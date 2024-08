10 najlepszych narzędzi do automatyzacji AI dla rozwoju biznesu w 2024 roku (darmowe i płatne)

Pamiętasz, jak sztuczna inteligencja (AI) była kiedyś tylko robotami i gadającymi maszynami w filmach science-fiction? Potem pojawił się OpenAI i otworzył całą puszkę robaków z ChatGPT.

Cóż, AI jest prawdziwa i jest wszędzie w biznesie. 👀

Według Globalny indeks przyjęcia AI przez IBM w 2022 r , firmy wykorzystują AI do różnych zastosowań, w tym automatyzacji procesów biznesowych, marketingu i sprzedaży, obsługi klienta i analityki biznesowej.

Wyniki są odsetki są interesujące: 54% z tych Business odnotowało oszczędności i wzrost wydajności, 48% twierdzi, że ma lepsze doświadczenia z klientami, a 41% szybciej dostarcza i skaluje nowe usługi.

Niezależnie od branży i wielkości firmy, AI może zwiększyć wydajność i rozwój.

Ale - i to jest duże ale - jeśli pozostaniesz na płocie zbyt długo i nie wykorzystasz mocy technologii AI, możesz skończyć obserwując, jak konkurencja cię wyprzedza. A założymy się, że tego nie chcesz. 🌪️

Pozostań więc w pobliżu, ponieważ odkrywamy 10 najlepszych Narzędzia AI do automatyzacji, aby usprawnić cykl pracy nad zadaniami marketingowymi i wyprzedzić konkurencję.

Czym są narzędzia AI do automatyzacji?

Mówiąc prościej, narzędzia AI do automatyzacji marketingu sprawiają, że wysiłki marketingowe są szybsze, inteligentniejsze i bardziej skuteczne.

Pomyśl o zadaniach takich jak segmentacja odbiorców, pisanie tekstów marketingowych, wysyłanie e-maili i publikowanie w mediach społecznościowych. Teraz wyobraź sobie nie tylko automatyzację tych zadań, ale także uczynienie ich "inteligentnymi"

Zamiast wysyłać ogólne e-maile, narzędzia AI analizują zachowania użytkowników i dostosowują zawartość do indywidualnych preferencji. Zamiast losowo publikować posty w mediach społecznościowych, narzędzia te identyfikują, kiedy odbiorcy są najbardziej aktywni i jaka zawartość do nich trafia.

Ale do zrobienia? Cóż, narzędzia AI wykorzystują uczenie maszynowe ciągłe uczenie się na podstawie danych, podejmowanie decyzji w oparciu o wzorce, których analiza zajęłaby nam wieczność. ⏳

Dlaczego marketerzy powinni korzystać z narzędzi do automatyzacji AI?

Jako menedżer marketingu lub właściciel biznesu, oto dlaczego warto korzystać z narzędzi AI do automatyzacji marketingu automatyzacji marketingu jest mądrym posunięciem dla Twojego biznesu:

Realizuj powtarzalne zadania dokładniej i wydajniej

Free time to focus on high-value tasks that drive innovation and real growth

Zwiększenie zaangażowania klientów i współczynników konwersji poprzez dostosowanie zawartości, interakcji i rekomendacji produktów do konkretnych preferencji i zachowań klientów

Generowanie analiz predykcyjnych do podejmowania strategicznych decyzji poprzez analizę rozszerzonych zestawów danych klientów (np. profili klientów, historii zakupów, wydajności kampanii itp.)

Obniżenie kosztów operacyjnych dzięki mniejszej liczbie błędów, zoptymalizowanym strategiom i kampaniom oraz efektywnemu wykorzystaniu zasobów

10 najlepszych narzędzi do automatyzacji AI w 2024 roku

Oto 10 najlepszych narzędzi AI do automatyzacji cykli pracy w marketingu, wybranych ze względu na ich unikalne funkcje i opinie użytkowników na G2 i Capterra. Przygotuj się na olśnienie. 🤩

1. ClickUp - Najlepszy do automatyzacji zadań

Użyj ClickUp Brain, aby łatwo uzyskać dostęp do dowolnych informacji

ClickUp to aplikacja typu "wszystko w jednym" narzędzie wydajności dla firm, które chcą usprawnić operacje i projekty klientów w centralnym hubie.

