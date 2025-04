13 najlepszych programów do komunikacji wewnętrznej w mojej pracy w 2025 roku

Poruszanie się po cyfrowym krajobrazie pracy może być nie lada wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie jasnej i skutecznej komunikacji w zespole. W dzisiejszych czasach komunikacja w zespole to już nie tylko połączenia konferencyjne i protokoły ze spotkań.

Komunikacja wewnętrzna i narzędzia do współpracy zrewolucjonizowały sposób, w jaki pozostajemy w kontakcie, regularnie komunikujemy się, zarządzamy zadaniami i zapewniamy spójność naszych działań cross-functional teams . Narzędzia te są niezbędne do wspierania skutecznej komunikacji wewnętrznej w całej organizacji.

To Twoja cyfrowa sala konferencyjna, udostępnianie kalendarza i tablica ogłoszeń w jednym. Przełamują bariery, minimalizują nieporozumienia i zapewniają, że wszyscy w zespole zdalnym są na tej samej stronie, niezależnie od tego, czy są w biurze, czy pracują w zaciszu własnego domu lub na urządzeniach mobilnych.

Wyzwanie? Istnieje wiele opcji do wyboru, z których każda obiecuje być kluczem do odblokowania najwyższej wydajności. Aby poruszać się po tych wodach, potrzebujesz szczegółowej mapy podkreślającej, czego szukać i listy najlepszych w grze.

Usiądź więc wygodnie, a my zagłębimy się w ekscytujący świat najlepszego oprogramowania do komunikacji wewnętrznej i pomożemy Ci znaleźć to idealne dla Twoich potrzeb.

Czym są platformy komunikacji wewnętrznej?

Oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej, znane również jako Teams narzędzie komunikacyjne to platformy cyfrowe zaprojektowane specjalnie w celu ułatwienia i usprawnienia komunikacji w organizacji. Narzędzia te zapewniają scentralizowany hub dla członków zespołu do współpracy, udostępniania informacji, przydzielania zadań i pozostawania w połączeniu w czasie rzeczywistym.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do komunikacji wewnętrznej?

Badając rozległy krajobraz najlepszych narzędzi do komunikacji wewnętrznej i współpracy, kluczowe znaczenie ma skupienie się na funkcjach, które rzeczywiście przyczynią się do powodzenia Twojego biznesu. Najlepsze narzędzia do komunikacji wewnętrznej mogą wyglądać krzykliwie na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę liczy się ich funkcja.

Oto kilka podstawowych funkcji, które powinieneś wybrać:

Bezproblemowa integracja

Łatwy w użyciu interfejs

Komunikacja w czasie rzeczywistym

Funkcje współpracy

Bezpieczeństwo i prywatność

Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi

Konfigurowalne powiadomienia

Elementy te są czymś więcej niż tylko imponującymi punktami w arkuszu specyfikacji. Są to bloki składowe połączonego, przejrzystego i wydajnego środowiska pracy.

Odpowiednie oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej powinno sprzyjać połączeniu oraz poprawie współpracy i wydajności, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i elastyczność. Przed podjęciem decyzji należy rozważyć konkretne potrzeby organizacji i sposób, w jaki każda funkcja może je zaspokoić.

13 najlepszych programów do komunikacji wewnętrznej w mojej pracy w 2024 roku

1. ClickUp

Wypróbuj ClickUp Chat

Współpracuj ze swoim zdalnym zespołem bez kłopotów dzięki ClickUp Chat View

ClickUp to wszechstronne oprogramowanie do zarządzania projektami i komunikacji, które zapewnia proste sposoby utrzymywania kontaktu przez Teams. U podstaw możliwości komunikacji wewnętrznej ClickUp leży łatwe przydzielanie zadań członkom zespołu, dzięki czemu wąskie gardła nie są wstrzymywane przez e-mail.

Dodatkowo, widok Chat zapewnia zdalnym zespołom funkcję wiadomości błyskawicznych do dyskusji i współpracy w czasie rzeczywistym. Teams mogą również bez wysiłku wymieniać się pomysłami, udostępniać pliki i dostarczać aktualizacje na jednej scentralizowanej platformie.

