. Wykorzystanie AI do ekstrakcji danych, wyszukiwanie wiedzy w całym obszarze roboczym, automatyczna aktualizacja zasad i struktury baz danych z wieloma widokami. Free; od 12 USD miesięcznie za użytkownika Coda Interaktywne systemy dokumentów dla zespołów tworzących cykle pracy oparte na danych i dokumenty podobne do aplikacji. Kolumny AI do masowego wzbogacania danych, zaplanowane automatyzacje, połączenie ekosystemu pakietów i kontrola historii wersji. Free; od 12 USD miesięcznie za Doc Maker LibreOffice Online Współpraca nad dokumentami typu open source dla zespołów, które chcą uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy lub zastrzeżonych pakietów w chmurze. Edycja w przeglądarce dla programów Writer/Calc/Impress, funkcje dokumentu głównego, korespondencja seryjna i narzędzia do rysowania wektorowego. Bezpłatne (open source) Bitrix24 Kompleksowe zarządzanie biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, łączące CRM, komunikację zespołową, zadania i automatyzację. CoPilot AI do transkrypcji rozmów, generowania ustrukturyzowanych zadań, przepisywania zawartości i automatyzacji aktualizacji CRM. Bezpłatna wersja próbna; od 61 USD miesięcznie za organizację Polaris Office Niezależne od urządzenia cykle pracy dokumentów dla zespołów pracujących na komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych i w Internecie. AI Write do automatyzacji tworzenia zawartości, Ask Doc do analizy plików PDF, automatycznie generowanych prezentacji i mobilnego skanowania OCR. Bezpłatna wersja próbna; cena od 7,99 USD miesięcznie za użytkownika.

Czego należy szukać w alternatywach dla Google Workspace Studio?

Przed porównaniem narzędzi AI zwiększających wydajność należy ustalić, co jest niezbędne dla cyklu pracy Twojego zespołu. Dobra alternatywa powinna pomagać w współpracy, tworzeniu zawartości i automatyzacji codziennych zadań. Powinna to robić bez komplikowania spraw.

Oto, na co należy zwrócić uwagę podczas oceny alternatyw dla Google Workspace Studio:

Elementy sterujące tworzenia agentów: Skonfiguruj precyzyjne wyzwalacze, warunki i wieloetapowe działania, które będą działać dokładnie tak, jak chcesz.

Zasięg między aplikacjami: Wyjdź poza Google Workspace — wykonaj połączenie również z swoimi narzędziami CRM, HR, wsparcia technicznego i inżynierii.

Dane bogate w kontekst: pobieraj dane z baz danych, wikii lub API, aby agenci mogli podejmować świadome decyzje, a nie zgadywać.

Wbudowane funkcje zarządzania: Uzyskaj dostęp do dzienników audytowych, śledzenia użytkowania i uprawnień opartych na rolach, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Bezpieczeństwo na poziomie Enterprise: kontroluj szyfrowanie, poziomy dostępu i lokalizację danych, aby zapewnić sobie spokój ducha.

Tworzenie bez kodowania: korzystaj z kreatorów typu „przeciągnij i upuść” oraz szablonów wielokrotnego użytku, aby szybko projektować, testować i uruchamiać agenty.

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety korzysta z asystentów głosowych (4%) lub automatycznych agentów (6%) w aplikacjach AI, podczas gdy 62% preferuje narzędzia konwersacyjne AI, takie jak ChatGPT i Claude. Niższe wykorzystanie asystentów i agentów może wynikać z faktu, że narzędzia te są często zoptymalizowane pod kątem konkretnych zadań, takich jak obsługa bez użycia rąk lub określone cykle pracy. ClickUp oferuje najlepsze cechy obu rozwiązań. ClickUp Brain pełni funkcję konwersacyjnego asystenta AI, który może pomóc w szerokim zakresie sytuacji. Z kolei agenci oparci na sztucznej inteligencji w kanałach ClickUp Chat mogą odpowiadać na pytania, segregować problemy, a nawet wykonywać określone zadania!

Najlepsze alternatywy dla Google Workspace Studio

Oto szczegółowe omówienie naszych propozycji najlepszych alternatyw dla Google Workspace Studio. 🎯

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do ustrukturyzowanej automatyzacji cyklu pracy opartej na AI w ujednoliconym ekosystemie)

Wykorzystaj kontekstowe informacje, które usprawnią Twoje cykle pracy dzięki ClickUp Brain

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp stanowi centralny element systemu pracy. Łączy zadania, projekty, dokumenty, sztuczną inteligencję i automatyzację w pierwszym w historii zintegrowanym środowisku pracy opartym na AI.

Zastępuje to rozproszone cykle pracy w Google Workspace Studio. Teraz masz jeden, uporządkowany system. Łatwo skalujesz odpowiedzialność.

Działaj szybciej dzięki kontekstowej AI

ClickUp Brain nie zgaduje — analizuje Twój obszar roboczy i rozumie Twoje projekty. Dzięki temu zapewnia wskazówki oparte na rzeczywistym kontekście, a nie tylko powierzchowne sugestie.

Załóżmy, że zarządzasz wieloma procesami wdrażania nowych segmentów klientów.

Prosisz ClickUp Brain o przegląd aktualizacji zadań, połączonych dokumentów i ostatnich komentarzy w Twoim obszarze roboczym. Identyfikuje on luki między segmentami, wskazuje właścicieli, którzy potrzebują wsparcia, i przedstawia jasną sekwencję kolejnych kroków. Wchodzisz na spotkanie przeglądowe przygotowany i gotowy do przydzielenia zadań.

Oto jak wykorzystać AI do codziennych zadań:

📌 Wypróbuj tę podpowiedź: Przejrzyj nasz obszar roboczy dla nowych pracowników. Podsumuj luki w poszczególnych segmentach i przygotuj listę działań następczych, które powinienem dzisiaj przydzielić.

Otrzymuj wsparcie dla swoich cykli pracy dzięki agentom AI

Korzystaj z ClickUp Agents, aby monitorować złożone cykle pracy i zapewnić wsparcie dla nadzoru operacyjnego.

Agenci ClickUp pomagają Twojemu zespołowi skalować pracę operacyjną bez konieczności dodawania dodatkowych narzędzi. Odczytują aktywność w obszarze roboczym, interpretują wzorce i wykonują rutynowe czynności, dzięki czemu cykl pracy przebiega niezawodnie.

Załóżmy na przykład, że zespół PMO śledzi kilka równoległych projektów wdrożeniowych. Tworzysz niestandardowego agenta, który każdego ranka przegląda pulpity nawigacyjne projektów, identyfikuje zadania, które nie zostały wykonane, i publikuje krótką aktualizację w ramach cotygodniowego zadania planowania.

