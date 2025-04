Luka w korzystaniu z AI: dlaczego szybka adaptacja w życiu osobistym nie oznacza natychmiastowych korzyści w miejscu pracy?

Rewolucja AI nie czeka na pozwolenie.

Ostatnie wydarzenia pokazują, że ludzie są zarówno otwarci na AI, jak i przyjmują ją w bezprecedensowym tempie.

Od stycznia 2025 roku ChatGPT obsługuje 300 milionów użytkowników tygodniowo podczas gdy Meta AI dociera do prawie 600 milionów ludzi miesięcznie. Nawet nowe podmioty, takie jak DeepSeek, udowodniły, że mogą przyciągnąć ponad 30 milionów użytkowników miesięcznie w ciągu kilku tygodni od uruchomienia.

Te gwałtowne wskaźniki adopcji na poziomie indywidualnym rodzą krytyczne pytanie: Czy organizacje działają wystarczająco szybko, aby skorzystać z tej transformacji? A może zwiększona adopcja na poziomie osobistym utoruje drogę do szerszego wykorzystania AI w pracy?

W tym wydaniu ClickUp Insights 30 000 osób podzieliło się tym, w jaki sposób wykorzystują AI w swoim codziennym życiu, a także najczęstszymi przypadkami użycia i barierami w przyjęciu AI w pracy. Ich odpowiedzi opowiadają fascynującą historię!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

📮ClickUp Insight: Nasze dane pokazują, że 88% osób korzysta obecnie z AI w jakiejś formie, a imponujące 55% używa jej wiele razy dziennie. Jednak jeśli chodzi o wykorzystanie AI w pracy, ponad 50% naszych respondentów nie czuje się pewnie w korzystaniu z AI.

Wdrażanie AI wszędzie nabiera tempa. Pozostają jednak luki, zwłaszcza w pracy.

Jeden z możliwych powodów: Integracja AI z narzędziami w miejscu pracy nie jest wystarczająco płynna.

Zamiast stać się silnikiem napędzającym naszą pracę, AI pozostaje wózkiem bocznym - przykręconym, ale odłączonym od narzędzi, w których faktycznie odbywa się praca, takich jak e-mail, czat lub cykl pracy nad projektem.

To sprawia, że AI jest znacznie mniej wydajna niż mogłaby być.

Pomimo powszechnej dostępności AI w ramach narzędzi zwiększających wydajność, takich jak Microsoft Copilot lub obszar roboczy AI Google, tylko 12% naszych respondentów twierdzi, że często korzysta z takich zintegrowanych funkcji AI, co podkreśla fragmentaryczne przyjęcie i niewykorzystany potencjał.

Badając wzorce wykorzystania AI, omówimy, w jaki sposób obecne luki we wdrażaniu wpływają na pracowników wiedzy. Nasze dane ujawniają trzy główne tematy:

1️⃣ Konwersacyjna AI wygrywa: 62% respondentów naszego badania preferuje samodzielne narzędzia AI oparte na czacie, podczas gdy tylko 12% korzysta głównie z AI zintegrowanej z oprogramowaniem w miejscu pracy

2️⃣ Bariery związane ze szkoleniami i zaufaniem: 27% potrzebuje więcej szkoleń, aby efektywnie korzystać z AI, podczas gdy 22% ma obawy związane z prywatnością lub zaufaniem

3️⃣ Rozdrobniony krajobraz narzędzi nakłada "podatek od przełączania": Użytkownicy żonglują wieloma aplikacjami AI do różnych zadań, co zwiększa koszty przełączania kontekstu pracy na wielu platformach

Metodologia badania i dane demograficzne

ClickUp Insights co miesiąc przeprowadza ankiety wśród tysięcy pracowników wiedzy i entuzjastów wydajności, aby przedstawić najnowsze trendy w globalnym miejscu pracy.