Zintegrowane udostępnianie aplikacje kalendarza zapewniają zespołom organizację i śledzenie terminów. Daje to zespołom 360-stopniowy widok zadań i kamieni milowych, dzięki czemu mogą lepiej dostosować swoje wysiłki w celu płynnego zarządzania projektami i ich realizacji. Konfigurowalne powiadomienia push i przypomnienia zapewniają, że krytyczne informacje są szybko dostarczane do właściwych osób, zmniejszając luki w komunikacji zespołu i zwiększając przejrzystość.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

Ponadto, ClickUp jest jedną z najbardziej efektywnych opcji oprogramowania do komunikacji wewnętrznej ze względu na swoje funkcje współpracy w ramach Dokumenty ClickUp dzięki czemu Teams mogą płynnie współpracować.

ClickUp najlepsze funkcje

Widok czatu utrzymuje porządek w rozmowach, połączonych i plikach

Proste nagrywanie ekranu i wiadomości wideo dzięki ClickUp Clip ułatwia wysyłanie wewnętrznych wiadomości i pozwala uniknąć niepotrzebnych spotkań

Współpraca wizualna w czasie rzeczywistym dzięki Tablica ClickUp oferuje funkcje komunikacji wewnętrznej do wspólnej pracy - zarówno w biurze, jak i zdalnie

Over 15 konfigurowalnych widoków do zarządzania zadaniami, projektami zespołowymi i cyklami pracy

ponad 1 000 integracji dla ulubionych aplikacji w miejscu pracy

Dokumenty dla zarządzanie wiedzą aby lepiej zorganizować krytyczną komunikację wokół takich rzeczy jak podręczniki dla pracowników , korzyści, podstawowe wartości, a nawet dla prostego katalogu pracowników

Widok formularzy doskonale sprawdza się jako narzędzie komunikacji wewnętrznej do zbierania opinii pracowników

Gotowe szablony ułatwiające tworzenie planów komunikacji wewnętrznej. SpróbujSzablon komunikacji wewnętrznej ClickUp ze swoim Teams!

Skorzystaj z szablonu komunikacji wewnętrznej ClickUp, aby poinformować pracowników o wydarzeniach lub zmianach

Limity ClickUp

Niestandardowe opcje mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników w porównaniu do innych narzędzi

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej dla pracowników (jeszcze!)

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 6 800 opinii)

4,7/5 (ponad 6 800 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,600+ opinii)

2. Obszary robocze Google

przez Obszary robocze Google Obszar roboczy Google to potężny pakiet narzędzi do zwiększania wydajności i współpracy, który doskonale sprawdza się jako skuteczne oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej. Jego prosty interfejs i wszechstronne funkcje umożliwiają zespołom usprawnienie strategii komunikacji wewnętrznej i współpracy bez wysiłku.

Pakiet obejmuje pocztę Gmail, która promuje wydajną i bezpieczną komunikację zewnętrzną i wewnętrzną dzięki wątkom i inteligentnemu wyszukiwaniu. Google Meet oferuje płynne wideokonferencje, zintegrowane z Kalendarzem Google, co ułatwia planowanie. W przypadku dokumentacji, Dokumenty Google dostarczają platformę do współpracy w zakresie protokołów ze spotkań i data powstania pliku.

Obszary robocze Google - najlepsze funkcje

Kompleksowa platforma obejmująca e-mail, udostępnianie dysków, kalendarze, dokumenty, prezentacje i arkusze kalkulacyjne

Silne środki bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe i szyfrowanie danych

Platforma oparta na chmurze jest dostępna z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu

Synchronizacja w czasie rzeczywistym zapewnia stały dostęp do kopii zapasowych danych

Jedno z najczęściej używanych narzędzi do komunikacji w biznesie

Obszary robocze Google

Różne narzędzia i funkcje tworzą stromą krzywą uczenia się

Ograniczone opcje niestandardowe w porównaniu do innych programów do komunikacji z pracownikami

Obszar roboczy Google - ceny

Business Start: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Business Standard: 12 USD/miesiąc za użytkownika

12 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika

18 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Obszary robocze Google - oceny i recenzje

3. Baza personelu

via Baza personelu Staffbase to kompleksowe oprogramowanie do komunikacji z pracownikami z intuicyjnym interfejsem i bogatą w funkcje platformą. Jedną z kluczowych zalet Staffbase jest jego zdolność do centralizacji komunikacji peer-to-peer w różnych kanałach.

