15 najlepszych alternatyw i konkurentów Notion w 2025 r

W swojej książce "Management Challenges for the 21st Century" guru zarządzania, Peter Drucker pisze, że pracownik wiedzy będzie najcenniejszym zasobem każdej organizacji XXI wieku.
Kim jest pracownik wiedzy? Cieszę się, że o to zapytałeś.
Każdy, kto wykorzystuje informacje i technologię do rozwiązywania problemów lub tworzenia produktów, jest pracownikiem wiedzy - programiści, architekci, artyści, pisarze, marketerzy itp.
Moją najmocniejszą stroną jako pisarza jest umiejętność przechwytywania, dokumentowania i wykorzystywania "wiedzy", do której mam dostęp. Mogą to być dyskusje na spotkaniach, kluczowe punkty z pracy naukowej, nazwiska ważnych osób itp.
Mówiąc najprościej, moja praca z wiedzą jest tak dobra, jak notatki, które potrafię zrobić. Wypróbowałem Notion jako moją główną aplikację do robienia notatek, ale z czasem zdałem sobie sprawę, że potrzebuję czegoś więcej.
Wypróbowałem więc dziesiątki aplikacji desktopowych i mobilnych do robienia notatek i wybrałem 15 najlepszych. Przyjrzyjmy się im wszystkim.
Ograniczenia Notion
Notion będzie prawdopodobnie jedną z pierwszych opcji, jeśli kiedykolwiek myślałeś o cyfrowym robieniu notatek. Jest popularna, elastyczna, prosta i wydajna. Ale nie jest idealny - przynajmniej nie dla mnie, tak bardzo, że napisaliśmy elementarz na temat jak używać Notion AI .
Z mojego doświadczenia w korzystaniu z Notion wynika, że ma on kilka ograniczeń, takich jak:
Komplikowana konfiguracja: Notion jest bardzo elastyczną, pustą platformą. Oznacza to również, że musisz poświęcić czas i energię na skonfigurowanie struktury swojej przestrzeni Notion Space. Musisz zdecydować o hierarchii, integracjach, połączeniach i formatach dokumentów, co może być zniechęcające dla niektórych użytkowników.
Brak zaawansowanych funkcji: Notion to aplikacja zaprojektowana jako firmowa wiki, czyli zbiór dokumentów. Większość funkcji została zaprojektowana z tej perspektywy, co czyni ją nieoptymalną w innych obszarach.
- Chociaż oferuje funkcje zarządzania projektami, są one ograniczone i nie nadają się do dużych zadań
- Nie posiada natywnego kreatora formularzy ani kreatora przepływu pracy
- Brakuje integracji deweloperów z Git i innymi repozytoriami kodu
- Integracje z Notion z narzędziami korporacyjnymi, takimi jak M365, AWS itp. są w najlepszym razie niejednolite
W związku z tym okazało się, że używam innej aplikacji do zarządzania zadaniami, co zwiększa koszty i wysiłek.
Trudność w tworzeniu szablonów: Potrzebowałem outliner app z szablonami rozmów, spotkań itp., które były trudne do stworzenia w Notion. Skończyło się na ponownym tworzeniu struktury dla każdego typu dokumentu za każdym razem, gdy jej potrzebowałem.
Bałagan w interfejsie: Po kilku latach korzystania z Notion zdałem sobie sprawę, że hierarchia dokumentów, którą ustawiłem, zaczyna się psuć. Widziałem zbyt wiele elementów w każdym widoku, przez co był on zagracony i zdezorganizowany.
Obecnie istnieje kilka aplikacji, które radzą sobie z tymi wyzwaniami i oferują znacznie więcej. Przyjrzyjmy się wszystkim Alternatywy dla Notion AI w skrócie.
Alternatywy Notion w skrócie
|Narzędzie do robienia notatek
|Najlepsze dla
|Najlepsza funkcja
|Ograniczenia
|ClickUp
|Zarządzanie dokumentami
|Możliwość przekształcania pomysłów/notatek w zadania dla zespołów do podjęcia działań
|Ponieważ ClickUp oferuje znacznie więcej niż tylko robienie notatek, może być przytłaczający dla kogoś, kto chce tylko zanotować kilka pomysłów
|Nuclino
|Proste wiki i bazy wiedzy
|Współpraca z dokumentami, w których można robić notatki, oznaczać osoby, tworzyć zadania, osadzać pliki itp.
|Brak niestandardowego brandingu, motywów i stylów
|Obsidian
|Dokumentowanie powiązanych pomysłów/koncepcji
|Dwukierunkowe łączenie notatek, pomysłów, koncepcji itp.
