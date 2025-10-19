Free szablony list rzeczy do zrobienia Monday.com do organizowania zadań

Większość z nas spędza zbyt dużo czasu na zarządzaniu pracą, zamiast ją wykonywać. Najbardziej widać to, gdy patrzysz na pustą tablicę projektu i próbujesz wymyślić, jak zorganizować swoje zadania.

Monday.com to elastyczne narzędzie, ale bez szablonu, który pomoże Ci zacząć, może stać się bardziej czasochłonne niż oszczędzające czas.

W końcu budujesz struktury od podstaw, podczas gdy tak naprawdę chcesz tylko wykonać zadania. Aby pomóc Ci pominąć ustawienia i przejść od razu do działania, wybraliśmy najlepsze darmowe szablony list rzeczy do zrobienia Monday.com.

A jeśli Monday.com nadal wydaje Ci się zbyt nieporęczny, dodaliśmy również kilka szablonów list rzeczy do zrobienia ClickUp, które zapewniają płynniejsze i bardziej intuicyjne działanie.

Czym są szablony list rzeczy do zrobienia Monday.com?

szablony list rzeczy do zrobienia Monday.com to gotowe tabele do zarządzania zadaniami, które pomagają w łatwy sposób organizować, śledzić i zakończone zadania*.

Dzięki nim nie musisz tworzyć systemu listy zadań od podstaw, więc możesz od razu zacząć planować.

Szablony te zazwyczaj zawierają:

Lista zadań z terminami wykonania i priorytetami

Kolumny statusu do śledzenia postępów (do zrobienia, W trakcie, Gotowe)

Automatyzacje usprawniające powtarzalne zadania

Sekcje do planowania codziennego, tygodniowego lub na projekt

🎉 Ciekawostka: Przeciętny dorosły mieszkaniec Wielkiej Brytanii sporządza około 156 list rzeczy do zrobienia rocznie — czyli około 3 tygodniowo. 74% twierdzi, że ręcznie sporządzone listy pomagają im lepiej zapamiętywać zadania, a 68% czuje się bardziej zorganizowanych, gdy zapisują swoje zadania.

Co sprawia, że szablon listy rzeczy do zrobienia Monday.com jest dobry?

Odpowiedni szablon listy zadań Monday powinien zapewniać równowagę między strukturą a elastycznością, aby zapewnić wsparcie dla codziennych priorytetów. Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze szablonu: 👇

Przejrzysta struktura zadań z kolumnami właściciela, priorytetu i terminu wykonania: poszukaj szablonu, który przedstawia zadania wraz z przypisanymi właścicielami, terminami i priorytetami, aby każdy wiedział, co ma zrobić, kiedy ma to zrobić i jak ważne jest to zadanie.

Niestandardowe etykiety statusu: Wybierz szablon, który ułatwi śledzenie postępów w realizacji zadań dzięki konfigurowalnym etykietom oznaczonym kolorami, bez konieczności stosowania skomplikowanych cykli pracy.

Wbudowana automatyzacja: wybierz szablon, który automatycznie wysyła przypomnienia, przenosi zadania lub aktualizuje statusy, oszczędzając mnóstwo czasu.

Filtrowanie i sortowanie: Upewnij się, że lista zadań umożliwia filtrowanie według terminu wykonania, osoby lub priorytetu, abyś mógł skupić się na tym, co najważniejsze.

Udostępnianie i współpraca: Wybierz szablon, który zapewnia wsparcie dla dyskusji w czasie rzeczywistym i udostępniania plików, aby rozmowy, aktualizacje dotyczące pracy, notatki i ważne dokumenty były zawsze dostępne w miejscu wykonywania pracy.

Śledzenie postępów: wybierz szablon z wizualnymi wskaźnikami postępów, takimi jak pulpity, liczniki zakończonych zadań, elementy listy kontrolnej lub widżety statusu, które pomogą Ci zachować motywację i zgodność z planem.

🎯 Sposób na zwiększenie wydajności: Codziennie rano poświęć 5 minut na zapisanie wszystkiego, co masz na głowie, na jednej liście zadań. Następnie pogrupuj zadania według projektów lub kategorii. Pozwoli to uporządkować myśli przed rozpoczęciem ustalania priorytetów.

Szablony list rzeczy do zrobienia w skrócie

Oto tabela podsumowująca wszystkie szablony list rzeczy do zrobienia wymienione na blogu:

Free szablony list rzeczy do zrobienia Monday.com

Monday.com oferuje jedne z najlepszych szablonów list rzeczy do zrobienia, które pomogą Ci zaplanować tydzień, zsynchronizować pracę zespołu lub przetrwać semestr bez przekraczania terminów.

Oto nasze najlepsze propozycje:

1. Tygodniowa lista do zrobienia ułatwiająca zarządzanie zadaniami

za pośrednictwem Monday.com

Szablon Tygodniowa lista zadań do wykonania ułatwiająca zarządzanie zadaniami zapewnia gotową do użycia strukturę do planowania całego tygodnia pracy. Zadania są pogrupowane według dni tygodnia (od poniedziałku do piątku), co pozwala zobaczyć, co należy zrobić każdego dnia, oznaczyć członków zespołu i śledzić postęp.

Użyj tego szablonu, aby:

Organizuj swoje zadania, korzystając z tablic „W tym tygodniu” i „W przyszłym tygodniu”, aby uzyskać przejrzysty podział między bieżącymi i przyszłymi zadaniami

Używaj oznaczonych kolorami etykiet, takich jak „Zrobione”, „W trakcie” lub niestandardowych statusów, aby uzyskać szybki widok na to, na jakim etapie są wszystkie zadania

Dodaj kluczowych interesariuszy, terminy i szczegóły projektu, aby poprawić koordynację i uniknąć niepotrzebnych dyskusji

✅ Idealne dla: zespołów lub profesjonalistów zarządzających cotygodniowymi zadaniami dla wielu klientów lub interesariuszy, którzy chcą mieć rzeczywistą widoczność w statusie zadań, obciążeniu pracą i harmonogramie

🎥 Obejrzyj: Naucz się ustalać priorytety zadań jak dyrektor generalny

2. Szablon listy zadań zespołu

za pośrednictwem Monday.com

64% pracowników traci co najmniej trzy godziny tygodniowo z powodu nieefektywnej współpracy, a 20% traci nawet do sześciu godzin. Szablon Lista zadań zespołu pomaga zespołom zarządzać wieloma zadaniami, właścicielami, zależnościami i etapami projektu z poziomu jednej udostępnianej tablicy.

