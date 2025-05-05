15 najlepszych alternatyw i konkurentów Notion w 2025 r

W swojej książce "Management Challenges for the 21st Century" guru zarządzania, Peter Drucker pisze, że pracownik wiedzy będzie najcenniejszym zasobem każdej organizacji XXI wieku.

Kim jest pracownik wiedzy? Cieszę się, że o to zapytałeś.

Każdy, kto wykorzystuje informacje i technologię do rozwiązywania problemów lub tworzenia produktów, jest pracownikiem wiedzy - programiści, architekci, artyści, pisarze, marketerzy itp.

Moją najmocniejszą stroną jako pisarza jest umiejętność przechwytywania, dokumentowania i wykorzystywania "wiedzy", do której mam dostęp. Mogą to być dyskusje na spotkaniach, kluczowe punkty z pracy naukowej, nazwiska ważnych osób itp.

Mówiąc najprościej, moja praca z wiedzą jest tak dobra, jak notatki, które potrafię zrobić. Wypróbowałem Notion jako moją główną aplikację do robienia notatek, ale z czasem zdałem sobie sprawę, że potrzebuję czegoś więcej.

Wypróbowałem więc dziesiątki aplikacji desktopowych i mobilnych do robienia notatek i wybrałem 15 najlepszych. Przyjrzyjmy się im wszystkim.

Ograniczenia Notion

Notion będzie prawdopodobnie jedną z pierwszych opcji, jeśli kiedykolwiek myślałeś o cyfrowym robieniu notatek. Jest popularna, elastyczna, prosta i wydajna. Ale nie jest idealny - przynajmniej nie dla mnie, tak bardzo, że napisaliśmy elementarz na temat jak używać Notion AI .

Z mojego doświadczenia w korzystaniu z Notion wynika, że ma on kilka ograniczeń, takich jak:

Komplikowana konfiguracja: Notion jest bardzo elastyczną, pustą platformą. Oznacza to również, że musisz poświęcić czas i energię na skonfigurowanie struktury swojej przestrzeni Notion Space. Musisz zdecydować o hierarchii, integracjach, połączeniach i formatach dokumentów, co może być zniechęcające dla niektórych użytkowników.

Brak zaawansowanych funkcji: Notion to aplikacja zaprojektowana jako firmowa wiki, czyli zbiór dokumentów. Większość funkcji została zaprojektowana z tej perspektywy, co czyni ją nieoptymalną w innych obszarach.

Chociaż oferuje funkcje zarządzania projektami, są one ograniczone i nie nadają się do dużych zadań

Nie posiada natywnego kreatora formularzy ani kreatora przepływu pracy

Brakuje integracji deweloperów z Git i innymi repozytoriami kodu

Integracje z Notion z narzędziami korporacyjnymi, takimi jak M365, AWS itp. są w najlepszym razie niejednolite

W związku z tym okazało się, że używam innej aplikacji do zarządzania zadaniami, co zwiększa koszty i wysiłek.

Trudność w tworzeniu szablonów: Potrzebowałem outliner app z szablonami rozmów, spotkań itp., które były trudne do stworzenia w Notion. Skończyło się na ponownym tworzeniu struktury dla każdego typu dokumentu za każdym razem, gdy jej potrzebowałem.

Bałagan w interfejsie: Po kilku latach korzystania z Notion zdałem sobie sprawę, że hierarchia dokumentów, którą ustawiłem, zaczyna się psuć. Widziałem zbyt wiele elementów w każdym widoku, przez co był on zagracony i zdezorganizowany.

Obecnie istnieje kilka aplikacji, które radzą sobie z tymi wyzwaniami i oferują znacznie więcej. Przyjrzyjmy się wszystkim Alternatywy dla Notion AI w skrócie.

