10 alternatyw LibreOffice do tworzenia dokumentów w 2025 roku

Podczas gdy Microsoft Office posiada imponującą część globalnego rynku edytorów tekstu. LibreOffice pojawił się w 2010 roku jako darmowe oprogramowanie typu open-source alternatywa dla MS Office .

Ale choć ten darmowy pakiet biurowy może być pomocny, nie jest dla każdego. LibreOffice jest co prawda trochę niezgrabny, więc twój zespół może potrzebować czegoś bardziej zwinnego i solidnego.

Jeśli LibreOffice nie spełnia twoich oczekiwań, nadal musisz wybrać solidny edytor tekstu dla swojego zespołu danych powstania zawartości . Niezależnie od tego, czy zajmujesz się marketingiem, sprzedażą, rozwojem, HR czy innym polem, tworzenie i zarządzanie dokumentami jest koniecznością. ✍️

Aby pomóc Ci znaleźć odpowiednie oprogramowanie, stworzyliśmy ten przydatny przewodnik na temat tego, czego szukać w alternatywach dla LibreOffice, wraz z listą 10 najlepszych alternatyw LibreOffice w 2024 roku.

Czego należy szukać w alternatywach dla LibreOffice?

Jasne, LibreOffice to darmowy pakiet biurowy typu open source, ale jeśli szukasz zamiennika, równie dobrze możesz znaleźć rozwiązanie, które spełnia wszystkie potrzeby biznesowe. ✅

Alternatywa dla LibreOffice powinna być wyposażona w następujące funkcje:

Kompatybilność: Masz teraz wiele plików MS Office, prawda? Zdobądź alternatywę LibreOffice, która obsługuje wszystkie formaty plików i integruje się z narzędziami, których już używasz

Zarządzanie dokumentami: Samo tworzenie zawartości nie wystarczy. Dokumenty Office szybko się kumulują, więc potrzebujesz narzędzia, które pomoże ci również organizować i zarządzać dokumentami Narzędzia do współpracy : Musisz jak najszybciej złożyć zapytanie ofertowe? Nie wysyłaj plików e-mailem tam i z powrotem do swojego zespołu - kup edytor tekstu, który umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym. Dodatkowe punkty, jeśli wybierzesz rozwiązanie z pamięcią masową w chmurze, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu będą mieli dostęp do dokumentów z dowolnego urządzenia i w dowolnym czasie

Prostota: Dzwonki i gwizdki mogą być pomocne, ale nie wtedy, gdy tworzą bariery. Pomiń krzywą uczenia się i wybierz alternatywę dla LibreOffice, która ma intuicyjny interfejs użytkownika

Narzędzia do zarządzania projektami: Po co oddzielać dokumenty od rzeczywistego cyklu pracy? Poszukaj narzędzia, które łączy tworzenie dokumentów z zarządzaniem projektami. To najlepszy sposób na znaleźć wydajność i do zrobienia lepszej pracy, szybciej

10 najlepszych alternatyw LibreOffice do wykorzystania w 2024 roku

LibreOffice zawiera Writer do dokumentów biurowych i przetwarzania tekstu, Calc do arkuszy kalkulacyjnych, Impress do prezentacji, Draw do grafiki, Base dla baz danych i Math dla formuł. To bardzo dużo funkcji jak na darmowe narzędzie.

Mimo to istnieją dobre alternatywy dla LibreOffice, które oferują większą wartość.

Jeśli nadszedł czas, aby zmienić proces tworzenia dokumentów, zapoznaj się z 10 najlepszymi alternatywami dla LibreOffice.

1. ClickUp

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / slash aby pracować wydajniej

Czy kiedykolwiek stworzyłeś dokument i pomyślałeś: "Ojej, chciałbym móc połączyć to z moim oprogramowaniem PM"?

Świetna wiadomość - ClickUp ma to wszystko do zrobienia, a nawet więcej! 🤩 Dokumenty ClickUp łączy przepływy pracy, projekty i czaty, tworząc prawdziwie wszechstronną platformę roboczą. Poświęcaj mniej czasu na przełączanie się między narzędziami i skup się na tym, co ważne: na swojej pracy.

