12 przykładów potężnych agentów AI zmieniających branże

Wyobraź sobie: zespół sprzedaży detalicznej spędził dwa tygodnie na analizowaniu danych klientów w celu wykrycia trendów zakupowych, tylko po to, aby dowiedzieć się, że są one już nieaktualne. W międzyczasie agent AI konkurencji zauważył zmianę, dostosował ceny i wprowadził promocję w czasie rzeczywistym.

Zgadnij, który z nich odnotował 22% wzrost sprzedaży?

W ten sposób agenci AI zapewniają firmom przewagę konkurencyjną.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się przykładom agentów AI, które pomagają firmom wyprzedzić konkurencję, zamiast tonąć w zaległych pulpitach. 🧰

Czym są agenci AI?

Agenci AI to systemy sztucznej inteligencji lub programy komputerowe, które samodzielnie postrzegają otoczenie, podejmują decyzje i wykonują zadania lub osiągają cele dla użytkowników lub innych systemów bez interwencji człowieka.

za pośrednictwem BCG

Mogą one wchodzić w interakcje z otoczeniem, gromadzić i analizować dane oraz określać najlepsze działania pozwalające osiągnąć z góry określone cele. Narzędzia te wykorzystują zaawansowane techniki, takie jak duże modele językowe (LLM), uczenie maszynowe (ML) i przetwarzanie języka naturalnego (NLP), aby zrozumieć, co się dzieje, opracować plan i wykonać zadania, często wykonując wiele kroków od początku do końca.

🧠 Ciekawostka: „Najmądrzejszy” agent AI nie zawsze jest najlepszy. Mniejszy model dostosowany do Twojej dziedziny często przewyższa ogromny model ogólnego przeznaczenia, zwłaszcza w przypadku zadań, w których dokładność jest ważniejsza niż elokwencja.

Przykłady agentów AI według branż

Oto kilka przykładów różnych typów agentów AI w działaniu oraz ich ogromnego wpływu na różne sektory. ⚒️

1. Obsługa klienta

Narzędzia AI do automatyzacji obsługi klienta obsługują rutynowe zapytania, wykrywają nastroje klientów i pomagają agentom w uzyskaniu odpowiednich informacji. Oto, jak mogą pomóc:

Oferta dostępności 24/7 poprzez obsługę rutynowych pytań i rozwiązywanie typowych problemów

Analizuj nastroje klientów w czasie rzeczywistym, aby wykrywać frustrację i eskalować krytyczne problemy do agentów ludzkich

Pomoc przedstawicielom handlowym na żywo, sugerowanie odpowiednich odpowiedzi i wyświetlanie zawartości bazy wiedzy podczas rozmów

📌 Przykład: Wirtualny asystent HomeServe o imieniu „Charlie” odbiera ponad 11 000 połączeń dziennie, rezerwuje naprawy, przekierowuje połączenia i odpowiada na rutynowe pytania, dzięki czemu agenci mogą skupić się na trudniejszych zadaniach. źródło: The Wall Street Journal

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie wszystkie typy agentów AI wymagają autonomii. Czy pełnią one funkcję pomocniczą (pomagają człowiekowi), operacyjną (wykonują zadanie) czy decyzyjną (podejmują decyzje)? Należy to jasno określić na początku. Zmienia to sposób projektowania dostępu, poziomów zaufania i interfejsów.

📮 ClickUp Insight: 21% osób twierdzi, że ponad 80% dnia pracy poświęca na powtarzalne zadania. Kolejne 20% twierdzi, że powtarzalne zadania zajmują co najmniej 40% dnia. To prawie połowa tygodnia pracy (41%) poświęcona na zadania, które nie wymagają strategicznego myślenia ani kreatywności (takie jak e-maile z przypomnieniami 👀). Agenci ClickUp AI pomagają wyeliminować tę żmudną pracę. Pomyśl o tworzeniu zadań, przypomnieniach, aktualizacjach, notatkach ze spotkań, redagowaniu e-maili, a nawet tworzeniu kompleksowych cykli pracy! Wszystko to (i wiele więcej) można zautomatyzować w mgnieniu oka dzięki ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko. 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

2. Sprzedaż

Agenci AI usprawniają procesy sprzedaży dzięki priorytetyzacji potencjalnych klientów, automatyzacji aktualizacji systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz spersonalizowanym działaniom informacyjnym. Oto, w jaki sposób pomagają:

