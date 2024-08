Breng uw belanghebbenden op één lijn met de 10 beste softwaretools voor PI-planning

Moeiteloos teamcommunicatie een gedeelde visie en teamcoördinatie zijn alom geaccepteerde agile werkwijzen, maar ze zijn niet gemakkelijk om aan te nemen. Zeilen door ruwe projectwateren kan steeds moeilijker worden, vooral wanneer je grootschalige releaseplannen en zijn niet in staat om multifunctionele teams om samen te komen en de voortgang en achterstanden te bespreken.

Gelukkig zijn er teams die de hedendaagse Geschaald Agile Framework (SAFe) kan vertrouwen op Program Increment (PI)-planning om strategisch vooruit te komen. PI-planning is als een sprint-evenement op lange termijn om afdelingssilo's te verwijderen en teams op één lijn te brengen binnen een Agile Release Train (ART). 🚂 PI-planningsevenement s zijn gemakkelijker uit te voeren met de juiste software. In deze uitgebreide gids zullen we de fijne kneepjes van PI planningstools en het verkennen van de top 10 productopties om uw besluitvormingsprocessen . Lees mee!

Wat is PI planningssoftware?

PI planning is een samenwerkingsgebeuren dat elke 8-12 weken plaatsvindt en dat elk lid van een agile team samenbrengt om werk te plannen en te prioriteren met betrekking tot het op handen zijnde Program Increment voor de Agile Release Train. Het wordt uitgevoerd door de Scrum Meester en bestaat meestal uit twee volledige dagen face-to-face teamvergaderingen .

PI planningssoftware is een agile hulpmiddel waarmee PI's eenvoudiger te organiseren en meer gestroomlijnd zijn. Het kan je helpen bij het voorbereiden van zowel virtuele als fysieke vergaderingen, met functies om communicatiestrategieën tussen belanghebbenden en uw bedrijf en stel onderling overeengekomen PI-doelstellingen en succescijfers voor elke afdeling of wat je teams nodig hebben.

Het belangrijkste doel van de tool is om het proces van het herzien van oude doelen, het creëren van nieuwe doelen, het definiëren van verantwoordelijkheden en bijdragen en het stellen van prioriteiten te centraliseren om het bedrijf te helpen hoger op te schalen. 🌻

Hier zijn enkele kenmerken en mogelijkheden die u in overweging moet nemen voordat u investeert in een PI planningstool:

Gebruiksvriendelijkheid: Biedt een gebruiksvriendelijke interface voor gebruikers van verschillende afdelingen, ongeacht hun technische kennis Samenwerkingsopties: Ondersteuntreal-time samenwerking met functies zoalsdigitale whiteboardsco-editing, discussiegroepen en vermeldingen Dependency planning: Zorgt voor de efficiëntie van de cross-functionele teams door te helpen methet in kaart brengen van afhankelijkheden en maaktsoepele stroom van werk in een agile omgeving in een PI-planningsevenement Rapportage: In staat om rapporten en analyses te genereren die teams helpen de voortgang te bewaken door middel vanbelangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) en gebieden voor verbetering identificeren tijdens PI-planningsceremonies Integraties: Naadloze integratie met andere tools die al in gebruik zijn door het team, zoalsJira, Azure DevOps,Confluenceen Slack stroomlijnt discussies Transparantie: Bevordert end-to-end zichtbaarheid zonder gevestigde processen te verstoren, waardoor teams binnen dezelfde visie, doelstellingen, tijdlijnen, enresultaten de PI-doelstellingen kennen

We hebben zowel beginners- als geavanceerde PI planningstools onderzocht en 10 robuuste opties uitgekozen. Onze door experts samengestelde lijst is voorzien van scherpe reviews en beoordelingen om je te helpen een weloverwogen keuze te maken! 😇

PI-planning uitvoeren met ClickUp om teams op één lijn te houden over productroadmaps en volledig inzicht te krijgen in wie wat doet

ClickUp is een veelzijdige hulpmiddel voor projectbeheer dat de Agile ontwikkelingsmethodologie ondersteunt en een hele reeks uitgebreide functies biedt die PI planningsgebeurtenissen succesvol maken. ClickUp's Agile Suite is een holistische, end-to-end oplossing voor agile teams van elke grootte, dankzij ingebouwde functies zoals sprintrapportage, realtime dashboards , Kanban-borden om incrementcycli bij te houden en de capaciteit van het team te beheren.

