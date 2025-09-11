10 najlepiej ocenianych alternatyw dla Proton Drive dla zespołów

Prawdopodobieństwo zacząłeś korzystać z Proton Drive z tego samego powodu, co większość ludzi: prywatność.

Jest to bezpieczne i proste rozwiązanie. Jednak wraz z rozwojem Twojej działalności wzrosły również Twoje potrzeby.

Być może napotkałeś przeszkody, takie jak limit opcji udostępniania w Proton Kalendarzu, brak współpracy w czasie rzeczywistym lub nieporęczna synchronizacja między urządzeniami w Proton Mail.

Jeśli tak właśnie jest w Twoim przypadku, czas rozważyć inne opcje.

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się najlepszym alternatywom dla Proton Drive, które zapewniają większą kontrolę, inteligentniejsze funkcje i płynniejszy cykl pracy. 🎯

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Proton Drive?

Proton Drive nie spełnia wszystkich Twoich wymagań, więc szukasz rozwiązania, które będzie idealnie pasowało do Twoich potrzeb.

Zanim zaczniesz korzystać z nowej platformy cyfrowej, weź pod uwagę te kwestie. 👀

bezpieczeństwo i prywatność: *Poszukaj silnego szyfrowania (najlepiej typu end-to-end), uwierzytelniania wieloskładnikowego oraz zgodności z normami takimi jak RODO lub HIPAA, jeśli Twoje dane są wrażliwe

Szybkość i wydajność: Jeśli pracujesz z dużymi plikami lub potrzebujesz szybkiego dostępu, wybierz dostawcę usług o niskim opóźnieniu i globalnie dystrybuowanych centrach danych

Długoterminowe obciążenie pamięci: Upewnij się, że dostawca oferuje skalowalne opcje, dzięki czemu nie będziesz musiał ponownie zmieniać dostawcy wraz ze wzrostem potrzeb w zakresie pamięci masowej

Kopia zapasowa danych i nadmiarowość: Poszukaj usług, które automatycznie replikują dane w różnych regionach, co jest niezwykle pomocne w przypadku awarii sprzętu lub nieoczekiwanych problemów

Funkcje zarządzania plikami: Poszukaj przydatnych dodatków, takich jak kontrola wersji, udostępnianie plików i automatyczne kopie zapasowe, które mają znaczący wpływ na płynność działania

Integracja i dostępność: Zastanów się, czy będzie działać na wszystkich Twoich urządzeniach. Czy można go podłączyć do Twoich narzędzi (takich jak CRM, aplikacje do zarządzania projektami lub pakiety do wydajności)?

💡 Porada dla profesjonalistów: Warto stosować modele zero-trust — każda prośba o dostęp do pliku, nawet od użytkowników wewnętrznych, jest weryfikowana. To jak kontrola bezpieczeństwa przy każdych drzwiach.

10 najlepszych alternatyw dla Proton Drive w skrócie

Oto krótkie podsumowanie 10 najlepszych alternatyw dla Proton Drive. ⚒️

Alternatywa dla Proton Drive Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny * ClickUp Inteligentne zarządzanie plikami z zaawansowaną funkcją wyszukiwania Automatyzacja oparta na AI, współpraca w czasie rzeczywistym, scentralizowane zarządzanie wiedzą Free Nextcloud Budowanie własnej chmury z pełną kontrolą Kompleksowe szyfrowanie, automatyzacja cyklu pracy i bezpieczne narzędzia komunikacyjne Ceny zaczynają się od 77 USD rocznie za użytkownika MEGA Łatwe wysyłanie dużych zaszyfrowanych plików Szyfrowanie typu zero-knowledge, synchronizacja w czasie rzeczywistym i menedżer haseł Free Filen Automatyczne, kompleksowo szyfrowane kopie zapasowe Szyfrowanie po stronie klienta, synchronizacja w czasie rzeczywistym i wparcie markdown Ceny zaczynają się od 2,26 USD miesięcznie za użytkownika Internxt Drive Przechowywanie plików bez wiedzy na różnych platformach Zdecentralizowane przechowywanie danych, wsparcie wielu platform Free Tresorit Zgodność z normami korporacyjnymi i bezpieczna współpraca Zgodność z RODO/HIPAA i szczegółowe uprawnienia Ceny zaczynają się od 5,99 USD miesięcznie za użytkownika Box Integracja przechowywania plików z cyklami pracy Automatyzacja cyklu pracy, integracja z narzędziami biznesowymi Free pCloud Dożywotnia przestrzeń dyskowa z wbudowaną funkcją odtwarzania multimediów Jednorazowa opłata za plany dożywotnie, strumieniowe przesyłanie multimediów Ceny zaczynają się od 19,99 USD miesięcznie za użytkownika Sync. com Bezpieczne udostępnianie plików zespołowi dzięki szczegółowym uprawnieniom Historia wersji, bezpieczne udostępnianie plików Ceny zaczynają się od 5 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie) Cryptee Przeszkolenie w zakresie prywatnego przechowywania dokumentów i zdjęć Szyfrowane miejsce do przechowywania dokumentów i zdjęć Free

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i neutralny wobec dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje opierają się na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

10 najlepszych alternatyw dla Proton Drive

Zapoznajmy się z 10 najlepszymi alternatywami dla Proton Drive. 💁

1. ClickUp (najlepszy do inteligentnego zarządzania plikami z zaawansowaną funkcją wyszukiwania)

Wypróbuj teraz ClickUp łączy wszystkie Twoje zadania w jednej, zunifikowanej platformie opartej na sztucznej inteligencji

Proton Drive zapewnia miejsce do przechowywania plików — ale co z projektami, zadaniami, notatkami i komunikacją?

Kiedy wszystko znajduje się w oddzielnych narzędziach, praca staje się powolna, podzielona i rozproszona — walczysz z rozrostem zadań.

