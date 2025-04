25 najlepszych narzędzi AI do zwiększania wydajności w 2025 roku

"Pracuj mądrzej, nie ciężej" to coś więcej niż tylko frazes - to strategia przetrwania dla dzisiejszych profesjonalistów. 👨‍💼

Niezależnie od tego, czy kierujesz zespołem, prowadzisz własny biznes, czy zarządzasz zdalnymi projektami, maksymalizacja wydajności ma kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności. I tu z pomocą przychodzą narzędzia AI zwiększające wydajność. 🦾

Narzędzia te automatyzują powtarzalne zadania i usprawniają cykle pracy, pomagając wyeliminować wąskie gardła i zoptymalizować codzienne operacje. Ponieważ zajmują się one przyziemnymi aspektami Twojej pracy, możesz skupić się na szerszej perspektywie - napędzaniu wzrostu i innowacji w Twoim Businessie.

Na tym blogu udostępnię narzędzia AI, na których polegam, jeśli chodzi o wydajność i wyniki. Pomogły mi one zmienić sposób, w jaki pracuję.

**Jakie są korzyści z używania AI dla wydajności?

Kiedy po raz pierwszy zacząłem integrować sztuczną inteligencję z moim codziennym cyklem pracy, byłem sceptyczny co do jej wpływu na moją wydajność. Szybko jednak odkryłem, że wykorzystanie narzędzi AI może znacznie pomóc mi w zarządzaniu zadaniami i podejmowaniu decyzji.

Oto kilka korzyści, których doświadczyłem:

Oszczędność czasu na powtarzalnych zadaniach , takich jak planowanie spotkań, sortowanie e-maili i wprowadzanie danych, dzięki czemu można skupić się na pracy o wysokiej wartości

czy wiesz, że **według ankiety przeprowadzonej przez Forbes Advisor, ponad 60% właścicieli firm uważa, że AI zwiększy wydajność.

**Czego należy szukać w narzędziach AI zwiększających wydajność?

Szukając narzędzia AI do zwiększania wydajności, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, które mogą znacząco wpłynąć na cykl pracy. Oto czego ja szukam:

Wszechstronność: Wybierz narzędzie, które obejmuje szeroki zakres zadań, takich jak generowanie tekstu, tworzenie obrazów, zarządzanie projektami lub automatyzacja. Im bardziej elastyczne narzędzie, tym lepiej może rozwiązywać różne problemy w codziennych zadaniach

Wybierz narzędzie, które obejmuje szeroki zakres zadań, takich jak generowanie tekstu, tworzenie obrazów, zarządzanie projektami lub automatyzacja. Im bardziej elastyczne narzędzie, tym lepiej może rozwiązywać różne problemy w codziennych zadaniach Łatwość obsługi: Intuicyjny interfejs ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza jeśli nie jesteś obeznany z technologią. Prosta konstrukcja może sprawić, że nauka i korzystanie z narzędzia będzie dziecinnie proste

Intuicyjny interfejs ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza jeśli nie jesteś obeznany z technologią. Prosta konstrukcja może sprawić, że nauka i korzystanie z narzędzia będzie dziecinnie proste Dostosowanie i kontrola: Automatyzacja jest korzystna, ale możliwość niestandardowego dostosowania wyników i doprecyzowania podpowiedzi gwarantuje, że wyniki spełnią twoje oczekiwania

Automatyzacja jest korzystna, ale możliwość niestandardowego dostosowania wyników i doprecyzowania podpowiedzi gwarantuje, że wyniki spełnią twoje oczekiwania Integracja: Szukaj narzędzi, które mają płynne połączenie z istniejącym ekosystemem oprogramowania

Szukaj narzędzi, które mają płynne połączenie z istniejącym ekosystemem oprogramowania Możliwości automatyzacji: Świetne narzędzie AI powinno automatyzować powtarzalne zadania, takie jak planowanie i transkrypcja spotkań, aby znacznie zwiększyć wydajność

Mając na uwadze te elementy, będziesz dobrze przygotowany do wyboru najlepszego narzędzia

najlepszych narzędzi zwiększających wydajność

aby usprawnić cykl pracy.

Najlepsze narzędzia AI do zwiększania wydajności w zarządzaniu projektami

Wszyscy znamy zmagania z żonglowaniem zadaniami, terminami i niekończącą się listą do zrobienia. Czasami może to przypominać chaotyczny cyrk!

Ale co, jeśli powiem ci, że te narzędzia do zarządzania projektami mogą sprawić, że twoje życie zawodowe będzie o wiele płynniejsze i pomoże ci nauczyć się, jak zarządzać projektami?

jak być bardziej wydajnym

z ich możliwościami AI?

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami i współpracy)

Na pierwszym miejscu jest

ClickUp

-ClickUp - wszechstronna aplikacja zapewniająca wydajność zaprojektowana tak, aby poradzić sobie ze wszystkim. Kiedy mówię, że ta aplikacja naprawdę robi wszystko, mam na myśli, że może zrobić wszystko, od organizowania złożonych projektów i śledzenia terminów po zarządzanie osobistymi zadaniami i ułatwianie współpracy zespołowej.

ClickUp Brain

Ale to, co naprawdę skłoniło mnie do wybrania tego wysoko ocenianego narzędzia do zarządzania projektami, to

ClickUp Brain

z jego możliwościami opartymi na AI.

ClickUp zwiększa wydajność dzięki swoim

najlepsze funkcje ClickUp Brain

-AI Knowledge Manager, AI Project Manager i AI Writer_. Narzędzia te pomagają zakończyć zadania i przewidywać potrzeby, sugerując podział zadań, priorytety i terminy podczas planowania projektów.

AI oferuje nawet Sumowanie spotkań AI, dzięki czemu można szybko uchwycić kluczowe punkty i elementy działań ze spotkań bez konieczności przeglądania długich notatek.

To proaktywne wsparcie eliminuje domysły i utrzymuje wszystko na właściwym torze.

Podsumuj aktywność zadania i zadawaj celowe pytania dotyczące właściciela zadania, terminu, komentarzy i nie tylko dzięki ClickUp Brain

Oto jak Pressed Juice potroiło swoją wydajność bez konieczności skalowania zespołu.

Pressed Juice sprawia, że dobre odżywianie jest dostępne dla wszystkich dzięki ClickUp

Pressed Juice sprawia, że dobre odżywianie jest dostępne dla wszystkich dzięki ClickUp

Kto nie lubi dodatkowej pomocy przy pisaniu i tworzeniu kreatywnych projektów?

W tym miejscu pojawia się asystent pisania. Oferuje on wbudowane sprawdzanie pisowni, szybkie odpowiedzi AI dla łatwego przesyłania wiadomości oraz możliwość tworzenia uporządkowanych tabel ze spostrzeżeniami. Możesz natychmiast generować briefy, blogi, raporty i konspekty projektów, zapewniając, że Twoje teksty są dopracowane i dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb. Ponadto ClickUp AI może podsumowywać długie dokumenty i notatki ze spotkań, pomagając skupić się na krytycznych zadaniach bez grzęźnięcia w szczegółach.

Przykład: Jeśli zajmujesz się marketingiem zawartości, możesz użyć ClickUp Brain do tworzenia angażujących postów na blogu lub generowania podpisów w mediach społecznościowych, które trafiają do odbiorców.

Twórz profesjonalną i dopracowaną zawartość dzięki ClickUp Brain

Automatyzacja ClickUp

Uwielbiam łączyć ClickUp Brain z

Automatyzacja ClickUp

. Ten potężny duet upraszcza żmudne procesy ręczne, sprawiając, że automatyczne planowanie i ranking zadań stają się dziecinnie proste dla każdego, kto żongluje wieloma priorytetami. ClickUp AI przewiduje nadchodzące zadania i optymalizuje cykl pracy, automatycznie planując zadania na podstawie terminów i ważności.

Przykład: Menedżer ds. marketingu może zautomatyzować kampanię poprzez ustawienie reguły: Gdy zadanie zostanie oznaczone jako "Zakończone", powiadom zespół projektowy, aby rozpoczął pracę nad materiałami promocyjnymi i przypisz tygodniowy termin. W międzyczasie ClickUp AI szereguje kolejne zadania w kolejce, dzięki czemu zespół dokładnie wie, na czym skupić swoje wysiłki, aby zwiększyć wydajność.

Wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego (NLP) do tworzenia niestandardowych cykli pracy z ClickUp Automations

Na tym jednak nie koniec.