ClickUp stelt u op met meer dan 15 weergaven om PI planningsinitiatieven te ondersteunen voor de gehele productlevenscyclus, van idee tot release. Om u een voorproefje te geven, kunt u de Kalenderweergave om PI-bijeenkomsten te plannen op basis van beschikbaarheid van het team of ga naar de Werklast bekijken naar planafhankelijkheden en workflows voor de volgende ontwikkelingsfase.

Maak uw PI-sessies productief met de vele samenwerkingsfuncties van ClickUp, die real-time en async communicatie ondersteunen. Tag leden van andere afdelingen en gebruik transparante commentaar threads om cumulatieve en goed gecoördineerde plannen te maken voor elke sprint. 🏃

Hebt u een gecentraliseerde tool nodig om te brainstormen tijdens PI-evenementen? Maak gebruik van ClickUp Whiteboards ! Met een intuïtieve drag-and-drop interface ondersteunt het canvas ideeënstromen van meerdere teamleden in realtime, of u nu complexe projecten opdeelt of processen in kaart brengt .

Gebruik de optie ClickUp PI Planning sjabloon ! Het helpt gebruikers hun visie-uitspraken onmiddellijk, zodat de inspanningen op elkaar kunnen worden afgestemd. Op het hoofd-Whiteboard krijg je gedefinieerde discussieborden, namelijk Teams, Programma, Agenda en ROAM (staat voor resolved, owned, accepted, or mitigated risks), voor flexibele planning.

Terwijl je team plant en risico's beperkt tijdens het PI-evenement, kun je deze sjabloon gebruiken om creatief denken en probleemoplossing te stimuleren en je backlog in realtime te zien evolueren

ClickUp beste functies

PI planning die samenwerking bevordert

Whiteboards enMindmaps voor brainstormen zonder vertraging

Sjablonen voor PI ensprintplanning* 1.000+ integraties voor het stroomlijnen van werk

Maakt mogelijkautomatiseringsmogelijkheden voor repetitieve taken

Aangepaste velden om specifieke informatie over incrementcycli bij te houden

Rapporten en analyses om de voortgang te volgen

Inheemse tijdregistratie om sessies beknopt te houden

ClickUp weergaven voor flexibele PI-planning

Eenvoudig volgen vanDoelen enMijlpalen* ClickUp Documenten om achterstanden en voorgestelde plannen vast te leggen op een centrale locatie

Chatten in ClickUp voor real-time communicatie

ClickUp AI voor het samenvatten van PI-planningsagenda's en vergadernotities

Ondersteuning voor meerdere apparaten

ClickUp beperkingen

De vele aanpassingsopties kunnen een leercurve vormen voor nieuwe gebruikers

De mobiele app kan de vloeibaarheid van de desktopversie missen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Rally door Broadcom

Via: Broadcom De Rally-software van Broadcom, voorheen bekend als CA Agile Central, is een cloudgebaseerde agile projectmanagement tool om ongehinderde workflows mogelijk te maken. Het platform biedt een consistente oplossing voor realtime synchronisatie van je PI-planning over meerdere teams heen.

Met behulp van de capaciteitsplanningspagina kun je eenvoudig wat-als scenario's maken en zelfs eventuele bijbehorende obstakels beheren via realtime risicomonitoring. Zodra je PI is voltooid, geeft Rally je een duidelijk en holistisch overzicht van alle resterende achterstanden.

