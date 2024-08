10 narzędzi AI do podejmowania decyzji w celu skutecznego rozwiązywania problemów

Sztuczna inteligencja (AI) pomogła zbudować systemy zdolne do zrobienia rzeczy, które kiedyś należały do sfery science fiction. Choć współczesna AI może nie być ultra-świadoma jak Skynet z Terminatora, to pozwala nam na automatyzację zadań i usprawnienie operacji biznesowych.

Pomimo tych znaczących osiągnięć, wielu użytkowników zastanawia się, czy systemy AI mogą odtworzyć ludzką inteligencję i rozeznanie w podejmowaniu krytycznych decyzji. Chociaż nic nie może zastąpić ludzkiej mądrości (jeszcze), zdecydowanie można użyć Narzędzi AI do podejmowania decyzji, aby szybciej znajdować rozwiązania!

Gdy brak pomysłów staje się bardziej zmorą niż zdrowym wyzwaniem, inteligentne zespoły wykorzystują narzędzia AI do badania trendów danych i podejmowania świadomych decyzji w różnych scenariuszach.

W tym przewodniku zebraliśmy 10 najlepszych narzędzi AI, które uzupełniają ludzką wiedzę i pomagają zmienić sposób podejmowania decyzji biznesowych! 🤖

Co to jest narzędzie AI do podejmowania decyzji?

Narzędzie AI do podejmowania decyzji odnosi się do dowolnego oprogramowania wykorzystującego algorytmy oparte na sztucznej inteligencji do zakończenia zadań z zakresu uczenia się, analizowania i rozumienia zagregowanych danych, a także rozwiązywania problemów. Ze względu na analityczny charakter tych działań, od systemów AI ukierunkowanych na podejmowanie decyzji można oczekiwać, że:

Będą miały zaprogramowane funkcje naśladujące w pewnym stopniu funkcje ludzkiego mózgu

Uczyć się na podstawie danych i opracowywać modele predykcyjne na podstawie uczenia maszynowego

Racjonalizować i analizować dane oraz podejmować pożądane działania

Narzędzia te mogą pomóc firmom uzyskać cenne informacje, takie jak zachowania konsumentów i oczekiwany popyt - zwłaszcza w zakresie zarządzania danymi. Co jest takiego wspaniałego w takich spostrzeżeniach, można by zapytać? Jedno słowo -wzorce.

Chociaż AI może nie być tak kreatywna jak ludzie, to potrafi wykrywać wzorce, które zwykle pomijamy w technikach uczenia maszynowego. Zbierając trendy i analizy dla dużych zbiorów danych, zapewnia lepsze zrozumienie danego problemu, co ostatecznie poprawia jakość podejmowanych decyzji.

Na przykład, gdy narzędzie analityczne AI sugeruje, że coraz większa liczba konsumentów kupuje określony produkt, można wykonać dwa główne ruchy: zwiększyć wydajność, aby sprostać prognozie popytu lub wykorzystać popularność produktu, aby wprowadzić go na rynki globalne. 🌍

Czego należy szukać w narzędziu AI do podejmowania decyzji?

Oto kilka cech, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia AI do wsparcia decyzji biznesowych:

Zdolność do analizy danych: Ponieważ podejmowanie decyzji w oparciu o AI obraca się wokół wglądu w dane, musisz znaleźć narzędzie kompatybilne z danymi, które musisz przeanalizować Dokładność oceny: Wszystkie systemy AI są podatne na popełnianie błędów, ale dobrze wyszkolone narzędzia zazwyczaj mają solidne wskaźniki dokładności, które prowadzą do uzyskania lepszych wskaźników ipodejmowanie zwycięskich decyzji3. Wykrywanie błędów: Nie może się nie udać. Znajdź narzędzie, które może wskazać wszelkie błędy w cyklu pracy, aby uniknąć pomyłek w projekcie Prywatność danych: Upewnij się, że system przestrzega przepisów dotyczących prywatności danych i standardów bezpieczeństwa Możliwości generatywne: Poszukaj narzędzi AI, które mogą pomóc w generowaniu raportów lub tworzeniu zawartości (na przykład studiów przypadku) w celu ułatwienia ćwiczeń analitycznych Elastyczność: Postaraj się o narzędzie, z którego będą mogli korzystać wszyscy w firmie, a nie tylko informatycy. Warto również sprawdzić, czy wybrane oprogramowanie AI jest przeznaczone dla konkretnych teamów, nprozwój oprogramowania lubniestandardowa obsługa klienta 🎧