|Może mieć stromą krzywą uczenia się
|microsoft OneNote
|Notatki audio i wideo
|Podobny do fizycznego notatnika ze stronami - łatwy w użyciu
|Bardzo mało integracji
|Evernote
|Osobista produktywność i łatwość obsługi
|Slite
|Organizacyjne bazy wiedzy
|Automatyzacja do tworzenia powtarzających się dokumentów i przypomnień
|Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami
|Confluence
|Zespoły programistyczne korzystające z Jira
|Wspólna edycja na żywo z komentarzami w linii, polubieniami, GIF-ami i emoji
|Zaprojektowany dla techników, może mieć stromą krzywą uczenia się dla reszty z nas
|Coda
|Konsolidacja przepływów pracy i wiki
|Połączenie dokumentacji, śledzenia i automatyzacji, aby być wieloma narzędziami w jednym
|Interfejs użytkownika może być nieintuicyjny dla użytkowników nieobeznanych z technologią
|Slab
|Pięknie wyglądające dokumenty
|Prosty i łatwy w użyciu interfejs dla każdego, aby szybko zacząć
|Ograniczona biblioteka szablonów
|Google Keep
|Osobiste robienie notatek
|Łatwe w użyciu, można dodawać notatki jako tekst, obrazy i audio
|Zużywa do przechowywania konta GSuite
|Anytype
|Zespoły skoncentrowane na zaufaniu i bezpieczeństwie
|Szablony dla społeczności, rodzin, zespołów i użytkowników osobistych
|Skomplikowane dla nietechnicznych użytkowników
|microsoft Loop
|Użytkownicy CoPilot
|Synchronizacja w czasie rzeczywistym między aplikacjami i urządzeniami
|Ograniczone funkcje w porównaniu do liderów w aplikacjach do robienia notatek
|Upbase
|Osobiste notatki
|Mem
|Ci, którzy lubią sztuczną inteligencję do "organizowania"
|Niestandardowa sztuczna inteligencja do tworzenia notatek/odpowiedzi w Twoim tonie i stylu
|Tylko robienie notatek, niewiele funkcji zarządzania zadaniami
|Zoho WorkDrive
|Utrzymywanie porządku w plikach i folderach
|Silniejszy administrator do przeglądania i zarządzania wszystkimi plikami i folderami
|Ograniczone możliwości personalizacji
1. ClickUp: Najlepszy do zarządzania dokumentami
Nowoczesne aplikacje do robienia notatek obsługiwane przez ClickUp brain
ClickUp to wszechstronny obszar roboczy z potężnymi, elastycznymi i łatwymi w użyciu funkcjami tworzenia notatek. Jest to świetna alternatywa dla Notion. Dlaczego?
- Potrzebujesz szybkiego i łatwego sporządzania notatek? RozkręćNotatnik ClickUp
- Potrzebujesz czegoś bardziej szczegółowego i uporządkowanego? SpróbujDokumenty ClickUp
- Aby uzyskać więcej notatek kontekstowych, możesz napisać w sekcji opisu i komentarzy każdego zadania
- Potrzebujesz czegoś bardziej szczegółowego i uporządkowanego? SpróbujDokumenty ClickUp
- Czy jesteś wizualnym notatorem? Cóż, ClickUp Whiteboard jest właśnie dla Ciebie
Twórz piękne dokumenty ClickUp Docs, wiki i nie tylko - a następnie połącz je z przepływami pracy, aby realizować pomysły ze swoim zespołem
Najlepsze funkcje ClickUp
Największą siłą ClickUp są dedykowane narzędzia do zarządzania projektami. Od złożonej alokacji zasobów po kreatywną burzę mózgów, ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebujesz w nowoczesnym wirtualnym obszarze roboczym.
Niektóre z jego najlepszych funkcji robienie notatek funkcje są następujące:
- Ustrukturyzowane notatki w hierarchii, która Ci odpowiada
- Bogate opcje formatowania i edycji
- Funkcje edycji na żywo i współpracy w ramach ClickUp Docs
- Możliwość przekształcania pomysłów/notatek w zadania do wykonania przez zespoły
- Automatyzacja wstawiania/aktualizacji, podsumowania tekstu, szybkich odpowiedzi i sprawdzania pisowni za pomocąClickUp Brain
- Narzędzie do transkrypcji AI dla nagrań wideo/audio
Oprócz wbudowanych funkcji, ClickUp oferuje również kilka wstępnie zaprojektowanych szablonów dla różnych przypadków użycia.
szablon notatek ze spotkania ClickUp_
Usprawnij swoje spotkania i spraw, by były produktywne dla wszystkich dzięki Szablon notatek ze spotkań ClickUp który zawiera agendy, notatki i elementy działań. Pobierz ten szablon
ClickUp ograniczenia
Ponieważ ClickUp oferuje znacznie więcej niż robienie notatek, może być przytłaczający dla kogoś, kto chce tylko zanotować kilka pomysłów.