ClickUp rozwiązuje ten problem. Jako aplikacja do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu, a wszystko to oparte jest na AI, pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Zacznij od ClickUp Brain, silnika AI, który rozumie Twoje miejsce pracy. Zadaj mu pytania, takie jak „Jakie są protokoły bezpieczeństwa dotyczące danych klienta?”, a on znajdzie odpowiedzi w zadaniach, dokumentach lub wiki — nawet jeśli informacje te znajdują się głęboko w liście kontrolnej lub wątku komentarzy.

Podczas gdy Proton Drive został zaprojektowany z myślą o prywatności i przechowywaniu plików, ClickUp Brain posuwa zarządzanie wiedzą o krok dalej dzięki automatyzacji opartej na AI. Zamiast przesyłać dokument i zapominać o nim, możesz:

Automatyczne podsumowywanie długich plików, artykułów lub notatek ze spotkań

Uruchamiaj inteligentne wyzwalacze , takie jak tworzenie zadań lub dokumentów na podstawie zawartości, terminów lub aktualizacji rozmów

Wyodrębnij dane ze źródeł zewnętrznych lub istniejących dokumentów, aby szybciej tworzyć raporty, przewodniki lub materiały szkoleniowe

przetłumacz zawartość* na wiele języków, aby zapewnić wsparcie globalnej współpracy

Zintegruj je ze swoimi narzędziami poprzez połączenia API, aby zautomatyzować obsługę plików i cykl pracy z wykorzystaniem wielu narzędzi

Ale uzyskanie odpowiedzi działa tylko wtedy, gdy informacje są rzeczywiście uporządkowane. Tutaj do akcji wkracza ClickUp AI Knowledge Management.

Możesz grupować zasoby w wiki, bibliotekach SOP lub podręcznikach zespołów. Każdy z nich może zawierać linki do odpowiednich zadań, aktualizacji i dokumentów, dzięki czemu informacje nie są rozproszone. A co najlepsze? Agenci AI w ClickUp mogą zarządzać tym wszystkim bez większej pomocy. 👇🏼

Po wdrożeniu tej struktury ClickUp Docs wprowadza do procesu współpracę. Są to żywe, wspólne przestrzenie w pełni zintegrowane z Twoimi zadaniami, projektami i cyklami pracy. Możesz przekształcić spostrzeżenia generowane przez AI w szczegółowe briefy, standardowe procedury operacyjne lub notatki ze spotkań. Następnie połącz je bezpośrednio z zadaniami, przypisz współpracowników i wykorzystaj współpracę w czasie rzeczywistym w jednym miejscu.

Oczywiście Twój zespół prawdopodobnie już przechowuje pliki w innych narzędziach. Integracje ClickUp łączą platformy takie jak Google Drive, OneDrive, iCloud Drive i Dropbox bezpośrednio z Twoim przepływem pracy. Możesz łączyć lub przeglądać te pliki w ramach zadań i dokumentów bez przełączania zakładek lub utraty kontroli nad wersjami.

ClickUp Enterprise Search pomaga zebrać wszystkie informacje dotyczące pracy w jednym miejscu

Wreszcie, ClickUp Enterprise Search łączy wszystko w jedną całość. Ułatwia wyszukiwanie w kontekście, dzięki połączeniu różnych elementów przepływu pracy, umożliwiając szybkie zlokalizowanie konkretnego dokumentu, komentarza kierownika zespołu lub aktualizacji zadania sprzed trzech miesięcy.

📌 Przykład: Pracownik korzysta z inteligentnego systemu wyszukiwania, aby szybko znaleźć komentarz menedżera zawartości dotyczący terminu publikacji wpisu na blogu. Może również znaleźć powiązane aktualizacje zadań od projektanta dotyczące poprawek graficznych. Wszystko jest połączone z oryginalnym dokumentem „Strategia kampanii na II kwartał”, dzięki czemu jest łatwo dostępne, niezależnie od tego, kiedy i gdzie zostało utworzone.

najlepsze funkcje ClickUp*

Współpraca w czasie rzeczywistym: Aktualizuj wiki dzięki edycji na żywo, komentarzom w dokumentach i przypisywaniu zadań w ramach wielofunkcyjnej pracy zespołowej

Znajdź wszystko w Docs Hub: Scentralizuj całą wiedzę w jednym miejscu dzięki sprawdzonym wiki, konfigurowalnym szablonom oraz łatwym opcjom wyszukiwania, sortowania i filtrowania

łatwe uruchamianie zadań: *Użyj skrótów centrum dowodzenia, aby otwierać aplikacje, uzyskać dostęp do historii schowka lub tworzyć zawartość jednym kliknięciem

dostęp do wyszukiwania z dowolnego miejsca:* Rozpocznij wyszukiwanie z centrum dowodzenia, globalnego paska akcji lub pulpitu — w zależności od tego, co najlepiej pasuje do Twojego przepływu

Ograniczenia ClickUp

Bogaty zestaw funkcji i opcje niestandardowe platformy mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

O to, co jeden z recenzentów G2 miał do powiedzenia na temat ClickUp:

Największym problemem, jaki miałem z innymi narzędziami, była fragmentacja… To, co wyróżnia ClickUp, to płynne połączenie zarządzania zadaniami z komunikacją i współpracą w czasie rzeczywistym. Zamiast przełączać się między zadaniem a aplikacją do czatu, mogę po prostu kliknąć zadanie i rozpocząć dyskusję w tym samym miejscu. Każdy komentarz, plik i aktualizacja znajduje się dokładnie tam, gdzie powinien, jako załącznik do samego zadania.

Największym problemem, jaki miałem z innymi narzędziami, była fragmentacja… To, co wyróżnia ClickUp, to płynne połączenie zarządzania zadaniami z komunikacją i współpracą w czasie rzeczywistym. Zamiast przełączać się między zadaniem a aplikacją do czatu, mogę po prostu kliknąć zadanie i rozpocząć dyskusję w tym samym miejscu. Każdy komentarz, plik i aktualizacja znajduje się dokładnie tam, gdzie powinien, jako załącznik do samego zadania.