Over het geheel genomen kun je naadloos gebruik maken van de verschillende functies om een werkomgeving te creëren die de voordelen heeft van persoonlijke vergaderingen, waardoor een gevoel van saamhorigheid ontstaat, zelfs in verspreide omgevingen. 💛

Rally beste functies

Ondersteunt enterprise PI-planning

Wat-als scenario-analyse

Uitgebreid overzicht van uw backlog

Real-time overzicht van programmarisico's

Mijlpalen binnen Rally om de hoeveelheid werk te volgen of wat teams nodig hebben om te slagen in een geschaalde agile aanpak

Rally beperkingen

Uitgebreide functies en aanpasbare opties kunnen overweldigend zijn bij het plannen van een PI

De prijs kan een beperkende factor zijn voor kleinere bedrijven met een beperkt budget

Rally prijzen

Niet openbaar gemaakt - neem contact op met Broadcom voor de juiste prijzen

Rally beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (160+ beoordelingen)

3.9/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

3. PIPlanning

Via: PIPlanning PIPlanning.io, of PIPlanning, biedt een gestroomlijnde service voor het uitvoeren van PI-planning evenementen op afstand . Deze tool is op maat gemaakt voor SAFe-samenwerking en is vooral nuttig voor System Team Engineers (STE's) en Release Train Engineers (RTE's), omdat ze hun activiteiten kunnen uitvoeren zonder logistieke afleidingen.

De RTE Cockpit van het platform vereenvoudigt de voorbereiding van elke PI-planning door middel van een intuïtieve gebruikersinterface. Dankzij deze gebruiksvriendelijke aanpak kunnen teams hun taken tijdens pauzes efficiënt beheren en zijn alle deelnemers goed voorbereid.

Met een Pointer functie kunt u eenvoudig bepaalde elementen markeren tijdens online vergaderingen en help je collega's om de context te vinden. Je kunt het platform ook integreren met meerdere ALM-tools (Application Lifecycle Management) zoals Jira en Microsoft Azure.

PIPlanning beste eigenschappen

SAFe-gerichte tool

Intuïtieve gebruikersinterface voor een succesvolle PI-planning

RTE Cockpit voor gestructureerde planning

Biedt naadloze integraties

Capaciteitstoewijzing voor een evenwichtige verhouding tussen nieuwe functies en technische schuld

PIPlanning beperkingen

Geen gratis plan of proefversie

Alleen beschikbaar als cloud-gebaseerde oplossing, wat mogelijk niet ideaal is voor teams die een on-premise versie nodig hebben

PIPlanning prijzen

Standaard: $875/gebruiker per jaar

$875/gebruiker per jaar Premium: $ 1.050/gebruiker per jaar

$ 1.050/gebruiker per jaar Enterprise: $1.400/gebruiker per jaar

PIPlanning beoordelingen en recensies

Nog geen beoordelingen beschikbaar

4. Kendis

Via: Kendis Kendis heeft een holistische oplossing voor het aanpakken van uw plannings- en volgbehoeften en biedt een virtuele ruimte waar multifunctionele teams naadloos kunnen samenwerken aan hun PI-planningsinitiatieven.

Door gebruik te maken van de geautomatiseerde AI-gestuurde inzichten kunt u afhankelijkheden volgen en beheren, wijzigingen in projectdoelstellingen en potentiële risico's vast te leggen. Met Scrum OF Scrums kunt u eenvoudig alle voorgaande discussies vastleggen en ook hoogtepunten en actiepunten toevoegen om in de toekomst opnieuw te bekijken.

Een van de opvallendste functies van Kendis is de toegewijde klantenondersteuning. Gebaseerd op de algemene opinie, is het supportteam bedreven in het onmiddellijk begrijpen van uw zorgen en het begeleiden van u door het proces totdat uw problemen naar tevredenheid zijn opgelost.