ClickUp Chat

ClickUp Chat

wnosi do tabeli jeszcze więcej ulepszeń w zakresie wydajności dzięki funkcji AI Catch Me Up, która informuje członków zespołu, podsumowując rozmowy, które mogli przegapić. Umożliwia ona również konwersję wiadomości na czacie w zadania, które można wykonać, eliminując potrzebę przełączania kontekstu i zapewniając, że ważne dyskusje są płynnie zintegrowane z cyklem pracy.

Pożegnaj się z przełączaniem kontekstu dzięki ClickUp Chat

Podczas gdy ClickUp Brain zwiększa wydajność dzięki spostrzeżeniom opartym na AI, ClickUp's

szablony wydajności

dostarczają gotowe, konfigurowalne ramy do efektywnego zarządzania projektami i zadaniami.

Zorganizowanie się może być trudne, zwłaszcza przy wszystkich zadaniach, którymi żonglujesz, ale

Szablon osobistej wydajności ClickUp

pomaga stawić temu czoła. Jest idealny dla każdego, kto chce osiągnąć osobiste cele poprzez zwiększenie codziennej wydajności.

Twoja agencja traci tak wiele na wydajności, jeśli nie korzystasz z ClickUp! Bez ClickUp musiałbym zatrudnić 3 dodatkowe osoby do zrobienia tych samych rzeczy

Ravi Tharuma, CEO i założyciel

Wydajność pracowników to kluczowy wskaźnik mierzący, jak dobrze Twój zespół radzi sobie w pracy. Jeśli chcesz śledzić produktywność swojego teamu, Clickup może Ci w tym pomóc

Szablon raportu wydajności osobistej ClickUp

jest tutaj, aby pomóc.

Następnie

Korzystanie z szablonu ClickUp dla wydajności

clickUp radzi sobie z różnymi wyzwaniami związanymi z wydajnością, dzięki czemu jest idealny dla wszystkich branż, typów projektów i ról zawodowych. Pozwala na śledzenie i zarządzanie obciążeniami pracą, zadaniami, listami do zrobienia i mieszanką celów w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Podsumowywanie wątków komentarzy: Szybko wyodrębnia kluczowe punkty z długich rozmów, informując cię bez bałaganu

Szybko wyodrębnia kluczowe punkty z długich rozmów, informując cię bez bałaganu Automatyczna priorytetyzacja zadań: Szeregowanie zadań w oparciu o ich pilność, co pomaga skupić się na tym, co najważniejsze i skrócić czas planowania

Szeregowanie zadań w oparciu o ich pilność, co pomaga skupić się na tym, co najważniejsze i skrócić czas planowania Planowanie zadań bez wysiłku: Obsługa planowania zadań w oparciu o terminy i ważność, usprawniając cykl pracy bez ręcznego wprowadzania danych

Obsługa planowania zadań w oparciu o terminy i ważność, usprawniając cykl pracy bez ręcznego wprowadzania danych Szybkie podsumowywanie zawartości: Wyodrębnianie kluczowych punktów z długich dokumentów lub wątków komentarzy, oszczędzając czas i informując na bieżąco

Wyodrębnianie kluczowych punktów z długich dokumentów lub wątków komentarzy, oszczędzając czas i informując na bieżąco Generowanie kreatywnych pomysłów: Burza mózgów, ulepszanie pisania i podnoszenie jakości projektów kreatywnych

Burza mózgów, ulepszanie pisania i podnoszenie jakości projektów kreatywnych Optymalizacja zarządzania cyklem pracy: Usprawnienie powtarzalnych zadań, przewidywanie kolejnych kroków i skupienie się na pracy o wysokim priorytecie

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą uznać interfejs za przytłaczający ze względu na rozszerzenie funkcji

W mobilnej wersji ClickUp może brakować niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w wersji desktopowej

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

🧠 Fun Fact: Pierwszym zadaniem AI w historii była gra w szachy. W 1956 roku napisano pierwszy program AI do gry w szachy - choć nie był on szczególnie dobry, położył podwaliny pod przyszłość AI w grach.

2. Notion AI (najlepsze rozwiązanie do organizacji obszaru roboczego i zarządzania wiedzą)

Via: Notion AI Czy nie byłoby wspaniale mieć narzędzie do zwiększania wydajności, które obsługuje więcej niż tylko notatki i zarządzanie projektami? To jest dokładnie to, do zrobienia czego służy Notion AI. Opierając się na solidnym obszarze roboczym Notion, Notion AI podnosi go na wyższy poziom, działając jak osobisty asystent osadzony bezpośrednio w Twoim cyklu pracy.

Od automatyzacji powtarzalnych zadań po wyciąganie wniosków z dokumentów i nie tylko, to narzędzie AI zostało stworzone, aby zaoszczędzić czas i zapewnić nowy poziom wydajności w codziennym życiu.

Podoba mi się, że płynnie tworzy i udoskonala dokumenty, wykorzystując AI, aby dopasować się do twojego unikalnego tonu i postępować zgodnie z dowolnym przewodnikiem po stylu. Ponadto, dzięki funkcjom takim jak SSO oparte na SAML, udostępnianie użytkowników SCIM i zaawansowane uprawnienia, Notion AI zapewnia bezpieczeństwo, zgodność i dostępność obszaru roboczego.

Najlepsze funkcje Notion AI

Wyciąganie cennych wniosków, identyfikacja kluczowych punktów, a nawet generowanie działań następczych z zaimportowanych plików PDF lub plików graficznych

Przekształcanie wpisów w bazie danych w przydatne spostrzeżenia, przypisywanie zadań i śledzenie postępów

Podnoszenie poziomu dokumentów poprzez generowanie wizualizacji, takich jak schematy przepływu lub diagramy, w celu wyjaśnienia złożonych informacji

Wyszukiwanie odpowiedzi w Notion, Slack, Google Drive i innych aplikacjach

limity Notion AI

Notion może spowolnić pracę z dużymi bazami danych lub podczas współpracy, wpływając na wydajność

Nowi użytkownicy mogą uznać wszechstronność Notion za przytłaczającą bez odpowiednich wskazówek i szkoleń

Ceny Notion AI

Free

Plus: 12 USD/miesiąc za licencję

12 USD/miesiąc za licencję Business: $18/miesiąc za licencję

$18/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

Notion AI oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

3. Reclaim AI (najlepsza do inteligentnego planowania i zarządzania czasem)

Via: Reclaim AI Co by było, gdyby narzędzie AI mogło zarządzać Twoim kalendarzem, blokować czas na skupienie, a nawet pomóc Ci uniknąć wypalenia związanego z kolejnymi spotkaniami? Oto Reclaim AI.

To nie tylko kolejna aplikacja kalendarza - to inteligentne rozwiązanie do planowania, zaprojektowane tak, aby utrzymać równowagę i wydajność dnia pracy. Reclaim AI umożliwia dostosowanie w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy chodzi o koordynację między strefami czasowymi, ochronę głębokich sesji pracy, czy też dopracowanie planu dnia.

I wykracza poza podstawy - dostosowując się do Twojej roli i priorytetów. Od blokowania dni bez spotkań po dynamiczne dostosowywanie osobistych bloków, takich jak treningi, Reclaim AI przywraca kontrolę nad dniem.

Najlepsze funkcje Reclaim AI

Synchronizowanie zadań i ich automatyczne planowanie, tworząc zoptymalizowany, łatwy w zarządzaniu plan dnia

Dodawanie czasu "na odpoczynek" między spotkaniami, aby nie pędzić od jednej rozmowy do drugiej

Korzystaj z inteligentnych trybów 1:1, aby zidentyfikować najlepszy czas na spotkania z członkami zespołu

Udostępnianie kalendarza z inteligentnymi limitami planowania, płynna synchronizacja z Kalendarzem Google dla płynnego przepływu zadań i spotkań

Odzyskaj limity AI

AI może czasami błędnie interpretować priorytety użytkownika lub terminy, prowadząc do konfliktów w harmonogramie

Skuteczność Reclaim AI w dużej mierze zależy od tego, jak dobrze użytkownicy wprowadzają swoje zadania i preferencje

Ceny Reclaim AI

Lite: Free

Free Starter: $10/miesiąc za licencję

$10/miesiąc za licencję Business: $15/miesiąc za licencję

$15/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

Odzyskaj oceny i recenzje AI

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Najlepsze narzędzia AI zapewniające wydajność dla chatbotów i konwersacyjnej sztucznej inteligencji

Jeśli chodzi o interakcje online, chatboty są niedocenianymi bohaterami, czyniąc rozmowy płynniejszymi i bardziej wydajnymi. Te

Narzędzia AI

są zaprojektowane do obsługi wszystkiego, od prostych zapytań po złożoną obsługę klienta, przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania użytkowników.