💟 Bonus: Masz dość żonglowania wiadomościami e-mail, plikami i zadaniami w różnych aplikacjach? Poznaj Brain MAX — Twój komputerowy towarzysz oparty na AI, który zapobiega rozprzestrzenianiu się pracy na ponad 10 aplikacjach. Proton świetnie sprawdza się w przypadku bezpiecznej poczty elektronicznej i przechowywania danych, ale Brain MAX wykracza daleko poza to: przenosi całą Twoją pracę — wiadomości, dokumenty, projekty i nie tylko — do jednej, zunifikowanej przestrzeni. Wystarczy wypowiedzieć swoje myśli lub zadania do wykonania, a Brain MAX zarejestruje i uporządkuje wszystko dzięki sztucznej inteligencji opartej na głosie.

2. Nextcloud (najlepsze rozwiązanie do tworzenia własnej chmury z pełną kontrolą)

za pośrednictwem Nextcloud

Nextcloud to platforma typu open source, która pozwala zbudować prywatną chmurę do przechowywania plików, synchronizacji i współpracy. W przeciwieństwie do Proton Drive, zamkniętego systemu hostowanego przez jednego dostawcę, platforma zapewnia zakończoną własność danych.

Możesz hostować je na swoim serwerze lub u zaufanego dostawcy, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla osób prywatnych, zespołów lub dużych przedsiębiorstw, które dbają o suwerenność cyfrową i prywatność danych.

To, co wyróżnia Nextcloud, to duży nacisk na zgodność z przepisami, niestandardową personalizację i integrację. Jest zgodny z HIPAA i RODO, obsługuje szyfrowanie typu end-to-end i zapewnia połączenie ze wszystkim, od narzędzi Microsoft po lokalne dyski sieciowe. Dzięki aplikacjom takim jak Nextcloud Talk, Files i Assistant jest stworzony dla osób, które oczekują czegoś więcej niż tylko miejsca do przechowywania danych.

Najlepsze funkcje Nextcloud

Udostępniaj, synchronizuj i edytuj dokumenty wraz z członkami zespołu, korzystając ze zintegrowanych narzędzi, które usprawniają współpracę zespołową

Zautomatyzuj przepływ pracy dzięki Nextcloud Flow, aby usprawnić procesy zatwierdzania, tagowania plików, powiadomień i inne rutynowe czynności

Zabezpiecz komunikację dzięki Nextcloud Talk i organizuj szyfrowane rozmowy wideo, webinaria i czaty bez śledzenia przez osoby trzecie lub uzależnienia od dostawcy

Skorzystaj z wbudowanego asystenta AI, aby podsumowywać dyskusje, tłumaczyć wiadomości i przyspieszyć pisanie

Ograniczenia Nextcloud

Nowe aktualizacje wersji mogą zakłócić funkcję lub spowodować niezgodność niektórych wtyczek i aplikacji

Trudne w użyciu dla użytkowników bez wiedzy technicznej podczas próby prawidłowej konfiguracji ustawień bezpieczeństwa, uprawnień użytkowników i integracji

Ceny Nextcloud

Nextcloud Files Standard: 67,89 € rocznie za użytkownika (około 77 $) Premium: 99,99 € rocznie za użytkownika (około 113,59 $) Ultimate: 195 € rocznie za użytkownika (około 221,52 $)

Standard: 67,89 € rocznie na użytkownika (około 77 USD)

Premium: 99,99 € rocznie za użytkownika (około 113,59 $)

Ultimate: 195 € rocznie na użytkownika (około 221,52 $)

Nextcloud Talk Standard: Od 40 € rocznie za użytkownika (około 45,44 $)

Standard: Od 40 € rocznie za użytkownika (około 45,44 $)

Standard: 67,89 € rocznie na użytkownika (około 77 USD)

Premium: 99,99 € rocznie za użytkownika (około 113,59 $)

Ultimate: 195 EUR/rok na użytkownika (około 221,52 USD)

Standard: Od 40 € rocznie za użytkownika (około 45,44 $)

Oceny i recenzje Nextcloud

G2: 4,4/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 440 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Nextcloud?

Opinia użytkownika:

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie spełnia konkretne zadanie, do którego było nam potrzebne, więc nie mamy żadnych zastrzeżeń. Jak już wspomniano, istnieje jednak kilka „miłych dodatków”, które znacznie poprawiłyby jego działanie. Potrzebowaliśmy możliwości przyjmowania plików (np. usługi przesyłania plików), co udało się łatwo osiągnąć dzięki Nextcloud. Konfiguracja była dość prosta i działa bardzo dobrze. Chciałbym, aby integracje, takie jak uwierzytelnianie Microsoft 365, były lepiej zintegrowane. Istnieje pewne wsparcie, ale jest ono niezwykle uciążliwe. Działało przez jakiś czas, a potem nagle przestało. Nie mam pojęcia, co się stało. Nie chciałem ryzykować tego w produkcji, więc na razie wyłączyliśmy tę funkcję i utworzyliśmy oddzielne konta. Chciałbym również mieć lepsze opcje szyfrowania lokalnego

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie spełnia konkretne zadanie, do którego było nam potrzebne, więc nie mamy żadnych zastrzeżeń. Jak już wspomniano, istnieje jednak kilka „miłych dodatków”, które znacznie poprawiłyby jego działanie. Potrzebowaliśmy możliwości przyjmowania plików (np. usługi przesyłania plików), co udało się łatwo osiągnąć dzięki Nextcloud. Konfiguracja była dość prosta i działa bardzo dobrze. Chciałbym, aby integracje, takie jak uwierzytelnianie Microsoft 365, były lepiej zintegrowane. Istnieje pewne wsparcie, ale jest ono niezwykle uciążliwe. Działało przez jakiś czas, a potem nagle przestało. Nie mam pojęcia, co się stało. Nie chciałem ryzykować tego w produkcji, więc na razie wyłączyliśmy tę funkcję i utworzyliśmy oddzielne konta. Chciałbym również mieć lepsze opcje szyfrowania lokalnego

3. MEGA (najlepsze rozwiązanie do łatwego wysyłania dużych zaszyfrowanych plików)

za pośrednictwem Mega

Jeśli szukasz platformy do przechowywania danych w chmurze, która poważnie traktuje prywatność, możesz zaufać Mega. Została ona uruchomiona w 2013 roku jako duchowy następca niesławnego Megaupload i zyskała renomę dzięki silnemu naciskowi na szyfrowanie typu end-to-end.