Twórz niestandardowe dokumenty z zagnieżdżonymi stronami, zakładkami i doskonale sformatowanymi tabelami w ClickUp. Masz pełną kreatywną kontrolę nad tworzeniem dokumentów, które idealnie pasują do wytycznych Twojej marki. Wszystkie dokumenty ClickUp działają również w chmurze, dzięki czemu Twój zespół może swobodnie współpracować, edytować i komentować dokumenty w czasie rzeczywistym.

Natychmiastowe podsumowanie długich wątków komentarzy za pomocą kliknięcia przycisku ClickUp AI

Oczywiście, istnieje limit tego, ile twój zespół może zrobić w pojedynkę. Aby uzyskać dodatkowy zastrzyk wydajności, zwiększ możliwości swojego teamu za pomocą aplikacji ClickUp AI . Jest to jedyny asystent oparty na sztucznej inteligencji, który specjalizuje się w określonych rolach zawodowych. Niezależnie od tego, czy jesteś PM, przedstawicielem handlowym, inżynierem czy dyrektorem marketingu, ClickUp AI ma niestandardowe funkcje zaprojektowane dla Twoich najczęstszych zadań.

Użyj ClickUp AI, aby wypełnić szczegóły wszystkich swoich dokumentów, w tym:

Tworzenie raportowania statusu

Generowanie agend spotkań

Tworzenie briefów projektów

Tworzenie planów testów

Pisanie biuletynów e-mail

ClickUp najlepsze funkcje

Podsumowywanie raportów, generowanie pomysłów na zawartość i błyskawiczne formatowanie tekstu dzięki funkcji Narzędzie do pisania ClickUp AI WypróbujSzablon struktury podziału pracy ClickUp do zarządzania dokumentami aby szybko stworzyć strukturę zarządzania dokumentami

Kategoryzuj dokumenty i firmowe wiki w celu łatwego odwoływania się do nich w całej firmie

Możliwość wysyłania dokumentów do klientów lub zespołów zewnętrznych. ClickUp zapewnia w 100% konfigurowalną prywatność i kontrolę edycji, dzięki czemu możesz kontrolować, kto co widzi

Włącz tryb skupienia, aby wyeliminować czynniki rozpraszające i skupić się na pracy

Limity ClickUp

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

ClickUp ma wiele funkcji, więc nauka platformy może zająć początkującym trochę czasu

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 300 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. OfficeSuite

Via OfficeSuite Ponad 300 milionów użytkowników korzysta z OfficeSuite jako alternatywy dla LibreOffice. Jest w pełni kompatybilny z dokumentami Microsoft Office, takimi jak PowerPoint, Excel i Word, a także Dokumentami Google, Arkuszami Google i Prezentacjami Google.

Co najlepsze, OfficeSuite działa w chmurze i synchronizuje wszystkie pliki na Dysku Google, OneDrive, MobiDrive i wielu innych rozwiązaniach do przechowywania danych w chmurze. Jeśli nie masz pewności, czy OfficeSuite jest odpowiedni dla Twojej firmy, zapoznaj się z bezpłatnym pakietem Office do pobrania, aby przetestować oprogramowanie przed zakupem. 🚗

Najlepsze funkcje OfficeSuite

Dostęp do OfficeSuite w systemie Windows, Android lub iOS

Tworzenie podpisów cyfrowych i zabezpieczeń hasłem dla plików PDF przy użyciu Dokumentów Google

Oprócz dokumentów, arkuszy, slajdów i plików PDF, OfficeSuite kontroluje wiadomości e-mail i kalendarze na wielu kontach

OfficeSuite jest kompatybilny z formatami plików Microsoft Office i Google Drive

Limity OfficeSuite

OfficeSuite nie zawiera funkcji zarządzania projektami lub zadaniami

Niektórzy użytkownicy są sfrustrowani, że muszą dodatkowo płacić za czcionki i dodatkowe funkcje

Ceny OfficeSuite

Rodzinny: $59.99/rok dla sześciu użytkowników

$59.99/rok dla sześciu użytkowników Osobisty: $39.99/rok dla jednego użytkownika

$39.99/rok dla jednego użytkownika Strona główna i Business 2024: $99.99 dla jednego użytkownika (zakup jednorazowy)

OfficeSuite oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 35 recenzji)

4,5/5 (ponad 35 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 20 recenzji)

3. WordPerfect Office

Via WordPerfect Office WordPerfect Online sprzedaje się jako połączony oprogramowanie do edycji tekstu i pakiet biurowy. Zawiera dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje, które są kompatybilne z MS Office. 📚

Chociaż może wyglądać jak typowe oprogramowanie biurowe, WordPerfect oferuje kilka przydatnych dodatkowych kluczowych funkcji. Wydawca eBooków jest świetny, jeśli często tworzysz ebooki, a redaktor zdjęć AfterShot jest pomocny w szybkim poprawianiu zdjęć.