To wewnętrzne narzędzie do komunikacji z pracownikami zapewnia ujednoliconą platformę, na której pracownicy mogą uzyskać dostęp do ważnych informacji, angażować się w rozmowy w czasie rzeczywistym i pozostać na bieżąco informowani o nowościach w firmie i aktualizacjach.

Dzięki Staffbase organizacje mogą tworzyć dedykowane kanały dla różnych zespołów lub działów, zapewniając skuteczną komunikację i redukując silosy informacyjne. Oferuje również funkcje takie jak powiadomienia push, ankiety pracownicze i dostarczanie celowej zawartości, umożliwiając spersonalizowaną i ukierunkowaną komunikację z pracownikami.

Ponadto Staffbase ułatwia płynną współpracę między zdalnymi zespołami dzięki możliwości udostępniania plików, umożliwiając im wymianę dokumentów, prezentacji i plików multimedialnych w celu łatwej komunikacji wewnętrznej

Najlepsze funkcje Staffbase

Prosta współpraca i łatwy dostęp do najnowszych wersji dokumentów firmowych

Oprogramowanie do komunikacji z pracownikami ma prosty interfejs, dzięki czemu każdy może łatwo tworzyć profesjonalną i angażującą zawartość

Dane back-office dla lepszego podejmowania decyzji dotyczących strategii komunikacji wewnętrznej

Szybki i elastyczny proces wdrażania

Staffbase limits

Backend może być nieintuicyjny i skomplikowany, co utrudnia połączenie różnych organizacji

Testowanie e-maili może być ulepszony w porównaniu do innych narzędzi komunikacji wewnętrznej

Limit wysyłania e-maili tylko z konta, na które użytkownik jest zalogowany, co ogranicza korzystanie dla użytkowników z wieloma kontami

Cennik Staffbase

Starter: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Business: Kontakt w sprawie cennika

Kontakt w sprawie cennika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Staffbase oceny i recenzje

4. Chanty

via Chanty Chanty, innowacyjna platforma oprogramowania do komunikacji wewnętrznej, została zaprojektowana w celu usprawnienia komunikacji i wspierania współpracy. Chanty pozwala na realizację wszystkich strategie komunikacyjne i zwiększyć wydajność.

Chanty oferuje potężne funkcje komunikacji zespołowej, takie jak konwersacje w wątkach, @wzmianki i udostępnianie plików, zapewniając łatwy dostęp do ważnych informacji i ich uporządkowanie w ramach dedykowanych kanałów komunikacji.

Zwiększa to przejrzystość i zmniejsza luki w komunikacji. Dodatkowo, rozbudowana funkcja wyszukiwania w Chanty pozwala użytkownikom szybko wyszukiwać poprzednie rozmowy i udostępniane pliki, umożliwiając efektywne wyszukiwanie informacji udostępnianie wiedzy .

Dzięki przyjaznemu interfejsowi oprogramowania do komunikacji wewnętrznej, koncentruje się na poprawie komunikacji w zespole. Ponadto, Chanty rewolucjonizuje narzędzia komunikacji wewnętrznej dla osób pracujących zdalnie i biznesów każdej wielkości. Poprzez promocję współpracy i wspieranie wydajnego środowiska pracy, Chanty okazuje się być cennym narzędziem komunikacji wewnętrznej dla nowoczesnych teamów dążących do utrzymania połączenia i skutecznego osiągania swoich celów.