Z ClickUp AI jest to o wiele łatwiejsze i szybsze niż kiedykolwiek. Możesz uzyskać dostęp do tego AI asystent pisania we wszystkich obszarach roboczych - opisach zadań, komentarzach, czacie, Dokumenty ClickUp , a nawet w skrzynce odbiorczej powiadomień.

Podpowiedź tekstowa ClickUp AI pozwala szybko generować pomysły i zawartość, gdy tylko poczujesz, że utknąłeś w martwym punkcie. A jeśli nie jesteś pewien, co wpisać, skorzystaj z jednego z ponad 100 szablonów podpowiedzi, aby uzyskać przewagę. 💡

Szablony te obejmują wiele przypadków użycia obejmujących role biznesowe, od marketingu i sprzedaży po produkt i zasoby ludzkie. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz briefy kreatywne, posty na blogu, prospekty e-mail, podróże klientów czy SOP procesów, istnieje szablon gotowy do poprowadzenia Cię.

Kolejna niesamowita funkcja? Bloki tekstu można przekształcić w zadania w ClickUp .

Ustaw wyraźną kolejność działań, dodając zależności "blokujące" lub "oczekujące na" między zadaniami i utrzymuj swój zespół na dobrej drodze, aby wiedzieć, nad czym pracować w pierwszej kolejności

Zamiast spędzać godziny na sortowaniu tego, co należy zrobić po burzy mózgów lub sesji spotkań, ClickUp AI generuje listę rzeczy do zrobienia w kilka sekund. Jest przyjazna dla użytkownika, funkcjonalna, adaptacyjna i bardzo łatwa. 🙌

ClickUp najlepsze funkcje

Podsumowywanie długich raportów, czatów i wątków komentarzy za pomocą jednego kliknięcia

Organizowanie i śledzenie zadań przy użyciu niestandardowych pól (takich jak osoba przypisana, termin, priorytet i ocena) i niestandardowych statusów (takich jak Do zrobienia, W trakcie i Zrobione)

Wyeliminuj powtarzające się zadania poprzez ustawienieAutomatyzacja ClickUp od zera lub dowolną z ponad 120szablonów automatyzacji* Otrzymuj powiadomienia i przypomnienia w aplikacji, e-mailach i na urządzeniach mobilnych, aby nigdy nie przegapić żadnego terminu

Korzystaj z ClickUp AI, aby generować kopie, poprawiać błędy ortograficzne i gramatyczne, upraszczać pisanie i optymalizować jego jakość

Dostęp do ClickUp za pośrednictwem Internetu, a także komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych

Limity ClickUp

Przy tak wielu funkcjach, nowym użytkownikom może zająć trochę czasu nauczenie się platformy od początku do końca

ClickUp AI nie jest dostępny w planie Free Plan

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Drift - Najlepszy do automatyzacji sprzedaży

przez Dryf Drift to platforma marketingowa i sprzedażowa zaprojektowana w celu przekształcenia sposobu, w jaki Business nawiązuje kontakt z odwiedzającymi witrynę. Oferuje wiadomości w czasie rzeczywistym, chatboty AI i narzędzia e-mail do natychmiastowego połączenia i zaoferowania wsparcia użytkownikom witryny. Drift jest idealny dla firm, które chcą zapewnić spersonalizowane doświadczenia, zwiększyć zaangażowanie użytkowników i zwiększyć konwersje na stronie internetowej. 🧑‍💻

Najlepsze funkcje Drift

Udzielanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Twojego biznesu za pomocą chatbota AI

Kierowanie odwiedzających witrynę do odpowiedniego przedstawiciela handlowego, gdy potrzebują dodatkowej pomocy

Otrzymywanie powiadomień, gdy użytkownik będący celem odwiedza Twoją witrynę, dzięki czemu możesz szybko wskoczyć na czat

Komunikacja w czasie rzeczywistym z potencjalnymi klientami i rezerwowanie przez nich spotkań w kalendarzu Microsoft lub Google

Limity Drift

Zaawansowane funkcje, takie jak narzędzia do testowania AI, routing i chatbot AI, nie są dostępne w planie startowym

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że aplikacja mobilna może czasami zawierać błędy

Ceny Drift

Premium: $2,500/miesiąc

$2,500/miesiąc Zaawansowane: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Drift oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (1,010+ recenzji)

4.4/5 (1,010+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (179 recenzji)

Check out these kalendarze AI !

