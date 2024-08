Hoe leidinggeven in een hybride werkomgeving

Werknemers hebben graag de autonomie om te kiezen waar en wanneer ze werken. Een hybride werkmodel maakt dit mogelijk.

Volgens een onderzoek van Gallup, 53% van de banen in de VS hybride . Hoewel dit model geprezen wordt voor de verbetering van de balans tussen werk en privé, stelt het teamleiders voor enkele unieke uitdagingen.

Je kunt je bijvoorbeeld afvragen hoe je een perfecte coördinatie kunt garanderen tussen werknemers op locatie en werknemers op afstand, hoe je hun prestaties kunt evalueren of hoe je duidelijke communicatielijnen tot stand kunt brengen.

In dit artikel bespreken we een aantal van de grootste uitdagingen bij het leiden van hybride teams en hoe je ze kunt aanpakken. We delen ook bruikbare tips om je werknemers gemotiveerd en gelukkig te houden in een hybride omgeving.

Het hybride leiderschapsmodel

Hybride leiderschap is het effectief managen van teams en afdelingen die samenwerken in verschillende werkomgevingen. Het combineert vaardigheden op afstand en in persoon. Functionele leiderschapsstrategieën onder hybride werkmodellen hanteren een flexibele aanpak om ambiguïteit en afhaken in dergelijke werkomgevingen te voorkomen.

Hoewel hybride teams al geruime tijd bestaan, is er een aanzienlijke hausse geweest in deze ruimte na de pandemie. Dit betekent dat veel leiders nu hybride teams en teams op afstand leiden zonder voorafgaande ervaring. Natuurlijk ontstaan er dan problemen.

Volgens McKinsey, worden hybride leiders "geconfronteerd met een sfeer van ambiguïteit vooral omdat ze "een beperkte zichtbaarheid hebben in de werklast en de processen" van hun werknemers. Dit vereist dat leiders verder gaan dan hun neus lang is om werknemers te verzekeren dat:

Er naar hen geluisterd wordt

Ze deel uitmaken van een team

Hun resultaten tellen zwaarder dan de persoonlijke processen die ze instellen om werk Klaar te krijgen

Dit vereist ook dat leiders meer nadruk leggen op:

Cultuur: Het onderhouden van een duidelijke en transparante cultuur die is afgestemd op de doelen van de business en die zichtbaarheid, ondersteuning en empathie bevordert

Het onderhouden van een duidelijke en transparante cultuur die is afgestemd op de doelen van de business en die zichtbaarheid, ondersteuning en empathie bevordert Mensen: Inclusiviteit en flexibiliteit zijn de hoekstenen van hybride werk. Dit vereist dat je je richt op de unieke behoeften van je werknemers en proactieve maatregelen neemt om problemen op te lossen. Het is ook essentieel om zowel hybride als kantoormedewerkers het gevoel te geven dat ze in alle opzichten gelijk zijn

Inclusiviteit en flexibiliteit zijn de hoekstenen van hybride werk. Dit vereist dat je je richt op de unieke behoeften van je werknemers en proactieve maatregelen neemt om problemen op te lossen. Het is ook essentieel om zowel hybride als kantoormedewerkers het gevoel te geven dat ze in alle opzichten gelijk zijn Technologie: DeWERK juiste tools kunnen het spel maken of breken. Uw werknemers moeten communiceren, samenwerken, ideeën delen en hun aanwezigheid laten voelen. Investeer in software die effectieve en zinvolle samenwerking mogelijk maakt

DeWERK juiste tools kunnen het spel maken of breken. Uw werknemers moeten communiceren, samenwerken, ideeën delen en hun aanwezigheid laten voelen. Investeer in software die effectieve en zinvolle samenwerking mogelijk maakt Processen: Heroverweeg uw offline processen door open te staan voor nieuwe en innovatieve ideeën. Houd de processen flexibel en richt je tegelijkertijd op de resultaten; korting nooit op transparantie, eigendom en discipline

Heroverweeg uw offline processen door open te staan voor nieuwe en innovatieve ideeën. Houd de processen flexibel en richt je tegelijkertijd op de resultaten; korting nooit op transparantie, eigendom en discipline Voortdurend leren: Het omarmen van hybride werkarrangementen betekent een voortdurende aanpassing op basis van wat werkt en wat niet werkt

De uitdagingen van hybride leiderschap in werk: De 5C's

Hybride werk is geen pasklare oplossing. Het ene bedrijf staat voor andere uitdagingen dan het uwe. Directeur Lauder Instituut, Martine Haas stelt 5C's voor als een geweldige manier om de meeste uitdagingen die je tegenhouden bij het opbouwen van een bloeiende hybride werkplek te beoordelen, te begrijpen en te overwinnen. Laten we eens kijken wat deze 5C-uitdagingen zijn:

Communicatie

Communicatieproblemen kunnen ontstaan door hiërarchische structuren, verschillende werktijden, taal- of cultuurverschillen. Wanneer deze problemen worden overgedragen naar een hybride werkomgeving, hebben ze de neiging zich te vermenigvuldigen.

Volgens een onderzoek onder meer dan 8.000 representatieve werknemers van Gallup noemde 23% van de werknemers een verminderde cross-functionele communicatie als een grote uitdaging bij hybride werk. Bovendien vindt 21% van de werknemers het moeilijker om werkschema's, taken en tijdlijnen te coördineren.

Technologische uitdagingen, gecombineerd met het gebrek aan ervaring van werknemers met technologie voor communicatie op afstand en het comfort dat ze hebben als ze via een scherm praten in plaats van face-to-face, kunnen uw werkstroom belemmeren als er niets aan wordt gedaan.

Coördinatie

Een hybride werkomgeving stelt je voor aanzienlijk meer coördinatie-uitdagingen dan een kantooromgeving. Het risico hier wordt 'breuklijnen' genoemd - scheuren die zich snel kunnen vormen tussen degenen die op kantoor werken en degenen die op afstand werken.

Bekijk het zo: de moeite die het kost om teamgenoten op afstand erbij te betrekken, betekent dat ze vaak korte, geïmproviseerde chatten en kleine beslissingen van de kantoorploeg missen. Na verloop van tijd wordt dit een gewoonte, en plotseling kunnen externe medewerkers buiten de boot vallen bij grotere gesprekken en belangrijkere beslissingen.

Het is alsof je de gebruikelijke ochtendvergadering mist voordat je deelneemt aan projectupdates.

Verbinding

Verbinding maken met je collega's kan moeilijk zijn als je op afstand werkt. Sommige werknemers spreken zelden in virtuele vergaderingen, terwijl nieuwkomers het moeilijk kunnen vinden om het ijs te breken.

Hybride werkplekken lopen ook het risico een ' te creëren VIP Club ' van degenen die zich centraal en toegewezen voelen aan uw organisatie en een 'buitenstaandersgroep' die zich niet betrokken voelt bij het werk en het sociale leven.

Gebrek aan verbinding kan leiden tot lagere productiviteit en meer verloop. Dit wordt ondersteund door het feit dat 24% van de werknemers een verminderde relatie met collega's vaststelde als een belangrijke uitdaging van hybride werk.

Creativiteit

Werken op afstand kan de creativiteit op twee niveaus in gevaar brengen - collectieve creativiteit en individuele creativiteit. De collectieve creativiteit ligt voor de hand.

Vergaderingen in Zoom kunnen, zeker in het begin, misschien niet de vloeiende gesprekken, sidebars en de gratis werkstroom van ideeën vervangen die plaatsvinden wanneer werknemers persoonlijk met elkaar in contact komen.

Wekenlang alleen werken kan ook de creativiteit van individuen temperen door het tekort aan spontane chats met collega's over triviale onderwerpen zoals eigenzinnige bureaudecoraties of over serieuze onderwerpen zoals een nieuw baanbrekend idee. Veel werknemers missen misschien zelfs het dagelijkse woon-werkverkeer en de frisse lucht.

De meesten van ons hebben behoefte aan een mix van tijd voor zichzelf en sociale opwinding om onze creatieve sappen te laten stromen. Als het sociale aspect van een fysieke werkplek wegvalt, kan het moeilijk zijn om je creatieve kant te laten zien.

Cultuur 32% van de werknemers voelt zich minder verbonden met de cultuur van hun organisatie wanneer ze hybride werken. Dat komt omdat thuiswerken isolerend kan werken, vooral voor nieuwe werknemers die bij uw bedrijf komen werken.

Het kan zijn dat ze gewoon niet weten wat het beste werkt voor uw organisatie en voor uw algemene bedrijfscultuur en waarden

Ze kunnen zich verloren voelen en geen gevoel van richting hebben, vooral in vergelijking met collega's die op kantoor werken

Als deze culturele normen niet goed worden ingeprent, kan zelfs communiceren moeilijk zijn, laat staan verbinding maken met collega's van verschillende afdelingen, teams en geografische locaties.

Daarnaast hebben teams op afstand nog met veel andere uitdagingen te maken. Er is veel minder ruimte voor werknemers om sterke interpersoonlijke relaties te vormen en er is een grote kans op misinterpretatie en dubbelzinnigheid.

Medewerkers op afstand kunnen zich ook over het hoofd gezien voelen, gevoelens van ontevredenheid koesteren en niet zo gewaardeerd of 'op de hoogte' zijn als kantoormedewerkers.

Effectief leidinggeven aan virtuele teams in een hybride model

Te midden van de uitdagingen die gepaard gaan met hybride werkmodellen, is het essentieel om opnieuw na te denken over leiderschapsstrategieën die vertrouwen scheppen. Hier zijn enkele leiderschapsstrategieën die je kunt gebruiken als leider van een hybride team.

Prioriteer resultaten boven uren

Wanneer u leiding geeft aan een hybride team, is het ideaal om resultaatgericht te denken in plaats van te focussen op strikte, inflexibele werktijden.

U hoeft misschien geen kloksysteem te hebben dat meet hoeveel tijd een werknemer op kantoor doorbrengt. In plaats daarvan moet je je richten op de resultaten, d.w.z. of je teams hun doelen en taken binnen de deadlines halen.

stel actiedoelen in en houd ze bij met ClickUp Goals_

Dit vereist dat u coördinatie, communicatie en transparantie prioriteit geeft in plaats van strikte werktijden. Het idee is om ondubbelzinnig duidelijke doelen te stellen voor uw hybride teams en proactief stappen te nemen om deze doelen te bereiken.

ClickUp, de populaire software voor projectmanagement, wordt geleverd met ClickUp Doelen en ClickUp-taak om u te helpen bij de instelling en het bijhouden van doelen voor hybride werknemers. Met deze functies kunt u uitvoerbare doelen stellen, hun voortgang meten en nauwlettend in de gaten houden wie wat doet en wanneer.

Met ClickUp Goals kunnen teams doelen vastleggen met gedetailleerde beschrijvingen, deadlines en meetbare targets, waardoor het voor een hybride team eenvoudig wordt om verantwoording af te leggen. U kunt ook grote doelen opsplitsen in beheersbare doelen en specifieke targets instellen om ze gemakkelijker te halen.

Toevoegen meerdere toegewezen personen en volgers een taak om te zorgen voor een duidelijke, lineaire werkstroom die volledige transparantie en eigendom bevordert.

pas je projectmanagement, projectbijhouden en werkstroomvisualisatie aan met *[_ClickUp's 15+ weergaven](https://clickup.com/features/views)*

Creëer een positieve hybride werkcultuur

Als leiders van hybride werkomgevingen moet u stappen ondernemen om een positieve hybride cultuur op te bouwen, een cultuur die wordt gekenmerkt door openheid voor ideeën, samenwerking, communicatie, en respect voor ieders individualiteit en denkproces.

Gebruik samenwerkingssoftware zoals ClickUp Documenten om leden hun ideeën te laten schrijven en vastleggen, samen te werken aan projectdocumentatie en aantekeningen te laten maken, allemaal binnen het krachtige platform voor projectmanagement van ClickUp.

werk samen aan projectdocumentatie en werk in realtime samen met ClickUp Docs_

U kunt ook ClickUp Whiteboards om samen verschillende projecten en ideeën te schetsen en direct vanuit uw brainstormsessies taken te lanceren. Whiteboards zijn overal toegankelijk, zodat uw teamleden op afstand en op kantoor synchroon kunnen samenwerken wanneer dat nodig is.

taken en documenten toevoegen aan het ClickUp Whiteboard en ideeën met uw werk verbinden_

Implementeer daarnaast de volgende strategieën om het proces te ondersteunen:

Gebruik de juiste communicatiemiddelen: Kies de juiste communicatiemiddelen om iedereen met elkaar in verbinding te houden en communicatiesilo's te doorbreken. Implementeer goed geplande schema's voor gebeurtenissen en vergaderingen, zodat alle leden tijd kunnen vrijmaken om aanwezig te zijn en hun inbreng te leveren

Kies de juiste communicatiemiddelen om iedereen met elkaar in verbinding te houden en communicatiesilo's te doorbreken. Implementeer goed geplande schema's voor gebeurtenissen en vergaderingen, zodat alle leden tijd kunnen vrijmaken om aanwezig te zijn en hun inbreng te leveren Bevorderen van teambuilding en samenwerking: Alleen maar werken en niet spelen zorgt ervoor dat uw werknemers niet willen blijven. Stimuleer teambinding via formats zoals virtuele sessies in de waterkoeler, leuke spelletjes of zelfs trivia quizzen met behulp van werkplekgegevens. Bijvoorbeeld, hoeveel deals hebben we vorige maand gesloten? Of wat was ons doel voor het afgelopen kwartaal?

Alleen maar werken en niet spelen zorgt ervoor dat uw werknemers niet willen blijven. Stimuleer teambinding via formats zoals virtuele sessies in de waterkoeler, leuke spelletjes of zelfs trivia quizzen met behulp van werkplekgegevens. Bijvoorbeeld, hoeveel deals hebben we vorige maand gesloten? Of wat was ons doel voor het afgelopen kwartaal? Zorg ervoor dat alles wat er op kantoor gebeurt tegelijkertijd wordt gecommuniceerd met werknemers op afstand. Hiervoor moet je ervoor zorgen dat je team duidelijke en uitgebreide documentatie of opnames van vergaderingen, abonnementen, jaarlijkse en driemaandelijkse doelen of andere relevante informatie maakt en bewaart in een gemakkelijk toegankelijk format. ClickUp is hiervoor de ideale tool

Behoud autonomie en verantwoordelijkheid

Stel uw teams in staat om betere besluitvormers te worden. Wees genereus met verantwoordelijkheid en autoriteit in de hybride werkomgeving. Dit bevordert het gevoel van eigendom, waardoor de productiviteit automatisch toeneemt.

Als je leden van je team de vrijheid geeft om te experimenteren en hun eigen beslissingen te nemen, dan stimuleer je de ontwikkeling van nieuwe ideeën samenwerking en creatieve probleemoplossing . ClickUp's sjabloon voor een team managementplan is een uitstekende manier om duidelijke rollen en verantwoordelijkheden in te stellen en verantwoording af te leggen voor elke actie.

Met de weergave Agenda in het sjabloon kunt u vergaderingen van teams efficiënt plannen en structureren. Voor afdelingsfocus gebruikt u de weergave Agenda per Afdeling om ieders tijd te optimaliseren. Tot slot kunt u de voortgang en taken van elke afdeling volgen met de uitgebreide weergave Status per afdeling.

Met dit sjabloon kunt u ook:

Duidelijke abonnementen en toezicht houden op projecten

Taken en verantwoordelijkheden duidelijk communiceren naar de leden van het team

Ervoor zorgen dat teams op één lijn zitten wat betreft de belangrijkste prioriteiten voor collectief succes

Gebruik modellen zoals de DAC

Het managen van externe of hybride teams vereist een iets andere aanpak voor het uitvoeren van effectieve besluitvorming. Bij het DAC-model gaat het bijvoorbeeld om richting, afstemming en toewijding. Laten we het uitsplitsen:

Richting: Zorg ervoor dat de leden van je team het met elkaar eens zijn en zich bewust zijn van de doelstellingen van het teamalgemene doelen en strategieën van het team *Alignment: Zorg ervoor dat afdelingen, Teams en leden met verschillende maar onderling verbonden taken en rollen actief met elkaar samenwerken aan belangrijke taken. Gebruik hulpmiddelen zoalsClickUp's weergave van chatten om rechtstreeks vanuit uw werkruimte met teamleden en afdelingen te communiceren

communiceer naadloos en deel bestanden in chatten met de chatweergave van ClickUp._

**Zijn de leden van uw team sterk betrokken bij en voelen ze zich verantwoordelijk voor het succes van het bedrijf? Of zijn ze meer gericht op persoonlijke groei? In het eerste geval moet u werken aan het betrekken en inspireren van mensen, vertrouwen opbouwen en een gevoel van eigendom en verantwoordelijkheid creëren

Gebruik maken van grenzen

Als hybride teamleider moet u in staat zijn om grensoverschrijdend samen te werken . Je moet je op je gemak voelen om uit te reiken naar verschillende afdelingen en hiërarchische niveaus, externe belanghebbenden, en andere relevante groepen en met hen te coördineren over afstanden of tijdzones heen om werk Klaar te krijgen.

Dit betekent dat je 24 uur per dag verbinding moet maken met teams buiten en op locatie, dat je moet zorgen voor naadloze communicatie tussen jou en andere leden van het team en voor een effectief systeem dat silo's doorbreekt en iedereen op dezelfde pagina houdt.

Hoewel dit misschien niet altijd mogelijk is, kun je met oprechte inspanning en door de vele tips in dit artikel te volgen een bijna perfecte verbinding bereiken.

**Begrijp hoe kennis binnen uw organisatie stroomt en identificeer hiaten en kansen in zowel virtuele als face-to-face instellingen

Moedig werknemers aan om deel te nemen aan grensoverschrijdend, collaboratief gedrag door training, incentives en promotie s, en zorg ervoor dat het niet als extra stress wordt gezien

s, en zorg ervoor dat het niet als extra stress wordt gezien Ontwikkel functieoverschrijdende netwerken binnen de organisatie om het grotere geheel en de verbindingen tussen groepen te begrijpen

Experimenteer met 'lunch en leer'-sessies

Virtuele of persoonlijke 'lunch en leer'-sessies bieden een ontspannen en informele instelling voor werknemers van verschillende afdelingen om met elkaar in contact te komen en persoonlijk contact te leggen.

Door deel te nemen aan informatieve of onderhoudende discussies kunnen collega's afdelingssilo's doorbreken, wederzijds respect bevorderen en sterkere relaties opbouwen. Deze sessies moedigen kruisbestuiving van ideeën aan, wat leidt tot meer samenwerking en innovatie in de hele organisatie.

Bevorder een mentaliteit van voortdurend leren

Uiteindelijk gaat hybride leiderschap over experimenteren en openstaan voor innovatie. Je moet voortdurend testen welke benaderingen het beste werken voor je team en welke duidelijk 'no-gos' zijn. Het is ook belangrijk om open te staan voor feedback en te accepteren dat je fouten kunt maken.

Behandel elk mislukt 'experiment' als een leermoment. Probeer elk kwartaal een nieuwe aanpak uit voor projectmanagement of samenwerking. Verzamel vervolgens feedback van medewerkers over wat ze ervan vinden. Ga door met modellen die resultaat opleveren en laat alles achterwege wat geen resultaat oplevert.

Prestaties evalueren in een hybride werkmodel

Een hybride werkmodel is veel dynamischer dan een traditioneel model. Instance, jij als teamleider hebt relatief minder zichtbaarheid op de dagelijkse activiteiten van je werknemers. Je zou in de val kunnen lopen om onbedoeld een werknemer te bevoordelen die vaker op kantoor komt. Hoewel het vooroordeel misschien onbedoeld is, kan het een sterk negatief effect hebben op de werkcultuur en de werknemerservaring.

Om onbewuste vooroordelen te vermijden, heb je een uitgebreid systeem nodig dat je bewust en waakzaam houdt. Dit is waar ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken schittert. Het geeft u een korte beschrijving van hoe goed een werknemer het deed aan het einde van een project, zodat u hem realtime, objectieve, constructieve feedback kunt geven.

Bovendien kunt u de dagelijkse prestaties van uw team volgen door het gevisualiseerde bijhouden van ClickUp-doelen en ClickUp-taaken te bekijken.

In het algemeen moet u zich bewust zijn van wat er gaande is, maar u moet ook micromanagen van uw team vermijden. Vertrouw op ze, geef ze autonomie en houd tijdens het project in de gaten hoe ze presteren. Zo evalueer je de prestaties in een hybride model.

Optimaliseer uw hybride werkmodellen met ClickUp

Nu het hybride werkmodel steeds populairder wordt onder werknemers en bedrijven, moet u er klaar voor zijn.

De belangrijkste verschuiving vindt plaats in uw mindset. Verander uw perspectief van een op werkuren gericht kader naar een op doelen gericht kader. Begrijp hoe je gebruik kunt maken van flexibele werkruimtes en flexibele werktijden om het beste talent aan te trekken en je team zo productief mogelijk te houden.

Nog te doen, probeer ClickUp's functies voor het instellen van doelen en het bijhouden van taken, communicatie- en samenwerkingstools en sjablonen. Dit creëert het perfecte ecosysteem om met intentie leiding te geven op een hybride werkplek.

Aanmelden bij ClickUp en overbrug de communicatiekloof binnen hybride teams.