Użyj tego szablonu, aby:

Określ właścicieli, ustal listę priorytetów i dodaj terminy wykonania, aby zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność

Organizuj zadania według działów, cykli pracy lub faz projektów, aby zachować strukturę i usprawnić współpracę

Wybierz wyzwalacze, aby archiwizować zakończone zadania, wysyłać aktualizacje lub przenosić elementy

✅ Idealne dla: zespołów lub działów międzyfunkcyjnych, które chcą lepiej współpracować, zachować spójność i zarządzać obciążeniem pracą

📮 ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, wiadomościach e-mail i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji kluczowe informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się już tym martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i wiadomości e-mail za pomocą jednego kliknięcia!

3. Szablon matrycy Eisenhowera

za pośrednictwem Monday.com

Kiedy wszystko wydaje się pilne, trudno jest określić, co naprawdę ma znaczenie. Szablon matrycy Eisenhowera pomaga ustalić priorytety zadań na podstawie pilności i ważności przy użyciu sprawdzonej metody Eisenhowera. Zadania są automatycznie przypisywane do kwadrantów, takich jak „Do zrobienia”, „Do zaplanowania”, „Do delegowania” lub „Do wyeliminowania”, dzięki czemu nie tracisz czasu na zadania o niewielkim znaczeniu.

Użyj tego szablonu, aby:

Załącz inteligentne sugestie do każdego zadania — wykonaj je, deleguj, zaplanuj lub usuń, w zależności od tego, gdzie znajduje się ono w Twojej tabeli priorytetów

Zastosuj jasne oznaczenia, takie jak „Zrobione”, „Oczekujące” lub „Zablokowane”, aby natychmiast zobaczyć, gdzie znajduje się każde zadanie w kwadrancie

Prowadź prosty rejestr zadań, które oddelegowałeś lub odrzuciłeś, aby nie wykonywać tej samej czynności dwukrotnie

✅ Idealne dla: profesjonalistów, menedżerów lub przedsiębiorców indywidualnych, którzy potrzebują praktycznego sposobu na podjęcie decyzji, co jest warte poświęcenia czasu, a co nie

Wskazówka dotycząca przywództwa: Ważne ≠ Pilne 🧩 W przemówieniu z 1954 roku Eisenhower, cytując byłego rektora uczelni, powiedział: „Mam dwa rodzaje problemów: pilne i ważne. Pilne nie są ważne, a ważne nigdy nie są pilne” Później Stephen Covey wykorzystał tę koncepcję w swojej książce z 1989 roku 7 nawyków skutecznego działania, tworząc słynną matrycę Eisenhowera (pilne-ważne).

4. Szablon osobistego dziennika online

za pośrednictwem Monday.com

Ten szablon osobistego dziennika online zapewnia elastyczność ręcznie pisanych dzienników w przejrzystym, uporządkowanym obszarze roboczym. Tygodniowe dzienniki, śledzenie nawyków, bloki czasu i aktualizacje statusu w jednym interaktywnym obszarze roboczym zapewniają elastyczność planowania, refleksji i śledzenia osobistych celów w jasny i łatwy sposób.

Użyj tego szablonu, aby:

Podziel swoje zadania i wydarzenia na poszczególne tygodnie, korzystając z wbudowanych narzędzi do śledzenia priorytetów, postępów i czasu poświęconego na realizację zadań

Spraw, aby Twój dziennik był bardziej interesujący, dodając do niego obrazy, listy kontrolne, linki, a nawet pliki GIF, które odzwierciedlają Twoje cele i sposób myślenia

Oznaczaj innych lub zostawiaj komentarze, jeśli Twój bullet journal jest częścią projektu grupowego, kreatywnej współpracy lub wspólnego śledzenia nawyków

✅ Idealne dla: osób kreatywnych, studentów i miłośników wydajności, którzy chcą śledzić swoje nawyki, zarządzać osobistymi zadaniami i zachować konsekwencję

5. Szablon organizera dla studentów

za pośrednictwem Monday.com

Zarządzanie zajęciami, zadaniami, egzaminami i zajęciami pozalekcyjnymi może szybko stać się przytłaczające. Szablon organizatora dla studentów pomaga studentom śledzić wszystkie zadania, projekty, terminy i przedmioty, umieszczając je na przejrzystej, uporządkowanej tablicy.

Zaprojektowany, aby zastąpić statyczne układy Monday.com, zapewnia studentom pełną elastyczność dzięki zadaniom typu „przeciągnij i upuść”, paskom postępu i kategoriom oznaczonym kolorami, które ułatwiają zarządzanie czasem.

Użyj tego szablonu, aby:

Dodawaj terminy wykonania, ustalaj szacowany czas realizacji i uzyskaj jasny widok tego, na co poświęcasz swój czas w każdym tygodniu

Grupuj zadania według tematu, rodzaju zadania, a nawet klubów i projektów pobocznych, korzystając z folderów lub niestandardowych tagów

Udostępnij dostęp współpracownikom w ramach projektów grupowych lub oznacz mentorów, aby uzyskać opinie i sugestie

✅ Idealne dla: Uczniów szkół średnich i studentów, którzy chcą w inteligentniejszy sposób zarządzać pracą naukową, zmniejszyć stres związany z terminami i mieć wszystko pod kontrolą w jednym widoku

🌟 Bonus: Pracujesz z wieloma narzędziami, z których każde wymaga osobnego logowania, kontekstu i subskrypcji? ClickUp Brain MAX to oparty na sztucznej inteligencji towarzysz na pulpicie, który ujednolica całą cyfrową przestrzeń roboczą. Dzięki funkcji Talk to Text możesz dyktować komendy i zawartość, tworząc listy zadań do zrobienia w dowolnym miejscu. Rozumie ona również kontekst Twojego obszaru roboczego i wprowadza zmiany statusu i postępów bez konieczności klikania wielu menu.

6. Szablon onboardingu niestandardowego klienta

za pośrednictwem Monday.com

Aby pomóc w zarządzaniu całym procesem wdrażania klienta, szablon Monday.com dotyczący wdrażania klienta pozwala sprawdzić, na jakim etapie procesu wdrażania znajduje się każdy klient, dzięki polom niestandardowym, takim jak nazwa klienta, data rozpoczęcia, odpowiedzialny członek zespołu, postępy i notatki dotyczące każdego etapu.

W szablonie dostępne są widoki Gantta, tabeli, osi czasu i wykresu, dzięki czemu można dostosować widoki do różnych ról. Na przykład menedżerowie mogą potrzebować ogólnych widoków osi czasu, podczas gdy specjaliści ds. wdrażania nowych pracowników mogą preferować widoki oparte na zadaniach, które ułatwiają zarządzanie.