3. Outreach - najlepszy do automatyzacji działań sprzedażowych

przez Zasięg Outreach to automatyzacja sprzedaży platforma, która usprawnia procesy oceny leadów i docierania do nich, aby pomóc zespołom sprzedażowym w zamykaniu większej liczby potencjalnych klientów.

Wyróżniająca się funkcja "Sequence" pozwala ustrukturyzować i zautomatyzować wiele punktów kontaktu z potencjalnymi klientami - poprzez ręczne i zautomatyzowane e-maile, rozmowy telefoniczne i wiadomości na LinkedIn. Zapewnia to terminowe i spójne zaangażowanie w celu przesunięcia potencjalnych klientów wzdłuż ścieżki sprzedaży.

Najlepsze funkcje Outreach

Przegląd zadań (e-maili, telefonów itp.), które należy zakończyć w danym tygodniu

Śledzenie dostaw, wskaźników otwarć, kliknięć i odpowiedzi dla każdego e-maila w sekwencji

Testowanie wielu e-maili w celu określenia najskuteczniejszych z nich w przyszłości

Integracja z narzędziami CRM, takimi jak Salesforce i Microsoft Dynamics 365 Sales

Outreach Limity

Nowi użytkownicy muszą się sporo nauczyć

Niektórzy użytkownicy zgłaszają wysoki współczynnik odrzuceń po masowym wysyłaniu e-maili

Ceny usługi Outreach

Kontakt w sprawie cen

Outreach oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 3 200 recenzji)

4,3/5 (ponad 3 200 recenzji) Capterra: 4.4/5 (289 recenzji)

4. Emplifi - najlepsze rozwiązanie do automatyzacji mediów społecznościowych

przez Emplifi Emplifi to platforma do zarządzania mediami społecznościowymi dla firm, które chcą zarządzać i optymalizować swoją obecność w mediach społecznościowych. Planuj i publikuj zawartość na wielu kanałach społecznościowych z jednego pulpitu i śledź wyniki w czasie rzeczywistym.

Dzięki zaawansowanym narzędziom społecznościowym i analitycznym można uzyskać wgląd w preferencje odbiorców, natychmiast dostosować strategie marketingowe oraz zapewnić spójną i skuteczną komunikację. 🌻

Emplifi najlepsze funkcje

Publikowanie zawartości na najpopularniejszych platformach społecznościowych, w tym na Facebooku, Instagramie, LinkedIn, Pintereście i Twitterze

Ustawienie przepływów pracy zatwierdzania w celu sprawdzania postów przed ich opublikowaniem

Monitorowanie wzmianek i nastrojów wokół marki, branży i konkurencji w mediach społecznościowych, aby wyprzedzać trendy

Znajdowanie i zarządzanie relacjami z influencerami, którzy pasują do twojej marki i celów odbiorców

Ograniczenia Emplifi

Niektórzy użytkownicy wspominają o niezgrabnym interfejsie użytkownika Emplifi

Platforma działa wolno podczas zmiany rozmiaru lub przycinania obrazów

Ceny Emplifi

Kontakt w sprawie cen

Emplifi oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (199 recenzji)

4.3/5 (199 recenzji) Capterra: 4.2/5 (38 recenzji)

5. Phrasee - najlepszy do tworzenia kopii marki

przez Wyrażenie Phrasee to narzędzie do copywritingu, które wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do tworzenia skutecznych kopii marki we wszystkich kanałach cyfrowych. Oprócz generowania zawartości, narzędzie automatyzuje również eksperymenty na dużą skalę, testując różne wersje kopii w celu zidentyfikowania tych najbardziej skutecznych.

Dzięki Phrasee możesz usprawnić proces tworzenia danych, zoptymalizować przekaz i osiągnąć lepsze wyniki dzięki wglądowi w dane. 📈

Najlepsze funkcje Phrasee

Konfiguracja przewodnika po stylach z ustawieniami takimi jak interpunkcja i ograniczone słowa i emotikony

Wybierz spośród ponad 15 szablonów, aby wygenerować kopię dla e-maili, serwisów społecznościowych, SMS-ów, postów na blogu,Opisy produktów AIi reklam

Generowanie różnorodnych wariantów kopii do podzielonego testowania cyfrowych kampanii marketingowych

Uzyskaj przegląd wyników kampanii marketingowych, aby zobaczyć, które komunikaty rezonują z Twoimi niestandardowymi klientami

Ograniczenia Phrasee

Narzędzie ma skomplikowane ustawienia

Użytkownicy twierdzą, że czasami działa wolno

Ceny Phrasee

Kontakt w sprawie cen

Phrasee oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (5 recenzji)

4.3/5 (5 recenzji) Capterra: 4.0/5 (1 opinia)

6. Jasper - najlepszy do pisania z wykorzystaniem AI

przez Jasper Jasper to asystent pisania oparty na AI, który pomaga tworzyć wszelkiego rodzaju krótkie i długie formy zawartości na bloga, posty w mediach społecznościowych i reklamy. Kluczową funkcją Jasper jest jego zdolność do uczenia się i dostosowywania do unikalnego głosu i stylu marki, zapewniając spójność wyników z tożsamością marki.