Nasze badania dotyczą sposobu, w jaki profesjonaliści zarządzają swoim czasem, radzą sobie z wymaganiami w miejscu pracy i wdrażają strategie wydajności. Analizując odpowiedzi uczestników z całego świata, staramy się odkryć uniwersalne wyzwania i wzorce wydajności, pomagając organizacjom i osobom indywidualnym podejmować bardziej świadome decyzje w ich codziennym życiu zawodowym.

4 kluczowe trendy kształtujące wykorzystanie AI w naszych miejscach pracy

Odpowiedzi ponad 30 000 respondentów badania ujawniły cztery kluczowe trendy, które pokazują - nie tylko to, w jaki sposób wykorzystują AI dzisiaj - ale także to, jak chcą, aby zmieniła ona ich pracę jutro.

Sprawdźmy, gdzie AI już robi furorę, a gdzie ma jeszcze trochę do zrobienia!

Wszystko wszędzie: rosnący ślad AI

ClickUp Insight: 88% respondentów używa AI w jakiejś formie, a ponad połowa (55%) korzysta z narzędzi AI kilka razy dziennie.

Przejście od pytania "Czym jest AI?" do pytania "Jak wykorzystać AI do zrobienia X rzeczy?" nastąpiło szybciej niż ktokolwiek przewidywał.

88% respondentów naszego badania twierdzi, że używa AI w jakiejś formie, co jest mocnym wskaźnikiem jej wszechobecności. Ta szybka adopcja stanowi również punkt zwrotny dla pracowników wiedzy.

Liderzy technologiczni, tacy jak Satya Nadella, porównują AI do innych przełomowych technologii w miejscu pracy, takich jak PC, e-mail i arkusze kalkulacyjne .

Dzisiejsza praca nad wiedzą prawdopodobnie mogłaby zostać zautomatyzowana. Kto powiedział, że celem mojego życia jest triage mojego e-maila, prawda? Niech agent AI sprawdzi mój e-mail. Ale po sprawdzeniu mojego e-maila, daj mi zadanie poznawcze wyższego poziomu: "Hej, to są trzy wersje robocze, które naprawdę chcę, żebyś przejrzał" Więc w zasadzie pomyśl o tym tak: jest praca oparta na wiedzy i jest pracownik oparty na wiedzy, prawda? Praca nad wiedzą może być zrobiona przez wielu, wielu agentów, ale wciąż masz pracownika wiedzy, który ma do czynienia ze wszystkimi pracownikami wiedzy. I to, jak sądzę, jest interfejs, który trzeba zbudować.

Satya Nadella, prezes i dyrektor generalny Microsoft

Co jeszcze bardziej odsetki to otwartość ludzi na tę przełomową technologię. Wiele osób jest gotowych na aktualizację. 55% naszych respondentów korzysta z AI kilka razy dziennie, z potencjalnymi przypadkami użycia w zakresie od danych powstania do burzy mózgów.

Jednak niewielki odsetek respondentów (12%) w ogóle nie korzysta z AI. Może to wskazywać na grupę, która albo nie jest gotowa na jej przyjęcie, albo po prostu nie widzi jeszcze takiej potrzeby.

Wyniki badania Key

55% respondentów korzysta z narzędzi AI kilka razy w ciągu dnia

14% korzysta z AI sporadycznie

12% nie zaczęło jeszcze korzystać z narzędzi AI

11% korzysta z narzędzi AI kilka razy w tygodniu

8% korzysta z narzędzi AI co najmniej raz dziennie

❗️Puls sprawdzenia: Przyjęcie AI w miejscu pracy osiągnęło punkt zwrotny w 2024 r., według raportu State of AI firmy McKinsey . Po osiągnięciu plateau na poziomie 50% przez ponad sześć lat, wskaźniki adopcji nagle wzrosły do 72% na początku 2024 r., co wskazuje, że firmy są optymistycznie nastawione do przyspieszenia transformacji AI.

Podsumowując, AI jest teraz bezdyskusyjnie głównym nurtem. **Aby spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy, spójrzmy na oś czasu uruchomienia DeepSeek.

