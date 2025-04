Inspirerende voorbeelden van hybride werkmodellen & hoe ze te implementeren

Tientallen jaren lang was de traditionele kantoorroutine niet onderhandelbaar. In de klassieke 9-5 werkomgeving kwam iedereen naar een gedeelde fysieke werkplek om te werken en klokte de productiviteit in tussen het chatten bij de waterkoeler en het lange woon-werkverkeer.

Toen kwam werken op afstand in het middelpunt te staan en bewees dat resultaten belangrijker waren dan locaties. Nu vragen bedrijven zich af: *Wat als we het beste van beide werelden kunnen hebben?

Bedrijven die het goed aanpakken laten hun werknemers niet alleen een paar dagen per week thuis werken, ze ontwerpen systemen die de samenwerking verbeteren, de betrokkenheid vergroten en de efficiëntie maximaliseren.

In deze blogpost verkennen we de meest opvallende voorbeelden van hybride werkmodellen en hoe je ze voor jouw team kunt laten werken. 🚨

⏰ 60-seconden samenvatting Hybride werkmodellen combineren werken op kantoor en werken op afstand, waardoor werknemers flexibiliteit krijgen en de productiviteit van bedrijven toeneemt. Als ze goed worden geïmplementeerd, verbeteren ze de balans tussen werk en privéleven en verlagen ze de kosten voor beide partijen. Hier zijn 11 voorbeelden van hybride werkmodellen om de efficiëntie van teams te verhogen: 1. Vast hybride model

2. Hybride model met flexibel rooster

3. Remote-first model

4. Week-per-week model

5. Volledig zelfstandig hybride model

6. Verschuivend werkmodel

7. Split-team model

8. Kernurenmodel

9. Werknemer-gedreven hybride model

10. Model voor asynchrone werkindeling

11. Dynamisch werkrooster model ClickUp Docs , een gecentraliseerde ruimte voor het maken, delen en samenwerken aan documenten in realtime ClickUp Brain , een AI-assistent die helpt bij het genereren van ideeën, het automatiseren van workflows en het stroomlijnen van productiviteit ClickUp Chat voor realtime messaging ClickUp Whiteboards , een visuele samenwerkingstool die teamwork stimuleert ClickUp Forms , een krachtige tool voor het verzamelen van gegevens, het verzamelen van feedback en het stroomlijnen van workflows ClickUp is ontworpen om hybride teams te helpen samenwerken, georganiseerd te blijven en efficiënt werk te doen met:, een gecentraliseerde ruimte voor het maken, delen en samenwerken aan documenten in realtime, een AI-assistent die helpt bij het genereren van ideeën, het automatiseren van workflows en het stroomlijnen van productiviteitvoor realtime messaging, een visuele samenwerkingstool die teamwork stimuleert, een krachtige tool voor het verzamelen van gegevens, het verzamelen van feedback en het stroomlijnen van workflows

Inzicht in hybride werkmodellen

Hybride werkmodellen combineren traditioneel werk op kantoor met werk op afstand en bieden werknemers flexibiliteit en autonomie.

Flexibel werkbeleid is niet voor niets zo populair - het werkt voor zowel werknemers als werkgevers. Werknemers krijgen een beter evenwicht tussen werk en privéleven, bedrijven zien een hogere productiviteit en iedereen bespaart geld. Het is een win-winsituatie als het goed wordt gedaan.

Hier is een tabel om je te helpen begrijpen wat hybride en traditionele instellingen voor werk inhouden. 💁

Criteria Traditioneel werk Hybride werk Locatie Voornamelijk op kantoor Mix van op kantoor, op afstand en onderweg Flexibiliteit Weinig flexibiliteit; vaste locatie en rooster Grote flexibiliteit; werknemers kunnen locatie en rooster kiezen om te werken Balans werk-privé Kan een uitdaging zijn vanwege strakke schema's Meer flexibiliteit en minder woon-werkverkeer Samenwerking Voornamelijk face-to-face communicatie Vertrouwt op tools voor werken op afstand om de communicatie in stand te houden Kosten Hogere overhead; hogere reiskosten voor werknemers Minder overhead voor werkgevers en lagere reiskosten naar het werk Toegang tot talent Beperkt tot lokaal of regionaal talent Bredere talentenpool dankzij opties op afstand *Productiviteit Kan variëren per werknemer en omgeving Kan hoger zijn met meer autonomie Werknemerservaring Kan flexibiliteit missen, wat de tevredenheid kan beïnvloeden Meer onafhankelijkheid en werktevredenheid

leuk weetje: 25% van de werknemers zou de voorkeur geven aan een 'flexibel hybride' model als ze van werkgever zouden veranderen.

