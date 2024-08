Lean vs. Agile: wat is het verschil? 2024

verward tussen Agile en Lean?

Als je hebt gelezen over moderne projectmanagement methoden je hebt misschien gehoord over raamwerken als Lean en Agile... veel!

En hoewel deze twee benaderingen vaak samen worden gebruikt, zijn het twee zeer verschillende projectmanagementmethoden.

wat zijn ze dan?

belangrijker nog, hoe verschilt Lean van de Agile methodologie ?

In dit artikel bekijken we beide methoden in detail en bespreken we hun verschillen in aanpak, doelen en meer. We belichten ook de beste software voor projectmanagement waarmee je zowel Lean als Agile projecten efficiënt kunt beheren.

Laten we beginnen!

Lean vs. Agile: een korte geschiedenis

We zullen eerst kijken hoe beide methodologieën zijn ontstaan.

De Lean Agile verschillen beginnen immers hier.

1. Agile

In de jaren 1980 gebruikten computerprogrammeurs traditionele ontwikkelaanpakken zoals de Watervalmethode om hun softwareontwikkelingsprojecten te beheren. Dit proces was niet alleen tijdrovend, maar ook kostbaar.

hoe?

De wereld van softwareontwikkeling groeide snel.

En groei betekent meestal dat je je moet aanpassen aan veranderingen.

In Waterfall kon de ontwikkeling van een product maanden en soms jaren duren. Dus tegen de tijd dat de software of het product wordt uitgebracht, is het al verouderd ten opzichte van de huidige behoeften.

Om dit te verhelpen werd het Agile Manifesto geschreven.

En de Agile methodologie is gebouwd op de 4 waarden en 12 principes die in het Agile Manifesto worden beschreven.

Agile helpt teams zich beter aan te passen aan veranderingen door belanghebbenden bij het hele proces te betrekken. Op deze manier is er een beter abonnement, een betere ontwikkeling en een betere uitrol van werkende software.

2. Lean

In de jaren 1970 ontwikkelde Taiichi Ohno een systeem dat bekend staat als het Toyota Productiesysteem (TPS). Het was gericht op het verminderen van voorraadkosten en de efficiëntie te verbeteren van de toeleveringsketen van auto's door alle soorten afval te elimineren.

TPS werd geïnspireerd door de voorraadbeheersysteem in kruidenierswinkels en gebruikte visuele signalen om precies aan te geven wanneer items nodig waren. Dit verminderde de totale verspilling en optimaliseerde het hele productieproces.

Dit systeem werd vervolgens gebruikt om de Lean Manufacturing principes te formuleren.

maar hoe kwam _Lean softwareontwikkeling in het spel?

Mary en Tom Poppendiek schreven een uitgebreide gids voor softwareontwikkeling, geïnspireerd door de Lean manufacturing principes.

Laten we nu eens kijken wat Lean en Agile precies zijn.

Wat is de Agile methode? Agile is een softwareontwikkelingsmethode die helpt om projecten te ontwikkelen met een iteratieve aanpak.

In tegenstelling tot de traditionele projectmanagement methodologie, wordt in de Agile aanpak een groot project opgedeeld in kortere ontwikkelingscycli die bekend staan als sprints. Elke Sprint duurt meestal 2-4 weken.

Hier is een voorbeeld van dit Agile-principe:

Laten we zeggen dat je een robot aan het bouwen bent.

Bij een traditionele projectmanagementmethode zoals Waterval, zou je maanden nodig kunnen hebben om de robot te abonneren en te ontwikkelen voordat je hem uiteindelijk inzet.

Dit kan leiden tot een situatie waarin de AI functie, waarvan je dacht dat die erg cool was, nutteloos bleek te zijn. Wat de klant echt wilde was een robot met perfecte balans.

Met de Agile-methodologie had dit voorkomen kunnen worden.

hoe?

Op de Agile manier worden de klanten actief betrokken bij het ontwikkelingsproces. Aan het einde van elke Sprint geven ze feedback, en de Agile teams implementeert de noodzakelijke veranderingen in de volgende cyclus.