Najlepsze funkcje Chanty

Konfigurowalne funkcje dopasowane do potrzeb organizacji

Aplikacja mobilna zapewniająca wygodny dostęp w podróży

Łatwa integracja z innymi systemami i narzędziami komunikacji wewnętrznej

Wydajne zarządzanie zawartością i możliwości dystrybucji

Silne środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych informacji

Limity Chanty

Sporadyczne problemy z wydajnością i czasem ładowania

Zaawansowane funkcje mogą wymagać dodatkowych kosztów lub aktualizacji

Niektórzy użytkownicy raportowali sporadyczne usterki lub błędy

Brak zaawansowanych funkcji analitycznych i raportowania w porównaniu do innych platform komunikacji wewnętrznej

Ceny Chanty

Free

Business: $4/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Chanty

5. Cerkl Broadcast

via Transmisja Cerkl Oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej Cerkl Broadcast umożliwia organizacjom dostarczanie spersonalizowanej zawartości poszczególnym pracownikom w oparciu o ich odsetki i preferencje. Dzięki inteligentnym algorytmom Cerkl Broadcast selekcjonuje i dystrybuuje odpowiednie wiadomości, aktualizacje i ogłoszenia firmowe, zapewniając pracownikom otrzymywanie informacji, które do nich trafiają.

Takie spersonalizowane podejście zwiększa zaangażowanie pracowników i zwiększa skuteczność komunikacji. Pozwala to organizacjom na dostarczanie celowych wiadomości i wspieranie poczucia przynależności i ludzkiego połączenia wśród pracowników.

Cerkl Broadcast dostarcza dogłębne analizy i wgląd w komunikacji z pracownikami, umożliwiając firmom śledzenie zaangażowania pracowników , mierzyć skuteczność strategii komunikacji wewnętrznej i wprowadzać ulepszenia oparte na danych.

Najlepsze funkcje Cerkl Broadcast

AI automatyzacja personalizacji zawartości w oparciu o odsetki odbiorców

Automatyczna dystrybucja zawartości na stronie firmowy intranet Bardzo chwalona i responsywna obsługa klienta w porównaniu do innych narzędzi komunikacji wewnętrznej

Szczegółowa analityka umożliwiająca śledzenie zaangażowania i uzyskiwanie wglądu w zachowania pracowników

Ograniczenia Cerkl Broadcast

Początkowe ustawienia mogą być trudne i czasochłonne, szczególnie jeśli chodzi o kategoryzację zawartości

E-maile mogą nie wyświetlać się poprawnie w niektórych klientach poczty e-mail

Szczegółowe analizy i raportowanie mogą być złożone i trudne do zrozumienia dla niektórych użytkowników

Cennik usługi Cerkl Broadcast

Essentials: Zaczyna się od $500/miesiąc

Zaczyna się od $500/miesiąc Premier: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Ultimate: Kontakt w sprawie wyceny

Cerkl Broadcast oceny i recenzje

6. Slack

przez Slack Slack to wiodące narzędzie komunikacji wewnętrznej, które rewolucjonizuje sposób współpracy i komunikacji Teams. Slack ułatwia organizacjom usprawnienie komunikację w teamach , zwiększają zaangażowanie pracowników i napędzają efektywną współpracę. Siła Slacka leży w możliwościach komunikatora w czasie rzeczywistym, umożliwiając Teamsom angażowanie się w natychmiastowe rozmowy i płynne udostępnianie informacji. Platforma oferuje szeroką gamę funkcji, takich jak kanały, konwersacje w wątkach, wzmianki i udostępnianie plików, zapewniając, że ważne informacje są łatwo dostępne i zorganizowane w dedykowanych kanałach.

Slack integruje się również z wieloma narzędziami i usługami innych firm, umożliwiając Teams centralizację cyklu pracy i dostęp do ważnych informacji z różnych źródeł w ramach jednej platformy.