Succesvol hybride werkmodel met voorbeelden

Elk bedrijf benadert hybride werken anders. Sommige leunen zwaar op flexibiliteit op afstand, terwijl andere de voorkeur geven aan persoonlijke samenwerking. Maar de meest succesvolle bedrijven hebben ontdekt hoe ze beide kunnen laten werken.

Laten we eens kijken naar een aantal opvallende beleidsmaatregelen voor hybride werken en de lessen die we daaruit kunnen trekken. 📃

1. Vast hybride model

Bij het vaste hybride model draait alles om structuur. Werknemers hebben vaste dagen op kantoor en vaste dagen om op afstand te werken, waardoor het gemakkelijk is om vooruit te plannen.

Moet je een grote vergadering voor een team plannen? Geen probleem - je weet al wanneer iedereen aanwezig zal zijn. Heb je een project waar je je volledig op moet concentreren? Daar zijn externe dagen voor.

✅ Belangrijkste voordelen: Het grootste voordeel van dit model is de voorspelbaarheid. Er is geen giswerk over wanneer collega's beschikbaar zullen zijn, waardoor de samenwerking soepeler verloopt en de kantoorruimte gemakkelijker te beheren is.

♦️ Mogelijke uitdaging: Er is echter een gebrek aan flexibiliteit op de werkplek. Werknemers die er de voorkeur aan geven hun werkdagen te structureren rond persoonlijke productiviteitsritmes of externe toewijzingen, kunnen de starheid als frustrerend ervaren. Het is geweldig voor teams die gedijen op routine en persoonlijke verbindingen, maar voor mensen die waarde hechten aan autonomie kan het beperkend aanvoelen.

📌 Voorbeeld: Bedrijven als Google, Microsoft en Salesforce hebben deze aanpak geïmplementeerd, waarbij ze specifieke kantoordagen aanwijzen en toch werk op afstand toestaan.

2. Hybride model met flexibel rooster

Bij het flexibele hybride model draait alles om keuze. Werknemers bepalen zelf wanneer ze naar kantoor komen en wanneer ze op afstand werken, op basis van hun werklast, projecten of persoonlijke voorkeur. Sommigen komen langs voor vergaderingen van het team of brainstormsessies, terwijl anderen liever rustig en geconcentreerd vanuit huis werken.

✅ Belangrijkste voordelen: Het is een installatie die werknemers de touwtjes in handen geeft, wat kan leiden tot meer werktevredenheid en een hogere productiviteit. Deze installatie is met name aantrekkelijk voor bedrijven die toptalent willen aantrekken, omdat het tegemoet komt aan verschillende werkstijlen en levenssituaties.

♦️ Mogelijke uitdaging: Flexibiliteit brengt echter uitdagingen met zich mee. Als de helft van het team besluit naar kantoor te komen terwijl de andere helft op afstand blijft, kunnen vergaderingen en samenwerking gefragmenteerd raken. Om dit te laten werken, hebben bedrijven sterke digitale tools, duidelijke abonnementen en een cultuur nodig die waarde hecht aan verantwoordelijkheid.

📌 Voorbeeld: Cisco laat werknemers kiezen waar en wanneer ze werken, zodat ze zelf hun roosters kunnen indelen.

wist je dat? 95% van de bedrijfsleiders zegt dat hun organisatie flexibeler is geworden sinds 2023 en 82% heeft het plan om binnenkort flexibeler te worden.

3. Remote-first model

Het remote-first hybride model draait de traditionele installatie van een kantoor om. In plaats van standaard op kantoor te werken, staat werken op afstand centraal en zijn persoonlijke ontmoetingen meer een speciale gelegenheid.

Werknemers komen misschien voor kwartaalabonnementen, teamretraites of grote vergaderingen, maar het dagelijkse werk gebeurt vanuit huis (of waar dan ook met Wi-Fi).

✅ Belangrijkste voordelen: Veel techbedrijven hebben deze aanpak omarmd, omdat ze erkennen dat werknemers niet in een fysiek kantoor hoeven te zijn om productiviteit te leveren. Het stelt bedrijven ook in staat om talent wereldwijd in te huren, waardoor de locatie geen belemmering meer vormt voor werving.

♦️ Mogelijke uitdaging: Meestal op afstand werken kan echter leiden tot isolement. Zonder een bewuste inspanning om verbindingen op te bouwen, kunnen werknemers zich niet verbonden of geïsoleerd gaan voelen. Daarom zetten succesvolle bedrijven die eerst op afstand werken in op virtuele check-ins, teambuilding op afstand en solide communicatietools om iedereen op één lijn te houden en betrokken te houden.

Voorbeeld: Zapier werkt op afstand. Werknemers werken op afstand vanaf elke locatie en het bedrijf biedt tools en middelen voor naadloze communicatie en samenwerking, ongeacht waar mensen zich bevinden.

4. Week-voor-week model

Het week per week hybride model zorgt voor een evenwicht tussen structuur en flexibiliteit. Werknemers zijn een hele week op kantoor, gevolgd door een week werken op afstand.

✅ Belangrijkste voordelen: Het is een ritme dat gerichte samenwerking mogelijk maakt tijdens kantoorweken, terwijl werknemers ononderbroken de tijd krijgen om diepgaand werk vanuit huis aan te pakken. Bovendien wordt het abonnement op werk eenvoudiger, zowel voor teams als voor het beheer van kantoorresources.

Industrieën die een consistente aanwezigheid op locatie vereisen, zoals productie, veiligheid of gezondheidszorg, kiezen vaak voor deze modusl. Het zorgt ervoor dat sleutelpersoneel ter plaatse is wanneer dat nodig is, terwijl ze toch kunnen genieten van de voordelen van werken op afstand.

♦️ Mogelijke uitdaging: De spontaniteit krijgt het zwaar te verduren - als er een dringende vergadering of project opduikt tijdens een werkweek op afstand, moeten werknemers misschien onverwacht hun rooster aanpassen. En voor degenen die de voorkeur geven aan een mix van kantoor- en externe dagen in plaats van week na week te wisselen, kan deze installatie een beetje star aanvoelen.

Voorbeeld: InnoTech Software Solutions hanteert een week-per-week model, waarbij werknemers de ene week op kantoor werken en de andere week op afstand.

Ook lezen: Tips voor een thuiskantoor om de productiviteit van werk op afstand te verhogen

5. Volledig zelfstandig hybride model

In deze installatie hebben werknemers volledige controle over waar en wanneer ze werken - geen vaste kantoordagen, geen verplichte roosters. Zolang het werk gedaan wordt, is de rest aan hen. Bedrijven die dit model gebruiken, richten zich op resultaten in plaats van op het aantal geregistreerde uren, waardoor het ideaal is voor professionals die houden van onafhankelijkheid.

een van de grootste voordelen is flexibiliteit. Werknemers kunnen hun dagen indelen op het moment dat ze het meest productief zijn, wat leidt tot meer werktevredenheid en betere prestaties. Bedrijven kunnen ook overal personeel aannemen, omdat de locatie niet langer een limiet is.

♦️ Mogelijke uitdaging: Dit niveau van autonomie vereist echter vertrouwen, verantwoordelijkheid en sterke prestatiebeheersystemen. Zonder duidelijke verwachtingen en de juiste tools voor samenwerking op afstand kunnen teams van elkaar vervreemd raken.

Voorbeeld: Automattic (het bedrijf achter WordPress) biedt volledige autonomie in hun hybride model. Werknemers kunnen zelf hun locatie en rooster kiezen, zolang ze hun verantwoordelijkheden maar nakomen.

6. Model voor verschuivingsregeling

Sommige bedrijven hebben 24 uur per dag dekking nodig of hebben een beperkte kantoorruimte. Het shiftmodel lost dit op door werknemers in verschillende shifts te verdelen - op verschillende tijden van de dag of afwisselend op afstand en op kantoor.

Dit model komt vaak voor bij klantenservice, IT-ondersteuning en in de gezondheidszorg, waar een continue bedrijfsvoering van cruciaal belang is.

✅ Belangrijkste voordelen: Een groot voordeel is efficiëntie. Het voorkomt overbevolking in kantoren en zorgt ervoor dat er altijd iemand beschikbaar is om belangrijke Taken uit te voeren. Bovendien kunnen werknemers werken op de uren die hen het beste uitkomen, terwijl ze nog steeds voldoen aan de zakelijke behoeften.