Deze voortdurende verbetering laat minder ruimte voor fouten, waardoor u een robot kunt bouwen die perfect voldoet aan de behoeften van uw klanten.

leer hoe Agile experts implementeren _het Agile projectmanagementproces in hun werkstromen.

Wat is Lean Methodologie?

Lean softwareontwikkeling is gebaseerd op de principes van Lean methodologie.

De zeven principes van de Lean methodologie zijn:

Afval elimineren

Bouw kwaliteit in

Kennis creëren

Toezeggingen uitstellen

Snel leveren

Mensen respecteren

Het geheel optimaliseren

Elk Lean-principe is erop gericht het productieproces te optimaliseren door verspilling te elimineren. Het probeert ook risico's te minimaliseren en tegelijkertijd de waarde voor de klant te maximaliseren.

_Wacht... wat betekent "verspilling elimineren"?

Afval elimineren verwijst naar het verwijderen van alles wat geen waarde toevoegt aan het proces.

Dit kan van alles zijn, van onnodige vergaderingen en documentatie tot inefficiënte methoden.

Belangrijke verschillen tussen Agile en Lean

Nu je weet wat de Agile methode en Lean aanpak inhouden, voel je al aan dat ze verschillen, toch?

Om het duidelijker te maken, volgt hier een gedetailleerde lijst met de sleutelverschillen tussen Agile en Lean:

1. Verschillen in methodologie

Geen verrassingen hier.

Dit is het belangrijkste verschil tussen Agile methodologie en Lean denken.

A. Agile methodologie

Het Agile-proces houdt zich bezig met het optimaliseren van het ontwikkelingsproces van een project. Het is erop gericht om het proces flexibel, transparant en aanpasbaar te maken.

waarom?

Agile ontwikkeling waardeert continue verbetering en tevreden klanten.

Hiervoor doorloopt een Agile project iteratieve cycli (Sprints) en betrekt het Agile team de klant actief van begin tot eind.

B. Lean methodologie

De Lean aanpak draait om het optimaliseren van het productieproces. Het draait allemaal om het minimaliseren van risico's en het elimineren van verspilling (lean production).

In feite is "verspilling elimineren" een van de eerste principes van de Lean methode.

Omdat je alles uitsluit wat niet bijdraagt aan het eindresultaat van het project, wordt het productieproces automatisch korter en efficiënter. Dit bespaart je op de lange termijn veel kostbaar geld en tijd.

2. Verschillen in aanpak

Hoewel zowel Lean als Agile uitstekende benaderingen zijn voor softwareontwikkeling, verschillen ze enigszins in hun benadering van ontwikkeling:

A. Agile aanpak

In de Agile praktijk wordt een project ontwikkeld in korte incrementele, iteratieve cycli of sprints.

De iteratieve en incrementele methode verwijst naar het opsplitsen van een project in verschillende fasen, die elk bestaan uit planning, implementatie, testen en evaluatie. Dit proces wordt herhaald totdat het gewenste resultaat is bereikt.

B. Lean aanpak

De Lean-aanpak is gericht op het introduceren van kleine incrementele veranderingen binnen het productieproces om de efficiëntie te verhogen. Hoewel dit kan resulteren in kortere ontwikkelingscycli, is dit niet de kernfocus van Lean.

3. Verschillen in tijdlijnen van projecten

Hoewel zowel Lean- als Agile-methoden als doel hebben om het product zo vroeg mogelijk op te leveren, zijn hun tijdlijnen voor projecten verschillend:

A. Agile tijdlijn van het project

Een Agile of Scrum team werkt in korte cycli om snel op te leveren. Elke cyclus of Sprint duurt meestal 2-4 weken.

B. Tijdlijn van Lean projecten

Lean teams verkorten hun tijdlijn voor projecten door de werkstroom te optimaliseren. Ze beperken meestal hun werk-in-processen, waardoor de totale tijdlijn van het project korter wordt. In tegenstelling tot Agile is er echter geen gespecificeerd tijdsbestek.

4. Verschillen in het team

De Lean en Agile methoden volgen verschillende teamstructuren:

A. Agile team

Een Agile team is een klein team van zelfgeorganiseerden, functieoverschrijdende individuen .

wat betekent dat?

