16 van de beste tools voor thuiswerken in 2025

Sinds het begin van het internet, werken op afstand is consequent uitgegroeid tot een van de grootste beroepsbevolkingen ter wereld.

Het is echter essentieel om aan te geven dat maar heel weinig mensen hadden voorzien dat deze populatie zou groeien tot de huidige nummers. Zoals de statistieken laten zien, 1 op de 4 Amerikaanse employees werkt thuis, dat is meer dan 26% van de nationale beroepsbevolking.

Als je de komende maanden van plan bent om je bij deze groep aan te sluiten, moet je de voor- en nadelen evalueren. Het belangrijkste is dat je jezelf vertrouwd maakt met de beste thuiswerktools om je objectieven te bereiken.

Er zijn meerdere hulpmiddelen voor werk op afstand om de productiviteit te verbeteren die je zou moeten overwegen, maar laten we eerst eens kijken welke soorten hulpmiddelen op deze lijst staan.

Als je deel uitmaakt van een van de groeiende populaties van teams op afstand je moet je ervan bewust zijn dat niet alle tools voor werk op afstand de beste diensten bieden. Sommige van deze tools zijn alleen bedoeld om mensen te helpen eenvoudige Taken uit te voeren.

Andere zijn niet direct beschikbaar en je zult hulp nodig hebben om ze op de markt te krijgen, wat je werkzaamheden een uitdaging maakt. Hier zijn enkele fundamentele aspecten die je moet controleren bij werk op afstand tools.

Gebruiksgemak

Gemakkelijk beschikbaar en toegankelijk

Gemakkelijk en goedkoop te onderhouden

Afstemming op je werk ## 16 van de beste thuiswerk tools die je moet kennen

Nu je weet wat je moet controleren op werken vanuit huis productiviteitsmiddelen is het essentieel om een goed begrip te hebben van de beste tools die op de markt verkrijgbaar zijn. Zoals je je zult realiseren, zijn er veel tools die je kunt opnemen in je strategie om je externe werknemers op één lijn te krijgen.

Sommige van deze tools kunnen echter effectiever zijn en betere resultaten opleveren. Hier zijn 15 tools voor productiviteit van thuiswerkers die een verschil kunnen maken bij je taken:

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team ClickUp is uitgegroeid tot de to-go software voor projectmanagement voor teams op afstand wereldwijd. Deze tool is ontworpen om al je werk op één platform te plaatsen voor eenvoudiger beheer voor telewerkers .

U hoeft zich geen zorgen te maken over uw teams voor werk op afstand omdat het nog nooit zo eenvoudig is geweest om ze effectief te beheren en snel wijzigingen aan te brengen als met de functies voor projectmanagement van ClickUp.

Laten we eens kijken!

functies

ClickUp Documenten * : Projectdocumenten maken en organiseren

* : Projectdocumenten maken en organiseren Anotaties : Gemakkelijk commentaar achterlaten, gebruikers toewijzen of direct Taken aanmaken op bestanden

: Gemakkelijk commentaar achterlaten, gebruikers toewijzen of direct Taken aanmaken op bestanden Toegewezen commentaar : Maak en wijs opmerkingen in Taken, bestanden of Documenten toe aan uzelf of anderen

Maak en wijs opmerkingen in Taken, bestanden of Documenten toe aan uzelf of anderen Taken filteren en doorzoeken : Vind en filter taken, Documenten, toegewezen personen of Ruimtes gemakkelijk in de zoekfunctie

Vind en filter taken, Documenten, toegewezen personen of Ruimtes gemakkelijk in de zoekfunctie ClickUp Whiteboards : Visueel samenwerken met je team en maak aangepaste workflows of brainstorm samen over nieuwe ideeën

: Visueel samenwerken met je team en maak aangepaste workflows of brainstorm samen over nieuwe ideeën Mindmaps : Bouw verbluffende visuele schema's vanuit het niets of via bestaande Taken