Ceny ClickUp
- Darmowy na zawsze
- Bez ograniczeń: $7/miesiąc za użytkownika
- Business: $12/miesiąc na użytkownika
- Enterprise:Kontakt w sprawie cen
- ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka miesięcznie
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?
"ClickUp to narzędzie, które zapewnia nam łatwość użytkowania. Możemy łatwo poruszać się po zadaniach, konfigurowanie projektów i przypisywanie zadań jest niezwykle intuicyjne, nawet dla tych, którzy są nowicjuszami w narzędziach do zarządzania projektami. Zapewnia nam również przyjazny dla użytkownika interfejs, który jest przełomem dla naszego zespołu, ponieważ pomaga nam płynnie zarządzać projektami bez konieczności dodatkowej nauki."
2. Nuclino: Najlepszy dla prostych wiki i baz wiedzy
Źródło: Nuclino.com
Nuclino to stosunkowo nowy, uniwersalny pakiet produktywności z funkcjami tworzenia dokumentów, burzy mózgów i zarządzania zadaniami. Jest to jedna z wielu aplikacji, które działają w oparciu o koncepcję budowania cyfrowego mózgu/sieci neuronowej.
Z mojego doświadczenia wynika, że Nuclino za bardzo skupia się na byciu bazą wiedzy lub repozytorium informacji. Ma na celu uproszczenie złożonych procesów, zamiast robić dla nich miejsce. Może to być ograniczające, zwłaszcza w przypadku rozległych pomysłów/projektów.
Najlepsze cechy Nuclino
- Współpraca z dokumentami, w których można tworzyć notatki, oznaczać osoby, tworzyć zadania, osadzać pliki itp.
- Proste funkcje i minimalny interfejs użytkownika zapewniają szybkość
- Odpowiedni dla programistów, którzy są przyzwyczajeni do skrótów klawiaturowych i skrótów klawiszowych
- Obejmuje SSO, kontrole, dzienniki audytu, prawa dostępu i inne funkcje bezpieczeństwa
Ograniczenia Nuclino
- Zoptymalizowany pod kątem prostoty, co może być nieodpowiednie dla dużych baz danych i złożonych przypadków użycia
- Brak niestandardowego brandingu, motywów i stylów
- W przypadku szybko rozwijających się startupów skalowanie Nuclino w miarę rozwoju organizacji może być trudne
Ceny Nuclino
- Darmowy na zawsze
- Standard: $5/miesiąc na użytkownika
- Premium: $10/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje Nuclino
- G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)
- Capterra: 4.8/5 (ponad 80 recenzji)
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Nuclino?
"Chcę rozkręcić kilka firm i pisać projekty we współpracy i indywidualnie. Nuclino zapewniło mi sposób na płynne i umiejętne udostępnianie i organizowanie moich informacji. "
- Recenzja Capterra
3. Obsidian: Najlepszy do dokumentowania powiązanych pomysłów/koncepcji
Źródło: Obsidian.md
Obsidian to osobista baza wiedzy, którą można rozszerzyć do potrzeb organizacyjnych. Indukuje szereg funkcji do pisania, robienia notatek i dokumentowania.
Jest to potężna alternatywa dla Notion ze względu na sposób, w jaki wizualizuje relacje między notatkami, tworząc wciągający i interaktywny wykres. Od informacji o rozwoju produktu po George'a Washingtona, identyfikuj wzorce i zapisuj je, tak jak zrobiłby to Twój mózg.
Używam Obsidian do rejestrowania mojej ogólnej nauki i pisania w poszukiwaniu pomysłów. Dodając do tego prowadzenie dziennika, otrzymujemy dobrą osobistą wiki. Jednak synchronizacja wielu urządzeń z Obsidian jest skomplikowana, co było dla mnie dużym czynnikiem zniechęcającym.
Najlepsze cechy Obsidian
- Markdown dla prostego i przenośnego formatowania
- Dwukierunkowe łączenie notatek, pomysłów, koncepcji itp.