Oznacza to, że Twoje pliki są szyfrowane i deszyfrowane wyłącznie na Twoim urządzeniu, a nie na serwerach MEGA.

Nawet sama platforma nie ma dostępu do Twojej zawartości, co jest dużym plusem dla użytkowników dbających o prywatność. Jedną z wyróżniających się funkcji jest MEGA Pass, wbudowany menedżer haseł, który pozwala z łatwością generować, automatycznie wypełniać i kontrolować silne hasła.

Najlepsze funkcje Mega

Zarządzaj nieograniczoną ilością danych obiektowych zgodnych z S3 bez ukrytych opłat za korzystanie z API

Zabezpiecz do pięciu urządzeń dzięki szybkiej sieci VPN opartej na protokole WireGuard i polityce braku logowania zawartej w większości płatnych planów

Wysyłaj pliki lub foldery do dowolnych osób, dodawaj hasła, ustaw daty wygaśnięcia linków i zarządzaj poziomami dostępu bez konieczności rejestracji odbiorców

Twórz kopie zapasowe danych na różnych urządzeniach, synchronizuj foldery w czasie rzeczywistym i zachowaj pełną prywatność dzięki szyfrowaniu typu zero-knowledge

Ograniczenia Mega

Nie integruje się z szerszym ekosystemem, takim jak Google lub Microsoft, co może sprawiać, że cykl pracy jest bardziej uciążliwy

Jeśli zapomnisz hasła, odzyskanie dostępu jest niezwykle trudne i ryzykujesz utratę dostępu do wszystkich przechowywanych plików

Ceny Mega

Free

Pro I: 11,70 USD miesięcznie za użytkownika

Pro II: 23,40 USD miesięcznie za użytkownika

Pro III: 35 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 17,55 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Mega

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Mega w praktyce?

Oto opinia recenzenta Capterra na temat Mega:

Mega jest niezwykle intuicyjna i łatwa w użyciu. Jest to również bardzo opłacalne medium do przechowywania danych w chmurze, a ja mam pewność co do jego wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych. Nie ma już możliwości tworzenia publicznej strefy, w której odwiedzający mogą przesyłać zawartość bez konieczności logowania się.

Mega jest niezwykle intuicyjna i łatwa w użyciu. Jest to również bardzo opłacalne medium do przechowywania danych w chmurze, a ja mam pewność co do jego wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych. Nie ma już możliwości tworzenia publicznej strefy, w której odwiedzający mogą przesyłać zawartość bez konieczności logowania się.

📮 ClickUp Insight: Pracownicy umysłowi spędzają średnio 25 wiadomości dziennie na wyszukiwaniu informacji, a prawie 1 na 5 pracowników wysyła ponad 50 wiadomości. To nie jest współpraca, to chaos. ClickUp łączy wszystko w jednym scentralizowanym, przeszukiwalnym obszarze roboczym. Zadania, komentarze, dokumenty, opisy projektów, standardowe procedury operacyjne — wszystko jest tam dostępne, połączone i łatwe do znalezienia, zwłaszcza dzięki pomocy ClickUp Brain.

4. Filen (najlepszy do automatycznych, kompleksowych kopii zapasowych z szyfrowaniem)

za pośrednictwem Filen

Filen to przejrzyste, wydajne rozwiązanie do przechowywania danych w chmurze, przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą płynnie i bezpiecznie zarządzać plikami bez zbędnego bałaganu. Oferuje szyfrowanie po stronie klienta, dzięki czemu Twoje dane pozostają bezpieczne, ale poza tym jest to po prostu łatwe w obsłudze, wydajne narzędzie do organizowania, synchronizowania i udostępniania zawartości cyfrowych.

Ponadto nie ma żadnych limitów przepustowości ani ukrytych funkcji, o które trzeba się martwić.

Stworzony w Niemczech i oparty na otwartym kodzie źródłowym, Filen zapewnia przejrzystość i solidną obsługę danych bez nadmiernego komplikowania spraw. Możesz nawet hostować własny serwer WebDAV lub uruchomić lokalną instancję, co jest świetnym rozwiązaniem, jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad swoim przepływem pracy.

Najlepsze funkcje Filen

Uzyskaj dostęp do plików cyfrowych organizuj je tak, jakby znajdowały się na Twoim komputerze, korzystając z dysku sieciowego Filen z funkcją Smart Sync

Wybierz synchronizację jednokierunkową, dwukierunkową lub niestandardową między urządzeniami bez utraty szyfrowania

Korzystaj z funkcji markdown, list kontrolnych lub bloków kodu źródłowego i współpracuj w czasie rzeczywistym

Generuj bezpieczne linki publiczne lub współpracuj prywatnie w ramach platformy

Ograniczenia dotyczące plików

Na chwilę obecną Filen nie przeszedł niezależnego audytu bezpieczeństwa, co może budzić obawy użytkowników, dla których priorytetem są sprawdzone środki bezpieczeństwa

Aplikacja mobilna na iOS wymaga ręcznego uruchamiania tworzenia kopii zapasowych zdjęć i wideo, nie posiada funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych

Ceny plików

Pro I: 1,99 € miesięcznie za użytkownika (około 2,26 $)

Pro II: 399 EUR miesięcznie za użytkownika (około 4,53 USD)

Pro III: 8,99 € miesięcznie za użytkownika (około 10,21 $)

Pro X: 39,99 € miesięcznie za użytkownika (około 45,43 $)

Oceny i recenzje Filen

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Filen?

Opinia użytkownika:

Szukałem chmury E2EE, która zastąpiłaby G-evil photos/drive. Wypróbowałem Nordlocker i ProtonDrive, ale były one bardzo powolne przy przesyłaniu prawie 300 GB zdjęć/plików. Byłem bardzo rozczarowany tym, jak niektóre firmy ograniczają prędkość przesyłania, zmuszając klientów do czekania i czekania, aż ich przesyłanie zostanie zakończone. Po przeczytaniu recenzji serwisu Filen zdecydowałem się wypróbować darmowe konto o pojemności 10 GB, a następnie przeszedłem na Pro II (500 GB), co pozwoliło mi przesłać te pliki/zdjęcia w mniej niż 12 godzin. Jestem zadowolonym klientem od zeszłego roku.

Szukałem chmury E2EE, która zastąpiłaby G-evil photos/drive. Wypróbowałem Nordlocker i ProtonDrive, ale były one bardzo powolne przy przesyłaniu prawie 300 GB zdjęć/plików. Byłem bardzo rozczarowany tym, jak niektóre firmy ograniczają prędkość przesyłania, zmuszając klientów do czekania i czekania na zakończenie przesyłania. Po przeczytaniu recenzji serwisu Filen zdecydowałem się wypróbować darmowe konto o pojemności 10 GB, a następnie przeszedłem na Pro II (500 GB), co pozwoliło mi przesłać te pliki/zdjęcia w mniej niż 12 godzin. Jestem zadowolonym klientem od zeszłego roku.

5. Internxt Drive (najlepszy do przechowywania plików bez wiedzy na różnych platformach)

za pośrednictwem Internxt Drive

Internxt to elegancka opcja przechowywania danych w chmurze, która ułatwia przechowywanie, synchronizację i udostępnianie informacji o klientach na wszystkich urządzeniach. Zapewnia bezpieczeństwo w tle, ale najbardziej zauważalna jest płynność i prostota obsługi.

Narzędzie oferuje również funkcje takie jak dostęp z różnych urządzeń, inteligentne kopie zapasowe oraz interfejs wiersza poleceń dla tych, którzy lubią nieco bardziej niestandardowo dostosowywać swój cykl pracy.

Najlepsze funkcje Internxt

Chroń długoterminowe dane przed pojawiającymi się zagrożeniami kwantowymi dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu

Wysyłaj pliki z niestandardowymi uprawnieniami do pobierania i nigdy nie ujawniaj poufnych linków

Zautomatyzuj zadania dzięki wsparciu CLI i WebDAV, używając narzędzi wiersza poleceń do tworzenia skryptów kopii zapasowych, operacji na plikach i zdalnej synchronizacji

Twórz kopie zapasowe lokalnych folderów w celu bezpiecznego przechowywania wersji, aby automatycznie zapisywać krytyczne katalogi i przechowywać zsynchronizowaną kopię w chmurze

Ograniczenia Internxt

Maksymalny limit pamięci wynosi 2 TB, co może być niewystarczające dla użytkowników korporacyjnych lub kreatywnych profesjonalistów pracujących z dużymi plikami

Brak miniaturek lub podglądu plików multimedialnych, co spowalnia nawigację i wybór plików

Ceny Internxt

Free

Essential: 1,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Premium: 3 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Ultimate: 4,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Internxt

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,1/5 (20 recenzji)

Co mówią o Internxt prawdziwi użytkownicy?

Zobaczmy, co recenzent Capterra powiedział o Internxt:

Przystępna cena i wartość. To oprogramowanie pomoże Ci chronić Twoje dane. Możesz również śledzić aktywność osób, które mają dostęp do plików. Przesyłanie plików jest dość powolne. Czasami pojawiają się błędy i nie można nic przesłać. Jednak po wydaniu nowej wersji wszystko znów działa. Ale nawet gdy działa, przesyłanie plików jest powolne.

Przystępna cena i wartość. To oprogramowanie pomoże Ci chronić Twoje dane. Możesz również śledzić aktywność osób, które mają dostęp do plików. Przesyłanie plików jest dość powolne. Czasami pojawiają się błędy i przesyłanie w ogóle nie działa. Jednak po wydaniu nowej wersji wszystko znów działa. Ale nawet gdy działa, przesyłanie plików jest powolne.

6. Tresorit (najlepszy pod względem zgodności z wymogami przedsiębiorstw i bezpiecznej współpracy)

za pośrednictwem Tresorit

Tresorit to bezpieczna platforma do współpracy w chmurze stworzona dla profesjonalistów, którzy potrzebują bezpiecznego przechowywania plików, udostępniania i współpracy.

Od wrażliwych umów po poufne dane projektowe — wszystko jest chronione za pomocą szyfrowania podczas przechowywania, przesyłania i na urządzeniu. Zespoły mogą współpracować w różnych lokalizacjach, zachowując zgodność z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi ochrony danych.

Ty decydujesz, kto ma dostęp do danych, w jaki sposób są one udostępniane i gdzie są przechowywane, co jest szczególnie pomocne, jeśli pracujesz w branży podlegającej regulacjom.

Najlepsze funkcje Tresorit

Ustawiaj hasła, daty wygaśnięcia, znaki wodne, limit pobierania i inne opcje, aby zarządzać udostępnianiem plików zewnętrznych z pełną kontrolą

Dodaj bezpieczne, kwalifikowane podpisy cyfrowe w spotkaniu z normami eIDAS UE, eliminując potrzebę korzystania z aplikacji do podpisywania innych firm

Chroń poufne informacje i załączniki jednym kliknięciem, korzystając z wbudowanych szyfrowanych cykli pracy e-mail

Wybierz spośród ponad 12 globalnych centrów danych, aby przechowywać zawartość tam, gdzie wymagają tego lokalne przepisy, aż do poziomu użytkownika

Ograniczenia Tresorit

Niestabilne działanie na komputerach Mac, w tym zawieszanie się aplikacji i całkowite awarie systemu

Problemy z synchronizacją plików zawierających znaki specjalne (np. „|”)