Najlepsze funkcje WordPerfect Office

WordPerfect Lightning gromadzi teksty i obrazy z wielu źródeł, aby przyspieszyć wyszukiwanie

Wybór spośród ponad 10 000 obrazów clipart, 300 szablonów i 900 czcionek

Używanie grafiki prezentacyjnej do tworzenia własnych rysunków

Kody WordPerfect Reveal zapewniają większą kontrolę nad formatami i strukturą

Limity WordPerfect Office

WordPerfect nie zawiera klienta e-mail ani narzędzi do zarządzania projektami

Kilku użytkowników twierdzi, że rozwiązanie Quattro Pro firmy WordPerfect nie dorównuje programowi Microsoft Excel

Ceny pakietu WordPerfect Office

249,99 USD za licencję jednorazową

WordPerfect Office oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

4.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.4/5 (180+ recenzji)

4. Biuro Polaris

Via Biuro Polaris Polaris Office to zaskakująco solidna i niedroga alternatywa LibreOffice, która działa na wszystkich urządzeniach i popularnych systemach operacyjnych. Jest kompatybilny ze wszystkimi formatami dokumentów, pozwala na edytować i konwertować dokumenty PDF a nawet zawiera funkcję korespondencji seryjnej.

Polaris Office jest wyposażony w scentralizowaną strukturę zarządzania dokumentami, którą można w 100% dostosować. Niezależnie od tego, czy chcesz dodawać adnotacje do plików PDF, czy edytować dokumenty w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, Polaris obsługuje to wszystko, a nawet więcej. 🌻

Najlepsze funkcje Polaris Office

Polaris Office AI łączy w sobie Open AI, CLOVA i Stable AI w celu tworzenia szalenie dobrych danych powstania

Monitorowanie historii zmian we wszystkich dokumentach

Tworzenie własnych szablonów prezentacji w celu zaoszczędzenia czasu

Konwertowanie plików PDF na Word, Arkusz lub Slajdy jednym kliknięciem

Limity Polaris Office

Wersja Free zawiera reklamy

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że nawigacja w aplikacji mobilnej jest trudna

Ceny Polaris Office

Free

Polaris Office Business: $7.99/miesiąc za użytkownika

$7.99/miesiąc za użytkownika Windows OS: $79.99 dożywotnia licencja

$79.99 dożywotnia licencja Mac OS: 79,99 USD za dożywotnią licencję

Polaris Office oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (20 recenzji)

4.2/5 (20 recenzji) Capterra: 4.4/5 (15+ recenzji)

5. Obszary robocze Google

Przez Obszar roboczy Google Obszar roboczy Google jest jedną z najpopularniejszych alternatyw dla Microsoft Word, ponieważ ma połączenie ze wszystkimi usługami Google i działa w chmurze.

Jeśli należysz do organizacji Google, obszar roboczy jest dla ciebie strzałem w dziesiątkę. Działa na wszystkich urządzeniach i łączy e-mail, przechowywanie plików, dokumenty biurowe, prezentacje, arkusze kalkulacyjne, czaty i wiele innych w jedną platformę. 🛠️

Obszary robocze Google - najlepsze funkcje

Korzystaj z niedawno wydanego narzędzia AI firmy Google do tworzenia kopii

Edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym i oznaczaj członków Teams, aby przyciągnąć ich uwagę

Możliwość przesyłania i edytowania praktycznie wszystkich formatów plików

Google nie limituje historii zmian - zobacz wszystkie zmiany od początku czasu

Ograniczenia obszarów roboczych Google

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z uzyskaniem obsługi klienta

Inni użytkownicy chcieliby, aby Arkusze Google miały więcej skrótów podobnych do Excela