10 wybranych narzędzi AI dla procesów decyzyjnych

W oparciu o powyższe czynniki, stworzyliśmy listę 10 najbardziej funkcjonalnych narzędzi AI do podejmowania decyzji. Mogą one pomóc w jednym lub kilku krokach rozwiązywania problemów, takich jak gromadzenie danych, przetwarzanie, optymalizacja i przewidywanie. Przejrzyj ich indywidualne recenzje, aby dowiedzieć się więcej! 🌈

Pobudź kreatywność, twórz szablony lub generuj kopie z prędkością błyskawicy dzięki najlepszemu na świecie partnerowi do burzy mózgów

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania usprawniającego procesy decyzyjne - spotkaj się z ClickUp! 🥰

Platforma służy jako centralny hub dla wszystkich potrzeb związanych z pracą, niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie projektami lub zwinne planowanie . Ale dzisiaj omówimy ClickUp AI -to natywny asystent AI, który może pomóc firmom w ocenie danych projektu i podejmowaniu mądrzejszych decyzji.

Powiedzmy, że musisz zbadać i przeprowadzić burzę mózgów pomysłów na nowy kampania marketingowa . Do zrobienia wystarczy:

Uruchomić ClickUp AI z paska narzędzi lub centrum dowodzenia Poznaj ponad 100 podpowiedzi dostosowanych do roli i opartych na badaniach naukowych Wybierz lub niestandardowo dostosuj podpowiedź do swojej roli i intencji

Chcesz napisać studium przypadku lub artykuł? Dzięki ClickUp Write With AI funkcja umożliwia pisanie raportów, briefów zawartości i całych blogów w ciągu kilku sekund. Wyniki są zazwyczaj spójne, ponieważ ClickUp AI jest wysoce wyszkolony!

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Możesz również wykorzystać asystenta AI do pisania idealnie sformatowanych e-maili, opisów produktów i innych codziennych elementów, aby zaoszczędzić czas.

ClickUp AI przoduje w analizowaniu i wykrywaniu błędów w danych. Ma oko do szczegółów i może znaleźć wszystko, co brzmi źle w zawartości, w tym gramatykę, przepływ i ton. Jeśli nie masz czasu na zagłębianie się w długie dokumenty przed podjęciem decyzji, narzędzie AI może:

Podsumować zawartość pisemną, opisy zadań i komentarze

Wyodrębnić elementy działań z przeanalizowanych danych

¡No olvides probar la función de traducción de la herramienta AI!

Nie jesteś pewien, co to oznacza? Cóż, pozwól Możliwość tłumaczenia ClickUp AI poradzi sobie z tym! Może konwertować ponad 10 języków na angielski, pomagając w eksploracji danych z całego świata w celu podejmowania decyzji o szerokim zakresie!

W przypadku decyzji, które przyprawiają Cię o dreszcze, wypróbuj Ramy podejmowania decyzji ClickUp do obiektywnej analizy konkurencyjnych wyborów.

Ciesz się spójnym i jednolitym procesem podejmowania decyzji dzięki szablonowi Decision Making Framework Document firmy ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Limity ClickUp

Poznanie wszystkich funkcji AI wymaga czasu - ale łatwe do nauczenia się zasoby ClickUp mogą w tym pomóc

Aplikacje mobilne mogą nie mieć kompleksowych funkcji AI

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,100+ recenzji)

: 4.7/5 (9,100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,900+ recenzji)

2. Athenic AI (dawniej AskEdith)

Via: Athenic AI Teams, którzy cały czas pracują z wykresami i wskaźnikami, pokochają to narzędzie! Athenic AI, wcześniej AskEdith, to narzędzie dla przedsiębiorstw, które dostarcza samoobsługową analitykę danych.

Jego główny cel jest prosty - pomóc Teamsom skupić się bardziej na samych danych, zamiast spędzać czas na ich analizie tworzenie arkuszy kalkulacyjnych i tabel. Dane można pobierać zarówno dla produktów, jak i dla bieżącego rynku danej branży.

Niestandardowy pulpit i dodawanie wielu wykresów danych w jednym miejscu. Korzystając z analizy utrzymania kohorty, możesz wizualizować zależności funkcji w zbiorach danych produktów za pomocą map cieplnych. Narzędzie to wykracza poza analitykę danych marketingowych i produktowych dzięki raportowaniu ERP (Enterprise Resource Planning). Funkcja ta umożliwia jednoczesne dostarczanie istotnych danych firmowych członkom zespołu, pozwalając im po prostu wpisywać zapytania w celu uzyskania odpowiedzi.❓

Najlepsze funkcje Athenic AI

Intuicyjna usługa analizy danych

Ujednolica wiele wykresów na jednym pulpicie nawigacyjnym

Analiza utrzymania kohorty z mapami cieplnymi

Raportowanie ERP

Limity Athenic AI

Czasami może działać wolniej

Wyższe funkcje graficzne mogłyby zostać ulepszone

Ceny Athenic AI

Starter : $10/miesiąc za licencję

: $10/miesiąc za licencję Pro : $60/miesiąc za licencję

: $60/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy

Oceny i recenzje Athenic AI

G2: 4.5/5 (Poniżej pięciu recenzji)

3. Baseboard

Via: Baseboard Baseboard to kolejne narzędzie AI, które dostarcza opcje wizualizacji danych w celu wydobycia przydatnych informacji. Wykorzystując przetwarzanie języka naturalnego, umożliwia zespołom ds. produktów i analizy danych tworzenie pulpitów z atrakcyjnymi statystykami i wykresami.

Korzystanie z platformy jest łatwe i nie wymaga żadnego doświadczenia w kodowaniu. W pełni konfigurowalny pulpit sprawia, że proces projektowania wykresów jest dziecinnie prosty! 🍃

Udostępnianie pulpitów współpracownikom w celu zwiększenia współpracę w zespole i wspólnie oceniać te same wskaźniki. Ponieważ narzędzie to jest w trakcie przebudowy, można spodziewać się większej liczby funkcji po jego pełnej wersji.

Najlepsze funkcje Baseboard

Wysokiej jakości graficzna reprezentacja danych

Łatwy w użyciu bez znajomości kodowania

Konfigurowalne raportowanie

Możliwość udostępniania pulpitu

Limity Baseboard

Jeszcze niedostępne do użytku publicznego

Baseboard ceny

Cennik nie jest jeszcze dostępny

Baseboard oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

Sprawdź te Narzędzia AI do kodowania !

4. Narzędzia konsultingowe AI

Via: Narzędzia konsultingowe AI Daj swojej analityce biznesowej trochę impulsu dzięki narzędziom AI Consulting Tools. Dzięki możliwości dostarczenia SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) , PESTEL (polityczny, ekonomiczny, społeczny, technologiczny, prawny i środowiskowy), lean canvas oraz persona użytkownika raportowania, narzędzie wspiera podejmowanie decyzji o wysokiej stawce.

Zbudowany głównie jako Narzędzie AI dla HR i zespołów marketingowych, platforma może pomóc zarówno w podejmowaniu decyzji wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wykorzystuje ona opisy firm oraz dane o klientach i rynku, aby tworzyć Analiza SWOT . Korzystając z tych samych opisów, można uzyskać analizę PESTEL, która zawiera szczegółowe informacje na temat czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na bieżącą działalność Business.

Ta platforma jest również odpowiednia dla zwinnych teamów które potrzebują prognozy planowanie siły roboczej w oparciu o wewnętrzne trendy.

AI Consulting najlepsze funkcje

Bogata analityka wewnętrzna i zewnętrzna

Raportowanie oparte na AI

Wsparcie dla nieograniczonej liczby person użytkowników

Limity AI Consulting

Brak planu Free Plan

Ograniczona pula raportowań

Cennik AI Consulting

Miesięcznie : $12.99/miesiąc

: $12.99/miesiąc Rocznie: $9.99/miesiąc

AI Consulting oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

5. Findly AI

Via: Findly AI Findly AI jest platformą ChatGPT podejmowania decyzji w oparciu o analizę danych. Stworzony dla analityków, agentów sprzedaży, konsultantów i analityków zespołów zdalnych platforma może pochwalić się przyjaznym dla użytkownika, chatbotopodobnym interfejsem, w którym wystarczy wpisać podpowiedź, aby uzyskać pożądany wynik.

Korzystając z asystenta AI Findly, możesz być na bieżąco z trendami w handlu elektronicznym. Na przykład, możesz dowiedzieć się, które produkty były najczęściej zamawiane/zwracane, aby odpowiednio podjąć decyzję o uzupełnieniu zapasów.

W przypadku instytucji opieki zdrowotnej Findly rezygnuje z pulpitów i dostarcza informacje o pacjentach w czasie rzeczywistym oraz status środków medycznych w formacie pytań i odpowiedzi.

Teams mają również możliwość korzystania z platformy jako narzędzie do wizualizacji danych i przekształcać surowe dane w tabele i wykresy. Dzięki integracji ze Slackiem można zautomatyzować proces wysyłania raportów z danymi do określonych kanałów i utrzymywać interesariuszy w pętli.

Najlepsze funkcje Findly AI

Przyjazny dla użytkownika interfejs Q&A

Wiele przypadków użycia

Narzędzia do wizualizacji danych

Przydatne integracje z Google Analytics i Slack

Wsparcie dla eksportu CSV

Limity Findly AI

Dodanie większej liczby integracji byłoby korzystne

Brak przejrzystości cen

Cennik Findly AI

Free

Powiązane plany cenowe zaczynają się od 49 €/miesiąc

Oceny i recenzje Findly AI

Brak jeszcze dostępnych recenzji

6. PlotGPT

Via: PlotGPT Oto coś, co nie tylko jest inspirowane ChatGPT, ale jest przez niego napędzane - PlotGPT to analizator danych, który pomaga znaleźć i niestandardowe dane ChatGPT i Chat GPT Plus dla dowolnej branży.

Tak długo, jak podpowiesz dobrze znane rynki, PlotGPT wykona doskonałą robotę do zrobienia dokładnych wyników. Wzmocnij swoje umiejętności podejmowania decyzji dzięki:

Interaktywne wykresy wzorców danych i korelacji

Wgląd w tabele

Infografiki

Unikalną funkcją jest to, że użytkownicy mają możliwość projektowania i edytowania infografik za pomocą edytorów VEGA. Jeśli wolisz inne wizualizatory, PlotGPT dostarczy oryginalne dane JSON do niestandardowego kreślenia.

Notatka: ten produkt jest wciąż w powijakach, więc będziesz musiał poczekać, aż funkcje i modele cenowe zostaną wyraźniej określone. Skorzystaj z naszej kolekcji Szablony podpowiedzi ChatGPT aby poprawić interakcję z tym narzędziem.

PlotGPT najlepsze funkcje

Przydatne dla spersonalizowanych spostrzeżeń w różnych branżach

Edytowalne infografiki

Dostępna wersja próbna

Bogate w informacje raportowanie w tabelach

Limity PlotGPT

Wgląd w mniej znane dane branżowe może być niewiarygodny

Płatności są akceptowane tylko za pomocą karty kredytowej

Ceny PlotGPT

Miesięcznie: €270/miesiąc (obecnie rabat w wysokości €39/miesiąc)

Oceny i recenzje PlotGPT

Brak dostępnych recenzji

7. Hal9

Via: Hal9 Hal9 to kolejne łatwe w użyciu narzędzie do raportowania AI, które dostarcza dane na żądanie dla wielu ról. Platforma oferuje gotowe podpowiedzi, które pomagają działom marketingu, sprzedaży i logistyki wizualizować potrzebne informacje w ciągu kilku minut, promując dane oparte na danych doskonalenie procesów decyzje podejmowane przez Teams.

Po uzyskaniu pożądanych danych wyjściowych można dostarczyć więcej podpowiedzi do edycji wizualnej. Dzięki połączonym linkom każdy w organizacji może uzyskać dostęp do wygenerowanych wykresów. Hal9 można połączyć z lokalną bazą danych lub używać go z plikami CSV.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetna, przyjazna dla początkujących platforma dla tych, którzy są raczej nowicjuszami w zabawie z danymi i spostrzeżeniami branżowymi.

Najlepsze funkcje Hal9

Analityka wielooddziałowa z generatywnym AI

Interakcje z bazami danych za pośrednictwem czatu

Wsparcie dla infrastruktury chmury Enterprise

Możliwość udostępniania spostrzeżeń

Limity Hal9

Użytkownicy mogą nie być w stanie zapisać końcowych danych wyjściowych w formatach Python lub CSV

Wersja Free może mieć bardzo ograniczone funkcje

Cennik Hal9

Free

Kontakt w sprawie wersji demonstracyjnej i cen

Hal9 oceny i recenzje

Capterra: 4.5/5 (Poniżej 10 recenzji)

8. Intellibase

Via: Intellibase Intellibase ułatwia podejmowanie decyzji zorientowanych na użytkownika, umożliwiając firmom uczenie się o wymaganiach klientów. Dzięki spostrzeżeniom, takim jak najbardziej pożądane żądania i problemy ze wsparciem, można łatwo zdecydować, nad jakimi funkcjami należy pracować w następnej kolejności. Każdy trend dotyczący żądań klientów jest automatycznie oznaczany etykietą i prezentowany, co eliminuje potrzebę filtrowania surowych danych. 🌝

Używając słów kluczowych dla każdego typu danych, możesz szybko tworzyć mapy drogowe, aby nadać priorytet produktom, których Twoi odbiorcy naprawdę chcą i je ulepszyć niestandardowe powodzenie ocena. Można na przykład użyć słowa kluczowego "integracje", aby zbadać prośby o konkretne integracje.

Ponadto można połączyć Intellibase z narzędziami takimi jak Slack, HubSpot i Zendesk, aby komunikować się z klientami i utrzymywać przepływ informacji.

Najlepsze funkcje Intellibase

Dostawca niestandardowych trendów popytu

Automatyczne etykiety dla każdego trendu

Wyszukiwanie słów kluczowych dla określonych danych

Integracja z platformami takimi jak Slack i Zendesk

Limity Intellibase

Ceny subskrypcji mogą być wyższe dla małych firm

Dostawca tylko analiz niestandardowych związanych z klientami

Ceny Intellibase

Starter : $860/rok

: $860/rok Pro : $4,300/rok

: $4,300/rok Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Intellibase oceny i recenzje

Gartner: 4.2/5 (poniżej 10 recenzji)

9. ChartAI

Via: ChartAI ChartAI to gotowe do użycia oprogramowanie zasilane przez GPT-4. Jak sama nazwa wskazuje, jest to bardziej narzędzie do tworzenia diagramów ale koncentruje się na tworzeniu wizualizacji, które wspomagają podejmowanie decyzji opartych na procesach. Platforma umożliwia tworzenie

Business może używać tego narzędzia do zaoszczędzić czas na tworzeniu wizualizacji i uzyskać jasne zrozumienie wszelkich danych, których potrzebują. Od prognoz rynkowych po trendy branżowe, tak długo jak GPT-4 może to zrobić, tak samo może to zrobić ChartAI. 💪

Po zasubskrybowaniu ChartAI otrzymasz określoną liczbę kredytów lub odpowiedzi, które możesz wykorzystać w ciągu miesiąca. Im wyższa subskrypcja, tym więcej kredytów.

Najlepsze funkcje ChartAI

Jednocześnie służy jako narzędzie do tworzenia diagramów izarządzanie badaniami narzędzie

Tworzy wizualizacje na podstawie prostych podpowiedzi

Zawiera różne szablony diagramów

Samouczki wideo

Limity ChartAI

Free Plan pozwala tylko na trzy kredyty

Dostarczane grafiki mogą być zbyt podstawowe w porównaniu do konkurencyjnych produktów

Ceny ChartAI

Hacker : $5/miesiąc

: $5/miesiąc Konsultant : $24/miesiąc ze 150 kredytami

: $24/miesiąc ze 150 kredytami Startup : $99/miesiąc z 1000 kredytów

: $99/miesiąc z 1000 kredytów Enterprise: 900 USD/miesiąc z 10 000 kredytów

Oceny i recenzje ChartAI

Brak dostępnych ocen

10. Inteligentniejsza sprzedaż

Via: Mądrzejsza sprzedaż Firmy, które chcą poprawić swoją proces podejmowania decyzji dotyczących niestandardowych połączeń z klientami, Smarter Sales okaże się bardzo przydatny! 🤝

Dla każdej transkrypcji rozmowy z klientem, Smarter Sales dostarcza informacji zwrotnych i spostrzeżeń, które pomagają podejmować lepsze decyzje dotyczące inicjatyw wsparcia. Korzystając z dostarczonych sugestii, menedżerowie mogą zidentyfikować obszary poprawy dla agentów i podejmować decyzje coachingowe oparte na danych.

Dla lepszego optymalizacja cyklu pracy menedżerowie mogą rozmawiać ze spersonalizowanym AI i tworzyć dostosowane wykresy przedstawiające dane dotyczące połączeń sprzedażowych. Ponadto mogą korzystać z automatyzacji wprowadzania danych CRM w celu zwiększenia wydajności.

Najlepsze funkcje Smarter Sales

Informacje zwrotne generowane przez AI dla każdej rozmowy

Wgląd w wydajność Teams

Spersonalizowany czat AI

Integracja z narzędziami takimi jak Google Meet i Zoom

Limity Smarter Sales

Stosunkowo nowy produkt

Może dostarczać dane tylko dla transkrypcji obsługi klienta

Ceny Smarter Sales

Kontakt w sprawie cen

Smarter Sales oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

Użyj ClickUp dla stabilnego wsparcia w podejmowaniu decyzji

Jak zapewne zauważyłeś, wiele narzędzi na naszej liście oferuje natychmiastowe wsparcie w zakresie analizy i wizualizacji danych w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji. Mimo to, wykorzystanie AI w podejmowaniu decyzji jest stosunkowo nową koncepcją, dlatego też wiele z prezentowanych produktów wciąż znajduje się w fazie rozwoju.

Jeśli potrzebujesz stabilnego, najwyżej ocenianego narzędzia AI ułatwiającego podejmowanie decyzji, wypróbuj ClickUp . Pomaga wykorzystać nie tylko AI, ale także wiele narzędzi do zarządzania projektami i szablonów do rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów! 😻