Alternatywy Notion w skrócie

Narzędzie do robienia notatek Najlepsze dla Najlepsza funkcja Ograniczenia ClickUp Zarządzanie dokumentami Możliwość przekształcania pomysłów/notatek w zadania dla zespołów do podjęcia działań Ponieważ ClickUp oferuje znacznie więcej niż tylko robienie notatek, może być przytłaczający dla kogoś, kto chce tylko zanotować kilka pomysłów Nuclino Proste wiki i bazy wiedzy Współpraca z dokumentami, w których można robić notatki, oznaczać osoby, tworzyć zadania, osadzać pliki itp. Brak niestandardowego brandingu, motywów i stylów Obsidian Dokumentowanie powiązanych pomysłów/koncepcji Dwukierunkowe łączenie notatek, pomysłów, koncepcji itp. Może mieć stromą krzywą uczenia się microsoft OneNote Notatki audio i wideo Podobny do fizycznego notatnika ze stronami - łatwy w użyciu Bardzo mało integracji Evernote Osobista produktywność i łatwość obsługi evernote Osobista produktywność i robienie notatek Integracje z Kalendarzem Google, Slack, Microsoft Teams, itp. w celu usprawnienia przepływu pracy Funkcje zarządzania projektami są ograniczone do tworzenia zadań i zadań do wykonania Evernote Organizacyjne bazy wiedzy Slite Organizacyjne bazy wiedzy Automatyzacja do tworzenia powtarzających się dokumentów i przypomnień Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami Confluence Zespoły programistyczne korzystające z Jira Wspólna edycja na żywo z komentarzami w linii, polubieniami, GIF-ami i emoji Zaprojektowany dla techników, może mieć stromą krzywą uczenia się dla reszty z nas Coda Konsolidacja przepływów pracy i wiki Połączenie dokumentacji, śledzenia i automatyzacji, aby być wieloma narzędziami w jednym Interfejs użytkownika może być nieintuicyjny dla użytkowników nieobeznanych z technologią Slab Pięknie wyglądające dokumenty Prosty i łatwy w użyciu interfejs dla każdego, aby szybko zacząć Ograniczona biblioteka szablonów Google Keep Osobiste robienie notatek Łatwe w użyciu, można dodawać notatki jako tekst, obrazy i audio Zużywa do przechowywania konta GSuite Anytype Zespoły skoncentrowane na zaufaniu i bezpieczeństwie Szablony dla społeczności, rodzin, zespołów i użytkowników osobistych Skomplikowane dla nietechnicznych użytkowników microsoft Loop Użytkownicy CoPilot Synchronizacja w czasie rzeczywistym między aplikacjami i urządzeniami Ograniczone funkcje w porównaniu do liderów w aplikacjach do robienia notatek Upbase Osobiste notatki Upbase Osobiste tworzenie notatek i produktywność Prosty i łatwy w użyciu z założenia Może być zbyt prosty dla potrzeb przedsiębiorstw Mem Ci, którzy lubią sztuczną inteligencję do "organizowania" Niestandardowa sztuczna inteligencja do tworzenia notatek/odpowiedzi w Twoim tonie i stylu Tylko robienie notatek, niewiele funkcji zarządzania zadaniami Zoho WorkDrive Utrzymywanie porządku w plikach i folderach Silniejszy administrator do przeglądania i zarządzania wszystkimi plikami i folderami Ograniczone możliwości personalizacji

Alternatywy Notion w skrócie

1. ClickUp: Najlepszy do zarządzania dokumentami

Nowoczesne aplikacje do robienia notatek obsługiwane przez ClickUp brain

ClickUp to wszechstronny obszar roboczy z potężnymi, elastycznymi i łatwymi w użyciu funkcjami tworzenia notatek. Jest to świetna alternatywa dla Notion. Dlaczego?

Potrzebujesz szybkiego i łatwego sporządzania notatek? Rozkręć Notatnik ClickUp Potrzebujesz czegoś bardziej szczegółowego i uporządkowanego? Spróbuj Dokumenty ClickUp Aby uzyskać więcej notatek kontekstowych, możesz napisać w sekcji opisu i komentarzy każdego zadania

Czy jesteś wizualnym notatorem? Cóż, ClickUp Whiteboard jest właśnie dla Ciebie

Twórz piękne dokumenty ClickUp Docs, wiki i nie tylko - a następnie połącz je z przepływami pracy, aby realizować pomysły ze swoim zespołem

Najlepsze funkcje ClickUp

Największą siłą ClickUp są dedykowane narzędzia do zarządzania projektami. Od złożonej alokacji zasobów po kreatywną burzę mózgów, ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebujesz w nowoczesnym wirtualnym obszarze roboczym.

Niektóre z jego najlepszych funkcji robienie notatek funkcje są następujące:

Ustrukturyzowane notatki w hierarchii, która Ci odpowiada

Bogate opcje formatowania i edycji

Funkcje edycji na żywo i współpracy w ramach ClickUp Docs

Możliwość przekształcania pomysłów/notatek w zadania do wykonania przez zespoły

Automatyzacja wstawiania/aktualizacji, podsumowania tekstu, szybkich odpowiedzi i sprawdzania pisowni za pomocą ClickUp Brain Narzędzie do transkrypcji AI dla nagrań wideo/audio



Oprócz wbudowanych funkcji, ClickUp oferuje również kilka wstępnie zaprojektowanych szablonów dla różnych przypadków użycia.

szablon notatek ze spotkania ClickUp_

Usprawnij swoje spotkania i spraw, by były produktywne dla wszystkich dzięki Szablon notatek ze spotkań ClickUp który zawiera agendy, notatki i elementy działań. Pobierz ten szablon

ClickUp ograniczenia

Ponieważ ClickUp oferuje znacznie więcej niż robienie notatek, może być przytłaczający dla kogoś, kto chce tylko zanotować kilka pomysłów.