Cennik obszaru roboczego Google

Business Starter: $6/miesiąc za użytkownika, roczny commit

$6/miesiąc za użytkownika, roczny commit Business Standard: 12 USD/miesiąc na użytkownika, roczne zobowiązanie

12 USD/miesiąc na użytkownika, roczne zobowiązanie Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika, roczny commit

18 USD/miesiąc za użytkownika, roczny commit Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 40 600 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 600 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 15 100 recenzji)

6. Apache OpenOffice

Via Apache OpenOffice OK, wiemy, że ten wygląda trochę... przestarzale. Ale nie oceniaj aplikacji po okładce. Apache OpenOffice to w 100% darmowa alternatywa dla LibreOffice.

Czy jest to opcja o najwyższej jakości i bezpieczeństwie? Być może nie.

Ale jeśli prowadzisz małą firmę i potrzebujesz prostego edytora tekstu, Apache jest realną alternatywą dla LibreOffice. Zawiera on podstawowe opcje edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, a nawet grafiki i baz danych. 📈

Najlepsze funkcje Apache OpenOffice

Apache OpenOffice jest dostępny w wielu językach

OpenOffice ma ogromną międzynarodową społeczność użytkowników, która jest pomocna, jeśli potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów

Tworzenie ilustracji 3D za pomocą OpenOffice Draw

Narzędzie Math pozwala wizualizować formuły za pomocą edytora równań

Limity Apache OpenOffice

Grafika i ikony nie zawsze są najlepszej jakości

Użytkownicy raportują, że ta darmowa aplikacja zawiera sporo błędów

Ceny Apache OpenOffice

Free

Oceny i recenzje Apache OpenOffice

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (480+ recenzji)

7. WPS Office

Via Biuro WPS WPS Office jest kompatybilny z systemami Windows, Mac, Android, iOS i Linux, co czyni go świetną opcją dla teamów korzystających z różnych urządzeń i systemów operacyjnych. 🖥️

WPS Office ma ponad 100 000 szablonów dla wszystkiego, od planów komunikacji do planów nauczania do raportowania pracy. Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym i dodawaj obrazy, GIF-y, tabele, emotikony, bloki kodu, odliczanie i wiele więcej.

Najlepsze funkcje WPS Office

Używaj WPS AI do pisania z prędkością światła

Szybkie udostępnianie informacji zespołowi za pomocą Screen Recorder

Wypełnianie, podpisywanie i konwertowanie plików PDF

Skorzystaj ze sklepu z szablonami WPS, aby zaoszczędzić czas

Limity WPS Office

Niektórzy użytkownicy oczekują dokładniejszych narzędzi gramatycznych i ortograficznych

Inni użytkownicy twierdzą, że platforma wymaga lepszego zabezpieczenia dokumentów

Ceny WPS Office

Free

WPS Pro: 35,99 USD/rok

35,99 USD/rok WPS Business: Kontakt w sprawie cen

WPS Office oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 280 recenzji)

4,4/5 (ponad 280 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 380 opinii)

8. Liczby Apple

Via Liczby Apple Jeśli jesteś zagorzałym fanem Apple, Apple Numbers może być twoją kolejną ulubioną alternatywą dla LibreOffice. Ten darmowy duplikat Excela jest przeznaczony dla komputerów Mac, iPadów i iPhone'ów. 📱

Nie służy on jednak wyłącznie do tworzenia i edytowania dokumentów. Apple Numbers koncentruje się bardziej na danych i arkuszach kalkulacyjnych, ale jeśli żyjesz w arkuszach kalkulacyjnych przez cały dzień, może to być to, czego potrzebujesz. Jest to całkiem solidne narzędzie jak na Free, o ile nie przeszkadza ci brak edytora tekstu.

Najlepsze funkcje Apple Numbers

Wybór z biblioteki ponad 700 konfigurowalnych kształtów i wizualizacji danych

Identyfikacja trendów za pomocą tabel obrotowych

Moja praca na wielu urządzeniach z tym samym kontem Numbers

Użytkownicy komputerów PC mogą uzyskać dostęp do Apple Numbers za pośrednictwem przeglądarki internetowej

Limity Apple Numbers

Apple Numbers zawiera tylko arkusze kalkulacyjne

Kilku użytkowników twierdzi, że Numbers nie jest tak solidny jak Excel

Ceny Apple Numbers

Free

Apple Numbers oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 150 recenzji)

4,3/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 2 400 recenzji)

9. Microsoft 365

Via Microsoft 365 Microsoft Office 365 to odświeżona wersja pakietu Microsoft Office dla chmury. Obejmuje Teams, Word, Excel i PowerPoint, aby połączyć całą pracę, czaty i narzędzia do współpracy na jednej platformie.