Użyj tego szablonu, aby:

Zautomatyzuj przypomnienia o terminach i aktualizacje priorytetów/statusu dla osób przypisanych do zadań

Włącz funkcję śledzenia czasu, aby zmierzyć, ile czasu zajmuje każda faza, i zidentyfikować wąskie gardła

Zintegruj z aplikacjami Slack, Gmail, Outlook, Zoom i innymi, aby zapewnić płynność cyklu pracy bez konieczności ręcznego przenoszenia danych

✅ Idealne dla: zespołów ds. wdrażania klientów, które chcą ujednolicić proces wdrażania bez konieczności stosowania skomplikowanego systemu

📚 Przeczytaj również: Darmowe szablony list rzeczy do zrobienia Notion, które pomogą Ci zachować wydajność

7. Szablon zadań tygodniowych

za pośrednictwem Monday.com

Wiele poprawek, sprzeczne informacje, niejasne priorytety i słaba widoczność obciążenia pracą to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stają zespoły projektowe. Szablon Design Weekly Tasks pomaga uniknąć tego chaosu, zapewniając zespołom jedną tablicę, na której mogą planować cotygodniowe zadania, przypisywać własność, śledzić obciążenie pracą i wizualnie zarządzać zasobami projektowymi.

Dzięki integracji z popularnymi narzędziami do projektowania, takimi jak Adobe Creative Cloud i Dropbox, możesz łatwo dodawać załączniki, udostępniać i przeglądać pliki z tablicy roboczej.

Użyj tego szablonu, aby:

Filtruj zadania według członków zespołu, aby monitorować obciążenie pracą poszczególnych osób/zespołów i identyfikować obszary, w których konieczne jest ponowne przydzielenie zadań

Przełączaj się między widokiem Gantt, aby ustawić osie czasu zadań i wykresy postępów, a pulpitami nawigacyjnymi, aby uzyskać szybki przegląd tego, co jest na dobrej drodze lub w toku

Wybierz spośród ponad 30 typów kolumn, takich jak linki, pliki, lista rozwijana, daty, osoby itp., aby dodać kontekst do każdego elementu na liście

✅ Idealne dla: Projektantów i studiów kreatywnych poszukujących ustrukturyzowanego systemu zarządzania cotygodniowymi zadaniami

8. Szablon procesu rekrutacji

za pośrednictwem Monday.com

Szablon procesu rekrutacji może być dobrym dodatkiem do Twojego zestawu narzędzi, jeśli chcesz uporządkować proces przechodzenia kandydatów przez poszczególne etapy rekrutacji. Widok Kanban zapewnia przejrzystość procesu rekrutacyjnego, a pulpity nawigacyjne są doskonałym sposobem na wizualizację źródeł poleceń lub trendów rekrutacyjnych.

Dzięki konfigurowalnym, wbudowanym formularzom możesz również zbierać zgłoszenia kandydatów i wnioski o nowe stanowiska od kierowników projektów. Wszystkie przesłane są automatycznie dodawane do tablicy jako nowe elementy na liście zadań.

Użyj tego szablonu, aby:

Twórz niestandardowe grupy lub kolumny statusu dla etapu rekrutacji, działu itp., aby uzyskać lepszą wizualizację

Połącz dane z tablicą „Katalog pracowników”, aby scentralizować wszystkie informacje o pracownikach po zatrudnieniu

Ustaw swoją tablicę HR jako prywatną, aby zapewnić poufność kandydatów i limitować dostęp tylko do upoważnionych członków zespołu

✅ Idealne dla: specjalistów ds. HR i zespołów rekrutacyjnych zarządzających całym cyklem rekrutacyjnym

📚 Przeczytaj również: Lista rzeczy do zrobienia w Kalendarzu Google: przewodnik krok po kroku

9. Szablon pojedynczego projektu

za pośrednictwem Monday.com

Zaprojektowany do zarządzania pojedynczym projektem od momentu jego rozpoczęcia do wdrożenia, szablon pojedynczego projektu łączy fazy projektu, budżet, harmonogramy, zasoby i inne elementy w jednym przejrzystym i scentralizowanym panelu. Zadania można organizować w grupy odzwierciedlające fazy projektu lub kategorie, takie jak planowanie, realizacja, dostawa itp. Dodatkowo automatyzacje oparte na wyzwalaczach pomagają powiadamiać osoby przypisane do zadań, przenosić zadania, zmieniać statusy lub wysyłać przypomnienia o zbliżających się terminach.

Użyj tego szablonu, aby:

Dostosuj pulpity nawigacyjne, aby monitorować postępy i uzyskać szybki wgląd w projekty w czasie rzeczywistym

Utwórz kolumny statusu i priorytetów, aby zapewnić zespołowi pełną widoczność pilnych zadań

Zintegruj z Gmailem, Dropboxem, Jira lub Excelem, aby uniknąć ciągłego przełączania się między narzędziami podczas zarządzania projektami

✅ Idealne dla: freelancerów zarządzających samodzielnymi projektami oraz start-upów wprowadzających na rynek nowe produkty lub inicjatywy

📚 Przeczytaj również: Jak tworzyć i zarządzać skuteczną listą projektów

10. Szablon pomocy technicznej IT

za pośrednictwem Monday.com

Szukasz sposobu na bardziej efektywne zarządzanie zgłoszeniami i incydentami IT? Szablon IT Service Desk zapewnia ujednolicony widok wszystkich przychodzących zgłoszeń i ich statusów w jednym centralnym hub.

Dostępny jest formularz zgłoszeniowy, który pozwala na wprowadzenie szczegółowych informacji, takich jak dane osoby zgłaszającej, opis problemu, pilność, zrzuty ekranu itp. Formularz można dostosować, dodając pola istotne dla Twojego zespołu.

Tablica automatycznie tworzy grupy (np. Nowe zgłoszenia, w trakcie, Rozwiązane), ale możesz je dodawać lub modyfikować w oparciu o strukturę swojego przepływu pracy. Szablon integruje się z Jira, Zendesk, Slack itp., aby zapewnić płynny przepływ pracy i współpracę.

Użyj tego szablonu, aby:

Zapewnij technikom i kierownikom widoczność w statusie kolejki i obciążeniu pracą

Zautomatyzuj przypisywanie zgłoszeń do dostępnych techników oraz powiadomienia/przypomnienia

Twórz pulpity nawigacyjne dla kluczowych wskaźników, takich jak średni czas rozwiązania, liczba zgłoszeń lub wskaźnik satysfakcji klientów

✅ Idealne dla: zespołów wsparcia IT i technicznego zarządzających zgłoszeniami zmian, raportami incydentów, wsparciem technicznym dla urządzeń i zgłoszeniami dotyczącymi rozwiązywania problemów

💡 Porada dla profesjonalistów: Szablony są świetne, ale połączenie ich z odpowiednimi aplikacjami do tworzenia list rzeczy do zrobienia może znacznie zwiększyć Twoją wydajność. Od śledzenia zadań po współpracę zespołową — odpowiednia aplikacja pomoże Ci zarządzać wszystkim w jednym miejscu. To tak, jakbyś miał inteligentny planner, który pracuje z Tobą, a nie tylko dla Ciebie.