- Liczne wtyczki i motywy umożliwiające personalizację
- Brak ograniczeń dzięki otwartym i niezastrzeżonym plikom
Obsydialne ograniczenia
- Może mieć stromą krzywą uczenia się z kilkoma decyzjami dotyczącymi struktury informacji
- Styl Markdown może nie mieć nieograniczonej elastyczności, której mogą potrzebować niektóre zespoły marki
- Nie jest najbardziej estetyczny i prosty
Obsydialne ceny
- Darmowy na zawsze (do użytku osobistego)
- Użytek komercyjny: $50/rok za użytkownika
Dodatki
- Funkcja synchronizacji: $4/miesiąc na użytkownika
- Funkcja publikowania: $8/miesiąc na użytkownika
Obsydialne oceny i recenzje
- Capterra: 4.9/5 (20+ recenzji)
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Obsidian?
"Myślę, że Obsidian jest idealny do zadań skoncentrowanych na tekście i doskonale sprawdza się w robieniu notatek i codziennym śledzeniu zadań"
- Capterra review
4. Microsoft OneNote: najlepszy do notatek audio i wideo
Źródło: onenote.com
Microsoft OneNote to jedna z najsłynniejszych dostępnych obecnie aplikacji do tworzenia cyfrowych notatek. Jest ona dostarczana wraz z pakietem M365, co czyni ją częścią stosu produktywności Microsoft.
Wspaniałą rzeczą w OneNote jest to, że można wpisywać tekst, dodawać obrazy, przypinać i wstawiać strony internetowe, pisać odręcznie lub rysować na każdej stronie w aplikacji - zupełnie jak w notatniku. Jako osoba korzystająca z różnych produktów w ekosystemie Apple, uważam, że Microsoft kontrastuje pod względem estetyki.
Najlepsze funkcje Microsoft OneNote
- Podobny do fizycznego notatnika ze stronami - łatwy w użyciu
- Możliwość dostępu do poprawek i śledzenia zmian dla długoterminowego pisania
- Możliwość rysowania lub pisania odręcznego na urządzeniach dotykowych
- Nagrywanie notatek audio i wideo
Ograniczenia Microsoft OneNote
- Może stać się nieporęczny, jeśli jest zbyt wiele notatek / stron
- Narzędzia dla jednego użytkownika z ograniczonymi funkcjami współpracy
- Bardzo mało integracji
Ceny Microsoft OneNote
- Dla domu:
- Rodzina: 9,99 USD/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników
- Osobiste: 6,99 USD/miesiąc dla jednego użytkownika
- Dla firm:
- MS365 Business Basic: $6/miesiąc na użytkownika
- MS365 Business Standard: 12,5 USD/miesiąc na użytkownika
- MS365 Business Premium: 22 USD/miesiąc na użytkownika
- MS365 Apps for Business: 8,25 USD/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje Microsoft OneNote
- G2: 4,5 (ponad 1800 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 1500 recenzji)
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft OneNote?
"One Note jest dostępny w każdym z aparatów eksperckich w Office 365, takich jak Microsoft Viewpoint i grupa wykorzystywana we wszystkich zgromadzeniach. One Note jest wyjątkowo cenny dzięki możliwości dostosowania online z większą prędkością. Dodatkowo ma fajny i szczegółowy interfejs użytkownika i oferuje więcej opcji, takich jak dodawanie segmentów i stron"
5. Evernote: Najlepsza do osobistej produktywności i robienia notatek
Źródło: Evernote.com
Evernote to jedna z pierwszych niezależnych aplikacji do robienia notatek. Zanim zacząłem korzystać z Notion lub szukać alternatyw, Evernote był na szczycie mojej listy. Jest to proste, przejrzyste narzędzie zwiększające produktywność, które umożliwia dodawanie notatek w formie tekstu, obrazów, stron internetowych, plików PDF i audio.
Najlepsze cechy Evernote
- Łatwy w użyciu z odpowiednimi funkcjami formatowania
- Możliwość przechwytywania notatek w wielu formatach
- Integracja z Kalendarzem Google, Slack, Microsoft Teams itp. w celu usprawnienia przepływu pracy
- Bezpieczne przechowywanie ważnych dokumentów, takich jak dowody osobiste, faktury, dokumenty ubezpieczeniowe itp.
- Wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji, aby natychmiast znaleźć to, czego potrzebujesz!
Ograniczenia Evernote
- Funkcje zarządzania projektami są ograniczone do tworzenia zadań i zadań do wykonania
- Ograniczone funkcje współpracy na żywo
Ceny Evernote
- Darmowy
- Personal: 10,83 USD/miesiąc
- Professional: 14,17 USD/miesiąc
- Zespoły: 20,83 USD/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje Evernote
- G2: 4.4/5 (ponad 2000 recenzji)
- Capterra: 4.4/5 (ponad 8000 recenzji)
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Evernote?