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Bez ograniczeń: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka miesięcznie



Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

"ClickUp to narzędzie, które zapewnia nam łatwość użytkowania. Możemy łatwo poruszać się po zadaniach, konfigurowanie projektów i przypisywanie zadań jest niezwykle intuicyjne, nawet dla tych, którzy są nowicjuszami w narzędziach do zarządzania projektami. Zapewnia nam również przyjazny dla użytkownika interfejs, który jest przełomem dla naszego zespołu, ponieważ pomaga nam płynnie zarządzać projektami bez konieczności dodatkowej nauki."

- Recenzja G2

2. Nuclino: Najlepszy dla prostych wiki i baz wiedzy

Źródło: Nuclino.com

Nuclino to stosunkowo nowy, uniwersalny pakiet produktywności z funkcjami tworzenia dokumentów, burzy mózgów i zarządzania zadaniami. Jest to jedna z wielu aplikacji, które działają w oparciu o koncepcję budowania cyfrowego mózgu/sieci neuronowej.

Z mojego doświadczenia wynika, że Nuclino za bardzo skupia się na byciu bazą wiedzy lub repozytorium informacji. Ma na celu uproszczenie złożonych procesów, zamiast robić dla nich miejsce. Może to być ograniczające, zwłaszcza w przypadku rozległych pomysłów/projektów.

Najlepsze cechy Nuclino

Współpraca z dokumentami, w których można tworzyć notatki, oznaczać osoby, tworzyć zadania, osadzać pliki itp.

Proste funkcje i minimalny interfejs użytkownika zapewniają szybkość

Odpowiedni dla programistów, którzy są przyzwyczajeni do skrótów klawiaturowych i skrótów klawiszowych

Obejmuje SSO, kontrole, dzienniki audytu, prawa dostępu i inne funkcje bezpieczeństwa

Ograniczenia Nuclino

Zoptymalizowany pod kątem prostoty, co może być nieodpowiednie dla dużych baz danych i złożonych przypadków użycia

Brak niestandardowego brandingu, motywów i stylów

W przypadku szybko rozwijających się startupów skalowanie Nuclino w miarę rozwoju organizacji może być trudne

Ceny Nuclino

Darmowy na zawsze

Standard: $5/miesiąc na użytkownika

Premium: $10/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Nuclino

G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 80 recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Nuclino?

"Chcę rozkręcić kilka firm i pisać projekty we współpracy i indywidualnie. Nuclino zapewniło mi sposób na płynne i umiejętne udostępnianie i organizowanie moich informacji. "

- Recenzja Capterra

3. Obsidian: Najlepszy do dokumentowania powiązanych pomysłów/koncepcji

Źródło: Obsidian.md

Obsidian to osobista baza wiedzy, którą można rozszerzyć do potrzeb organizacyjnych. Indukuje szereg funkcji do pisania, robienia notatek i dokumentowania.

Jest to potężna alternatywa dla Notion ze względu na sposób, w jaki wizualizuje relacje między notatkami, tworząc wciągający i interaktywny wykres. Od informacji o rozwoju produktu po George'a Washingtona, identyfikuj wzorce i zapisuj je, tak jak zrobiłby to Twój mózg.

Używam Obsidian do rejestrowania mojej ogólnej nauki i pisania w poszukiwaniu pomysłów. Dodając do tego prowadzenie dziennika, otrzymujemy dobrą osobistą wiki. Jednak synchronizacja wielu urządzeń z Obsidian jest skomplikowana, co było dla mnie dużym czynnikiem zniechęcającym.

Najlepsze cechy Obsidian

Markdown dla prostego i przenośnego formatowania

Dwukierunkowe łączenie notatek, pomysłów, koncepcji itp.

Liczne wtyczki i motywy umożliwiające personalizację

Brak ograniczeń dzięki otwartym i niezastrzeżonym plikom

Obsydialne ograniczenia

Może mieć stromą krzywą uczenia się z kilkoma decyzjami dotyczącymi struktury informacji

Styl Markdown może nie mieć nieograniczonej elastyczności, której mogą potrzebować niektóre zespoły marki

Nie jest najbardziej estetyczny i prosty

Obsydialne ceny

Darmowy na zawsze (do użytku osobistego)

Użytek komercyjny: $50/rok za użytkownika

Dodatki

Funkcja synchronizacji: $4/miesiąc na użytkownika

Funkcja publikowania: $8/miesiąc na użytkownika

Obsydialne oceny i recenzje

Capterra: 4.9/5 (20+ recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Obsidian?