Limitacje szablonów list rzeczy do zrobienia Monday.com

Chociaż Monday.com oferuje atrakcyjne wizualnie i elastyczne szablony, użytkownicy od czasu do czasu zwracają uwagę na kilka limitów:

Szablony zawierają podstawowe listy kontrolne bez wsparcia dla zagnieżdżonych kroków lub podzadań w ramach list kontrolnych.

Brak natywnego śledzenia czasu na poziomie zadań; do tworzenia szczegółowego raportowania potrzebne są zewnętrzne narzędzia.

Zadania nie mogą być automatycznie połączone między tablicami w celu tworzenia zależności lub odniesień krzyżowych.

Wizualne układy tabelowe nie są wystarczająco elastyczne, aby wyświetlać kalendarz lub widok Kanban na urządzeniach mobilnych.

💡 Bonus: Wypróbuj aplikacje z listami rzeczy do zrobienia oparte na AI, które zawierają zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne ustalanie priorytetów zadań, inteligentne planowanie, wprowadzanie tekstu w języku naturalnym oraz sugestie zadań oparte na Twoich nawykach i preferencjach.

Alternatywne szablony Monday.com

W związku z rosnącymi limitami szablonów Monday.com wiele zespołów aktywnie przechodzi na inteligentniejsze alternatywy dla Monday. Jedną z nich jest ClickUp.

ClickUp to kompleksowa aplikacja do pracy, która pozwala zarządzać zadaniami, dokumentami, celami, czatami i przepływami pracy z poziomu jednego interfejsu. Oferuje szeroką gamę bezpłatnych, konfigurowalnych szablonów list rzeczy do zrobienia, które są prostsze w ustawieniu i łatwiejsze do skalowania.

Poniżej przedstawiamy najlepsze szablony list rzeczy do zrobienia ClickUp, z których możesz zacząć korzystać od razu.

1. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Basic

Pobierz darmowy szablon Zachowaj porządek i bez wysiłku realizuj zadania dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia ClickUp Basic.

Szablon listy zadań ClickUp Basic to gotowy do użycia szablon do zarządzania zadaniami, zaprojektowany z myślą o szybkości i prostocie. Zawiera wstępnie ustawione statusy, takie jak „Do zrobienia” i „Zakończone”, i jest dostępny zarówno w widoku tablicy, jak i w widoku listy.

Dzięki w pełni konfigurowalnej strukturze jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą uzyskać szybką funkcjonalność przy minimalnym wysiłku. Użyj tego szablonu, aby:

Zarządzaj swoimi zadaniami, korzystając tylko z dwóch podstawowych statusów, aby zapewnić przejrzystość.

Dostosuj widok przepływu pracy do swoich preferencji dotyczących planowania i wizualizacji postępów, zależnie od tego, jak chcesz to robić.

Użyj prostych filtrów, aby wyróżnić zadania oczekujące lub zakończone bez rozpraszania uwagi.

✅ Idealne dla: Początkujących profesjonalistów, asystentów administracyjnych lub użytkowników indywidualnych poszukujących prostego narzędzia do śledzenia zadań bez przytłaczających funkcji.

🎥 Obejrzyj: Jak stworzyć tygodniową listę do zrobienia w ClickUp?

2. Szablon codziennej listy zadań ClickUp

Pobierz darmowy szablon Łatwo podziel zadania i realizuj codzienne obowiązki, korzystając z szablonu codziennej listy zadań ClickUp.

Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp został stworzony dla użytkowników, którzy chcą w sposób uporządkowany, ale elastyczny planować każdy dzień. Upraszcza on przepływ pracy, zapewniając miejsce na zapisywanie codziennych zadań, organizowanie ich według priorytetów i śledzenie postępów z godziny na godzinę.

Użyj tego szablonu, aby:

Śledź codzienne nawyki i rutyny, aby wzmocnić dobre zachowania i pogrupować zadania według priorytetów, lokalizacji, kategorii lub etapu cyklu pracy.

Przechowuj notatki, standardowe procedury operacyjne lub materiały wsparcia połączone bezpośrednio z codziennym przepływem zadań dzięki ClickUp Docs

Ustaw wyzwalacze i alerty oraz korzystaj z list kontrolnych, aby uprościć wieloetapowe działania i zapewnić ich lepszą realizację.

✅ Idealne dla: profesjonalistów, freelancerów lub osób pragnących zwiększyć swoją wydajność, które chcą zachować porządek i konsekwencję w codziennym planowaniu i śledzeniu nawyków.

3. Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj swoje zadania i efektywnie zarządzaj godzinami pracy dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp.

Szablon listy zadań do zrobienia w kalendarzu ClickUp został stworzony, aby pomóc Ci planować pracę tygodniową, dwutygodniową lub miesięczną, zapewniając pełną kontrolę nad kategoriami, rolami i priorytetami. Możesz przełączać się między wieloma niestandardowymi widokami, takimi jak widok Gantt, lista lub harmonogram, aby dopasować je do swojego stylu planowania.

Użyj tego szablonu, aby:

Wyślij formularz Wniosek o spotkanie , aby zaproponować spotkanie z kolegą lub członkiem zespołu, podając cel, uczestników, ich role i pilność rozmowy.

Widok wszystkich zaplanowanych spotkań w danym miesiącu w kalendarzu Według roli, który jest oznaczony kolorami zgodnie z rola każdego uczestnika, co ułatwia sprawdzanie comiesięcznych spotkań i szybką identyfikację roli każdej osoby bezpośrednio z karty zadania.

✅ Idealne dla: profesjonalistów i freelancerów zarządzających napiętymi harmonogramami wielu projektów, terminami i zobowiązaniami związanymi z spotkaniami.

4. Szablon listy zadań do zrobienia ClickUp Work

Pobierz darmowy szablon Zbierz wszystkie swoje zadania do zrobienia w jednym miejscu dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia ClickUp Work.

Szablon listy zadań do zrobienia ClickUp Work to solidny, kompleksowy system zarządzania zadaniami, który umożliwia dodawanie szczegółowych informacji, takich jak typ zadania, ważne notatki, adres e-mail kontaktowy, zasoby i częstotliwość, aby śledzić zadania w pracy.

Użyj tego szablonu, aby:

Zobacz wszystkie zadania zaplanowane na cały tydzień w widoku kalendarza tygodniowego , aby być na bieżąco i łatwo znaleźć wolny czas w ciągu dnia.

Skorzystaj z widoku kalendarza miesięcznego, aby zobaczyć wszystkie zadania rozłożone na cały miesiąc, co ułatwi Ci sprawdzenie, które dni są wolne, a które już zarezerwowane.

✅ Idealne dla: zespołów i profesjonalistów zarządzających wieloetapowymi projektami lub codziennymi operacjami, którzy potrzebują jednolitej przestrzeni do organizowania, ustalania priorytetów i śledzenia pracy.