Od czasu uruchomienia 10 stycznia 2025 r., DeepSeek przekroczył ChatGPT do 27 stycznia, stając się najczęściej pobieraną darmową aplikacją w amerykańskim sklepie iOS App Store. Do końca stycznia 2025 r. DeepSeek osiągnął już poziom 33.7 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i 22,15 miliona aktywnych użytkowników dziennie na całym świecie.

Kluczowe wnioski

szybkie przyjęcie narzędzi AI wskazuje na silną akceptację głównego nurtu. Organizacje przyzwyczajają się, a liderzy postrzegają AI jako kolejną przełomową technologię w miejscu pracy

błyskawiczny wzrost popularności nowych narzędzi AI, takich jak DeepSeek (osiągając 33,7 mln aktywnych użytkowników miesięcznie w ciągu kilku tygodni) sugeruje, że użytkownicy aktywnie poszukują i przyjmują rozwiązania AI, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom

dzięki właściwemu zastosowaniu AI w miejscu pracy, pracownicy wiedzy mogą potencjalnie stać się orkiestratorami, menedżerami i dyrektorami agentów AI, którzy wykonują pracę - zamiast bezpośrednio wykonywać "zadania związane z wiedzą"

Potencjał a przyjęcie: AI w miejscu pracy

ClickUp Insight: Odkryliśmy, że 62% respondentów preferuje konwersacyjne narzędzia AI, takie jak ChatGPT i Claude, podczas gdy tylko 12% regularnie korzysta z funkcji AI wbudowanych w narzędzia zwiększające wydajność. Może to wynikać z luk w wiedzy, obaw o bezpieczeństwo lub braku wyraźnej wartości dodanej.

AI nadal robi furorę w miejscu pracy, choć nie zawsze w sposób, jakiego moglibyśmy się spodziewać.

Według Raport "Przyszłość miejsc pracy 2025 , 41% firm na całym świecie planuje zredukować liczbę pracowników do 2030 r. z pomocą wspomaganego przez AI cyklu pracy, a 62% zamierza zatrudnić więcej osób z umiejętnościami, które pozwolą im lepiej współpracować z AI.

Kilku liderów biznesu, m.in Mark Zuckerberg oświadczyli już, że w przyszłości będą w dużym stopniu uwzględniać AI w swoich planach kadrowych.

Ale co z przeciętnym pracownikiem wiedzy? Oto, co znaleźliśmy!

62% naszych respondentów stwierdziło, że w pracy najchętniej korzysta z konwersacyjnych narzędzi AI, takich jak ChatGPT i Claude.

Znajomy interfejs przypominający chatbota, przetwarzanie języka naturalnego i interaktywny charakter tych narzędzi prawdopodobnie wskazują na niską barierę wejścia. Użytkownicy mogą również cenić wymianę zwrotną i możliwość korzystania z łańcucha podpowiedzi, co pomaga im pracować nad różnymi zadaniami i wyzwaniami w czasie rzeczywistym.

Z drugiej strony, funkcje AI wbudowane w narzędzia zwiększające wydajność nie wydają się mieć takiego samego wpływu. Pomimo tego, że są one wbudowane w znane platformy, takie jak Microsoft Copilot i Google Obszar roboczy AI, tylko 12% respondentów twierdzi, że często korzysta z tych funkcji.

Wskazuje to na dwa możliwe powody:

➡️ Ludzie nie są jeszcze w pełni świadomi tego, w jaki sposób AI może usprawnić ich istniejące cykle pracy ➡️ Obecne integracje nie są na tyle płynne lub kompleksowe, aby stały się podstawową częścią ich rutyny

Ta luka w adopcji może również wyjaśniać, dlaczego 16% osób w ogóle nie korzysta regularnie z AI w swojej pracy. Jeśli utkną w przełączaniu się między różnymi narzędziami - AI i ich zwykłymi platformami roboczymi - przyjęcie narzędzia może wydawać się większym kłopotem niż jest to warte. Nie wspominając już o obawach związanych z bezpieczeństwem wrażliwych danych w miejscu pracy.