Ceny Tresorit

Personal Lite: 5,99 USD miesięcznie za użytkownika

Personal Essential: 13,99 USD/miesiąc na użytkownika

Personal Pro: 33,99 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Tresorit

G2: 4,5/5 (ponad 230 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 120 recenzji)

Co o Tresorit mówią prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Tresorit pozwala mi zachować poufność bez utraty łatwości użytkowania. Współpracuję z profesjonalistami, którzy mają wiele do stracenia i oczekują (i zasługują na) dyskrecję w każdym punkcie kontaktu. Tresorit umożliwia oferowanie płynnego, nowoczesnego doświadczenia przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych i prywatności. Fakt, że mogę udostępniać dokumenty, prosić o podpisy i zarządzać bezpiecznymi portalami klientów, a wszystko to w jednej zaszyfrowanej przestrzeni, oznacza, że nie muszę rezygnować z mojej wartości, aby zachować wydajność. To rzadkość. Ich obsługa klienta również wykracza poza wszystko, czego doświadczyłem w innych firmach. Nigdy nie spotkałem się z zespołem wsparcia, który byłby tak responsywny, miły i naprawdę pomocny. Rozumieją, co jest ważne, co widać w tym, jak się prezentują, jak komunikują się i jak traktują swoich użytkowników.

Tresorit pozwala mi zachować poufność bez utraty łatwości użytkowania. Współpracuję z profesjonalistami, którzy działają w branżach o wysokim ryzyku i oczekują (i zasługują na) dyskrecję w każdym punkcie kontaktu. Tresorit umożliwia oferowanie płynnego, nowoczesnego doświadczenia przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych i prywatności. Fakt, że mogę udostępniać dokumenty, prosić o podpisy i zarządzać bezpiecznymi portalami klientów, a wszystko to w jednej zaszyfrowanej przestrzeni, oznacza, że nie muszę rezygnować z mojej wartości, aby zachować wydajność. To rzadkość. Ich obsługa klienta również wykracza poza wszystko, czego doświadczyłem w innych firmach. Nigdy nie spotkałem się z zespołem wsparcia, który byłby tak responsywny, miły i naprawdę pomocny. Rozumieją, co jest ważne, co widać w ich podejściu, sposobie komunikacji i traktowaniu użytkowników.

🔍 Czy wiesz, że... Wielkość rynku oprogramowania do zarządzania wiedzą ma osiągnąć 38,7 mld dolarów do 2030 r. Oznacza to, że w okresie prognozy (2024-2030) będzie rosnąć w tempie 12,3% (CAGR).

7. Box (najlepszy do integracji przechowywania plików z cyklami pracy biznesowymi)

za pośrednictwem Box

Box to inteligentna platforma do zarządzania zawartością dla zespołów pracujących z danymi nieustrukturyzowanymi, takimi jak umowy, dokumenty onboardingowe, pliki badawcze i prezentacje sprzedażowe.

Jego narzędzia, takie jak Box Shield, połączone z AI, oferują wykrywanie zagrożeń i inteligentną kontrolę dostępu, a Box Governance zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentów, harmonogramów przechowywania i uzasadnionego usuwania.

Ponadto Box Zones umożliwia organizacjom spotkanie wymagań dotyczących lokalizacji danych poprzez przechowywanie zawartości w określonych regionach globalnych, a Box KeySafe zapewnia kontrolę nad kluczami szyfrującymi.

Najlepsze funkcje Box

Współpracuj nad dokumentami z zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zachowując pełną kontrolę nad uprawnieniami, dostępem i historią wersji

Automatycznie przechwytuj kluczowe dane z plików, takich jak faktury, umowy i raporty, korzystając z Box Relay, Formularz i Dokument Gen

Skorzystaj z narzędzi typu „przeciągnij i upuść”, aby tworzyć dedykowane portale, pulpity nawigacyjne lub widoki, które ułatwiają użytkownikom wyszukiwanie dokumentów i pracę z nimi

Wykorzystaj zabezpieczenia oparte na AI, aby sygnalizować anomalie, zapobiegać złośliwemu oprogramowaniu oraz stosować klasyfikację zawartości i kontrolę dostępu na dużą

Ograniczenia Box

Funkcje takie jak etykiety czasami działają nieprawidłowo lub tymczasowo znikają, co ma wpływ na cykl pracy

Użytkownicy raportowali wolniejsze przesyłanie plików w porównaniu z innymi narzędziami do przechowywania danych, takimi jak OneDrive

Ceny pakietów

Indywidualne: Bezpłatne

Starter: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Personal Pro: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 20 USD miesięcznie za użytkownika

business Plus: *25 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 35 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Box

G2: 4,2/5 (ponad 4900 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 5500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Box w praktyce?

Oto, co powiedział użytkownik G2 :

Wersja oparta na chmurze (w wyszukiwarce Mac) często ma błędy/problemy z synchronizacją, nawet w zabezpieczonych sieciach

Wersja oparta na chmurze (w wyszukiwarce Mac) często ma błędy/problemy z synchronizacją, nawet w zabezpieczonych sieciach

💡 Porada dla profesjonalistów: Ustaw automatyczne wygasanie plików za pomocą tymczasowych linków dostępu. Jednorazowe pobieranie oznacza mniejsze ryzyko i większy spokój ducha.

8. pCloud (najlepszy do przechowywania danych przez cały okres użytkowania z wbudowaną funkcją odtwarzania multimediów)

za pośrednictwem pCloud

pCloud to bezpieczny system zarządzania zawartością i wiedzą w chmurze, stworzony w celu usprawnienia obsługi dokumentów, wsparcia niestandardowych procesów biznesowych oraz umożliwienia płynnej współpracy wewnętrznej i zewnętrznej. Dzięki natywnym podpisom elektronicznym, szczegółowym uprawnieniom dostępu i zarządzaniu treścią tworzy zakończony hub operacyjny zawartości.