"Evernote to moja ulubiona aplikacja zwiększająca produktywność. Prawdę mówiąc, nie mogę bez niej żyć. Używam jej od 10 do 20 razy dziennie. Jeśli wiesz, jak dobrze korzystać z Evernote, może to być twój drugi mózg. Evernote to nie tylko miejsce do udostępniania notatek, możesz zapisywać w nim obrazy, pliki i strony internetowe. Możesz używać Evernote jako magazynu w chmurze do zapisywania cyfrowych notatek"
6. Slite: Najlepszy dla organizacyjnych baz wiedzy
Źródło: Slite.com
Slite to nowa, oparta na sztucznej inteligencji platforma współpracy baz wiedzy, która umożliwia organizacjom stworzenie jednego źródła prawdy dla wszystkich ich informacji. Tak jak wypróbowywałem różne narzędzia, szczególnie upodobałem sobie Slite ze względu na jego funkcję kolekcji, która utrzymuje powiązane dokumenty zorganizowane w celu filtrowania i sortowania w razie potrzeby.
Z istniejącymi wcześniej szablony do tworzenia notatek dla różnych przypadków użycia i możliwość tworzenia własnych, Slite świetnie nadaje się do usprawnienia zarządzania wiedzą. Slite jest jednak bazą wiedzy i to wszystko. Aby przejść od informacji do działania, potrzebujesz innego narzędzia.
Najlepsze cechy Slite
- Zaprojektowany, aby dostosować się do wszystkich notatek, w tym firmowej wiki, notatek ze spotkań, dokumentacji procesów itp.
- Każda notatka może zawierać tekst, obrazy, tabele i osadzone pliki, takie jak Dokumenty Google lub tablice Miro
- Automatyzacja do tworzenia powtarzających się dokumentów i przypomnień
- Funkcje sztucznej inteligencji do sprawdzania pisowni, podsumowywania, upraszczania języka, zmiany tonu i nie tylko
Słabe ograniczenia
- Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami
- Brak wbudowanych funkcji współpracy wizualnej, takich jak Whiteboard lub Mind Maps
Słabe ceny
- Darmowy
- Standard: $8/miesiąc na użytkownika
- Premium: 12,5 USD/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: Kontakt w sprawie cen
Niewielkie oceny i recenzje
- G2: 4.6 (ponad 200 recenzji)
- Capterra: 4.7/5 (ponad 40 recenzji)
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Slite?
"Robi to, co większość narzędzi do robienia notatek/zarządzania wiedzą. Może obsługiwać współpracę w czasie rzeczywistym, a także dyskusje asynchroniczne. Naprawdę dobrze wykorzystuję funkcję udostępniania, szczególnie do publicznego udostępniania dokumentu za pośrednictwem tajnego łącza do edycji"
- Recenzja Capterra
7. Confluence: Najlepsze rozwiązanie dla zespołów programistycznych korzystających z Jira
Źródło: Atlassian.com
Atlassian Confluence to oprogramowanie do dokumentacji i współpracy przeznaczone dla zespołów programistycznych. Umożliwia ono użytkownikom sporządzanie notatek, organizowanie ich, dodawanie etykiet ze słowami kluczowymi i archiwizowanie ich do użytku organizacyjnego.
Podobnie jak wiele produktów Atlassian, Confluence jest przeznaczony dla dużych zespołów korporacyjnych, które tworzą kompleksowe bazy wiedzy. Choć w Confluence można z pewnością sporządzać notatki ze spotkań, nie jest to najlepsze zastosowanie aplikacji.
Najlepsze funkcje Confluence
- Organizacja drzewa stron do szybkiego wyszukiwania dokumentów
- Wspólna edycja na żywo z wbudowanymi komentarzami, polubieniami, GIF-ami i emotikonami
- Funkcje oznaczania osób, komentowania i przypisywania do zadań
- Świetne do ogłoszeń dla całej firmy
- Szczegółowe ustawienia uprawnień do bezpiecznego udostępniania
ograniczenia Confluence
- Zaprojektowany dla techników, może mieć stromą krzywą uczenia się dla reszty z nas
- Złożone pulpity kontroli dostępu
- Ograniczona kompatybilność z innymi aplikacjami
- Import z Microsoft Word lub Google Docs i eksport do PDF są nieoptymalne
Confluence pricing
- Darmowy na zawsze
- Standard: 600 USD/rok
- Premium: 1150 USD/rok
- Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży
Oceny i recenzje Confluence
- G2: 4.1/5 (3700+ recenzji)
- Capterra: 4.5/5 (3300+ opinii)
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Confluence?