Najlepsze funkcje Slack

Slack integruje się z popularnymi aplikacjami w miejscu pracy np Obszary robocze Google , Trello i Salesforce

Solidna funkcja wyszukiwania pozwala na szybkie pobieranie wcześniejszych rozmów lub udostępnianych plików

Konfigurowalne powiadomienia pomagają użytkownikom być na bieżąco z istotnymi konwersacjami, nie będąc przy tym przytłoczonymi

Jedno z najczęściej używanych narzędzi do komunikacji z pracownikami, z którego korzysta prawie 750 000 firm

Limity Slack

Wersja Free ma pewne limity, takie jak ograniczenie wiadomości, które można przeszukiwać, co może być wadą dla mniejszych Teams lub Business

Skróty i integracje są mniej intuicyjne

Subskrybowanie wielu kanałów Slack może być przytłaczające

Cennik Slack

Free

Pro : $8.75/miesiąc za użytkownika

: $8.75/miesiąc za użytkownika Business+: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid: Kontakt w sprawie ceny

Slack oceny i recenzje

7. Vidyard

via Vidyard Oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej Vidyard zrewolucjonizowało sposób, w jaki organizacje łączą się i angażują swoich pracowników za pomocą wideo. Dzięki Vidyard członkowie zespołu mogą tworzyć i udostępniać atrakcyjną zawartość wideo, aby przekazywać ważne wiadomości, materiały szkoleniowe, istotne informacje i aktualizacje firmy w bardziej angażujący i skuteczny sposób.

Konfigurowalne odtwarzacze wideo i interaktywne elementy zapewniają, że komunikacja korporacyjna przyciąga uwagę i rezonuje z pracownikami. Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje na temat komunikacji wideo z pracownikami, wydajności i wskaźników zaangażowania. Dzięki temu organizacje mogą mierzyć skuteczność swoich strategii komunikacji wewnętrznej i wprowadzać ulepszenia oparte na danych.

Najlepsze funkcje Vidyard

Potężne, intuicyjne funkcje nagrywania wysokiej jakości wiadomości wideo

Dogłębna analiza wideo zapewnia cenny wgląd w zaangażowanie widzów

Integracja z różnymi platformami, takimi jak e-mail, media społecznościowe i systemy CRM

Limity Vidyard

Ograniczone możliwości edycji wideo

Sporadyczne raportowanie problemów z odtwarzaniem i ładowaniem wideo

Ceny Vidyard

**Free

Pro: $29/miesiąc

$29/miesiąc Business: Skontaktuj się w sprawie ceny

Vidyard oceny i recenzje

8. Microsoft Teams

via MicrosoftMicrosoft Teams jest łatwa w użyciu i zawiera bogatą listę funkcji ułatwiających płynną współpracę. Zintegrowane funkcje wideokonferencji umożliwiają zespołom prowadzenie wirtualnych spotkań i współpracę w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji. Udostępnianie ekranu i współpraca edycja dokumentów jeszcze bardziej poprawiają komunikację i zwiększają wydajność członków zespołu.

Microsoft Teams oferuje również scentralizowany hub do komunikacji, integrując się z innymi narzędziami Microsoft, takimi jak SharePoint i OneDrive. Umożliwia to płynny dostęp do plików, dokumentów i przestrzeni współpracy, promując przejrzystość i redukując silosy informacyjne.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Wysokiej jakości połączenia wideo z funkcjami takimi jak rozmycie tła, nagrywanie spotkań i udostępnianie ekranu

Płynna integracja z innymi aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Word, Excel, PowerPoint i SharePoint

Solidne funkcje zabezpieczeń zapewniają bezpieczne i prywatne rozmowy oraz udostępnianie plików

Limity Microsoft Teams

Brak niestandardowych opcji rozszerzenia, szczególnie w porównaniu do niektórych konkurentów

Trudna integracja z oprogramowaniem do komunikacji pracowników innych firm niż Microsoft

Ceny Microsoft

Microsoft Teams Essentials: $4/miesiąc na użytkownika

$4/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Basic: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft

9. Discord

przez Discord Discord, znany głównie jako platforma komunikacyjna dla graczy, okazuje się również wszechstronnym i skutecznym narzędziem komunikacji wewnętrznej dla zarządzania Teams . Dedykowane serwery i kanały zapewniają scentralizowane centrum komunikacji Teams. Teams mogą prowadzić rozmowy głosowe i tekstowe w czasie rzeczywistym, udostępniać pliki i współpracować bez wysiłku, promując kulturę firmy opartą na skutecznej komunikacji i szybkim podejmowaniu decyzji.