Tłumaczenie zawartości marki na ponad 30 języków, w tym angielski, francuski, holenderski i niemiecki. Jeśli chcesz zachować spójny głos marki na różnych platformach i wśród globalnych odbiorców, Jasper jest narzędziem do tego zadania.

Najlepsze funkcje Jasper

Dostęp do ponad 40 konfigurowalnych szablonów do szybkiego generowania zawartości

Współpraca z zespołem przy edycji zawartości w czasie rzeczywistym

Generowanie obrazów AI z opisem tekstowym i szczegółami, takimi jak styl (render 3D, anime, abstrakcja), medium (malarstwo, kreda itp.) i nastrój (jasny, spokojny itp.)

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Dokumenty Google, Arkusze Google, Grammarly i Surfer

Jasper limits

Czasami generuje niedokładną i niestandardową zawartość

Niedostępny na urządzeniach mobilnych

Ceny Jasper

Creator: $49/miesiąc

$49/miesiąc Teams: $125/miesiąc

$125/miesiąc Business: Kontakt w sprawie ceny

Jasper oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1,200 recenzji)

4.7/5 (ponad 1,200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,700+ opinii)

7. Rytr - Najlepszy do automatyzacji tworzenia konspektów blogów

przez Rytr Rytr jest kolejnym narzędzie do pisania które pomaga tworzyć wysokiej jakości i angażującą zawartość, wybierając spośród ponad 40 przypadków użycia. Obejmują one pomysł i zarys bloga, pisanie sekcji bloga, reklamy w mediach społecznościowych, pomysły na podpisy i opisy produktów.

Oprócz generowania zawartości, Rytr umożliwia ulepszanie i przeformułowywanie treści w celu poprawy gramatyki i czytelności. W przeciwieństwie do podobnych narzędzi do pisania, Rytr jest łatwiejszy w użyciu, szybszy, tańszy i dostępny na urządzeniach mobilnych. 📱

Najlepsze funkcje Rytr

Tworzenie obrazów generowanych przez AI na podstawie tekstu bezpośrednio w aplikacji

Generowanie zawartości w ponad 30 językach, w tym angielskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, włoskim i niemieckim

Przeformułowywanie zawartości w ponad 20 tonach, w tym zabawnym, formalnym, swobodnym, namiętnym i pilnym

Uzyskaj informacje zwrotne na temat oryginalności zawartości za pomocą natywnego narzędzia do sprawdzania plagiatu

Limity Rytr

Free Plan jest ograniczony do generowania 10 tys. znaków i 5 obrazów AI miesięcznie

Zaczyna się powtarzać podczas rozwijania sekcji bloga

Ograniczone integracje

Ceny Rytr

**Free

Oszczędność: $9/miesiąc

$9/miesiąc Unlimited: $29/miesiąc

Rytr oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (769 recenzji)

4.7/5 (769 recenzji) Capterra: 4.6/5 (16 recenzji)

8. Smartwriter - najlepszy do automatyzacji badań

przez Smartwriter Smartwriter to narzędzie do copywritingu, które umożliwia automatyzację badań nad potencjalnymi klientami i pomaga tworzyć spersonalizowane wiadomości na dużą skalę. Można go używać do pisania zimnych e-maili, ofert na LinkedIn i próśb o linki zwrotne SEO. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zwiększyć zaangażowanie i konwersje poprzez skalowanie swoich spersonalizowanych wysiłków.