"Myślę, że Obsidian jest idealny do zadań skoncentrowanych na tekście i doskonale sprawdza się w robieniu notatek i codziennym śledzeniu zadań"

- Capterra review

4. Microsoft OneNote: najlepszy do notatek audio i wideo

Źródło: onenote.com

Microsoft OneNote to jedna z najsłynniejszych dostępnych obecnie aplikacji do tworzenia cyfrowych notatek. Jest ona dostarczana wraz z pakietem M365, co czyni ją częścią stosu produktywności Microsoft.

Wspaniałą rzeczą w OneNote jest to, że można wpisywać tekst, dodawać obrazy, przypinać i wstawiać strony internetowe, pisać odręcznie lub rysować na każdej stronie w aplikacji - zupełnie jak w notatniku. Jako osoba korzystająca z różnych produktów w ekosystemie Apple, uważam, że Microsoft kontrastuje pod względem estetyki.

Najlepsze funkcje Microsoft OneNote

Podobny do fizycznego notatnika ze stronami - łatwy w użyciu

Możliwość dostępu do poprawek i śledzenia zmian dla długoterminowego pisania

Możliwość rysowania lub pisania odręcznego na urządzeniach dotykowych

Nagrywanie notatek audio i wideo

Ograniczenia Microsoft OneNote

Może stać się nieporęczny, jeśli jest zbyt wiele notatek / stron

Narzędzia dla jednego użytkownika z ograniczonymi funkcjami współpracy

Bardzo mało integracji

Ceny Microsoft OneNote

Dla domu:

Rodzina: 9,99 USD/miesiąc dla maksymalnie 6 użytkowników Osobiste: 6,99 USD/miesiąc dla jednego użytkownika

Dla firm: MS365 Business Basic: $6/miesiąc na użytkownika MS365 Business Standard: 12,5 USD/miesiąc na użytkownika MS365 Business Premium: 22 USD/miesiąc na użytkownika MS365 Apps for Business: 8,25 USD/miesiąc na użytkownika



Oceny i recenzje Microsoft OneNote

G2: 4,5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1500 recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft OneNote?

"One Note jest dostępny w każdym z aparatów eksperckich w Office 365, takich jak Microsoft Viewpoint i grupa wykorzystywana we wszystkich zgromadzeniach. One Note jest wyjątkowo cenny dzięki możliwości dostosowania online z większą prędkością. Dodatkowo ma fajny i szczegółowy interfejs użytkownika i oferuje więcej opcji, takich jak dodawanie segmentów i stron"

- Recenzja G2

5. Evernote: Najlepsza do osobistej produktywności i robienia notatek

Źródło: Evernote.com

Evernote to jedna z pierwszych niezależnych aplikacji do robienia notatek. Zanim zacząłem korzystać z Notion lub szukać alternatyw, Evernote był na szczycie mojej listy. Jest to proste, przejrzyste narzędzie zwiększające produktywność, które umożliwia dodawanie notatek w formie tekstu, obrazów, stron internetowych, plików PDF i audio.

Najlepsze cechy Evernote

Łatwy w użyciu z odpowiednimi funkcjami formatowania

Możliwość przechwytywania notatek w wielu formatach

Integracja z Kalendarzem Google, Slack, Microsoft Teams itp. w celu usprawnienia przepływu pracy

Bezpieczne przechowywanie ważnych dokumentów, takich jak dowody osobiste, faktury, dokumenty ubezpieczeniowe itp.

Wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji, aby natychmiast znaleźć to, czego potrzebujesz!

Ograniczenia Evernote

Funkcje zarządzania projektami są ograniczone do tworzenia zadań i zadań do wykonania

Ograniczone funkcje współpracy na żywo

Ceny Evernote

Darmowy

Personal: 10,83 USD/miesiąc

Professional: 14,17 USD/miesiąc

Zespoły: 20,83 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4.4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 8000 recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Evernote?

"Evernote to moja ulubiona aplikacja zwiększająca produktywność. Prawdę mówiąc, nie mogę bez niej żyć. Używam jej od 10 do 20 razy dziennie. Jeśli wiesz, jak dobrze korzystać z Evernote, może to być twój drugi mózg. Evernote to nie tylko miejsce do udostępniania notatek, możesz zapisywać w nim obrazy, pliki i strony internetowe. Możesz używać Evernote jako magazynu w chmurze do zapisywania cyfrowych notatek"

- Recenzja G2

6. Slite: Najlepszy dla organizacyjnych baz wiedzy

Źródło: Slite.com

Slite to nowa, oparta na sztucznej inteligencji platforma współpracy baz wiedzy, która umożliwia organizacjom stworzenie jednego źródła prawdy dla wszystkich ich informacji. Tak jak wypróbowywałem różne narzędzia, szczególnie upodobałem sobie Slite ze względu na jego funkcję kolekcji, która utrzymuje powiązane dokumenty zorganizowane w celu filtrowania i sortowania w razie potrzeby.