Platforma umożliwia odzyskiwanie poprzednich wersji plików i usuniętej zawartości dzięki rozszerzonej historii plików obejmującej okres do 365 dni. Możesz również uzyskać dostęp do wbudowanego odtwarzacza multimedialnego, aby wyświetlać podgląd i strumieniować pliki audio lub wideo bezpośrednio z pamięci w chmurze.

Najlepsze funkcje pCloud

Organizuj pliki i foldery w uporządkowanej hierarchii z szczegółowymi ustawieniami uprawnień dla każdego członka zespołu lub partnera zewnętrznego

Podłącz swoją pamięć w chmurze jako dysk wirtualny za pomocą pCloud Drive, aby pracować bez zajmowania przestrzeni na dysku lokalnym

Dostosuj udostępnianie plików za pomocą niestandardowych linków do pobrania, logo i komunikatów, aby zapewnić klientom doskonałą obsługę

Szybko filtruj przechowywaną zawartość za pomocą wbudowanej funkcji inteligentnego sortowania dokumentów, obrazów, plików audio, wideo i archiwów

Ograniczenia pCloud

Brak opcji prędkości odtwarzania (np. 1,25x, 1,75x) w natywnym odtwarzaczu wideo, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych

Szyfrowanie na poziomie wojskowym (pCloud Crypto) wymaga dodatkowej opłaty; domyślnie dostępne jest tylko szyfrowanie po stronie serwera

Ceny pCloud

Ultra 10 TB: 19,99 USD/miesiąc na użytkownika

Premium Plus 2 TB: 9,99 USD/miesiąc na użytkownika

Premium 500 GB: 4,99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje pCloud

G2: 4,2/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o pCloud prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

pCloud oferuje dożywotnią subskrypcję oraz pCloud Drive, który pozwala zaoszczędzić lokalną przestrzeń dyskową, zapewnia zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie po stronie klienta, solidne możliwości udostępniania plików i odtwarzania multimediów, kompatybilność między platformami z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, wersjonowanie plików i automatyczne kopie zapasowe, w tym integrację z mediami społecznościowymi.

pCloud oferuje dożywotnią subskrypcję oraz pCloud Drive, który pozwala zaoszczędzić lokalną przestrzeń dyskową, zapewnia zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie po stronie klienta, solidne możliwości udostępniania plików i odtwarzania multimediów, kompatybilność między platformami z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, wersjonowanie plików i automatyczne kopie zapasowe, w tym integrację z mediami społecznościowymi.

🧠 Ciekawostka: Pierwsze znane dokumenty nie były ani cyfrowe, ani nawet papierowe! Starożytni Sumerowie zapisywali recepty medyczne na glinianych tabliczkach już w 2400 r. p.n.e. Tymczasem Egipcjanie używali papirusowych zwojów do leczenia migreny i zarządzania zdrowiem psychicznym.

9. Sync. com (najlepszy do bezpiecznego udostępniania plików zespołowi z precyzyjnymi uprawnieniami)

za pośrednictwem Sync.com

Sync to narzędzie do współpracy w chmurze, które centralizuje udostępnianie plików użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym dzięki szczegółowym uprawnieniom, zabezpieczeniom linków do plików i markowym portalom klientów.

Kopia zapasowa w czasie rzeczywistym, odzyskiwanie wersji plików i integracja z pulpitem zapewniają zespołom ciągłość działania i ochronę, nawet w przypadku ataku ransomware lub przypadkowej utraty danych. Pliki można natychmiast przywrócić, przywrócić do wcześniejszych wersji lub archiwizować długoterminowo bez utraty danych po stronie użytkownika.

Co więcej, działają one płynnie na pulpitach i urządzeniach mobilnych oraz integrują się z platformami takimi jak Microsoft Office.

Najlepsze funkcje Sync.com

Kontroluj dostęp za pomocą uprawnień opartych na roli, zdalnego czyszczenia, ochrony hasłem i terminu ważności plików

Udzielaj plików za pośrednictwem markowego portalu klienta z wyświetlaniem logo, niestandardowymi wiadomościami i pełną analityką

Zwolnij miejsce w lokalnej pamięci dzięki dostępowi do plików na żądanie za pomocą Sync CloudFiles dla systemów Windows i macOS

Wdrażaj i zarządzaj zespołami za pomocą pulpitu administratora z wymuszeniem uwierzytelniania 2FA, śledzeniem użytkowania i scentralizowanym rozliczaniem

Ograniczenia Sync.com

Podczas gdy Sync.com oferuje wsparcie dla systemów Windows i Mac, użytkownicy Linuksa są limitowani do korzystania z wersji internetowej, która nie posiada pełnej funkcji

Limited możliwości personalizacji ikon lub kolorów interfejsu w aplikacji

Ceny Sync.com

Osobiste: 5 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

teams: *6 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Solo: 8 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Teams Unlimited: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Professional: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sync.com

G2: 4,0/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 50 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Sync.com w praktyce?

Oto, co mówi recenzent Capterra:

Jedyną istotną wadą, na jaką natrafiłem, jest brak aplikacji dla systemu Linux (oferują wsparcie dla systemów Windows i Mac). Nadal można korzystać z przeglądarki, aby uzyskać dostęp do sync.com w systemie Linux, ale nie jest to to samo, co aplikacja natywna. Mimo to nadal jest to świetne rozwiązanie.

Jedyną istotną wadą, na jaką natrafiłem, jest brak aplikacji dla systemu Linux (oferują wsparcie dla systemów Windows i Mac). Nadal można korzystać z przeglądarki, aby uzyskać dostęp do sync.com w systemie Linux, ale nie jest to to samo, co aplikacja natywna. Mimo to nadal jest to świetne rozwiązanie.

🤝 Przyjazne przypomnienie: Nie zakładaj, że wszyscy wiedzą, jak bezpiecznie udostępniać pliki. Co kwartał organizuj krótkie szkolenie przypominające zasady bezpieczeństwa — to bardzo się opłaca.