Smartwriter najlepsze funkcje

Łatwa nawigacja po przyjaznym dla użytkownika interfejsie, nawet dla początkujących użytkowników

Tworzenie wiadomości przy użyciu szczegółów z mediów, takich jak blog potencjalnego klienta, podcast, profil LinkedIn i najlepsze recenzje w Google

Znajdowanie potencjalnych klientów z dowolnej branży i weryfikowanie ich adresów e-mail

Integracja z popularnymi platformami e-mail marketingu, takimi jak HubSpot, Mailshake, Lemlist i Snov.io

Limity Smartwriter

Aby anulować subskrypcję, należy skontaktować się z obsługą klienta

Dane wyjściowe generują czasami niepowiązane informacje

Ceny Smartwriter

Podstawowy: $59/miesiąc

$59/miesiąc Popularny: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Pro: $359/miesiąc

Smartwriter oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (10 opinii)

4.0/5 (10 opinii) Capterra: Brak recenzji

9. Seventh Sense - Najlepszy do automatyzacji dostarczania e-maili

przez Siódmy zmysł Seventh Sense to narzędzie do optymalizacji dostarczania e-maili, które przewiduje najlepszy czas na wysłanie wiadomości e-mail do każdego z potencjalnych klientów. Analizując wcześniejsze dane dotyczące zaangażowania, przewiduje, kiedy dana osoba najprawdopodobniej otworzy i przeczyta e-mail. 📧

Dzięki temu Twoje e-maile nie giną w zatłoczonej skrzynce odbiorczej i zwiększają szanse na wyższe wskaźniki zaangażowania. Jeśli jesteś właścicielem firmy lub członkiem zespołu marketingowego, który chce poprawić wydajność kampanii e-mail w celu zwiększenia dostarczalności, zaangażowania i konwersji, Seventh Sense może Ci pomóc.

Najlepsze funkcje Seventh Sense

Segmentacja aktywnych i niestandardowych klientów oraz odpowiednie dostosowanie wysiłków w ramach kampanii

Rozkładanie e-maili w ciągu dnia w celu poprawy dostarczalności, zwłaszcza w przypadku wysyłania e-maili do wielu kontaktów w tej samej firmie

Konfigurowanie testów podzielonych dla wielu zmiennych (np. tematów, tekstu podglądu, zawartości, pozycji wezwania do działania) w cyklach pracy e-mail

Uzyskaj podsumowanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych wyników kampanii e-mail

Limity Seventh Sense

Interfejs użytkownika może wydawać się skomplikowany dla nowych użytkowników

Integruje się tylko z HubSpot i Marketo

Ceny Seventh Sense

Business (HubSpot): $80/miesiąc (5,000 kontaktów marketingowych)

$80/miesiąc (5,000 kontaktów marketingowych) Business (Marketo): 450 USD/miesiąc (50 000 leadów)

450 USD/miesiąc (50 000 leadów) Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Seventh Sense oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (18 opinii)

4.8/5 (18 opinii) Capterra: 5.0/5 (3 opinie)

10. Surfer - najlepszy do optymalizacji AI SEO

przez Surfer Surfer to oparte na chmurze narzędzie do optymalizacji SEO, które pomaga badać, tworzyć konspekty, pisać i optymalizować posty na blogu pod kątem pozycji w wyszukiwarkach. Analizuje strony o najwyższych rankingach i porównuje z nimi zawartość witryny.

Surfer dostarcza praktyczne sugestie dotyczące użycia słów kluczowych, struktury zawartości i innych elementów SEO na stronie. Pozwala to zmaksymalizować szanse na to, że posty na blogu pojawią się w wynikach wyszukiwania i przyciągną więcej organicznych użytkowników do Twojej witryny.

najlepsze funkcje #### Surfer

Analiza stron zajmujących najwyższe pozycje w rankingu dla danego słowa kluczowego wraz ze wskaźnikami, które przyczyniają się do ich pozycji w rankingu (np. liczba słów, wynik domeny)

Odkrywanie klastrów słów kluczowych wokół wybranego tematu, zakończone miesięczną liczbą wyszukiwań każdego słowa kluczowego i trudnością słowa kluczowego

Optymalizacja artykułów za pomocą sugestii słów kluczowych w czasie rzeczywistym

Sprawdzanie oryginalności zawartości za pomocą natywnego narzędzia do sprawdzania plagiatu

Limity dla surferów

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Redaktor nie pozwala na dodawanie tabel

Brak możliwości edycji słów kluczowych po utworzeniu edytora

Ceny dla surferów

Essential: $89/miesiąc

$89/miesiąc Zaawansowany: 179 USD/miesiąc

179 USD/miesiąc Maksymalny: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Surfer oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (468 opinii)

4.8/5 (468 opinii) Capterra: 4.9/5 (373 opinie)

Czego szukać w narzędziach do automatyzacji AI?

