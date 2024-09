Onderhandelen over een hybride of extern werkrooster (tips en strategieën)

6 van de 10 werknemers willen een hybride werkomgeving en een derde wil volledig op afstand werken.

In de afgelopen jaren zijn hybride en volledig op afstand werken noodzakelijk geworden. De pandemie heeft onze weergave van het traditionele kantoor veranderd en bewijst dat 6 van de 10 werknemers kan zowel productiviteit als duurzaamheid opleveren.

Bedrijven erkennen ook steeds meer de voordelen van flexibele regelingen, zoals kostenbesparingen en een grotere tevredenheid van de werknemers. Toch kan het vragen om deze flexibiliteit intimiderend aanvoelen.

Dan blijft de vraag over: Hoe onderhandel je succesvol met je baas over een flexibel werkrooster? Hoe kun je met vertrouwen een hybride werkregeling voorstellen waar zowel jij als je werkgever baat bij hebben?

Gelukkig is dit een vaardigheid die je onder de knie kunt krijgen. Met de juiste strategieën kun je ervoor zorgen dat je de vrijheid hebt om te werken waar jij je het prettigst voelt en tegelijkertijd topprestaties kunt blijven leveren.

In dit artikel hebben we besproken hoe je als een professional kunt onderhandelen over hybride of extern werk.

Strategieën om te onderhandelen over hybride of fulltime werk op afstand

Wanneer je vraagt om werk op afstand of hybride werk, benadruk dan je sterke prestaties naast de huidige en veranderende behoeften van het team.

Hier zijn enkele tips om met je werkgever te onderhandelen over hybride werk:

Analyseer je eisen

Voordat je begint te onderhandelen, is het cruciaal om je behoeften te begrijpen. Begin met analyseren wat hybride werk of werk op afstand voor jou betekent. Denk ook aan uw persoonlijke verantwoordelijkheden.

Probeer om te beginnen deze vragen te beantwoorden:

Heb je een specifiek aantal remote dagen per week nodig?

Wil je overgaan naar een fulltime positie op afstand?

Zijn er familieverplichtingen of persoonlijke verplichtingen die werk op afstand noodzakelijk maken?

Ben je op zoek naar flexibiliteit om je te concentreren op je welzijn?

Wil je het woon-werkverkeer verminderen en werken vanuit je eigen huis (of een andere plek)?

Het is cruciaal om in detail te treden en duidelijk te maken wat je voorkeuren zijn met betrekking tot je werkomgeving, werktijden en werk-privébalans .

Als je duidelijk bent over je motivaties, kun je effectiever communiceren over wat je nodig hebt. Met deze details in je achterhoofd maak je een lijst van je must-haves. Dit zal je helpen om je onderhandelingen beter te plannen.

💡Pro Tip: Organiseer je lijst met ClickUp Kladblok . U kunt snel punten aantekenen, checklists maken, ze bewerken, ze openen vanaf uw telefoon en ze omzetten in traceerbare Taken.

overal en altijd toegang tot uw aantekeningen met ClickUp Notepad_

Ken uw waarde

Als u uw waarde binnen het bedrijf begrijpt, weet u hoeveel invloed u hebt tijdens onderhandelingen. Dit vereist een eerlijke beoordeling van uw positie en de waarde die u aan de organisatie toevoegt.

Vraag jezelf af: Welke vaardigheden of expertise bied je die je onderscheiden? Heb je consequent sterke prestaties geleverd, deadlines gehaald of ben je verder gegaan dan je verantwoordelijkheden?

Het identificeren van je sterke punten is cruciaal bij het maken van een overtuigend pleidooi voor flexibiliteit. Je kunt je prestaties in de verf zetten om te laten zien dat je een toegewijde werknemer bent die waarde zal blijven toevoegen, ongeacht waar je werkt

Vergeet niet dat weten wat je waard bent niet alleen te maken heeft met je waarde voor je werkgever, maar ook met de arbeidsmarkt en je opties. Als andere bedrijven in jouw branche de flexibiliteit bieden die jij wenst, heb je onderhandelingsmacht.

Nog te doen

Kennis is alles bij het onderhandelen over flexibel werk. Doe dus onderzoek naar het huidige beleid van je bedrijf met betrekking tot hybride of extern werk. Ga na of je collega's al over deze regelingen hebben onderhandeld. Zo ja, probeer dan te weten te komen hoe zij het gesprek hebben aangepakt en wat het resultaat was.