💡 Porada dla profesjonalistów: Połącz ClickUp Brain z dowolnym szablonem listy zadań (np. podstawowym, dziennym, kalendarzowym lub listą kontrolną pracy), aby zautomatyzować rutynowe planowanie i utrzymać porządek w miejscu pracy. Wpisz polecenie: „Zamień cel „Rozpocznij kampanię e-mailową do piątku” na list zadań do wykonania wraz z szacowanym czasem realizacji”. Utwórz praktyczną listę do zrobienia z szacowanym czasem realizacji za pomocą ClickUp Brain.

5. Szablon listy działań ClickUp

Pobierz darmowy szablon Podziel swój projekt na wykonalne kroki i z łatwością zrealizuj go, korzystając z szablonu listy zadań ClickUp.

Szablon listy zadań ClickUp stanowi scentralizowane i ustrukturyzowane rozwiązanie do zarządzania wszystkim, od prostych list zadań do zrobienia po szczegółowe plany sprintów i złożone osie czasu projektów.

Pola niestandardowe, takie jak typ zadania, pilność i oś czasu, pomagają uporządkować działania w logiczne grupy, zapewniając lepszą widoczność i kontrolę.

Użyj tego szablonu, aby:

Efektywnie rozdzielaj obowiązki i zapobiegaj przeciążeniu zasobów dzięki widokowi obciążenia pracą

Ustal zależności między podzadaniami, aby pokazać, co musi się wydarzyć przed lub po określonym działaniu.

✅ Idealne dla: kierowników projektów klientów, kierowników kont i kierowników zespołów obsługujących jednocześnie wiele projektów klientów.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze przykłady list do zrobienia

6. Szablon zarządzania zadaniami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Bądź na bieżąco z każdym szczegółem, dużym lub małym, dzięki szablonowi zarządzania zadaniami ClickUp.

Szablon zarządzania zadaniami ClickUp to potężne narzędzie dla zespołów, które chcą mieć kontrolę nad każdym zadaniem, niezależnie od jego wielkości. Zadania można pogrupować w praktyczne kategorie, takie jak pomysły, elementy do wykonania i zaległości.

Dostosuj ustawienia do swojego stylu pracy, niezależnie od tego, czy oznacza to wizualizację tygodnia, delegowanie zadań w oparciu o obciążenie zespołu, czy zarządzanie według pilności.

Użyj tego szablonu, aby:

Sortuj zadania według priorytetu (pilne, wysokie, normalne, niskie) lub grupuj je według działów, aby uzyskać pełną widoczność i odpowiedzialność.

Przejdź do widoku tablicy , aby wyświetlić zadania w postaci kart uporządkowanych w kolumnach i dodać osoby przypisane, terminy wykonania oraz etykiety priorytetów.

Otwórz widok kalendarza, aby wyświetlić zadania zespołu według dnia, tygodnia lub miesiąca, a następnie kliknij datę, aby szybko utworzyć nowe zadanie wraz ze szczegółami, takimi jak tytuł, opis, priorytet lub osoba odpowiedzialna.

✅ Idealne dla: kierowników projektów, liderów zespołów i koordynatorów operacyjnych zarządzających złożonymi zadaniami i obciążeniem pracą w wielu zespołach.

📚 Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia do zarządzania zadaniami

7. Szablon listy kontrolnej przeprowadzki ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj przeprowadzkę bez obaw, korzystając z szablonu listy kontrolnej przeprowadzki ClickUp.

Szablon listy kontrolnej przeprowadzki ClickUp pomaga uporządkować i uspokoić jedną z najbardziej chaotycznych sytuacji w życiu, jaką jest przeprowadzka domu lub biura. Dzięki wyraźnym kategoriom zadań, takim jak „Przed przeprowadzką” i „Dzień przeprowadzki”, pomaga on przygotować się z wyprzedzeniem i metodycznie zająć się każdym etapem.

Inteligentne grupowanie i wstępnie wypełniona lista kontrolna pozwalają skupić się bardziej na oswojeniu się z nową sytuacją niż na stresowaniu się.

Użyj tego szablonu, aby:

Przypisuj zadania członkom zespołu lub rodzinie za pomocą pól niestandardowych osób przypisanych, aby każdy wiedział, kto za co odpowiada.

W sekcji Komentarze możesz zapisywać terminy spotkań z firmą przeprowadzkową, wskazówki dotyczące pakowania lub specjalne instrukcje bezpośrednio w ramach zadania.

Skorzystaj z wbudowanych pasków postępu i widoków listy, aby natychmiast zobaczyć, co zostało już zrobione, a co nadal pozostaje do wykonania.

✅ Idealne dla: właścicieli domów, kierowników biur i koordynatorów przeprowadzek, którzy potrzebują szczegółowego planu krok po kroku, aby sprawnie zarządzać przeprowadzkami i je realizować

👀 Czy wiesz, że... Przeciętny Amerykanin przeprowadza się około 11,7 razy w ciągu swojego życia.

8. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zamień każde marzenie w cel dzięki przemyślanemu planowi przy użyciu szablonu listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp to narzędzie, które pomoże Ci przekształcić marzenia z listy rzeczy do zrobienia w realne cele. Pomaga on zaplanować wszystko, od egzotycznych wyjazdów po jedyne w swoim rodzaju doświadczenia, wykorzystując elementy wizualne, takie jak kategorie oznaczone kolorami i pola niestandardowe.

Zawiera trzy listy: miejsca do zwiedzania, potrawy do spróbowania i zajęcia. Na poziomie folderu możesz widokować wszystkie swoje wpisy uporządkowane według listy, co ułatwia śledzenie wszystkiego w jednym miejscu.

Użyj tego szablonu, aby:

Przejdź do widoku tablicy , aby wyświetlić swoje wpisy wraz z załączonymi zdjęciami jako okładkami — idealne rozwiązanie, aby wzrokowo zwiększyć swoją inspirację

Skorzystaj z widoku By People Board , aby podzielić działania, które chcesz wykonać samodzielnie lub z partnerem, przyjaciółmi lub rodziną, a także z widoku By Continent Board , aby podzielić je według lokalizacji

Użyj podkategorii, takich jak „Podróże”, „Przyroda” lub „Dla zabawy”, aby nadać kontekst każdemu zadaniu

✅ Idealne dla: Każdego, kto chce wprowadzić porządek, współpracę i odrobinę emocji do planowania swojej listy rzeczy do zrobienia przed śmiercią

9. Szablon listy rzeczy do zrobienia dla zadań klasowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Łatwo zarządzaj postępami uczniów i zadaniami dzięki szablonowi zadań klasowych ClickUp

Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Class Assignments to najlepsza tablica do planowania akademickiego dla nauczycieli i profesorów zajmujących się wieloma klasami, zadaniami i cyklami oceniania. Wykorzystaj narzędzia takie jak śledzenie czasu, zależności i integracja poczty elektronicznej, aby usprawnić każdy krok, od planowania lekcji po harmonogram zadań i ocenianie zadań.