4. ChatGPT (najlepszy do generowania zawartości konwersacyjnej i burzy mózgów)

Via: ChatGPT ChatGPT to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie AI firmy OpenAI, które stało się ulubionym narzędziem każdego, kto chce usprawnić zadania i zwiększyć kreatywność. To tak, jakby mieć nieograniczoną kolekcję osobistych

hacków na wydajność

na wyciągnięcie ręki.

Niezależnie od tego, czy chodzi o pisanie e-maili, sporządzanie raportów, generowanie kodu, czy nawet burzę mózgów, ChatGPT dostosowuje się do Twoich potrzeb dzięki niezwykłej elastyczności i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi.

Narzędzie to, dostępne zarówno w wersji Free, jak i ulepszonej, jest jak wirtualny asystent, gotowy do pomocy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wydłużonym czasem reakcji i dostępem do najnowszych modeli zapewniających jeszcze bardziej zaawansowane wsparcie.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Poszerzanie wiedzy ChatGPT poprzez połączenie z zewnętrznymi API i bazami danych w celu uzyskania aktualnych i konkretnych odpowiedzi

Generowanie i debugowanie kodu bez wysiłku w różnych językach programowania dla złożonych zadań do prostszych fragmentów kodu

Niweluj luki komunikacyjne i wspieraj globalną współpracę dzięki wielojęzycznemu wsparciu ChatGPT, idealnemu dla różnorodnych danych powstania zawartości

Dostosuj odpowiedzi ChatGPT do potrzeb branży, od technologii przez marketing po edukację, dodając wartość do specjalistycznych zadań

Limity ChatGPT

Odpowiedzi mogą wydawać się ogólne lub formuły, pozbawione kreatywności i szczegółów, które dodałby człowiek

Model Free może ulegać awariom lub opóźnieniom, czasami powodując błędy podczas użytkowania

ChatGPT może doświadczać przestojów podczas przeciążenia serwera, wpływając na dostępność

Czasami ChatGPT nie w pełni podąża za podpowiedziami, wymagając długiego wprowadzania danych dla jasności, co może być czasochłonne

Ceny ChatGPT

Free

Plus: $20/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4.7/5 (620 recenzji)

4.7/5 (620 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 opinii)

🔍 Czy wiesz, że ChatGPT zyskał 1 milion użytkowników zaledwie 5 dni po uruchomieniu w listopadzie 2022 roku.

5. Gemini (najlepszy do kreatywnego opowiadania historii i generowania zawartości)

Via: Gemini Potrzebujesz wiarygodnych badań do prezentacji?

Po prostu wpisz temat, a Gemini (dawniej znany jako Bard) wyciągnie szczegółowe odpowiedzi, zakończone bezpośrednimi cytatami i źródłami danych, dzięki czemu możesz zanurzyć się głębiej lub łatwo zweryfikować dane.

W przeciwieństwie do typowych konwersacyjnych AI, Gemini jest połączony z siecią, zapewniając świeże, zweryfikowane odpowiedzi. Niezależnie od tego, czy szukasz informacji do prezentacji w pracy, czy szukasz szybkich spostrzeżeń, Gemini jest gotowy do poparcia swoich odpowiedzi prawdziwymi źródłami, a nawet połączony bezpośrednio ze stronami w celu łatwego sprawdzenia faktów i głębszej eksploracji.

Najlepsze funkcje Gemini

Uzyskaj aktualne i trafne odpowiedzi zaczerpnięte z Internetu, oszczędzając czas na ręczne wyszukiwanie informacji

Użyj Gemini, aby sprawdzić informacje z wielu źródeł, oznaczyć niepewne twierdzenia i wyróżnić wiarygodne dane

Dostawca bezpośrednich połączeń źródłowych, adresów URL i miniaturek do oryginalnych źródeł i weryfikacji informacji

Integruj bezpośrednie cytaty ze stron internetowych, aby oferować wiarygodne punkty odniesienia do głębszej eksploracji

Limity Gemini

Pomimo dążenia do faktycznej dokładności, Gemini może nadal generować nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje

Podobnie jak wiele dużych modeli językowych (LLM), Gemini może przenosić uprzedzenia z danych szkoleniowych, co sprawia, że niezbędna jest krytyczna ocena jego wyników, aby zapobiec potencjalnym problemom

Ceny Gemini

Free

Gemini Advanced: $20/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Gemini

G2: 4.4/5 (155+ recenzji)

4.4/5 (155+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

6. Microsoft Copilot (najlepszy do zwiększania wydajności w aplikacjach Microsoft)

Via: Microsoft Copilot Microsoft Copilot nie tylko zapamiętuje przepływ rozmowy, ale także rozumie jej kontekst, pozwalając na kontynuowanie rozmowy w miejscu, w którym została przerwana.

Niezależnie od tego, czy podsumowujesz długi dokument, konwertujesz tekst na prezentację slajdów, czy po prostu próbujesz znaleźć prostą odpowiedź na złożone pytanie, Copilot demonstruje

jak korzystać z narzędzi AI w celu zwiększenia wydajności

z łatwością radząc sobie z ciężkimi zadaniami.

Może natychmiast pobierać odpowiednie, aktualne dane z sieci, zapewniając, że informacje są świeże i dokładne. Ponadto można łatwo streszczać książki, strony internetowe lub dokumenty, dzięki czemu duże ilości tekstu stają się bardziej strawne.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Konwertowanie dokumentów Word na slajdy PowerPoint, dystrybucja zawartości i notatek prelegentów przy jednoczesnym generowaniu wizualizacji w celu zwiększenia wpływu

Udostępnianie dokumentów i zbieranie opinii za pomocą narzędzi do współpracy zintegrowanych z Microsoft 365

Generowanie świeżych pomysłów i kreatywnych podpowiedzi w celu wywołania nowych spostrzeżeń, z możliwością elastycznego udoskonalania sugestii w razie potrzeby

Uzyskaj dostosowane sugestie, aby z czasem dopasować je do swojego unikalnego stylu i preferencji

Limity usługi Microsoft Copilot

Dokładność Copilot może się różnić w zależności od jakości dostępnych danych, potencjalnie prowadząc do błędów

Narzędzie może wymagać znacznych ustawień lub konfiguracji, zanim będzie w pełni skuteczne w spersonalizowanych zadaniach

Ceny Microsoft Copilot

Free

Pro: $20/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

4.3/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Narzędzia AI mogą czasami generować stronnicze lub nieaktualne informacje. Pamiętaj, aby sprawdzać fakty, szczególnie w przypadku tematów takich jak bieżące wydarzenia lub szczegóły techniczne. Z biegiem czasu, dostawca informacji zwrotnych w celu poprawy wyników może pomóc udoskonalić wydajność AI.

Najlepsze narzędzia AI do zwiększania wydajności przy tworzeniu zawartości

Jeśli chodzi o tworzenie zawartości, narzędzia AI są jak kreatywny partner na wyciągnięcie ręki.

Zamiast utknąć w przerażającym bloku pisarskim, możesz łatwo skorzystać z tych narzędzi

Narzędzia AI do pisania

do burzy mózgów, generowania konspektów, a nawet udoskonalania szkiców.

7. Jasper (najlepszy do tworzenia kopii marketingowych i zawartości dostosowanej do marki)

Via: Jasper Jasper to generatywna platforma AI stworzona z myślą o zespołach marketingowych, aby pomóc w dostarczaniu wysokiej jakości zawartości zgodnej z marką na dużą skalę. Narzędzie to można skonfigurować tak, aby tworzyło zawartość, która pasuje do głosu, tonu i stylu marki w sposób spójny na wszystkich platformach.

Umożliwia również marketerom usprawnienie danych powstania treści i wdrożenie

plan wydajności

przeniesienie kampanii na wyższy poziom dzięki intuicyjnemu zestawowi narzędzi.

Ponadto umożliwia automatyzację procesów marketingowych, integrując cykle pracy oparte na AI bezpośrednio ze stosem martech, zapewniając płynną wydajność.

