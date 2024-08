Flexibiliteit op de werkplek omarmen: Laat uw team op afstand groeien!

Als mensen aan flexibiliteit op het werk denken, associëren ze dat vaak met een beter evenwicht tussen werk en privé, gelijke kansen en tevredenheid van de werknemers.

En hoewel dit allemaal geweldige dingen zijn, heeft flexibiliteit op de werkplek ook een enorme impact op het bedrijfsresultaat. Het heeft een positieve invloed op verschillende facetten van de bedrijfsvoering: het verhoogt de productiviteit van werknemers, minimaliseert de voetafdruk van het onroerend goed, optimaliseert het energieverbruik en verbetert de algehele financiële resultaten.

De mogelijkheid om op afstand of in een hybride model te werken is ook een belangrijke factor bij het aantrekken en behouden van toptalent. Sterker nog, 83% van de bedrijven die zijn opgenomen in de Fortune 100 Best Companies to Work bieden werknemers de mogelijkheid om thuis te werken.

In dit artikel onderzoeken we hoe HR-professionals en bedrijfsleiders de productiviteit en het geluk van werknemers op de moderne werkplek kunnen stimuleren met behulp van flexibele strategieën en hulpmiddelen.

Definitie van flexibiliteit op de werkplek

Flexibiliteit op de werkplek is het vermogen om werkafspraken aan te passen aan de behoeften van zowel de werkgever als de werknemers. Het kan verschillende formulieren aannemen, waaronder werken op afstand, flexibele roosters, delen van werk en verkorte werkweken.

De belangrijkste doelen van flexibiliteit op de werkplek zijn om werknemers meer controle te geven, de balans tussen werk en privéleven te verbeteren, de productiviteit te verhogen en het behoud en de tevredenheid van werknemers te ondersteunen. Het vereist vertrouwen tussen managers en werknemers om ervoor te zorgen dat nog steeds aan de behoeften van de business wordt voldaan.

De noodzaak van flexibiliteit op de moderne werkplek

Dus waarom heb je flexibiliteit op de werkplek nodig in je organisatie? Afgezien van het feit dat je werknemers gelukkiger zijn en de kosten voor het runnen van je kantoor dalen, zijn hier enkele belangrijke redenen:

Werknemersmoreel en personeelsbehoud

Dit moet worden herhaald. Als werknemers meer controle hebben over hun roosters en waar ze werken, zijn ze over het algemeen gelukkiger en meer betrokken. Dit positieve moreel kan direct leiden tot een hogere retentie van werknemers.

Uit een recent onderzoek van Owl Labs bleek bijvoorbeeld dat 24% van de werknemers zou op zoek gaan naar een andere baan als ze niet meer op afstand of hybride zouden mogen werken.

Werving van talent

Flexibiliteit op de werkplek maakt het vaak gemakkelijker om toptalent aan te trekken. Vooral millennials en Gen Z-werknemers hechten waarde aan banen met flexibele werkroosters en mogelijkheden om op afstand te werken.

A FlexJobs onderzoek bleek dat 80% van de millennials en 74% van de Gen Z-werknemers toegaf dat flexibiliteit hun topprioriteit was bij het beoordelen van een mogelijke baan.

Verhoogde productiviteit

Ondanks aanvankelijke bezorgdheid hebben studies aangetoond dat flexibiliteit op de werkplek de productiviteit kan verhogen. De universiteit van Stanford ontdekte een productiviteitsstijging van 13% wanneer werknemers vanuit huis werkten.

Kostenbesparingen

Als meer werknemers op afstand werken, kunnen bedrijven vaak hun overheadkosten verlagen. Minder werknemers op locatie betekent dat bedrijven minder geld hoeven uit te geven aan kantoorvastgoed, wat zich vertaalt in aanzienlijke besparingen op huur en nutsvoorzieningen.

Business continuïteit

Met flexibele werkopties kunnen bedrijven zelfs in onvoorziene omstandigheden blijven werken. Bedrijven die flexibel werken al hadden geïmplementeerd, zagen minder verstoringen toen werknemers tijdens de pandemie overschakelden op thuiswerken.

Verschillende formulieren van flexibiliteit op de werkplek

Hier gaan we dieper in op de verschillende opties voor flexibiliteit op de werkplek die organisaties hun werknemers kunnen bieden:

Flexibele roosters

Dit type flexibiliteit op de werkplek laat werknemers zelf hun werktijden bepalen binnen bepaalde limieten. Het kan gaan om keuzes zoals verkorte werkweken, waarbij werknemers langer werken op minder dagen, of gespreide werktijden, waarbij begin- en eindtijden verschillen.