Obejrzyj to wideo, aby stworzyć własną wersję:

Ponadto łatwo jest rozpocząć pracę z gotowymi agentami:

Live Answers Agent natychmiast odpowiada na pytania zespołu, korzystając z rzeczywistego kontekstu obszaru roboczego.

Live Intelligence Agent przedstawia spostrzeżenia, wskazuje pojawiające się zagrożenia i generuje podsumowania na podstawie danych projektowych w czasie rzeczywistym.

Automated Reporting Agent kompiluje raporty, aktualizacje statusu lub podsumowania pulpitu na podstawie wyzwalaczy lub harmonogramów.

Agent tworzenia zadań monitoruje dane wejściowe, takie jak formularze, zgłoszenia lub wiadomości, i automatycznie tworzy zadania z odpowiednimi właścicielami i metadanymi.

Agent powiadomień i alertów monitoruje zaległe elementy, zmiany statusu lub nowe komentarze i powiadamia odpowiednie osoby.

🔍 Czy wiesz, że... 79% firm twierdzi, że już korzysta z agentów AI, a 66% z nich odnotowuje wymierny wzrost wydajności.

Zautomatyzuj niezawodne procesy

Twórz automatyzacje cyklu pracy w ClickUp, aby zapewnić płynną realizację projektów

ClickUp Automatyzacja pomaga projektować ustrukturyzowane cykle pracy, które działają samodzielnie. Dzięki wyeliminowaniu ręcznych punktów kontrolnych Twój obszar roboczy automatyzuje powtarzalne czynności. W ten sposób Twój zespół może skupić się na strategii zamiast na aktualizacjach statusu.

Na przykład zespół marketingowy zarządzający realizacją kampanii od planowania po raportowanie może:

Aktualizuj pulpity raportowe w momencie zakończenia zadań.

Automatycznie przydzielaj zadania, gdy kampania przechodzi do nowego etapu.

Zastosuj gotowe listy kontrolne oparte na typie kampanii.

Przenieś kontekst swojego obszaru roboczego do każdej aplikacji

Wykorzystaj wiedzę o obszarach roboczych w każdej aplikacji, w której pracujesz, dzięki ClickUp Brain MAX

ClickUp BrainGPT działa jako Twój towarzysz AI na komputerze stacjonarnym i w przeglądarce.

Otwierasz pasek boczny, zadajesz pytanie, a BrainGPT wykorzystuje kontekst z Twojego obszaru roboczego ClickUp, aby zapewnić wsparcie dla pracy wykonywanej poza ClickUp.

Załóżmy na przykład, że udoskonalasz kwartalny zestaw strategiczny w innym narzędziu. Otwierasz BrainGPT i prosisz o podsumowanie postępów w realizacji planu działania. Narzędzie to odczytuje Twoje zadania i dokumenty, identyfikuje zakończone inicjatywy i nierozwiązane ryzyka, a następnie generuje opis do slajdu.

Możesz skupić się na pracy, ponieważ AI śledzi Twoje rzeczywiste działania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzaj wszystkimi zadaniami w jednym miejscu: organizuj projekty, śledź zadania związane z własnością, dołączaj załączniki i realizuj zadania dzięki organizuj projekty, śledź zadania związane z własnością, dołączaj załączniki i realizuj zadania dzięki zadaniom ClickUp

Twórz zawartość tam, gdzie odbywa się realizacja: Twórz szkice briefów, pisz scenariusze, przechowuj wytyczne i połącz każdy dokument bezpośrednio z powiązanym zadaniem, aby nic nie zostało pominięte dzięki Twórz szkice briefów, pisz scenariusze, przechowuj wytyczne i połącz każdy dokument bezpośrednio z powiązanym zadaniem, aby nic nie zostało pominięte dzięki ClickUp Docs.

Natychmiastowe wyszukiwanie dowolnych elementów w obszarze roboczym: pobieraj wyniki z zadań, dokumentów, czatów, komentarzy, załączników i połączonych aplikacji dzięki pobieraj wyniki z zadań, dokumentów, czatów, komentarzy, załączników i połączonych aplikacji dzięki funkcji ClickUp Enterprise Search.

Utrzymuj komunikację powiązaną z wynikami pracy: korzystaj korzystaj z czatu ClickUp , aby omawiać aktualizacje w ramach przestrzeni lub zadania ClickUp, nad którym pracujesz, dzięki czemu rozmowy nie będą odbywać się oddzielnie od pracy.

Zobacz projekty i wyniki w jednym widoku: Śledź postępy, obciążenie pracą, osie czasu i wyniki zespołu za pomocą konfigurowalnych kart w Śledź postępy, obciążenie pracą, osie czasu i wyniki zespołu za pomocą konfigurowalnych kart w panelach ClickUp Dashboards.

Zapisuj pomysły 4 razy szybciej: mów aktualizacje, kreatywne notatki lub elementy do wykonania za pomocą mów aktualizacje, kreatywne notatki lub elementy do wykonania za pomocą funkcji ClickUp Talk to Text w Brain MAX i zamieniaj je na czytelny tekst w swoim obszarze roboczym ClickUp.

Limity ClickUp

Free Plan ma limity dotyczące wykorzystania AI i agentów.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Zadowolony użytkownik udostępnił tę recenzję na G2:

Uważam ClickUp za niezwykle wartościowe narzędzie, ponieważ konsoliduje funkcje w jednej platformie, co zapewnia, że cała praca i komunikacja są zgromadzone w jednym miejscu, zapewniając mi 100% kontekstu. Ta integracja upraszcza mi zarządzanie projektami, zwiększając wydajność i przejrzystość. Szczególnie podoba mi się funkcja Brain AI, ponieważ działa ona jak agent AI, który wykonuje moje komendy, skutecznie realizując zadania w moim imieniu. Ta funkcja automatyzacji jest bardzo pomocna, ponieważ usprawnia mój cykl pracy i zmniejsza wysiłek ręczny. Ponadto początkowe ustawienia ClickUp były bardzo łatwe w nawigacji, co sprawiło, że przejście z innych narzędzi przebiegło płynnie. Doceniam również to, że ClickUp integruje się z innymi narzędziami, z których korzystam, takimi jak Slack, Open AI i GitHub, tworząc spójne środowisko pracy. Ogólnie rzecz biorąc, z tych powodów gorąco polecam ClickUp innym.

Uważam ClickUp za niezwykle wartościowe narzędzie, ponieważ konsoliduje funkcje w jednej platformie, co zapewnia, że cała praca i komunikacja są zgromadzone w jednym miejscu, zapewniając mi 100% kontekstu. Ta integracja upraszcza mi zarządzanie projektami, zwiększając wydajność i przejrzystość. Szczególnie podoba mi się funkcja Brain AI, ponieważ działa ona jak agent AI, który wykonuje moje komendy, skutecznie realizując zadania w moim imieniu.