Kendis beste eigenschappen

Stroomlijnt visualisatie van teamoverschrijdende afhankelijkheden via AI-gestuurde meldingen

Scrum OF Scrums-functie organiseert strategisch eerdere en komende sessies

Aanpasbare tijdlijnbewaking op basis van mijlpaalgegevens

Efficiënt volgen van meerdere releases tegelijkertijd

Directe integratie met Atlassian Jira en Microsoft Azure DevOps

Kendis beperkingen

Kan meer integraties gebruiken voor het planningsproces en om aan de behoeften van verschillende teams te voldoen

De interface moet worden gemoderniseerd voor eenvoudigere navigatie

Kendis prijzen

Basic Cloud (Amazon AWS): $8/gebruiker per maand

$8/gebruiker per maand Premium Cloud (Amazon AWS): $14/gebruiker per maand

$14/gebruiker per maand Enterprise PRO (Self-Hosted): $15/gebruiker per maand

$15/gebruiker per maand Enterprise Platform (Cloud en zelf gehost): $23/gebruiker per maand

*Alle prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Kendis beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (Minder dan 10 beoordelingen beoordelingen)

4.2/5 (Minder dan 10 beoordelingen beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (Minder dan 10 beoordelingen)

5. Planview

Via: Planview De AgilePlace suite van Planview verbetert Agile en Lean methodologieën door een scala aan functies te bieden waarmee je projecten effectief kunt plannen, uitvoeren, bewaken en budgetteren. Het stelt je in staat om snel op te schalen met behoud van sterke cross-functionele samenwerking .

Planview verbindt verschillende elementen van de levering naadloos met elkaar en integreert het hele spectrum van planning tot verbetering om een uitgebreid beeld te geven van uw technologielandschap.

Met meer dan 60 vooraf gebouwde, no-code integraties, kunt u eenvoudig verbinding maken met de meest populaire agile, DevOps, en gezamenlijk werkbeheer tools. Net als ClickUp is dit een ander platform op onze lijst dat gebruikmaakt van canvassen en virtuele whiteboards om teams te helpen brainstormen over incrementele planning.

Planview beste eigenschappen

Biedt een uniform en bruikbaar overzicht voor het PI planningsproces

Naadloze aggregatie vandoelstellingen en belangrijkste resultaten (OKR's) voor fasen

Gedeelde statistieken voor geoptimaliseerde levering

Ingebouwde samenwerkingstools zoals whiteboards

60+ integraties

Planview beperkingen

Budgetbeheer configuraties kunnen een uitdaging zijn

Rapportagedashboards kunnen beter met rijkere inzichten

Planview-prijzen

Niet openbaar gemaakt - neem contact op met Planview voor een nauwkeurige prijsopgave

Planview beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (350+ beoordelingen)

4.1/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

6. Miro

Via: Miro Miro biedt zowel teams op locatie als teams op afstand een efficiënt en effectief kader voor projectplanning. Het platform beweert tot zeven uur te besparen voor elke planningssessie! ⏲️

Miro biedt een gecentraliseerde ruimte om je visie te delen en belanghebbenden op één lijn te houden. Je kunt alle afhankelijkheden voor de volgende ontwikkelcyclus visualiseren en feedback vragen op geschatte tijdlijnen. Er is een optie om een Privémodus in te schakelen om meningen discreter vast te leggen.

Miro's PI-planningsjabloon biedt teams een gestructureerde manier om mijlpalen en iteraties bij te houden en biedt een uitgebreid overzicht van functies, afhankelijkheden en belangrijke statistieken. Met het ROAM Board kunnen teams proactief potentiële risico's identificeren die van invloed kunnen zijn op hun plannen. Aan de andere kant zorgt het Teams Board ervoor dat elk team een goed gedefinieerde roadmap heeft voor toekomstige iteraties, taken en doelstellingen.