Najlepsze funkcje Jasper

Korzystaj z edytora Marketing Editor, zaprojektowanego specjalnie dla marketingu, aby tworzyć zawartość o naturalnym przepływie, który rezonuje z odbiorcami

Burza mózgów z Jasper Chat, asystentem AI, aby przejść od pomysłu do realizacji w ciągu kilku minut

Edytuj wizualizacje za pomocą pakietu AI Image Suite, który umożliwia edycję wysokiej jakości obrazów na dużą skalę, ulepszając wizualizacje w kilka sekund

Wybieraj spośród ponad 80 specjalnie stworzonych aplikacji marketingowych, aby spotkać się ze wskaźnikami KPI w różnych funkcjach, pomagając każdemu marketerowi w zespole odnieść sukces bez wysiłku

Limity Jasper

Jako narzędzie AI, Jasper może czasami generować mylące lub niepowiązane słowa, które nie pasują do zawartości

Niektórzy użytkownicy uważają, że ustawienie funkcji Jasper jest przytłaczające, szczególnie przy pierwszym użyciu platformy

Wykrywanie plagiatu wiąże się z dodatkowymi kosztami dla użytkownika

Użytkownicy często stwierdzają, że narzędzie generuje powtarzającą się lub nie na temat zawartość, która może szybko wyczerpać kredyty słów

Ceny Jasper

Creator: $49/miesiąc za licencję

$49/miesiąc za licencję Pro: $69/miesiąc za licencję

$69/miesiąc za licencję Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4.7/5 (1243 recenzji)

4.7/5 (1243 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1842 opinii)

💡 Pro Tip: Aby uzyskać najlepsze wyniki, bądź konkretny w swoich podpowiedziach AI. Im bardziej szczegółowe i wyczyszczone, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania dokładnych i użytecznych wyników. Na przykład, jeśli używasz AI do tworzenia zawartości, określenie tonu, stylu lub liczby słów może prowadzić do lepszych i bardziej trafnych odpowiedzi.

8. Copy.ai (najlepsze do szybkiego i angażującego copywritingu na różnych platformach)

Via: Copy.ai Zapomnij o rozdrobnionych narzędziach AI - platforma Copy.ai zapewnia ujednolicone, bezpieczne rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych z wejściem na rynek (GTM). Ta platforma GTM AI rozumie styl Twojej marki, generuje kreatywne pomysły i radzi sobie z blokiem pisarskim, zapewniając rozwiązania dla wszystkich Twoich potrzeb GTM.

Copy.ai sprawia, że tworzenie zawartości nie wymaga wysiłku dzięki zaawansowanemu silnikowi AI zaprojektowanemu dla marketerów, pisarzy i firm. Jego zawartość jest również spójna w każdej funkcji Business.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Przekształcanie transkrypcji i wstępnych pomysłów w dopracowaną zawartość gotową do zwiększenia zaangażowania i poprawy pozycji w rankingach wyszukiwania

Tworzenie niemal każdego rodzaju zawartości, od artykułów SEO po podpisy w mediach społecznościowych, dzięki ponad 90 szablonom z możliwością dostosowania

Tworzenie zawartości dla globalnych odbiorców dzięki wsparciu w wielu językach, w tym chińskim, francuskim i hiszpańskim

Tworzenie zawartości zaprojektowanej w celu zwiększenia ruchu organicznego, dostosowanej do wysokiej pozycji w wyszukiwarkach

limity Copy.ai

Szybkość tworzenia zawartości jest wolniejsza niż w przypadku innych narzędzi AI, co może być frustrujące

Czasami tworzy niedokładną zawartość na złożone lub techniczne tematy

Niektórzy użytkownicy wzmiankują, że ma trudności z uchwyceniem unikalnej tożsamości marki, co prowadzi do bardziej ogólnych wyników

Copy.ai pricing

Free: Do 2000 słów miesięcznie

Do 2000 słów miesięcznie Pro: 49 USD/miesiąc za użytkownika

49 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Copy.ai oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 180 recenzji)

4.7/5 (ponad 180 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

9. Grammarly (najlepszy do korekty i poprawy jakości pisania)

Via: Grammarly Grammarly jest jak osobisty trener pisania u boku. Pomaga wyłapać więcej błędów niż zwykły edytor tekstu, zapewniając wyczyszczone i profesjonalne teksty. Niezależnie od tego, czy wysyłasz e-mail, czy piszesz raport, w czasie rzeczywistym otrzymasz informacje zwrotne, które pomogą Ci uporządkować tekst.

Zaprojektowany dla wszystkich, od studentów po profesjonalistów, Grammarly wyświetla sugestie w czasie rzeczywistym w dowolnej aplikacji lub przeglądarce, dzięki czemu Twoje teksty są zawsze dopracowane i na miejscu.

Najlepsze funkcje Grammarly

Dostosuj swój język do odbiorców dzięki spersonalizowanym sugestiom dotyczącym stylu i tonu

Korzystaj z wbudowanego wykrywania plagiatu, aby zweryfikować unikalność swojej pracy, sprawdzając źródła akademickie i internetowe

Automatyczne wykrywanie i poprawianie błędów gramatycznych, interpunkcyjnych i ortograficznych podczas pisania, dzięki czemu twoje teksty są bezbłędne

Bezproblemowa integracja z narzędziami takimi jak Dokumenty Google, Slack, Outlook i innymi - nie wymaga kopiowania ani wklejania

Grammarly limit

Czasami przeocza błędy gramatyczne i nie sugeruje poprawy niezręcznych konstrukcji zdań

Korzystanie z Grammarly w językach innych niż angielski może być trudne

Może nie być tak skuteczny w przypadku pisania specjalistycznego lub technicznego, a czasami może ignorować indywidualne preferencje stylu

Ceny Grammarly

Free

Pro: $30/miesiąc za członka

$30/miesiąc za członka Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje gramatyczne

G2: 4.7/5 (8600+ recenzji)

4.7/5 (8600+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (7100+ recenzji)

10. Wordtune (najlepszy do przepisywania i poprawiania przejrzystości zdań)

Via: Wordtune Jeśli chodzi o przekształcanie pomysłów w jasny, atrakcyjny język, Wordtune zapewnia prostotę i moc w procesie pisania. Niezależnie od tego, czy dopracowujesz e-mail, tworzysz wpis na blogu, czy potrzebujesz natychmiastowego przeformułowania, Wordtune pomoże Ci wyrazić siebie dokładnie bez dodatkowego wysiłku.

Pomyśl o nim jak o drugim pilocie, który oferuje nowe opcje i udoskonala zawartość na każdym kroku.

Najlepsze funkcje Wordtune

Wybór z wyselekcjonowanej listy sugestii przeformułowań dostosowanych do kontekstu, które pomogą ci dokładnie uchwycić twój głos

Natychmiastowe wyodrębnianie głównych punktów dowolnego tekstu lub wideo z YouTube w celu uzyskania szybkich spostrzeżeń lub zmiany zawartości

Użyj inteligentnych synonimów, aby odkryć alternatywy i uniknąć powtórzeń, pomagając urozmaicić język i poprawić czytelność

Upewnij się, że każdy element jest dopracowany przed udostępnianiem dzięki zaawansowanej korekcie i sprawdzaniu gramatyki

Wordtune limit

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z anulowaniem subskrypcji, co może prowadzić do ciągłych opłat

Szybkość sugerowania zdań może czasami być opóźniona, co może wpływać na wydajność

Ceny Wordtune

Podstawowy: Free

Free Zaawansowany: $13.99/miesiąc za użytkownika

$13.99/miesiąc za użytkownika Unlimited: $19.99/miesiąc za użytkownika

$19.99/miesiąc za użytkownika Business: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Worktune

G2: 4.6/5 (170+ recenzji)

4.6/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (70+ opinii)

11. Surfer (najlepszy do tworzenia i optymalizacji zawartości pod kątem SEO)

Via: Surfer Surfer to narzędzie do analizy zawartości, które obsługuje każdy aspekt przepływu pracy SEO. Oferuje unikalny zestaw funkcji opartych na AI, zaprojektowanych, aby pomóc zawartości uzyskać wyższą pozycję w rankingu, zwiększyć ruch organiczny i skuteczniej połączyć się z odbiorcami.

Od SERP Analyzer po Plagiarism Checker, Surfer oferuje wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia zawartości, która rezonuje z czytelnikami i zajmuje dobre pozycje w Google.