"To, co najbardziej podoba mi się w Confluence, to fakt, że jest tak łatwy w użyciu, biorąc pod uwagę, że ma ogromną liczbę szablonów dla różnych dokumentów i projektów. Ułatwia to rozpoczęcie dowolnego projektu lub pracę nad dowolnym dokumentem, ponieważ wiele osób ma trudności z rozpoczęciem pracy"
8. Coda: najlepsze rozwiązanie do konsolidacji przepływów pracy i wiki
Źródło: Coda.io
Coda oferuje interesującą ofertę - obiecuje uporządkować przestrzeń roboczą. To właśnie przyciągnęło mnie do wypróbowania aplikacji. Nadaje się jako aplikacja do robienia notatek z możliwością organizowania jako wiersze i kolumny, automatyzacji / osadzania zewnętrznych narzędzi i wykonywania większej ilości zadań dzięki sztucznej inteligencji.
Podczas korzystania z aplikacji w celu skonfigurowania wiki zespołu stwierdziłem, że narzędzie jest skomplikowane w użyciu. Było ono być może zbyt rozbudowane jak na potrzeby prostej dokumentacji.
Najlepsze cechy Coda
- Połączenie dokumentacji, śledzenia i automatyzacji w jednym narzędziu
- Zręczna obsługa formuł i baz danych
- Dwukierunkowa integracja z Kalendarzem Google, Slack, Jira itp. w celu aktualizacji
- Obszerna galeria wstępnie zaprojektowanych szablonów dla nawet niszowych przypadków użycia, takich jak głosowanie za 100 USD
- Asystent AI do udzielania odpowiedzi, podsumowywania, generowania tabel itp.
ograniczenia Coda
- Stroma krzywa uczenia się do momentu zapoznania się z funkcjami Coda
- Interfejs użytkownika może być nieintuicyjny dla użytkowników nieobeznanych z technologią
- Niska wydajność i skalowalność przy dużych obciążeniach
Cena Coda
- Darmowy
- Pro: 10 USD/miesiąc za Doc Maker
- Zespół: 30 USD/miesiąc za Doc Maker
- Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży
Oceny i recenzje Coda
- G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Coda?
"Poza Slackiem i pocztą e-mail, Coda jest główną infrastrukturą dla naszej organizacji. Elastyczność i możliwość skonfigurowania wszystkiego i zautomatyzowania dokładnie według naszych upodobań jest fantastyczna"
- Recenzja Capterra
9. Slab: Najlepszy dla pięknie wyglądających dokumentów
Źródło: Slab.com
W nowoczesnym Internecie treść powinna wyglądać tak dobrze, jak się ją czyta. Slab obiecuje pomóc użytkownikom "tworzyć treści, które domyślnie wyglądają dobrze" Koncentrując się na doświadczeniu, Slab zawiera zaawansowane funkcje edycji.
Najlepsze cechy Slab
- Ujednolicone narzędzie wyszukiwania dla łatwego dostępu
- Prosty i łatwy w użyciu interfejs dla każdego, aby szybko rozpocząć pracę
- Kompleksowa integracja z Dyskiem Google, w tym wyszukiwanie
- Automatycznie generowany spis treści
Ograniczenia laboratorium
- Jako nowa aplikacja jest wciąż w fazie rozwoju. Ograniczone są więc zaawansowane funkcje, takie jak integracja API, osadzanie różnych typów plików itp.
- Ograniczona biblioteka szablonów
Ceny szablonów
- Darmowy
- Startup: $6.67/miesiąc na użytkownika
- Biznes: $12.50/miesiąc na użytkownika
- Przedsiębiorstwo: Kontakt z działem sprzedaży
Oceny i recenzje laboratorium
- G2: 4.6/5 (ponad 250 recenzji)
- Capterra: 4,9/5 (ponad 40 recenzji)
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Slab?
"Uwielbiam to, że wszystkie dokumenty są automatycznie formatowane tak samo, dzięki czemu nie trzeba wybierać spośród miliona różnych czcionek. Platforma jest bardzo prosta i łatwa w użyciu."
10. Google Keep: najlepsza do tworzenia osobistych notatek
Źródło: Google Keep
Google Keep to zintegrowana aplikacja do robienia notatek w ramach pakietu produktywności Google. Jest prosty i łatwy w użyciu i jest dołączony do stosu, jeśli używasz GMail lub GSuite. Największą zaletą Google Keep jest jego prostota, ale jest to również jego największe ograniczenie.
W miarę jak moja praca się rozwijała i robiłem więcej notatek, odkryłem, że dokumentowanie i organizowanie ich wymagało więcej wysiłku z Google Keep. Funkcje powiadomień i współpracy, które są na porządku dziennym w każdym innym narzędziu, nadal nie są dostępne w Google Keep.
