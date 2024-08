10 wartościowych szablonów Lean Canvas dla doświadczonych przedsiębiorców

Tradycyjne dokumenty biznesplanów mogą być dość obszerne i często kończą zbierając kurz na półce. Zazwyczaj zawierają one stronę po stronie informacji na temat celów strategicznych, logistyka operacyjna i cele marketingowe, które rzadko są czytane, a co dopiero aktualizowane.

Potrzeba bardziej zwięzłego i łatwiejszego do strawienia dokumentu planu biznesowego dała początek koncepcji lean canvas. Opracowana przez autora i przedsiębiorcę Ash Maurya szablon lean canvas pomaga stworzyć super wydestylowany widok tradycyjnego modelu biznesowego, służąc jako wydajny przewodnik problem-rozwiązanie.

Pożegnaj się z długimi, nudnymi planami biznesowymi i przywitaj się z jednostronicowym dokumentem, który faktycznie zostanie przeczytany. 🥳

Tworzenie od podstaw funkcjonalnego dokumentu Lean Canva jest czasochłonne. Dlatego najlepsi przedsiębiorcy polegają na szablonach, aby skutecznie przekazywać swoją wizję. W tym artykule przedstawimy 10 wyrafinowanych szablonów lean canvas, które pomogą ci stworzyć model biznesowy skoncentrowany na rozwiązaniach!

Co to jest szablon Lean Canva?

Szablon Lean Canvas to szablon modelu biznesowego, który nakreśla i wizualizuje kluczowe koncepcje dla osiągnięcia bezpośrednich celów. Jest to uproszczona alternatywa dla tradycyjnych, długich planów biznesowych, ponieważ pomaga podsumować wskaźniki umożliwiające przekształcenie pomysłu biznesowego w dochodowy produkt lub usługę.

Szablony Lean canvas zostały zaprojektowane tak, aby były szybkie w tworzeniu, skupiając się tylko na najbardziej krytycznych elementach biznesplanu propozycji Business . Mogą one zawierać sekcje identyfikujące kluczowe obszary, takie jak

Niestandardowe punkty bólu klienta

Proponowane rozwiązania w ramach produktu lub usługi

Docelowe segmenty klientów

Unikalna propozycja wartości (UVP)

Kanały dotarcia do niestandardowych klientów

Strumienie przychodów

Struktura kosztów

Wskaźniki wydajności

Wszystko, co musisz zrobić, to zakończyć ten dokument, aby przekazać kluczowe założenia i strategie modelu biznesowego swojemu zespołowi, inwestorom i innym interesariuszom.

Szablon ten jest żywym narzędziem, które zachęca do iteracyjnego myślenia, ułatwiając przedsiębiorcom dostosowywanie i udoskonalanie modeli biznesowych w miarę uczenia się na podstawie zmiennych rynkowych i informacji zwrotnych od klientów. 🗣️

Jak szablon Lean Canvas może pomóc Twojemu zespołowi?

Szablon Lean Canvas może przynieść znaczące korzyści Twojemu zespołowi, zapewniając przyjazne dla użytkownika ramy do opracowywania strategii wokół koncepcji biznesowych. Niektóre z najważniejszych zalet obejmują:

Utrzymanie podejścia skoncentrowanego na kliencie: Umożliwia zespołom nadanie priorytetu spotkaniom z wymaganiami klientów poprzez skupienie się na rozwoju funkcji i pomysłach marketingowych na małą skalę Poprawa spójności zespołu: Wspierapraktyczną współpracę między członkami zespołu dostarczając aktualną, regularnie aktualizowaną wizualną reprezentację modelu Business Optymalizacja zasobów: Zachęca do systematycznego podejścia do identyfikacji ryzyka związanego z dostawą lub rynkiem i testowania strategii w celu ich zminimalizowania, zapewniając tworzenie wysokiej jakości produktów przy minimalnym zaangażowaniu czasu, funduszy i wysiłku ludzkiego Przyspieszenie uruchomienia startupu: Pomaga nowym i doświadczonym przedsiębiorcom zaoszczędzić cenny czas dzięki szybkiemu śledzeniu procesu tworzenia i dostosowywania modeli biznesowych Ustalenie odpowiedzialności: Dokumentowanie kluczowych założeń, obowiązków i wskaźników w szablonie pomaga przypisać własność i odpowiedzialność za wyniki i powodzenie projektu Praktyczne rozwiązywanie problemów: Ułatwia opracowanie planu działania w celu dostarczenia produktów o wysokiej wartości lub wysokim popycie, postępując zgodnie z podpowiedziami zawartymi w szablonie

Przekształć pomysły w działania oparte na wartościach: 10 najlepszych szablonów Excel i ClickUp Lean Canva

Znalezienie idealnego szablonu Lean Canvas może wydawać się trudnym zadaniem. Zamiast przekopywać się przez niekończące się linki lub uciekać się do wersji próbnych i błędów, rozpocznij swoje poszukiwania od tych 10 szablonów stworzonych przez ekspertów ClickUp i Excel. ⏬

1. Szablon ClickUp Lean Canva

Zakończone wypełnianie formularza na tym szablonie Lean Canva skutkuje automatycznym generowaniem zadań, nie pozostawiając miejsca na niedopatrzenia

Strukturyzowanie pomysłów i przekształcanie ich w plany działania może być wyczerpującym przedsięwzięciem. Ale dzięki starannie zaprojektowanemu szablonowi Szablon ClickUp Lean Canva możesz w mgnieniu oka skierować swój rozwijający się Business na właściwe tory. 💗

Ten szablon zawiera gotową Listę do obszaru roboczego, służącą jako mapa do identyfikacji standardowych elementów lean canvas, takich jak:

Docelowe segmenty klientów

Natychmiastowepropozycja wartości* Zasoby niezbędne do spełnienia wymagań operacyjnych

Zwycięskie rozwiązania

Strumienie przychodów

Użyj Pól niestandardowych, aby rozbić, wizualizować i kategoryzować swoje założenia, czy to według segmentu klientów, kosztów, wskaźników, kanałów czy innych czynników. Daje to pełną kontrolę nad organizacją i radzeniem sobie z wyzwaniami biznesowymi.

Widok Lean Canva Form szablonu usprawnia strukturyzację pomysłów, ułatwiając przechwytywanie informacji przydatnych do działania. Każdy zakończony formularz Formularz ClickUp automatycznie generuje zadania - monitoruj je za pomocą statusów takich jak Complete, In Progress i To Do.

Pomyśl o widoku Lean List Tablica jako o swoim centralnym hubie. Przedstawia on zarysowane problemy lean canvas jako szczegółowe karty na interfejsie typu "przeciągnij i upuść", wyraźnie pokazując niestandardowe segmenty klientów i potencjalne sposoby wejścia na te rynki.

Wreszcie, widok Lean Table pozwala dostosować kolumny zadań do własnych potrzeb, ułatwiając nawigację, zbiorczą edycję i eksport danych.

2. ClickUp Lean Business Plan Szablon

Szablon Lean Business Plan firmy ClickUp ma na celu pomóc w skutecznym planowaniu i realizacji strategii biznesowej

Chcesz zaprojektować zasobooszczędny model Business, aby wykorzystać nowe możliwości rynkowe? Zapoznaj się z szablonem ClickUp Lean Business Plan Szablon -oszczędza czas i wysiłek, pomagając zdefiniować cele biznesowe skutecznie i dostarczanie podsumowania statusu projektu przez cały czas.

Podobnie jak poprzedni szablon, ten jest wyposażony w pola niestandardowe do wizualizacji planu biznesowego. Możesz definiować atrybuty za pomocą rozwijanych list, dodawać opisy tekstowe lub przesyłać pliki, aby wzbogacić pole o odpowiednie dane.

To, co wyróżnia ten szablon, to praktyczne typy widoków specyficzne dla biznesu, w tym następujące:

Plan Summary view podsumowuje kluczowe elementy modelu biznesowego na liście. Dostarcza opisy projektów, identyfikację menedżera zadań i aktualizacje statusu zadań w czasie rzeczywistym Business Model Canva view widok Tablicy, który układa zadania w motywy lean canvas, takie jak:

Problem Istniejące alternatywy Rozwiązanie Kluczowe wskaźniki nieuczciwa przewaga

Widok listy priorytetów umożliwia organizowanie zadań według ich ważności w celu uzyskania układu bardziej przyjaznego dla terminów 🚩

Jeśli Twój startup ma ścisłe ograniczenia budżetowe, zalecamy utworzenie kompleksowego arkusza kalkulacyjnego przy użyciu funkcji Widok tabeli w ClickUp . Możesz wcześniej odłożyć budżet na marketing, reklamę i personel, aby uniknąć niepotrzebnych wydatków podczas opracowywania szczupłego modelu biznesowego.

3. Szablon Business Model Canva dla ClickUp

Szablon Tablica rozpoczyna się od dziewięciu jasno zdefiniowanych i oznaczonych kolorami segmentów, które stanowią podstawową strukturę modelu biznesowego

Jeśli zastanawiasz się, jak przekształcić wstępny pomysł w dobrze skonstruowany Business Plan nie szukaj dalej niż Szablon modelu biznesowego ClickUp Business Model Canva ! Wzmacnia pozycję Teams poprzez ułatwianie innowacyjnej współpracy na udostępnianej Tablicy. Można go użyć do

Planować strategię biznesową poprzez zawężenie obszarów wysokiego wzrostu

Rozbijaćniestandardowe podróże klientów z pomocązespołów marketingowych i sprzedażowych* Współpraca przy podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących cen, produkcji i dystrybucji

Szablon rozpoczyna się od tych dziewięciu odrębnych, kolorowych segmentów, które służą jako podstawa modelu lean business canvas:

Kluczowi partnerzy Kluczowe działania Propozycja wartości Relacje z niestandardowymi klientami Niestandardowe segmenty klientów Kanały Kluczowe zasoby Struktura kosztów Strumień przychodów

Polegaj na podpowiedziach szablonu, aby określić szczegóły firmy, nazwy uczestniczących członków zespołu i datę powstania. Dodatkowo, w przypadku wielu iteracji modelu biznesowego, można odpowiednio nazwać i ponumerować wersje.

Co najlepsze? Tablice ClickUp mają nieskończoną powierzchnię Canva i łatwy w nawigacji pasek narzędzi z opcjami dodawania notatek, obrazów i innych elementów multimedialnych. Nigdy nie zabraknie Ci przestrzeni do odkrywania i rozwijania swoich pomysłów. 🔄

4. Szablon tablicy ClickUp Startup Canva

Szablon Tablica jest przyjazny dla użytkownika i pomaga stworzyć zwięzły obraz swojego biznesu i jego drogi do powodzenia Rozpoczęcie powodzenia startupu to staranne połączenie dobrego planu i skutecznego działania. Jak więc zapewnić startupowi dobry start? To właśnie tutaj Szablon tablicy ClickUp Startup Canva wchodzi. 🔝

Szablon ten jest najlepszym partnerem do szczupłego modelowania biznesowego i testowania pomysłów o niskim zaangażowaniu w celu określenia propozycji wartości i modelu przychodów. Domyślnie otrzymujesz 13 kompleksowych segmentów obejmujących praktycznie każdy aspekt Twojego startupu.

Załóżmy, że pracujesz nad uruchomieniem startupu agrotechnicznego, aby pomóc rolnikom w zakupie sprzętu rolniczego po niskich kosztach. Zacznij od wymienienia kluczowych partnerów i nakreślenia problemu, który rozwiązuje twój biznes lub produkt (np. ograniczenie pracy fizycznej po przystępnych cenach). Możesz zdefiniować swój rynek docelowy, zidentyfikować konkurentów i substytuty, ustawić cele (jak utrzymanie 20% marży zysku), a nawet oszacować koszty sprzętu. 🌱

Ten jednostronicowy szablon Tablica jest bardzo przyjazny dla użytkownika, ułatwiając proces podsumowywania zwięzłego obrazu swojego biznesu, w tym tego, co chcesz osiągnąć i jak planujesz odnieść sukces. Jego profesjonalny układ jest idealny do prezentacji inwestorom, ale może również służyć jako wstępny szkic bardziej kompleksowego planu biznesowego w miarę rozwoju firmy.

5. Szablon burzy mózgów ClickUp Squad

Pracuj dobrze jako zespół dzięki szablonowi Squad Brainstorm od ClickUp

Szukasz dynamicznego narzędzia, które usprawni współpracę w Twoim zespole? Szablon Szablon burzy mózgów ClickUp Squad może być Twoim rozwiązaniem! Jeśli w Twoim zespole chodzi o to, aby pracować mądrzej, a nie ciężej - ten szablon jest tutaj, aby to osiągnąć. 💡

Jak sama nazwa wskazuje, ten szablon jest Twoim usprawniony przewodnik po burzy mózgów pomaga w zbieraniu i kategoryzowaniu pomysłów od każdego członka Teams. W ramach tej interaktywnej i wysoce konfigurowalnej Tablicy, otrzymujesz Team Work Canva, aby uporządkować i nadać priorytety swoim pomysłom.

Szablon oferuje dziewięć sekcji dyskusyjnych oznaczonych kolorami, które zapewniają, że każdy aspekt dynamika zespołu jest odrębna i łatwa do zidentyfikowania. Obejmuje kategorie takie jak Team Health, Team Rhythm i Team Consensus, pozwalając zrozumieć, w jaki sposób te koncepcje są zgodne z nadrzędnymi celami zespołu. Szablon ten można również wykorzystać do zatwierdzania spotkań i cykli pracy, wprowadzając porządek w typowo chaotycznych działaniach nowych startupów.

Członkowie Teams mogą po prostu chwycić samoprzylepną notatkę, wprowadzić swoje pomysły i umieścić je na Tablicy tematów za pomocą akcji przeciągnij i upuść. Użyj statusów takich jak Open i Complete, aby śledzić postęp każdego pomysłu.

6. Szablon ClickUp Skuteczne tworzenie procesów

Szablon ClickUp Create Process Efficiently Template został zaprojektowany z myślą o zwalczaniu nieefektywności procesów poprzez eliminację marnotrawstwa

Szablon Szablon do efektywnego tworzenia procesów ClickUp polega na eliminacji marnotrawstwa procesów w celu optymalizacji cykli pracy dla szczupłych teamów projektowych . Główną ideą jest tutaj wizualizacja bieżących procesów we wszystkich działach, wskazanie wąskich gardeł wydajności i pozbycie się zadań o niskiej wartości, pochłaniających zasoby, które spowalniają pracę zespołu. 🛞

Ten szablon ma wstępnie zaprojektowane pola niestandardowe do przechwytywania danych zadań za pomocą atrybutów, takich jak złożoność zadania, współczynnik ukończenia, rola i poziom wysiłku. Wypełnij dane dla procesów, które przeglądasz i uzyskaj równą podstawę do porównania.

Wiele widoków szablonu zostało zaprojektowanych w celu wizualizacji procesów z różnych perspektyw. Przykładowo, widok listy Process Overview umożliwia tworzenie i zarządzanie zadaniami dla bieżących lub planowanych procesów.

Następnie dostępny jest widok Widok wykresu Gantta , który wyświetla działania na osi czasu, wyraźnie wizualizując ich daty rozpoczęcia i zakończenia, czasy trwania i zależności. Jest to niezwykle przydatne do śledzenia, które zadania czekają na inne i wstrzymują zasoby.

Widok tablicy SIPOC (Suppliers, Inputs, Processes, Outputs, and Customers) jest fantastyczny do współpracy w zespole, ponieważ pomaga nakreślić proces biznesowy od początku do końca przed jego wdrożeniem. Tymczasem widok Process Map przyjmuje unikalne podejście wizualne, pozwalając na mapę procesów i szybko zauważyć obszary do poprawy.

7. Szablon mapy drogowej dla biznesu ClickUp

Wyświetlanie strategicznej mapy drogowej firmy w widoku osi czasu ClickUp

Szablon Szablon biznesowej mapy drogowej ClickUp to nie tylko wizualizacja modelu biznesowego - to wsparcie dla efektywnej śledzenie projektów i zarządzanie, aby utrzymać zespoły w zgodzie i wydajności.

Wyobraź sobie, że zarządzasz kampanią marketingową. Szablon Wszystkie inicjatywy na kwartał widok listy działa jak Twój kalendarz kampanii rozkładając zadania na kwartały i dając ci jasny plan na każdy okres.

Można ustawić konkretne cele na dany kwartał, takie jak zwiększenie ruchu na stronie i zaangażowanie w mediach społecznościowych . Widok Strategic Goals List działa jak plan strategii, grupując zadania w oparciu o zdefiniowane cele. Jeśli chodzi o Roadmap Gantt view, pomyśl o nim jak o Roadmap Gantt view oś czasu projektu . Podkreśli on kolejność działań marketingowych i ich zależności, dzięki czemu plan marketingowy będzie dobrze zorganizowany i określony w czasie.

Widok Oś czasu na Kategorię biznesową przyjmuje inne podejście, pomagając określić, które działania w projekcie zajmą najwięcej czasu. A co najlepsze?

Możesz łatwo zmienić harmonogram lub dostosować czas trwania każdego elementu za pomocą prostego ruchu przeciągnij i upuść, dzięki czemu plan jest jeszcze bardziej elastyczny! 🤸

8. Szablon Excel Business Model Canva autorstwa BusinessModelAnalyst

Szablon Excel Business Model Canvas dzieli plan biznesowy na kluczowe bloki konstrukcyjne

Szablon Excel Business Model Canvas firmy BusinessModelAnalyst eliminuje potrzebę długich wyjaśnień. Zamiast tego koncentruje się na jednej kanwie.

Ten szablon modelu biznesowego służy jako plan, dzieląc strategię biznesową na dziewięć podstawowych bloków. Obejmują one Segmenty klientów w celu zidentyfikowania głównych odbiorców, Propozycje wartości w celu wyróżnienia oferty oraz Kanały w celu optymalizacji sposobu dotarcia do klientów.

Oto jego piękno: szablon zapewnia szczegółowy, jednoekranowy widok Twojego biznesu. Pomaga to kompleksowo zaprojektować model biznesowy i zrozumieć, w jaki sposób każdy element pasuje do szerszego obrazu. 🖼️

9. Szablon Excel Business Model Canva autorstwa Someka

Ten szablon Excel upraszcza zadanie podsumowywania, projektowania i analizowania planu strategicznego firmy

Uzyskanie jasnego obrazu komponentów Businessu jest kluczowe dla planowania strategicznego , a szablon Excel Business Model Canvas firmy Someka jest cennym narzędziem do osiągnięcia tego celu!

Ten szablon lean canvas Excel oferuje jednostronicowy model lean canvas, upraszczając proces podsumowywania, projektowania i analizowania planu strategicznego firmy. Dostarcza on dwie opcje wizualizacji komponentów biznesowych:

Dynamic Canva: Zawiera przestrzeń do tworzenia kolorowych notatek post-it dla różnych komponentów Blank Canva: Daje większą swobodę w projektowaniu płótna za pomocą edytora typu "przeciągnij i upuść". Użytkownik może niestandardowo dostosowywać notatki za pomocą różnych opcji, takich jak kolory, czcionki, kontury i inne, korzystając z zakładki formatu kształtu

Ten szablon jest kompatybilny z programem Excel 2010 i nowszymi wersjami i jest dostępny w formacie gotowym do użycia dla platform Mac i Windows.

10. Szablony Excel Business Model Canva i Lean Canvas firmy NeosChronos

Ten szablon jest odpowiedni dla startupów i firm, które chcą uprościć i przyspieszyć procedury planowania i podejmowania decyzji

Excel Business Model Canvas i Lean Canvas Templates firmy NeosChronos to podwójne rozwiązanie dla zespołów programistycznych, które chcą wizualizować swój model biznesowy, przestrzegając zasad metodologii lean .

Szablon Excel oferuje dwa arkusze: business model canvas i lean canvas planning. Pierwszy z nich dzieli model biznesowy na kluczowe elementy, takie jak segmenty klientów, propozycje wartości i strumienie przychodów. Arkusz lean canvas pozwala krótko zdefiniować problemy startupu, rozwiązania i kluczowe wskaźniki na jednej stronie. 📑

Format oparty na Excelu zapewnia uporządkowane wprowadzanie danych i łatwe aktualizacje. Szablon ten może jednak nie być dla każdego, ponieważ trzeba stale przełączać się między dwoma arkuszami, aby usprawnić rejestrowane informacje. Ale projekt jest nadal całkiem solidny!

Podnieś swój Enterprise z ziemi dzięki doskonałemu szablonowi Lean Canva

Szablony Lean Canvas były używane przez kilka wielomiliardowych firm, w tym Apple i Tesla . Możesz również skalować swoją drogę do powodzenia za pomocą szablonów, które omówiliśmy. Są one świetnym punktem wyjścia dla przedsiębiorców, którzy chcą precyzyjnie planować swoje ruchy.

ClickUp posiada ponad 1000 innych szablonów, które zwiększają wydajność zespołu i wspierają działania startupów - np odwiedź galerię, aby je sprawdzić ! 🕺