Najlepsze funkcje Surfer

Twórz zhumanizowaną zawartość AI dzięki funkcji Humanizer, która edytuje tekst tak, aby brzmiał naturalnie, dodając autentyczności twojej zawartości

Korzystaj z funkcji automatycznego linkowania Surfer, aby analizować swoją domenę i dodawać wewnętrzne linki bez wysiłku

Uzyskaj natychmiastową informację zwrotną na temat struktury zawartości, liczby słów i użycia słów kluczowych, aby Twoja praca pozostała istotna i konkurencyjna

Bezproblemowa współpraca między Teamsami i możliwość jednoczesnej pracy wielu współpracowników w edytorze zawartości

Surfer limit

Surfer SEO zapewnia rozszerzenie danych i sugestii, które mogą być onieśmielające dla początkujących lub dostawców niezaznajomionych z terminologią SEO

Chociaż Surfer SEO integruje się z niektórymi popularnymi narzędziami, jego opcje integracji nie są tak rozbudowane, jak w przypadku innych platform SEO

Ceny Surfer

Lite: $29/miesiąc dla jednego użytkownika

$29/miesiąc dla jednego użytkownika Essential: $89/miesiąc dla dwóch użytkowników

$89/miesiąc dla dwóch użytkowników Zaawansowany: 179 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

179 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników Maksymalny: 299 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

Oceny i recenzje użytkowników

G2: 4.8/5 (517 recenzji)

4.8/5 (517 recenzji) Capterra: 4.9/5 (398 opinii)

Najlepsze narzędzia AI do zwiększania wydajności podczas spotkań i transkrypcji

Spotkania mogą być mieczem obosiecznym - są niezbędne do współpracy, ale często zamieniają się w czasochłonne maratony.

Niezależnie od tego, czy chodzi o generowanie dokładnych transkrypcji, podsumowywanie kluczowych punktów, czy śledzenie elementów działań, te

Narzędzia AI do tworzenia notatek ze spotkań

pozbądź się kłopotów związanych z zarządzaniem spotkaniami.

12. Otter.ai (najlepsze do transkrypcji w czasie rzeczywistym i notatek ze spotkań)

Via: Otter.ai Wyobraź sobie, że jesteś w środku kluczowego spotkania, pogrążony w dyskusji, a ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest przerwanie przepływu przez pisanie notatek. Tutaj właśnie wkracza Otter.ai.

Jako narzędzie do transkrypcji oparte na AI, Otter nie tylko robi notatki - jest w pełni zanurzony w spotkaniach, nagrywając, transkrybując, a nawet podsumowując dyskusje, dzięki czemu możesz całkowicie skupić się na rozmowie.

Otter jest szczególnie przydatny dla tych, którzy żonglują wieloma platformami, takimi jak Google Meet, Zoom i Microsoft Teams, zapewniając, że każdy szczegół spotkania jest udokumentowany i dostępny później.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Przechwytywanie każdego słowa w czasie rzeczywistym, synchronizacja transkrypcji z tempem mówcy, dzięki czemu odtwarzanie dokładnie odpowiada temu, co słyszałeś

Wyraźna identyfikacja mówców za pomocą etykiet ze znacznikami czasu w celu łatwej organizacji spotkań z wieloma mówcami

Kontroluj prędkość odtwarzania - spowalniaj lub przyspieszaj nagrania i pomijaj niepotrzebne pauzy, aby przeglądać w swoim tempie

Współpraca z członkami Teams bezpośrednio w transkrypcji poprzez podświetlanie, komentowanie i przydzielanie zadań, tworząc wspólny przepływ pracy po spotkaniu

Ograniczenia Otter.ai

Jako AI reagująca na głos, może czasami błędnie interpretować komendy, co jest powszechne w narzędziach aktywowanych głosem

Synchronizacja kalendarza może czasami wychwytywać niechciane wydarzenia, co może być frustrujące

Ceny Otter.ai

Free

Pro: $16.99/miesiąc za użytkownika

$16.99/miesiąc za użytkownika Business: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4.3/5 (246 opinii)

4.3/5 (246 opinii) Capterra: 4.5/5 (84 opinie)

13. Fathom (najlepszy do podsumowywania i analizowania spotkań)

Via: Fathom Jeśli jesteś zmęczony żonglowaniem notatkami ze spotkań, działaniami następczymi i elementami działań, narzędzie Fathom oparte na AI jest najlepszym rozwiązaniem. Narzędzie to eliminuje kłopoty związane z rozmowami online, automatycznie nagrywając, transkrybując i podsumowując spotkania na platformach takich jak Zoom, Microsoft Teams i Google Meet.

Możesz pozwolić Fathom zająć się ciężką pracą, abyś mógł skupić się na tym, co ważne - rozmowie. Możesz również zsynchronizować notatki z rozmów bezpośrednio z CRM opartym na AI, aby wszyscy byli na bieżąco bez dodatkowego wysiłku.

Najlepsze funkcje Fathom

Twórz udostępniane listy odtwarzania kluczowych wydarzeń ze spotkań, aby członkowie zespołu i interesariusze byli na bieżąco z najważniejszymi momentami

Użyj Ask Fathom do wyszukiwania i interakcji z nagraniami rozmów, aby szybko uzyskać informacje

Otrzymuj zwięzłe podsumowanie spotkania w ciągu 30 sekund, zawierające kluczowe punkty i możliwe do wykonania zadania, dzięki czemu od razu będziesz gotowy do dalszych działań

Udostępnianie określonych klipów wideo z nagrań w celu zapewnienia jasnej komunikacji na czatach zespołowych, aby uniknąć błędnej interpretacji

Fathom limit

Włączanie lub wyłączanie narzędzia w trakcie spotkania może być trudne, ponieważ nie ma szybkiej opcji jego ponownego włączenia

Czasami słowa są źle słyszane lub pisane niepoprawnie, co może wymagać ręcznej korekty

Ceny Fathom

Free

Premium: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Team Edition: $19/miesiąc na użytkownika

$19/miesiąc na użytkownika Team Edition Pro: $29/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (3631 opinii)

5/5 (3631 opinii) Capterra: 5/5 (532 opinie)

14. Fireflies (Najlepsza do przechwytywania i organizowania spotkań)

Via: Fireflies Pominięcie kluczowych szczegółów spotkania może zniweczyć działania następcze i wykoleić oś czasu projektu. W tym miejscu Fireflies wkracza do akcji, redefiniując sposób, w jaki Teams zachowuje wydajność i śledzenie.

Fireflies nie tylko nagrywa rozmowy - transkrybuje, podsumowuje i przekształca każdą rozmowę we w pełni przeszukiwalną bazę wiedzy. Dzięki temu narzędziu spotkania stają się czymś więcej niż tylko dyskusjami - zamieniają się w przydatne informacje.

Narzędzie synchronizuje nawet notatki z rozmów bezpośrednio z CRM, automatycznie rejestrując szczegóły w celu płynnego kontynuowania działań.

Najlepsze funkcje

Udostępnianie najbardziej pamiętnych momentów spotkań w formie klipów audio; idealne do szybkiego udostępniania kontekstu

Grupowanie spotkań według działów lub projektów i łatwe etykietowanie członków zespołu, zostawianie komentarzy i przypinanie kluczowych punktów

Śledzenie czasu mówcy, nastrojów, a nawet obsługi zastrzeżeń w celu uzyskania wglądu w wyniki - idealne dla zespołów sprzedażowych i coachingowych

Używaj komend głosowych do tworzenia zadań w Asana, Trello lub Monday.com podczas spotkania, natychmiast łącząc działania z projektami

Fireflies limit

Dodanie opcji podkanałów w kanałach mogłoby pomóc w bardziej efektywnym organizowaniu spotkań i odwoływaniu się do nich

Obecnie pobranie wszystkich elementów spotkania (podsumowanie, transkrypcja i dźwięk) wymaga wielu kliknięć

Ceny Firefireflies

Free

Pro: $18/miesiąc za licencję

$18/miesiąc za licencję Business: $29/miesiąc za licencję

$29/miesiąc za licencję Enterprise: $39/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (540 recenzji)

4.8/5 (540 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

📖 Czytaj także: Jak korzystać z aplikacji osobistego asystenta AI, aby zwiększyć wydajność?

Najlepsze narzędzia AI do zwiększania wydajności przy tworzeniu treści wizualnych i wideo

Tworzenie przyciągających wzrok wizualizacji i angażujących materiałów wideo może często wydawać się przytłaczające, zwłaszcza przy tak wielu opcjach i wymaganych umiejętnościach technicznych. Narzędzia AI upraszczają ten proces, pomagając wyprzedzić konkurencję.

15. Descript (najlepszy do płynnej edycji zawartości audio i wideo)

Via: Opis Descript to oparte na AI, wszechstronne narzędzie do edycji wideo, które przypomina nieco edytor tekstu. Zamiast tradycyjnej edycji kształtu fali, pozwala na edycję według typu tekstu, wycinanie, kopiowanie i wklejanie - co jest świetne dla podcasterów, redaktorów wideo i każdego, kto pracuje z dźwiękiem i wideo.