Kluczowe wnioski

62% respondentów badania polega głównie na konwersacyjnych narzędziach AI, takich jak ChatGPT i Claude w pracy

16% jeszcze nie włączyło narzędzi AI do swojego regularnego cyklu pracy

12% korzysta głównie z funkcji AI wbudowanych w narzędzia zwiększające wydajność, takie jak Microsoft Copilot i Google Workspace AI

6% preferuje zautomatyzowanych asystentów AI, w tym AutoGPT i AgentGPT

4% korzysta głównie z asystentów głosowych, takich jak Siri, Alexa i Google Assistant

Kluczowe wnioski

użytkownicy preferują konwersacyjne narzędzia AI, które są wystarczająco elastyczne, aby wykonywać wiele rodzajów zadań, a nie zawężone, niszowe funkcje AI zamknięte w określonych narzędziach

narzędzia AI potrzebują dwóch podstawowych elementów, aby się przyjąć: wyjątkowego doświadczenia użytkownika i natychmiastowej (widoczności) wartości dla każdej interakcji

niski wskaźnik przyjęcia wbudowanych funkcji AI w narzędziach zwiększających wydajność (12%) sugeruje, że technologia ta może nie być płynnie zintegrowana z podstawowymi możliwościami tych platform

Lukę w przypadkach użycia: jak używamy AI vs. czego naprawdę chcemy

📮ClickUp Insight: Podczas gdy 67% użytkowników używa AI głównie do zadań takich jak tworzenie zawartości (37%) i badania (30%), 33% respondentów naszego badania chce, aby AI pomogła im w bardziej zaawansowanych przypadkach użycia, takich jak rozwój umiejętności.

Szczerze mówiąc, to trochę zaskakujące, jak wiele AI mogłaby do zrobienia, ale nie zawsze jest o to proszona.

Na podstawie naszych ustaleń, 37% osób zwraca się do AI w celu tworzenia zawartości - pisania, edycji i e-maili. Kolejne 30% polega na niej w zakresie badań i gromadzenia informacji.

Kluczowe wnioski

37% używa AI głównie do tworzenia treści, od pisania i edytowania po tworzenie e-maili

30% polega na AI w zakresie badań i gromadzenia informacji

11% korzysta z AI głównie do burzy mózgów i generowania nowych pomysłów

7% korzysta z AI w celu usprawnienia zarządzania zadaniami i utrzymania porządku

15% nie zintegrowało jeszcze narzędzi AI ze swoim cyklem pracy

Są to świetne przypadki użycia, ale kiedy spojrzymy na to, co ludzie chcą AI do zrobienia, jasne jest, że mają nadzieję na więcej.

Na przykład, 33% respondentów naszego badania chce, aby AI pomogła im rozwijać umiejętności, a 21% chce, aby pomogła im w spotkaniach, e-mailach i projektach. Potrzeby, które najwyraźniej nie są zaspokajane.

Kluczowe wnioski

33% uważa, że AI może pomóc im rozwijać swoje umiejętności (uczyć się, ćwiczyć, doskonalić)

21% uważa, że AI może pomóc im w pracy (spotkania, e-maile, projekty)

18% uważa, że AI może pomóc im w organizacji życia (kalendarz, zadania, przypomnienia)

15% chce, aby AI pomogła im zająć się drobnymi sprawami (rutynowe zadania, praca administratora)

13% oczekuje, że AI pomoże im uporać się z trudnymi sprawami (decyzje, rozwiązywanie problemów)

Połączona sztuczna inteligencja, która ma dostęp do danych, cykli pracy i niezbędnych funkcji automatyzacji, jest idealnym sposobem na zaspokojenie wszystkich tych przypadków użycia.

