Top 18 methodes voor projectmanagement

Heb je overwogen hoe een methodologie voor projectmanagement jou en je team kan helpen om succes op lange termijn te boeken?

Als je denkt: "Ik werk niet in sectoren als de technologie of de bouw, dus dit is niet op ons van toepassing", denk dan eens terug aan het laatste project waaraan je hebt gewerkt. Voelde het team zich gemotiveerd? Productief van begin tot eind? Of voelde elke dag zo? ⬇️

Kanaal 4 via GIPHY We begrijpen het. Als een projectmanager het is moeilijk om projecten op te leveren met vaak onduidelijke richtlijnen van clients en belanghebbenden, laat staan het proces te beheren tussendoor. Projectmanagement methoden stellen een systeem vast van principes, standaardprocessen en controle om veelzijdige projecten te beheren die er zijn in alle vormen en vereisten in alle bedrijfstakken.

Aan het eind van dit artikel zul je leren:

Hoe je de vijf fasen van de levenscyclus van een project optimaliseert

De top 18 methodologieën voor projectmanagement die overal ter wereld worden gebruikt

Aanbevolen functies in ClickUp voor specifieke methodologieën voor projectmanagement

We nodigen u uit om de rommelige, gecompliceerde en inflexibele processen te vervangen door bewezen methodologieën die u kunt toepassen tools voor projectmanagement en verschillende technieken voor succes. ⚙️⚖️🚀

De 5 fasen van de levenscyclus van een project

Of u nu een nieuwe of doorgewinterde projectmanager bent, laten we onze gedachten eens opfrissen over de vijf fundamentele fasen van de projectlevenscyclus die je moet weten om projecten succesvol te laten verlopen. Dit zal je helpen bij je beslissing om de juiste methodologie voor projectmanagement te kiezen.

👾 Fase 1: Initiatie

Een project begint altijd met een gesprek. Wanneer je uit de eerste vergadering met een client of een belanghebbende moet je het doel van het project volledig begrijpen, SMART (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden) doelen, communicatieverwachtingen en budget.

👾 Fase 2: Plannen

De planningsfase gaat dieper dan het bepalen van de reikwijdte en de planning van het project (wat nog maar het begin is). Als je een tijdlijn of Gantt grafiek gebruikt, is het ook van cruciaal belang om deze sleutel projectdetails bekend te maken in een projecthandvest :

Schattingen en kosten voor mensen en softwarebronnen

Potentiële risico's, aannames en blokkades

Afhankelijkheid

Teams van projecten (rollen en werkstromen)

Vereisten voor veranderingsproces

Criteria voor succes

hebben we afhankelijkheid vermeld?

👾 Fase 3: Uitvoering

Afhankelijkheid is een absolute noodzaak voor gecontroleerde uitvoering van projecten . Als je een koffiemens bent en je 's ochtends je kopje koffie overslaat en meteen doorgaat naar je werk, is de kans groot dat je je dag een beetje moeilijker maakt dan hij zou moeten zijn.

Als je bezig bent met het toewijzen van individuele taken, voer dan een open discussie met het team over wat wel of niet kan worden gestart totdat een specifieke taak is voltooid. Je zult tijd besparen en geld met transparantie en iedereen van begin tot eind instellen op succes.

👾 Fase 4: Monitoring

Gegevens zijn je noordelijke ster om mensen en middelen te beheren, budgetten en risico's tijdens de uitvoeringsfase. Zorg ervoor dat u een krachtige productiviteitstool gebruikt zoals ClickUp om te weten aan welk project bijdragers werken en wat ze hierna moeten doen.

Meer nog, bijhouden doelen van projecten en communiceren met belanghebbenden en clients binnen ClickUp.

👾 Fase 5: Gesloten

Nadat u de laatste resultaten en losse eindjes aan elkaar te knopen, is het goed om de prestaties van de leden en middelen van het team te beoordelen. Deze periode van reflectie zal helpen om het volgende project te verbeteren.

zijn alle resultaten Voltooid, gevalideerd en gearchiveerd?

_Waren problemen en risico's effectief beheerd?

welke processen waren gemakkelijk/uitdagend en wat zouden ze veranderen?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image10.gif tetriskostuum aan het werk gif /%img/

via GIPHY Relate: Projectmanagement Voorbeelden !

Top 18 Projectmanagement Methodologieën

Welkom bij uw zak-encyclopedie van de top 18 methodologieën voor projectmanagement! 📘

Adaptief projectkader (APF)

Een knipoog naar de agile projectmanagementmethodologie, het adaptieve projectraamwerk is een iteratieve aanpak om te voldoen aan de doelen en resultaten van een project. Dit betekent dat het abonnement van een project wordt opgedeeld in korte iteraties (of cycli) van taken. Dit helpt om afhankelijkheid van taken te structureren en duidelijke deadlines vast te stellen.

De vijf stappen in het raamwerk van adaptieve projecten zijn:

[Project scope](https://clickup.com/nl/blog/9436/projectomvang/)2. Analyse Ontwerp Ontwikkeling Testen Oplevering

Een fase kan pas beginnen als de vorige fase is Voltooid

🟢 Waterval Voordelen

Gemakkelijk en vertrouwd te begrijpen voor nieuwe en doorgewinterde teams

Geen overlap tussen projectfasen

Aan het begin van het project worden duidelijke deadlines bepaald en nageleefd

Bekijk onze_ Waterval Beheer Sjabloon !