Z istniejącymi wcześniej szablony do tworzenia notatek dla różnych przypadków użycia i możliwość tworzenia własnych, Slite świetnie nadaje się do usprawnienia zarządzania wiedzą. Slite jest jednak bazą wiedzy i to wszystko. Aby przejść od informacji do działania, potrzebujesz innego narzędzia.

Najlepsze cechy Slite

Zaprojektowany, aby dostosować się do wszystkich notatek, w tym firmowej wiki, notatek ze spotkań, dokumentacji procesów itp.

Każda notatka może zawierać tekst, obrazy, tabele i osadzone pliki, takie jak Dokumenty Google lub tablice Miro

Automatyzacja do tworzenia powtarzających się dokumentów i przypomnień

Funkcje sztucznej inteligencji do sprawdzania pisowni, podsumowywania, upraszczania języka, zmiany tonu i nie tylko

Słabe ograniczenia

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami

Brak wbudowanych funkcji współpracy wizualnej, takich jak Whiteboard lub Mind Maps

Słabe ceny

Darmowy

Standard: $8/miesiąc na użytkownika

Premium: 12,5 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Niewielkie oceny i recenzje

G2: 4.6 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 40 recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Slite?

"Robi to, co większość narzędzi do robienia notatek/zarządzania wiedzą. Może obsługiwać współpracę w czasie rzeczywistym, a także dyskusje asynchroniczne. Naprawdę dobrze wykorzystuję funkcję udostępniania, szczególnie do publicznego udostępniania dokumentu za pośrednictwem tajnego łącza do edycji"

- Recenzja Capterra

7. Confluence: Najlepsze rozwiązanie dla zespołów programistycznych korzystających z Jira

Źródło: Atlassian.com

Atlassian Confluence to oprogramowanie do dokumentacji i współpracy przeznaczone dla zespołów programistycznych. Umożliwia ono użytkownikom sporządzanie notatek, organizowanie ich, dodawanie etykiet ze słowami kluczowymi i archiwizowanie ich do użytku organizacyjnego.

Podobnie jak wiele produktów Atlassian, Confluence jest przeznaczony dla dużych zespołów korporacyjnych, które tworzą kompleksowe bazy wiedzy. Choć w Confluence można z pewnością sporządzać notatki ze spotkań, nie jest to najlepsze zastosowanie aplikacji.

Najlepsze funkcje Confluence

Organizacja drzewa stron do szybkiego wyszukiwania dokumentów

Wspólna edycja na żywo z wbudowanymi komentarzami, polubieniami, GIF-ami i emotikonami

Funkcje oznaczania osób, komentowania i przypisywania do zadań

Świetne do ogłoszeń dla całej firmy

Szczegółowe ustawienia uprawnień do bezpiecznego udostępniania

ograniczenia Confluence

Zaprojektowany dla techników, może mieć stromą krzywą uczenia się dla reszty z nas

Złożone pulpity kontroli dostępu

Ograniczona kompatybilność z innymi aplikacjami

Import z Microsoft Word lub Google Docs i eksport do PDF są nieoptymalne

Confluence pricing

Darmowy na zawsze

Standard: 600 USD/rok

Premium: 1150 USD/rok

Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Confluence

G2: 4.1/5 (3700+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (3300+ opinii)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Confluence?

"To, co najbardziej podoba mi się w Confluence, to fakt, że jest tak łatwy w użyciu, biorąc pod uwagę, że ma ogromną liczbę szablonów dla różnych dokumentów i projektów. Ułatwia to rozpoczęcie dowolnego projektu lub pracę nad dowolnym dokumentem, ponieważ wiele osób ma trudności z rozpoczęciem pracy"

- Recenzja G2

8. Coda: najlepsze rozwiązanie do konsolidacji przepływów pracy i wiki

Źródło: Coda.io

Coda oferuje interesującą ofertę - obiecuje uporządkować przestrzeń roboczą. To właśnie przyciągnęło mnie do wypróbowania aplikacji. Nadaje się jako aplikacja do robienia notatek z możliwością organizowania jako wiersze i kolumny, automatyzacji / osadzania zewnętrznych narzędzi i wykonywania większej ilości zadań dzięki sztucznej inteligencji.

Podczas korzystania z aplikacji w celu skonfigurowania wiki zespołu stwierdziłem, że narzędzie jest skomplikowane w użyciu. Było ono być może zbyt rozbudowane jak na potrzeby prostej dokumentacji.