Na przykład, aby zadowolić 18% osób, które chciałyby, aby sztuczna inteligencja pomogła im w utrzymaniu porządku poprzez zarządzanie zadaniami, przypomnieniami i harmonogramami, zazwyczaj potrzebujesz kilku aplikacji, w tym aplikacji kalendarza, aplikacji do zarządzania zadaniami i integracji AI. Pojedyncze, wielofunkcyjne narzędzie AI mogłoby wypełnić tę lukę.

To prowadzi nas z powrotem do obecnego stanu AI. Pozostaje on rozdrobniony pomimo dowodów sugerujących, że narzędzia AI muszą być głęboko zintegrowane z zarządzaniem projektami, zarządzaniem wiedzą i komunikacją, aby zapewnić wartość w miejscu pracy.

Tutaj widzimy dowody na kolejną ziejącą przepaść między Businessem a użytkownikami. 👇

❗️Puls: Według Badanie Pulsu PwC z października 2024 r, 49% liderów technologicznych twierdzi, że AI jest w pełni zintegrowana z ich podstawową strategią, a jedna trzecia twierdzi, że technologia ta jest w pełni zintegrowana z ich produktami i usługami.

Dlaczego więc użytkownicy tego nie robią? Odpowiedź może leżeć w chronicznym braku kontekstu

Obecnie większości narzędzi AI brakuje danych / kontekstu / łączności, których potrzebują, aby zintegrować się z życiem zawodowym użytkowników i wprowadzić rzeczywiste ulepszenia w wielu wzajemnie połączonych przypadkach użycia.

Dzieje się tak, ponieważ firmy często dołączają funkcje AI do produktów, zamiast prawdziwie zintegrować je z cyklami pracy. Wynik? Odłączone doświadczenia, które wymagają od użytkowników ręcznego wypełniania luk kontekstowych zamiast wykorzystywania AI, która rozumie cały ich proces.

Na przykład asystent spotkań AI, który po prostu transkrybuje rozmowy, ale nie łączy się z narzędziami do zarządzania projektami, wcześniejszymi dyskusjami lub zbliżającymi się terminami, pozostaje funkcją, a nie rozwiązaniem dla cyklu pracy

Oto co Jeff Dean, główny naukowiec Google'a mówi o kontekście:

"... problem polega na tym, że budujesz te wąsko zdefiniowane systemy, które mogą zrobić jedną rzecz i zrobić ją wyjątkowo dobrze, lub zrobić garść rzeczy. A to, czego naprawdę chcemy, to system, który może zrobić sto tysięcy rzeczy, a następnie, gdy pojawi się sto tysięcy i pierwsza rzecz, której nigdy wcześniej nie widział, chcemy, aby uczył się na podstawie swojego doświadczenia, aby był w stanie zastosować doświadczenie zdobyte podczas rozwiązywania pierwszych stu tysięcy rzeczy, aby móc szybko nauczyć się, jak zrobić sto tysięcy i jedną rzecz "

Jeff Dean, fragment podcastu Voices in AI, odcinek 4

Kluczowe wnioski

użytkownicy chcą, aby AI była bardziej zintegrowana z ich rozwojem zawodowym i codziennymi cyklami pracy, a około 50% z nich szuka pomocy AI w podstawowych czynnościach zawodowych, takich jak spotkania i zarządzanie projektami, a także w rozwoju zawodowym

większość narzędzi AI doskonale radzi sobie z pojedynczymi zadaniami, ale brakuje im świadomości kontekstowej i wzajemnych powiązań niezbędnych do rzeczywistego dostarczania wartości w pracy. To fragmentaryczne podejście ogranicza ich zdolność do zapewnienia kompleksowego, holistycznego wsparcia dla złożonych przypadków użycia

firmy często wpadają w pułapkę łączenia funkcji AI w swoich produktach bez znaczącego połączenia ich z istniejącymi cyklami pracy, tworząc więcej luk kontekstowych w procesie

Bariery rozszyfrowane: co powstrzymuje ludzi przed AI?