Posiada funkcje takie jak transkrypcja, edycja wielościeżkowa i narzędzia AI do poprawiania błędów i dodawania efektów.

Niezależnie od tego, czy tworzysz zawartość dla YouTube, mediów społecznościowych czy podcastu, Descript zapewnia interaktywne i płynne doświadczenie od początku do końca.

Najlepsze funkcje Descript

Wystarczy wyciąć, skopiować i wkleić tekst, aby edytować audio i wideo, a nawet wpisać, aby wygenerować słowa własnym głosem za pomocą AI

Używaj szablonów i układów w stylu slajdów, aby Twoje wideo wyglądały profesjonalnie bez skomplikowanych prac projektowych

Pozwól AI zidentyfikować klipy godne wirusów, a następnie udoskonal je za pomocą prostych narzędzi do edycji Descript, aby uzyskać wyjątkową zawartość

Generuj opisy YouTube, rozdziały wideo lub notatki do podcastów w kilka sekund dzięki sztucznej inteligencji Descript

Limity Descript

Oparcie na chmurze oznacza, że nie ma kopii zapasowej na dysku twardym, więc jeśli przestanie działać, nie można odzyskać pracy lokalnie

Generowanie dźwięku w pomieszczeniu jest wybierane automatycznie, co może czasami zakłócać edycję dźwięku

Opis cen

Hobbysta: $19/miesiąc za osobę

$19/miesiąc za osobę Twórca: $35/miesiąc za osobę

$35/miesiąc za osobę Business: 50$/miesiąc za osobę

50$/miesiąc za osobę Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (574 recenzji)

4.6/5 (574 recenzji) Capterra: 4.8/5 (170 opinii)

🧠 Fun Fact: The pierwszy chatterbot AI , ELIZA, został stworzony w latach 60. przez Josepha Weizenbauma. Mógł on symulować rozmowę z psychoterapeutą. Jeśli rozmawiałeś z nim wystarczająco długo, zaczął zadawać ci pytania na podstawie twoich odpowiedzi, dzięki czemu czułeś się, jakbyś rozmawiał z prawdziwą osobą!

16. Midjourney (najlepszy do generowania wysokiej jakości grafiki i projektów)

Via: Midjourney Midjourney to potężny generator obrazów AI, który przekształca podpowiedzi tekstowe w oszałamiające wizualizacje, oferując użytkownikom wyjątkowe kreatywne wrażenia bezpośrednio przez Discord.

Przyzwyczajenie się do ustawienia Discord może trochę potrwać, ale kiedy już to zrobisz, Midjourney otwiera nieskończone możliwości dla artystów, marketerów, projektantów i każdego, kto chce ożywić pomysłowe wizualizacje.

Narzędzie to jest szczególnie przydatne, jeśli chcesz uzyskać wysokiej jakości grafikę, która się wyróżnia - a nawet pozwala eksperymentować z różnymi stylami artystycznymi.

Najlepsze funkcje Midjourney

Uzyskaj cztery warianty każdego wygenerowanego obrazu, a następnie wybierz skalowanie, udoskonalanie lub tworzenie nowych wariantów w celu spersonalizowania

Eksperymentuj z imponującym zakresem stylów artystycznych, aby stworzyć wszystko, od sztuki abstrakcyjnej po dopracowane projekty internetowe

Dołącz do tętniącej życiem społeczności na Discordzie, gdzie użytkownicy dzielą się wskazówkami, prezentują dane powstania i inspirują się nawzajem

Wybieraj spośród różnych planów z różnymi prędkościami GPU, umożliwiając dostosowanie użytkowania i szybsze uzyskanie wyników

Midjourney limit

Osiągnięcie precyzyjnych detali może być wyzwaniem ze względu na limit opcji dostrajania

Wymaga Discord, co może limitować dostępność dla niektórych użytkowników

Użytkownicy często uważają, że funkcje niestandardowe są niewystarczające w porównaniu do konkurencji

Może mieć trudności ze zrozumieniem szczegółowych wskazówek kontekstowych, takich jak tworzenie grafiki pikselowej, gdy podpowiedź jest specyficzna dla tego stylu

Ceny midjourney

Podstawowy plan: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Plan standardowy: $30/miesiąc na użytkownika

$30/miesiąc na użytkownika Plan Pro: $60/miesiąc na użytkownika

$60/miesiąc na użytkownika Mega plan: $120/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje midjourney

G2: 4.4/5 (85 recenzji)

4.4/5 (85 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

17. DALL-E (Najlepszy do tworzenia unikalnych obrazów z opisów tekstowych)

Via: DALL.E DALL-E firmy OpenAI to model generowania obrazów przez AI, zaprojektowany w celu ożywienia pomysłów poprzez realistyczne i kreatywne obrazy generowane na podstawie podpowiedzi tekstowych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi projektowych, DALL-E interpretuje opisy w języku naturalnym i przekształca je w żywe wizualizacje, płynnie łącząc pomysłowe koncepcje i realistyczne szczegóły.

Pozwala to puścić wodze fantazji dzięki przyjaznemu dla użytkownika doświadczeniu, niezależnie od tego, czy projektujesz koncepcję, prototypujesz pomysły wizualne, czy eksperymentujesz z AI.

Najlepsze funkcje DALL-E

Tworzenie wysokiej jakości obrazów, które wiernie naśladują rzeczywiste fotografie, idealne do realistycznych wizualizacji i kreatywnych projektów

Rozszerzanie granic obrazu w celu tworzenia rozległych scen, umożliwiając tworzenie ciągłych krajobrazów lub skomplikowanych, większych kompozycji

Łączenie stylów, takich jak malarstwo olejne, ilustracje cyfrowe i elementy surrealistyczne, aby projektować unikalnie mieszane i stylizowane obrazy

Łączenie stylów takich jak malarstwo olejne, ilustracje cyfrowe i elementy surrealistyczne w celu projektowania unikalnych, mieszanych i stylizowanych obrazów

limity DALL-E

DALL-E ogranicza pewne typy obrazów, co limituje swobodę twórczą

AI została opracowana przy użyciu limitowanych modeli, co według niektórych użytkowników ogranicza jej potencjał twórczy

Generowanym obrazom czasami brakuje szczegółów lub spójności, zwłaszcza w przypadku złożonych podpowiedzi

Ceny DALL-E

DALL-E jest dostępny jako część ChatGPT Plus, płatnego planu, który kosztuje $$$a 20/miesiąc. Plan ten obejmuje również funkcje generowania języka ChatGPT.

**Free

Plus: $20 za użytkownika

DALL.E oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (32 recenzje)

3.9/5 (32 recenzje) Capterra: Za mało recenzji

18. Synthesia (najlepsza do tworzenia zawartości wideo generowanej przez AI z awatarami)

Via: Synthesia Synthesia sprawia, że tworzenie wideo jest dostępne, szybkie i profesjonalne - nawet jeśli nigdy nie edytowałeś wideo. Ta platforma oparta na AI zamienia zwykły tekst w angażujące wideo w ciągu kilku minut, z realistycznymi awatarami, narracjami i opcjami globalnego języka.

Idealna dla marketerów, teamów sprzedażowych i twórców zawartości, Synthesia eliminuje złożoność produkcji wideo i zapewnia dopracowane wyniki, które można z łatwością brandować i dostosowywać.

Najlepsze funkcje Synthesia

Tworzenie wideo w ponad 120 językach z dokładnymi lektorami i zamkniętymi napisami, co pozwala na połączenie z odbiorcami na całym świecie

Wybieraj spośród ponad 160 awatarów AI, które odzwierciedlają ton Twojej marki i różnorodność odbiorców, pomagając uczynić zawartość relatywną i inkluzywną

Osadzanie wideo w LMS, LXP lub narzędziach do udostępniania autorów i natychmiastowe uzyskiwanie opinii zespołu

Dostosuj wideo do swojego logo, kolorów i czcionek, zapewniając, że każda zawartość będzie zgodna z tożsamością Twojej marki

Synthesia limit

Różni aktorzy głosowi mogą mieć różne trudności z wymową słów, co prowadzi do niespójności w wynikach

Niektórzy użytkownicy uważają, że opcje niestandardowe dla awatarów i lektorów nie są tak rozszerzone, jak jest to wymagane w przypadku bardzo specyficznych potrzeb brandingowych

Ceny Synthesia

Free

Starter: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Creator: $89/miesiąc za użytkownika

$89/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Synthesia

G2: 4.7/5 (1600+ recenzji)

4.7/5 (1600+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (196 recenzji)

19. Beautiful.ai (najlepszy do tworzenia oszałamiających prezentacji bez wysiłku)

Via: Beautiful.ai Beautiful.ai naprawdę zasługuje na swoją nazwę, zmieniając sposób tworzenia prezentacji. Dzięki tej platformie opartej na AI prezentacje stają się łatwe i oszałamiające wizualnie - wszystkie układy, style i obrazy są na wyciągnięcie ręki, gotowe do ukształtowania pomysłów w dopracowaną prezentację.