Miro beste eigenschappen

Uitgebreide agile oplossing voor PI-planning

Biedt naadloze asynchrone samenwerking

Discretionaire vastlegging van feedback

Gebruiksklare flowcharts en journey maps om incrementen te plannen

Flexibel en dynamisch Kanban-bord, compleet met geïntegreerde Jira-kaarten en -tabellen

Miro beperkingen

Verminderde prestaties bij gebruik door meerdere leden

Misschien niet beginnersvriendelijk

Miro prijzen

Gratis voor altijd

Starters: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Zakelijk: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5.000+ beoordelingen)

4.8/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

7. Figma

Via: Figma Figma is een one-stop ontwerpplatform in de kern, maar het biedt FigJam als een uitgebreide whiteboarding oplossing voor teamvergaderingen en op elkaar afgestemde discussies. Binnen FigJam vindt u een speciaal PI Planning sjabloon voor het opstellen van agenda's, agile stappenplannen en actieplannen.

Je kunt het sjabloon gebruiken voor gestroomlijnde taaksynchronisatie tussen meerdere teams, waardoor naadloze connectiviteit tijdens de planningsfase mogelijk wordt.

Het dient als een planningsbord waar verschillende afdelingen samenkomen om projecten aan te pakken met een gezamenlijke aanpak. Teams kunnen communiceren en feedback geven met stempels, emotes, reacties en high-fives. ✋

Figma's efficiënte meldingssysteem houdt alle projectbetrokkenen goed geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen van PI-planningen. Gebruikers kunnen eenvoudig realistische tijdschema's opstellen om projecten goed te starten en alles in goede banen te leiden.

Figma beste eigenschappen

Whiteboarden met FigJam

Speciale PI-planningsjabloon

Ondersteunt verschillende online interacties, zoalsstartbijeenkomsten en stand-ups

Mogelijkheid om taken toe te wijzen, prioriteiten te stellen en statussen bij te houden

Figma beperkingen

De prijs kan duur zijn voor starters

Figma's gebruikersinterface kan in het begin moeilijk te leren zijn

Figma prijzen (FigJam)

Gratis

Professioneel: $3/maand per editor

$3/maand per editor Organisatie: $5/maand per redacteur

$5/maand per redacteur Onderneming: $5/maand per redacteur

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Figma beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (900+ beoordelingen)

4.7/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (650+ beoordelingen)

8. Muurschildering

Via: Muurschildering Mural biedt een online PI Planning Board als centraal punt voor gezamenlijke strategie en afstemming tussen teams, ongeacht hun locatie. Deze tool garandeert zelfs de beveiliging van geüploade personeelsgegevens met GDPR- en CCPA-voorschriften.

Het platform is ook uitgerust met een vooraf ontworpen PI-planningsjabloon dat direct beschikbaar is en binnen enkele minuten kan worden aangepast, zodat organisaties feedback en feedback efficiënt kunnen beheren, beoordelen en prioriteren actiepunten met kleurcodering en tags.

Daarnaast biedt de Facilitation Superpowers van Mural functies zoals timers, anoniem stemmen en de privémodus om ervoor te zorgen dat teams gefocust en productief blijven tijdens planningssessies.

Mural beste functies

Voldoet aan GDPR- en CCPA-richtlijnen

Handig PI-planningsbord en sjabloon

Facilitatorhulpmiddelen voor workshops en vergaderingen

Verbetert samenwerking en creativiteit met Mural AI en Microsoft 365 Copilot

Mural-beperkingen

De stemfunctie werkt soms niet goed

Geen opties voor diagrammen kan bepaalde teams beperken

Prijzen van de muurschildering

Gratis voor altijd

Team+: $9.99/maand per gebruiker

$9.99/maand per gebruiker Zakelijk: $17,99/maand per gebruiker

$17,99/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Mural beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.350+ beoordelingen)

4.6/5 (1.350+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (115+ beoordelingen)

9. Digital.ai Agility (Voorheen VersionOne)

Via: Digitaal.ai Digital.ai Agility, voorheen bekend als VersionOne, is een webgebaseerde projectbeheertool die ontwikkelaars, testers en andere belanghebbenden helpt bij het beheren, volgen en organiseren van softwaretests.

Het platform heeft speciale digitale PI-planningsruimten die visie, teamprioriteiten, doelstellingen en werkitems samenbrengen in een verenigde ruimte voor gestroomlijnde incrementbesprekingen. Gebruikers hebben rechtstreeks vanuit hun browser toegang tot deze functies.

Digital.ai Agility overbrugt de kloof tussen bedrijfsstrategie en teamuitvoering door alle organisatieniveaus te verenigen, van het portfolio tot individuele teams. Dit bevordert de communicatie, samenwerking en zichtbaarheid. De tool helpt teams ook bij het beheren van risico's en het verkrijgen van gegevens via aangepaste analyses.

Digital.ai Agility beste eigenschappen

Compatibel met verschillende browsers zoals Firefox en Chrome

Ondersteunt allround projectbeheer

Sluit aan bij methodologieën zoalsScrum en Kanban* Biedt PI-planningsruimten, risicobeheer en aangepaste analyses

Integreert met ontwikkeltools

Digital.ai Agility beperkingen

Moeilijk initieel setup proces in vergelijking met meer gebruiksvriendelijke tools

Kan moeilijk te gebruiken zijn voor het maken van testcases

Digital.ai Agility prijzen

Gratis plan: $0

$0 Enterprise: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Ultiem plan: $39/maand per gebruiker

Digital.ai Agility beoordelingen en recensies

G2: 3.7/5 (60+ beoordelingen)

10. Stormboard

Via: Stormboard Stormboard biedt bidirectionele backlogs die de duur van PI planningsessies opmerkelijk verkorten. Met de Agile PI Planning integraties van Stormboard kan uw hele sessie worden samengevoegd in een enkele ruimte, waardoor het niet meer nodig is om voortdurend te wisselen tussen verschillende applicaties of fysieke borden.

Bovendien hoeft u niet vanaf nul te beginnen als het gaat om het ontwikkelen van hoogwaardige planningsessies, want Stormboard biedt een scala aan ingebouwde sjablonen voor het onderhouden van een Agile mentaliteit .

Deze sjablonen behandelen aspecten zoals Mind Mapping, Retrospectives, Sprint Planning, Issue Sizing, Risks/ROAM Board, Program/Dependencies Board en meer. Het digitale whiteboard geeft ook inzichten weer om snel betere beslissingen te kunnen nemen.

Stormboard beste eigenschappen

Gegevensgestuurde digitale whiteboardoplossing

Biedt tal van integratiemogelijkheden

Biedt probleemloze tweeweg live integraties

Automatische synchronisatie met tools zoals Azure DevOps

Stormboard beperkingen

Kan uw apparaat mogelijk vertragen

Sjablonen kunnen stilistisch worden verbeterd

Stormboard prijzen

Persoonlijk: Gratis

Gratis Zakelijk: $8.33/maand per gebruiker

$8.33/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Stormboard beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4.4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (35+ beoordelingen)

De PI planningstools die we hebben besproken zijn vooral gericht op agile teams die veel op hun bordje hebben gedurende ontwikkelcycli. De voordelen van deze oplossingen zijn zowel tastbaar als ontastbaar.

De meest tastbare voordelen zijn onder andere:

Persoonlijke communicatie tussen alle teamleden en belanghebbenden

Planning ensjablonen voor risicobeoordeling om projectonderbrekingen te voorkomen

Goed gecultiveerd sociaal netwerk om Agile Release Train behoeften te communiceren

Georganiseerde en goed onderhouden backlogs

Naast deze voordelen spelen PI planningstools een enorme rol in verbeterde transparantie tussen teams, door de redenering achter beslissingen kristalhelder te houden en realtime zichtbaarheid van doelen te bieden, wat de motivatie bevordert. 🕺

PI Planning is ClickUp's ding!

Als je investeert in een PI planningstool, is het beter om te gaan voor alles-in-één agile oplossingen zoals ClickUp die verder kunnen helpen dan vergaderingen en planningssessies. Van het centraliseren van documentatie tot het micromanagen van incrementcycli, het platform helpt je!

Wij zouden zeggen probeer de gratis versie van ClickUp eens en zie hoe het uw workflows over leveringsschema's kan transformeren! 🌈