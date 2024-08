14 Thuiswerk hacks om de productiviteit te verhogen

De traditionele werkruimte is aanzienlijk veranderd na de pandemie, waarbij veel bedrijven het hybride of volledig externe model omarmen. Op afstand werken verhoogt de productiviteit, zorgt voor een beter evenwicht tussen werk en privé en bespaart tijd.

Geen wonder 98% van de werknemers zegt op afstand te willen werken ten minste een deel van de tijd. Maar thuiswerken heeft ook zijn uitdagingen. Het kan leiden tot een burn-out, het kan moeilijk zijn om verbinding te maken met collega's en het kan zelfs invloed hebben op je grenzen.

Daarom hebben we in deze blog de beste thuiswerk hacks verzameld. Deze hacks helpen je om uitdagingen te overwinnen als je op afstand werkt en zorgen ervoor dat je het meeste uit je tijd haalt.

De uitdagingen van thuiswerken

Voordat we de beste thuiswerk hacks bespreken om je te helpen productief te blijven, laten we eerst een paar veelvoorkomende uitdagingen van thuiswerken bekijken. 🏠

Burnout

Volgens een Onderzoeksrapport van Forbes Advisor 69% van de werknemers op afstand rapporteerde dat ze een burn-out hadden van digitale communicatiemiddelen. Het constante spervuur van Slack notificaties, e-mails, Zoom gesprekken en telefoongesprekken kan de balans tussen werk en privé beïnvloeden en mentale vermoeidheid veroorzaken tijdens het werken op afstand.

Moeilijkheden bij de instelling van grenzen

Het scheiden van werk en privé wordt een uitdaging als je vanuit huis werkt, omdat er geen fysieke scheiding is tussen werkruimte en persoonlijke leefruimte. Veel telewerkers werken ook over en voelen zich onder druk gezet om constant bereikbaar te zijn door een gebrek aan routine en gedefinieerde werktijden.

Gebrek aan verbinding met collega's

Het gebrek aan face-to-face interactie maakt het moeilijk om een verbinding met je collega's op te bouwen. Op de lange termijn leidt dit vaak tot gevoelens van isolatie, eenzaamheid en een slechte geestelijke gezondheid, omdat telewerkers de sociale aspecten van een kantooromgeving missen.

Meer afleiding

Thuis kan soms een drukke plek zijn met veel afleiding. Er werken misschien andere gezinsleden naast je, vrienden en familie kunnen langskomen en er zijn misschien klusjes en kinderen om voor te zorgen. Dit kan je productiviteit beïnvloeden en ervoor zorgen dat je je niet op je werk kunt concentreren.

Work-from-Home Hacks om je productiviteit op afstand te verhogen

Hier zijn de beste thuiswerk hacks om je productiviteit te verhogen en deze uitdagingen te overwinnen:

1. Wijs een werkruimte aan

via: Unsplash Werken vanaf je bank of bed klinkt aantrekkelijk. Maar onthoud dat ze vijanden zijn van je productiviteit, omdat je geest ze associeert met ontspanning en plezier. Je hebt een aparte werkruimte nodig om een fysieke grens te creëren tussen werk en thuis.

Maak een speciale werkruimte die je in een werkgerichte mindset brengt, of het nu een logeerkamer is of een klein hoekje in je woonkamer. Hier zijn enkele tips voor je kantoor aan huis :

Richt uw werkruimte in naast een raam dat u frisse lucht geeft en sunlight☀️

Houd uw werkruimte uit de buurt van de keuken, de woonkamer of een raam aan een drukke straat als u snel afgeleid bent

Werk met wat je hebt. Als je geen logeerkamer hebt, zet dan een werkstoel en bureau in een hoek van je kamer

Koop ergonomisch meubilair (inclusief ergonomische toetsenborden) voor je thuiskantoor als je je ongemakkelijk voelt na een lange periode zitten

Kies voor een staand bureau als je vaak een verandering van tempo nodig hebt

2. Optimaliseer uw werkruimte

U hebt al een toegewezen werkruimte. Geweldig! Maar werkt het ook echt voor u? Het is cruciaal om een werkruimte te creëren die bevorderlijk is voor werk en productiviteit. De eerste manier om dit te doen is door het schoon en opgeruimd te houden. Je kunt ook het volgende doen om het verder te optimaliseren:

Voeg wat groen toe aan je ruimte met luchtfilterende planten die de zuurstofproductie verhogen🪴

Houd een grote fles water in de buurt zodat je niet vergeet regelmatig water te drinken

Fleur het op met je favorieten. Voeg een kunstwerk, een likje verf of iets anders toe dat je energie geeft

Zorg voor een muziekspeler en een wand met een droogkrijtbord als dat nodig is

Het helpt mij om een speciaal kantoor te hebben 🙂 Ik heb vrienden die gewoon een bureau in hun woonkamer hebben en die klagen over productiviteit! Ik zal eens moeten kijken naar de Brain Food afspeellijst op Spotify !

Spencer Herlong, ClickUp gebruiker

3. Maak een routine

Een belangrijk voordeel van thuiswerken is de flexibiliteit om uw werktijden in te stellen en te werken wanneer u wilt. Dit voordeel kan echter snel een uitdaging worden als je geen vaste routine kunt aanhouden. Een goede routine is de sleutel tot een productieve dag.

Stel je werktijden in en gebruik een werkschema app om je dagelijkse planning te maken. Een planning geeft je voorspelbaarheid en zorgt ervoor dat je dag goed gestructureerd is.

Bekijk uw voortgang en uitstaande werkzaamheden in één oogopslag met het ClickUp Dashboard

Een van de beste thuiswerk hacks is het gebruik van een thuiswerk tool voor het organiseren en beheren van uw werkdag. Gebruik organisatie apps communicatiediensten, systemen voor taakbeheer en sjablonen voor productiviteit .

Veel tools voor samenwerking op afstand stellen teams in staat om onafhankelijk te werken en tegelijkertijd goed verbonden te blijven. Maar als het gebruik van verschillende apps voor verschillende doeleinden vermoeiend lijkt, overweeg dan het gebruik van een all-in-one productiviteitstool zoals ClickUp. Hier lees je hoe je deze gebruikt ClickUp voor teams op afstand om uw thuiswerkervaring te transformeren:

schrijf sneller, krijg snelle samenvattingen en vind antwoorden op uw vragen met ClickUp Brain_

Soepel werken met Docs: Maak, organiseer en deel documenten voor projecten metClickUp Documentende startpagina voor al uw documenten en ander werk in ClickUp. Voeg pagina's en subpagina's toe, formatteer en stijl ze zoals u wilt, stel toestemming in om toegang te controleren en voeg medewerkers toe. U kunt ook veelgebruikte documenten omzetten in sjablonen. Voeg bestanden toe en koppel uw documenten aan werkstromen

Maak, organiseer en deel documenten voor projecten metClickUp Documentende startpagina voor al uw documenten en ander werk in ClickUp. Voeg pagina's en subpagina's toe, formatteer en stijl ze zoals u wilt, stel toestemming in om toegang te controleren en voeg medewerkers toe. U kunt ook veelgebruikte documenten omzetten in sjablonen. Voeg bestanden toe en koppel uw documenten aan werkstromen Gebruik de kracht van AI: ClickUp Brein is de ultieme AI-assistent. Stel overal in ClickUp vragen over uw werk, automatiseer Taken en voortgangsupdates, creëer snel een verscheidenheid aan content, en meer

ClickUp Brein is de ultieme AI-assistent. Stel overal in ClickUp vragen over uw werk, automatiseer Taken en voortgangsupdates, creëer snel een verscheidenheid aan content, en meer Brainstorm collectief: Op afstand samenwerken met je team om nieuwe ideeën te brainstormen met behulp vanClickUp Whiteboards en mindmaps. Dit helpt om iedereen bij het idee te betrekken, ongeacht de locatie

Op afstand samenwerken met je team om nieuwe ideeën te brainstormen met behulp vanClickUp Whiteboards en mindmaps. Dit helpt om iedereen bij het idee te betrekken, ongeacht de locatie Blijf op dezelfde pagina: Afgelegen hoeft niet te betekenen dat je niet op één lijn zit. Teams gebruikenClickUp Doelen om doelen voor teams en individuen in te stellen en bij te houden en verantwoording af te leggen. Teamleiders kunnen het volgende gebruikenSjabloon voor werk op afstand om de voortgang van het project van medewerkers op afstand overal te volgen en verwachtingen en rollen in te stellen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image-43.png Maak een uitgebreid overgangsabonnement voor uw werknemers met behulp van het sjabloon voor werken op afstand https://app.clickup.com/signup?template=t-205355771&_gl=1\*bm578m\*\_gcl\_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /cta/

Georganiseerd: Houd al uw werk gestroomlijnd metClickUp-taaktaken en subtaken maken op basis van uw doelen, documenten en opmerkingen en deze bijhouden met behulp van een verscheidenheid vanaanpasbare weergaven *Visualiseer voortgang: Houd de voortgang van u en uw team bij en bekijk uitstaande taken - alles in één oogopslag met aanpasbare en deelbareClickUp Dashboards *Verlagencontextomschakeling : Integreer ClickUp met meer dan 1000 apps, waaronder Zoom, Slack, Google Agenda, Google Drive, Dropbox en Loom, zodat u niet steeds tussen schermen hoeft te schakelen

Houd al uw werk gestroomlijnd metClickUp-taaktaken en subtaken maken op basis van uw doelen, documenten en opmerkingen en deze bijhouden met behulp van een verscheidenheid vanaanpasbare weergaven *Visualiseer voortgang: Houd de voortgang van u en uw team bij en bekijk uitstaande taken - alles in één oogopslag met aanpasbare en deelbareClickUp Dashboards *Verlagencontextomschakeling Integreer ClickUp met meer dan 1000 apps, waaronder Zoom, Slack, Google Agenda, Google Drive, Dropbox en Loom, zodat u niet steeds tussen schermen hoeft te schakelen Bespaar tijd: Krijg toegang tot een uitgebreide bibliotheek met vooraf gebouwde productiviteits- ensjablonen voor projectmanagement om snel aan de slag te gaan

6. Blokkeer focustijd Tijd blokkeren is een van onze favoriete thuiswerk hacks. Onderzoek heeft aangetoond dat het geven van je volledige aandacht aan een specifieke Taak de beste resultaten oplevert. Blok daarom tijd af in je agenda om je te concentreren op werk dat energie en concentratie vereist. Maak dit een vast onderdeel van je schema, net als pauzes.

Je kunt zoveel doen als je ononderbroken tijd besteedt aan een specifieke Taak. Zorg er daarom voor dat er geen onderbrekingen zijn, zelfs niet voor een boodschap. Gebruik voor een betere blokering van de tijd ClickUp's sjabloon voor tijdsblokkering .

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-596.png Houd uw activiteiten uit het verleden, het heden en de toekomst in de gaten met het sjabloon Tijd blokkeren https://app.clickup.com/signup?template=t-205355771&_gl=1\*bm578m\*\_gcl\_au*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Met dit sjabloon kun je vergaderingen bijhouden, aandachtstijd blokkeren, afhankelijkheid van taken begrijpen en overplanning voorkomen. Je kunt er ook tijd aan toewijzen om uit te rusten en op te laden.

7. Creëer een balans tussen werk en privé

Een balans vinden tussen werk en privé kan een uitdaging worden als je werkruimte je thuis is. Het is echter essentieel om een aantal regels en grenzen in te stellen. Nog te doen:

Stel vaste werktijden in, bijvoorbeeld van 9 tot 17 uur of van 10 tot 18 uur. Stop met werken als je werkdag voorbij is

Maak je dagschema met behulp van deWeergave kalender in ClickUp en stel terugkerende herinneringen in met Herinneringen

Communiceer uw werktijden met uw gezin en vraag hen om u tijdens die periode niet te storen

Als er kinderen bij u wonen, probeer dan uw werk rond hun schema's te plannen

Communiceer met je team leden wanneer je niet beschikbaar bent om te chatten. De eenvoudigste manier om dit te doen is om je status als 'bezet' in te stellen op de communicatietool van je team of notificaties voor die duur uit te schakelen

Houd deze grenzen ook aan in je vrije tijd. Beantwoord geen werkgerelateerde notificaties of berichten buiten je werkuren, tenzij er echt een noodgeval is

Wees flexibel. Hoewel het creëren van een routine cruciaal is, moet je flexibel genoeg zijn om deze te veranderen als dat nodig is

💡 Geavanceerd: Chris Cunningham , ons Hoofd Sociale Marketing, heeft een interessante kijk op werk-privé balans

8. Succesvol gekleed

Een van de beste dingen van thuiswerken is dat je in je pyjama kunt werken. Maar wat als we je vertellen dat het ook het slechtst is voor je productiviteit?

Werken in je pyjama of vanuit je bed of bank is een groot nee. Dit komt omdat je hersenen deze dingen associëren met ontspanning en slaap. Kleed je dus voor succes, zelfs als je geen virtuele vergaderingen hebt gepland.

Maak dit deel van je routine. Jurken in werkkleren en je ochtendritueel voltooien wordt een teken dat je werkdag is begonnen. En aan het einde van de werkdag trek je je comfortabele pyjama weer aan en ontspan je.

Dit helpt je ook om mentaal uit te klokken van het werk. Nogmaals, dit betekent niet dat je dagelijks werkkleding moet dragen. Gun jezelf een pauze wanneer dat nodig is.

9. Eet gezonde maaltijden

Werken op afstand leidt er vaak toe dat je de lunch overslaat omdat je geen herinnering hebt van je kantoorvrienden dat het lunchtijd is of omdat je de hele dag door ongezonde snacks hebt gegeten tijdens het werk.

Plan in plaats daarvan een lunchpauze om jezelf te kalibreren en even op adem te komen van het werk. Eet gezonde maaltijden die je energie geven. Houd voor die willekeurige hongergevoelens een gezond tussendoortje (fruit, noten, hummus, Griekse yoghurt, etc.) bij de hand. En vergeet niet om je vocht op peil te houden. 🥤

Blok Lunchtijden en zorg ervoor dat het uw werkschema niet beïnvloedt met behulp van de Google Agenda - ClickUp integratie

10. Maak een abonnement B

Efficiënt thuiswerken vereist een beroep op technologie. Helaas kunnen technologie en hulpmiddelen onbetrouwbaar zijn door plotselinge uitval, WiFi-storingen, enz. Maak daarom een abonnement B voor als je hier onvermijdelijk mee te maken krijgt.

Hier zijn mogelijke stappen om op te nemen in dit back-up abonnement:

Bereid een abonnement voor wat je Nog te doen staat in elk waarschijnlijk scenario

Als er een stroomstoring wordt verwacht, bereid je dan voor op noodback-ups voor je technologie en internetverbinding

Zorg voor een mobiel data abonnement in geval van problemen met WiFi

Zorg dat je een back-up computer of tablet hebt voor het geval er iets gebeurt met je gebruikelijke machine

Gebruik online diensten en tools om back-ups te maken van je gegevens en zorg ervoor dat je geen documenten of bestanden kwijtraakt tijdens een stroomstoring

Zoek een paar ruimtes of cafés waar je kunt werken voor het geval je om wat voor reden dan ook niet thuis kunt werken

11. Verander af en toe van ruimte

Verander van tijd tot tijd van werkruimte om de eentonigheid te doorbreken. Ga naar een plaatselijk koffiehuis, zoek een coworking ruimte of bezoek de bibliotheek. Je kunt ook naast je vriend(in) of in een park werken. De keuze is aan jou!

Het veranderen van instelling doet wonderen voor je creativiteit en focus. Het verbetert ook je humeur en laat je communiceren met mensen buiten je gezin.

12. Maak verbinding met uw collega's

Voer vergaderingen en werk efficiënt samen, ongeacht uw locatie, met ClickUp

Thuiswerken beperkt uw interactie met collega's, wat vaak leidt tot isolement en eenzaamheid. Daarom is het cruciaal om in verbinding te blijven met uw collega's en vrienden. Veel bedrijven moedigen dit tegenwoordig aan om hun telewerkers tevreden te houden en betrokken te houden.

Houd wat tijd vrij in je agenda voor persoonlijke interacties met je team. Doe mee aan online teambuildingactiviteiten en neem deel aan virtuele koffiepauzes. Deel verhalen, ervaringen, persoonlijke anekdotes en willekeurige dingen om in contact te komen met anderen. U kunt virtuele samenwerkingstools zoals ClickUp gebruiken om in realtime verbinding te maken met uw collega's.

Vergader met uw team via een videogesprek (u kunt zoom gesprekken starten vanuit ClickUp ) voor een koffiepauze, leuke spelletjes spelen en berichten versturen met behulp van ClickUp chatten .

U kunt ook asynchroon communiceren in documenten, bestanden en taken met opmerkingen en @ vermeldingen.

13. Voorkom uitstelgedrag en afleiding

De focusmodus op ClickUp Docs helpt u om u te concentreren op één deel van een taak tegelijk en houdt u productief

Uitstelgedrag wordt ongelooflijk gemakkelijk in het comfort van uw eigen huis, vooral omdat u veel afleiding hebt. Hier zijn enkele dingen die u moet doen om te voorkomen dat u wordt afgeleid:

Verdeel de taken die overweldigend lijken in kleine, beheersbare delen

Minimaliseer afleidingen zoals televisie en sociale media. Als je de gewoonte hebt om teksten binnen enkele minuten te beantwoorden, schakel dan de focusmodus van je telefoon in

U kunt de focusmodus ook gebruiken tijdens het werken in Documenten in ClickUp om afleiding op afstand te houden

Informeer uw familieleden of huisgenoten over uw werktijden

Gebruik muziek om achtergrondgeluiden te overstemmen

Gebruik een ruisonderdrukkende koptelefoon om geconcentreerd te blijven als muziek niet uw ding is

Stel specifieke tijden in om je e-mails en teksten te controleren

Gebruik apps zoals Forest of BlockSite om afleidende websites te vermijden

14. Beloon jezelf na een productieve week

Mensen gedijen op waardering en versterking. Beloon jezelf daarom met iets wat je leuk vindt na een succesvolle en productieve week. Bezoek je favoriete plek, kom samen met je vrienden of doe iets wat je leuk vindt.

Dit zal je versterken en motiveren om volgende week hard te werken. Het zal je ook helpen om je batterijen op te laden en je sociale interactie te verbeteren.

Hier is je lijst met thuiswerk hacks, samengevat:

Richt een speciale werkruimte in

Optimaliseer deze voor productiviteit

Zorg voor een vaste routine

Neem pauzes om op te laden

Gebruik hulpmiddelen om jezelf beter te organiseren

Tijd blokkeren helpt

Scheid werk en privé van elkaar

Kleed je aan

Eet goed en hydrateer

Heb een back-up abonnement voor technische storingen

Probeer verschillende instellingen voor werk uit

Maak verbinding met collega's

Minimaliseer afleiding

Beloon en motiveer jezelf

Uw weg naar productiviteit in de wereld op afstand

Thuiswerken is een trend die wereldwijd steeds sterker lijkt te worden. Werknemers zijn dol op de vele voordelen, zoals tijd- en geldbesparing en een betere balans tussen werk en privéleven. Maar het heeft ook zijn uitdagingen, die slim aangepakt kunnen worden.

De thuiswerk hacks in dit artikel helpen je om meer uit je werkdag te halen. Door een werkruimte aan te wijzen, een routine in te stellen, je te richten op je gezondheid, grenzen te stellen en contact te maken met je collega's kun je thuiswerken leuker en productiever maken.

Een tool voor werkbeheer zoals ClickUp kan je ideale partner zijn. Meld u vandaag nog gratis aan en maak je werkdag op afstand productiever.

FAQs

**Wat is jouw beste persoonlijke hack voor werken op afstand?

Regelmatig een pauze nemen is een van de beste manieren om op afstand te werken. Het geeft je hersenen wat tijd om te ontspannen en te verjongen. Je kunt deze tijd ook gebruiken om je lichaam te bewegen en van positie te veranderen.

**Hoe kan ik de tijd doden door thuis te werken?

Het is het beste om een schema te maken als je thuis werkt. Een schema helpt je je dag te structureren, geeft voorspelbaarheid en voorkomt dat je cruciale Taken en werk mist.

Hoe kan ik thuiswerken aangenaam maken?

Maak thuiswerken aangenaam door goed voor je lichaam te zorgen, de zon op te zoeken en planten en leuke decoraties toe te voegen aan je werkruimte. Je kunt ook een 'tijd om te werken' afspeellijst maken en tijd inplannen voor activiteiten die je leuk vindt, zoals wandelen.