Deze flexibiliteit helpt werknemers hun werk en persoonlijke toewijdingen in balans te brengen, wat resulteert in meer werkgeluk en productiviteit.

Een voorbeeld: een bovenliggend kind kan zijn dag vroeger beginnen om op tijd op school te zijn.

Opties voor werk op afstand

Een sleutelaspect van de moderne flexibiliteit op de werkplek is de mogelijkheid voor werknemers om op andere plaatsen dan het traditionele kantoor te werken, zoals thuis of in co-working ruimtes. Veel organisaties hebben dit model tijdens de pandemie omarmd en erkend dat productiviteit niet gebonden is aan een fysieke locatie.

Technologische ontwikkelingen zoals snel internet en cloud computing hebben communicatie en samenwerking vereenvoudigd, zelfs voor geografisch verspreide teams.

Gedeelde banen en deeltijdbanen

Flexibiliteit op de werkplek omvat ook job sharing, waarbij een bedrijf werknemers de verantwoordelijkheden van een voltijdse positie laat delen. Een werknemer kan bijvoorbeeld de ochtendploeg werken terwijl de andere de middagploeg doet.

Ook het aanbieden van deeltijdse rollen of minder uren kan een vorm van flexibiliteit zijn. Dit model is bedoeld voor mensen die geen fulltime positie kunnen toewijzen om verschillende redenen, zoals opleiding, familieverplichtingen of persoonlijke projecten.

Gecomprimeerde werkweken

In een gecomprimeerde werkweek werken werknemers fulltime, maar op minder dagen, zoals vier dagen van 10 uur in plaats van vijf dagen van 8 uur. Werknemers krijgen meer aaneengesloten vrije dagen. Dit vereist enige planningslogistiek om een goede dekking te garanderen.

Aangepaste werkafspraken

Naast deze gebruikelijke formulieren kan flexibiliteit op de werkplek ook betekenen dat werklasten, rollen en verantwoordelijkheden worden aangepast aan de sterke punten, loopbaanaspiraties en levensfasen van individuele werknemers.

Deze aanpak erkent dat een standaardmodel niet effectief is voor de huidige diversiteit aan werknemers.

Voordelen van het bevorderen van flexibiliteit op de werkplek

Hier volgen enkele sleutel voordelen die het belang van het integreren van flexibiliteit op de werkplek onderstrepen:

Verhoogde productiviteit

Geoptimaliseerde werktijden: Flexibele regelingen stellen werknemers in staat om te werken tijdens hun piekperiodes van productiviteit, die van persoon tot persoon kunnen verschillen. Deze personalisering leidt tot een efficiënter gebruik van werkuren, wat leidt tot een hogere productiviteit

Flexibele regelingen stellen werknemers in staat om te werken tijdens hun piekperiodes van productiviteit, die van persoon tot persoon kunnen verschillen. Deze personalisering leidt tot een efficiënter gebruik van werkuren, wat leidt tot een hogere productiviteitverbeteringen in het bedrijfsproces evenals Minder burn-out: Door de druk van strikte roosters te verlichten, kunnen werknemers een gezonder werkritme aanhouden, waardoor de kans op een burn-out afneemt en de algehele productiviteit toeneemt

Verbeterde tevredenheid van werknemers

Betere balans tussen werk en privéleven: Dankzij flexibele roosters en locaties kunnen werknemers hun werk en privéleven beter combineren, wat leidt tot meer werktevredenheid

Dankzij flexibele roosters en locaties kunnen werknemers hun werk en privéleven beter combineren, wat leidt tot meer werktevredenheid Empowerment en autonomie: Werknemers de vrijheid geven om hun werkschema's te beheren of hun locatie te kiezen bevordert een gevoel van empowerment en autonomie, wat bijdraagt aan een hoger moreel

Minder ziekteverzuim en verloop

Lager stressniveau: Flexibele werkomgevingen kunnen stressniveaus verminderen die samenhangen met woon-werkverkeer en starre werktijden, waardoor het ziekteverzuim afneemt

Flexibele werkomgevingen kunnen stressniveaus verminderen die samenhangen met woon-werkverkeer en starre werktijden, waardoor het ziekteverzuim afneemt Aantrekkelijke werkomgeving: Flexibiliteit trekt werknemers aan, waardoor het personeelsverloop en de daarmee gepaard gaande wervings- en opleidingskosten afnemen. Dit is een goede manier voor HR om hun doelen op het gebied van leiderschap te bereiken met betrekking tot het creëren van een geweldige werkomgeving

Bredere talentenpool

Geen geografische grenzen: Opties om op afstand te werken nemen geografische beperkingen weg, waardoor bedrijven een bredere talentenpool kunnen aanboren die verder reikt dan hun directe locatie

Opties om op afstand te werken nemen geografische beperkingen weg, waardoor bedrijven een bredere talentenpool kunnen aanboren die verder reikt dan hun directe locatie Een divers personeelsbestand:Dit bredere bereik maakt het ook mogelijk om een meer divers personeelsbestand aan te trekken, met een bereik aan perspectieven en vaardigheden die innovatie kunnen stimuleren

Innovatieve werkcultuur

**Een flexibele werkomgeving wordt vaak gezien als meer vooruitstrevend en vooruitdenkend, en moedigt werknemers aan om creatiever en innovatiever te zijn in hun benadering van het werk

Op vertrouwen gebaseerd management: Een dergelijke cultuur is meer gebaseerd op vertrouwen dan op micromanagement en bevordert het gevoel van verantwoordelijkheid en initiatief bij werknemers

Uitdagingen bij het implementeren van flexibiliteit op de werkplek

Hoewel de voordelen van flexibele werkplekken aanzienlijk zijn, kunnen bedrijven verschillende obstakels tegenkomen met dit werkmodel:

Communicatiebarrières

Hoewel technologie het gemakkelijker maakt om op afstand te werken en flexibele uren te hebben, kan het ook voor communicatieproblemen zorgen. Zonder non-verbale signalen kunnen verschillen in tijdzones en technische problemen tot misverstanden leiden.

Een werknemer op afstand mist bijvoorbeeld spontane brainstormsessies op kantoor, waardoor hij zich geïsoleerd of buitengesloten kan voelen.

Prestaties beheren

Het evalueren van de prestaties van externe of flexibele werknemers kan een uitdaging zijn. Traditionele kantoorcijfers zijn mogelijk niet van toepassing als werknemers op niet-traditionele uren werken of vanaf een andere locatie dan het kantoor.

Bedrijfscultuur behouden

Het opbouwen van een solide en inclusieve bedrijfscultuur kan ingewikkelder zijn met een verdeeld team. Werknemers voelen zich minder verbonden met hun collega's en de organisatie als ze niet fysiek aanwezig zijn.

Zo moeten teambuildingoefeningen en gebeurtenissen binnen het bedrijf soms worden verschoven of helemaal worden heroverwogen om tegemoet te komen aan werknemers op verschillende locaties of met verschillende roosters.

Veiligheid van gegevens

Het kan een hele uitdaging zijn om de veiligheid van informatie te garanderen, omdat werknemers vanaf verschillende locaties toegang hebben tot bedrijfsgegevens.

Werknemers die in een openbare ruimte werken, kunnen onbedoeld gevoelige bedrijfsinformatie op hun scherm zetten of kwetsbaar zijn voor datalekken terwijl ze verbinding maken met openbare netwerken.

Aanpassen aan de behoeften van werknemers

Niet alle werknemers geven de voorkeur aan flexibel of extern werken. Sommigen hebben moeite met het gebrek aan structuur, hebben thuis geen geschikte installatie of hebben moeite om hun werk en privéleven van elkaar te scheiden.

Maar het goede nieuws is dat je met een zorgvuldige combinatie van strategie en tools deze problemen in de kiem kunt smoren.

Medewerkers managen in een flexibele werkomgeving

Het effectief managen van een personeelsbestand in een flexibele werkomgeving vereist een mix van moderne tools en open, creatieve en adaptieve managementtechnieken. Hier zijn enkele essentiële strategieën om te overwegen:

Stel duidelijke doelen en verwachtingen op

Met mensen die op verschillende tijden en locaties werken, is het communiceren van verwachtingen over beschikbaarheid, responstijden, deelname aan vergaderingen, enz. cruciaal voor het afleggen van verantwoording en consistente prestaties.

Bijvoorbeeld, tools voor samenwerking op afstand zoals ClickUp hebben functies zoals ClickUp Doelen , een deel van de ClickUp werk op afstand oplossing waarmee teams op schema kunnen blijven om hun doelstellingen te halen met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en automatisch bijhouden van de voortgang.

Focus op resultaten

Beoordeel de prestaties van medewerkers op basis van resultaten in plaats van de tijd die ze achter een bureau doorbrengen. Zorg voor context en vertrouw erop dat werknemers hun werk Nog te doen krijgen. ClickUp-taak kan hier van pas komen om taken en subtaken voor elk project duidelijk te definiëren, ze aan de juiste mensen toe te wijzen, updates en aanvullende informatie te delen in opmerkingen en teamwerk snel bij te houden.

U kunt ook tools voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers om de voortgang en prestaties regelmatig bij te houden.

Een cultuur van vertrouwen bevorderen

Vertrouwen hebben in werknemers om hun tijd en Taken effectief te beheren is van vitaal belang, vooral bij flexibel werk op afstand.

Stimuleer autonomie en empowerment

Werknemers aanmoedigen om initiatief te nemen en beslissingen te nemen binnen hun rol kan leiden tot meer empowered en betrokken personeel.

Duidelijke en consistente communicatie aanmoedigen

Regelmatige check-ins met behulp van digitale samenwerkingstools zijn essentieel om duidelijkheid en verbinding tussen de leden van het team te behouden.

Zet je ideeën om in gecoördineerde acties op een manier die gemakkelijk te begrijpen is met ClickUp Whiteboards

U kunt ClickUp mindmaps en ClickUp Whiteboards om brainstormen tijdens virtuele vergaderingen gemakkelijker te maken.

Teams kunnen ze ook gebruiken om projecten, ideeën of bestaande Taken te plannen en te organiseren. Met mindmaps kun je ook verbindingen leggen tussen taken en ideeën, workflows in kaart brengen met drag-and-drop knooppunten en meer.

Stimuleer sociale verbindingen

Creëer mogelijkheden voor werknemers op afstand om deel te nemen aan virtuele gesprekken en teambuildingactiviteiten. Dit bevordert inclusiviteit en helpt kameraadschap te ontwikkelen terwijl de flexibiliteit van de werkplek behouden blijft.

Omarm technologie

Tools zoals ClickUp zijn veelzijdige platforms met functies als ClickUp weergaven die een gecentraliseerde ruimte voor real-time samenwerking .

Personaliseer uw taakbeheer ervaring met 15+ veelzijdige weergaven van ClickUp

Werkplanning optimaliseren

Het gebruik van apps voor werkplanning kan zeer effectief zijn bij het optimaliseren van het beheer van flexibele roosters.

Deze apps hebben functies zoals sjablonen voor tijdmanagement of gecentraliseerde dashboards waarmee zowel werknemers als managers werkuren gemakkelijker en transparanter kunnen bijhouden en coördineren.

Gegevens centraliseren

Zorg ervoor dat de leden van uw team niet over verschillende platforms hoeven te jagen om toegang te krijgen tot de benodigde informatie. ClickUp Documenten stelt teams in staat om samen te werken in een gedeelde ruimte, waardoor redundantie en verwarring worden verminderd.

Maak prachtige samenwerkingsdocumenten en verbind ze met Taken met ClickUp Docs

ClickUp brengt ook taken, projecten, communicatie, doelen en meer samen in één thuisbasis. ClickUp integraties helpen u ook om alle belangrijke gegevens van meerdere apps op één platform te verzamelen en te synchroniseren.

Gebruik ClickUp Integrations om het volgende te minimaliseren context wisselen tussen meerdere apps

Met gegevens die in ClickUp zijn geconsolideerd, blijft één enkele databron van de waarheid gesynchroniseerd. Dit voorkomt de verwarring die voortkomt uit verspreide, ongelijksoortige databronnen.

U kunt een efficiënte en samenhangende werkomgeving creëren door deze functies te integreren in uw strategie voor flexibel werkplekbeheer.

Voorbeelden uit de praktijk van succesvolle implementatie van flexibele werkplekken

Flexibiliteit is niet langer een kostenpost, maar een slimme strategie om het bedrijfsresultaat van elke organisatie te verbeteren.

Terwijl bedrijven in alle sectoren worstelen met de veranderende dynamiek van de moderne werkomgeving, accepteren veel bedrijven dat flexibele werkmodellen een blijvertje zijn.

Hier volgen enkele voorbeelden van hoe toonaangevende bedrijven succesvolle strategieën voor flexibiliteit op de werkplek implementeren om hun bedrijf van onderaf te versterken:

Deloitte

via Deloitte Het 'Agile Working Program' van Deloitte geeft werknemers inspraak in waar, wanneer en hoe ze werken. Deze aanpak heeft geleid tot een hogere productiviteit en een grotere tevredenheid onder de werknemers. Zij geloven dat werk iets is wat je doet, niet een plaats waar je naartoe gaat.

Google

via Google Google hecht al lang waarde aan de voordelen van flexibel werken. Zijn Werk overal vandaan week een jaarlijkse gebeurtenis, moedigt werknemers aan om te werken waar ze zich het meest productief voelen. En hoewel sommige rollen meerdere keren per week op kantoor moeten werken, wordt dit ethos voortgezet in hun flexibele werkbeleid.

Salesforce

via Salesforce Salesforce biedt zijn werknemers flexibiliteit in hun werkschema's en locatie. Ze hebben een ' Ohana Design System' dat de nadruk legt op inclusiviteit in familiestijl en het gevoel erbij te horen, ongeacht waar werknemers zich bevinden.

American Express

via American Express American Express biedt een ander voorbeeld van hoe een grote organisatie een flexibele werkplek kan creëren.

De organisatie heeft een '.. BlueWork ' programma, een flexibel werkmodel dat banen categoriseert op basis van waar het werk wordt uitgevoerd in plaats van het aantal gewerkte uren.

Het model omvat categorieën zoals 'hub' (meestal op kantoor), 'home' (meestal thuis), 'club' (gelijk verdeeld tussen thuis en kantoor) en 'roam' (geen vaste plek), waardoor hun werknemers veel opties voor flexibiliteit hebben.

Microsoft

via Microsoft Microsoft biedt werknemers verschillende flexibele werkregelingen, waaronder parttime werken, werken op afstand en flexibele roosters. De focus ligt op de balans tussen werk en privéleven en productiviteit, niet op de fysieke aanwezigheid van werknemers in een kantoorruimte. Hoewel specifieke rollen zich op bepaalde dagen van de week op kantoor moeten melden, zijn flexibele werkopties gangbaar.

Een flexibele 'toekomst van werk' creëren

Flexibiliteit op de werkplek is niet alleen een beleidskeuze, maar ook een culturele evolutie die de werkomgeving van morgen vorm moet geven.

Deze verschuiving naar een meer flexibele, inclusieve en mensgerichte werkplek overstijgt traditionele normen en bevordert een cultuur waarin diversiteit, innovatie en welzijn voorop staan.

Voor HR-professionals en bedrijfsleiders is dit een kans om proactief te werken aan een werkcultuur die aansluit bij de veranderende behoeften van een divers personeelsbestand.

ClickUp kan u daarbij helpen.

Effectief projectmanagement met ClickUp

ClickUp biedt een bereik aan tools zoals weergaven, whiteboards en integraties die samenwerken om een efficiënte en flexibele werkruimte te creëren. Het stroomlijnt niet alleen processen, maar wekt ook vertrouwen en zorgt ervoor dat managers de resultaten krijgen die ze willen - van zowel werknemers op kantoor als werknemers op afstand of hybride werknemers.

Zet dus de volgende stap naar een productiever en tevreden personeelsbestand. Probeer ClickUp vandaag nog .

Veelgestelde vragen

1. **Hoe beïnvloedt flexibiliteit de productiviteit op de werkplek?

Flexibiliteit op de werkplek leidt vaak tot een duidelijke verhoging van de productiviteit. Dit komt omdat het werknemers in staat stelt te werken tijdens piekuren, waarbij rekening wordt gehouden met het individuele circadiane ritme en persoonlijke toewijzingen.

Daarnaast helpt flexibiliteit bij het verminderen van burn-out en stress, omdat werknemers een gezonder evenwicht tussen werk en privé behouden.

Dit gevoel van autonomie en een beter evenwicht resulteert meestal in een grotere betrokkenheid, een betere productiviteit en focus, en bijgevolg een hogere productiviteit.

2. **Wat zijn enkele manieren om de productiviteit te verhogen door flexibiliteit op de werkplek te introduceren?

Het introduceren van flexibiliteit op de werkplek kan verschillende vormen aannemen. Werkgevers kunnen werk op afstand, flexibele werktijden en gedeelde taken aanbieden om verantwoordelijkheden en werktijden over meerdere werknemers te verdelen.

Deeltijdwerk en verkorte werkweken zijn ook effectief.

Daarnaast kunnen werkgevers onbetaald verlof aanbieden voor persoonlijke bezigheden of gebeurtenissen in het leven en sabbatsverlof, dat een langere onderbreking van het werk toestaat voor persoonlijke ontwikkeling of rust.

3. **Hoe helpt ClickUp bij het bevorderen van flexibiliteit op de werkplek?

ClickUp biedt een reeks hulpmiddelen om naadloze samenwerking en organisatie te vergemakkelijken - precies wat u nodig hebt om een sterk, effectief en aantrekkelijk beleid voor flexibiliteit op de werkplek te ontwikkelen.

Functies zoals het toewijzen van taken, kalenderweergaven, documenten en whiteboards helpen bij het creëren van een gedeelde en transparante werkruimte. Daarnaast helpt de mogelijkheid van ClickUp om verschillende werkprocessen en applicaties te integreren in één platform om werkstromen te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat alle leden van het team, ongeacht hun fysieke locatie, toegang hebben tot dezelfde informatie en middelen.