Wybór najlepszych narzędzi do automatyzacji AI dla swoich potrzeb biznesowych może być przytłaczający, biorąc pod uwagę ogromną liczbę dostępnych opcji. Każde narzędzie ma unikalne funkcje i korzyści, ale kilka kluczowych czynników powinno kierować twoją decyzją.

Łatwość obsługi: Przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs ma kluczowe znaczenie dla każdego narzędzia do automatyzacji AI. Upewnij się, że wybrane narzędzie wymaga minimalnych umiejętności kodowania i jest łatwe w ustawieniu.

Integracja: Szukaj narzędzi, które płynnie integrują się z obecnymi systemami i innymi narzędziami cyfrowymi. Taka integracja może zwiększyć wydajność i produktywność twoich operacji.

Narzędzia do testowania AI: Są one niezbędne do testowania i oceny wydajności systemów AI w kontrolowanym środowisku przed ich uruchomieniem. Poszukaj narzędzi do automatyzacji AI, które zawierają solidne funkcje testowania AI.

Automatyzacja testów: Wybierz narzędzia do automatyzacji AI, które oferują kompleksowe możliwości automatyzacji testów. Narzędzia te powinny zapewniać bezkodowe rozwiązania automatyzacji, wizualną automatyzację testów i kompleksowe pokrycie testów przy mniejszym wysiłku. Niezbędna jest szybka i łatwa w utrzymaniu automatyzacja testów, a także zautomatyzowane testowanie funkcji z wykorzystaniem AI i ML. Funkcje takie jak wbudowane funkcje samonaprawiania, testowanie mobilne i realistyczne generowanie danych testowych mogą znacznie usprawnić zarządzanie danymi testowymi i zidentyfikować zależności między danymi.

Skalowalność: Wybrane narzędzie AI powinno być dostosowane do rozwoju i zmieniających się potrzeb firmy. Oznacza to, że może poradzić sobie ze zwiększonym obciążeniem pracą i nadal dostosowywać się i uczyć wraz z rozwojem firmy.

Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas przetwarzania danych w narzędziach AI. Wybierz dostawcę z rygorystycznymi protokołami bezpieczeństwa i silnym szyfrowaniem danych, aby zabezpieczyć się przed naruszeniami i chronić swoje dane.

Wsparcie techniczne: Niezawodna obsługa klienta jest niezbędna w przypadku narzędzi AI. Mogą pojawić się nieprzewidziane wyzwania, więc posiadanie w pogotowiu kompetentnego zespołu wsparcia może mieć ogromne znaczenie.

Funkcjonalność narzędzi AI: Narzędzie do automatyzacji powinno odpowiadać potrzebom twojego biznesu. Niezależnie od tego, czy chodzi o zwiększenie wydajności cyklu pracy, uproszczenie procesów sprzedaży czy pomoc w zadaniach marketingowych, narzędzie powinno skutecznie spełniać kryteria.

Cena: Propozycja kosztów i wartości jest kluczowym czynnikiem. Upewnij się, że wybrane narzędzie oferuje dobry zwrot z inwestycji i jest zgodne z twoim budżetem. Porównaj ceny z konkurencyjnymi narzędziami, aby lepiej zrozumieć standardy rynkowe.

Wyprzedź konkurencję dzięki narzędziom do automatyzacji AI

Aby skalować swoje działania biznesowe, lepiej obsługiwać klientów i uzyskać przewagę konkurencyjną w swojej branży, inwestowanie w narzędzia do automatyzacji marketingu AI nie jest już opcją - to konieczność.

Poświęć trochę czasu na ocenę każdego z tych 10 narzędzi AI do automatyzacji i przeprowadź własne testy oprogramowania, aby określić, które z nich najlepiej pasuje do Twoich potrzeb i celów biznesowych. 🏆

A jeśli chcesz zarządzać całą swoją zawartością marketingowe cykle pracy (i procesów biznesowych) w intuicyjnym centralnym pulpicie, nie przegap ClickUp.

Oprócz bycia pierwszym asystentem AI opartym na rolach , jego funkcje zarządzania projektami, zaawansowany automatyzacja zadań i ponad 100 natywnych integracji sprawiają, że jest to wszechstronne, potężne narzędzie dla firm każdej wielkości.

Dlaczego więc czekać? Zarejestruj się w ClickUp już dziś ! ✨