Zelf-georganiseerd : teams beslissen zelf hoe ze het werk doen

: teams beslissen zelf hoe ze het werk doen Multifunctioneel: teamleden hebben verschillende expertises, maar werken aan een gemeenschappelijk doel

Het team bestaat uit leden zoals een productmanager (producteigenaar), een Agile coach of Scrum meester ontwikkelaars, business analisten, etc.

B. Lean team

In Lean projectmanagement formeer je meerdere Lean teams, bestaande uit leden van relevante afdelingen.

Elk team wordt geleid door een teamleider die het team en de individuele projecten beheert. En hoewel de leden van je Lean team bekwaam moeten zijn, hoeven ze niet noodzakelijkerwijs zelforganiserend en cross-functioneel te zijn.

5. Verschillen in het algemene doel

Agile Lean ontwikkelingsmethoden streven verschillende doelen na:

A. Agile doel

Bij Agile-ontwikkeling is het doel om iets te maken dat voldoet aan de eisen van de eindgebruiker of de belanghebbenden.

B. Lean doel

Voor Lean ontwikkeling het doel is om elk proces dat geen waarde toevoegt aan productontwikkeling uit te bannen.

6. Verschillen in het aandachtsgebied

Dit is hoe Agile Lean van elkaar verschilt:

A. Agile aandachtsgebied

Agile ontwikkeling richt zich op de reikwijdte van het project en de waarde voor de klant.

Bij Agile softwareontwikkeling is de omvang van een softwareproduct verwijst naar de functies en functionaliteiten. De waarde voor de klant krijgt prioriteit omdat u aan het einde van elke Sprint feedback krijgt en wijzigingen doorvoert in de volgende cyclus.

B. Lean aandachtsgebied

Aan de andere kant gaat Lean softwareontwikkeling over het verbeteren van de werkstroom en de kwaliteit.

De focus ligt op procesverbetering en kwaliteit (nul defecten is het doel).

Dit wordt meestal bereikt met behulp van een aanpak die bekend staat als value stream mapping.

wat is _value stream mapping _? Waarde stroom in kaart brengen is een methode om de reeks gebeurtenissen tussen het aanmaken van een product en de levering aan de klant te visualiseren.

gerelateerd: Software Ontwikkelingstools

Agile vs. Lean: Wat zijn de overeenkomsten?

Weet je waarom mensen het Agile framework en Lean vaak samenvoegen_?

Omdat beide methodologieën waarden delen, zoals het vermogen om je snel aan te passen aan veranderingen.

Hier zijn enkele andere overeenkomsten tussen Lean Agile:

Continue verbetering : beide methodologieën richten zich op regelmatige inspectie van de werkwijze op mogelijke verbeteringen

: beide methodologieën richten zich op regelmatige inspectie van de werkwijze op mogelijke verbeteringen Klantwaarde prioritering : of het nu gaat om Agile's actieve betrokkenheid van feedback van de klant of Lean's focus op het leveren van kwaliteit, beide zijn gericht op het leveren van meer waarde aan de klant

: of het nu gaat om Agile's actieve betrokkenheid van feedback van de klant of Lean's focus op het leveren van kwaliteit, beide zijn gericht op het leveren van meer waarde aan de klant Efficiënte tijdlijnen : De Agile methodologie implementeert producten in frequente versies, terwijl bij Lean projectmanagement het ontwikkelingsproces uit zo min mogelijk stappen bestaat. Beide benaderingen richten zich op het behouden van efficiëntie.

: De Agile methodologie implementeert producten in frequente versies, terwijl bij Lean projectmanagement het ontwikkelingsproces uit zo min mogelijk stappen bestaat. Beide benaderingen richten zich op het behouden van efficiëntie. Continue stroom van resultaten: met het in delen opgesplitste ontwikkelingsproces levert Agile voortdurend waarde in stappen, terwijl Lean resultaten blijft geven met voortdurende eliminatie van verspilling

Hoe zowel Agile als Lean projecten efficiënt te managen

hoe ga je Agile en Lean managen?

Met de juiste agile hulpmiddelen natuurlijk!

Eh... nee. Je kunt niet zomaar een tool gebruiken!

Om projecten soepel te beheren, heb je geschikte software voor projectmanagement nodig.

Gewoonlijk moet projectmanagement software het volgende kunnen:

Taken en projecten beheren

Werkstromen automatiseren

Vergemakkelijken samenwerking van teams op afstand * Integreren met verschillende werkruimtetools

Bovendien, of het nu Agile, de Scrum-methode kanban, Lean, Six Sigma of een andere methodologie voor projectmanagement, uw software moet ermee overweg kunnen.

waarom?

Elke methodologie vereist verschillende functies van hun tools.

Bovendien is het niet zo dat elk team één aanpak kiest en daar voor altijd aan vasthoudt!

Je kunt dus niet telkens nieuwe software kopen als je team een andere methodologie voor projectmanagement gebruikt.

Gelukkig hebt u krachtige tools zoals ClickUp om al uw taken en projecten efficiënt af te handelen, ongeacht de methodologie die u verkiest.

Maar wat is ClickUp?

ClickUp is 's werelds hoogst gewaardeerde Lean Agile projectmanagement software . Of je nu hulp nodig hebt bij:

Agile, Lean te implementeren, Scrum , Kanban , Extreem Programmeren of een andere methodologie

Al uw Agile softwareontwikkelingsprojecten bijhouden

Een Agile team of meerdere Lean teams beheren

Plannen van Sprint abonnementen en andere Scrum vergaderingen ClickUp is de enige software die u nodig hebt!

Laten we eens kijken hoe ClickUp u kan helpen om u aan te passen aan Lean en Agile technieken:

1. Aangepaste statussen voor taken voor verschillende fasen van het project

Elk project heeft zijn eigen set statussen nodig.

Een software engineer kan bijvoorbeeld fases hebben als "Git Upload" en "Debuggen" voor zijn Lean UX project. Een project voor de ontwikkeling van content kan daarentegen stappen hebben als "Bewerken" en "Kwaliteitscontrole".

Met de functie Aangepaste statussen van ClickUp is dat geen probleem.

Met deze software kunt u aangepaste statussen maken die de behoeften van uw project nauwkeurig weergeven. Word zo beschrijvend en creatief als u wilt!

Een snelle blik op de status van een Taak is genoeg om te bepalen in welke fase deze zich bevindt. Op deze manier kan een teamleider of iedereen die aan het project werkt meteen zien hoe de voortgang is.

2. Stel doelen om je Spints te halen

Welke methodologie voor projectmanagement je ook verkiest, je zult meerdere doelen van projecten zoals "ontwikkel 20% van het product in Sprint 1" of "verhoog websiteverkeer met 10%".

hoe houd je ze bij?

Drie woorden: ClickUp'sDoelen functie !

Goals zijn containers op hoog niveau die je kunt opsplitsen in kleinere, meetbare Targets.

Kies uit verschillende eenheden om een Target te meten, zoals:

Geld: een hoeveelheid geld

een hoeveelheid geld Getal: een bereik van nummers van 0 tot oneindig

een bereik van nummers van 0 tot oneindig Taken: een lijst met taken die je moet voltooien om het doel te bereiken

een lijst met taken die je moet voltooien om het doel te bereiken Waar/Onwaar: slechts twee mogelijke uitkomsten (Nog te doen of niet)

hoofdknikken en antwoorden in één woord zijn geen goede gespreksstof, toch?

Om teams te helpen efficiënt te communiceren, heeft elke ClickUp-taak een speciale ruimte voor commentaar.

Dit vergemakkelijkt alle projectgerelateerde communicatie binnen het Lean- of Scrum-team.

Gebruik deze sectie om:

Projectgerelateerde informatie uit te wisselen

Leden taggen om belangrijke opmerkingen te markeren

Problemen en impasses afhandelen met de juiste context

Relevante bestanden en links te delen binnen elke taaksectie

Opmerkingen toewijzen toe aan specifieke leden van het team om ervoor te zorgen dat het niet onopgemerkt blijft

Voor beter samenwerking en teambuilding gebruik de Weergave chatten om gesprekken te voeren die niets met Taken te maken hebben.

4. Werkstroom automatisering om 50+ repetitieve taken te automatiseren

de kans is groot dat u elke dag te maken hebt met tonnen repetitieve handmatige taken

en we zijn er vrij zeker van dat dit ook de taken zijn die u het meest haat

Maar maak je geen zorgen. ClickUp'sAutomatisering functie brengt tonnen automatiseringen van taken naar je werkplek om dat op te lossen.

Je kunt dit eenvoudig gebruiken om repetitieve taken te automatiseren, waardoor je tijd bespaart en resources vrijkomen voor taken die dat echt nodig hebben.

Dit is hoe ClickUp's automatisering van de werkstroom werkt:

als een trigger _gebeurt en een voorwaarde is waar, dan wordt automatisch een specifieke actie uitgevoerd.

Deze veelzijdige software biedt 50+ vooraf gebouwde automatiseringen om je op weg te helpen.

Enkele hiervan zijn:

Wanneer de status van een Taak verandert, wordt automatisch de toegewezen persoon gewijzigd

Een sjabloon toepassen bij het maken van een taak

De prioriteit van een taak bijwerken wanneer de checklist wordt gewist

Tags wijzigen wanneer de deadline van een taak is bereikt

Een taak archiveren wanneer de prioriteit verandert

Je kunt zelfs je eigen aangepaste automatiseringen maken.

5. Dashboards voor visuele overzichten van je project ClickUp's Dashboards

geven u snelle visuele overzichten van uw Agile softwareontwikkeling of Lean projecten. zoals het missiecontrolecentrum van een ruimteschip

het voordeel?

Een teamleider of zelfs je hele Scrum-team kan een duidelijk beeld krijgen van alles wat er in de werkruimte gebeurt.

Voor maximale flexibiliteit kun je je Dashboard aanpassen met verschillende grafieken zoals:

Snelheidsgrafieken : benadrukt het voltooiingspercentage van hun taken

benadrukt het voltooiingspercentage van hun taken Burnup grafieken : toont de hoeveelheid werk die al is Voltooid in een project

toont de hoeveelheid werk die al is Voltooid in een project Burndown grafieken : toont de hoeveelheid werk die nog rest in een project

toont de hoeveelheid werk die nog rest in een project Cumulatieve grafieken van de werkstroom : Weergave van de voortgang van het project in de tijd

6. Gantt grafieken voor het eenvoudig bewaken van de tijdlijn van een project

ben je het beu om een spreadsheet te gebruiken om de tijdlijnen of voortgang van je project bij te houden?

Zeg vaarwel tegen de 90's mentaliteit! ClickUp'sGantt grafieken zijn perfect voor het bijhouden en beheren van de tijdlijn van uw project.

Een snelle blik op je Gantt grafiek is genoeg om te bepalen of dingen op schema liggen of niet.

het beste deel?

Deze Gantt grafieken worden geleverd met tal van automatiseringsmogelijkheden.

Ze kunnen:

Automatisch afhankelijkheid van taken aanpassen wanneer je items opnieuw plant

Verwachte vs. huidige voortgang van het project vergelijken

Het percentage voortgang van het project berekenen op basis van voltooide taken/totaal aantal taken

Kritieke pad berekenen om de te prioriteren Taken te identificeren

Hulp metAgile beheer van werkstromen

Conclusie

Natuurlijk verschillen Lean en Agile werkwijzen in verschillende aspecten.

Maar hoewel elke ontwikkelmethode perfect is voor een verschillend soort project, heb je nog steeds de juiste projectmanagement software nodig om alles te beheren.

Gelukkig hoef je alleen maar ClickUp te doen, de beste Agile en Lean software op de markt!

Van hulp bij het volgen van de Agile mentaliteit clickUp heeft alles wat u nodig hebt om uw business wendbaar te maken.

Dus waarom niet tekenen vandaag nog gratis in en slaag in uw projectmanagement activiteiten?