Microsoft 365 to renomowana alternatywa dla LibreOffice, która jest popularna wśród przedsiębiorstw ze względu na rygorystyczne protokoły bezpieczeństwa. Jeśli zależy ci na wygodzie platformy do pracy typu "wszystko w jednym" i zaawansowanych funkcjach bezpieczeństwa, Microsoft 365 to świetny wybór. ✨

Najlepsze funkcje Microsoft 365

Microsoft 365 ogłosił Copilot, narzędzie AI do podsumowywania, edycji i ustalania priorytetów zadań

Planowanie spotkań dla setek uczestników

Uzyskaj jeden terabajt przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika za pośrednictwem OneDrive z kontem Microsoft

Utwórz witrynę SharePoint, aby udostępniać informacje i zawartość swojemu zespołowi

Limity Microsoft 365

Kilku użytkowników twierdzi, że potrzebowali wielu szkoleń, aby prawidłowo korzystać z Microsoft 365

Inni użytkownicy twierdzą, że mają problemy ze stabilnością korzystania z Teams

Ceny usługi Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

6 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

12,50 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

22 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Microsoft 365

G2: 4,6/5 (ponad 4 900 recenzji)

4,6/5 (ponad 4 900 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 13 300 recenzji)

10. Collabora

Via Współpraca Collabora to natywna dla chmury alternatywa dla LibreOffice dla systemów Windows, MacOS i Linux. Została zaprojektowana specjalnie do użytku w przedsiębiorstwach, ale z tej aplikacji w chmurze mogą korzystać firmy każdej wielkości. ☁️

Collabora zawiera narzędzia do pisania arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i diagramów. Collabora Office Writer umożliwia edycję dokumentów biurowych w czasie rzeczywistym na pulpicie, urządzeniach z systemem Android lub podczas korzystania z aplikacji Collabora na iOS.

Najlepsze funkcje aplikacji Collabora

Collabora integruje się z ownCloud, SharePoint, Alfresco i nie tylko

Wyświetlanie wszystkich formatów plików w aplikacji Collabora bez utraty danych

Zapisywanie plików w formacie PDF lub obrazów i wstawianie ich do dokumentów i prezentacji

Sprawdzanie w konsoli administratora danych analitycznych dotyczących poziomów użytkowania

Limity Collabora

Ponieważ Collabora działa za pośrednictwem chmury, nie można uzyskać dostępu do dokumentów w przypadku utraty dostępu do Internetu

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że na początku trudno im było nauczyć się korzystać z narzędzia

Ceny Collabora

Collabora for Business: 22,29 USD/rok za użytkownika dla maksymalnie 99 użytkowników

22,29 USD/rok za użytkownika dla maksymalnie 99 użytkowników Collabora for Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Collabora oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

Zwiększ wydajność pracy biurowej dzięki ClickUp

Dzięki tej obszernej liście z pewnością znajdziesz najlepszą alternatywę dla LibreOffice dla swojego zespołu.

Solidny pakiet biurowy powinien współpracować z twoim biznesem, a nie działać na jego niekorzyść. LibreOffice jest popularnym darmowym narzędziem, ale nie jest najbardziej przyjazną dla użytkownika opcją, szczególnie dla większych teamów.

Po co spędzać więcej czasu na przełączaniu się między różnymi narzędziami biurowymi? ClickUp to jedyna alternatywa dla LibreOffice, która łączy pakiet biurowy, współpracę w zespole, szablony, AI, metryki, tablice i integracje w jednej platformie. 🙌

Wiemy jednak, że zobaczyć znaczy uwierzyć. Wypróbuj ClickUp już teraz, aby na własne oczy przekonać się o jego funkcjach oszczędzających czas. Utwórz darmowe konto ClickUp - karta kredytowa nie jest wymagana !