Onderzoek ook hoe soortgelijke posities in jouw branche omgaan met werken op afstand of op afstand hybride werk benaderen . Bieden bedrijven het aan als een standaardvoordeel? **Als er vraag is naar je vaardigheden en andere bedrijven bieden flexibiliteit aan, dan heb je een sterker argument om aan je werkgever te presenteren.

Probeer bovendien gegevens te vinden over productiviteit in hybride of externe omgevingen. Talrijke rapportages benadrukken de voordelen van werken op afstand, zoals verhoogde productiviteit, grotere betrokkenheid van werknemers en kostenbesparingen voor bedrijven.

Dit zal je huidige en potentiële werkgevers ervan overtuigen dat je verzoek niet alleen een persoonlijke voorkeur heeft; het is een strategische zet waar het bedrijf ook van zal profiteren.

Kies het juiste moment

Timing speelt een cruciale rol in het succes van elke onderhandeling, en vragen om hybride werk of werk op afstand is geen uitzondering. Het juiste moment kiezen om je verzoek te presenteren kan een grote invloed hebben op hoe het wordt ontvangen.

Denk aan de volgende dingen:

Uw prestaties

Het is het beste om je huidige manager of toekomstige werkgever te benaderen op het moment dat hij of zij er het meest ontvankelijk voor is. Je kunt je verzoek aan de orde stellen in een periode waarin je goed presteert. Bijvoorbeeld na het voltooien van een groot project, nadat je positieve feedback hebt gekregen of tijdens een functioneringsgesprek, bevind je je in een sterke positie om je flexibele werkafspraken te bespreken.

Op deze momenten zijn je bijdragen vers in het geheugen van je werkgever, waardoor de kans groter is dat hij je verzoek in overweging zal nemen.

Situatie bedrijf

Overweeg de algemene situatie van het bedrijf. Als je organisatie momenteel bloeit of zich richt op het behouden van werknemers, kunnen ze je verzoek weergeven als onderdeel van een bredere inspanning om toptalent te ondersteunen en te behouden.

Als het bedrijf echter een moeilijke periode doormaakt, zoals een herstructurering of bezuinigingen, is dit misschien niet het beste moment om extra flexibiliteit te vragen.

Maak een duidelijk abonnement

Gewapend met alle nodige details is het tijd om je onderhandelingen te abonneren. Met een duidelijk, goed doordacht abonnement laat je zien dat je er alles aan doet om de regeling te laten werken en stel je je werkgever gerust dat je alle aspecten van de overgang hebt overwogen.

Schets hoe je van plan bent te werken terwijl je op afstand of in een hybride modus werkt. Denk na over je dagelijkse taken en teamvergaderingen waarvoor je persoonlijk aanwezig moet zijn en ontwikkel een strategie voor hoe je deze zult beheren.

Bijvoorbeeld, als je rol frequente vergaderingen met zich meebrengt, stel dan een schema voor voor regelmatige virtuele check-ins. Als samenwerking sleutel is, stel dan voor om gebruik te maken van hybride communicatiemiddelen voor op de werkplek zoals ClickUp, Slack of Zoom om verbinding te houden.

communiceer met uw team op afstand voor discussies en deel real-time updates met ClickUp Chat_

Ook lezen: 30 Beste tools voor werken op afstand voor samenwerking op afstand Ontdek het standpunt van je werkgever

Probeer eerst het standpunt van je werkgever over werken op kantoor te begrijpen. U weet misschien wat u wilt, maar als u de tijd neemt om de dingen vanuit het perspectief van uw werkgever te bekijken, kunt u uw kansen op succes aanzienlijk vergroten.

Als je eenmaal voldoende inzicht hebt, bedenk dan waarom je werkgever zich misschien verzet tegen hybride of extern werk. Fears about reduced productivity, communication breakdowns, or the potential impact on team cohesion could be reasons.

Plaats jezelf in de schoenen van je werkgever en denk na over de mogelijke uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden wanneer ze een team op afstand managen.

Als ze nooit eerder externe werknemers hebben gemanaged, zijn ze misschien niet zeker over hoe ze overzicht kunnen houden of ervoor kunnen zorgen dat deadlines worden gehaald. Als het bedrijf van oudsher een fysieke werkplek heeft, kan het zich zorgen maken over de cultuuromslag die hybride of extern werk met zich meebrengt.

Als je eenmaal de mogelijke zorgen hebt geïdentificeerd, kun je je voorstel zo aanpassen dat het hier direct op ingaat. Bijvoorbeeld, als productiviteit een punt van zorg is, kom dan met gegevens die laten zien hoe werken op afstand focus en efficiëntie kan verbeteren. Als communicatie een knelpunt is, stel dan regelmatige check-ins, video vergaderingen of samenwerkingstools voor die kunnen helpen de werkstroom van informatie op gang te houden.