📮ClickUp Insight: Wśród 88% respondentów, którzy korzystają z AI, tylko 34% użytkowników całkowicie ufa AI, podczas gdy 27% potrzebuje więcej szkoleń, a 23% nie wie, od czego zacząć.

Wspólny wątek w naszych odpowiedziach na ankietę dotyczącą AI? Od 8% do 18% respondentów twierdzi, że nie korzysta z AI regularnie lub aktywnie jej unika.

Co więc powstrzymuje tych użytkowników przed AI pomimo jej niemal powszechności?

Po pierwsze, duża część osób - 23% - nie jest pewna, od czego zacząć z AI. Użytkownicy mogą uważać, że poruszanie się po samej liczbie narzędzi opartych na AI dostępnych na rynku jest przytłaczające lub mogą zastanawiać się nad wartością, jaką te narzędzia dodają do istniejącego cyklu pracy

Następnie jest 27%, którzy twierdzą, że potrzebują więcej szkoleń, aby skutecznie korzystać z AI. W tym scenariuszu ludzie widzą potencjał, ale czują, że nie do końca wiedzą, jak w pełni wykorzystać AI.

Kluczowe wnioski

28% już regularnie korzysta z AI

27% potrzebuje więcej szkoleń do zaawansowanego użytkowania

23% nie jest pewna, od czego zacząć

11% obawia się o prywatność

11% nie ufa w pełni AI

Nie zapominajmy też o zaufaniu - zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i dokładności. 11% obawia się o prywatność, a kolejne 11% nie ufa jeszcze w pełni AI.

Z drugiej strony, 38% jest otwartych na korzystanie z AI, ale woli dwukrotnie sprawdzić jej pracę. Oczywiste jest, że dla niektórych ta ostrożność wynika z braku zaufania do dokładności lub niezawodności AI.

Kluczowe wnioski

38% jest otwartych na AI, ale dwukrotnie sprawdza jej pracę

34% ufa AI i pewnie z niej korzysta

15% wciąż bada, kiedy AI może być najbardziej pomocna

8% woli unikać korzystania z AI, gdy jest to możliwe

5% decyduje się na samodzielne wykonywanie większości zadań

❗️Sprawdzenie Pulsu: Make it Fair kampania prowadzona przez brytyjski przemysł kreatywny dodatkowo podkreśla potrzebę podwójnego sprawdzania wyników generowanych przez AI. Zaprojektowana w celu rozwiązania problemu generatywnych modeli AI wykorzystujących materiały chronione prawem autorskim bez pozwolenia lub godziwej rekompensaty, inicjatywa ma na celu ochronę praw twórców poprzez ulepszone przepisy dotyczące praw autorskich i solidną politykę.

Tak więc, dla ludzi wciąż wahających się przed pełnym przyjęciem AI, wiele barier wydaje się sprowadzać do trzech głównych czynników: niepewność co do tego, od czego zacząć, brak szkoleń oraz obawy o prywatność i zaufanie.

Wyniki te sugerują również, że ludzie nie są zasadniczo przeciwni AI - potrzebują tylko trochę więcej wsparcia i pewności, zanim stanie się ona regularną częścią ich rutyny.

Kluczowe wnioski

wysoki odsetek użytkowników, którzy dwukrotnie sprawdzają pracę AI (38%) sugeruje potrzebę lepszych narzędzi do weryfikacji dokładności i przejrzystości w podejmowaniu decyzji przez AI

istnieje znaczna luka w wiedzy, ponieważ prawie połowa użytkowników zgłasza potrzebę szkolenia w zakresie AI (27%) lub nie jest pewna, jak zacząć (23%). Podkreśla to pilną potrzebę ustrukturyzowanego wdrażania AI i zasobów edukacyjnych

obawy związane z prywatnością i zaufaniem do narzędzi AI (22%) można rozwiać poprzez wprowadzenie lepszych środków bezpieczeństwa i wskaźników niezawodności w celu budowania zaufania użytkowników

Nasze 4 strategiczne rekomendacje

**Nasze badanie pokazuje, że 12% respondentów nigdy nie korzysta z narzędzi AI, 11% nie ufa w pełni AI, kolejne 11% obawia się o prywatność, a 15% wciąż zastanawia się, kiedy używać AI. Tymczasem tylko 12% z nich korzysta przede wszystkim z AI zintegrowanej z oprogramowaniem w miejscu pracy, co podkreśla znaczną lukę między adopcją osobistą a organizacyjną.