Ta funkcja automatyzacji jest bardzo pomocna, ponieważ usprawnia mój cykl pracy i zmniejsza wysiłek ręczny. Ponadto początkowe ustawienia ClickUp były bardzo łatwe w nawigacji, co sprawiło, że przejście z innych narzędzi przebiegło płynnie. Doceniam również to, że ClickUp integruje się z innymi narzędziami, z których korzystam, takimi jak Slack, Open AI i GitHub, tworząc spójne środowisko pracy. Ogólnie rzecz biorąc, z tych powodów gorąco polecam ClickUp innym.

🔍 Czy wiesz, że... Zainteresowanie agentami AI gwałtownie rośnie. 62% organizacji twierdzi, że już eksperymentuje z nimi, traktując agentów jako kolejny ważny czynnik umożliwiający inteligentniejszą i szybszą pracę.

2. Microsoft 365 (najlepszy dla ugruntowanych ekosystemów Enterprise)

za pośrednictwem Microsoft 365

Microsoft 365 łączy programy Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Teams za pomocą Copilot AI, który działa kontekstowo w każdej używanej aplikacji. Power Automate łączy cykle pracy między aplikacjami za pomocą wizualnych kreatorów, wyodrębniając dane z wiadomości e-mail do arkuszy kalkulacyjnych, jako wyzwalacze uruchamiając łańcuchy zatwierdzania w Teams lub synchronizując dokumenty SharePoint.

Alternatywa dla Google Workspace Studio działa naturalnie w organizacjach korzystających już z infrastruktury Windows, tworząc połączone systemy, które wydają się natywne, a nie połączone na siłę.

Autonomiczne agenty rozszerzają możliwości oprogramowania do komunikacji wewnętrznej, umożliwiając użytkownikom tworzenie autonomicznych agentów AI do monitorowania określonych procesów biznesowych, reagowania na wyzwalacze i wykonywania cykli pracy w całym ekosystemie bez ciągłego nadzoru człowieka.

Najlepsze funkcje Microsoft 365

Analizuj wzorce nastrojów w wiadomościach e-mail i otrzymuj rekomendacje AI dotyczące optymalnych czasów wysyłania wiadomości na podstawie dotychczasowych reakcji odbiorców na Twoje wiadomości.

Porównaj do pięciu dokumentów jednocześnie w OneDrive i natychmiast zaznacz kluczowe różnice, aby usprawnić przeglądanie umów.

Twórz zasoby wizualne za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym za pośrednictwem Business Chat lub Visual Creator Agent .

Twórz niestandardowe autonomiczne agenty, które monitorują warunki i wykonują zdefiniowane wcześniej działania bez ręcznej interwencji.

Limity Microsoft 365

Copilot AI wymaga wykupienia dodatkowej subskrypcji wykraczającej poza podstawową licencję Microsoft 365.

Interfejs rozciąga narzędzia na dziesiątki połączonych ze sobą aplikacji, co utrudnia lokalizację podstawowych funkcji dla nowych użytkowników.

Ceny Microsoft 365

Bezpłatna wersja próbna

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft 365

G2: 4,6/5 (ponad 5600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 13 950 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft 365 w praktyce?

Według recenzji G2:

W Microsoft Copilot najbardziej podoba mi się to, jak płynnie integruje się on z aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Word, Excel i Outlook. Oszczędza czas, generując szkice, analizując dane i podsumowując długie wątki lub dokumenty w ciągu kilku sekund. Naturalne podpowiedzi językowe sprawiają, że jest bardzo łatwy w użyciu, nawet dla osób, które nie są zbyt zaawansowane technicznie. W przypadku powtarzalnych lub wymagających wielu badań zadań czuję się, jakbym miał osobistego asystenta wbudowanego w mój obszar roboczy, co poprawia zarówno wydajność, jak i koncentrację.

W Microsoft Copilot najbardziej podoba mi się to, jak płynnie integruje się on z aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Word, Excel i Outlook. Oszczędza czas, generując szkice, analizując dane i podsumowując długie wątki lub dokumenty w ciągu kilku sekund. Naturalne podpowiedzi językowe sprawiają, że jest bardzo łatwy w użyciu, nawet dla osób, które nie są zbyt zaawansowane technicznie. W przypadku powtarzalnych lub wymagających wielu badań zadań czuję się, jakbym miał osobistego asystenta wbudowanego w moje obszary robocze, co poprawia zarówno wydajność, jak i koncentrację.

🧠 Ciekawostka: W ramach eksperymentu przeprowadzonego na Uniwersytecie Harvarda stworzono rojowisko małych robotów o nazwie Kilobots. Pojedynczy robot jest niezdarny i powolny, ale tysiąc takich robotów razem może tworzyć kształty, wzory i skoordynowane zachowania, które wyglądają niemal jak żywe. Jest to jedna z najwyraźniejszych demonstracji prostych agentów wytwarzających złożoną inteligencję.

3. Zoho Workplace (najlepsze rozwiązanie dla firm o ograniczonym budżecie)

za pośrednictwem Zoho Workplace

Zoho Workplace łączy e-mail, dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, czat i wideo-konferencje w jednej platformie.

Zia AI działa jako inteligentny asystent w całym narzędziu do pracy zdalnej, skanując wzorce i autonomicznie przeprowadzając automatyzację powtarzalnych cykli pracy. Administratorzy mogą nawiązywać połączenia z modelami innych firm, takimi jak ChatGPT, Gemini, Claude lub Cohere, aby zasilać funkcje Zia, przypisując różne modele do różnych zadań w oparciu o ich mocne strony.

Szerszy ekosystem Zoho tworzy naturalne pomosty między danymi klientów a narzędziami zwiększającymi wydajność, umożliwiając bezpośredni przepływ zapytań sprzedażowych do systemu CRM bez konieczności ręcznego przenoszenia danych. Zia może skanować wiadomości e-mail, identyfikować potencjalnych klientów i automatycznie tworzyć lub aktualizować wpisy w systemie CRM na podstawie zawartości analizowanej przez nią.

Najlepsze funkcje Zoho Workplace

Wdrażaj autonomiczne agenty Zia , które monitorują wzorce wiadomości e-mail, wykrywają anomalie i automatycznie wykonują plany czyszczenia.

Skonfiguruj agentów, aby wykrywali zagrożenia bezpieczeństwa w wiadomościach e-mail i automatycznie ustawiali raporty o incydentach dla administratorów.

Pozwól agentom automatycznie klasyfikować i organizować dokumenty prawne, kierując je do przeglądu na podstawie analizy zawartości.