Niezależnie od tego, czy tworzysz prezentację, propozycję biznesową, czy kreatywne portfolio, Beautiful.ai oferuje inteligentne szablony i zautomatyzowane funkcje projektowania, które sprawiają, że slajdy wyglądają profesjonalnie.

Najlepsze funkcje Beautiful.ai

Wybieraj spośród gotowych szablonów dostosowanych do wszystkiego, od pitch decków po zestawy medialne. Po prostu podłącz swoją zawartość, a AI zajmie się projektem

Daj DesignerBot, narzędziu do generowania projektów opartemu na AI, krótki opis, a wygeneruje on dla ciebie zakończoną prezentację

Dodaj zawartość, aby dostosować układ slajdów w czasie rzeczywistym, automatycznie stosując zasady projektowania, aby wszystko wyglądało na dopracowane

Używaj suwaków i tabel do dostosowywania danych w locie i obserwuj, jak slajdy są dynamicznie aktualizowane

Beautiful.ai limit

Brak opcji niestandardowych i ograniczona obsługa klienta, co może utrudniać korzystanie z aplikacji w ustawieniach korporacyjnych

Możliwości AI często generują tę samą zawartość i układ wielokrotnie, zmniejszając ogólną skuteczność

Ceny Beautiful.ai

Pro: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Teams: $50/miesiąc (1-20 osób)

$50/miesiąc (1-20 osób) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Beautiful.ai

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.3/5 (83 opinie)

20. Runway (najlepszy do edycji wideo i kreatywnej produkcji multimediów)

Via: Pas startowy Runway rewolucjonizuje kreatywne cykle pracy dzięki magicznym narzędziom AI, które sprawiają, że generowanie wideo, obrazów, animacji 3D i dźwięku jest dziecinnie proste. W ciągu kilku minut zamienia pomysły w wysokiej jakości obrazy i dźwięki - bez kosztownych ustawień i skomplikowanego oprogramowania.

Runway dostarcza wszystkie narzędzia, które pozwalają urzeczywistnić kreatywną wizję za ułamek kosztów i wysiłku tradycyjnych metod produkcji.

Najlepsze funkcje Runway

Generowanie ekspresyjnych, unikalnych występów postaci za pomocą pojedynczego wideo referencyjnego - bez potrzeby skomplikowanego takielunku lub przechwytywania ruchu

Szybkie eksplorowanie nieskończonych wariantów scen i efektów, od regulacji oświetlenia po zmiany lokalizacji, w celu szybkiej iteracji i eksperymentowania

Włączanie podkładów głosowych, synchronizacji ruchu warg i dialogów za pomocą generatywnych narzędzi audio, takich jak zamiana tekstu na mowę i niestandardowe głosy

Trenuj model AI, aby odzwierciedlić unikalny styl marki i wytyczne tematyczne, zapewniając, że każdy wynik jest zgodny z marką

Runway limit

Niektórzy użytkownicy uważają, że brakuje wsparcia przy rozwiązywaniu złożonych problemów lub nauce zaawansowanych funkcji

Niektóre zadania są ogólnie przyjazne dla użytkownika, ale mogą wymagać lepszej wydajności i więcej czasu na ich przetworzenie

Ceny Runway

Podstawowy: Free

Free Standard: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Pro: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Unlimited: $95/miesiąc za użytkownika

$95/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Najlepsze narzędzia AI do wydajności kodowania i rozwoju

Kodowanie może czasami przypominać próbę rozwiązania skomplikowanej łamigłówki bez obrazka. Ale z pomocą narzędzi AI staje się to o wiele łatwiejsze do opanowania.

Narzędzia te zostały zaprojektowane, aby pomagać programistom poprzez upraszczanie złożonych zadań, dostarczanie inteligentnych sugestii dotyczących kodu, a nawet automatyzację procesów testowania.

21. GitHub Copilot (najlepszy do pomocy w kodowaniu i wsparcia rozwoju oprogramowania)

Via: GitHub Copilot GitHub Copilot to wspomagany przez AI towarzysz kodowania, który zamienia podpowiedzi w języku naturalnym w inteligentne sugestie dotyczące kodu, zwiększając cykl pracy i wydajność. Dzięki Copilot kodowanie przestaje być przykrym obowiązkiem, a zaczyna przypominać kreatywną współpracę.

To narzędzie AI pozwala pisać szybszy, czystszy kod, unikać typowych błędów, a nawet odkrywać nowe wzorce kodowania bez przerywania przepływu.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Przyspiesz kodowanie dzięki sugestiom kontekstowym, które zapewniają zakończenie kodu w czasie rzeczywistym i dostosowują się do konkretnego kontekstu kodu

Wprowadź podpowiedź w prostym języku i pozwól Copilotowi przetłumaczyć ją na odpowiednie fragmenty kodu, dzięki czemu kodowanie stanie się bardziej intuicyjne

Popraw jakość kodu dzięki wbudowanym kontrolom bezpieczeństwa, które mogą automatycznie wykrywać i blokować niebezpieczne wzorce kodowania w czasie rzeczywistym

Integracja z narzędziami takimi jak Visual Studio Code, JetBrains IDEs i Neovim, dzięki czemu można korzystać z Copilot bez zmiany preferowanego ustawienia

limity GitHub Copilot

Nie zawsze poprawnie rozumie kontekst lub intencje stojące za kodem, co prowadzi do mniej dokładnych sugestii

Niektórzy użytkownicy mogą napotkać krzywą uczenia się podczas dostosowywania się do jego sugestii i pełnego zrozumienia jego limitów

Korzystanie z Copilot w przypadku zastrzeżonego lub wrażliwego kodu może rodzić pytania dotyczące własności i licencjonowania kodu

Ceny GitHub Copilot

Free

Teams: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Enterprise: $21/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (140 recenzji)

4.5/5 (140 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

22. Paperspace (najlepsze do prowadzenia projektów uczenia maszynowego i AI w chmurze)

Via: Paperspace Paperspace od DigitalOcean zwiększa możliwości programistyczne dzięki platformie opartej na chmurze, która zapewnia dostęp na żądanie do potężnych zasobów obliczeniowych.

Dostosowany do potrzeb programistów, naukowców zajmujących się danymi i badaczy AI, Paperspace usprawnia złożoność uruchamiania obciążeń o wysokiej intensywności i złożonych modeli uczenia maszynowego. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, zaawansowany sprzęt obliczeniowy jest dostępny dla każdego.

Najlepsze funkcje Paperspace

Wykorzystanie zarządzanej platformy ML Ops do wdrażania, zarządzania i skalowania projektów AI bez wysiłku

Rozpoczęcie pracy w kilka sekund dzięki IDE o zerowej konfiguracji i wsparciu dla dowolnej biblioteki lub frameworka, a także łatwe zapraszanie współpracowników lub udostępnianie połączonych linków

Uzyskaj dostęp do obszernego katalogu układów GPU, w tym najnowszych modeli, takich jak Ampere A100s, aby trenować i dostrajać swoje modele z najwyższą wydajnością

Klucz SSH do nawiązywania bezpośrednich połączeń z maszynami wirtualnymi w celu uzyskania zakończonej kontroli

Limity miejsca

Użytkownicy mogą doświadczyć nieoczekiwanych opłat, ponieważ platforma kontynuuje naliczanie opłat nawet po dezaktywacji maszyn wirtualnych

Zgłaszano instancje, w których maszyny wirtualne uruchamiały się bez wiedzy użytkowników, powodując zamieszanie i komplikacje

Paperspace pricing

Free

Pro: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Growth: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Paperspace oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 3.3/5 (25+ recenzji)

Najlepsze narzędzie AI do automatyzacji i cyklu pracy

W świecie, w którym czas to pieniądz, automatyzacja jest sekretnym sposobem na maksymalizację wydajności. Właściwe Narzędzia AI do automatyzacji mogą pomóc w usprawnieniu powtarzalnych zadań, połączeniu różnych aplikacji i automatyzacji cykli pracy, pozwalając skupić się na kreatywnych i strategicznych aspektach projektów.