Najlepsze funkcje Google Keep
- Łatwy w użyciu, może dodawać notatki jako tekst, obrazy i audio
- Synchronizacja między urządzeniami przy użyciu tego samego konta Google
- Etykietowanie i kodowanie kolorami różnych rodzajów dokumentów
- Zawiera pola wyboru, karty, listy itp. w każdej notatce
ograniczenia Google Keep
- Koncentruje się na prostocie, więc ma ograniczone funkcje dla dużych zespołów korporacyjnych
- Zorganizowane jako etykiety, a nie foldery
- Pochłania przestrzeń dyskową konta GSuite
Ceny Google Keep
- Darmowy na zawsze
Oceny i recenzje Google Keep
- Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Google Keep?
"Podoba mi się szybkość i wygoda tworzenia notatek. Używam go również do przypomnień, ponieważ mogą one wysyłać wiadomości na mój telefon i są widoczne w Kalendarzu Google w określonym czasie przypomnienia."
11. Dowolny typ: Najlepsze dla zespołów skupionych na zaufaniu i bezpieczeństwie
Źródło: Anytype.io
Anytype jest pozycjonowany jako przestrzeń robocza do wspólnego tworzenia produktów. Jego największą zaletą jest to, że umożliwia tworzenie dokumentów lokalnie i wykonywanie zdecentralizowanej synchronizacji między urządzeniami. Umożliwia również lokalne szyfrowanie na urządzeniu.
Oznacza to również, że potrzebujesz pewnego poziomu wiedzy technicznej, aby Anytype działał.
Najlepsze cechy Anytype
- Edytor blokowy z możliwością tworzenia baz danych
- Widoki tabeli, Kanban i galerii
- Offline-first z synchronizacją peer-to-peer
- Szablony dla społeczności, rodzin, zespołów i użytkowników osobistych
ograniczenia dowolnego typu
- Skomplikowane dla nietechnicznych użytkowników
- Wciąż na wczesnym etapie, więc niewiele dowodów na jego zdolność do radzenia sobie ze złożonymi potrzebami lub skalowania
Anytype pricing
- Explorer: Bezpłatny
- Builder: 99 USD rocznie
- Co Creator: 299 USD za 3 lata
Oceny i recenzje dowolnego typu
- Product Hunt: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Anytype?
"Używam go od grudnia i muszę powiedzieć, że uwielbiam to, co robi Anytype! Są drobne błędy tu i tam, ale to było niesamowite doświadczenie i bardzo odświeżający interfejs użytkownika."
12. Microsoft Loop: Najlepszy, jeśli kochasz CoPilota
Źródło: Microsoft.com
Microsoft Loop to platforma do współtworzenia, zasadniczo aplikacja dla zespołów, rodzin lub społeczności do wspólnego pisania. Jej głównym atutem jest integracja z Co-pilot, która wprowadza sztuczną inteligencję do tworzenia notatek.
Odkryłem, że o ile nie korzystasz ze stosu Microsoft, Loop jako samodzielne narzędzie jest ledwo konkurencyjne w stosunku do innych podobnych narzędzi, takich jak Notion czy ClickUp.
Najlepsze cechy Microsoft Loop
- Integracja Co-pilot do tworzenia pomysłów i automatyzacji
- Synchronizacja w czasie rzeczywistym między aplikacjami i urządzeniami
- Szablony stron dla różnych przypadków użycia
- Potencjalny zamiennik OneNote z bardziej nowoczesnym interfejsem użytkownika
ograniczenia Microsoft Loop
- Ograniczone funkcje w porównaniu do wiodących aplikacji do robienia notatek
- Dołączony do pakietu M365, bez możliwości zakupu jako samodzielny produkt
Ceny Microsoft Loop
- Bezpłatnie
- MS365 Business Standard: 12,5 USD/miesiąc na użytkownika
- MS365 Business Premium: $22/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje Microsoft Loop
Jako stosunkowo nowa i słaba aplikacja, istnieje niewiele ocen i recenzji na platformach zewnętrznych, takich jak G2 lub Capterra.
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Loop?
"Uwielbiam korzystać z Loop. Zastąpił mi OneNote ze względu na współpracę"
13. Upbase: Najlepszy do robienia osobistych notatek i zwiększania produktywności
Źródło: Upbase.io
Upbase to narzędzie do zarządzania projektami z możliwością tworzenia notatek. Zawiera planery, blokowanie czasu, pomodoro i inne funkcje zwiększające produktywność. Jest ono jednak bardzo skoncentrowane na indywidualnej produktywności, a nie na współpracy zespołowej.