Discord oferuje rozbudowane funkcje, takie jak czat głosowy, czat wideo, udostępnianie ekranu i uprawnienia oparte na rolach, umożliwiając teamom efektywną współpracę i budowanie poczucia wspólnoty. Konfigurowalne powiadomienia Discord i bogate integracje z innymi narzędziami pozwalają na usprawnienie cyklu pracy i udostępnianie informacji na różnych platformach, co jeszcze bardziej usprawnia współpracę.

Discord najlepsze funkcje

Szeroki zakres opcji komunikacji, w tym czat tekstowy, głosowy i wideo

Niestandardowe serwery i boty

Niezawodny udostępnianie ekranu i przesyłanie strumieniowe Discord limits

Nie jest przeznaczony głównie do użytku w biznesie

Limit przesyłania plików dla użytkowników Free

Brak zabezpieczeń klasy Enterprise do ochrony poufnych plików i danych

Discord ceny

Free

Nitro Basic: $2.99/miesiąc za użytkownika

$2.99/miesiąc za użytkownika Nitro: $9.99/miesiąc na użytkownika

Discord oceny i recenzje

10. Jostle

via Jostle Narzędzie do komunikacji wewnętrznej Jostle tworzy tętniące życiem i integracyjne cyfrowe miejsce pracy poprzez scentralizowany hub, w którym pracownicy mogą uzyskać dostęp do ważnych informacji, angażować się w dyskusje i płynnie udostępniać aktualizacje. Funkcje takie jak kanały informacyjne, katalogi pracowników i konfigurowalne intranety sprzyjają przejrzystej i otwartej komunikacji w organizacji.

Jostle traktuje zaangażowanie pracowników priorytetowo, umożliwiając im nagradzanie i świętowanie osiągnięć w celu kultywowania pozytywnej kultury pracy i zmniejszenia rotacji pracowników. Platforma oferuje narzędzia do wzajemnego uznawania pracowników i przekazywania im informacji zwrotnych, umożliwiając współpracownikom publiczne docenianie i chwalenie wzajemnych osiągnięć. Jostle zapewnia również dostawcom możliwość podkreślania wybitnych osiągnięć Teams za pośrednictwem dedykowanych kanałów lub kanałów informacyjnych.

Najlepsze funkcje Jostle

Przyjazny dla użytkownika, prosty interfejs

Funkcje współpracy obejmują zarządzanie zadaniami i udostępnianie plików

Funkcje takie jak sekcja "Ludzie" i Shout-Outs promują zaangażowanie pracowników

Funkcja biblioteki umożliwia łatwe przechowywanie i dostęp do plików

Limity Jostle

Limit integracji

Funkcja wyszukiwania może być powolna i niedokładna

Brak trybu offline ogranicza dostęp do dokumentów

Cennik Jostle

Brązowy: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Srebrny: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Złoto: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Platynowy: Kontakt w sprawie wyceny

Jostle oceny i recenzje

11. Zoom

przez Zoom Zoom to kompleksowe narzędzie do komunikacji wideo, które dostarcza wysokiej jakości wideokonferencje ułatwiające komunikację wewnętrzną. Zoom znany jest głównie ze spotkań wideo, ale oferuje również połączenia głosowe, webinaria i czat, dzięki czemu jest wszechstronny dla różnych rodzajów komunikacji.

Najlepsze funkcje Zoom

Wysokiej jakości wideo i audio, z możliwością obsługi do 1000 uczestników wideo i 49 wideo na ekranie.

Nagrania i transkrypcje rozmów, ułatwiające prowadzenie dokumentacji i późniejsze odwoływanie się do niej.

Integracja kalendarza z Kalendarzem Google, iCal i Outlookiem, pomagająca w planowanie i dołączanie do spotkań Zoom .

Funkcja Breakout rooms umożliwia dzielenie uczestników na mniejsze grupy podczas wideokonferencji.

Limity Zoom

Jakość i funkcja Zoom może zależeć od siły połączenia internetowego.

Interfejs użytkownika może być mylący dla nowych użytkowników, zwłaszcza w przypadku licznych funkcji i narzędzi.