23. Zapier (najlepszy do automatyzacji cykli pracy między różnymi aplikacjami)

Via: Zapier Zapier to nie tylko narzędzie do automatyzacji - to Twój partner w zakresie wydajności, zmieniający sposób zarządzania zadaniami i informacjami w całym biznesie. Zapier umożliwia automatyzację e-maili, usprawnienie gromadzenia danych i stworzenie solidnego systemu wsparcia za pomocą chatbotów AI.

Zapier umożliwia tworzenie niestandardowych cykli pracy - Zaps - między ulubionymi aplikacjami, a wszystko to bez umiejętności kodowania. Ustaw Zaps, aby zautomatyzować powtarzające się zadania, takie jak dodawanie nowych subskrybentów e-mail do CRM, pomagając w osiągnięciu celu cele w zakresie wydajności . Zaoszczędź czas i zredukuj liczbę błędów, pozwalając Zapierowi zająć się tym wszystkim za Ciebie.

Najlepsze funkcje Zapier

Połączenie ponad 2000 aplikacji, takich jak Gmail, Slack czy Mailchimp, w celu tworzenia cykli pracy dopasowanych do unikalnych potrzeb Twojego biznesu

Tworzenie inteligentnych chatbotów do obsługi klienta lub FAQ bez konieczności kodowania i szkolenie ich na swojej stronie internetowej lub w centrum pomocy

Automatycznie wyodrębniaj dane, generuj zawartość i analizuj informacje dzięki mocy GPT-4, a wszystko to bez konieczności posiadania klucza API

Projektuj strony internetowe, formularze i proste aplikacje, które napędzają istotne procesy biznesowe, a wszystko to za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu

Zapier limit

Funkcja może być ograniczona przez możliwości innych narzędzi, ponieważ niektóre integracje mogą mieć ograniczone wyzwalacze i działania, wpływając na ogólną użyteczność

Użytkownicy o ograniczonej wiedzy technicznej mogą mieć trudności z konfiguracją skomplikowanej automatyzacji

Ceny Zapier

Free (2 interfejsy)

(2 interfejsy) Pro: 20 USD/miesiąc (5 interfejsów)

20 USD/miesiąc (5 interfejsów) Zaawansowany: 100 USD/miesiąc (20 interfejsów)

Zapier oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (1300+ recenzji)

4.5/5 (1300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2884 recenzji)

Najlepsze narzędzie AI do zwiększania wydajności w marketingu i mediach społecznościowych

Jeśli chcesz ulepszyć swoją grę marketingową i media społecznościowe, potrzebujesz potężnych narzędzi AI. Narzędzia te eliminują domysły z marketingu, pozwalając ci skupić się na strategii, podczas gdy one zajmują się drobiazgami.

24. Buffer (najlepszy do zarządzania mediami społecznościowymi i planowania)

Via: Bufor Tworzenie angażującej, spójnej zawartości w mediach społecznościowych przy jednoczesnym równoważeniu napiętego harmonogramu może wydawać się niemożliwe. Ale dzięki asystentowi AI Buffera zarządzanie kanałami społecznościowymi staje się dziecinnie proste.

Buffer został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach mediów społecznościowych, którzy żonglują wieloma platformami i zapewnia wgląd oparty na sztucznej inteligencji, aby utrzymać zawartość w marce i wpływać na LinkedIn, Instagram, X (dawniej Twitter) i nie tylko. Możesz planować posty bezpośrednio z Buffera, a następnie obserwować, jak są one publikowane w kanałach w idealnym czasie, aby zmaksymalizować zaangażowanie.

Najlepsze funkcje Buffera

Dostosowywanie postów za pomocą sugestii zoptymalizowanych pod kątem platformy, które dostosowują się do tonu, limitów znaków i stylu - bez dodatkowych podpowiedzi

Zacznij od kilku szczegółów na temat swojego biznesu i odbiorców, a AI zasugeruje nowe pomysły na posty, które są zgodne z Twoimi celami

Wykorzystaj swój najskuteczniejszy post i bez wysiłku dostosuj go do innych platform, zachowując trafność i zaangażowanie przy minimalnym wysiłku

Zbuduj bazę wiedzy z możliwością wyszukiwania, przechowuj i kategoryzuj całą zawartość mediów społecznościowych w celu łatwego dostępu, umożliwiając ponowne wykorzystanie świetnych pomysłów w dowolnym momencie

Limity bufora

Obsługa klienta Buffer jest krytykowana za brak reakcji i nieskuteczne rozwiązywanie problemów

Wielu użytkowników raportowało rozbieżności między danymi analitycznymi Buffera a innymi platformami, takimi jak Instagram i Facebook

Ceny Buffer

Free

Essentials: $6/miesiąc za kanał

$6/miesiąc za kanał Teams: $12/miesiąc za kanał

$12/miesiąc za kanał Agencja: $120/miesiąc za 10 kanałów

Bufor ocen i recenzji

G2: 4.3/5 (ponad 1000 recenzji)

4.3/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (1481 opinii)

25. SurveySparrow (najlepszy do tworzenia angażujących ankiet i formularzy opinii)

Via: SurveySparrow Jeśli jesteś podobny do mnie i uwielbiasz nadawać swojej marce charakter w każdej ankiecie, konfigurowalne funkcje SurveySparrow są spełnieniem marzeń.

Oprócz tworzenia bogatych, szczegółowych ankiet, SurveySparrow ułatwia personalizację dzięki niestandardowym dostosowaniom CSS, parametrom kontaktowym i zmiennym niestandardowym, umożliwiając tworzenie ankiet, które naprawdę wydają się rozszerzeniem Twojej marki.

Ponadto opcje udostępniania są elastyczne i przyjazne dla użytkownika, od bezpośrednich linków internetowych do e-maili lub SMS-ów po kody QR lub osadzone widżety - ułatwiając zbieranie opinii wszędzie tam, gdzie znajdują się klienci.

Najlepsze funkcje SurveySparrow

Ustawienie powtarzających się ankiet i automatyzacja e-maili z przypomnieniami dla osób, które nie odpowiedziały na ankietę lub odpowiedziały częściowo, aby bez wysiłku zwiększyć wskaźnik zakończonych ankiet

Hostowanie ankiet na niestandardowej stronie internetowej z białą etykietą, wzmacniając tożsamość marki przy każdej interakcji z ankietą

Otrzymuj raporty z ankiet wysyłane bezpośrednio na Twoją skrzynkę odbiorczą w niestandardowych odstępach czasu, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco z opiniami klientów

Eksportuj dane z ankiet w formacie SPSS do dogłębnej analizy statystycznej, idealnej do zrozumienia danych z naukowego punktu widzenia

Limity SurveySparrow

Chociaż oferuje dopracowany interfejs użytkownika, użytkownicy czasami uważają, że interfejs użytkownika jest niezgrabny i nieintuicyjny, co wpływa na ogólne wrażenia użytkownika

Istnieją limity na różnych etapach i poziomach, które mogą być mylące, dopóki nie zostaną w pełni zrozumiane, wpływając na gromadzenie danych

Ceny SurveySparrow

Free

Podstawowy: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Premium: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Business: 149 USD/miesiąc za użytkownika

149 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $499/miesiąc za użytkownika

$499/miesiąc za użytkownika Elite: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SurveySparrow

G2: 4.4/5 (ponad 2000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (111 opinii)

📖 Przeczytaj również: 10 hacków AI, które pokazują, że sztuczna inteligencja jest przyjacielem, a nie wrogiem

Osiągnij więcej z ClickUp jako partnerem w zakresie wydajności

Korzystanie z narzędzi AI do zwiększania wydajności jest niezbędne dla każdego, kto chce pracować mądrzej, a nie ciężej. Narzędzia te pomagają zautomatyzować zadania, usprawnić cykl pracy i uwolnić czas na to, co naprawdę ważne - rozwój biznesu i zwiększenie wydajności.

Wśród wszystkich dostępnych opcji, ClickUp naprawdę się wyróżnia.

Jedną z jego najbardziej imponujących funkcji jest ClickUp Brain, który, jak już wcześniej wzmiankowałem, działa jak osobisty menedżer wiedzy, organizując informacje i przewidując Twoje potrzeby. Płynnie integruje się z innymi funkcjami ClickUp, umożliwiając zarządzanie projektami, współpracę z Teams i śledzenie celów w jednym miejscu. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i spraw, aby wydajność była bardziej osiągalna niż kiedykolwiek!