Najlepsze cechy Upbase
- Osobiste narzędzia produktywności zawarte w aplikacji
- Prosty i łatwy w użyciu design
- Widoki listy i tablicy do śledzenia projektów
- Funkcje współpracy nad dokumentami, takie jak komentarze, @wzmianki, niestandardoweszablony notatek ze spotkańi udostępnianie
Ograniczenia bazy
- Ograniczona integracja z popularnymi narzędziami zwiększającymi produktywność
- Brak dostępnego trybu offline
- Może być zbyt prosty dla potrzeb korporacyjnych
Ceny bazowe
- Darmowa na zawsze
- Premium: $5/miesiąc za użytkownika
Oceny i recenzje Upbase
- G2: 4.9/5 (4 recenzje)
- Capterra: 4.4/5 (6 recenzji)
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Upbase?
"Wypróbowałem już wiele narzędzi do zarządzania projektami (a kto ich nie wypróbował 😅), ale to jest to, które NAPRAWDĘ pomogło mi zorganizować wszystkie moje projekty i być na bieżąco ze wszystkim."
14. Mem: Najlepsze dla tych, którzy lubią, gdy AI zajmuje się "organizacją"
Źródło: get.mem.ai
Mem jest pozycjonowany jako aplikacja do robienia notatek zorganizowana przez sztuczną inteligencję. Podczas gdy ty musisz robić notatki, sztuczna inteligencja Mem pomaga automatycznie tworzyć połączenia i budować trafność, bez konieczności organizowania notatek w foldery lub dodawania tagów.
Aplikacja Mem spodobała mi się ze względu na fakt, że sztuczna inteligencja szkoli się na moich własnych notatkach, rozumiejąc moje tagi i nazewnictwo. Oznacza to, że mogę zadawać jej pytania typu "kto zaproponował ten pomysł?" i natychmiast otrzymywać odpowiedzi.
Najlepsze cechy Mem
- Organizacja oparta na sztucznej inteligencji, budująca sieć notatek, które można później łatwo przywołać
- Niestandardowa sztuczna inteligencja do tworzenia notatek/odpowiedzi w Twoim tonie i stylu
- Inteligentne podsumowanie
- Kontekstowe sugestie i rekomendacje podczas robienia notatek
ograniczenia pamięci
- Funkcje AI działają najlepiej, gdy jest wystarczająco dużo informacji, więc konieczne jest zaangażowanie w intensywne korzystanie z aplikacji
- Tylko robienie notatek, niewiele lub brak funkcji zarządzania zadaniami
Ceny Mem
- Mem: 8,33 USD/miesiąc
- Zespoły Mem: Skontaktuj się z działem sprzedaży
Oceny i recenzje memów
- G2: 1.5/5 (1 recenzja)
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Mem?
"Używam Mem od samego początku i nadal jest to mój wybór do szybkich notatek i szybkiego wyszukiwania informacji"
15. Zoho WorkDrive: Najlepsze rozwiązanie do porządkowania plików i folderów
Źródło: Zoho.com
Zoho WorkDrive to system zarządzania plikami dla zespołów. Pomaga konsolidować dokumenty i wiedzę, w tym te, które obecnie znajdują się w aplikacjach innych firm, takich jak Dokumenty Google czy Microsoft Word.
Najlepszą częścią Zoho WorkDrive są możliwości tworzenia notatek multimedialnych - do notatek można dodawać nagrania ekranu oraz pliki wideo i audio. Brakuje jej jednak prostoty i dostępności wielu aplikacji omówionych powyżej.
Najlepsze cechy Zoho WorkDrive
- Nagrywanie audio, wideo i ekranu za pomocą WorkDrive Snap
- Zewnętrzne udostępnianie i współpraca
- Silniejszy administrator do przeglądania i zarządzania wszystkimi plikami i folderami
- Widok i nawigacja oparta na drzewie
ograniczenia Zoho Drive
- Wydajność i szybkość mogą być nieoptymalne w przypadku dużych plików
- Ograniczone możliwości personalizacji
- Funkcje współpracy są powolne, gdy zbyt wiele osób dołącza do pliku
Ceny Zoho WorkDrive
- Starter: 2,5 USD/miesiąc za użytkownika
- Team: $4,5/miesiąc za użytkownika
- Biznes: $9/miesiąc na użytkownika
Oceny i recenzje Zoho WorkDrive
- G2: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)
**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho WorkDrive?
"Funkcje współpracy Zoho WorkDrive umożliwiają mi i moim współpracownikom współpracę przy zarządzaniu naszymi plikami i pracy nad nimi. Wykorzystuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które utrzymują optymalne bezpieczeństwo wszystkich naszych plików, blokując wszelkie luki, które mogłyby spowodować utratę naszych plików w wyniku cyberataków."