Użyj tego szablonu, aby:

Przełączaj się między widokami, takimi jak „Egzaminy”, „Prace” i „Lista”, aby wizualizować zadania w formatach dopasowanych do Twojego stylu nauczania

Monitoruj każde zadanie od „Nie rozpoczęte” do „Zakończone”, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte

Kategoryzuj zadania według typu, np. „Omawiane tematy” lub „Ocena zadania”, aby szybko sortować i ustalać priorytety zadań związanych z zajęciami

✅ Idealne dla: nauczycieli, koordynatorów akademickich i profesorów zarządzających cyklem pracy zadań, ocenami i postępami uczniów w wielu klasach

10. Szablon ClickUp „Getting Things Done”

Pobierz darmowy szablon Wykonuj codzienne zadania bez stresu, korzystając z szablonu Getting Things Done firmy ClickUp

Szablon ClickUp Getting Things Done ożywia metodę produktywności GTD Davida Allena dzięki dobrze zorganizowanemu obszarowi roboczemu, który pomaga w jasny sposób gromadzić, przetwarzać, organizować i wykonywać zadania.

Dzięki dostosowanym widokom, statusom opartym na działaniach i predefiniowanym kategoriom, takim jak „Następne działania”, „Oczekiwanie” lub „Kiedyś/Być może”, możesz nadać priorytet pilnym zadaniom i odłożyć niepilne pomysły, nie tracąc ich z oczu.

Użyj tego szablonu, aby:

Dodaj etykiety „Kontekst”, „Wysiłek” i „Zablokowane”, aby uzyskać jasność co do wymaganego czasu, aktualnych bloków lub obszaru, na którym należy się skupić

Automatycznie przenoś zadania z „Skrzynka odbiorcza” do „Zaplanowanych” po dodaniu terminu wykonania lub dostosuj widoki w oparciu o wybrany kontekst lub priorytet

Uzyskaj dostęp do wbudowanych standardowych procedur operacyjnych, notatek ze spotkań i dokumentów służących do udostępniania pomysłów bezpośrednio w obszarze roboczym, aby ułatwić koordynację pracy zespołu

✅ Idealne dla: profesjonalistów, entuzjastów wydajności i zwolenników GTD, którzy potrzebują ustrukturyzowanego, powtarzalnego systemu, aby być na bieżąco z zadaniami, zobowiązaniami i celami we wszystkich obszarach życia

💡 Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj hierarchię ClickUp, aby opanować metodę GTD. Podziel zadania na listy, pogrupuj te listy w foldery i uporządkuj foldery w przestrzeniach. Taka struktura pomoże Ci sortować, ustalać priorytety i podejmować działania bez poczucia przytłoczenia

11. Szablon listy rzeczy do zrobienia przy remoncie domu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia ClickUp Home Renovation Twoje remonty domowe przebiegną zgodnie z planem i bez stresu

Niezależnie od tego, czy planujesz remont jednego pokoju, czy też całkowitą przebudowę domu, szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Home Renovation pomoże Ci we wszystkim, od budżetu i harmonogramu po śledzenie prac wykonawców i realizacji zadań. Widok tablicy pomaga wizualizować postępy projektu i poziomy priorytetów, a widok osi czasu zapewnia płynny przepływ zadań w czasie.

Możesz również stworzyć i monitorować niestandardowy budżet remontowy, który zapewni kontrolę nad finansami i zarządzaniem zadaniami.

Użyj tego szablonu, aby:

Korzystaj z dedykowanych pól, aby rejestrować i monitorować wydatki związane z każdym zadaniem remontowym, zapewniając dokładne budżetowanie i widoczność wydatków

Grupuj i organizuj zadania w oparciu o różne obszary domu, takie jak kuchnia, pokój dziecięcy lub łazienka, aby efektywnie zarządzać równoległymi strumieniami pracy

Dodawaj podzadania lub notatki zawierające szczegóły, takie jak instrukcje dla wykonawców lub dostępność materiałów, bez zaśmiecania głównej listy zadań

✅ Idealne dla: właścicieli domów, projektantów wnętrz lub zarządzających projektami, którzy chcą uprościć i usprawnić projekty remontowe, zapewniając przejrzystość kosztów, osi czasu i zadań

📚 Przeczytaj również: Darmowe szablony list rzeczy do zrobienia Asana, które pomogą Ci uporządkować zadania

12. Szablon listy zadań do zrobienia dla produktów cyfrowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uporządkuj zadania związane z produktami cyfrowymi w przejrzystym formacie dokumentu dzięki szablonowi listy zadań ClickUp Digital Product To-Do List Template

Szablon listy zadań do zrobienia dotyczących produktów cyfrowych ClickUp upraszcza cały cykl życia produktu cyfrowego, od burzy mózgów i projektowania po pakowanie i promocję.

Zamiast zarządzać niepowiązanymi narzędziami lub karteczkami samoprzylepnymi, ten szablon organizuje wszystko w jednym formacie dokumentu, który można udostępniać, i można go dostosować do poziomu biegłości użytkownika oraz konkretnego typu projektu

Użyj tego szablonu, aby:

Zaplanuj różne zasoby, takie jak skoroszyty, arkusze robocze, makiety lub prezentacje, w zależności od rodzaju produktu

Śledź wszystkie zadania kreatywne, w tym zawartość w mediach społecznościowych na poszczególnych platformach, opcje subskrypcji i zasoby e-mailowe

Użyj pól wyboru dla zadań takich jak tworzenie magnesów leadowych i przewodników użytkowania produktów, aby przygotować swój lejek sprzedażowy

✅ Idealne dla: twórców, autorów kursów lub trenerów, którzy potrzebują uporządkowanej listy kontrolnej, aby z łatwością wprowadzać na rynek i promować produkty cyfrowe

👀 Czy wiesz, że... Eksperci zalecają trzy oddzielne listy do zrobienia dla dorosłych z ADHD: Krótka lista dzienna (3–5 najważniejszych zadań)

Długoterminowa lista dla większych projektów oraz

Lista rutynowych czynności związanych z codziennymi nawykami, takimi jak przyjmowanie leków lub posiłków

13. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Party Planning

Pobierz darmowy szablon Z łatwością planuj każdy szczegół swojego wydarzenia, korzystając z szablonu do planowania imprez ClickUp

Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Party Planning ułatwia koordynację imprezy, organizując zadania związane z wydarzeniem w trzech głównych etapach: przygotowania, dzień wydarzenia i zakończenie wydarzenia.

Zawiera gotowe listy dotyczące marketingu wydarzeń, rejestracji, kreatywnego projektowania i zadań końcowych, które można dostosować lub rozszerzyć. Można również ustawić oddzielne osie czasu dla każdego wydarzenia (np. przyjęcie zaręczynowe w godzinach 17:00–22:00 lub kolacja przedślubna w godzinach 18:00–21:00), aby uniknąć kolizji terminów.