Najlepsze cechy Coda

Połączenie dokumentacji, śledzenia i automatyzacji w jednym narzędziu

Zręczna obsługa formuł i baz danych

Dwukierunkowa integracja z Kalendarzem Google, Slack, Jira itp. w celu aktualizacji

Obszerna galeria wstępnie zaprojektowanych szablonów dla nawet niszowych przypadków użycia, takich jak głosowanie za 100 USD

Asystent AI do udzielania odpowiedzi, podsumowywania, generowania tabel itp.

ograniczenia Coda

Stroma krzywa uczenia się do momentu zapoznania się z funkcjami Coda

Interfejs użytkownika może być nieintuicyjny dla użytkowników nieobeznanych z technologią

Niska wydajność i skalowalność przy dużych obciążeniach

Cena Coda

Darmowy

Pro: 10 USD/miesiąc za Doc Maker

Zespół: 30 USD/miesiąc za Doc Maker

Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Coda

G2: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Coda?

"Poza Slackiem i pocztą e-mail, Coda jest główną infrastrukturą dla naszej organizacji. Elastyczność i możliwość skonfigurowania wszystkiego i zautomatyzowania dokładnie według naszych upodobań jest fantastyczna"

- Recenzja Capterra

9. Slab: Najlepszy dla pięknie wyglądających dokumentów

Źródło: Slab.com

W nowoczesnym Internecie treść powinna wyglądać tak dobrze, jak się ją czyta. Slab obiecuje pomóc użytkownikom "tworzyć treści, które domyślnie wyglądają dobrze" Koncentrując się na doświadczeniu, Slab zawiera zaawansowane funkcje edycji.

Najlepsze cechy Slab

Ujednolicone narzędzie wyszukiwania dla łatwego dostępu

Prosty i łatwy w użyciu interfejs dla każdego, aby szybko rozpocząć pracę

Kompleksowa integracja z Dyskiem Google, w tym wyszukiwanie

Automatycznie generowany spis treści

Ograniczenia laboratorium

Jako nowa aplikacja jest wciąż w fazie rozwoju. Ograniczone są więc zaawansowane funkcje, takie jak integracja API, osadzanie różnych typów plików itp.

Ograniczona biblioteka szablonów

Ceny szablonów

Darmowy

Startup: $6.67/miesiąc na użytkownika

Biznes: $12.50/miesiąc na użytkownika

Przedsiębiorstwo: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje laboratorium

G2: 4.6/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 40 recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Slab?

"Uwielbiam to, że wszystkie dokumenty są automatycznie formatowane tak samo, dzięki czemu nie trzeba wybierać spośród miliona różnych czcionek. Platforma jest bardzo prosta i łatwa w użyciu."

- Recenzja G2

10. Google Keep: najlepsza do tworzenia osobistych notatek

Źródło: Google Keep

Google Keep to zintegrowana aplikacja do robienia notatek w ramach pakietu produktywności Google. Jest prosty i łatwy w użyciu i jest dołączony do stosu, jeśli używasz GMail lub GSuite. Największą zaletą Google Keep jest jego prostota, ale jest to również jego największe ograniczenie.

W miarę jak moja praca się rozwijała i robiłem więcej notatek, odkryłem, że dokumentowanie i organizowanie ich wymagało więcej wysiłku z Google Keep. Funkcje powiadomień i współpracy, które są na porządku dziennym w każdym innym narzędziu, nadal nie są dostępne w Google Keep.

Najlepsze funkcje Google Keep

Łatwy w użyciu, może dodawać notatki jako tekst, obrazy i audio

Synchronizacja między urządzeniami przy użyciu tego samego konta Google

Etykietowanie i kodowanie kolorami różnych rodzajów dokumentów

Zawiera pola wyboru, karty, listy itp. w każdej notatce

ograniczenia Google Keep

Koncentruje się na prostocie, więc ma ograniczone funkcje dla dużych zespołów korporacyjnych

Zorganizowane jako etykiety, a nie foldery

Pochłania przestrzeń dyskową konta GSuite

Ceny Google Keep

Darmowy na zawsze

Oceny i recenzje Google Keep

Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Google Keep?

"Podoba mi się szybkość i wygoda tworzenia notatek. Używam go również do przypomnień, ponieważ mogą one wysyłać wiadomości na mój telefon i są widoczne w Kalendarzu Google w określonym czasie przypomnienia."