Skorzystaj z trybu offline w Zoho Writer, aby kontynuować edycję dokumentów bez połączenia z Internetem, a zmiany zostaną automatycznie zsynchronizowane po ponownym połączeniu.

Limity Zoho Workplace

Wygląd graficzny wydaje się przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi narzędziami do zarządzania projektami , szczególnie w redaktorach dokumentów i interfejsach arkuszy kalkulacyjnych.

Opcje integracji są znacznie ograniczone poza ekosystemem produktów Zoho.

Ceny Zoho Workplace

Bezpłatna wersja próbna

5 GB

Workplace Standard: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Mail Lite: 1 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Mail Premium: 4 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Workplace Professional: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Workplace Enterprise: Niestandardowe ceny

10 GB

Workplace Standard: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Mail Lite: 1,25 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Mail Premium: 4 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Workplace Professional: 7 USD miesięcznie za użytkownika

Workplace Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zoho Workplace

G2: 4,4/5 (ponad 26 440 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zoho Workplace w praktyce?

Recenzent G2 udostępnia:

Uwielbiam rozbudowane funkcje automatyzacji Zoho CRM, które usprawniają powtarzalne zadania, takie jak śledzenie potencjalnych klientów i zarządzanie cyklem pracy, oszczędzając mi mnóstwo czasu. Asystent AI, Zia, wyróżnia się, oferując prognozy i wykrywanie anomalii, które pomagają mi nadać priorytet potencjalnym klientom o wysokim potencjale. Jego płynna integracja z ponad 1000 aplikacji, w tym Google Workspace i Mailchimp, sprawia, że jest niezwykle wszechstronny. Ponadto konfigurowalne pulpity nawigacyjne i zaawansowane analizy zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym, który pozwala podejmować mądrzejsze decyzje.

Uwielbiam rozbudowane funkcje automatyzacji Zoho CRM, które usprawniają powtarzalne zadania, takie jak śledzenie potencjalnych klientów i zarządzanie cyklem pracy, oszczędzając mi mnóstwo czasu. Asystent AI, Zia, wyróżnia się, oferując prognozy i wykrywanie anomalii, które pomagają mi nadać priorytet potencjalnym klientom o wysokim potencjale. Jego płynna integracja z ponad 1000 aplikacji, w tym Google Workspace i Mailchimp, sprawia, że jest niezwykle wszechstronny. Ponadto konfigurowalne pulpity nawigacyjne i zaawansowane analizy zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym, który pozwala podejmować mądrzejsze decyzje.

4. ONLYOFFICE Obszar roboczy (najlepszy pod względem niezależności infrastruktury)

za pośrednictwem ONLYOFFICE Obszaru Roboczego

ONLYOFFICE Obszar roboczy działa na własnych serwerach, eliminując zależność od zewnętrznych dostawców usług w chmurze.

Posiada agentów AI do analizy dokumentów, generowania zawartości, wyszukiwania w Internecie i zadań związanych z zarządzaniem obszarem roboczym. Mogą oni organizować pliki i zapraszać członków zespołu. Do agentów tych można podłączyć dostawców AI, takich jak OpenAI, Anthropic, TogetherAI lub OpenRouter. Następnie należy włączyć serwer MCP, aby umożliwić im bezpośrednią interakcję z elementami DocSpace.

Agenci mogą przeszukiwać bazę wiedzy (indeksowaną na podstawie własnych dokumentów) lub w razie potrzeby pobierać informacje z Internetu. Rodzaje pomieszczeń obejmują przestrzenie do współpracy zespołowej w celu wspólnego tworzenia dokumentów, niestandardowe pomieszczenia do konkretnych cykli pracy, pomieszczenia publiczne do udostępniania zewnętrznego, pomieszczenia do wypełniania formularzy w celu gromadzenia danych oraz wirtualne pomieszczenia danych do bezpiecznego zarządzania.

Najlepsze funkcje ONLYOFFICE obszaru roboczego

menedżerom agentów , twórcom zawartości lub widzom . Twórz niestandardowe przykłady agentów AI z konkretnymi instrukcjami i celami, przypisując prawa dostępulub

Tłumacz dokumenty między ponad 30 językami bezpośrednio w redaktorze, bez kopiowania tekstu do zewnętrznych narzędzi.

Zapisz wyniki generowane przez AI w magazynie wyników , gdzie możesz kontynuować edycję, współpracować z zespołami lub udostępniać je za pomocą publicznych linków.

Dodawaj podpisy cyfrowe do umów i porozumień, korzystając z uwierzytelniania opartego na certyfikatach, aby zapewnić ich ważność prawną.

Ograniczenia ONLYOFFICE obszaru roboczego

Interfejs użytkownika wydaje się funkcjonalny, ale nie jest nowoczesny. Brakuje mu wizualnego dopracowania, które można znaleźć w natywnych dla chmury alternatywach dla Google Workspace Studio.

Model wsparcia opiera się w dużej mierze na kanałach społecznościowych. Chociaż są one pomocne, nie zapewniają szybkich czasów reakcji gwarantowanych umową SLA, których zespoły przedsiębiorstw oczekują od głównych dostawców komercyjnych.

Ceny ONLYOFFICE Obszarów roboczych

DocSpace

Free

Business: 30 USD/miesiąc za administratora

Enterprise: Niestandardowe ceny

Docs Enterprise: Ceny zaczynają się od 1500 USD.

Oceny i recenzje ONLYOFFICE obszaru roboczego

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 320 recenzji)

Co mówią o ONLYOFFICE Obszarze Roboczym użytkownicy w prawdziwym życiu?

Jak udostępniono na G2:

Jedną z rzeczy, które najbardziej podoba mi się w OnlyOffice, jest szeroki zakres funkcji i narzędzi, które pozwalają mi efektywnie i wydajnie tworzyć i edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje. Kolejną wyjątkową cechą OnlyOffice jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs, który sprawia, że praca nad dokumentami jest bardzo łatwa. Ponadto oprogramowanie działa płynnie na różnych platformach i urządzeniach, co pozwala mi pracować z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Jedną z rzeczy, które najbardziej podoba mi się w OnlyOffice, jest szeroki zakres funkcji i narzędzi, które pozwalają mi efektywnie i wydajnie tworzyć i edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje. Kolejną wyjątkową cechą OnlyOffice jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs, który sprawia, że praca nad dokumentami jest bardzo łatwa. Ponadto oprogramowanie działa płynnie na różnych platformach i urządzeniach, co pozwala mi pracować z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

🔍 Czy wiesz, że... Chociaż 57% liderów spodziewa się wymiernego zwrotu z inwestycji w ciągu najbliższego roku, większość twierdzi, że korzyści już zaczęły być widoczne. 97% odnotowuje wzrost wydajności, 94% zgłasza wyższą rentowność, a 91% twierdzi, że poprawiła się jakość pracy.