Ceny Zoom

Zoom oferuje płatne plany Personal i Business zależnie od branży lub potrzebnego produktu Zoom

Oceny i recenzje Zoom

G2 : 4.5/5 (52,500+ recenzji)

: 4.5/5 (52,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (13,400+ recenzji)

12. Monday

przez Monday.com Monday jest przede wszystkim narzędziem do zarządzania projektami, ale zapewnia również rozbudowane funkcje komunikacji wewnętrznej. Jego funkcją jest ujednolicony obszar roboczy, w którym Teams mogą wspólnie planować, śledzić i dostarczać swoją pracę.

Najlepsze funkcje Monday

Wysoce wizualny i intuicyjny interfejs z kilkoma niestandardowymi opcjami śledzenia projektów.

Wbudowane narzędzia komunikacyjne, takie jak możliwość komentowania zadań i projektów, umożliwiające dyskusje w czasie rzeczywistym.

Możliwości udostępniania plików pozwalają Teams na udostępnianie plików lub dokumentów związanych z zadaniem lub projektem.

Integracje z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Drive i Gmail w celu zwiększenia wydajności.

Monday Limity

Narzędzie może wydawać się przytłaczające dla początkujących użytkowników ze względu na liczne funkcje, które wymagają krzywej uczenia się.

Może to być przesada dla małych Teams z prostymi projektami i potrzebami komunikacyjnymi.

Monday.com ceny

Free: Obejmuje do 2 licencji

Obejmuje do 2 licencji Podstawowy: 12 USD za licencję/miesiąc (36 USD rozliczane miesięcznie)

12 USD za licencję/miesiąc (36 USD rozliczane miesięcznie) Standard: $14 za licencję/miesiąc ($42 rozliczane miesięcznie)

$14 za licencję/miesiąc ($42 rozliczane miesięcznie) Pro: 24 USD za licencję/miesiąc (72 USD rozliczane miesięcznie)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ opinii)

13. ProofHub

przez ProofHub ProofHub zajmuje pozycję "wszystko w jednym" oprogramowanie do planowania projektów . Jednak jego możliwości wykraczają poza zarządzanie projektami dzięki imponującym funkcjom komunikacji wewnętrznej. W ramach platformy można prowadzić dyskusje, udostępniać pliki i współpracować nad dokumentami.

Najlepsze funkcje ProofHub

Dedykowana przestrzeń do dyskusji zespołowych, z możliwością komentowania, używania @wzmianek i reagowania na aktualizacje w celu zwiększenia zaangażowania.

Zintegrowany czat do szybkich rozmów, z udostępnianiem plików i opcją udostępniania czatów grupowych.

Współpraca nad plikami i dokumentami z wbudowanymi narzędziami do edycji.

Tablice Kanban, wykresy Gantta i niestandardowe cykle pracy do zarządzania projektami.

Limity ProofHub

Brak narzędzia do prowadzenia wideokonferencji, co oznacza konieczność zintegrowania innej aplikacji lub narzędzia dla tej funkcji.

Może mieć mniej integracji w porównaniu do innych narzędzi, co może potencjalnie limitować ciągłość cyklu pracy.

Ceny ProofHub

Essential: $45/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

$45/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Ullimited Control: $89/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Oceny klientów ProofHub

G2 : 4.5/5 (60+ recenzji)

: 4.5/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (65+ opinii)

Zacznij rozmawiać z oprogramowaniem do komunikacji wewnętrznej

Wiedza na temat komunikacji wewnętrznej i narzędzia do współpracy online to dopiero początek. Następnym krokiem jest zintegrowanie jednej z tych potężnych platform z codziennymi procesami wewnętrznymi. Nie ma lepszego wyboru niż ClickUp.

ClickUp to coś więcej niż tylko narzędzie do komunikacji i współpracy. To kompleksowa platforma wydajności, która oferuje szeroki zakres funkcji usprawniających cykl pracy, wspierających współpracę, zarządzanie projektami i, tak, poprawiających komunikację wewnętrzną. Od wiadomości wideo z wbudowanym tworzeniem zadań po niestandardowe widoki czatu dla dowolnego członka zespołu lub projektu, ClickUp pomaga zrobić kolejny krok w poprawie współpracy i wydajności zespołu dzięki ClickUp.