♦️ Potentiële uitdaging: Planningsconflicten en problemen bij de overdracht. Als ploegen niet goed op elkaar zijn afgestemd, wordt werk genegeerd.

Om dit model te laten werken, hebben bedrijven duidelijke ploegenschema's, naadloze communicatietools en goed gedocumenteerde processen nodig om overgangen soepel te laten verlopen.

Voorbeeld: Cisco gebruikt een hybride werkmodel op basis van ploegendiensten, waarbij werknemers diensten kunnen kiezen die passen bij hun tijdzone of persoonlijke voorkeur.

leuk weetje: Volgens een onderzoek besparen thuiswerkende respondenten die dag gemiddeld 56 minuten omdat ze niet hoeven te pendelen. Deze tijd werd besteed aan rust, beweging, sport en welzijn.

7. Split-team model

Dit model verdeelt werknemers in groepen op basis van locatie of hybride werkroosters. Een team kan op kantoor werken terwijl een ander team op afstand blijft, of ze kunnen rouleren. Veel internationale bedrijven gebruiken deze aanpak om teams in verschillende tijdzones te beheren met behoud van een lokaal kantoor.

✅ Belangrijkste voordelen: U krijgt flexibiliteit zonder structuur te verliezen. Teams kunnen persoonlijk samenwerken wanneer dat nodig is, terwijl de mogelijkheden op afstand open blijven. Het helpt bedrijven ook om de kosten voor kantoorruimte te verlagen, terwijl werknemers kunnen werken op de manier die het beste bij hen past.

♦️ Mogelijke uitdaging: Communicatie kan echter lastig zijn. Als werknemers op afstand en op kantoor niet dezelfde kansen krijgen om bij te dragen, kan de samenwerking daaronder lijden. Bedrijven die dit model met succes toepassen - vooral in de technische en financiële sector - vertrouwen op videogesprekken, asynchrone updates en duidelijke documentatie om iedereen op één lijn te houden.

📌 Voorbeeld: Microsoft hanteert in bepaalde periodes een split-team model, waarbij slechts een deel van de werknemers tegelijk op kantoor is.

Pro Tip: Een geweldige manier om een goede verstandhouding op te bouwen in hybride teams is een hybride lunchinstelling. Organiseer informele vergaderingen waar leden van het team, of zelfs gastsprekers zoals familie, inzichten delen over leuke, niet-werk onderwerpen. Dat kan van alles zijn, van productiviteitstips tot reisverhalen!

8. Kernurenmodel

Sommige Teams hebben regelmatig face-to-face interactie nodig, maar willen zich niet toewijzen aan strakke kantoorroosters. Het kernurenmodel zorgt voor een evenwicht, waarbij werknemers beschikbaar moeten zijn tijdens vaste uren, zoals 10 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags, terwijl ze zelf kunnen kiezen wanneer ze buiten die periode werken.

✅ Belangrijkste voordelen: Het beste deel is de consistente samenwerking. Vergaderingen, brainstormsessies en real-time besluitvorming vinden plaats tijdens de kernuren, waardoor het gemakkelijker is om teams op elkaar af te stemmen. Het is vooral populair in de advies-, projectmanagement- en clientgerichte sectoren, waar beschikbaarheid belangrijk is.

♦️ Mogelijke uitdaging: Toch is het niet voor iedereen ideaal. Werknemers met onconventionele roosters of werknemers die de voorkeur geven aan voltooide flexibiliteit kunnen het beperkend vinden.

Om dit model te laten werken, moeten bedrijven duidelijke verwachtingen instellen over hoe de kernuren moeten worden gebruikt - niet alleen als blok voor eindeloze vergaderingen, maar als tijd voor zinvolle samenwerking.

Voorbeeld: HubSpot stelt werknemers in staat om op afstand te werken, maar vereist wel dat ze beschikbaar zijn voor vergaderingen en teamsamenwerking tijdens de belangrijkste uren van de dag.

9. Werknemer-gedreven hybride model

Sommige bedrijven laten werknemers hun eigen hybride rooster bepalen op basis van wat voor hen het beste werkt. In plaats van vaste kantoordagen op te leggen, verzamelt het management de inbreng van werknemers en wordt de aanpak voortdurend verfijnd om aan de veranderende behoeften te voldoen.

✅ Belangrijkste voordelen: Dit model bevordert vertrouwen, autonomie en een grotere betrokkenheid. Werknemers voelen zich in staat om te kiezen wat hen het meest productief maakt, wat leidt tot meer werktevredenheid.

♦️ Mogelijke uitdaging: Natuurlijk kan te veel vrijheid zonder structuur leiden tot inconsistenties. Als de verwachtingen niet duidelijk zijn, kunnen teams problemen krijgen met de coördinatie. De sleutel tot succes is hier regelmatige check-ins, feedbacklussen en duidelijke communicatierichtlijnen om ervoor te zorgen dat het werk op schema blijft.

Voorbeeld: Zoom werkt met een werknemergestuurd hybride model waarbij werknemers zelf hun werkomgeving kunnen kiezen zonder dat ze naar kantoor hoeven te komen.

wist u dat? Verbetering van het welzijn van medewerkers is een van de meest gerapporteerde zakelijke redenen voor het gebruik of de intentie om meer hybride en externe modellen te gebruiken.

10. Model voor asynchrone werkindeling

Het asynchrone werkmodel geeft prioriteit aan flexibiliteit- werknemers werken zelfstandig aan taken, zonder dat ze in realtime hoeven samen te werken. In plaats van constante vergaderingen en onmiddellijke reacties, vindt de communicatie plaats via digitale hulpmiddelen zoals projectmanagementplatforms, gedeelde documenten en opgenomen updates.

✅ Belangrijkste voordelen: Deze installatie is een geweldige manier voor wereldwijde teams die verspreid zijn over verschillende tijdzones, waardoor het gemakkelijker wordt om zonder onderbrekingen te werken en productiviteit te behouden.

♦️ Mogelijke uitdaging: Het succes van dit model hangt echter af van duidelijke communicatieprotocollen, goed gedocumenteerde processen en de juiste hulpmiddelen om iedereen op één lijn te houden.

Voorbeeld: GitLab werkt bijna volledig asynchroon. In plaats van te vertrouwen op realtime vergaderingen gebruiken ze gedetailleerde documentatie, probleem trackers en communicatiemiddelen.

11. Dynamisch werkschema model

Het dynamische werkroostermodel gaat nog een stap verder in flexibiliteit, waardoor werknemers hun werktijden kunnen aanpassen op basis van projectbehoeften, werklast of persoonlijke verplichtingen.

✅ Sleuteleigenschappen: Er is geen strak schema - het werk past zich aan de persoon en de eisen van het bedrijf aan. Deze installatie is ideaal om de balans tussen werk en privé te verbeteren en te reageren op snel veranderende prioriteiten, maar vereist een sterke coördinatie en slimme planningstools om een verkeerde afstemming te voorkomen.

♦️ Mogelijke uitdaging: Dynamische roosters kunnen soms leiden tot de perceptie van vriendjespolitiek of oneerlijke toewijzing van taken als er niet zorgvuldig mee wordt omgegaan. Duidelijke communicatie en transparante processen zijn essentieel om deze problemen aan te pakken.

Voor bedrijven die dit model willen implementeren, is investeren in planningssoftware en het stimuleren van een resultaatgerichte cultuur de sleutel tot effectief werken.

Voorbeeld: X heeft flexibele roosters omarmd, waardoor werknemers hun werkdagen kunnen structureren terwijl projecten op schema blijven.

Hoe implementeer je succesvol een hybride werkmodel?

Om hybride werk tot een succes te maken, moeten bedrijven opnieuw nadenken over hoe ze communiceren, samenwerken en een cultuur opbouwen in teams die verdeeld zijn.

De sleutel is een doelbewuste aanpak.

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert- allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken. 🤩

In combinatie met de ClickUp Remote Team Projectmanagement Software krijgt u de perfecte oplossing om teams op afstand te beheren. Zo implementeert u een hybride werkmodel met ClickUp! 👀

Stel duidelijk beleid en duidelijke verwachtingen in

Een hybride werkmodel werkt het beste als iedereen weet wat hij kan verwachten. Stel beleidsregels op voor aanwezigheid op kantoor, normen voor vergaderingen en communicatiekanalen.

*Zijn er vaste kantoordagen of bepalen de werknemers dat zelf?

*Moeten vergaderingen eerst op afstand of hybride zijn?

Duidelijke richtlijnen nemen onzekerheid weg en zorgen voor eerlijkheid.

ClickUp Documenten

Werk in realtime samen met uw team om het werk op elkaar af te stemmen met ClickUp Docs

ClickUp Docs helpt teams bij het maken, beheren en delen van naadloos beleid op één plek. Bouw in plaats van verouderde PDF's een dynamische kennis hub met real-time samenwerking.

Documenteer alles van richtlijnen voor hybride werk en communicatienormen tot prestatieverwachtingen en etiquette voor vergaderingen om ervoor te zorgen dat iedereen, op afstand of op kantoor, op één lijn blijft.

Moet je het beleid verfijnen terwijl je team zich ontwikkelt? Geen probleem, werk gewoon je document bij met ingesloten taken, checklists en deadlines direct in het beleid om naleving en verantwoordelijkheid bij te houden. Wil je direct feedback? Met inline opmerkingen en @mentions kunnen medewerkers rechtstreeks in het document vragen stellen of verbeteringen voorstellen!

ClickUp Brein

Vermijd een lange zoektocht naar ontbrekende documenten met ClickUp Brain

En het beste deel? Het is geïntegreerd met ClickUp Brain! Het fungeert als de AI-gestuurde kennisassistent van je team, die onmiddellijk de juiste informatie opduikt waar en wanneer je die nodig hebt. In plaats van eindeloze bestanden door te spitten, hoef je het alleen maar aan Brain te vragen en hij haalt in een paar seconden het nieuwste beleid voor werken op afstand, richtlijnen voor het team, actie-items of SOP's voor projecten tevoorschijn.

ClickUp Brain organiseert niet alleen documenten, maar helpt teams ook om moeiteloos beleid op te stellen en te verfijnen. Het kan complexe richtlijnen samenvatten, verbeteringen voorstellen op basis van best practices in de sector en zelfs nieuwe beleidsontwerpen genereren op basis van de input van het team.

Een nieuwe medewerker kan bijvoorbeeld gewoon aan Brain vragen, 'Wat is ons beleid voor werken op afstand? en het haalt direct de nieuwste richtlijnen op van overal in uw werkruimte, waardoor u tijd bespaart.

wist u dat? 48% van de hybride en externe werknemers rapporteerde dat ze zich energieker voelden dan een jaar eerder.

Om verbinding te houden vertrouwen hybride teams op technologie, dus investeren in de juiste hulpmiddelen is essentieel. Platformen voor videoconferenties, software voor projectmanagement en instant messaging helpen de kloof te overbruggen tussen werknemers op afstand en werknemers op kantoor.

ClickUp-taaken

ClickUp-taak aanpassen aan uw werkstroom met toegewezen personen, vlaggen met prioriteit en aangepaste statussen

Hybride werk heeft zijn voordelen, maar zonder een transparant systeem worden taken genegeerd, raken prioriteiten zoek en voor je het weet neemt de chaos het over.

ClickUp-taak komt hier om de hoek kijken. Ze vormen de ruggengraat van een goed geolied hybride team en helpen iedereen op één lijn te blijven, verantwoording af te leggen en productiviteit te behouden, of ze nu thuis zijn, op kantoor of aan de andere kant van de wereld.

Nooit meer 'Wacht, wie behandelt dit? Elke ClickUp-taak wordt geleverd met toegewezen personen, deadlines, prioriteiten en statussen, dus er is geen ruimte voor verwarring. Moet u een groot project opsplitsen? Subtaken maken het gemakkelijk om kleinere stukken toe te wijzen aan verschillende leden van het team, terwijl alles met elkaar verbonden blijft.

Ook lezen: 10 voorbeelden en use cases van automatisering van werkstromen

ClickUp Automatiseringen

Maak aangepaste triggers voor terugkerende taken met ClickUp-taak automatiseringen

Zie ClickUp Automatiseringen als uw persoonlijke assistent voor alle kleine dingen die het werk in beweging houden. Ze volgen een eenvoudige regel: Als dit gebeurt, doe dan dit. U stelt de trigger in en ClickUp zorgt voor de rest.

Stel dat je hybride team dringende client requests binnenkrijgt, maar je wilt ze niet elke keer handmatig bijhouden, dus automatiseer je het. Wanneer een nieuwe taak wordt gemarkeerd als 'Hoge Prioriteit', wijst het platform deze automatisch toe aan het juiste lid van het team, verplaatst deze naar de top van de lijst met taken en stelt de projectleider hiervan op de hoogte.

⚙️ Bonus: Gebruik het sjabloon voor werk op afstand van ClickUp om een uitgebreid abonnement voor je teamleden te maken voor de overgang naar werk op afstand, verwachtingen en rollen te schetsen en de voortgang van taken te organiseren en bij te houden.

Bevorder een sterke hybride werkcultuur

Cultuur gaat over hoe mensen samenwerken. Moedig inclusiviteit aan en zorg ervoor dat externe werknemers net zo betrokken zijn als werknemers op kantoor. Organiseer virtuele teambuildingactiviteiten, vier overwinningen tijdens vergaderingen in het hele bedrijf en train managers in het effectief leiden van hybride teams.

Hier zijn enkele boeiende communicatiespelletjes om de betrokkenheid van werknemers te vergroten! 🎲 Laat zien en vertellen, cultuur editie: Laat leden van het team iets unieks vertellen over hun achtergrond, cultuur of hobby's. Dit kan een snelle diavoorstelling zijn, een leuk feitje of zelfs een korte kookdemo. Dit kan een snelle diavoorstelling zijn, een leuk weetje of zelfs een korte kookdemonstratie 🌎

Virtuele koffieroulette: Koppel teamleden elke week automatisch aan elkaar voor een virtuele koffieklets van 15 minuten. Het is een geweldige manier om spontane gesprekken aan te moedigen tussen collega's die normaal gesproken geen contact met elkaar hebben ☕

Hybride teamspellen: Creëer leuke uitdagingen zoals de dagelijkse stap uitdaging, foto speurtochten en wellness bingo om betrokkenheid te stimuleren ongeacht de locatie! 🎯

ClickUp chatten

Geen verspreide berichten en actie-items meer, bundel alles met ClickUp Chat

ClickUp Chat maakt hybride samenwerking moeiteloos en centraliseert team gesprekken, project updates en projectmanagement op één plek. U hoeft niet meer te schakelen tussen verschillende apps, elke discussie blijft verbonden met uw werk.

Van een snelle check-in tot een lange brainstormsessie, chatten helpt om communicatie werkbaar, georganiseerd en toegankelijk te houden voor iedereen.

Lees hier hoe je chatten kunt gebruiken: 💭

Houd teams betrokken met instant messaging die naadloos integreert met taken, documenten en projecten voor context

Verbind HR, leiderschap en medewerkers in één ruimte om transparantie te behouden

Blijf op de hoogte met slimme notificaties zonder overweldigd te raken

Voer snel video- of audiogesprekken voor hybride vergaderingen met SyncUps

Converteer berichten naar ClickUp-taaken met eigenaars, deadlines en beschrijvingen

Markeer sleutelgesprekken, stel herinneringen in en zorg voor afhankelijkheid van taken met FollowUps

📮 ClickUp Inzicht: 60% van de werknemers beantwoordt chatberichten binnen 10 minuten, maar elke onderbreking kost tot 23 minuten aan aandacht, wat leidt tot een productiviteitsparadox. Ondertussen vertrouwt 83% van de kenniswerkers op e-mail en chatten als hun belangrijkste communicatiemiddelen, waardoor kritieke informatie verloren gaat in verspreide, losgekoppelde kanalen. ClickUp helpt teams geconcentreerd te blijven door contextwisselingen te verminderen en communicatie, taken en kennis op één plek te houden. Met een gecentraliseerde werkruimte kunnen teams werk bespreken zonder belangrijke details te verliezen in verspreide e-mails en chats. Berichten kunnen worden omgezet in bruikbare items, zodat niets over het hoofd wordt gezien. Deze gestructureerde aanpak vermindert onderbrekingen, voorkomt informatieverlies en houdt de productiviteit op peil.

ClickUp Whiteboards

Brainstorm op een visueel canvas in realtime met ClickUp Whiteboards

In een hybride installatie heb je niet de luxe om rond een whiteboard in een vergaderzaal te zitten. Maar dat hoeft ook niet! ClickUp Whiteboards brengen dezelfde energie naar een gedeelde digitale ruimte waar iedereen in realtime kan schetsen, schrijven en voortbouwen op elkaars ideeën.

Pro Tip: Stel een gedeeld ClickUp Whiteboard in waar werknemers hun teamgenoten kunnen uitschelden voor goed werk, samenwerking of gewoon geweldig zijn! Dit verhoogt het moreel en betrekt iedereen erbij, zelfs degenen in verschillende tijdzones. U kunt er een maandelijkse traditie van maken met een virtuele 'Wall of Fame. '

Continu evalueren en verbeteren

Hybride werk is geen instel-en-vergeet-mij model. Verzamel regelmatig feedback van werknemers om te zien wat werkt en wat moet worden aangepast. Houd productiviteit, betrokkenheid en teamtevredenheid in de gaten om het beleid en de tools zo nodig aan te passen.

ClickUp Formulieren

Krijg in slechts een paar stappen inzicht in het sentiment onder werknemers met aanpasbare ClickUp Formulieren

Het bouwen van een geweldige hybride werkomgeving vereist voortdurende aanpassingen op basis van echte feedback van werknemers. ClickUp Formulieren bieden u een eenvoudige, geautomatiseerde manier om inzichten te verzamelen en om te zetten in actie.

Instance: uw bedrijf wil nagaan wat werknemers vinden van hun hybride rooster.

U kunt een feedbackformulier voor hybride werkschema's maken en zodra werknemers hun antwoorden hebben ingestuurd, organiseert ClickUp automatisch de gegevens in taken, zodat u trends kunt ontdekken, problemen kunt aanpakken en echte verbeteringen kunt doorvoeren zonder eindeloze bladen te hoeven sorteren.

Uitdagingen in hybride werkmodellen overwinnen

Hybride werk biedt flexibiliteit en efficiëntie, maar brengt ook uitdagingen met zich mee zoals miscommunicatie, roosterconflicten en cultuurverschillen. Succes ligt in het aanpakken van deze hindernissen met slimme strategieën die teams verbonden, betrokken en productief houden.

Ontdek hoe je hybride werken naadloos kunt laten verlopen. 📝

Communicatiebarrières: Virtuele hybride vergaderingen kunnen het voor sommige mensen moeilijk maken om hun stem te laten horen, en tijdzoneverschillen vertragen de zaken. De oplossing? Investeer in betere software voor video conferencing en hybride werken, zodat teams verbonden kunnen blijven, waar ze ook zijn

Coördinatieproblemen: Als de helft van het team op afstand werkt en de andere helft op kantoor, is het niet eenvoudig om iedereen op dezelfde pagina te houden. Door gebruik te maken van projectmanagement tools, duidelijke verwachtingen in te stellen en ervoor te zorgen dat werknemers op afstand niet buitengesloten worden bij sleutelbeslissingen, kunnen zaken vlotter verlopen

Teams verbreken de verbinding: Werk op afstand kan isolerend aanvoelen en kansen op netwerken of mentorschap kunnen gemist worden, vooral voor ondervertegenwoordigde groepen. Regelmatige virtuele check-ins, hybride teambuildingactiviteiten en gestructureerde mentorschapsprogramma's helpen iedereen zich betrokken te voelen

Creatieve dip: Digitale brainstormsessies hebben niet altijd dezelfde vonk als persoonlijke sessies. Een beetje structuur kan helpen: plan samenwerkingsdagen op kantoor, gebruik interactieve brainstormtools zoals ClickUp Whiteboards en creëer speciale ruimtes om ideeën te delen

Gefragmenteerde cultuur: Als sommige werknemers op afstand werken en anderen op kantoor, kan er gemakkelijk een kloof ontstaan. Leiders moeten zich erop richten dat iedereen zich even waardevol voelt, dat de bedrijfscultuur in alle installaties wordt versterkt en dat externe werknemers geen bijzaak zijn

wist je dat? Professionals die hybride werken hebben de hoogste betrokkenheid met 35%, gevolgd door werknemers die volledig op afstand werken met 33% en werknemers die op kantoor werken met 27%.

Werk hybride met ClickUp!

De hybride werkstructuur is een blijvertje en combineert flexibiliteit met samenwerking.

Het juiste model hangt af van de behoeften van je team en de doelen van je bedrijf, maar succes komt van duidelijke verwachtingen, transparante workflows en open communicatie.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, is het ultieme alles-in-één platform om hybride werken te vereenvoudigen. Het maakt niet uit waar je team is: op kantoor, op afstand of een mix van beide. ClickUp brengt iedereen op één lijn met behulp van krachtig Taakbeheer en realtime functies voor samenwerking.

Waar wacht u nog op? Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp! ✅