10. Cryptee (najlepsze rozwiązanie do prywatnego przechowywania dokumentów i zdjęć)

za pośrednictwem Cryptee

Cryptee jest w pełni szyfrowane po Twojej stronie, co oznacza, że tylko Ty masz dostęp do swoich danych, a nie Cryptee.

Jego intuicyjny interfejs oferuje wsparcie dla edycji tekstu sformatowanego, markdown, LaTeX, a nawet szyfrowane PDF, dzięki czemu jest odpowiedni zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i profesjonalistów. Ponadto otwarty charakter platformy zapewnia przejrzystość, umożliwiając użytkownikom weryfikację jej zabezpieczeń.

Najlepsze funkcje Cryptee

Twórz anonimowe konta, używając tylko nazwy użytkownika, co eliminuje konieczność podawania danych osobowych

Chroń poufną zawartość za pomocą folderów-widm, ukrywając pliki przed niepożądanymi osobami

Zarządzaj nieograniczoną przestrzenią dyskową dla dokumentów, notatek i multimediów bez obaw o prywatność

Ograniczenia Cryptee

Członkowie zespołu nie mogą jednocześnie edytować dokumentów

Brak funkcji umożliwiających udostępnianie folderów z różnymi poziomami uprawnień lub współpracę w zarządzanych środowiskach zespołowych

Ceny Cryptee

100 MB: Bezpłatnie

10 GB: 3 USD miesięcznie za użytkownika

400 GB: 9 USD miesięcznie za użytkownika

2000 GB: 27 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Cryptee

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Cryptee prawdziwi użytkownicy?

Recenzja użytkownika mówi :

Cryptee to aplikacja do tworzenia notatek z szyfrowaniem typu end-to-end, skupiająca się na prywatności, z siedzibą w Estonii. Oferuje bezpieczne przechowywanie plików, funkcjonalność offline i synchronizację między wieloma urządzeniami. Chociaż nie jest w pełni open-source i nie posiada funkcji globalnego wyszukiwania, jest prosta w użyciu i idealna dla osób, które priorytetowo traktują prywatność i bezpieczeństwo. Aplikacja wspiera różne typy plików i oferuje przydatne funkcje, takie jak tagowanie i połączone dokumenty. Główną wadą jest to, że w przypadku utraty klucza szyfrującego pliki nie można odzyskać.

Cryptee to aplikacja do tworzenia notatek z szyfrowaniem typu end-to-end, skupiająca się na prywatności, z siedzibą w Estonii. Oferuje bezpieczne przechowywanie plików, funkcjonalność offline i synchronizację między wieloma urządzeniami. Chociaż nie jest w pełni open-source i nie posiada funkcji globalnego wyszukiwania, jest prosta w użyciu i idealna dla osób, które priorytetowo traktują prywatność i bezpieczeństwo. Aplikacja wspiera różne typy plików i oferuje przydatne funkcje, takie jak tagowanie i połączone dokumenty. Główną wadą jest to, że w przypadku utraty klucza szyfrującego pliki nie można odzyskać.

📖 Przeczytaj również: Jak uporządkować Dokumenty Google

Przestań szukać i wybierz ClickUp

Wybór alternatywy dla Proton Drive często sprowadza się do potrzeby większej elastyczności, współpracy i kontroli.

Chociaż każde z tych narzędzi wyróżnia się w swojej dziedzinie, ClickUp jest oczywistym wyborem. Wyróżnia się on eliminacją izolowanych cykli pracy i przeniesieniem wszystkiego — zadań, plików i komunikacji — do jednej zunifikowanej platformy.

Dzięki ClickUp Brain, zarządzaniu wiedzą opartemu na sztucznej inteligencji i połączonej wyszukiwarce możesz efektywnie uzyskiwać dostęp do swoich informacji i organizować je również z innych urządzeń, jednocześnie zwiększając wydajność.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo! ✅

Często zadawane pytania

1. Czy Proton Drive jest tak samo dobry jak Google Drive?

Proton Drive koncentruje się na prywatności i bezpieczeństwie, oferując kompleksowe szyfrowanie wszystkich plików. Google Drive zapewnia więcej narzędzi do współpracy, integracji i większą bezpłatną przestrzeń dyskową, ale nie oferuje kompleksowego szyfrowania i może analizować dane użytkownika w celach reklamowych lub analitycznych. Proton Drive jest idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących prywatność, natomiast Google Drive jest lepszy pod względem wydajności i współpracy.

2. Czy Proton Drive jest lepszy od Dropbox?

Proton Drive domyślnie oferuje szyfrowanie typu end-to-end, co czyni go doskonałym wyborem dla użytkowników dbających o prywatność. Dropbox jest znany z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, funkcji współpracy i integracji z usługami innych firm, ale domyślnie nie zapewnia szyfrowania typu end-to-end. Proton Drive jest najlepszy pod względem prywatności, podczas gdy Dropbox wyróżnia się w zakresie współpracy i integracji.

3. Co jest bezpieczniejsze niż ProtonMail?

ProtonMail to jedna z najbezpieczniejszych usług e-mail, oferująca kompleksowe szyfrowanie i silną ochronę prywatności. Inne bezpieczne alternatywy to Tutanota (otwarte oprogramowanie i szyfrowanie), Mailfence (szyfrowanie i podpisy cyfrowe) oraz StartMail (nacisk na prywatność, brak śledzenia). Najbezpieczniejsza opcja zależy od konkretnych potrzeb, ale zarówno ProtonMail, jak i Tutanota cieszą się dużym uznaniem.

4. Jaka jest różnica między Proton Drive a pCloud?

Proton Drive domyślnie zapewnia kompleksowe szyfrowanie i ma siedzibę w Szwajcarii, koncentrując się na prywatności i bezpieczeństwie. pCloud, również z siedzibą w Szwajcarii, oferuje więcej funkcji, takich jak odtwarzanie multimediów i udostępnianie plików, a także więcej opcji przechowywania. Jednak pełne szyfrowanie w pCloud jest dostępne tylko jako płatny dodatek (pCloud Crypto) i nie wszystkie pliki są domyślnie szyfrowane.