- Recenzja Reddit

11. Dowolny typ: Najlepsze dla zespołów skupionych na zaufaniu i bezpieczeństwie

Źródło: Anytype.io

Anytype jest pozycjonowany jako przestrzeń robocza do wspólnego tworzenia produktów. Jego największą zaletą jest to, że umożliwia tworzenie dokumentów lokalnie i wykonywanie zdecentralizowanej synchronizacji między urządzeniami. Umożliwia również lokalne szyfrowanie na urządzeniu.

Oznacza to również, że potrzebujesz pewnego poziomu wiedzy technicznej, aby Anytype działał.

Najlepsze cechy Anytype

Edytor blokowy z możliwością tworzenia baz danych

Widoki tabeli, Kanban i galerii

Offline-first z synchronizacją peer-to-peer

Szablony dla społeczności, rodzin, zespołów i użytkowników osobistych

ograniczenia dowolnego typu

Skomplikowane dla nietechnicznych użytkowników

Wciąż na wczesnym etapie, więc niewiele dowodów na jego zdolność do radzenia sobie ze złożonymi potrzebami lub skalowania

Anytype pricing

Explorer: Bezpłatny

Builder: 99 USD rocznie

Co Creator: 299 USD za 3 lata

Oceny i recenzje dowolnego typu

Product Hunt: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Anytype?

"Używam go od grudnia i muszę powiedzieć, że uwielbiam to, co robi Anytype! Są drobne błędy tu i tam, ale to było niesamowite doświadczenie i bardzo odświeżający interfejs użytkownika."

- Recenzja Reddit

12. Microsoft Loop: Najlepszy, jeśli kochasz CoPilota

Źródło: Microsoft.com

Microsoft Loop to platforma do współtworzenia, zasadniczo aplikacja dla zespołów, rodzin lub społeczności do wspólnego pisania. Jej głównym atutem jest integracja z Co-pilot, która wprowadza sztuczną inteligencję do tworzenia notatek.

Odkryłem, że o ile nie korzystasz ze stosu Microsoft, Loop jako samodzielne narzędzie jest ledwo konkurencyjne w stosunku do innych podobnych narzędzi, takich jak Notion czy ClickUp.

Najlepsze cechy Microsoft Loop

Integracja Co-pilot do tworzenia pomysłów i automatyzacji

Synchronizacja w czasie rzeczywistym między aplikacjami i urządzeniami

Szablony stron dla różnych przypadków użycia

Potencjalny zamiennik OneNote z bardziej nowoczesnym interfejsem użytkownika

ograniczenia Microsoft Loop

Ograniczone funkcje w porównaniu do wiodących aplikacji do robienia notatek

Dołączony do pakietu M365, bez możliwości zakupu jako samodzielny produkt

Ceny Microsoft Loop

Bezpłatnie

MS365 Business Standard: 12,5 USD/miesiąc na użytkownika

MS365 Business Premium: $22/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Loop

Jako stosunkowo nowa i słaba aplikacja, istnieje niewiele ocen i recenzji na platformach zewnętrznych, takich jak G2 lub Capterra.

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Loop?

"Uwielbiam korzystać z Loop. Zastąpił mi OneNote ze względu na współpracę"

- Recenzja Reddit

13. Upbase: Najlepszy do robienia osobistych notatek i zwiększania produktywności

Źródło: Upbase.io

Upbase to narzędzie do zarządzania projektami z możliwością tworzenia notatek. Zawiera planery, blokowanie czasu, pomodoro i inne funkcje zwiększające produktywność. Jest ono jednak bardzo skoncentrowane na indywidualnej produktywności, a nie na współpracy zespołowej.

Najlepsze cechy Upbase

Osobiste narzędzia produktywności zawarte w aplikacji

Prosty i łatwy w użyciu design

Widoki listy i tablicy do śledzenia projektów

Funkcje współpracy nad dokumentami, takie jak komentarze, @wzmianki, niestandardowe szablony notatek ze spotkań i udostępnianie

Ograniczenia bazy

Ograniczona integracja z popularnymi narzędziami zwiększającymi produktywność

Brak dostępnego trybu offline

Może być zbyt prosty dla potrzeb korporacyjnych

Ceny bazowe

Darmowa na zawsze

Premium: $5/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Upbase

G2: 4.9/5 (4 recenzje)

Capterra: 4.4/5 (6 recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Upbase?

"Wypróbowałem już wiele narzędzi do zarządzania projektami (a kto ich nie wypróbował 😅), ale to jest to, które NAPRAWDĘ pomogło mi zorganizować wszystkie moje projekty i być na bieżąco ze wszystkim."

- Recenzja G2

14. Mem: Najlepsze dla tych, którzy lubią, gdy AI zajmuje się "organizacją"

Źródło: get.mem.ai

Mem jest pozycjonowany jako aplikacja do robienia notatek zorganizowana przez sztuczną inteligencję. Podczas gdy ty musisz robić notatki, sztuczna inteligencja Mem pomaga automatycznie tworzyć połączenia i budować trafność, bez konieczności organizowania notatek w foldery lub dodawania tagów.