Pomimo powszechnego stosowania AI w życiu prywatnym, organizacje napotykają na znaczne bariery w skutecznym wdrażaniu AI, co powoduje rosnący rozdźwięk między osobistą adopcją a gotowością organizacyjną.

Kluczowe wyzwania, które odkryliśmy na podstawie danych, obejmują fragmentaryczne wdrażanie narzędzi, niewystarczające szkolenia, bariery zaufania oraz limitowaną lub nieskuteczną integrację w miejscu pracy

Aby wypełnić tę lukę, organizacje muszą połączyć gotowość ludzi do przyjęcia AI z jasnym planem wprowadzenia jej do miejsca pracy. Oto cztery strategiczne zalecenia, które przyspieszą transformację AI w Twojej organizacji:

✅ Unifikuj zestaw narzędzi AI

Zamiast pozwalać pracownikom na tworzenie osobistych obejść, opracuj skonsolidowaną infrastrukturę AI, która integruje się z istniejącymi cyklami pracy. Poszukaj rozwiązań, które łączą preferowany przez użytkowników interfejs konwersacyjny (62% preferencji) z solidną integracją narzędzi w miejscu pracy. Na przykład, uprość zarządzanie wiedzą dzięki interfejsowi AI opartemu na czacie, który natychmiast pobiera informacje z dowolnego miejsca w obszarze roboczym.

✅ Zbuduj siłę roboczą gotową na AI

Zajmij się luką szkoleniową, na którą zwróciło uwagę 27% osób, poprzez kompleksowy program alfabetyzacji AI. Skoncentruj się na praktycznych przypadkach użycia, protokołach bezpieczeństwa i najlepszych praktykach w zakresie wyboru narzędzi AI. Stwórz "mistrzów AI" w teamach, aby przyspieszyć wzajemne uczenie się i adopcję.

✅ Zbudowanie zaufania poprzez przejrzystość

Walka z deficytem zaufania poprzez opracowanie jasnych ram zarządzania AI. Wdrażaj zasady obsługi danych, ustalaj wytyczne dotyczące użytkowania i twórz pętle informacji zwrotnych w celu ciągłego doskonalenia. Pokaż swoim pracownikom dokładnie, w jaki sposób narzędzia AI przetwarzają poufne informacje i jakie narzędzia są zatwierdzone do użytku w pracy.

✅ Uczyń AI podstawą swojego cyklu pracy

Uczyń AI fundamentalnym elementem w pracy. Zacznij od najważniejszych cykli pracy i wyobraź je sobie na nowo z AI u ich podstaw. Kluczem jest sprawienie, by AI nie była postrzegana jako oddzielne narzędzie, a bardziej jako niewidzialna siła, która utrzymuje pracę w ruchu. Powinna po cichu realizować projekty w tle, łączyć narzędzia i posuwać pracę do przodu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

**Jak ClickUp może pomóc?

Obietnica AI często rozmija się z rzeczywistością w miejscu pracy.

Tradycyjne narzędzia do pracy pozostawiają możliwości AI jako refleksję, przez co czują się przykręcone i odłączone.

Wynik? Teams zmagają się teraz z rozdrobnionymi funkcjami AI, które nie rozumieją kontekstu pracy, co prowadzi do ogólnych wyników i marnowania czasu na dostosowywanie podpowiedzi.

Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp zapewnia inteligentną pomoc w każdym zakątku obszaru roboczego z kontekstowo świadomą AI. Oto cztery sposoby, w jakie AI ClickUp zmienia Twoją pracę:

🏁 Konwersacyjne AI, które zna kontekst ClickUp Brain łączy znany interfejs czatu, który ludzie kochają, z głęboką świadomością obszaru roboczego. Niezależnie od tego, czy chcesz przeprowadzić burzę mózgów, rozwiązać problem, czy przeanalizować dane, ClickUp Brain może pomóc w wielu różnych przypadkach użycia bezpośrednio z obszaru roboczego.

A co najlepsze? On już wie, nad czym pracujesz! Otrzymujesz więc odpowiedzi kontekstowe, które są bardzo istotne dla zadania, nad którym pracujesz. Pożegnaj się z przełączaniem kontekstowym między samodzielnymi narzędziami AI i platformami roboczymi.

Zrób więcej z AI - bez opuszczania swojego miejsca pracy

"W ClickUp naszą misją zawsze była oszczędność czasu. Narzędzia AI są wszędzie, ale żadne nie oszczędzają czasu na każdym kroku dnia pracy. ClickUp Brain jest głęboko osadzony w miejscu, w którym wykonujesz pracę; wypełnia luki i łączy kropki w Twojej pracy, komunikacji i wiedzy. ClickUp Brain jest tutaj, aby zaoszczędzić czas i wyeliminować pracę związaną z pracą"

Zeb Evans, EO i założyciel, ClickUp

🏁 Ujednolicone doświadczenie AI

ClickUp eliminuje fragmentaryczne narzędzia AI, integrując inteligencję w całym cyklu pracy.

Niezależnie od tego, czy piszesz na Dokumenty ClickUp , zarządzanie elementami akcji na Zadania ClickUp lub czatowanie ze współpracownikami na ClickUp Chat masz do dyspozycji stałą pomoc AI, która rozumie cały Twój obszar roboczy. Zadawaj pytania AI ze strony głównej, zadań, dokumentów, czatu, tablic lub dowolnej innej przestrzeni, o której możesz pomyśleć! Dzięki ClickUp AI jest wszędzie, nawet w niestandardowych polach.

Odblokuj moc AI w czacie, dokumentach, zadaniach, kalendarzu i nie tylko

🏁 Wyszukiwanie oparte na AI

ClickUp AI oparte na sztucznej inteligencji Połączone wyszukiwanie działa jak połączony mózg Twojej organizacji. Wystarczy wpisać słowo kluczowe, aby natychmiast wyszukać dowolne informacje w całym obszarze roboczym i połączonych aplikacjach lub uruchomić zaawansowane komendy w celu podjęcia działania.

AI rozumie wyszukiwanie i komendy w języku naturalnym, dzięki czemu jest potężnym hubem łączącym wyszukiwanie informacji z natychmiastowym działaniem.

Zmień sposób pracy dzięki ujednoliconemu wyszukiwaniu i komendom w jednym interfejsie opartym na AI

🏁 AI stworzone dla każdego

ClickUp sprawia, że przyjęcie AI jest naturalne i intuicyjne.

Dzięki AI już zintegrowanej ze znanymi interfejsami opartymi na czacie i powszechnie używanymi funkcjami, takimi jak Dokumenty, Teams mogą zacząć od małych kroków i rozszerzać ich wykorzystanie w miarę wygody. Poproś ClickUp Brain o wykonanie złożonej automatyzacji cyklu pracy przy użyciu prostego języka i zrób więcej szybciej. ClickUp ułatwia każdemu efektywne korzystanie z AI!

Rozwijaj wykorzystanie AI we własnym tempie, zachowując produktywność

Następne kroki

Gotowy do uwolnienia pełnego potencjału AI w swoim miejscu pracy? Dołącz do ponad 3 milionów Teams, które korzystają z ClickUp, aby zwiększyć swoją wydajność. Zarejestruj się za Free już dziś .