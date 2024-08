10 najlepszych narzędzi ERD do wizualizacji i projektowania złożonych modeli baz danych

Solidny system baz danych odgrywa kluczową rolę we wsparciu codziennych operacji każdej organizacji. Pomaga organizować, pobierać i porównywać wszelkiego rodzaju dane, od śledzenia zapasów po rejestrowanie informacji o klientach i transakcjach.

Tworzenie wysokowydajnych repozytoriów i zarządzanie nimi wymaga jednak odpowiedniego planu. Diagramy powiązań encji bazy danych pomagają opracować ten wstępny zarys, definiując poszczególne atrybuty i wzajemne powiązania w rekordach.

Pierwotnie zaproponowany przez dr Petera Chena , tajwańsko-amerykańskiego informatyka, ten model schematu blokowego promuje dokładne zrozumienie schematów baz danych dla użytkowników technicznych i nietechnicznych.

Jeśli szukasz najwyższej jakości narzędzi do stworzenia idealnego ERD, masz szczęście! Poznamy 10 praktycznych narzędzi ERD, które zapewniają przejrzystość wizualną w celu tworzenia spójnych modeli baz danych. 💯

Czym jest diagram ERD?

Diagram powiązań encji (ERD) to rodzaj schematu blokowego używanego w projektowaniu baz danych. Ilustruje strukturę i powiązania w bazie danych za pomocą trzech komponentów:

Entities: Oznacza obiekty lub koncepcje w bazie danych Atrybuty: Definiuje właściwości jednostek. W typowym modelu ERD napotkasz cztery typy atrybutów: Atrybuty klucza służą do unikalnej identyfikacji Atrybuty złożone są podzielone na mniejsze atrybuty Atrybuty wielowartościowe przechowują wiele wartości Atrybuty pochodne są obliczane na podstawie innych atrybutów Relacje: Ustanawiają połączenia lub powiązania między jednostkami, którymi mogą być:

One-to-One (1:1) One-to-Many (1:N) Many-to-One (N:1) Many-to-Many (N:N)

Ta interakcja między atrybutami i powiązaniami ujawnia jasny i zwięzły sposób przedstawiania organizacji danych w dowolnym złożonym systemie. Załóżmy, że tworzysz diagramy powiązań encji dla szkoły - diagram ER pomoże ci logicznie mapować połączenia między studentami, kursami i członkami wydziału. 🧑‍🏫

Czego szukać w narzędziu ERD

Chociaż narzędzie ERD musi spełniać określone potrzeby i preferencje, oto kilka ogólnych czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Wbudowane biblioteki:Poszukaj szablonów ERD i bibliotek symboli w narzędziu, aby ułatwić sobie pracędane powstania diagramu bardziej wydajne Łatwość użycia: Idealny jest intuicyjny interfejs, który nie wymaga rozszerzenia szkolenia użytkowników Możliwości tworzenia diagramów: Szukaj rozbudowanych funkcji tworzenia diagramów i niestandardowych opcji. Pożądane narzędzia totablice cyfrowe i mapy myśli, które pomagają tworzyć atrakcyjne wizualnie diagramy ER Kompatybilność z bazami danych: Oprogramowanie może wymagać wsparcia lub integracji z wybranym systemem zarządzania bazą danych (DBMS) Funkcje współpracy: Jeśli pracujesz w zespole, będziesz potrzebował funkcji do współpracy w czasie rzeczywistym, takich jak korekta i kontrola wersji dlaefektywny cykl pracy6. *Opcje importu i eksportu: Możliwość importowania istniejących schematów baz danych i eksportowania diagramów ER do różnych formatów (np. PDF, PNG, SVG) może być niezbędna

10 najlepszych narzędzi ERD do tworzenia diagramów baz danych w 2024 roku

Po omówieniu podstaw narzędzi ERD, przejdźmy do 10 najlepszych opcji dla potrzeb diagramów baz danych. 😍

Tablice ClickUp oferują wszystkie funkcje kreatywności i współpracy potrzebne do tworzenia schematów blokowych i diagramów online

ClickUp to znacznie więcej niż zwykłe narzędzie do tworzenia diagramów - to kompleksowy platforma wydajności która płynnie integruje zadania, dyskusje i dokumenty.

Podejmij współpracę mapa pojęć i sesje tworzenia diagramów na zupełnie nowy poziom dzięki Tablica ClickUp . Jest to swobodny formularz do burzy mózgów i planowania projektów, umożliwiający wielu użytkownikom jednoczesne tworzenie szkiców, tekstów, obrazów, kształtów, łączników, notatek samoprzylepnych i innych elementów multimedialnych.

Nie chcesz tworzyć ERD od podstaw? Skorzystaj z rozszerzonej biblioteki szablonów ClickUp do tworzenia diagramów i map! Twórz mapy ERD z łatwością dzięki aplikacji Szablon diagramu powiązań jednostek ClickUp -Idealny do tworzenia złożonych struktur danych bez umiejętności kodowania.

Ten szablon Tablica pozwala tworzyć klucze podstawowe i obce bez wysiłku za pomocą pól niestandardowych, zapewniając szybki wgląd w powiązania ERD. Twórz połączenia w ciągu kilku sekund za pomocą węzłów metodą "przeciągnij i upuść". Wykorzystaj poziomy Zoom do modelowania danych w dowolnej skali. Zalecamy korzystanie z prostych Automatyzacja ClickUp aby zastosować ograniczenia do modeli ER. W ten sposób można zapewnić spójne i wolne od błędów wyniki. 🥰

Dokładne modelowanie zbiorów danych przy użyciu szablonu diagramu powiązań jednostek ClickUp Mapy myśli ClickUp to kolejna funkcja tworzenia diagramów. Pozwala ona organizować projekty, pomysły i zadania poprzez ilustrowanie relacji i hierarchii.

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp jest bardzo wizualnym narzędziem zarządzanie projektami rozwiązanie. Z wysoce konfigurowalne pulpity , ponad 1000 opcji integracji i ponad 15 widoków można błyskawicznie przedstawiać, przeglądać i logicznie łączyć elementy struktury bazy danych!

ClickUp najlepsze funkcje

Burza mózgów w czasie rzeczywistym iplanowanie projektów za pomocą Tablic i map myśli

Szablony z inteligentnym paskiem narzędzi do tworzenia schematów blokowych i kształtami ERD

15+ widoków , takich jak widoki Tablicy i Tabeli, do nadzorowania i planowania powiązań encji

Łatwy eksport i import danych i diagramów

Interfejs "przeciągnij i upuść" do mapowania bez użycia kodu

Konfigurowalne poziomy dostępu do danych za pomocąHierarchia ClickUp* Dokumenty ClickUp aby scentralizować bazę wiedzy ERD

Limity ClickUp

Poznanie licznych dostępnych funkcji wymaga czasu

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji niż wersja webowa

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z firmą w sprawie cen

: Skontaktuj się z firmą w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Lucidchart

Via: Lucidchart Lucidchart, podobnie jak jego czołowi konkurenci to wszechstronne narzędzie do tworzenia profesjonalnych diagramów ER i pomysłów projektowych, nawet dla najbardziej złożonych zestawów danych. Umożliwia edycję w czasie rzeczywistym w chmurze, dzięki czemu jest idealną opcją dla zdalnych i rozproszonych Teams.

Umożliwia tworzenie diagramów od podstaw lub korzystanie z bogactwa szablonów, symboli i notacji w celu przyspieszenia procesu.

Utwórz pusty diagram i uzyskaj dostęp do biblioteki kształtów Lucidchart ERD, klikając przycisk + Shapes w menu po lewej stronie ekranu. Po włączeniu możesz bez wysiłku przeciągać i upuszczać kształty ERD na płótno, co daje ci przyzwoity start.

Połączenie tych kształtów jest równie intuicyjne, ponieważ można je łączyć, przeciągając z czerwonych kropek na granicach kształtów i niestandardowe zakończenia linii za pomocą paska narzędzi nad kanwą. 🎨

Najlepsze funkcje Lucidchart

Współpraca w czasie rzeczywistym z globalnymi Teams

Liczne szablony, symbole i opcje niestandardowe

Przejrzysty, intuicyjny interfejs

Wsparcie dla importu i eksportu Visio

Limity Lucidchart

Niski czas ładowania

Niestandardowe elementy wizualne mogą być skomplikowane

Ceny Lucidchart

Free Forever

Individual : od 7,95 USD miesięcznie

: od 7,95 USD miesięcznie Teams : od 9 USD za użytkownika miesięcznie

: od 9 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się w sprawie cen

Lucidchart oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (4,000+ recenzji)

: 4.5/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,000+ recenzji)

3. QuickDBD

Via: QuickDBD QuickDBD jest darmowym narzędziem do tworzenia diagramów ER, jeśli zależy ci na precyzji i wydajności klawiatury. Pozwala na szybkie szkicowanie schematów baz danych poprzez samo wpisywanie - wystarczy tylko podać informacje o encjach, a odpowiednie pola danych pojawią się na wyświetlaczu! ⌨️

Ale to nie koniec!

QuickDBD błyszczy również w dziale współpracy. Jego sprytna funkcja share-link sprawia, że praca z zespołem nad bieżącymi strukturami jest dziecinnie prosta. Ponadto QuickDBD wspiera import schematów z baz danych takich jak MySQL, MariaDB, Oracle i SQL Server, pomagając w generowaniu ERD bez konieczności przełączania się między platformami.

Najlepsze funkcje QuickDBD

Przekazywanie komend poprzez proste wprowadzanie danych z klawiatury

Prywatne lub publiczne udostępnianie ERD

Import schematów z MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server

Wsparcie eksportu w formatach PDF/RTF

Limity QuickDBD

Użytkownicy planu Free są ograniczeni do 10 tabel na diagram

Prywatny magazyn dostępny tylko dla użytkowników Pro

Ceny QuickDBD

Podstawowy : Free

: Free Pro: $14/miesiąc lub $95.00/rok

QuickDBD oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (Poniżej 5 recenzji)

: 4.8/5 (Poniżej 5 recenzji) Capterra: 5/5 (5+ recenzji)

4. Creately

Via: Creately Creately eliminuje złożoność równania schematów blokowych, oferując intuicyjną platformę, która przekształca surowe dane w dopracowane ERD. 🎁

Dzięki interaktywnemu interfejsowi "przeciągnij i upuść " oraz poręcznemu paskowi narzędzi, masz swobodę budowania koncepcyjnych, logicznych lub fizycznych struktur danych. Można je niestandardowo dostosowywać, wybierając kolory, czcionki i atrybuty zgodne z planem projektu. Możesz do zrobienia wyszukiwanie tekstu diagramu, aby znaleźć konkretny węzeł w dużej sieci.

Creately oferuje nieograniczoną liczbę kursorów w czasie rzeczywistym, pomagając w pracy zespołowej ze współpracownikami. Możesz także używać komentarzy do asynchronicznych dyskusji i dalszych działań. Podobnie jak ClickUp, narzędzie to umożliwia skonfigurowanie wielu poziomów dostępu i ról w celu zarządzania przeglądaniem i zatwierdzaniem diagramów ER.

Najlepsze funkcje Creately

Intuicyjna funkcja przeciągnij i upuść

Personalizacja jednym kliknięciem

Kursory w czasie rzeczywistym do współpracy

Konfigurowalne poziomy dostępu

Creately limits

Czasami wolno się ładuje

Wersja Free mogłaby być lepsza

Ceny Creately

Free Forever

Starter : 5 USD za użytkownika miesięcznie

: 5 USD za użytkownika miesięcznie Business : 89 USD zryczałtowanej stawki miesięcznie

: 89 USD zryczałtowanej stawki miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Creately

G2 : 4.4/5 (900+ recenzji)

: 4.4/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

5. DBDiagram

Via: DBDiagram DBDiagram to najlepszy wybór dla programistów i analityków poszukujących ekonomicznego, internetowego narzędzia do tworzenia diagramów powiązań encji. Jego priorytetem jest łatwość obsługi, pozwalająca profesjonalistom przekształcać swoje pomysły w przejrzyste diagramy przy minimalnej ilości kodu.

Ale oto ekscytująca część: DBDiagram idzie o krok dalej, umożliwiając uzyskanie diagramów encji bezpośrednio z plików zrzutu SQL. Może nawet generować instrukcje SQL w celu utworzenia schematu bazy danych. To narzędzie jest przede wszystkim wygodne, ponieważ można je zintegrować z popularnymi frameworkami internetowymi, takimi jak Rails lub Django, i przesłać pliki schema.rb lub models.py w mgnieniu oka!

Gdy diagramy ER są gotowe, można je szybko przekształcić w pliki PDF i udostępniać zespołowi lub rozpowszechniać wewnętrznie za pomocą jednego kliknięcia. 🖱️

Najlepsze funkcje DBDiagram

Tworzenie diagramów z minimalną ilością kodu

Importuje diagramy ER z plików zrzutu SQL

Integracja z frameworkiem webowym

Umożliwia konwersję i udostępnianie plików PDF

Limity DBDiagram

Obsługa kluczy obcych mogłaby zostać ulepszona

Ograniczone możliwości niestandardowe

Ceny DBDiagram

Persona : Free Forever

: Free Forever Personal Pro : $7.5/miesiąc

: $7.5/miesiąc Teams: $35/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje DBDiagram

G2 : 4.3/5 (Poniżej 5 recenzji)

: 4.3/5 (Poniżej 5 recenzji) Product Hunt: 4/5 (30+ recenzji)

6. SmartDraw

Via: SmartDraw SmartDraw zasługuje na swoją nazwę, oferując bezproblemowe podejście do tworzenia diagramów powiązań encji. To, co go wyróżnia, to możliwość automatycznego generowania ERD przy użyciu istniejącej bazy danych, dostarczając wstępny projekt, który można dalej niestandardowo dostosować.

Szeroka gama szablonów z dopasowanymi prostokątnymi, owalnymi i rombowymi kształtami ERD zapewnia płynną podróż od koncepcji do zakończonego projektu. Jeśli szablony nie do końca odpowiadają Twoim potrzebom, możesz ręcznie wybrać kształty i wprowadzić dane, upewniając się, że ostateczne wyniki są zgodne z Twoją wizją. 👁️‍🗨️

Łatwe dodawanie wygenerowanych diagramów do aplikacji Microsoft Office lub obszarów roboczych Google. SmartDraw integruje się z popularnymi systemami przechowywania plików, umożliwiając przechowywanie diagramów bez tworzenia równoległych folderów i uprawnień.

Sprawdź najlepsze alternatywy SmartDraw aby rozszerzyć zakres wyszukiwania!

Najlepsze funkcje SmartDraw

Wstępnie zaprojektowane szablony

Automatycznie generuje ERD z istniejącej bazy danych

Przydatne integracje

Wsparcie przez telefon, czat i e-mail

Limity SmartDraw

Ograniczony wybór symboli

Niektórzy użytkownicy uważają, że usuwanie domyślnego tekstu w szablonach jest czasochłonne

Ceny SmartDraw

Pojedynczy użytkownik: $9.95/miesiąc

$9.95/miesiąc Wielu użytkowników: od 8,25 USD/miesiąc za użytkownika (minimum trzech użytkowników)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

SmartDraw oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (100+ recenzji)

7. Miro

Via: MiroJak Lucidchart i ClickUp, Miro oferuje liczne szablony obejmujące wszystko, od łańcuchów wartości po zakresy projektów. Szablon ERD zawiera predefiniowaną mapę do tworzenia modelu danych. Typowe kroki obejmują:

Identyfikowanie i nazywanie jednostek Użycie linii połączeń (na pasku narzędzi lub za pomocą skrótu L) do ustanowienia relacji Niestandardowe dostosowywanie i finalizowanie diagramu

Miro dodaje odrobinę magii dzięki zaawansowanym funkcjom interaktywnym, które podnoszą jakość współpracy przy tworzeniu diagramów. Pomyśl o tym jak o burzy mózgów na prawdziwej tablicy, niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy pracujesz w domu. Każdy może włączyć się do pracy dzięki takim funkcjom jak cyfrowe notatki post-it i rysowanie odręczne. 🖍️

Miro najlepsze funkcje

Praca zespołowa i edycja dokumentów w czasie rzeczywistym

Dostęp do wielu formatów plików

Dostawca licznych szablonów wykraczających poza ERD

Integruje się z innymi narzędziami i platformami

Miro limits

Limit możliwości offline

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Miro

Free Forever

Starter : $8/miesiąc na członka

: $8/miesiąc na członka Business : $16/miesiąc na członka

: $16/miesiąc na członka Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Miro oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (5,000+ recenzji)

: 4.8/5 (5,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

8. Canva

Via: Canva Kreator diagramów ER w Canva jest nie tylko wygodny, ale także przyjazny dla użytkownika. Imponuje dobrze zaprojektowanymi funkcjami, które pokazują skomplikowane połączenia w zbiorze danych, pomagając szybciej wykryć potencjalne błędy logiczne lub błędy projektowe. 🐞

Canva pozwala wybierać spośród ponad 20 typów wykresów do reprezentowania modeli ER w różnych sytuacjach, zapewniając, że diagramy są zarówno kompleksowe, jak i atrakcyjne wizualnie. Umożliwia również łatwe do odczytania wykresy z publikacją w wysokiej rozdzielczości.

To, co wyróżnia Canva, to bogate opcje niestandardowe. Możesz wyświetlać encje, atrybuty i powiązania za pomocą wielu elementów projektu, w tym obrazów i grafik. Aby udostępniać i osadzać swoje diagramy, wystarczy użyć przycisków pobierania i eksportu zintegrowanych z aplikacją oprogramowanie do tworzenia diagramów .

Canva najlepsze funkcje

ponad 20 typów wykresów

Intuicyjny i łatwy w nawigacji interfejs

Wygodne opcje pobierania i eksportu

Rozbudowana kolekcja palet kolorów i ustawień czcionek

Limity Canva

Ograniczone funkcje profesjonalnej edycji

Może opóźniać się z niektórymi integracjami

Cennik Canva

Free Forever

Pro : $14.99/miesiąc dla jednej osoby

: $14.99/miesiąc dla jednej osoby Teams: 29,99 USD/miesiąc dla pierwszych pięciu osób

Canva oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (4,000+ recenzji)

: 4.7/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (11,000+ recenzji)

9. EdrawMax

Via: EdrawMax EdrawMax to narzędzie do łatwego tworzenia oszałamiających wizualnie wykresów i diagramów. Jest przydatny do projektowania diagramów powiązań encji dzięki konfigurowalnym, przyciągającym wzrok narzędziom projektowym. 🌻

Aby utworzyć nowy ERD, otwórz swoje konto EdrawMax i przejdź do sekcji Database Modeling (po lewej stronie ekranu). Wybierz jeden z szablonów, aby rozpocząć, lub po prostu użyj pustego płótna.

EdrawMax ułatwia definiowanie złożonych powiązań encji za pomocą łączników i linii oraz konwertowanie ich na schemat relacyjny. Wynikowy diagram może pomóc w uzyskaniu świadomości problemów z wyprzedzeniem, zwłaszcza jeśli chcesz ograniczyć błędy we wdrażaniu.

Po przejściu w tryb rozwiązywania problemów, możesz dopracować swój diagram, dodając lub usuwając elementy. Pliki można bezpiecznie zapisywać w chmurze lub eksportować w popularnych formatach, takich jak PDF, Visio, HTML i SVG.

EdrawMax najlepsze funkcje

Praca w trybie online i offline

Funkcja Snap and Glue do połączenia kształtów

Eksportuje pliki w wielu formatach

Dostępny na Windows, Mac i Linux

Limity EdrawMax

Może być drogi dla niektórych użytkowników

Funkcje zmiany rozmiaru i wyrównania wymagają poprawy

Ceny EdrawMax

Dla osób fizycznych Plan subskrypcji : $99/rok Lifetime Plan : 198 USD (płatność jednorazowa) Lifetime Bundle Plan : 245 USD (płatność jednorazowa) Annual Bundle Plan : $126.4/rok

Dla Teams: $505.75/rok (dla pięciu użytkowników)

$505.75/rok (dla pięciu użytkowników) For Business: Dostępne po kontakcie

EdrawMax oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (60+ recenzji)

: 4.3/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

10. Visual Paradigm

Via: Wizualny paradygmat Visual Paradigm to narzędzie online z intuicyjnym edytorem do modelowania ERD. Jego bezreklamowy interfejs zapewnia, że doświadczenie jest wolne od sprzedażowych zakłóceń.

Twórz encje ERD z próbkami zestawów danych lub użyj Model Transitor do powielania istniejących diagramów i przejść. Użyj edytorów Table Record i Database View, aby metodycznie modelować strukturę danych i dodawać tabele, kolumny i wzajemne powiązania w celu uzyskania dokładnej reprezentacji wizualnej. Można bezpośrednio generować instrukcje SQL ad-hoc dla tabel danych.

Dzięki nieograniczonym możliwościom tworzenia diagramów i opcjom eksportu obrazów bez znaku wodnego, platforma ta jest wszechstronnym wyborem zarówno dla osób indywidualnych, jak i teamów.

Visual Paradigm najlepsze funkcje

Intuicyjny edytor ERD

Nieograniczona liczba diagramów dla uprawnionych subskrybentów

Możliwość dodawania notatek, tekstu i obrazów

Umożliwia powielanie modeli

Limity Visual Paradigm

Słaba integracja z innymi systemami

Narzędzia ERD niedostępne dla subskrybentów planów Modeler

Ceny Visual Paradigm

Modeler : $6/miesiąc

: $6/miesiąc Standard : $19/miesiąc

: $19/miesiąc Professional : $35/miesiąc (kwartalny model rozliczeń)

: $35/miesiąc (kwartalny model rozliczeń) Enterprise: $89/miesiąc (półroczny model rozliczeniowy)

Visual Paradigm oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (10+ recenzji)

: 4.3/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (10+ recenzji)

Opanuj sztukę tworzenia diagramów powiązań encji

W poszukiwaniu najlepszych narzędzi do tworzenia diagramów związków encji, zawsze warto wybrać narzędzie, które spełnia określone wymagania. Omówione przez nas produkty są bardzo przystępne i dostępne w różnych przedziałach cenowych, dzięki czemu proces decyzyjny powinien być płynny.

Jako wyróżniający się wybór, rozważ ClickUp -nie tylko upraszcza tworzenie diagramów dla menedżerów baz danych, ale także oferuje niezliczoną ilość innych funkcji związanych z wydajnością. 🤩