Aplikacja Mem spodobała mi się ze względu na fakt, że sztuczna inteligencja szkoli się na moich własnych notatkach, rozumiejąc moje tagi i nazewnictwo. Oznacza to, że mogę zadawać jej pytania typu "kto zaproponował ten pomysł?" i natychmiast otrzymywać odpowiedzi.

Najlepsze cechy Mem

Organizacja oparta na sztucznej inteligencji, budująca sieć notatek, które można później łatwo przywołać

Niestandardowa sztuczna inteligencja do tworzenia notatek/odpowiedzi w Twoim tonie i stylu

Inteligentne podsumowanie

Kontekstowe sugestie i rekomendacje podczas robienia notatek

ograniczenia pamięci

Funkcje AI działają najlepiej, gdy jest wystarczająco dużo informacji, więc konieczne jest zaangażowanie w intensywne korzystanie z aplikacji

Tylko robienie notatek, niewiele lub brak funkcji zarządzania zadaniami

Ceny Mem

Mem: 8,33 USD/miesiąc

Zespoły Mem: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje memów

G2: 1.5/5 (1 recenzja)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Mem?

"Używam Mem od samego początku i nadal jest to mój wybór do szybkich notatek i szybkiego wyszukiwania informacji"

- Recenzja Reddit

15. Zoho WorkDrive: Najlepsze rozwiązanie do porządkowania plików i folderów

Źródło: Zoho.com

Zoho WorkDrive to system zarządzania plikami dla zespołów. Pomaga konsolidować dokumenty i wiedzę, w tym te, które obecnie znajdują się w aplikacjach innych firm, takich jak Dokumenty Google czy Microsoft Word.

Najlepszą częścią Zoho WorkDrive są możliwości tworzenia notatek multimedialnych - do notatek można dodawać nagrania ekranu oraz pliki wideo i audio. Brakuje jej jednak prostoty i dostępności wielu aplikacji omówionych powyżej.

Najlepsze cechy Zoho WorkDrive

Nagrywanie audio, wideo i ekranu za pomocą WorkDrive Snap

Zewnętrzne udostępnianie i współpraca

Silniejszy administrator do przeglądania i zarządzania wszystkimi plikami i folderami

Widok i nawigacja oparta na drzewie

ograniczenia Zoho Drive

Wydajność i szybkość mogą być nieoptymalne w przypadku dużych plików

Ograniczone możliwości personalizacji

Funkcje współpracy są powolne, gdy zbyt wiele osób dołącza do pliku

Ceny Zoho WorkDrive

Starter: 2,5 USD/miesiąc za użytkownika

Team: $4,5/miesiąc za użytkownika

Biznes: $9/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho WorkDrive

G2: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

**Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho WorkDrive?

"Funkcje współpracy Zoho WorkDrive umożliwiają mi i moim współpracownikom współpracę przy zarządzaniu naszymi plikami i pracy nad nimi. Wykorzystuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które utrzymują optymalne bezpieczeństwo wszystkich naszych plików, blokując wszelkie luki, które mogłyby spowodować utratę naszych plików w wyniku cyberataków."

- Recenzja G2

Lepiej zarządzaj swoją wiedzą dzięki ClickUp

Kiedy mówimy o pracy opartej na wiedzy, często myślimy o wiedzy ukrytej, tj. o informacjach, których jesteśmy świadomi. To właśnie jest zapisywane w formie notatek.

Jednak dużą część pracy z wiedzą stanowi to, czego nie jesteśmy świadomi. Na przykład deweloperzy mogą nie znać całego procesu rozwoju produktu lub zarządzania nim. To również jest wiedza, choć milcząca.

Aby skutecznie zarządzać zarówno świadomą, jak i ukrytą wiedzą i służyć jako najlepsza alternatywa dla Notion, potrzebne jest narzędzie zaprojektowane specjalnie dla nowoczesnych miejsc pracy, takie jak ClickUp.

Kompleksowa platforma do zarządzania projektami ClickUp umożliwia aktywne rejestrowanie informacji za pośrednictwem ClickUp Docs lub Notatnika. Jest to jedno z najpotężniejszych Narzędzi AI do robienia notatek .

Ponadto przechwytuje również dane pasywne, takie jak szacunki czasu, śledzenie czasu, indywidualna produktywność, wykorzystanie zasobów itp. Tworzy to bogactwo wiedzy dla indywidualnych współpracowników, kierowników projektów i liderów zespołów.

Zobacz, jak ClickUp zarządza wiedzą w Twojej organizacji. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .