15 Gratis Ganttgrafiek Sjablonen in Excel & ClickUp

Projecten beheren zonder Gantt-diagrammen is als iets proberen te vinden in een overvolle koffer. Je zou nog steeds kunnen vinden wat je zoekt, maar niet zonder eerst een behoorlijke hoeveelheid tijd te spenderen aan het doorzoeken van de rommel.

De steeds groeiende selectie van software voor projectbeheer en methodologieën is wat het leven zo spannend (en een beetje stressvol) maakt voor managers. Hoewel het bijna garandeert dat er een perfect passend proces bestaat voor elk team, voegt het ook een beetje uitdaging toe met de trial-and-error zoektocht die nodig is om je voorkeursaanpak veilig te stellen.

Gantt-diagrammen zijn een geweldige plek om te beginnen als je je in dit schuitje bevindt en wij hebben de beste sjablonen om je op weg te helpen!

Gantt-diagrammen zijn een populair en zeer visuele methodologie gebruikt om je taken af te zetten tegen de tijd die je hebt om ze te voltooien.

In één oogopslag kun je gemakkelijk overlappingen tussen meerdere taken, alle taken die bij het project betrokken zijn, belangrijke deadlines en de begin- en einddatum van het hele project communiceren. Erg handig!

Als je al tot je knieën in een ander projectmanagementproces zit, maar Gantt chart-curious bent over hoe deze andere methodologie jouw team ten goede kan komen, dan ben je hier op de juiste plaats, mijn vriend.

We zullen niet alleen elk belangrijk element van Gantt chart projectmanagement en de voordelen ervan uit de doeken doen, maar we hebben ook tien van onze favoriete sjablonen toegevoegd met tips over hoe je de bal aan het rollen krijgt (op topsnelheid).

Wat is een sjabloon voor een Gantt-diagram?

Een Gantt chart sjabloon geeft grafisch alle taken en deliverables in een lopend project weer. Elke taak wordt weergegeven als een horizontale balk en het beginpunt staat voor de begindatum van die specifieke taak. De lengte van de balk geeft vervolgens aan hoe lang je hebt om de taak te voltooien.

Met elke taak uitgerekt en gestapeld langs uw tijdlijn kun je gemakkelijk de voortgang van je team bepalen, de hoeveelheid werk die nog gedaan moet worden en de huidige status van het project. Dit helpt om elk teamlid op dezelfde pagina te houden en helpt je om realistische doelen te stellen voor toekomstige projectplanning.

Het is ook een geweldige manier om ervoor te zorgen dat je geen overlap krijgt! In het ideale geval zouden uw taken moeten worden gespreid in een soort waterval-achtige manier op uw projecttijdlijn maar als je een bijna verticale stapel balken ziet in dezelfde periode, is het tijd om een aantal vervaldatums te veranderen.

Neem een diepere duik in alles wat je moet weten over Gantt-grafieken, inclusief hoe ze te gebruiken, hun beperkingen en de kwaliteiten die ze speciaal maken.

15 Gratis Ganttgrafiek Sjablonen

1. Eenvoudige planning sjabloon door ClickUp

Ganttgrafiek sjabloon van ClickUp

Pas de Eenvoudige planning sjabloon door ClickUp naar uw werkruimte voor een totaaloverzicht van uw project, om afhankelijkheden te visualiseren en blokkades voor te zijn voordat ze zich voordoen. Wie zou daar niet van houden?

Deze ClickUp sjabloon zal onmiddellijk taken van uw lijst in een eenvoudige grafiek zetten met behulp van ClickUp's Gantt-weergave. Met deze sjabloon vindt u ook drie taakstatussen die u zullen helpen uw grafiek te begrijpen door middel van kleurcodering! Door gewoon naar uw grafiek te kijken, kunt u aan de kleur van elke balk zien of een taak open, bezig of voltooid is.

Met vier verschillende projectweergavetypen kan deze sjabloon worden aangepast aan tonnen verschillende gebruikssituaties. Van creatief en ontwerp naar engineering en productontwikkeling, HR operations, IT en nog veel meer. Echt, de sky is the limit voor alle manieren waarop je je Simple Gantt Chart Template kunt gebruiken. 🚀

Hoewel dit een beginnersvriendelijke gratis sjabloon is, is het ook een geweldig startpunt voor doorgewinterde projectenthousiastelingen die gewoon sneller aan de slag willen. Download deze sjabloon

2. Blog Beheer Gantt Grafiek Sjabloon door ClickUp

via ClickUp

Het beste hulpmiddel om blogs te beheren is een sjabloon dat bewezen heeft teams tijd te besparen bij het organiseren, plannen en samenwerken aan blogs. Gebruik ClickUp's Blog Beheer Gantt Grafiek Sjabloon om uw blog publicatieproces te stroomlijnen.

Deze ClickUp sjabloon wordt geleverd met 7 weergaven. Met de Gantt-weergave kunt u de voortgang van uw blog bijhouden en veelvoorkomende knelpunten tijdens het blogproces vermijden.

Deze Ganttgrafieksjabloon is tussentijds. Bekijk onze Handleiding voor Ganttgrafiekvoorbeelden voor alles wat u moet weten over het gebruik van dit Ganttgrafieksjabloon. Deze sjabloon downloaden

3. Gantt Tijdlijn Sjabloon van ClickUp

via ClickUp

Deze Gantt Tijdlijn Sjabloon door ClickUp biedt een interactieve manier om naar uw bedrijfsactiviteiten te kijken op dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse basis.

Deze Gantt Grafiek sjabloon wordt geleverd met 5 verschillende weergaven om uw project te visualiseren. Deze tijdlijn is zo veelzijdig dat het niet uitmaakt wat uw toepassing is, of het nu techniek, marketing of iets daartussenin is, deze sjabloon zal werken voor u en uw team.

Deze Gantt Grafiek sjabloon is beginnersvriendelijk en een geweldige optie voor iedereen in uw team! Deze sjabloon downloaden

4. Bouw webpagina's planning sjabloon door ClickUp

via ClickUp

Deze Webpagina's Gantt Grafiek Sjabloon door ClickUp is gemaakt voor het maken van webpagina's. Met deze sjabloon kunt u een duidelijk plan en systeem maken voor het beheren van de productie van uw webpagina's, websiteworkflows uitvoeren voor inhoud, ontwerp en ontwikkeling, en tegelijkertijd de voortgang van uw webpagina's, tijdlijnen en belanghebbenden visualiseren.

ClickUp's sjabloon voor het bouwen van webpagina's is een geweldige oplossing voor het organiseren en beheren van de productie van uw website.

Deze Web Pages Gantt Chart sjabloon is intermediair. Download deze sjabloon

5. Bouw Management Gantt Chart sjabloon door ClickUp

Via ClickUp

Gebruik ClickUp's bouwplanning sjabloon om het project van uw bouwteam op schema te houden.

Deze gratis sjabloon heeft Aangepaste velden, waarmee uw team belangrijke details kan toevoegen (zoals voortgangspercentages, betrouwbaarheidsniveaus en projectnotities) naast Aangepaste statussen, waarmee iedereen in één oogopslag kan zien waar elk inhoudelijk item zich bevindt.

Naast de grafieksjabloon bevat deze sjabloon vier zeer visuele weergaven die kunnen worden aangepast aan elke behoefte, van het organiseren van bouwworkflows op een Lijst en Bord om planning te slepen naar Kalender en Tijdlijn.

Deze sjabloon is een tussensjabloon. Bekijk dit helpdocument als u meer wilt weten over clickUp's grafiekweergave gebruiken ! Download deze sjabloon

6. Checklist productlancering door ClickUp

via ClickUp

Voor een succesvolle productlancering is het essentieel om de perfecte checklist te hebben. Deze Checklist voor productlancering gemaakt door ClickUp bevat alle noodzakelijke activiteiten en mijlpalen voor een effectief lanceringsplan. Gebruik deze Gantt Chart sjabloon die is ontworpen om uw ontwikkeling te volgen vanaf het eerste ontwerp tot de bouw van het prototype, het verzamelen van klantbeoordelingen, promotionele initiatieven en de analyse na de lancering - zodat u geen enkel detail over het hoofd ziet! Deze sjabloon downloaden

7. Excel sjabloon van Gantt Excel

via Gantt Excel

Bestaat er een gratis Excel Gantt-diagram sjabloon? Reken maar!

Deze Excel Gantt chart sjabloon kan je helpen bij het prioriteren van specifieke taken in het projectplan en zelfs afhankelijkheden weergeven tussen hen.

Als je vertrouwd bent met Excel en van plan bent om uw grafiek te presenteren aan andere frequente Excel-gebruikers, zult u deze sjabloon waarschijnlijk nuttig en intuïtief vinden.

Houd er wel rekening mee dat Excel weliswaar goed is in het maken van spreadsheets, draaitabellen en formules, maar dat het waardevolle functies voor taakbeheer en communicatie mist. 😳

Maar als je de "pro" in Microsoft Project stopt en workarounds hebt voor die beperkingen, dan vinden we die reis geweldig voor jou! Je doet maar!

En vergeet niet dat, zelfs als je bedrijf all-in is op Microsoft, je altijd gebruik kunt maken van ClickUp's integratie met Teams en SSO om andere Gantt-opties te verkennen zonder de rust op kantoor te verstoren! 🤗

Bonus: Leer hoe een Gantt-diagram maakt in Microsoft Word ! Download deze sjabloon

8. Waterval Management Gantt Grafiek Sjabloon door ClickUp

via ClickUp

Deze ClickUp Waterval Management Gantt Grafiek Sjabloon is ideaal voor softwareontwikkelaars die werken in een Waterfall Management omgeving. Het bevat taken die per fase zijn georganiseerd en elke taak kan worden toegewezen aan een specifiek teamlid of afdeling. Het heeft ook kolommen voor taakdetails zoals prioriteitsniveau, toegewezene en duur. Dit maakt het gemakkelijk om het project bij te houden.

Daarnaast bevat de sjabloon een weergave van het Gantt-diagram, wat geweldig is om een overzicht van het project te krijgen en te zien hoe de taken opeenvolgend zullen worden voltooid. Je kunt ook notities en opmerkingen toevoegen aan taken in het Gantt-diagram, wat geweldig is voor samenwerking. Bovendien kun je mijlpalen en labels toevoegen om de voortgang van belangrijke taken bij te houden. Deze sjabloon downloaden

9. Eenvoudige grafieksjabloon van Google Sheets

Via Google Sheets

Deze Gantt Chart-sjabloon van Google Sheets is geweldig als je op zoek bent naar een snelle manier om een Gantt-diagram te maken in Google Sheets.

Hoewel Google Sheets een gratis en gebruiksvriendelijk hulpmiddel is, is het geen robuust hulpmiddel voor Gantt-diagrammen en het gebruik ervan om Gantt-diagrammen te maken brengt uitdagingen met zich mee.

Als je Google Sheets gebruikt om een Gantt-diagram te maken krijg je geen functies voor taakbeheer of mobiele functionaliteit.

Bekijk deze Google Sheets alternatieven ! Download deze sjabloon

10. Gantt chart sjabloon voor bedrijfsplanning door ClickUp

via ClickUp

Deze ClickUp Business Account Planning Gantt Chart Sjabloon hiermee kunt u projecten bijhouden en taken met specifieke deadlines instellen. Het is ook handig voor het toewijzen van resources en het bijhouden van de voortgang in de tijd. U zult gemakkelijk mogelijke knelpunten of vertragingen kunnen identificeren in de tijdlijn van het project zodat corrigerende maatregelen kunnen worden genomen als dat nodig is. Bovendien kan het eenvoudige ontwerp gemakkelijk worden aangepast aan de behoeften van elke organisatie. Deze sjabloon is de perfecte manier om een succesvol project af te ronden.

Je kunt dit sjabloon ook gebruiken om georganiseerd te blijven wanneer het plannen en uitvoeren van bedrijfsstrategieën . Met behulp van de intuïtieve lijsten van ClickUp kunt u gemakkelijk taken aanmaken die rechtstreeks verband houden met uw bedrijfsdoelstellingen. Deze sjabloon downloaden

11. Gebruikt Acceptatietest Gantt Grafiek Sjabloon door ClickUp

via ClickUp

Gebruik deze Gebruikers Acceptatie Testen Checklist Gantt Grafiek Sjabloon door ClickUp voordat u uw volgende product lanceert. Het zal u helpen om gebieden te identificeren die meer aandacht of tests nodig hebben voor de release en zorgt voor een gestroomlijnde aanpak van het bijhouden en organiseren van taken - perfect om het best mogelijke resultaat te garanderen!

Dit sjabloon biedt een overzicht van alle taken in een app-ontwikkeling proces, inclusief: Het ontwerpen van de gebruikersinterface (UI), Coderen, Kwaliteitstesten en Release. Elke taak heeft een begin- en einddatum, zodat je gemakkelijk de voortgang kunt bijhouden en zo nodig aanpassingen kunt doen. Deze sjabloon downloaden

12. Aanbevolen Gantt Grafiek door PowerSlides

via PowerSlides

Hoewel het minder een taakbeheersysteem is, is dit Gantt-diagram sjabloon een geweldige optie als je verschillende belangrijke punten wilt presenteren aan belanghebbenden.

Deze downloadbare sjabloon van PowerSlides wordt geleverd met vier dia's en meerdere kleuren voor gebruik met bijna elke versie van PowerPoint.

Het diadeck is het beste voor het illustreren van een projectschema en biedt meerdere lay-outs voor een snelle plug-and-play presentatie naast vormen die kunnen worden bewerkt om aan uw projectvereisten te voldoen. Deze sjabloon downloaden

13. Ganttgrafiek sjabloon van Cacoo

via Cacoo

Dit sjabloon van Cacoo spreekt recht tot je minimalistische ziel. 🧼

Dat gezegd hebbende, het laat meer ruimte over om door u te worden aangepast!

Zie deze sjabloon als een basis waarop je verder kunt bouwen met details over je project. En als je klaar bent om je Gantt-vaardigheden naar een hoger niveau te tillen, kijk dan eens naar Cacoo's maandelijkse, wekelijkse en productmatige stappenplan Sjablonen voor Gantt-diagrammen! Download deze sjabloon

14. Sjabloon voor planning door LibreOffice

via LibreOffice

Als je goed overweg kunt met Excel, zul je deze LibreOffice Gantt chart sjabloon waarschijnlijk snel begrijpen!

Gebouwd als een spreadsheet, kun je je projectinformatie downloaden en invoeren in deze sjabloon om het tegelijkertijd te zien als een Gantt-diagram.

Maar vergeet niet dat het aan jou is om deze sjabloon up-to-date te houden! Dit hulpmiddel fungeert niet als een hulpmiddel voor taakbeheer, dus je zult deze sjabloon regelmatig willen aanpassen naarmate je team vooruitgang boekt met je project. Deze sjabloon downloaden

15. IT Routekaart sjabloon door ClickUp

via ClickUp

Deze IT Routekaart sjabloon is essentieel voor IT-managers en afdelingshoofden om de voortgang van het team naar specifieke doelen bij te houden. Het kan worden gebruikt om een stappenplan te maken met een overzicht van taken, tijdlijn, benodigde middelen en meer om die doelen te bereiken. Deze sjabloon bevat ook belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's), zodat je gemakkelijk de prestaties van het team kunt evalueren.

Met de ClickUp Gantt-diagramfunctie kunt u elk element van dit Gantt-diagram aanpassen en zo nodig bijsturen. U kunt het ook synchroniseren met andere taken en projecten om ervoor te zorgen dat iedereen in het IT-team samenwerkt aan hetzelfde doel. Met deze Gantt chart-sjabloon kun je de voortgang op een eenvoudige en georganiseerde manier beheren en bijhouden. Deze sjabloon downloaden

Een Gantt Grafiek Sjabloon Maken

Sjablonen zijn geweldig om mee te beginnen, maar het is aan u om de functies te verkennen of ermee te experimenteren die het beste zijn uw eigen workflow verbeteren .

Bonus: Scrum Sjablonen Als het op Gantt-diagrammen aankomt, is ClickUp's Grafiekweergave is het startpunt waar je naar op zoek was. Een interactief Gantt-diagram toevoegen aan uw werkruimte in ClickUp is net zo eenvoudig als een paar snelle klikken:

➡️ Selecteer de ➕ in een Lijst, map of ruimte ➡️ Selecteer Gantt

➡️ Geef je diagram een naam

➡️ Kies om er een persoonlijke kaart van te maken

➡️ Zet de weergave vast voor snelle toegang

voeg de Gantt-weergave toe aan uw werkruimte om in enkele seconden een Gantt-diagram voor uw project te maken in ClickUp_

En nu komt het leuke gedeelte...aanpassen uw Gantt-diagram! 🎨

In de taakbalk aan de zijkant van de grafiek kunt u selecteren welke gegevens u wilt bekijken. Kies uit de niveaus Ruimtes, Mappen en Lijsten in je project om te beginnen met het maken van projecttaken. Wijs vervolgens een vervaldatum aan uw taken en subtaken om ze op je Gantt-diagram te vinden.

Net als het slepen van verbindingen tussen vormen op een whiteboard kunt u gemakkelijk afhankelijke taken weergeven door lijnen te trekken tussen twee taken op uw grafiek!

teken een verbinding tussen taken om taakafhankelijkheden weer te geven in de ClickUp taakplanner_

Als u de Reschedule Dependencies ClickApp inschakelt, kunt u dezelfde drag-and-drop acties gebruiken om deadlines voor de taakafhankelijkheden te wijzigen. Zelfs een hele groep projecttaken kan op deze manier opnieuw worden gepland als een lijst, map of ruimte.

Over multitasking gesproken! 🤩

En als je ooit nieuwsgierig bent hoe dicht je bij het bereiken van je doel bent, ga dan met je muis over de voortgangsbalk om snel het voortgangspercentage van je projectplanning te bepalen. 🙌🏼

de Gantt-weergave in ClickUp berekent automatisch uw voortgang door het aantal voltooide projecttaken te delen door het aantal taken_

Wat betreft het berekenen van de voortgang op uw kritieke pad, met de Gantt-weergave van ClickUp zit u ook goed!

belangrijke mijlpalen worden onderscheiden van andere taken met een ruitvormig teken in ClickUp's Gantt-weergave_

Nu u alle belangrijke details aan uw online Gantt-diagram in ClickUp hebt toegevoegd, kunt u wijzigen hoe ze worden weergegeven.

In de menubalk bovenaan ziet u een optie Tonen met een vervolgkeuzelijst:

Kolommen : in- en uitschakelen van kolommen in het online Gantt-diagram

: in- en uitschakelen van kolommen in het online Gantt-diagram Allow Live Updates : breng alle teamleden onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen

: breng alle teamleden onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen Andere sorteeropties : sorteer taken op geadresseerden, vervaldatums, laatst bijgewerkt, enz.

: sorteer taken op geadresseerden, vervaldatums, laatst bijgewerkt, enz. Highlight taak positie bij slepen : zie individuele taken die je verplaatst duidelijker

: zie individuele taken die je verplaatst duidelijker Afhankelijkheden opnieuw inplannen : schakel de sleepfunctionaliteit in om taakafhankelijkheden opnieuw in te plannen

: schakel de sleepfunctionaliteit in om taakafhankelijkheden opnieuw in te plannen Verberg weekenden: plan alle taken die in het weekend zijn gepland automatisch in op de volgende maandag

rangschik en sorteer snel de belangrijke details die zichtbaar zijn op uw Gantt-diagram in ClickUp!

Voor de finishing touch kunt u verschillende kleurenschema's gebruiken om verschillende prioriteit niveaus.

En om af te ronden, laten we het hebben over delen en toestemmingen .

Deel het online Gantt-diagram rechtstreeks met mensen in of buiten je Workspace. Pas hun rechten aan om te wijzigen wie het diagram wel en niet kan bewerken.

Terwijl de Openbaar delen optie wordt de grafiek live bijgewerkt voor de kijkers. Je kunt het document ook downloaden als PDF en het verspreiden onder externe belanghebbenden.

download uw planning als PDF om deze met ClickUp te delen met externe belanghebbenden_

Als een eenvoudige online planning zoveel kan omvatten, stel u dan eens voor wat ClickUp nog meer voor u in petto heeft!

Kijk eens rond in uw huidige project management tool voor vergelijkbare functies en integraties om uw Gantt chart processen te verbeteren, of bekijk een van ClickUp's meerdere prijsplannen om te zien hoe dit platform u verder kan helpen.

Wat is ons favoriete plan, vraag je?! Free Forever, natuurlijk. 🥳

3 Voordelen van het gebruik van sjablonen voor Ganttgrafieken

1. Krijg een overzicht op hoog niveau van uw hele project

Ken je dat angstige gevoel dat je krijgt als je in het vliegtuig stapt en denkt dat je iets heel belangrijks bent vergeten?

Gantt-diagrammen zijn jouw oplossing voor deze nachtmerrie omdat ze je alles laten zien. Je weet dus meteen of je iets over het hoofd ziet!

De visuele aard van deze methodologie helpt je snel het grotere plaatje van je project te begrijpen. Bovendien zijn ze eenvoudig te begrijpen! Je hoeft geen projectmanager te zijn om naar een Gantt-diagram te kijken en precies te weten wat er aan de hand is. Dat betekent cross-functioneel team leden, belanghebbenden en andere afdelingshoofden kunnen ook gemakkelijk de belangrijkste punten zien - en wie houdt er niet van volledige transparantie!

2. Volg de voortgang van het project in realtime

Vooral als uw team asynchroon werkt is dit een groot voordeel.

Tegenwoordig kun je de levering van je lunch in realtime volgen, dus waarom zou je niet hetzelfde doen voor je projectplanning?

Een Gantt-diagram is als een geotracking-apparaat voor je project.

Nu met de hulp van Software voor Ganttgrafieken kunnen projectmanagers hun digitale diagram gewoon voeden met informatie over projectactiviteiten, het een paar keer bijwerken en dan gaat het vanzelf.

Deze diagrammen gaan nog een stapje verder door je te vertellen wat de kritisch pad voor je projectschema. Dit is de minimale reeks taken die je moet uitvoeren om de deadline van je project te halen.

3. Houd het project transparant

Leuk weetje: terwijl de oorspronkelijke Gantt chart een hulpmiddel was dat uitsluitend werd gebruikt door projectmanagers om beslissingen op hoog niveau te nemen, is het nu een regelmatig en essentieel hulpmiddel voor alle leden van een projectteam.

Projectmanagers kunnen routinematig een Gantt chart bijwerken en delen met het team. Of, als je krachtige software voor Gantt-diagrammen zoals ClickUp, zal uw grafiek automatisch worden bijgewerkt wanneer uw taken een nieuwe status krijgen! 👏

Zo kan elk lid zien hoe zijn werk de rest van het team beïnvloedt en is uw Gantt-diagram de meest betrouwbare manier om het grote geheel te presenteren en iedereen aan boord te krijgen. Het zien van deze verbanden kan ook de open communicatie tussen teamleden bevorderen, het algemene teamwerk verbeteren en leden motiveren om zichzelf verantwoordelijk te houden!

Een manier om er zeker van te zijn dat je alle bases afdekt tijdens het in kaart brengen van je projecten is door gebruik te maken van een sjabloon voor een Gantt-diagram dat precies daarvoor is gemaakt, en gelukkig kennen wij 15 uitstekende sjablonen om die droom werkelijkheid te laten worden!

Projecten beheren met planning sjablonen

We hebben allemaal wel eens dat punt in een project bereikt. Waar we gewoon zouden willen dat alles op magische wijze vooruit zou gaan!

Hoewel we die oplossing nog niet hebben gevonden, hebben we wel Gantt-diagrammen gevonden! En we zijn er bijna zeker van dat ze the next best thing zijn. 🙂

Een degelijk sjabloon voor Gantt-diagrammen is de eerste stap om ervoor te zorgen dat je je werk in goede banen leidt. Bijna als een setje trainingswielen om je team te helpen vaart te maken met deze nieuwe methodologie!

Experimenteer met je eigen Gantt-diagram in ClickUp of blader door de groeiende bibliotheek met gratis sjablonen die ontworpen zijn om je te helpen uw efficiëntie te verbeteren . Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp en zie hoe uw project uitblinkt! 🚀