Użyj tego szablonu, aby:

Korzystaj z wizualnych wskaźników i podzadań, aby zarządzać bieżącymi zadaniami i zapewnić wszystkim spójność działań

Zarządzaj wszystkim, od miejsca i cateringu po ostateczne płatności, dzięki gotowym sekcjom dla każdego aspektu wydarzenia

Śledź wydatki według wydarzeń, aby uniknąć nadmiernych wydatków

✅ Idealne do: Zarządzania wydarzeniami, takimi jak przyjęcia zaręczynowe, uroczystości zespołowe lub osiągnięcia kamieni milowych, które wymagają ustrukturyzowanego planowania i koordynacji na różnych etapach

📚 Przeczytaj również: Estetyczne pomysły na listy rzeczy do zrobienia zwiększające wydajność

14. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Self-Care

Pobierz darmowy szablon Zorganizuj swoje działania, aby skupić się na kluczowych aspektach swojego życia dzięki szablonowi planu dbania o siebie ClickUp

Jeśli chcesz stworzyć uporządkowaną rutynę dbania o siebie, która pielęgnuje umysł, ciało i ducha, szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Self-Care To-Do List Template jest idealnym rozwiązaniem.

Ten przemyślany szablon pomaga kategoryzować zadania według rodzajów wellness, przypisywać kategorie samoopieki i śledzić postępy za pomocą sześciu etykiet statusu, takich jak „Na dobrej drodze”, „Nie na dobrej drodze” i „Zdecydowanie na dobrej drodze”

Użyj tego szablonu, aby:

Grupuj zadania według kategorii „Umysł”, „Ciało” lub „Duch” i dalej klasyfikuj je według rodzaju aktywności, np. „Czas przed ekranem”, „Uroda”, „Zdrowie” lub „Hobby”

Wykorzystaj kolumny referencyjne i notatki, aby załączyć przypomnienia, najlepsze praktyki lub motywujące wskazówki połączone z każdym zadaniem

Dzięki kolorowemu, łatwemu do przeglądania układowi natychmiast zrozumiesz, który aspekt Twojego samopoczucia wymaga uwagi

✅ Idealne dla: osób, które chcą stworzyć spójną i spersonalizowaną rutynę dbania o siebie, z jasno określonymi celami i śledzeniem postępów

📚 Przeczytaj również: Jak korzystać z ClickUp do ustawiania i śledzenia celów

15. Szablon listy kontrolnej kontroli jakości ClickUp

Pobierz darmowy szablon Upewnij się, że Twoje produkty i procesy osiągają spotkanie dzięki szablonowi listy kontrolnej kontroli jakości ClickUp

Szablon listy kontrolnej kontroli ilości ClickUp to specjalnie zaprojektowane miejsce pracy, które pozwala zapewnić, że każdy produkt lub proces spełnia najwyższe standardy przed wprowadzeniem na rynek.

Dzięki predefiniowanym polom do aktualizacji statusu, kategoryzacji i uwagom pomaga zespołom zapewnić zgodność ze wszystkimi standardami jakości, niezależnie od tego, czy chodzi o krytyczne kontrole produkcji, czy drobne poprawki.

Użyj tego szablonu, aby:

Klasyfikuj każde zadanie jako mniej ważne, ważne lub krytyczne, aby ukierunkować działania zespołu i ścieżki eskalacji, a także korzystaj z niestandardowych statusów, takich jak „Nowa akceptacja”, „Oczekujące” lub „Zatwierdzone”, aby usprawnić proces podejmowania decyzji

Skorzystaj z reguł automatyzacji bez kodowania, aby uruchamiać aktualizacje na podstawie zakończonych zadań lub informacji zwrotnych, co zapewni płynniejszy przebieg procesów

Rejestruj uwagi, wyniki i procedury testowe w dedykowanych polach niestandardowych, aby uzyskać pełną dokumentację i identyfikowalność

✅ Idealne dla: zespołów ds. kontroli jakości i kierowników operacyjnych, którzy potrzebują solidnego systemu zapewniającego zgodność z normami jakości na każdym etapie cyklu życia produktu

16. Szablon listy kontrolnej SEO ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wykryj i napraw luki w swojej strategii SEO dzięki szablonowi listy kontrolnej SEO ClickUp

Szablon listy kontrolnej SEO ClickUp zapewnia uporządkowany i przejrzysty przegląd całej strategii SEO. Pomaga on podzielić złożone zadania na łatwe do wykonania kroki na wielu stronach, takich jak listy produktów, blogi i formularze kontaktowe.

Od zarządzania SEO na stronie i naprawiania uszkodzonych linków po śledzenie jakości metadanych — oferuje elastyczną kategoryzację i wizualne śledzenie, które można dostosować do Twojego cyklu pracy.

Użyj tego szablonu, aby:

Utwórz kolumny z listami kontrolnymi dla określonych typów stron SEO, takich jak strona główna, FAQ, strony produktów i inne, aby przeprowadzić optymalizację celową

Przełączaj się między widokiem obciążenia pracą zespołu a widokiem listy kontrolnej SEO, aby ocenić obciążenie pracą zespołu i luki w procesach

Wprowadź typy metadanych, poziomy ważności i stopień ważności problemów, aby ocenić priorytet zadań i zapewnić zgodność z SEO

✅ Idealne dla: specjalistów SEO i zespołów marketingowych poszukujących scentralizowanego, odpowiedniego narzędzia do efektywnego zarządzania zadaniami związanymi z SEO na stronie i technicznym SEO

📌 Bonus: Chcesz usprawnić cykl pracy SEO? Skorzystaj z szablonu zawierającego te sprytne strategie: Przydzielaj zespołowi zadania związane z badaniem słów kluczowych, aktualizacją zawartości i audytem linków zwrotnych, ustalając jasne priorytety, i śledź zadania związane z optymalizacją SEO na stronie i poza nią w jednym miejscu

Ustaw terminy i zależności, aby śledzić poprawki techniczne i aktualizacje algorytmów

Skorzystaj z pulpitów ClickUp , aby monitorować skuteczność SEO, wdrażanie słów kluczowych i wpływ na ruch na stronie

Połącz z ClickUp Brain , aby automatycznie generować metatagi, konspekty blogów lub znaleźć luki SEO w swojej zawartości

17. Szablon listy kontrolnej rekrutacyjnej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Usprawnij proces rekrutacji i wdrażania nowych członków zespołu, korzystając z szablonu listy kontrolnej rekrutacji ClickUp

Szablon listy kontrolnej rekrutacji ClickUp pomaga usprawnić każdy krok procesu rekrutacji. Zawiera listy kontrolne dotyczące wszystkich etapów, od ogłoszenia o pracy po wdrożenie pracownika. Dzieli zadania związane z rekrutacją na konkretne etapy, takie jak pozyskiwanie kandydatów, selekcja, rozmowy kwalifikacyjne i dokumentacja.

Ponadto dzięki wbudowanym sekcjom komentarzy, załącznikom plików i śledzeniu statusu, aplikacja centralizuje komunikację i informacje zwrotne.

Użyj tego szablonu, aby:

Przydzielaj obowiązki, śledź postępy dzięki widokowi wykresu Gantt ClickUp i zapewnij wszystkim synchronizację dzięki aktualizacjom statusu w czasie rzeczywistym

Dołącz CV jako załącznik, dodaj opinie z rozmów kwalifikacyjnych i przechowuj wszystkie dane kandydatów w jednym scentralizowanym widoku

Używaj etykiet, takich jak „Wysokie”, „Średnie” i „Niskie”, aby skupić się na rolach o charakterze czasowym i krytycznych elementach

✅ Idealne dla: zespołów HR, rekruterów i menedżerów ds. rekrutacji, którzy chcą efektywnie zarządzać cyklem pracy kandydatów i zapewnić uporządkowany, wolny od błędów proces rekrutacji

👀 Czy wiesz, że... Globalna ankieta przeprowadzona wśród ponad 40 000 firm w 42 krajach wykazała, że 74% pracodawców ma trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Prosty szablon listy kontrolnej rekrutacyjnej może pomóc w uporządkowaniu procesu. Pomaga on: Ustandaryzuj proces , aby uniknąć pominięcia kroków lub pochopnych decyzji

Przyspiesz proces rekrutacji , zapewniając spójność działań wszystkich zainteresowanych stron

Zapewnij kandydatom lepsze wrażenia, dbając o terminową komunikację i jasne wymagania dotyczące role

18. Szablon listy kontrolnej projektu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zadbaj o porządek i śledzenie zadań projektowych swojego zespołu dzięki szablonowi listy kontrolnej projektu ClickUp.

Szablon listy kontrolnej projektu ClickUp zapewnia porządek i widoczność nawet w najbardziej chaotycznych projektach dzięki podejściu opartemu na liście kontrolnej.

Dzięki szczegółowym widokom list, paskom postępu i etapom zatwierdzania masz przejrzysty obraz tego, co się dzieje i co będzie dalej. Obsługuje również głęboką personalizację z zależnościami, tagowaniem priorytetów i śledzeniem czasu, aby pomóc Ci efektywnie zarządzać zasobami i cyklami pracy.

Użyj tego szablonu, aby:

Łatwo rozróżniaj zadania ważne i mniej ważne, aby Twój zespół wiedział, na czym należy się najpierw skupić.

Zapobiegaj przedwczesnemu rozpoczęciu zadań, poprzez ustawienie powiązań między zadaniami, które zapewniają właściwą kolejność ich wykonywania.

Korzystaj z funkcji śledzenia czasu i edytowalnych terminów, aby zoptymalizować wykorzystanie zasobów i poprawić elastyczność projektów.

Monitoruj realizację zadań, wąskie gardła i obciążenie pracą dzięki wizualnym pulpitom ClickUp, które łączą wszystko w jednym miejscu.

✅ Idealne dla: zespołów i kierowników projektów, którzy potrzebują prostego, ale skutecznego sposobu na wydajną realizację, śledzenie i zakończone projekty w różnych działach.

📚 Czytaj więcej: Lista kontrolna zarządzania projektami

19. Szablon listy kontrolnej urlopowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ułatw sobie planowanie wakacji i zorganizuj je dzięki szablonowi listy kontrolnej wakacji ClickUp.

Szablon listy kontrolnej wakacji ClickUp to Twój asystent planowania podróży, niezależnie od tego, czy są to krótkie weekendowe wyjazdy, czy dłuższe wakacje.

Pomaga to uporządkować wszystkie zadania przed podróżą w jednym miejscu, z przejrzystymi statusami elementów i szczegółami, takimi jak daty podróży, towarzysze podróży, rodzaj wakacji i kategoria podróży. Wizualizacja tego, co jest w toku, spakowane lub gotowe do zakupu, wprowadza porządek w chaosie pakowania.

Użyj tego szablonu, aby:

Kategoryzuj elementy za pomocą pola „Wyjazdy wakacyjne”, aby pogrupować wszystko według plaży, kempingu, wycieczki samochodowej lub dowolnego niestandardowego typu wyjazdu.

Grupuj według rodzaju elementu (np. ubrania, kosmetyki) i stosuj śledzenie ilości za pomocą pola „Ilość”, aby nigdy nie spakować za mało lub za dużo.

Wykorzystaj funkcję ClickUp Assign Comments , aby rozdzielić zadania związane z pakowaniem lub przygotowaniami między członków grupy i ustalić terminy przed wyjazdem.

✅ Idealne dla: Podróżujących, którzy chcą spakować się mądrzej i zachować pełną organizację podczas różnorodnych podróży bez stresu.

20. Szablon listy kontrolnej emerytury ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź wydatki związane z listą rzeczy do zrobienia przed śmiercią i planuj kluczowe cele emerytalne dzięki szablonowi listy kontrolnej emerytury ClickUp.

Szablon listy kontrolnej emerytury ClickUp to rozwiązanie zaprojektowane w celu uproszczenia wszystkich aspektów planowania emerytalnego, zarówno finansowych, jak i osobistych.

Dzięki dedykowanym stronom poświęconym finansom i planom emerytalnym użytkownicy mogą wprowadzać niestandardowe cele finansowe, ustalać osie czasu emerytalne oraz organizować wszystkie zadania i dokumenty.

Użyj tego szablonu, aby:

Zapisuj cele, takie jak dochody z emerytury, inwestycje i salda kont, w przejrzystych elementach listy kontrolnej.

Dodaj plany podróży, hobby i zajęcia po zakończeniu kariery zawodowej do specjalnej sekcji, aby zwizualizować swój idealny styl życia na emeryturze.

Dodaj linki do sprawdzonych zasobów, które ułatwią Ci planowanie.

✅ Idealne dla: osób indywidualnych lub par, które w zorganizowany sposób planują swoje cele finansowe i styl życia na emeryturze.

Uporządkuj swoje dni dzięki darmowemu szablonowi ClickUp

Podczas gdy Monday.com oferuje solidne szablony list rzeczy do zrobienia, ClickUp idzie o krok dalej dzięki swojej elastyczności, rozbudowie, łatwości obsługi i zaawansowanym funkcjom.

Dzięki funkcjom takim jak pulpity, niestandardowe widoki, śledzenie czasu, a nawet wbudowana AI, ClickUp zmniejsza presję i zapewnia inteligentniejszy sposób zarządzania zadaniami.

Jeśli szukasz narzędzia, które rozwija się wraz z Twoimi zadaniami (i Twoim życiem), szablony list rzeczy do zrobienia ClickUp są naprawdę trudne do przebicia.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś!