Hoe u de overstap maakt van werken op locatie naar hybride werken

Vroeger was uw Monday voorspelbaar: teamvergaderingen, even langs het bureau lopen en een duidelijk beeld van wie wat deed. Tegenwoordig werkt 55% van de medewerkers die op afstand kunnen werken hybride en nog eens 26% volledig op afstand, waardoor de dynamiek op de werkplek drastisch is veranderd.

Ongeveer 60% van de werknemers in grote Noord-Amerikaanse ondernemingen werkt nu in hybride modus. Het kantoor is tegenwoordig minder een vaste ruimte en meer een plek waar uw wifi-verbinding beschikbaar is.

Het invoeren van hybride werken vereist een duidelijk actieplan. Zonder een actieplan loopt u het risico een week te verliezen aan Zoom-moeheid, gemiste deadlines in verschillende tijdzones en de ontdekking dat 'overal werken' soms kan aanvoelen als 'nergens werken'.

In deze blogpost wordt uitgelegd hoe u met behulp van ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, de overstap kunt maken van werken op locatie naar hybride werken, zodat teams goed blijven samenwerken, projecten op schema blijven en hybride samenwerking naadloos verloopt.

Laten we aan de slag gaan! 💼

Wat is hybride werk?

Hybride werken is een flexibel werkmodel waarbij werknemers hun tijd verdelen tussen externe locaties (thuis, coworking spaces of elke andere plek met internet) en een fysieke werkruimte.

Hoe 'hybride' er in de praktijk uitziet, hangt sterk af van het beleid, de eisen voor de rol en de bedrijfscultuur.

Soorten hybride werkmodellen

Er zijn vier belangrijke soorten hybride werkmodellen:

Flexibel (of zelf gepland) hybride: Leden van het team kiezen zelf wanneer ze op kantoor of op afstand werken, afhankelijk van hun taken of persoonlijke voorkeur. Iemand kan bijvoorbeeld naar kantoor komen voor vergaderingen of samenwerkingssessies en op dagen waarop veel concentratie vereist is op afstand werken.

Vaste hybride met kernuren: Het bedrijf bepaalt specifieke werkdagen op kantoor (bijvoorbeeld dinsdagen en donderdagen) en kernuren (bijvoorbeeld tussen 10.00 en 15.00 uur) waarop iedereen beschikbaar moet zijn, ongeacht de locatie. Buiten deze uren hebben werknemers de flexibiliteit om hun eigen agenda te beheren.

Office-first hybride: Van werknemers wordt verwacht dat ze voornamelijk vanuit kantoor werken, waarbij op bepaalde dagen of voor specifieke rollen werken op afstand is toegestaan. Dit model legt de nadruk op persoonlijke Van werknemers wordt verwacht dat ze voornamelijk vanuit kantoor werken, waarbij op bepaalde dagen of voor specifieke rollen werken op afstand is toegestaan. Dit model legt de nadruk op persoonlijke samenwerking op de werkplek en het opbouwen van relaties.

Hybride met voorrang voor werken op afstand: Werken op afstand is de standaard en het kantoor dient als ruimte voor vergaderingen, gebeurtenissen of samenwerking wanneer dat nodig is. Beleid, tools en werkstroom zijn ontworpen met werken op afstand als basis.

🧠 Leuk weetje: De cubicle, al decennialang het symbool van werk op kantoor, werd in 1968 geïntroduceerd door Robert Propst van Herman Miller. Ironisch genoeg was het zijn bedoeling om werknemers vrijheid en creativiteit te geven, maar bedrijven gebruikten het om meer mensen in minder ruimte te proppen.

Waarom bedrijven overstappen van werk op locatie naar hybride werk

Organisaties schakelen tegenwoordig steeds vaker over van volledig op locatie werken naar hybride werk, en dat is niet voor niets: de voordelen zijn zowel voor werknemers als voor de bedrijfsprestaties aanzienlijk.

Voordelen van hybride werk voor werknemers

Krijg flexibiliteit in waar en hoe je werkt: kies voor dagen op afstand, vermijd lange reistijden en zorg voor persoonlijke behoeften zonder in te boeten aan productiviteit.

Verbeter uw balans en lichamelijk welzijn: Geniet van Geniet van een betere balans tussen werk en privé , minder stress en meer algemeen geluk ( 80% van de hybride werknemers ervaart deze voordelen!).

Verminder stress en verbeter uw gezondheid: neem minder ziektedagen op en besteed tijd aan preventieve zorg of gezinsverantwoordelijkheden zonder dat dit ten koste gaat van uw werkprestaties.

Geniet van autonomie en controle: Beheer uw agenda zodat u zich beter kunt concentreren en uw energie gedurende de dag beter kunt indelen.

Bespaar tijd en geld: verlaag uw reiskosten en win tijd terug voor persoonlijke of professionele ontwikkeling.

🧠 Leuk weetje: De eerste experimenten met hybride werken dateren uit de oliecrisis van de jaren 70. Bedrijven in de VS en Europa lieten werknemers parttime vanuit huis werken om brandstof te besparen tijdens het woon-werkverkeer. Het werd toen nog niet hybride genoemd, maar het was hetzelfde idee.

Voordelen van hybride werk voor bedrijven

Verhoog het behoud en de tevredenheid: Hybride werken kan het behoud van werknemers verbeteren, omdat werknemers de autonomie die het biedt waarderen. Het is aangetoond dat Hybride werken kan het behoud van werknemers verbeteren, omdat werknemers de autonomie die het biedt waarderen. Het is aangetoond dat het aantal ontslagen met 33% afneemt , vooral onder werknemers met een lange reisafstand naar het werk.

Breid de toegang tot toptalent uit: neem bekwame professionals aan uit een bredere geografische pool zonder beperkingen op het gebied van verhuizing.

Verhoog de productiviteit en betrokkenheid: Breng een evenwicht tussen werk op afstand en werk op locatie om de output te verbeteren en tegelijkertijd werknemers meer verantwoordelijkheid te geven.

Verlaag de operationele kosten: optimaliseer kantoorruimte en voorzieningen om in te spelen op fluctuerende aanwezigheid op locatie.

Bevorder inclusiviteit en samenwerking: ondersteun diverse werkstijlen met geïntegreerde communicatie- en ondersteun diverse werkstijlen met geïntegreerde communicatie- en tools voor samenwerking op afstand.

📮 ClickUp Insight: Uit onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 25% van de vergaderingen gemiddeld acht of meer deelnemers heeft. We hebben ook vastgesteld dat een gemiddelde vergadering ongeveer 51 minuten duurt. Deze grote vergaderingen kunnen op organisatieniveau leiden tot minstens 6 tot 8 uur collectieve vergadertijd per week. Wat als u dit zou kunnen verminderen? ClickUp verandert de manier waarop teams communiceren! In plaats van langdurige vergaderingen kunt u rechtstreeks binnen taken samenwerken met behulp van opmerkingen, bijlagen, spraaknotities, video-clips en meer – allemaal op één plek. 💫 Echte resultaten: De wereldwijde teams van STANLEY Security hebben al meer dan 8 uur per week bespaard op vergaderingen en updates met onze alles-in-één app voor werk!

Beoordeel of uw bedrijf klaar is voor hybride werk

Voordat u overstapt op een hybride model, moet u beoordelen hoe klaar uw organisatie werkelijk is. Een zorgvuldige gereedheidscontrole zorgt ervoor dat uw mensen, beleid, thuiswerktools en ruimtes flexibiliteit kunnen ondersteunen zonder dat de afstemming of productiviteit verloren gaat.

Begin hier. 🏁

Beoordeel de voorbereiding van teams: Evalueer de werkstijlen, zelfmanagementvaardigheden en communicatievaardigheden van medewerkers in verschillende installaties. Analyseer het vermogen van managers om gedistribueerde teams te leiden, vermijd vooringenomenheid op basis van nabijheid en creëer een inclusieve omgeving.

Controleer de duidelijkheid van het beleid: bepaal wie in aanmerking komt voor hybride werken, stel duidelijke verwachtingen vast voor beschikbaarheid, stel communicatieregels op en verschuif prestatiemaatstaven zodat de focus ligt op resultaten in plaats van aanwezigheid.

Controleer de technologische mogelijkheden: Controleer of teams beschikken over veilige, geïntegreerde tools voor taakbeheer, chatten en Controleer of teams beschikken over veilige, geïntegreerde tools voor taakbeheer, chatten en hybride vergaderingen . Versterk de veiligheid en maak datagestuurde inzichten mogelijk met analyses.

Bestudeer processen en werkstroomen: Hybride werken is afhankelijk van waterdichte processen. Zorg ervoor dat uw belangrijkste werkstroomen gedocumenteerd en toegankelijk zijn en dat de besluitvorming transparant is. Vraag u af of nieuwe medewerkers succesvol kunnen worden ingewerkt zonder dat er voortdurend persoonlijke interactie nodig is.

Denk na over cultuur en ongeschreven normen: als werknemers op kantoor een betere context krijgen of snellere beslissingen kunnen nemen, zal de weerstand tegen hybride werk toenemen. Overweeg of de huidige stijl van vergaderen en communicatienormen transparant en inclusief zijn en of asynchrone communicatie wordt geaccepteerd.

Evalueer regelgevende aspecten: Controleer of de wetgeving in uw regio van invloed is op werken op afstand tussen verschillende locaties. Evalueer de vereisten op het gebied van gegevensveiligheid en vertrouwelijkheid.

🔍 Wist u dat? Uit een enquête van Gallup blijkt dat hybride werknemers met 35% de hoogste betrokkenheid hebben, vergeleken met 33% voor volledig op afstand werkende werknemers en 27% voor werknemers op kantoor.

Hoe u de overstap maakt van werken op locatie naar hybride werken: stapsgewijze handleiding

Weet u niet zeker waar u moet beginnen met hybride werken? Deze gids legt het stap voor stap uit. 👇🏼

Stap 1: Bepaal uw hybride werkbeleid

Begin met de instelling van duidelijke richtlijnen voor het hybride werkbeleid van uw bedrijf. U hebt een duidelijk, afdwingbaar beleid nodig dat flexibiliteit, eerlijkheid en zakelijke behoeften in evenwicht brengt.

Het doel: Onduidelijkheid minimaliseren, zodat medewerkers weten wanneer, hoe en waarom ze naar kantoor komen in plaats van op afstand te werken.

📌 Hier is een checklist met wat u moet opnemen:

Vaste werkdagen op kantoor (indien van toepassing) versus flexibele dagen (bijv. dinsdag en donderdag moeten op kantoor worden gewerkt, andere dagen zijn flexibel)

Geschiktheid op rolniveau (welke rollen komen in aanmerking voor volledig, deeltijd of geen thuiswerken)

Communicatienormen (synchrone uren, vensters voor vergaderingen, kernoverlapuren)

Regels voor de werkruimte (hot desks, bureaus reserveren, limieten voor de capaciteit op kantoor)

Prestatieverwachtingen (te leveren resultaten, communicatie-SLA's)

Conflictoplossing en uitzonderingsproces (bijvoorbeeld wanneer de vereisten op locatie veranderen)

Ontvang een gratis sjabloon Stel duidelijke richtlijnen op voor teams tijdens de overgang met de ClickUp-sjabloon voor werken op afstand.

Het leggen van een solide basis voor hybride werken begint met een duidelijk, uitvoerbaar plan. De ClickUp Remote Work Plan sjabloon is ontworpen om teams door deze overgang te begeleiden. Het helpt u om verwachtingen te schetsen, rollen te definiëren en de voortgang van essentiële taken bij te houden.

Met deze sjabloon kunt u:

Volg taken met fasen zoals Geblokkeerd , In uitvoering , Nog te doen en Voltooid .

Leg cruciale projectgegevens vast, zoals te leveren resultaten , voortgang , werkelijke kosten , toegewezen budget en doel .

Krijg toegang tot werkinformatie via de Werktijdlijn, Werkactiviteiten, Werkvoortgang en Projecthoofden.

🚀 Voordeel van ClickUp: Gebruik ClickUp Docs om een gecentraliseerd, dynamisch hybride werkbeleid op te stellen dat uw hele team gemakkelijk kan raadplegen en bijwerken. Maak gebruik van de mogelijkheden voor gezamenlijke bewerking om HR-, juridische en leidinggevende teams in realtime te betrekken bij het geven van feedback. Bewerk hybride werkbeleid samen met ClickUp Docs, zodat elke update direct zichtbaar is Combineer het met ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent, om beleidsvragen te beantwoorden, lange beleidsdocumenten samen te vatten en veelgestelde vragen te genereren op basis van uw beleidscontent. Je kunt bijvoorbeeld vragen: 'Hoeveel dagen mag ik volgens ons werkbeleid op afstand werken?'. ClickUp Brain haalt dan het juiste gedeelte uit je beleid op, waardoor updates en communicatie sneller verlopen zonder dat er context verloren gaat. Vraag ClickUp Brain om nauwkeurige, contextbewuste antwoorden met betrekking tot het werkbeleid

Stap 2: Beoordeel de geschiktheid van het team en de rollen

Voordat je aan de slag gaat met hybride implementatie, is het cruciaal om even stil te staan en te beoordelen welke rollen en mensen geschikt zijn voor dit model. In plaats van te vertrouwen op aannames of uniforme beslissingen, kunnen HR-teams en managers gebruikmaken van datagestuurde inzichten om de juiste hybride niveau aan elke rol toe te wijzen.

Gebruik deze snelle controles:

Identificeer kerntaken en markeer rollen als kantoorgericht of hybride op basis van fysieke aanwezigheidsvereisten; overweeg indien nodig een herstructurering. Controleer de behoeften op het gebied van samenwerkingstools voor ondernemingen en toegang, en ontdek veilige opties voor werken op afstand of hardwarevoorzieningen voor beperkte software of gegevens. en toegang, en ontdek veilige opties voor werken op afstand of hardwarevoorzieningen voor beperkte software of gegevens. Beoordeel de interactiefrequentie van belanghebbenden en plan hybride werk dienovereenkomstig, zoals werken op afstand op dagen zonder clients of roulerende aanwezigheid op kantoor. Evalueer de prestaties van het werken op afstand en overweeg proefperiodes als uit eerdere resultaten blijkt dat er problemen zijn met communicatie of deadlines.

Maak na beoordeling hybride niveaus aan, zoals Volledig hybride, Gedeeltelijk hybride, Kantoorgericht of Alleen persoonlijk, zodat deze aansluiten bij de rollen en behoeften van het team.

Om dit proces te vereenvoudigen, maakt u een ClickUp-lijst met de naam Hybrid Suitability Assessment (Beoordeling geschiktheid hybride werken). Voeg taken toe voor elke afdeling of rol en gebruik ClickUp aangepaste velden om details bij te houden, zoals Requires On-Site Presence (Aanwezigheid op locatie vereist), Client-Facing (In contact met klanten) of Eligible for Remote (Geschikt voor werken op afstand). Wijs elke taak toe aan afdelingshoofden, zodat zij de details kunnen invullen.

Laat vervolgens ClickUp Brain de reacties analyseren, patronen ontdekken en zelfs rollen markeren die mogelijk extra aandacht nodig hebben voordat je je hybride niveaus definitief vastlegt.

📌 Probeer deze prompts: Analyseer deze lijst en groepeer rollen op basis van hoe geschikt ze zijn voor hybride werk.

Maak een overzicht van welke afdelingen de meeste vereisten hebben voor uitsluitend werken op locatie.

Benadruk rollen die mogelijk uitdagingen ondervinden bij het werken op afstand.

Stel een hybride lagenstructuur voor op basis van de gegevens in deze lijst.

Identificeer eventuele inconsistenties of ontbrekende gegevens in deze beoordeling.

Stap 3: Investeer in technologie die geschikt is voor hybride werken

Hybride projectmanagement mislukt zonder een solide tech stack die zowel asynchroon als synchroon werk ondersteunt.

ClickUp biedt ongeëvenaarde zichtbaarheid van projecten voor verspreide teams door alle taken, opdrachten, deadlines en projectdetails op één plek te organiseren. Met ClickUp for Remote Teams krijgt u een speciaal ontwikkeld platform dat de kloof tussen externe en interne medewerkers overbrugt en iedereen op één lijn houdt met realtime updates en gecentraliseerde werkstroom.

Hier leest u hoe u uw team samenbrengt in ClickUp. 👇

1. Structureer uw hybride werk

Gebruik de projecthierarchie van ClickUp om uw werkruimte op te splitsen in ruimtes, mappen en lijsten, zodat deze een afspiegeling vormt van hoe uw organisatie werkt.

Organiseer uw hybride werkbeleid en projecten met de projecthierarchie van ClickUp

Maak een ruimte voor elke afdeling (bijv. HR, Operations, IT, Marketing).

Maak mappen aan binnen elke ruimte voor grote projecten of initiatieven, zoals 'Hybrid Transition Rollout' (uitrol hybride overgang).

Organiseer lijsten in mappen voor elke werkstroom (bijv. beleidsontwerp, technische installatie, training en pilot).

2. Visualiseer de voortgang

Houd uw hybride overgang transparant en gemakkelijk te volgen met ClickUp weergaven.

Organiseer het werk in kolommen zoals Planning, In uitvoering en Klaar in de ClickUp-bordweergave, zodat iedereen kan zien wat er gebeurt en wat er vastloopt. Het is een eenvoudige, praktische manier om de voortgang van onboarding bij te houden, de installatie van apparatuur te beheren of updates van de werkstroom te overzien.

Sleep taken met de muis van de ene fase naar de andere met behulp van de ClickUp Board weergave

Breng vervolgens uw volledige hybride transitie in kaart met behulp van ClickUp Gantt-weergave. U kunt afhankelijke taken aan elkaar koppelen, zodat vertragingen direct zichtbaar zijn, en schema's dynamisch aanpassen wanneer prioriteiten verschuiven.

3. Organiseer vergaderingen en follow-ups

Het heen en weer springen tussen vergaderlinks, aantekeningen en taken kost tijd die je niet hebt.

Met de Zoom-integratie van ClickUp kunt u rechtstreeks vanuit een taak vergaderingen starten, opnames toevoegen en samenvattingen van vergaderingen opslaan, allemaal in dezelfde werkruimte.

Plan vergaderingen vanuit uw werkruimte met de Zoom-integratie van ClickUp

4. Houd gesprekken in verbinding

Hybride werken gedijt bij duidelijkheid, en ClickUp Chat helpt daarbij. In plaats van gesprekken te verspreiden over Slack, e-mail of DM's, kunt u Chat gebruiken om discussies aan uw werk te koppelen.

Maak teamkanalen aan voor doorlopende gesprekken (bijv. updates over de hybride uitrol), maak vermeldingen van teamgenoten voor snelle verduidelijkingen en reageer op discussies om deze overzichtelijk te houden.

Zet belangrijke berichten met één klik om in taken in ClickUp Chat

Stap 4: Herontwerp van werkstroomen en processen

Werkstroomen op locatie zijn vaak afhankelijk van fysieke nabijheid, zoals even langs lopen voor een kort gesprek, spontane check-ins of gedeelde Whiteboards. In hybride installaties kunnen deze stappen knelpunten worden als ze niet opnieuw worden ontworpen.

U moet uw werkstroom bewust zo aanpassen dat elke goedkeuring, update en taakoverdracht naadloos verloopt, ongeacht waar uw medewerkers werken.

Begin met het in kaart brengen van uw bestaande werkstroomen, zoals wat er gebeurt, wie erbij betrokken is en waar vertragingen meestal optreden, in ClickUp Whiteboards. Dit maakt het gemakkelijker om stappen te herkennen die te sterk afhankelijk zijn van het feit dat iedereen in dezelfde ruimte aanwezig is, zoals fysieke handtekeningen of mondelinge check-ins.

Identificeer belemmeringen en herontwerp processen met werkstroomvisualisatie in ClickUp Whiteboards

Gebruik vervolgens ClickUp BrainGPT, de desktop-companion, om te analyseren en optimaliseren. Met een eenvoudige prompt zoals 'Toon me de stappen in ons onboardingproces en markeer knelpunten', kan het taken, statussen en gekoppelde apps scannen om te achterhalen waar het werk vertraagt.

Stel dat goedkeuringen vaak op één manager wachten, of dat bepaalde overdrachten altijd door de mazen van het net glippen, dan wijst Brain GPT daar onmiddellijk op. U kunt het vervolgens vragen om regels voor automatisering of wijzigingen in de werkstroom voor te stellen om die blokkades weg te nemen.

Gebruik ClickUp BrainGPT om aangepaste trainingsplannen te genereren en inzicht te krijgen in de voorkeuren van werknemers

📌 Probeer deze prompts: Creëer een hybride onboarding-werkstroom met een remote installatie voor IT, virtuele teamintroducties en geautomatiseerde herinneringen aan taken.

Analyseer ons huidige proces voor het beoordelen van content en doe suggesties voor verbeteringen voor hybride teams.

Maak een lijst van alle goedkeuringsstappen waarvoor persoonlijke vergaderingen nodig zijn en beveel digitale alternatieven aan.

Stel een nieuwe werkstroom op voor hybride projectstarts, inclusief de juiste samenwerkingstools voor een kantooromgeving en regelingen voor werken op afstand.

Dit is wat Matt Brunt van Creative Element te zeggen had over ClickUp:

Ons team is overgestapt op een hybride model van werken op afstand en op kantoor, en in oktober 2023 worden we een volledig op afstand werkend bureau. Dit zou absoluut niet mogelijk zijn geweest zonder de verbeteringen op het gebied van samenwerking die we allemaal hebben ervaren na de overstap naar ClickUp.

Ons team is overgestapt op een hybride model van werken op afstand en op kantoor, en in oktober 2023 worden we een volledig op afstand werkend bureau. Dit zou absoluut niet mogelijk zijn geweest zonder de verbeteringen op het gebied van samenwerking die we allemaal hebben ervaren na de overstap naar ClickUp.

Stap 5: Train managers en medewerkers

Zelfs het beste systeem faalt als mensen niet weten hoe ze het moeten gebruiken. U hebt training, coaching en ondersteuning nodig, vooral voor managers die moeten overschakelen van 'aanwezigheid controleren' naar resultaatgericht toezicht.

Hier zijn enkele belangrijke acties die je kunt uitvoeren:

Organiseer op rollen gebaseerde sessies voor managers (die hybride teams leiden), medewerkers (die zich aan hybride normen moeten houden) en operationele medewerkers (IT, faciliteiten).

Organiseer Skills Kick-Off (SKO)-sessies of lunch-and-learns over asynchrone best practices, etiquette voor communicatie op afstand en tools.

Zorg voor hulpmiddelen, spiekbriefjes en snelstartgidsen.

Bied collega's 'kantooruren' of coachingdagen aan waar medewerkers langskomen om vragen te stellen over de combinatie van werken op afstand en op kantoor.

Lees hier meer informatie over de etiquette voor virtuele vergaderingen:

Wat als onboarding vanaf dag één moeiteloos, boeiend en effectief zou kunnen zijn?

Ontvang een gratis sjabloon Creëer een duidelijke, consistente onboarding-ervaring met de ClickUp-sjabloon voor onboarding van medewerkers.

Maak uw hybride overgang naadloos met de ClickUp-sjabloon voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Deze sjabloon organiseert elk aspect van hybride training, van beleidsupdates en werkstroomgidsen tot teamsessies voor aanpassing, zodat iedereen begrijpt hoe hij of zij kan floreren in deze nieuwe opzet. Met deze sjabloon kunt u:

Volg de voortgang via fasen zoals Niet gestart , In uitvoering en Voltooid .

Leg essentiële informatie vast, zoals toegewezen modules, voltooiingsdata en feedback, om de zichtbaarheid te behouden.

Bekijk tijdlijnen, voltooiingspercentages en rolgebaseerde gereedheid met behulp van de trainingskalender, teamgereedheidstabel en beleidstracker.

Stap 6: Test, meet en verfijn

Je kunt niet zomaar aankondigen: "We werken nu hybride!" en verwachten dat het van de ene op de andere dag werkt. Hybride succes wordt bereikt door te testen en bij te sturen.

Dit is nog te doen:

Selecteer 1-3 teams van verschillende soorten (bijv. ontwerp, engineering, operations) voor een proefproject van 3 maanden met hybride werk. Definieer succesmetrics (productiviteit, kwaliteit van de samenwerking, communicatieproblemen, sentiment, deadlines) Leg problemen, verrassingen, uitzonderingen en legitieme mislukkingen vast. Herhaal het beleid, de werkstroomen en de hybride werkmodellen op basis van feedback. Rol het geleidelijk uit naar andere teams met ingebouwde verbeteringen.

🚀 Voordelen van ClickUp: Houd bij hoe uw pilotteams zich aanpassen met ClickUp Dashboards. Voeg kaarten toe voor elk team om actieve taken, voltooid werk en achterstallige items bij te houden. Voeg vervolgens AI-kaarten toe om automatisch dagelijkse stand-ups of wekelijkse updates te genereren. Genereer samenvattingen voor het management met AI-kaarten in ClickUp-dashboards

Om nog een stap verder te gaan, kunt u ClickUp Analytics gebruiken om trends binnen de hele organisatie te bekijken, per team of gebruiker te analyseren en terugkerende knelpunten op te sporen voordat ze escaleren. U kunt deze inzichten zelfs exporteren voor beoordelingen door het management.

Monitor teamactiviteiten, betrokkenheid en werklast met ClickUp Analytics

De overstap naar hybride werken vereist gespecialiseerde tools om uw team te helpen bij het verdelen van de tijd tussen kantoor- en thuiswerk. Hier zijn enkele essentiële tools om de overstap soepeler te laten verlopen.

Platforms voor ruimtebeheer en hotdesking

Wanneer werknemers geen vaste werkruimte meer hebben, ontstaat er chaos. Met deze tools kunnen mensen werkruimtes reserveren en zien wie er nog meer op kantoor is:

OfficeSpace: toont interactieve plattegronden met realtime beschikbaarheid en analyses die laten zien welke ruimtes onderbenut zijn, zodat u uw voetafdruk kunt optimaliseren.

Envoy Desks: Integreert met Slack en kalenders voor reserveringen, met automatische check-in om het werkelijke versus het gereserveerde gebruikspatroon weer te geven.

Robin: Beheert zowel bureaus als ruimtes voor vergaderingen en laat zien wie er op bepaalde dagen aanwezig is, zodat teams hun fysieke aanwezigheid beter kunnen coördineren.

📖 Lees ook: Tips voor thuiswerk om de productiviteit op afstand te verhogen

Beslissen wie wanneer komt werken, hoeft geen eindeloze thread van e-mailwisselingen te vereisen. Deze platforms helpen teams hun kantoordagen te synchroniseren:

Scoop: stelt optimale werkdagen op kantoor voor op basis van de aanwezigheid van teamgenoten, waarbij managers zichtbaarheid hebben op patronen zonder te micromanagen.

Kadence: Gebruikt AI om kantoordagen aan te bevelen op basis van uw vergaderingen en deadlines, met inzichten die signaleren wanneer teams uit elkaar groeien.

Officely: Synchroniseert met bestaande kalenders (zoals Outlook of Google Agenda) voor een soepele planning en verstuurt automatische herinneringen om het aantal no-shows bij bureau-reserveringen te verminderen.

Uw hybride beleid is waardeloos als niemand het leest of als het begraven ligt in e-mails. Deze tools creëren één enkele bron van waarheid met het bijhouden van bevestigingen:

PowerDMS: houdt bij wie beleidswijzigingen heeft gelezen met geautomatiseerde herinneringen en versiebeheer voor nalevingsdocumentatie.

Lessonly: Combineert de verdeling van beleid met korte trainingsmodules waarin het 'waarom' achter richtlijnen wordt uitgelegd, met analyses die verwarrende punten laten zien.

ClickUp: Centraliseert alle beleidsgerelateerde documentatie met AI-ondersteuning voor alle vragen die werknemers kunnen hebben.

📖 Lees ook: Hoe asynchroon werk de samenwerking verandert

Platforms voor werknemerservaringen en feedback

Je kunt geen hybride problemen oplossen waarvan je het bestaan niet kent. Deze platforms verzamelen gerichte feedback over de regeling en helpen je om problemen vroegtijdig op te sporen:

ClickUp: verzamelt feedback via formulieren die automatisch taken genereren en dashboards die sentimenttrends op verschillende kantoorlocaties weergeven.

Officevibe: Levert wekelijkse pulse-enquêtes voor hybride teams met vragen over verbinding en locatievoorkeuren, plus trends om problemen vroegtijdig op te sporen.

Leapsome: Combineert betrokkenheidsenquêtes met 1-op-1-tools voor het bespreken van hybride regelingen, zodat werken op afstand niet hetzelfde is als onzichtbaar werk.

📮 ClickUp Insight: 50% van de werknemers is nog steeds gebonden aan het kantoor, hoewel 48% de voorkeur geeft aan een hybride installatie voor een betere balans tussen werk en privé. Het resultaat? Rigide schema's, vermoeidheid door woon-werkverkeer en slechte grenscontrole. 🚗💨 Met automatisering en tijdblokkering helpt de kalender van ClickUp je om georganiseerd te blijven in alle werkomgevingen. Of je nu thuis of op kantoor bent, je werkstroom blijft consistent op ClickUp en je persoonlijke tijd blijft beschermd! 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker door ClickUp-automatiseringen te gebruiken, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

Wanneer mensen vanaf meerdere locaties werken, werkt de traditionele tijdregistratie niet meer. Deze tools passen zich aan hybride schema's aan en zorgen tegelijkertijd voor naleving van de regels:

Replicon: past zich automatisch aan voor dagen op afstand versus dagen op kantoor met bijhouden van de locatie en geofencing-mogelijkheden.

ClickUp: Integreert native tijdsregistratie in taken en toont factureerbare uren voor alle locaties met schattingsvergelijkingen en verdeling van de werklast.

Deputy: Coördineert de planning met tijdsregistratie die rekening houdt met hybride regelingen en kan worden geïntegreerd met salarisadministratiesystemen.

🚀 Voordeel van ClickUp: Bij hybride werken is het vaak moeilijk om te zien hoe de tijd op verschillende locaties wordt besteed. ClickUp Project Tijdsregistratie lost dit op door teams in staat te stellen uren als factureerbaar of niet-factureerbaar te markeren, de geschatte tijd te vergelijken met de werkelijke tijd en deze gegevens in realtime te bekijken. Aangepaste factureringsinstellingen voor werknemers met ClickUp Project tijdsregistratie

Managers kunnen in ClickUp werklastweergave direct zien wanneer projecten de ramingen overschrijden of wanneer de werklast opnieuw moet worden verdeeld. Dit helpt om de kosten onder controle te houden en de productiviteit te behouden zonder dat er micromanagement nodig is.

Vergelijk geschatte uren met bijgehouden tijd in ClickUp-werklastweergave om vroegtijdig knelpunten of capaciteitsproblemen te identificeren

De verdeling van tijdsinschattingen gebeurt visueel over dagen, zodat managers kunnen zien wanneer iemand zijn capaciteit overschrijdt, zelfs als ze vanuit een andere tijdzone werken.

U betaalt voor vierkante meters die u misschien niet nodig hebt. Deze platforms tonen u de werkelijke gebruikspatronen, zodat u op basis van gegevens beslissingen kunt nemen over uw vastgoed:

Dichtheid: Implementeert sensoren die het werkelijke voetverkeer bijhouden zonder individuen te identificeren, en laat zien welke gebieden spooksteden zijn en welke knelpunten.

VergeSense: analyseert de bezettingsgraad met AI die onderscheid maakt tussen gereserveerde en daadwerkelijk gebruikte ruimtes in uw kantoor.

Locatee: samenvoegt sensorgegevens met boekingsinformatie om u een volledig beeld te geven van hoe uw hybride beleid in de praktijk werkt.

Welke uitdagingen staan bedrijven te wachten bij de overstap naar hybride modellen?

Overstappen op een hybride werkrooster klinkt op papier eenvoudig, totdat je met de realiteit wordt geconfronteerd. Hier zijn enkele veelvoorkomende valkuilen waar bedrijven vaak mee te maken krijgen:

Communicatiekloven aanpakken: Voor medewerkers op afstand is het gemakkelijk om die korte chats in de wandelgangen te missen, en bovendien leiden gemengde boodschappen vaak tot Voor medewerkers op afstand is het gemakkelijk om die korte chats in de wandelgangen te missen, en bovendien leiden gemengde boodschappen vaak tot miscommunicatie op de werkplek.

Productiviteit en leiderschap beheren: Managers hebben plotseling minder zichtbaarheid in wat er dagelijks gebeurt. Vertrouwen, duidelijke doelen en inclusie zijn belangrijker dan ooit om teams gemotiveerd en productief te houden.

Omgaan met technologie en ruimte: Aanwezigheid op kantoor is onvoorspelbaar, ruimteplanning wordt rommelig en de technologie moet voor iedereen perfect werken.

Behoud van cultuur en gelijkheid: De bedrijfscultuur op afstand kan verwaterd raken, waarbij degenen op kantoor vaak meer opvallen, terwijl teamgenoten op afstand zich buitengesloten voelen.

🔍 Wist u dat? In de juridische sector volgt ongeveer een derde van de professionals (32%) een hybride werkrooster en werkt 11% volledig vanuit huis.

Tips en best practices voor een hybride werkplek

De overgang naar een hybride werkomgeving is een continu proces van leren, aanpassen en optimaliseren. Zodra uw mensen en processen klaar zijn, moet de focus verschuiven naar het ontwerpen van slimmere ruimtes en het verbeteren van de ervaringen van medewerkers.

Hier zijn enkele best practices en tips voor thuiswerken om een hybride werkplek te creëren die werkt:

Maak gebruik van bezettingsgegevens voor een betere planning

Gebruik bezoekersaantallen, bureau-reserveringen en ruimtegebruik voor vergaderingen om inzicht te krijgen in hoe uw kantoor daadwerkelijk wordt gebruikt.

Als er bijvoorbeeld op woensdag meer mensen aanwezig zijn, plan dan samenwerkingssessies of verzorgde lunches op die dag. Als er veel vraag is naar ruimtes met videofaciliteiten, upgrade dan onderbenutte ruimtes met conferencingtechnologie.

Geef uw teams hybride werksoftware om bureaus te reserveren, dagen op kantoor te plannen en klanten uit te nodigen, allemaal op één plek. Deze autonomie zorgt ervoor dat hybride schema's naadloos verlopen in plaats van chaotisch.

Verbeter de ervaringen op locatie

Ga verder dan functionaliteit door ervaringen te creëren waar medewerkers naar uitkijken. Bied snacks aan voor drukke dagen, organiseer netwerkevenementen of reserveer de beste ruimtes voor vergaderingen met klanten, zodat zowel medewerkers als gasten zich gewaardeerd voelen.

Verzamel voortdurend feedback en onderneem actie

Voer korte enquêtes of feedbackformulieren uit om te begrijpen hoe werknemers denken over de hybride installatie. Gebruik deze inzichten om voorzieningen, beleid en kantoorontwerp te verbeteren.

💡 Pro-tip: Voeg voorwaardelijke logica toe in ClickUp formulieren om vragen af te stemmen op de ervaring van elke medewerker, bijvoorbeeld door verschillende vragen te tonen voor medewerkers op afstand en medewerkers op kantoor. U kunt ook anonieme inzendingen inschakelen om eerlijke feedback aan te moedigen en automatisering gebruiken om antwoorden te taggen (bijvoorbeeld 'cultuur', 'tools' of 'communicatie'), zodat patronen gemakkelijker te herkennen zijn. Organiseer feedback automatisch voor eenvoudige analyse met voorwaardelijke logica in ClickUp formulieren

Behoud betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Het succes van hybride werken hangt af van vertrouwen. Plan regelmatig teamvergaderingen, stel transparante doelen vast en gebruik statistieken (zoals de voltooiingsgraad van projecten of samenwerkingsactiviteiten) om de resultaten te meten.

🔍 Wist u dat? Uit een gemengd onderzoek onder 2450 kenniswerkers blijkt dat hybride werkmodellen de productiviteit met 9-14% kunnen verhogen in vergelijking met volledig op locatie werken, vooral wanneer bedrijven zich richten op resultaten in plaats van aanwezigheid.

Praktijkvoorbeelden van succesvolle hybride werkmodellen bij bedrijven

Laten we eens kijken hoe organisaties hybride werk op een doordachte manier hebben geïmplementeerd en daarmee hebben bewezen dat flexibiliteit en structuur effectief naast elkaar kunnen bestaan.

Casestudy #1: Mars Wrigley Polen

Het doel van Mars Wrigley Poland was om hybride werken te definiëren en te implementeren als een flexibele, teamgerichte regeling die is afgestemd op individuele rollen en teambehoeften.

Teams stelden samen hun hybride schema's op in plaats van een rigide, top-down plan te volgen, terwijl het management ervoor zorgde dat deze beslissingen aansloten bij de bedrijfscultuur, de technologische infrastructuur en de algemene doelen op het gebied van werknemerservaring.

Belangrijkste sleutelfactoren voor succes:

Sterke verbindingen tussen teams onderhouden om isolatie te voorkomen

Provider biedt doorlopende ondersteuning en middelen om naadloos werk op afstand en op kantoor mogelijk te maken.

We hebben een holistische aanpak gehanteerd, waarbij we rekening hebben gehouden met cultuur, technologie en werknemerservaring.

Dit resulteerde in een grotere betrokkenheid en productiviteit van de werknemers, wat aantoont dat hybride werken goed functioneert wanneer teams worden gestimuleerd en ondersteund.

🧠 Leuk weetje: Ongeveer 71% van de Gen Z-werknemers zegt dat hybride werken hun favoriete werkwijze is, veel meer dan volledig op afstand werken.

Casestudy #2: De Sovini Group

De Sovini Group, een in Noordwest-Engeland gevestigde provider van bouw- en facilitaire diensten met meer dan 800 werknemers, heeft de helft van zijn kantoormedewerkers overgezet naar een flexibel model, waarbij de nadruk ligt op output in plaats van op uren.

Hun aanpak bestond uit het gezamenlijk creëren van flexibele werkregelingen die waren afgestemd op de rol, locatie en individuele voorkeuren. Ze stelden managers in staat om teamspecifieke agile protocollen te ondersteunen, goed te keuren en te documenteren, met de nadruk op technologische upgrades, communicatiemiddelen en voortdurende feedback van medewerkers.

Het resultaat:

Verhoogde betrokkenheid, productiviteit en welzijn

Vermindering van ziekteverzuim (van 1,69% naar 1,37%) en personeelsverloop (van 18,18% naar 13,2%).

Flexibiliteit, diversiteit en inclusiviteit mogelijk gemaakt en tegelijkertijd vertrouwen en eigendom bevorderd.

Casestudy #3: Zoom

Zoom, met 6.100 werknemers in 35 landen, heeft na de pandemie een hybride werkmodel ingevoerd, waarbij de keuze van de werknemer voor de locatie voorop staat.

Hun aanpak was als volgt:

Start proof-of-concept-kantoren in Sydney, Londen, Denver en Amsterdam om lay-outs en teaminteracties te testen.

Herontwerp fysieke ruimtes iteratief, verminder het aantal bureaus, creëer samenwerkingszones en geef meubilair een nieuwe bestemming.

Integreer technologie met virtuele receptionisten, mobiele pop-up Zoom Rooms en plug-and-play-vergaderingshardware.

Versterk de bedrijfscultuur door middel van betrokkenheidsrituelen, gebeurtenissen en teambuildingactiviteiten.

Als resultaat ondersteunen de kantoren van Zoom nu formele en informele samenwerking, individuele focus en ontspanning, en geeft meer dan 50% van de werknemers de voorkeur aan flexibel of hybride werk.

🔍 Wist u dat? De flexibiliteit van hybride werken heeft geleid tot een aanzienlijke uittocht uit stedelijke centra. Zo kende San Francisco tussen medio 2020 en medio 2022 een daling van de populatie van 7%. Veel mensen verhuisden naar voorsteden of landelijke gebieden, waarbij ze betere woonomstandigheden belangrijker vonden dan de nabijheid van stadscentra.

Hybride harmonie begint met ClickUp

Hybride werk is een blijvertje, en uw teams zouden niet hoeven te raden hoe ze hierin kunnen floreren.

U kunt de stappen in deze handleiding volgen om uw overgang soepeler te laten verlopen, maar dat alleen is niet voldoende. Succes komt voort uit de verbinding tussen strategie en tools die samenwerking vereenvoudigen, werkstroom stroomlijnen en iedereen op één lijn houden.

ClickUp biedt een complete oplossing voor het plannen, beheren en uitvoeren van hybride werk, waardoor verspreide teams op één lijn blijven en hun productiviteit behouden.

De AI-aangedreven tools zorgen ervoor dat berichten, taken en projectupdates naadloos en op schema blijven. Met deze geconvergeerde AI-werkruimte krijgen teams een gecentraliseerd platform om vanaf elke locatie samen te werken, taken te beheren en te communiceren.

Meld u gratis aan bij ClickUp en begin vandaag nog met uw hybride transitie!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Bij werken op afstand werken werknemers volledig buiten het traditionele kantoor, bijvoorbeeld vanuit huis of vanuit een co-working space. Hybride werken combineert daarentegen werken op kantoor met werken op afstand, waardoor werknemers hun tijd kunnen verdelen tussen het kantoor en externe locaties.

Of iemand in aanmerking komt voor hybride werken, hangt af van de aard van de rol en de taken die daarbij horen. Rollen die frequente persoonlijke interacties, toegang tot gespecialiseerde apparatuur of teamsamenwerking vereisen, zijn mogelijk niet geschikt voor hybride werken. Omgekeerd zijn posities met onafhankelijke taken, digitale communicatie en minimale fysieke aanwezigheid beter geschikt voor een hybride model.

Voor effectief hybride teammanagement is een reeks digitale tools nodig:Communicatieplatforms: Tools zoals ClickUp Chat of Microsoft Teams maken realtime berichtenuitwisseling en samenwerking mogelijkProjectmanagementtools: Platforms zoals ClickUp of Trello houden taken, deadlines en projectvoortgang bijTools voor videoconferenties: ClickUp SyncUps, Zoom of Google Meet zijn essentieel voor virtuele teamvergaderingen, met ondersteuning voor teams op kantoor. Platforms voor het delen en bieden van opslagruimte voor documenten: apps zoals Google Drive of Dropbox zorgen voor gemakkelijke toegang tot gedeelde bestanden en documenten.

Het handhaven van een sterke bedrijfscultuur in een hybride omgeving vereist bewuste inspanningen: Regelmatige virtuele check-ins: Plan consistente vergaderingen om communicatie en betrokkenheid te bevorderen Inclusieve activiteiten: Organiseer virtuele teambuildingsoefeningen en sociale gebeurtenissen om relaties te versterken Duidelijke communicatie: Zorg voor transparantie in beleid en verwachtingen om vertrouwen op te bouwen Feedbackmechanismen: Implementeer systemen waarmee werknemers hun zorgen en suggesties kunnen uiten

De duur van de overgang naar een hybride model varieert afhankelijk van de grootte, gereedheid en middelen van de organisatie. Gemiddeld hebben bedrijven enkele maanden tot een jaar nodig om hybride werkmethoden volledig te implementeren en te optimaliseren.

Succes in een hybride werkomgeving kan worden beoordeeld aan de hand van: Productiviteit van werknemers: monitoring van output en efficiëntieniveaus Tevredenheid van werknemers: enquêtes om het moreel en de betrokkenheid te meten Retentiepercentages: analyse van statistieken over personeelsverloop en retentie Prestatiestatistieken: evaluatie van de verwezenlijking van vastgestelde doelen en doelstellingen

U kunt zorgen voor eerlijkheid tussen teams op kantoor en teams op afstand met:Gestandaardiseerd beleid: Implementatie van uniforme richtlijnen die van toepassing zijn op alle werknemersGelijke kansen: Toegang bieden tot carrièremogelijkheden en ontwikkelingsmiddelen, ongeacht de werklocatieTransparante communicatie: Open communicatiekanalen onderhouden om zorgen en feedback aan te pakken

Hybride werkmodellen bieden organisaties aanzienlijke kostenvoordelen. Bedrijven die op afstand werken, kunnen de overheadkosten voor kantoorruimte, nutsvoorzieningen en voorzieningen op locatie verminderen, omdat er op elk moment minder werknemers op kantoor aanwezig zijn. Deze aanpak verlaagt ook de kosten voor huur, energie en benodigdheden. De besparingen strekken zich uit tot reiskostenvergoedingen en verhuiskosten, terwijl een verbeterde aantrekkingskracht en behoud van talent helpen om de wervings- en verloopkosten te minimaliseren.

Het opleiden van managers voor hybride leiderschap omvat:Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden: Verbeter hun vaardigheden om teams op afstand en persoonlijk effectief te leidenHet geven van technologische training: Maak hen vertrouwd met tools die zowel samenwerking op afstand als persoonlijk ondersteunenHet bevorderen van inclusiviteit: Bevorder praktijken om ervoor te zorgen dat alle teamleden zich gewaardeerd en betrokken voelenHet stimuleren van flexibiliteit: Pas leiderschapsstijlen aan om tegemoet te komen aan diverse werkvoorkeuren en behoeften