Automatyczna ocena potencjalnych klientów na podstawie danych historycznych i analizy zachowań, dzięki czemu przedstawiciele handlowi wiedzą, komu należy nadać priorytet

Autonomiczna aktualizacja systemów CRM poprzez rejestrowanie połączeń, aktualizowanie pól kontaktowych i planowanie działań następczych

Wysyłaj spersonalizowane wiadomości i generuj e-maile dostosowane do etapu, na którym znajduje się każdy nabywca w lejku sprzedażowym

📌 Przykład: Agent AI Dash firmy LocaliQ samodzielnie aktualizuje rekordy CRM i automatyzuje działania następcze. Systemy AI dynamicznie dostosowują również oceny potencjalnych klientów w miarę ich zaangażowania w kampanie. za pośrednictwem LocaliQ

🧠 Ciekawostka: Przydatność agenta często sprowadza się do jednego słowa: koordynacja. Świetny agent nie jest świetny dlatego, że generuje tekst — jest świetny, ponieważ wie, kiedy, dlaczego i jak komunikować się z innymi systemami, uruchamiać logikę i płynnie przekazywać zadania ludziom.

📖 Przeczytaj również: Jak zbudować agenta AI dla lepszej automatyzacji

3. Marketing

AI ułatwia automatyzację marketingu, tworzenie treści, optymalizację kampanii i segmentację odbiorców. Oto, jak możesz je wykorzystać:

Generuj treści przyjazne dla SEO na blogi, reklamy i strony docelowe, wykorzystując kontekstowe słowa kluczowe i ton wypowiedzi

Optymalizuj kampanie reklamowe w czasie rzeczywistym i dostosowuj strategie ustalania stawek na podstawie trendów wydajności

Dynamicznie segmentuj odbiorców wykorzystując dane behawioralne i demograficzne, aby lepiej ukierunkować kampanie

📌 Przykład: Skott AI pomaga marketerom skalować produkcję treści przy zachowaniu jakości SEO. Narzędzia takie jak Performance Max od Google wykorzystują AI do automatycznego dostosowywania reklam na podstawie zachowań użytkowników. za pośrednictwem Lyzr

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Marketerzy mogą stworzyć niestandardowego agenta Autopilot w ClickUp, który automatycznie sprawdza zadania związane z treścią pod kątem jakości i zgodności, zanim zostaną one oznaczone jako zakończone.

Oto jak to działa:

Wyzwalacz : Autor treści przenosi swoje zadanie na scenę „Recenzja”

Skanowanie : Agent sprawdza, czy dokument został załączony, a liczba słów spełnia kryteria

Recenzja: Agent czyta dokument i generuje komentarz zwrotny, np.

👋 Hej @Taylor, oto krótka recenzja tego projektu: ✅ Mocne strony: Przejrzysta struktura i przepływ

CTA jest zgodne z celami naszej kampanii ⚠️ Sugerowane poprawki: Rozważ złagodzenie tonu na początku — jest on nieco zbyt agresywny dla naszych odbiorców

Dwa problemy gramatyczne w akapicie 3 (zobacz sugestie w dokumencie)

Dodaj statystykę lub cytat na poparcie głównego argumentu w sekcji 2 Po wprowadzeniu poprawek możesz przenieść ten dokument do sekcji „Ostateczna weryfikacja”! 🚀

Powiadomienie: autor otrzymuje powiadomienie, opinie są brane pod uwagę, a kierownik nie musi ręcznie oceniać opinii

Oto przewodnik krok po kroku, jak skonfigurować swojego pierwszego agenta w ClickUp👇🏽

4. Operacje

AI w miejscu pracy zwiększa wydajność operacyjną dzięki konserwacji predykcyjnej, zarządzaniu zapasami i optymalizacji procesów. Oto, co można zrobić za pomocą agentów w operacjach:

Przewiduj awarie sprzętu , zanim jeszcze do nich dojdzie, na podstawie danych z czujników i wzorców użytkowania

Automatyzacja zarządzania zapasami i prognozowanie popytu w celu automatycznego zamawiania dostaw

Wykrywaj nieefektywność w cyklach pracy za pomocą eksploracji procesów i sugeruj optymalizacje

📌 Przykład: Firmy produkcyjne wykorzystują AI do redukcji nieplanowanych przestojów dzięki analizie predykcyjnej i konserwacji. Detaliści, tacy jak Walmart, wykorzystują AI do automatycznego uzupełniania zapasów na podstawie sprzedaży w czasie rzeczywistym. za pośrednictwem Walmart

🔍 Czy wiesz, że... Ponad 70% wysiłków związanych z wdrażaniem AI koncentruje się obecnie na agentach AI zorientowanych na działanie, a nie wyłącznie na konwersację.

5. Rekrutacja

Agenci AI zmieniają proces rekrutacji, usprawniają selekcję kandydatów, ograniczają stronniczość i automatyzują planowanie. Oto, co potrafią te narzędzia:

Inteligentna analiza CV na podstawie dopasowania umiejętności i słów kluczowych do opisów stanowisk przy użyciu technologii NLP

Zmniejsz stronniczość w procesie selekcji dzięki anonimowym danym kandydatów i standardowej ocenie

Automatycznie planuj rozmowy dzięki funkcjom synchronizacji stref czasowych i kalendarzy

📌 Przykład: Hirevue + Pymetrics AI, wykorzystywane przez Unilever, łączy w sobie czat, interaktywne testy poznawcze i inteligentną analizę rozmów kwalifikacyjnych wideo. Analizuje sposób myślenia, mówienia i prezentowania się kandydatów, aby określić ich dopasowanie do stanowiska. za pośrednictwem Hirevue

📖 Przeczytaj również: Jak korzystać z agentów opartych na wiedzy w AI

6. Kodowanie

Programiści korzystają z agentów AI, którzy pomagają w generowaniu kodu, debugowaniu i dokumentacji. Oto, jak można wykorzystać tych agentów:

Generuj fragmenty kodu i szablony uwzględniające kontekst w miarę wpisywania tekstu przez programistów

Wykrywaj błędy i luki w zabezpieczeniach w czasie rzeczywistym, często jeszcze przed rozpoczęciem testów

Twórz dokumentację na podstawie baz kodu, w tym odniesień do API i objaśnień w tekście

📌 Przykład: GitHub Copilot pomaga programistom szybciej pisać kod dzięki inteligentnym sugestiom. Narzędzia takie jak Bito. ai automatycznie dokumentują funkcje i punkty końcowe, oszczędzając czas. za pośrednictwem GitHub

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zacznij od wyniku, a nie od oprogramowania. Przed wprowadzeniem agenta AI określ decyzję lub zadanie, które ma on wykonywać, od początku do końca. Nie twórz chatbota do „wsparcia”. Stwórz narzędzie do rozwiązywania problemów, które „anuluje subskrypcję z logiką zwrotu kosztów”

7. Wydajność osobista

🔍 Czy wiesz, że... Jednym z najczęstszych zastosowań agentów ( 53,4%) jest usprawnianie zadań związanych z wydajnością osobistą lub pomocą.

Agenci AI zwiększający wydajność działają jako osobisty asystenci, zarządzając zadaniami, e-mailami i spotkaniami, aby zwiększyć indywidualną wydajność. Pomagają oni:

*podsumowuj spotkania, wysyłając uczestnikom kluczowe wnioski i elementy do działania

Sortuj wiadomości e-mail , porządkuj wiadomości według priorytetów i twórz szkice odpowiedzi

Automatyzacja zadań administratora, takich jak rezerwacja spotkań, rozliczanie wydatków lub aktualizacja kalendarzy

📌 Przykład: Narzędzie AI agenta Zoom oferuje natychmiastowe podsumowania po spotkaniach. Agenci zintegrowani z Gmailem mogą odpowiadać na e-maile lub kategoryzować je według pilności. za pośrednictwem Zoom

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z gotowych agentów autopilota ClickUp, aby chronić swoją koncentrację. Skonfiguruj agenta Daily Report lub Team StandUp, aby każdego ranka automatycznie podsumowywał najważniejsze zadania, przeterminowane elementy i priorytety — dzięki temu nie będziesz tracić 30 minut na zastanawianie się, co robić dalej. Dodaj je do swojej osobistej przestrzeni lub prywatnego czatu i uzyskaj przejrzysty plan oparty na sztucznej inteligencji, zanim jeszcze otworzysz skrzynkę odbiorczą!

8. Finanse

Agenci AI zwiększają bezpieczeństwo, poprawiają strategie inwestycyjne i zapewniają zgodność z przepisami w sektorze finansowym. Można ich używać do:

Wykrywaj anomalie w transakcjach , aby natychmiast sygnalizować oszustwa lub nieprawidłowości

Optymalizuj portfolio inwestycyjne dzięki symulacjom i danym rynkowym w czasie rzeczywistym

Zapewnij zgodność z przepisami i generuj ścieżki audytu oraz raporty regulacyjne

📌 Przykład: Niektóre agenci AI w branży FinTech mogą sygnalizować nieautoryzowane obciążenia kart kredytowych w momencie ich wystąpienia. Robo-doradcy, tacy jak TechCrunch, wykorzystują AI do optymalizacji alokacji aktywów i równoważenia portfeli. źródło: Betterment

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Stwórz bariery ochronne z ścieżkami eskalacji. Każdy agent AI potrzebuje wbudowanego protokołu „Nie wiem”. Nie dąż do perfekcji, ale zaprojektuj przepływy awaryjne, które przekierują trudne przypadki do człowieka. Zbudujesz zaufanie bez wyczerpania swojego zespołu lub użytkowników.

9. Handel elektroniczny

Agenci AI personalizują doświadczenia zakupowe, zarządzają zwrotami i ułatwiają odkrywanie produktów. Te narzędzia:

Dostarczaj inteligentne rekomendacje na podstawie analizy historii przeglądania i zakupów

Automatyczna obsługa zwrotów dzięki cyklom pracy opartym na AI, które zarządzają refundacjami i uzupełnianiem zapasów

Włącz wyszukiwanie wizualne, dzięki któremu użytkownicy mogą przesyłać obrazy, aby natychmiast znaleźć podobne produkty

📌 Przykład: Agenci Chat-to-Buy na platformach takich jak WhatsApp umożliwiają użytkownikom przeglądanie, wybieranie i kupowanie produktów całkowicie za pośrednictwem czatu, wykorzystując zaawansowane integracje NLP i backendowe, aby zapewnić płynną obsługę handlu konwersacyjnego. Sprzedawcy Amazon i Shopify wykorzystują AI do oferowania sugestii produktów „Może Ci się spodobać”. Wizualne narzędzia wyszukiwania, takie jak Syte. ai, pozwalają użytkownikom znaleźć elementy poprzez zrobienie zdjęcia. za pośrednictwem Syte.ai

10. IT i cyberbezpieczeństwo

Agenci AI wzmacniają systemy IT poprzez automatyzację zadań związanych ze wsparciem i proaktywną identyfikację zagrożeń. Oto, co mogą dla Ciebie zrobić:

Automatycznie rozwiązuj zgłoszenia IT, w tym resetowanie haseł i zarządzanie poprawkami

Wykrywaj zagrożenia bezpieczeństwa na podstawie wykrytych wzorców w dziennikach systemowych i działaniach

Prognozuj potrzeby infrastrukturalne i automatycznie skaluj zasoby podczas wzrostu ruchu

📌 Przykład: AI firmy Aisera samodzielnie rozwiązuje problemy informatyczne pierwszego poziomu. Platformy cyberbezpieczeństwa, takie jak Darktrace, wykorzystują AI do wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym. za pośrednictwem Aisera

🔍 Czy wiesz, że... Nawet pojedynczy agent AI zazwyczaj korzysta z różnych komponentów: modeli językowych, narzędzi wyszukiwania, silników reguł i systemów pamięci dostosowanych do konkretnych zadań. Przypomina to raczej pracę niewielkiej ekipy za kulisami niż solową działalność.

📖 Przeczytaj również: Najlepsi agenci AI do zarządzania projektami

11. Opieka zdrowotna

Agenci AI wspierają pracowników służby zdrowia, usprawniając diagnostykę, monitorowanie pacjentów i optymalizując zadania administracyjne w celu automatyzacji cyklu pracy. Zastosowania są imponujące: modele AI wykrywają raka płuc we wczesnym stadium dzięki analizie obrazów. Platformy badań klinicznych wykorzystują obecnie AI do wyszukiwania odpowiednich uczestników w dużych sieciach szpitali. I wiele więcej.

Zobacz, jak to działa:

Wsparcie diagnostyczne na podstawie analizy obrazów i wczesnych objawów choroby

Śledź przestrzeganie zaleceń przez pacjentów, przypominając użytkownikom o przyjmowaniu leków lub wizytach u lekarza

Dopasowywanie pacjentów do wersji próbnych na podstawie dokumentacji medycznej pod kątem kwalifikowalności

📌 Przykład: Dostawcy usług medycznych często muszą ocenić stan pacjenta przed konsultacją lub skierowaniem go do specjalisty, ale ręczne wykonywanie tej czynności może być niespójne i czasochłonne. Systemy IVR, takie jak te oparte na agentach głosowych AI firmy Plivo, usprawniają ten proces, zbierając kluczowe informacje za pomocą podpowiedzi głosowych lub klawiatury, identyfikując pilne przypadki i natychmiast kierując je do odpowiedniego lekarza. za pośrednictwem Plivo

🔍 Czy wiesz, że... Pomimo potencjału agentów w zakresie usprawniania diagnostyki, automatyzacji przyjmowania pacjentów i poprawy jakości opieki, 57% pracowników służby zdrowia nadal waha się przed ich wdrożeniem. Wynika to przede wszystkim z obaw dotyczących prywatności pacjentów i bezpieczeństwa danych.

12. Produkcja

Agenci AI automatyzują linie produkcyjne, optymalizują cykle pracy i zapewniają stałą jakość. Oto, jak pomagają:

Wykonuj powtarzalne i złożone zadania takie jak spawanie, malowanie i montaż części z wysoką precyzją i szybkością

Analizuj dane z czujników w czasie rzeczywistym, aby przewidywać awarie sprzętu i planować konserwację przed wystąpieniem usterek

Optymalizuj harmonogramy produkcji i alokację zasobów, aby zmaksymalizować wydajność i skrócić przestoje

📌 Przykład: Roboty oparte na sztucznej inteligencji w produkcji samochodów montują części pojazdów, poprawiając dokładność i skracając czas produkcji.

🤝 Przypomnienie: Inteligentni agenci nie zastępują ról, zastępują czas reakcji. Zmniejszają lukę między intencją a wykonaniem, skracając czas potrzebny na przejście od „muszę zrobić X” do „X jest już w trakcie realizacji”

Co sprawia, że agent AI jest dobry?

Nie każda sztuczna inteligencja, która odpowiada na pytania lub automatyzuje zadania, kwalifikuje się jako wysokowydajny agent. Najlepsze z nich są strategiczne, samowystarczalne i pomocne.

Przyjrzyjmy się cechom, które odróżniają profesjonalne rozwiązania od prototypów. 💁

Autonomia i orientacja na cel: Wie, co ma do zrobienia i przystępuje do pracy bez ciągłego udziału człowieka

Percepcja: Rozumie intencje użytkownika i kontekst, aby skutecznie dostosować odpowiedzi

Inteligencja i rozumowanie: Logiczne przetwarzanie informacji w celu podejmowania trafnych decyzji i samodzielnego działania w celu osiągnięcia określonych celów

Uczenie się i zdolność adaptacji: Płynnie dostosowuje się do nowych informacji, informacji zwrotnych i zmieniającego się otoczenia, ucząc się na podstawie wcześniejszych interakcji i wyników

Optymalizacja: Optymalizuje procesy pod kątem szybkości, dokładności i efektywnego wykorzystania zasobów, aby nawiązać kontakt z użytkownikami za pomocą Optymalizuje procesy pod kątem szybkości, dokładności i efektywnego wykorzystania zasobów, aby nawiązać kontakt z użytkownikami za pomocą automatyzacji cyklu pracy AI

🧠 Ciekawostka: Każdy chce trenować swój własny model AI. W rzeczywistości inteligentne podpowiedzi i jasne instrukcje często przewyższają drogie eksperymenty z dostrajaniem. Dzięki ClickUp Brain uzyskasz dostęp do wszystkich najlepszych modeli AI, w tym ChatGPT, Gemini, Claude i DeepSeek, na jednej platformie! Uzyskaj dostęp do wiodących modeli LLM w jednym miejscu dzięki ClickUp Brain, platformie AI ClickUp

W jaki sposób ClickUp wspiera cykle pracy agentów oparte na sztucznej inteligencji

ClickUp to aplikacja do pracy, która łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Chcesz zautomatyzować cały cykl pracy za pomocą kilku kliknięć?

Zacznijmy! 💪

Agenci ClickUp Autopilot

Agenci Autopilot ClickUp to oparta na sztucznej inteligencji siła robocza w ramach ClickUp, stworzona do samodzielnego wykonywania rutynowych zadań, dostarczania proaktywnych informacji i usprawniania cyklu pracy zespołów bez konieczności angażowania programistów lub ręcznej interwencji.

Możesz je skonfigurować od razu dzięki gotowym agentom lub użyć kreatora ClickUp bez kodowania, aby stworzyć niestandardowych agentów, którzy będą działać w wielu kontekstach w całym obszarze roboczym.

Skorzystaj z agenta Auto-Answers w czacie ClickUp, aby szybciej uzyskać wgląd w dane

Gdy wystąpi wyzwalacz i zostanie spełniony ustawiony warunek, agenci wykonują działania (np. tworzą komentarz, zadanie, odpowiedź) za pomocą wbudowanych narzędzi (odpowiedź do wątku, tworzenie zadania, podsumowanie stand-up, narzędzia do tworzenia podsumowań wykonawczych). Agenci uzyskują dostęp do wybranych treści obszaru roboczego (zadań, dokumentów, czatów), publicznych artykułów centrum pomocy, a nawet połączonych aplikacji (Slack, Dysk Google, Figma itp. ), aby samodzielnie wykonywać te działania.

📌 Oto kilka przykładów gotowych agentów: Automatyczne odpowiedzi : natychmiast odpowiadaj na pytania w czacie ClickUp, podając odpowiednie informacje z obszaru roboczego

Raporty tygodniowe/dzienne : Automatyczne generowanie aktualizacji projektów zgodnie z ustalonym harmonogramem

Team StandUp: zbieraj statusy i przeszkody członków zespołu bez konieczności wysyłania im wiadomości

ClickUp Brain

Poproś ClickUp Brain o utworzenie gotowych dokumentów i przewodników w ClickUp Docs

ClickUp Brain to ukierunkowana sieć neuronowa, która zwiększa wydajność ekosystemu ClickUp. W przeciwieństwie do tradycyjnych chatbotów rozumie specyficzną strukturę i kontekst obszaru roboczego — projekty, zadania, dokumenty, osoby i osie czasu — dzięki czemu staje się głęboko zintegrowanym partnerem.

Może pełnić funkcję zarówno menedżera wiedzy AI jak i menedżera projektów AI, podsumowując projekty, wyszukując odpowiedzi ukryte w dokumentach, sugerując treści, a nawet pisząc aktualizacje za Ciebie. Jeśli zarządzasz wprowadzaniem produktów na rynek, kierujesz zespołem lub próbujesz nadążyć za tysiącem zmiennych elementów, Brain zapewni Ci zawsze krok do przodu.

Możesz nawet użyć go do natychmiastowego generowania zadań ClickUp i dokumentów ClickUp, przekształcając pomysły w działania w ciągu kilku sekund. Wystarczy użyć języka naturalnego z prostą podpowiedzią: „Utwórz zadanie, aby sfinalizować strategię marketingową na drugi kwartał do następnego piątku i przypisz je do Sarah”, a system zrobi to za Ciebie!

📌 Przykład: Załóżmy, że jesteś menedżerem produktu przygotowującym się do spotkania z interesariuszami. Zamiast gorączkowo szukać notatek, Brain tworzy przejrzyste podsumowanie sprintu, zaznacza przeszkody i umieszcza je bezpośrednio w dokumencie lub wątku Slacka bez zmiany kontekstu.

Dzięki otwartym interfejsom API i inteligentnej automatyzacji zarządzania projektami możesz połączyć agentów AI ClickUp z innymi platformami, co pozwoli Ci wdrożyć AI w każdej części systemu zarządzania pracą.

Dokumenty ClickUp

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby pisać i edytować dokumenty w ClickUp Docs z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

ClickUp Docs to miejsce, w którym możesz pisać, edytować i współpracować tak jak w prawdziwym życiu, ale wszystko jest płynnie połączone. Osadzaj zadania na żywo, listy kontrolne z terminami, a nawet tablice Kanban lub kalendarze w tych żywych dokumentach.