🟡 Waterval Cons

Top-down communicatiemodel

Niet geschikt voor softwareontwikkeling of complexe projecten

Niet geschikt voor lopende projecten

Nu u weet wat de beste opties voor projectmethodologieën zijn, waar kunt u uw mensen, processen en projecten georganiseerd houden? 🤔

Een van de beste manieren om waarde aan uw werk toe te voegen en uw tijd te optimaliseren is het gebruik van een softwaretool. Onze aanbeveling? ClickUp! ✨

Functies voor productiviteitsverbetering in ClickUp voor elk type project

ClickUp is het ultieme productiviteitsplatform dat teams in staat stelt projecten te beheren, slimmer samen te werken en al het werk onder te brengen in één tool. Hier zijn enkele van de functies van ClickUp honderden beschikbaar die kunnen worden aangepast aan elke grootte van het team voor consistente samenwerking:

Dashboards ClickUp Dashboards zijn een tijdbesparende bron voor weergave op hoog niveau met belanghebbenden van projecten of de voortgang van projecten met iedereen in hun werkruimte! Houd Sprints, voortgang van taken, portfoliobeheer en meer bij met aanpasbare widgets.

Een onmisbare tool voor deze methodologieën van projectmanagement:

Agile

Geïntegreerd projectmanagement (IPM)

Package Enabled Reengineering (PER)

Rationeel verenigd proces

Adaptief projectframework (APF)

Scrumban

Maak een visuele weergave van het werk voor uw hele team met ClickUp Dashboards

Automatiseringen

Maak uw aangepaste automatiseringen of kies uit ClickUp sjablonen

Met ClickUp Automatiseringen kunt u combinaties van Triggers en Acties instellen om repetitieve acties te automatiseren. Zo bespaart u tijd en kunt u zich concentreren op de dingen die belangrijk zijn. Doet uw team workflowsoftware gebruiken met externe toepassingen zoals GitHub? Automatiseer uw werkstroom binnen ClickUp met behulp van de GitHub integratie !

Een onmisbaar hulpmiddel voor deze methodologieën van projectmanagement:

Waterval

Agile

Geïntegreerd projectmanagement (IPM)

Package Enabled Reengineering (PER)

Lijstweergave

ClickUp's krachtige en flexibele Lijstweergave kunt kolommen op elke gewenste manier sorteren, filteren of groeperen. Kolommen kunnen worden aangepast om belangrijke informatie weer te geven: toegewezen personen, start- en deadlines, korte projecten links naar websites, opmerkingen over Taken - aan jou de keus!

Een onmisbaar hulpmiddel voor deze projectmanagementmethoden:

SCRUM

PRINCE2

GTD

Introductie van een nieuw product (NPI)

Extra kolommen weergeven en maken Aangepaste velden vanuit elke lijstweergave

Subtaken

Vouw de volledige boom van geneste subtaken uit binnen de lijsten, Gantt en mindmaps in ClickUp Subtaken in ClickUp voegen een laag toe aan uw werkstructuur, zodat u meer gedetailleerde doelen kunt definiëren binnen uw taken. Dit is een perfecte oplossing voor: actie items die geen nieuwe taak rechtvaardigen, doelstellingen die voltooid moeten worden om een algemene taak te voltooien en afhankelijkheid van taken.

Een onmisbaar hulpmiddel voor deze projectmanagementmethoden:

Kritieke Pad Methode

Agifall/Hybride

Resultaat in kaart brengen

🏃‍♀️ Sprint Sprint in ClickUp zitten boordevol extra ClickUp functies om teams te helpen hun product roadmaps beter te begrijpen en te beheren. Sprint zijn beschikbaar in elk ClickUp abonnement en gebruiken taken als items van het werk, zodat teams niet op andere software hoeven te vertrouwen om hun werk Klaar te krijgen.

Een onmisbare tool voor deze methodologieën van projectmanagement:

eXtreme Programming (XP)

Agile

Agifall/Hybride

Adaptief projectkader (APF)

Maak een Sprintmap in ClickUp om individuele Sprint te organiseren

Weergave van het bord

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CleanShot-2022-02-07-at-12.39.06.png

/%img/

Bewerk de Instellingen weergeven om de weergave van een bord aan te passen

Kies of je wilt inzoomen op een enkele Lijst, een hele Map of zelfs alle Ruimtes in je Werkruimte in Weergave raad . Voor teams die de voorkeur geven aan Kanban projectmanagement is de krachtige drag-and-drop interface van Board perfect voor het visualiseren van Taken in voortgang.

Een onmisbaar hulpmiddel voor deze projectmanagementmethoden:

Lean

Agile

GTD

Scrumban

ClickUp: Een krachtig en vriendelijk hulpmiddel

Uw ClickUp-werkruimte kan volledig worden aangepast om elke projectmanagementmethode te optimaliseren, zodat u uw beste werk kunt doen en dit overal mee naartoe kunt nemen. Verander vandaag nog de manier waarop u projecten opbouwt en beheert met ClickUp!