5. Proton Suite (najlepszy do obsługi informacji poufnych)

za pośrednictwem Proton Suite

Proton Suite koncentruje się na szyfrowaniu bez dostępu. Oznacza to, że dane są szyfrowane na urządzeniu użytkownika, zanim trafią na serwery Proton. System ten jest stosowany w usługach Mail, Drive, kalendarz i dokumenty.

Są one chronione szwajcarskimi przepisami dotyczącymi prywatności, a nie amerykańskimi przepisami dotyczącymi nadzoru. Proton dodaje Lumo, asystenta AI, który nie rejestruje rozmów i szyfruje zapisane czaty, aby nikt nie mógł ich przeczytać. Jest on oparty na otwartych modelach językowych (LLM). Działa z europejskich centrów danych Proton i nie korzysta z usług zewnętrznych dostawców, takich jak OpenAI.

Możesz przesyłać dokumenty bezpośrednio z Proton Drive do analizy bez pozostawiania śladów na zdalnych serwerach. Pracownicy służby zdrowia, prawnicy, dziennikarze i aktywiści polegają na prawdziwej poufności. Jednak funkcje wyszukiwania są ograniczone. Dzieje się tak, ponieważ indeksowanie po stronie serwera nie może działać, gdy zawartość jest zaszyfrowana.

Najlepsze funkcje pakietu Proton Suite

Bezpiecznie przesyłaj pliki z Proton Drive i pozwól Lumo tworzyć podsumowania, szkice wiadomości e-mail lub przeglądać kod — wszystko to z wykorzystaniem kompleksowego szyfrowania.

Aktywuj tryb widma, aby Twoja bieżąca rozmowa zniknęła na zawsze po jej zamknięciu, nie pozostawiając żadnych śladów.

Przechowuj pliki w Proton Drive i udostępniaj je za pomocą chronionych hasłem linków, które wygasają po upływie określonej liczby dni lub widoków.

Ustaw terminy ważności wysłanych wiadomości e-mail. Dzięki temu po upływie określonego czasu wiadomości będą niedostępne dla odbiorców.

Limity pakietu Proton Suite

Zestaw funkcji pozostaje znacznie w tyle za popularnymi pakietami biurowymi, brakuje w nim zaawansowanych opcji formatowania, bibliotek szablonów i zaawansowanych narzędzi edycyjnych.

Współpraca jest celowo ograniczona do minimum. Dostępne są funkcje komentowania i śledzenia kursora, ale nie ma narzędzi do współedycji w czasie rzeczywistym ani sugerowania zmian, których oczekują nowoczesne zespoły.

Ceny pakietu Proton Suite

Proton Business Suite: 14,99 USD miesięcznie za użytkownika

Proton Business Suite + Lumo AI: 27,98 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Proton Suite

G2: 4,4/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 115 recenzji)

Co mówią o Proton Suite prawdziwi użytkownicy?

Na podstawie recenzji G2:

Protonmail zapewnia kompleksowe szyfrowanie wiadomości e-mail wysyłanych za pośrednictwem swojej platformy. Szyfrowanie działa również w przypadku innych usług pocztowych po stronie odbiorcy. Oferuje wsparcie dla integracji skrzynki odbiorczej Gmaila, zapewniając prosty dostęp w ramach jednej platformy. Służy do bezpiecznego wysyłania i odbierania załączników za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Protonmail umożliwia kompleksowe szyfrowanie wiadomości e-mail wysyłanych za pośrednictwem swojej platformy. Szyfrowanie działa również w przypadku innych usług pocztowych po stronie odbiorcy. Oferuje wsparcie dla integracji skrzynki odbiorczej Gmaila, zapewniając prosty dostęp w ramach jednej platformy. Służy do bezpiecznego wysyłania i odbierania plików załączników za pośrednictwem poczty elektronicznej.

📖 Przeczytaj również: Najwyżej oceniane alternatywy dla Proton Drive dla Teams

6. Notion (najlepsze rozwiązanie do projektowania adaptacyjnych obszarów roboczych)

za pośrednictwem Notion

Notion oferuje bloki, takie jak tekst, bazy danych, galerie, tablice i kalendarze.

Możesz je uporządkować w niestandardowych obszarach roboczych zamiast korzystać ze stałych typów dokumentów. Strony mogą zawierać bazy danych, które filtrują i wyświetlają informacje na różne sposoby jednocześnie. Te same dane mogą być wyświetlane jako lista zadań, tablica kanban, kalendarz lub widok tabeli.

Ponadto Notion AI działa na całej platformie. Odpowiada na pytania, pobierając informacje z właściwości i notatek zawartych na stronach bazy danych. Linki między stronami tworzą wykresy wiedzy, w których łatwo można połączyć dokumentację wewnętrzną, notatki ze spotkań, narzędzia do śledzenia zadań i wiki.

Sztuczna inteligencja może nawiązywać połączenia z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Mail, Box, Outlook, Slack, Google Drive i GitHub, aby dostarczać odpowiedzi z tych usług.

Najlepsze funkcje Notion

Zmień nieuporządkowane pliki PDF w uporządkowane bazy danych w ciągu kilku sekund dzięki narzędziom do ekstrakcji danych Notion AI.

Wykorzystaj informacje z różnych źródeł — wątków na Slacku, dokumentów, wyników wyszukiwania w Internecie — i pozwól AI natychmiast wyłapać powtarzające się tematy.

Poproś swojego agenta AI o lokalizację stron z zasadami w całym obszarze roboczym i zaktualizowanie ich o nowe informacje, zachowując spójność formatowania.

Twórz szablony baz danych i zarządzania zadaniami , które można wielokrotnie wykorzystywać i które automatycznie wypełniają nowe wpisy zdefiniowanymi wcześniej właściwościami, zadaniami i strukturą.

Ograniczenia Notion

Wydajność może spadać w bardzo dużych obszarach roboczych, zwłaszcza podczas korzystania ze złożonych, wielorelacyjnych baz danych.

Funkcjonalność offline pozostaje ograniczona i wymaga stabilnego połączenia internetowego do większości operacji.

Notion AI sprawdza się dobrze w pisaniu i tworzeniu podsumowań, ale brakuje mu głębokiego kontekstu operacyjnego i możliwości automatyzacji, które można znaleźć w bardziej zaawansowanych obszarach roboczych AI.

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 24 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,5/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Notion w praktyce?

Według recenzji G2:

Notion jest niezwykle elastyczny i pozwala mi gromadzić dokumenty, notatki, zadania i bazy danych w jednym przejrzystym obszarze roboczym. Interfejs jest intuicyjny, struktura typu „przeciągnij i upuść” ułatwia reorganizację zawartości, a możliwość osadzania różnych typów multimediów lub połączonych stron znacznie zwiększa wydajność. Szczególnie doceniam to, że pozwala mi to utrzymać wszystko — opisy projektów, listy zadań i badania — w uporządkowanej formie i łatwej nawigacji. Jest również bardzo konfigurowalny, dzięki czemu można go dostosować do różnych cykli pracy bez narzucania sztywnej struktury.

Notion jest niezwykle elastyczny i pozwala mi gromadzić dokumenty, notatki, zadania i bazy danych w jednym przejrzystym obszarze roboczym. Interfejs jest intuicyjny, struktura typu „przeciągnij i upuść” ułatwia reorganizację zawartości, a możliwość osadzania różnych typów multimediów lub linkowania powiązanych stron znacznie zwiększa wydajność. Szczególnie doceniam to, że pozwala mi to utrzymać wszystko — opisy projektów, listy zadań i badania — w uporządkowanej formie i łatwej nawigacji. Jest również bardzo konfigurowalny, dzięki czemu można go dostosować do różnych cykli pracy bez narzucania sztywnej struktury.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Notion

7. Coda (najlepsze rozwiązanie do interaktywnego tworzenia dokumentów)

za pośrednictwem Coda

Oprogramowanie do zarządzania wiedzą Coda przekształca dokumenty w funkcjonalne aplikacje. Tutaj tabele łączą się z zewnętrznymi API, przyciski są wyzwalaczami wieloetapowych działań, a formuły wykonują obliczenia obejmujące wiele stron.

Ekosystem Packs łączy ponad 600 powiązanych usług bezpośrednio z dokumentami, w tym Slack, Kalendarz Google, GitHub, Jira i Salesforce.

Coda AI działa jako połączony asystent pracy, który wykonuje czynności bezpośrednio w dokumentach. Sztuczna inteligencja może odwoływać się do danych we wszystkich połączonych aplikacjach, podsumowywać informacje, generować zawartość i automatyzować powtarzalne zadania na dużą skalę. Dzięki Formułom można wykroczyć poza proste funkcje arkusza kalkulacyjnego: wysyłają one wiadomości Slack, tworzą wydarzenia w kalendarzu lub aktualizują systemy zewnętrzne po spełnieniu określonych warunków jako wyzwalacze.

Najlepsze funkcje Coda

Twórz automatyzacje, które działają zgodnie z harmonogramem, wyzwalaczami lub kliknięciami przycisków — zamieniając dokumenty w cykle pracy podobne do aplikacji.

Wykorzystaj kolumny AI, aby wzbogacić, skategoryzować lub wygenerować zawartość w setkach wierszy jednocześnie.

Połącz się z ponad 600 aplikacjami za pomocą pakietów, pobierając dane na żywo z narzędzi takich jak Slack, Jira, Salesforce lub Kalendarz Google bezpośrednio do swoich dokumentów.

Śledź zmiany w dokumentach w czasie i przywracaj wcześniejsze wersje, gdy chcesz cofnąć edycje.

Limity Coda

Zaawansowane funkcje, takie jak pakiety, złożone formuły i automatyzacja, wymagają długiego okresu nauki, co utrudnia opanowanie ich przez zespoły nieposiadające wiedzy technicznej.

Duże dokumenty lub złożone ustawienia relacyjne mogą z czasem stać się powolne lub trudne w utrzymaniu.

Aplikacja mobilna ma limit możliwości edycji w porównaniu z innymi alternatywami dla Coda

Ceny Coda

Free

Zalety: 12 USD miesięcznie za Doc Maker

Zespół: 36 USD/miesiąc za Doc Maker

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Coda

G2: 4,6/5 (ponad 485 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 95 recenzji)

Co mówią o Coda prawdziwi użytkownicy?

Według recenzji G2:

Coda łączy elastyczność i strukturę – dokumenty, dane i cykle pracy w jednym miejscu. Podoba mi się to, że zastępuje wiele narzędzi, pozostając jednocześnie intuicyjnym. Współpraca w czasie rzeczywistym, automatyzacja i połączone tabele sprawiają, że organizowanie i realizacja projektów przebiega płynnie i efektywnie. Pozwala również użytkownikom łączyć dane i tworzyć interaktywne wykresy.

Coda łączy elastyczność i strukturę – dokumenty, dane i cykle pracy w jednym miejscu. Podoba mi się to, że zastępuje wiele narzędzi, pozostając jednocześnie intuicyjnym. Współpraca w czasie rzeczywistym, automatyzacja i połączone tabele sprawiają, że organizowanie i realizacja projektów przebiega płynnie i efektywnie. Pozwala również użytkownikom łączyć dane i tworzyć interaktywne wykresy.

🧠 Ciekawostka: Naukowcy stworzyli RoboBee, robota-owada, który waży mniej niż spinacz biurowy. Potrafi latać, siadać i reagować na zmiany w otoczeniu, co czyni go jednym z najmniejszych funkcjonalnych systemów agentowych, jakie kiedykolwiek stworzono.

8. LibreOffice Online (najlepsze rozwiązanie dla zwolenników oprogramowania open source)

za pośrednictwem LibreOffice Online

LibreOffice Online przenosi swój silnik desktopowy do przeglądarek dzięki pomocy usług takich jak OffiDocs. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie edytować dokumenty, bez uzależnienia od dostawcy lub ograniczeń związanych z prawami własności. Wykorzystuje rozszerzenia przeglądarki i usługi internetowe, które pozwalają użytkownikom tworzyć, edytować i przeglądać dokumenty w formatach DOC, XLS i PPT.

Redaktor umożliwia jednoczesną edycję, komentowanie i podstawowe formatowanie. Dobrze współpracuje również z formatami Microsoft Office i OpenDocument. Jest bardziej praktyczny niż nowoczesne pakiety chmurowe, zapewniając niezawodną edycję dokumentów.

Najlepsze funkcje LibreOffice Online

Twórz i edytuj dokumenty w Writer , arkusze kalkulacyjne w Calc oraz prezentacje w Impress bezpośrednio w przeglądarce.

Twórz dokumenty główne, które łączą wiele oddzielnych plików w jedną spójną publikację, zachowując możliwość edycji poszczególnych plików.

Zastosuj korespondencję seryjną, aby generować spersonalizowane listy, etykiety lub koperty na podstawie źródeł danych z arkuszy kalkulacyjnych.

Projektuj niestandardowe obiekty rysunkowe i diagramy za pomocą zintegrowanych narzędzi do grafiki wektorowej w redaktorach dokumentów.

Limity LibreOffice Online

Wygląd interfejsu wydaje się przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi pakietami biurowymi w chmurze.

Brak pomocy AI, inteligentnych szablonów ani funkcji automatyzacji

Wdrożenie na własnym serwerze wymaga ciągłej konserwacji technicznej, aktualizacji zabezpieczeń i wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwiązywania problemów.

Ceny LibreOffice Online

Bezpłatne (open source)

Oceny i recenzje LibreOffice Online

G2: 4,3/5 (ponad 265 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 2230 recenzji)

Co użytkownicy mówią o LibreOffice Online w praktyce?

Recenzja na Capterra brzmi:

LibreOffice to potężny, bezpłatny pakiet biurowy o dużej kompatybilności plików. Jednak jego interfejs mógłby być bardziej dopracowany, a wydajność może spadać w przypadku większych dokumentów.

LibreOffice to potężny, bezpłatny pakiet biurowy o dużej kompatybilności plików. Jednak jego interfejs mógłby być bardziej dopracowany, a wydajność może spadać w przypadku większych dokumentów.

📖 Przeczytaj również: Alternatywy dla LibreOffice do tworzenia dokumentów

za pośrednictwem Bitrix24

Bitrix24 oferuje standardowe narzędzia zwiększające wydajność, takie jak dokumenty, zadania, czat i rozmowy wideo, ale kładzie również duży nacisk na operacje biznesowe. W jednym miejscu masz dostęp do procesów sprzedaży, śledzenia potencjalnych klientów i zautomatyzowanych cykli pracy związanych ze sprzedażą. CoPilot działa w ramach tych modułów, generując zawartość, analizując informacje i zajmując się rutynowymi procesami, dzięki czemu zespoły mogą działać szybciej.

Jego wizualny kreator cyklu pracy łączy różne części platformy. Możesz tworzyć zautomatyzowane sekwencje, które obejmują Wszystko, od pierwszego zapytania klienta do ostatecznej faktury.

To kompleksowe rozwiązanie jest atrakcyjne dla małych i średnich firm, które chcą ograniczyć liczbę narzędzi, z których korzystają. Minusem jest to, że Bitrix24 może wydawać się przeładowany. Przy tak dużej ilości funkcji dostępnych w jednym miejscu interfejs może być mylący podczas codziennej pracy.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Automatycznie transkrybuje nagrane rozmowy telefoniczne i pozwala CoPilot na ich podsumowanie, jednocześnie automatycznie wypełniając pola kontaktowe lub dotyczące transakcji.

Uporządkuj szkice, poprawiając gramatykę, ton i przejrzystość wiadomości e-mail, ofert i postów w mediach społecznościowych.

Generuje uporządkowane zadania z jasnymi opisami, podzadaniami i listami kontrolnymi, aby przyspieszyć ustawienia projektu.

Limity Bitrix24

Platforma może działać wolniej, gdy Teams korzystają z wielu modułów jednocześnie, co często skłania użytkowników do poszukiwania lżejszych alternatyw dla Bitrix24

Jakość wsparcia jest niejednolita, ponieważ doświadczenia związane z planami bezpłatnymi i płatnymi znacznie się różnią.

Ceny Bitrix24

Bezpłatna wersja próbna

Podstawowy: 61 USD miesięcznie za organizację (dla pięciu użytkowników)

Standard: 124 USD/miesiąc za organizację (dla 50 użytkowników)

Professional: 249 USD/miesiąc za organizację (dla 100 użytkowników)

Enterprise: 499 USD miesięcznie za organizację (dla 250 użytkowników)

Oceny i recenzje Bitrix24

G2: 4,1/5 (ponad 585 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 975 recenzji)

Co mówią o Bitrix24 prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik napisał na Capterra:

Jest niesamowita, ponieważ posiada asystenta AI, który ułatwia pracę. Mogę prowadzić wideokonferencje z moimi współpracownikami, aby swobodnie komunikować się w sprawach dotyczących zrównoważonego rozwoju. [sic] Ta platforma jest dla mnie zawsze pomocna.

Jest niesamowita, ponieważ posiada asystenta AI, który ułatwia pracę. Mogę prowadzić wideokonferencje z moimi współpracownikami, aby swobodnie komunikować się w sprawach dotyczących zrównoważonego rozwoju. [sic] Ta platforma jest dla mnie zawsze pomocna.

🧠 Ciekawostka: Prawdziwa symulacja wieloagentowa o nazwie Boids, stworzona w latach 80. XX wieku, wykazała, że zachowanie stad ptaków wynika z trzech prostych zasad: utrzymywania odległości, dostosowywania prędkości i kierowania się w stronę sąsiadów. Model ten jest nadal wykorzystywany do nauczania podstaw koordynacji agentów.

10. Polaris Office (najlepszy do cykli pracy niezależnych od urządzenia)

za pośrednictwem Polaris Office

Polaris Office zapewnia spójne wrażenia na każdym urządzeniu, z którego korzystasz. Niezależnie od tego, czy pracujesz w systemie Windows, Mac, Linux, iOS, Android, czy po prostu w przeglądarce, interfejs jest znajomy. Obsługuje również pliki Microsoft Office, dzięki czemu możesz współpracować z klientami lub członkami zespołu bez zmagania się z problemami związanymi z formatowaniem lub konwersją.

Jego narzędzia do obsługi plików PDF wykraczają poza zwykłe przeglądanie. Możesz bezpośrednio edytować pliki PDF, konwertować je między formatami i przechowywać wszystko w Polaris Drive, który synchronizuje pliki między urządzeniami.

Polaris Office zawiera również łatwą w nawigacji przestrzeń roboczą AI . Oferuje wystarczającą moc do tworzenia długich raportów lub prezentacji, nie przytłaczając osób, które po prostu muszą wykonywać codzienne zadania.

Najlepsze funkcje Polaris Office

Twórz artykuły, raporty i inne zawartości za pomocą narzędzia AI Write.

Wyodrębniaj streszczenia, nagłówki lub odpowiedzi z plików PDF lub tekstowych za pomocą Ask Doc .

Automatycznie zamieniaj tematy lub konspekty w kompletne prezentacje.

Skanuj dokumenty fizyczne za pomocą telefonu i konwertuj je na edytowalny tekst dzięki funkcji OCR.

Limity Polaris Office

Zaawansowane funkcje arkuszy kalkulacyjnych, takie jak złożone makra, pozostają ograniczone.

Wersja Free wyświetla reklamy w interfejsach edycji dokumentów, zakłócając cykl pracy.

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy z synchronizacją podczas pracy na wielu urządzeniach jednocześnie.

Ceny Polaris Office

Bezpłatna wersja próbna

Business: 7,99 USD/miesiąc za użytkownika

Edukacja: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Polaris Office

G2: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Polaris Office?

Według recenzji G2:

Najbardziej podoba mi się w tym pakiecie to, że jest prosty i idealny do pracy. Jest niedrogi i oferuje wszystko, czego można potrzebować, w jednym pakiecie, dzięki czemu czuję się komfortowo, ponieważ wszystko, czego można potrzebować od pakietu, jest dostępne na wyciągnięcie ręki, od edytora tekstu, przez arkusze kalkulacyjne, po prezentacje i pliki PDF. Podoba mi się fakt, że pakiet umożliwia współpracę kilku osób nad tym samym projektem, co stanowi dodatkową zaletę.

Najbardziej podoba mi się w tym pakiecie to, że jest prosty i idealny do pracy. Jest niedrogi i oferuje wszystko, czego można potrzebować, w jednym pakiecie, dzięki czemu czuję się komfortowo, ponieważ wszystko, czego można potrzebować od pakietu, jest dostępne na wyciągnięcie ręki, od edytora tekstu, przez arkusze kalkulacyjne, po prezentacje i pliki PDF. Podoba mi się fakt, że pakiet umożliwia współpracę kilku osób nad tym samym projektem, co stanowi dodatkową zaletę.

🔍 Czy wiesz, że... 84% pracowników biurowych twierdzi, że chętnie korzystałoby z agentów AI w swojej codziennej pracy. Świadczy to o prawdziwym przesunięciu w kierunku ról opartych na sztucznej inteligencji, które zapewniają większe wsparcie.

⭐ Wzmianki specjalne

Alternatywa oparta na zasadzie „prywatność przede wszystkim”, hostowana samodzielnie, która zapewnia organizacjom pełną kontrolę nad plikami, dokumentami, kalendarzami i narzędziami do współpracy. Idealna dla zespołów, które nie mogą przechowywać danych na serwerach stron trzecich i potrzebują szyfrowania na poziomie Enterprise z elastycznością open source.

Potężne narzędzie komunikacyjne stworzone z myślą o szybkiej, przeszukiwalnej komunikacji zespołowej. Chociaż nie jest to pełny obszar roboczy, jego głęboka integracja i cykle pracy oparte na kanałach sprawiają, że jest to doskonałe uzupełnienie lub alternatywa dla zespołów, których praca opiera się na współpracy w czasie rzeczywistym.

Wizualna platforma do zarządzania projektami, która wyróżnia się w zakresie strukturalnego planowania projektów i automatyzacji. Najlepsza dla zespołów, które potrzebują dostosowywalnych tablic, osi czasu i cykli pracy — niekoniecznie pełnych narzędzi do tworzenia dokumentów lub komunikacji.

Usprawniony system zarządzania projektami i zadaniami zaprojektowany z myślą o przejrzystości, odpowiedzialności i koordynacji między zespołami. Asana sprawdza się doskonale, gdy zespoły potrzebują ustrukturyzowanych cykli pracy, śledzenia celów i automatyzacji wykraczającej poza możliwości Google Workspace Studio.

Potężny duet dla zespołów inżynierów i techników. Confluence obsługuje dokumentację i udostępnianie wiedzy, a Jira wspiera śledzenie problemów, zwinne cykle pracy i realizację złożonych projektów — idealne rozwiązanie dla zespołów potrzebujących bardziej rozbudowanej struktury niż ta oferowana przez Google Workspace Studio.

Znajdź swój przepływ pracy dzięki ClickUp

Zapoznanie się z alternatywami dla Google Workspace Studio daje Ci możliwość ponownego przemyślenia sposobu współpracy Twojego zespołu oraz tego, jak powinny działać Twoje systemy w miarę ewolucji pracy.

ClickUp zapewnia tę przestrzeń i dodaje strukturę tam, gdzie większość narzędzi się kończy. Zadania, dokumenty, automatyzacje, agenci, pulpity nawigacyjne i AI są połączone w jednym silniku cyklu pracy, dzięki czemu Twój zespół może planować, realizować zadania i komunikować się bez utraty kontekstu.

BrainGPT, agenci AI i automatyzacje zapewniają wsparcie dla codziennych operacji dzięki rzeczywistej świadomości obszarów roboczych, zapewniając Twojemu zespołowi widoczność i dynamikę, których wymagają szybko rozwijające się środowiska.

Jeśli chcesz usprawnić pracę swojego zespołu i stworzyć ustawienia, które będą się rozwijać wraz z Tobą, zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅

Często zadawane pytania dotyczące alternatyw dla Google Workspace Studio

Google Workspace Studio to pakiet aplikacji biurowych do tworzenia dokumentów, współpracy i komunikacji zespołowej. Obejmuje on Gmaila, Dokumenty Google, Arkusze Google, Dysk i inne aplikacje — powszechnie używane przez zespoły do zarządzania pracą w środowisku chmury.

Zespoły przechodzą na alternatywne rozwiązania, gdy potrzebują głębszej personalizacji, zaawansowanych funkcji AI, silniejszych kontroli prywatności i automatyzacji obejmującej różne narzędzia. ClickUp spełnia wszystkie te wymagania dzięki swojej zunifikowanej platformie ClickUp Brain i elastycznym agentom AI.

ClickUp oferuje bezpłatny plan z funkcjami sztucznej inteligencji i automatyzacji, za które inne narzędzia pobierają dodatkowe opłaty. Jego ujednolicony obszar roboczy eliminuje potrzebę posiadania wielu subskrypcji, co czyni go ekonomicznym rozwiązaniem w miarę rozwoju zespołów.

Chociaż Zoho Workplace oferuje niskie ceny początkowe, ClickUp zapewnia znacznie większą wartość w zakresie AI, automatyzacji i zarządzania projektami w przeliczeniu na każdego wydanego dolara — zwłaszcza w miarę wzrostu potrzeb. Jest zaprojektowany tak, aby skalować się wraz z szybko zmieniającymi się zespołami bez konieczności przechodzenia przez kolejne poziomy cenowe.

ClickUp jest liderem w dziedzinie ustrukturyzowanej automatyzacji opartej na AI, oferując narzędzia takie jak ClickUp Brain, niestandardowe agenty i automatyzacje bez kodowania, które łączą zadania, dokumenty i pulpity nawigacyjne. Jest przeznaczony dla zespołów, które potrzebują szybkości i kontekstu.

Tak. Zarówno ClickUp, jak i Microsoft 365 oferują kontrolę na poziomie przedsiębiorstwa, w tym SSO, ścieżki audytu i uprawnienia oparte na rolach. ClickUp wyróżnia się połączeniem tych funkcji z dostosowywalnymi cyklami pracy i agentami AI w jednym ekosystemie.