Bouw verbluffende visuele schema's vanuit het niets of via bestaande Taken ClickUp Doelen : Houd uw teams op afstand op één lijn door doelen te definiëren en te herzien

: Houd uw teams op afstand op één lijn door doelen te definiëren en te herzien Dashboards : Weet waar al uw werk zich bevindt en houd de voortgang van uw taken in één oogopslag bij

: Weet waar al uw werk zich bevindt en houd de voortgang van uw taken in één oogopslag bij Clip : Neem eenvoudig uw scherm op en deel video clips met team leden direct in Taken

Voordelen

Kan worden geïntegreerd met andere veelgebruikte tools voor werken op afstand, zoals Zoom, Slack en Loom

De gratis versie is krachtiger dan de meeste tools voor samenwerking en productiviteit

Toegang tot een enormbibliotheek van kant-en-klare sjablonen Koppel gelijksoortige taken in werkruimten door relaties tussen taken of afhankelijkheid te gebruiken

Gemakkelijk doelen instellen

Eenvoudig slepen-en-neerzetten functies om taken te verplaatsen en toe te wijzen aan verschillende teams

Ontvang realtime updates en visuele aanwijzingen wanneer anderen uw taken weergeven, bewerken of becommentariëren

nadelen

Gebruikers hebben vaak wat training nodig vanwege het hoge niveau van aanpassingen

Antwoorden via e-mail kan moeilijk zijn

Zoek functies kunnen trager zijn (voor nu 😉)

Prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Onbeperkt : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

Plus: $19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Trello

Via Trello Werken op afstand richt zich over het algemeen op het bereiken van specifieke doelen en objectieven met teams verspreid over verschillende locaties. Echter, met Trello kun je snel alles op dezelfde plaats zetten, inclusief alle taken die je teams uitvoeren.

Trello brengt al je taken, tools en teams samen op één gebruikersinterface voor naadloze activiteiten.

functies

Real-time chatten

Activiteit/Nieuws feed

Beheer vergaderingen op afstand

Functies voor brainstormen

Voordelen

Gemakkelijk te gebruiken

Naadloze integraties

Vereenvoudigde automatisering

Effectieve klantenservice

nadelen

Geen scrollen aan de zijkant

Moeilijk om kaarten te wissen

Moet online zijn om te gebruiken

Prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: $17,50/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (12.990+ beoordelingen)

: 4.4/5 (12.990+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.2280+ beoordelingen)

3. Wrike

Via WrikeWrike is een bekende software voor het beheren van werk op afstand die de wereld verovert. Met Wrike kun je je externe tools met gemak beheren. Met deze unieke tool kun je de barrières voor werken op afstand wegnemen en er tegelijkertijd voor zorgen dat je duidelijkheid vindt in je werkzaamheden terwijl je je doelen overtreft.

functies

Aangepaste itemtypes

Project resource abonnement

Mobiele en desktop-apps

Functies voor cross tagging

Voordelen

Houdt iedereen betrokken

Natuurlijke werkstroom

Taken gemakkelijk te beheren

Naadloze integraties

nadelen

Klantenservice is moeilijk te bereiken

Sommige mensen zeggen dat het verwarrende functies kan hebben

Niet zo intuïtief voor externe werknemers

Prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Teams : $9,80/maand per gebruiker

: $9,80/maand per gebruiker Business : $28,80/maand per gebruiker

: $28,80/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (3.230+ beoordelingen)

: 4.4/5 (3.230+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1.890+ beoordelingen)

4. Movavi

via MovaviMovavi schermrecorder is een desktopopnamesoftware die gebruikers in staat stelt om schermactiviteiten, programmagebruik en video-conferentiegesprekken (Skype, Zoom, Hangouts) op te nemen. De tool biedt twee modi: schermopname en schermafbeeldingen.

functies

Alleen webcam video, systeemgeluid of je microfoon opnemen

Exporteren naar Google Drive, YouTube, Telegram, WhatsApp, e-mail of link delen

Exportopties zijn MP4, AVI, MOV, MKV, WEBM, GIF, MP3, PNG, BMP en JPG

Voordelen

Twee opnamemodi: schermopname en schermafbeeldingen

Gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface

Flexibele instellingen voor audio

Snelle exportopties

Nadelen

Watermerk in de output video tijdens de proefversie periode

Beperkte bewerkingsopties

Slechts 7 dagen proefversie

Prijzen

Gratis proefversie

Eenjarig abonnement: $42.95

$42.95 Levenslange licentie: $57,95

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (50+ beoordelingen)

: 4.5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

5. ProofHub

Via ProofHub Het runnen van een team op afstand klinkt misschien als een naadloos idee dat de operationele kosten verlaagt en verwachte resultaten oplevert. Het is echter essentieel om te benadrukken dat dit slechts soms een beter beheersbare onderneming is.

Daarom heb je projectmanagement software zoals ProofHub nodig om je te helpen bij je abonnement, samenwerken en het organiseren van je teams op afstand.

functies

Aanpasbare sjablonen

Portaal voor clients

Weergave van gantt/tijdlijn

Ideeënbeheer

Voordelen

Mogelijkheid om taken in fasen te verplaatsen

Beschikbaarheid van kanban-borden

Gemakkelijk en snel

Eenvoudig te integreren met andere tools

nadelen

Gemiste communicatie

Kan duur zijn voor werknemers op afstand

Uitdagingen voor samenwerking binnen teams

Prijzen

Gratis proefversie

Essential : $45/maand

: $45/maand Ultimate Control: $89/maand

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (60+ beoordelingen)

: 4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

6. GitHub

Via GitHub De opkomst van werken op afstand brengt uitdagingen met zich mee . Veiligheid blijft de grootste uitdaging met de opkomst van cybercriminelen die klaar staan om te infiltreren en essentiële documenten van organisaties te stelen. Met GitHub kun je werken met een gevierd programma voor werken op afstand met ingebouwde functies voor veiligheid.

functies

Beheer van opdrachten

Waarschuwings-/scaleringsfuncties

Dashboard

Taakbeheer

Voordelen

Superhandig

Praktisch hulpmiddel voor op afstand

Gemakkelijk om te communiceren met andere gebruikers

Snel aan de slag

nadelen

Geen mobiele app

Moeilijk om ondersteuning te krijgen

Mist donkere modus

Prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Teams : $44/jaar per gebruiker

: $44/jaar per gebruiker Enterprise: $231/jaar per gebruiker

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (5.540+ beoordelingen)

: 4.8/5 (5.540+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (70+ beoordelingen)

7. Slack

via Slack Een geweldig team op afstand samenstellen is altijd een uitdaging. Daarom vinden de meeste organisaties die op afstand werken het een uitdaging om de markt te beïnvloeden. Slack biedt al je tools en teams op afstand op één plek, waardoor het gemakkelijker wordt om te communiceren, ideeën uit te wisselen en zelfs bestaande problemen sneller op te lossen.

functies

Functies voor berichten

Functies voor toegankelijkheid

Functies voor verbindingen

Huddles, clips en video-oproepen

Voordelen

Gemakkelijk te gebruiken als je op afstand werkt

Naadloos beheer van taken

Naadloze communicatie

Betaalde versies zijn geweldig voor delen van bestanden

nadelen

Aparte e-mail en wachtwoord voor elk kanaal

Vreemde gebruikersinterface

Zeer veel kanalen

Prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Pro : $7,25/maand

: $7,25/maand Business+ : $7,50/maand

: $7,50/maand Enterprise Grid: Neem contact op met Verkoop

Beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (30.800+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (22.800+ beoordelingen)

8. Zoom

Via Zoom Zoom is een game-changer als het gaat om werken op afstand. Op het hoogtepunt van de COVID-19 pandemie, toen videogesprekken het werk overnamen, ontpopte deze tool zich als de meest gebruikte tool voor organisaties die op afstand werkten.

Bovendien helpt Zoom organisaties om werkruimtes opnieuw te definiëren en werken op afstand naadloos te laten verlopen. En wat nog belangrijker is, het kan de activiteiten van klanten verbeteren door het creëren van een eenvoudigere manier om vergaderingen voor teams te organiseren.

functies

Eenvoudig communiceren via vergaderingen van teams

Schermvensters delen

Teambeheer voor werken op afstand

Contactbeheer

Voordelen

Gemakkelijk te automatiseren

Effectief voor verkoopteams

Gemakkelijk om verkopen bij te houden

Geweldige handtekening voor de klant

nadelen

Gemakkelijk om werk te verliezen

Worstelt met het bijhouden van verkopen

Gebrek aan iOS-integratie

Prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Pro : $149/jaar per gebruiker

: $149/jaar per gebruiker Business+ : $199/jaar per gebruiker

: $199/jaar per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Verkoop

Beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (52.300+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (30.400+ beoordelingen)

9. Miro

Via Miro Creativiteit is een essentieel aspect van elk succesvol team. Als teamleider wil je ervoor zorgen dat je organisatie over de nodige creativiteit beschikt om de objectieven te bereiken - vooral voor werk op afstand.

De meeste hulpmiddelen voor werken op afstand zijn niet effectief in deze rol, maar Miro onderscheidt zich als het visuele platform van je team om verbinding te maken, samen te werken en te co-creëren.

functies

Functies voor veiligheid, ideaal voor werknemers op afstand

Aanpassingsaspecten

Visuele hulpmiddelen

Software-aanbod

Voordelen

Meerdere teams kunnen samenwerken

Geweldige samenwerkingservaring

Bevordert creativiteit

Biedt fascinerende ideeën

nadelen

Lagen met vergrendelende content

Mogelijk bewerking in de verkeerde gebieden

Integratie functies ontbreken

Prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Starter : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Business+ : $88/maand per gebruiker

: $88/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Verkoop

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (52.300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (52.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30.400+ beoordelingen)

10. Toggl

Krijg gedetailleerde prestaties van individuele bijdragers in Toggl Bij werken op afstand is tijdbeheer de ultieme strategie waarmee organisaties kunnen slagen. Als je een team hebt dat op afstand werkt, heb je veelbelovende benaderingen voor tijdmanagement als de enige manier om de prestaties op peil te houden. Toggl is software voor projectmanagement en een hulpmiddel voor tijdsregistratie dat de prestaties effectief verhoogt. Deze tool maakt het beheren van resources eenvoudiger, omdat je alleen betaalt voor elke factureerbare minuut.

functies

Mobiele en desktop-apps

Offline bijhouden

Timers met één klik

Nog te doen lijst

Voordelen

Uitstekende tijdsregistratie voor werknemers op afstand

Effectief projectmanagement

Gemakkelijk in te stellen

Voordelen van het bijhouden van taken

nadelen

Moeilijk om foutieve tijd te corrigeren

URL daagt uit voor functies voor tijdsregistratie

Moeilijk om sessies te pauzeren

Prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Starter : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Premium : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Verkoop

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.940+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.940+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30.400+ beoordelingen)

11. Google Drive

Via Google Als een van de beste samenwerkingstools kun je met Google Drive bestanden en mappen opslaan, delen en eraan werken vanaf je computer, tablet of zelfs je mobiele apparaten. Het heeft ingebouwde beveiligingen die effectief veilige en versleutelde toegang op afstand tot je bestanden bieden.

Alle bestanden die je deelt worden proactief gescand op phishing, ransomware, spam en malware. Je hoeft je geen zorgen te maken over het groeiende risico van cyberbedreigingen op je apparaten.

functies

Documenten maken

Archiveren en bewaren

Offline en externe toegang

Versiebeheer en delen van bestanden

Voordelen

Toegang tot informatie op afstand

Veilige logins

Gratis opslagruimte

Eenvoudig te delen met teams

nadelen

Ontbreken van voortdurende verbeteringen Onbetrouwbare ondersteuning

Gebrek aan basisfuncties

Prijzen

100 GB : $1,99/maand

: $1,99/maand 1 TB : $9,99/maand

: $9,99/maand 10 TB : $99,99/maand

: $99,99/maand 20 TB : $199,99/maand

: $199,99/maand 30 TB : $299,99/maand

: $299,99/maand Google Drive voor Teams: $10,00/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.940+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.940+ beoordelingen) Capterra: 4.3/10+ beoordelingen)

12. Okta

Via Okta Door de jaren heen is identiteit een van de belangrijkste redenen geweest waarom verschillende organisaties succesvol zijn geweest in hun activiteiten. De Teams bevinden zich onder hetzelfde dak, wat betekent dat ze een identiteit opbouwen die de organisatie vooruit helpt.

Dit is anders als het gaat om teams op afstand. Met Okta bent u echter in staat om een identiteit te creëren met uw teams op afstand, wat de productiviteit van uw medewerkers bevordert, geweldige gebruikerservaringen creëert en het aantal aanmeldingen van klanten verhoogt.

functies

Beheer van beleid

Gemakkelijk te navigeren

Integraties met derden

Gedragsanalyse

Voordelen

Gemakkelijk te leren

Veilige werking

Toegang met één wachtwoord

Verbetert de gebruikerservaring

nadelen

Vertragingen in push notificaties

Telefoon vereist om in te loggen

Toegang vanaf andere apparaten

Prijzen

Eenmalige aanmelding : $2/gebruiker per maand

: $2/gebruiker per maand Eenmalige aanmelding plus : $4/gebruiker per maand

: $4/gebruiker per maand Enterprise : $8/gebruiker per maand

: $8/gebruiker per maand Enterprise plus: Neem contact op met verkoop

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (630+ beoordelingen)

: 4.4/5 (630+ beoordelingen) Capterra: 4.7/690+ beoordelingen)

13. Loom

Via Loom Vergaderingen met je teams op afstand zijn een van de grootste uitdagingen. Je hebt hulp nodig om informatie snel door te geven en waar nodig aanpassingen te maken. Dat is waar Loom om de hoek komt kijken.

Met deze nieuwe externe tool kun je snelle video's opnemen en je teams op afstand in realtime op de hoogte houden. Met deze tool kun je vergaderingen met 29% verminderen.

functies

Extensies voor Chrome

Video hosten

Onbeperkte bibliotheek met video's

Desktop-app

Voordelen

Gebruikers kunnen schermen opnemen

Gemakkelijk delen van video's

Voordelen van transcriptie

Gemakkelijk te configureren en gebruiken

nadelen

Heeft een extensie nodig voor sommige browsers

Crasht regelmatig

Problemen met starten en stoppen

Prijzen

Starter : Free

: Free Business : $8/gebruiker per maand

: $8/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op met verkoop

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (940+ beoordelingen)

: 4.7/5 (940+ beoordelingen) Capterra: 4.6/310+ beoordelingen)

14. Microsoft Teams

Via Microsoft Als gebruiker van Microsoft moet u op de hoogte zijn van Microsoft Teams . Dit is innovatieve software die een game-changer is voor operaties op afstand. Deze tool zorgt ervoor dat teams gemakkelijk en snel content kunnen delen, nieuwe vaardigheden kunnen leren, taken kunnen plannen en deze samen kunnen uitvoeren in een gedeelde interface.

functies

Vergaderingen voor teams

Mogelijke gesprekken

Real-time samenwerking

Groep chatten

Voordelen

Video opnemen

Eenvoudig aansluiten bij andere teams

Naadloze bestandsoverdracht

Geavanceerde veiligheid

nadelen

De desktop versie is gevoelig voor fouten

Steile leercurve

Uitdagend om andere teams te bellen

Prijzen

Microsoft Teams Essentials : $4/gebruiker per maand

: $4/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Basic : $6/gebruiker per maand

: $6/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Standard: $12,50/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (13.210+ beoordelingen)

: 4.3/5 (13.210+ beoordelingen) Capterra: 4.5/8 (880+ beoordelingen)

15. nTask

via nTask Elk groeiend team wordt geconfronteerd met een aantal enorme uitdagingen als het gaat om schalen. Het is essentieel om aan te geven dat sommige teams hulp nodig hebben om complexe projecten op te splitsen. Gelukkig is de invoer van nTask in projectmanagement op afstand heeft dit proces vereenvoudigd.

Met nTask is het eenvoudiger om complexe projecten op te splitsen, zodat teams snel en eenvoudig dagelijkse taken kunnen plannen, samenwerken, analyseren en beheren.

functies

Beheer van vergaderingen

Problemen bijhouden

Tijdsregistratie en Urenregistratie

Gantt grafieken

Voordelen

Mogelijkheid tot multitasken

Naadloze benaderingen voor tijdbeheer

Gemakkelijk nieuwe Taken aanmaken

Regelmatige notificaties

nadelen

Contact ondersteunen is een uitdaging

Verlies van gegevens

Kalender aanpassen is lastig

Prijzen

Premium : $3/maand jaarlijks gefactureerd

: $3/maand jaarlijks gefactureerd Business : $8/maand jaarlijks gefactureerd

: $8/maand jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op met verkoop

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (17 beoordelingen)

: 4.4/5 (17 beoordelingen) Capterra: 4.1/97 beoordelingen)

16. Bijenkorf

Via Hive Taken toewijzen aan een team op afstand vergt werk. Je zult hulp nodig hebben om te begrijpen wie wat doet en in welk tempo. Het kost ook tijd om te bepalen wie waarvoor verantwoordelijk is en of ze actief werken om hun verantwoordelijkheden te vervullen.

Hive zorgt ervoor dat je snel inzicht krijgt in het tempo van je team en wie verantwoordelijk is voor de verschillende Taken.

functies

Document- en video proofing

Sjablonen voor projecten

Goedkeuring workflows

Urenregistratie en tijdsregistratie

Pro's

Taken toewijzen is gemakkelijker

Taken onder één dak

Eenvoudig te integreren met andere tools

Heeft een aanpasbare tijdlijn

nadelen

Notificaties zijn moeilijk te volgen

Chatten verdwijnt voortdurend

Kost tijd om te leren

Prijzen

Solo : Free forever

: Free forever Teams : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op met verkoop

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/409 (17 beoordelingen)

: 4.6/409 (17 beoordelingen) Capterra: 4.5/169 beoordelingen)

Werken op afstand is niet langer een luxe voor organisaties, maar een realiteit waar ze mee te maken hebben. Getalenteerde werknemers zijn actief geïnteresseerd in mogelijkheden om op afstand te werken.

Als bedrijven de beste talenten willen aantrekken, moeten ze mogelijkheden voor werken op afstand integreren. Gelukkig zijn er tools zoals ClickUp om teams op afstand te laten werken vanaf een gecentraliseerd platform.

Met ClickUp krijgt uw organisatie een kamerbrede oplossing om werknemers op afstand of op kantoor te beheren allemaal binnen dezelfde ruimte. De functies van ClickUp helpen teams met elkaar te verbinden en de productiviteit te verbeteren via aanpasbare workflows, 15+ weergaven, functies voor samenwerkingsdocumentatie en nog veel meer.

Ga vandaag nog aan het stuur zitten en start uw eigen gratis werkruimte in ClickUp-werkruimte !