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp Brein om ideeën te onderzoeken, te brainstormen of zelfs uw onderhandelingsabonnementen te schrijven en bij te schaven. Probeer verschillende aanwijzingen om te bepalen hoe u moet onderhandelen en bereid u voor op verschillende scenario's. Bepaal de toon van uw voorstel en bewerk en controleer het om uw beste beentje voor te zetten tijdens de onderhandelingen.

schrijf en bewerk uw onderhandelingsplan met ClickUp Brain_

Doe een proefversie

Een effectieve manier om de bezorgdheid van je werkgever weg te nemen, is door een proefperiode voor te stellen voor hybride of extern werk. Stel voor om te beginnen met een beperkte periode, bijvoorbeeld drie maanden, waarin je fulltime op afstand werkt om aan te tonen dat deze regeling goed werkt voor beide partijen.

Met deze proefversie kun je bewijzen dat je je productiviteit en communicatie kunt handhaven of zelfs verbeteren terwijl je op afstand werkt. Het geeft je werkgever ook een gevoel van veiligheid, omdat je weet dat de regeling niet permanent is als het niet werkt zoals verwacht.

Zorg ervoor dat je tijdens de proefversie je prestaties bijhoudt. Maak een meting van je output, aanwezigheid bij vergaderingen en communicatie om aan het einde van de periode concrete resultaten te laten zien. Als de proefversie een succes is, heb je een solide argument om de regeling permanent te maken.

Gebruik hulpmiddelen zoals ClickUp tijdsregistratie om te documenteren of u uw taken sneller voltooit in een hybride installatie of hoeveel uw productiviteit is verbeterd.

houd elke minuut van uw werkdag nauwkeurig bij en meet de productiviteit met ClickUp Time Tracking_

💡Pro Tip: Maakt u zich zorgen over het op peil houden van uw productiviteit tijdens de proefversie? Gebruik onze uitgebreide lijst van thuiswerk hacks om je productiviteit naar een hoger niveau te tillen.

Gebruik tools voor thuiswerken

Gebruik thuiswerk tools om een gestructureerd abonnement voor onderhandelingen op te stellen en het succes ervan te garanderen. ClickUp is een tool voor productiviteit en taakbeheer waarmee u georganiseerd, productief en gesynchroniseerd kunt blijven, ongeacht waar u werkt. ClickUp voor externe Teams biedt uitgebreide functies voor het instellen en bijhouden van gedeelde doelen, naadloze samenwerking, kennisbankbeheer en meer om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit.

Bekijk hoe u het kunt gebruiken tijdens uw proefversie (en na de overgang):

prioriteit van Taak instellen met ClickUp-taak_

GebruikClickUp-taak om elk project te plannen, organiseren en er aan samen te werken. Stel prioriteitsniveaus in voor elke taak, voeg type taken toe, pas de status van taken aan, koppel gerelateerde bestanden of taken en houd de voortgang gemakkelijk bij

GebruikClickUp's aanpasbare dashboards om een duidelijk beeld te krijgen van de voortgang van projecten, werklasten en tijdlijnen. U kunt uw persoonlijke productiviteit verbeteren (en bewijs verzamelen om aan uw werkgever te laten zien!), tijd en factureerbare uren bijhouden, projectdashboards maken en nog veel meer

Taken en werkstromen visualiseren op de manier die het beste bij jouw manier van werken past met behulp vanClickUp's 15+ weergavenzoals Lijst, Bord, Kalender en Gantt

selecteer verschillende soorten doelen met ClickUp goals_

Maak gedeelde of persoonlijke doelen metClickUp Doelen. Met ClickUp Goals kunt u meetbare doelen instellen en uw voortgang automatisch bijhouden. U kunt doelen instellen op nummer, geldwaarde of waar/onwaar, beschrijvingen toevoegen en zelfs uw doelen delen met uw manager

Werk samen met uw teamleden met behulp vanClickUp Documenten. Bewerk documenten in realtime met uw collega's, tag ze in opmerkingen, voeg items toe en zet tekst eenvoudig om in traceerbare Taken

Integreer ClickUp met meer dan 1000 tools, waaronder Slack en Zoom, om met uw team te communiceren op hun voorkeurslocatietools voor samenwerking op afstand

breng uw communicatie naar een hoger niveau met ClickUp Clips_

GebruikClickUp Clips om video's op te nemen, schermopnames te delen, feedback te geven en duidelijk te communiceren met uw collega's

Documenten en informatie samenvatten, repetitieve taken automatiseren, e-mails schrijven en inzichten krijgen om uw productiviteit te verbeteren met ClickUp Brain

Blijf flexibel

Onderhandelen is tweerichtingsverkeer. U hebt misschien een specifiek idee van wat u wilt, maar sta open voor compromissen. Bijvoorbeeld, als je werkgever aarzelt om fulltime werk op afstand goed te keuren, stel dan een hybride werkregeling voor met specifieke dagen op kantoor

Hiermee laat je ook zien dat je bereid bent om samen te werken en een oplossing te vinden die voor beide partijen werkt. Misschien krijg je niet meteen alles wat je wilt, maar als je laat zien dat je openstaat voor onderhandelingen, vergroot je je kansen om na verloop van tijd dichter bij je ideale installatie te komen.

Onthoud dat flexibel zijn niet betekent dat je je erbij neerlegt, maar dat je strategisch moet zijn. Soms kan het vinden van een middenweg leiden tot succes op de lange termijn.

Je kunt gebruik maken van sjablonen voor werken zoals ClickUp's sjabloon voor werk op afstand om uw werkgever te helpen de voortgang van uw werk overal en altijd te volgen. Van het schetsen van verwachtingen, het bijhouden van voortgang en het meten van prestaties, kan dit sjabloon je helpen een uitgebreid abonnement op te stellen voor de overgang naar werk op afstand.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-292.png ClickUp sjabloon voor werk op afstand https://app.clickup.com/signup?template=t-205355771&department=operations&_gl=1\*1ajjfew*\_gcl\_aw*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZzcxRUFBWFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\_gcl_au*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Dit sjabloon downloaden /%$cta/

De geavanceerde weergaven voor het plannen en bijhouden van taken omvatten:

Aanzicht tijdlijn werk: Plan in detail en houd de voortgang van taken effectief bij

Plan in detail en houd de voortgang van taken effectief bij Werkactiviteitenweergave: Brainstorm met uw team en sla ideeën en project abonnementen op

Brainstorm met uw team en sla ideeën en project abonnementen op Werkvoortgangsweergave: Bewaak de voltooiing en voortgang van taken met details zoals deadlines

Bewaak de voltooiing en voortgang van taken met details zoals deadlines Weergave projecthoofden: Wijs taken toe aan teamleden en houd de voortgang bij

Ook banen op afstand overwegen

Hoewel steeds meer bedrijven overgaan op hybride en volledig extern werk, zijn sommige nog niet overtuigd van de voordelen. Dit kan te maken hebben met de aard van het werk of de hoeveelheid werk of onderbrekingen die nodig zijn voor een soepele overgang.

Werkzoekenden vragen steeds vaker om flexibele werkschema's en veel bedrijven bieden nu standaard posities aan die volledig op afstand werken. Het zou dus zomaar kunnen dat je een goede kans op werk op afstand vindt.

Doe grondig onderzoek naar vacatures en netwerk met professionals in jouw veld die op afstand werken. Als je een werkgever vindt die goed bij je past - die overeenkomt met je waarden en de flexibiliteit biedt die je zoekt - is het misschien tijd om de stap te zetten.

Luister naar wat Sarah McKinney, Senior Lead Engineer bij SkylineWeb Solutions, te zeggen heeft over ClickUp, dat hen helpt om op afstand te werken:

Werken op afstand is vereenvoudigd met ClickUp, dat ons helpt om al onze projecten altijd en overal te beheren. We kunnen gemakkelijk taken toewijzen, prioriteiten instellen, projecten bijhouden en samenwerken op één enkel platform.

Sarah McKinney, Senior Lead Engineer, SkylineWeb Solutions

💡 Pro Tip: Vergeet niet dat het essentieel is om te pleiten voor jouw ideale en flexibele werkregeling om een betere balans tussen werk en privéleven te bevorderen. Onderhandelen over wat bij je past kan leiden tot een gezondere, productievere levensstijl, meer voldoening in je werk, minder burn-out en een betere professionele en persoonlijke ontwikkeling.

**Hoe onderhandel je tijdens een sollicitatiegesprek over werk op afstand?

Vraag je je af hoe je kunt onderhandelen over thuiswerken tijdens de fase van het sollicitatiegesprek? Ook daar hebben we een antwoord op! Onderhandelen over werk op afstand tijdens een sollicitatiegesprek is een delicate maar haalbare Taak.

De betrokken stappen zijn vergelijkbaar met wat we hierboven hebben besproken. Zo moet je bijvoorbeeld de bedrijfscultuur onderzoeken, hun beleid voor werken op afstand of hybride werken bepalen en nog veel meer. Het grote verschil zit hem in hoe je het gesprek aanpakt omdat je nog niet eerder met de werkgever hebt gewerkt.

Dit zijn de dingen die je moet onthouden:

Begrijp het beleid van het bedrijf ten aanzien van werken op afstand: Onderzoek voordat het sollicitatieproces begint hoe het bedrijf tegenover werken op afstand staat. Controleer hun website, vacatures en beoordelingen van werknemers op platforms zoals Glassdoor

Onderzoek voordat het sollicitatieproces begint hoe het bedrijf tegenover werken op afstand staat. Controleer hun website, vacatures en beoordelingen van werknemers op platforms zoals Glassdoor Time je verzoek: Begin niet met het verzoek om op afstand te werken, want dat kan de indruk wekken dat dit je prioriteit is boven de baan zelf. Richt je in plaats daarvan op het verkopen van jezelf als de ideale kandidaat. Benadruk je vaardigheden, ervaring en geschiktheid voor het bedrijf. Als je eenmaal hebt aangetoond wat je waarde is, heb je meer macht om te onderhandelen

Begin niet met het verzoek om op afstand te werken, want dat kan de indruk wekken dat dit je prioriteit is boven de baan zelf. Richt je in plaats daarvan op het verkopen van jezelf als de ideale kandidaat. Benadruk je vaardigheden, ervaring en geschiktheid voor het bedrijf. Als je eenmaal hebt aangetoond wat je waarde is, heb je meer macht om te onderhandelen **Positioneer werken op afstand niet alleen als een persoonlijke voorkeur, maar als een voordeel voor het bedrijf. Leg uit hoe het kan leiden tot meer productiviteit en een betere focus en hoe een flexibeler rooster je in staat stelt om resultaten van hoge kwaliteit te leveren

Demonstreer dat je op afstand kunt werken: Als je al eerder op afstand hebt gewerkt, deel dan je succesverhalen. Vertel hoe je je productiviteit op peil hield, je tijd beheerde en verbinding hield met je team

Als je al eerder op afstand hebt gewerkt, deel dan je succesverhalen. Vertel hoe je je productiviteit op peil hield, je tijd beheerde en verbinding hield met je team Stel de juiste vragen: Als het onderwerp flexibiliteit ter sprake komt, stel dan inzichtelijke vragen om hun verwachtingen te begrijpen. Je kunt vragen: "Hoe werkt het team meestal samen?" of "Welke tools gebruik je om in verbinding te blijven?" Dit geeft aan dat je proactief bent in het behouden van communicatie en productiviteit, ongeacht je locatie

Als het onderwerp flexibiliteit ter sprake komt, stel dan inzichtelijke vragen om hun verwachtingen te begrijpen. Je kunt vragen: "Hoe werkt het team meestal samen?" of "Welke tools gebruik je om in verbinding te blijven?" Dit geeft aan dat je proactief bent in het behouden van communicatie en productiviteit, ongeacht je locatie Ken uw bottom line: Voordat je het sollicitatiegesprek ingaat, moet je duidelijk weten wat je bereid bent te accepteren. Sta je open voor een hybride werkschema of valt er niet te onderhandelen over volledige afstandsbediening? Als je je grenzen kent, kun je standvastig blijven zonder te rigide over te komen. Houd er echter rekening mee dat flexibiliteit van jouw kant kan leiden tot een betere regeling op de lange termijn

Ook lezen: 15 Tips voor thuiswerk om de productiviteit op afstand te verhogen

Verbeter uw overgang naar hybride werk met ClickUp

Onderhandelen over hybride of fulltime werk op afstand is een strategisch proces dat een aanzienlijke impact kan hebben op uw carrière en persoonlijke leven. Daarom is een zorgvuldige afweging van uw professionele behoeften en de zorgen van uw werkgever vereist.

Maak gebruik van hybride werkinstrumenten zoals ClickUp in uw strategische gesprekken om de weergave van online samenwerken en voortgang bijhouden binnen uw organisatie uit te breiden. Of u nu op kantoor werkt of vanuit huis, ClickUp vergemakkelijkt naadloze communicatie, helpt bij het beheren van taken en het stellen van doelen en biedt waardevolle inzichten via dashboards en rapportages.

Door het te integreren in je werkroutine kun je de efficiëntie behouden en ervoor zorgen dat werken op afstand net zo effectief, zo niet effectiever is dan op kantoor. Krijg toegang tot deze voordelen en meer door gratis aanmelden vandaag nog!