Od sporządzenia propozycji i opracowania strategii treści po tworzenie wewnętrznych standardowych procedur operacyjnych — Dokumenty zapewniają synchronizację wszystkich elementów i wszystkich osób. Ponadto Twój zespół może pracować asynchronicznie, korzystając z funkcji współpracy w czasie rzeczywistym, takich jak komentarze, wzmianki i współdzielone kursory.

Dzięki ClickUp Brain możesz nawet automatycznie generować dokumenty na podstawie danych wejściowych projektu lub notatek ze spotkań, oszczędzając czas potrzebny na ręczne formatowanie i edycję. Agent AI do tworzenia treści pisze również pierwsze wersje, udoskonala treść, podsumowuje długie aktualizacje i dostosowuje tekst do różnych odbiorców lub formatów.

📌 Przykład: Zespół marketingowy planujący wprowadzenie produktu na rynek może edytować ten sam dokument w tym samym czasie. Copywriter pisze nagłówki, kierownik projektu osadza listę zadań do wykonania, a projektant dodaje linki do moodboardów. Następnie ClickUp Brain skanuje dokument, wyodrębnia kluczowe kamienie milowe i natychmiast tworzy zadania i osie czasu.

📮 ClickUp Insight: Według naszej ankiety prawie 88% liderów nadal polega na ręcznych sprawdzaniu, pulpitach lub spotkaniach, aby uzyskać aktualne informacje. Jaki jest tego koszt? Stracony czas, przełączanie się między zadaniami i często nieaktualne informacje. Im więcej energii poświęcasz na śledzenie aktualizacji, tym mniej masz jej na podjęcie odpowiednich działań. Agenci Autopilot ClickUp, dostępni na listach i czatach, natychmiast wyświetlają zmiany statusu i krytyczne wątki dyskusji. Nigdy więcej proszenia zespołu o przesłanie „szybkich aktualizacji”. 👀 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma Pigment poprawiła efektywność komunikacji w zespole o 20% dzięki ClickUp — zapewniając lepsze połączenie i koordynację działań zespołów.

Automatyzacja ClickUp

Pozbądź się wszystkich nudnych, powtarzalnych zadań dzięki automatyzacji ClickUp

Chcesz wykorzystać AI do automatyzacji powtarzalnych zadań? Skorzystaj z automatyzacji ClickUp.

Ustalasz zasady — np. „gdy status zadania zmieni się na W trakcie sprawdzania, powiadom zespół kontroli jakości” — a platforma po prostu to realizuje. Bez ręcznego przypominania, bez opóźnień. Możesz zautomatyzować niemal wszystko — przypisywanie zadań, aktualizacje statusu, powiadomienia, a nawet integrację z innymi narzędziami.

📌 Przykład: Twój zespół ds. powodzenia klientów otrzymuje informację zwrotną oznaczoną jako „Pilne”. Automatyzacja ClickUp automatycznie tworzy nowe zadanie, przypisuje je odpowiedniej osobie, oznaczy konto i synchronizuje te informacje z systemem CRM.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jednym z najczęściej pomijanych aspektów szkolenia są kryteria zakończenia. Należy jasno określić granice, których agenci LLM nie powinni przekraczać (np. jeśli nastroje użytkowników są negatywne lub wskaźniki zaufania spadną poniżej określonego progu). Nie jest to porażka — to inteligentne ograniczenie.

Twoja siła robocza AI Agent jest tylko jedno kliknięcie (Up) od Ciebie!

Agenci AI rozwiązują problemy, przyspieszają pracę zespołów i pomagają firmom skalować działalność w inteligentniejszy sposób niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak bez względu na to, jak inteligentny jest agent AI, jego skuteczność zależy od systemu, w którym działa.

ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, usprawnia pracę, pomaga zespołom współpracować i zachować porządek. Dzięki solidnym narzędziom możesz zarządzać projektami, zadaniami, dokumentami i nie tylko w jednym miejscu.

Dodając do tego ClickUp Brain, osiągniesz zupełnie nowy poziom wydajności. W ciągu kilku sekund możesz generować zadania i dokumenty, automatyzować cykle pracy i łatwo uzyskiwać informacje w czasie rzeczywistym.

Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