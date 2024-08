De ultieme gids voor Scrum vergaderingen

Overweeg je om een scrum vergaderproces?

Maar misschien weet je niet zeker hoe je er het beste een kunt houden.

De Digital.ai state of agile report ontdekte dat 81% van de techneuten zegt dat hun organisatie een vorm van scrum volgt. En met een Broadcom report waaruit blijkt dat Full Scrum Teams een 250% betere kwaliteitsbeoordeling verdienen dan teams die geen inschattingen doen, is het duidelijk waarom het een van de populairste teams is agile practices .

Dus als je op de scrum-trein wilt stappen, kunnen we je geen ongelijk geven. Dit is wat je moet weten om te beginnen.

Wat zijn Scrum vergaderingen?

Scrum vergaderingen houden belanghebbenden, management en teams op één lijn door middel van beknopte communicatie en snelle strategic planning -alles in een poging om projecten vooruit te helpen. Er zijn vijf soorten scrum vergaderingen:

Dagelijkse scrum / Standup

Sprint planning

Verfijning product backlog

Sprint reviews

Sprint retrospectives

Je zult merken dat elke vergadering zijn doel al in de naam heeft. Sprint abonnementen zijn voor Sprint abonnementen. Retrospectives zijn retrospectives.

Dat is opzettelijk.

Want scrumvergaderingen zijn een beetje een anti-vergadering. Het zijn geen inhaalsessies, brainstorms of lange lezingen van de CEO. Het zijn geen onnodige onderbrekingen van je productwerk.

Dit proces is tactisch, wordt op de juiste momenten gepland en is ontworpen om teams op dezelfde pagina te houden om communicatiestoornissen te voorkomen (wat er allemaal voor moet zorgen dat projecten niet in onnodige knelpunten raken).

UM, WAT IS SCRUM? Scrum is een agile project management framework dat draait om duidelijke doelen, samenwerking, accountability en het leveren van incrementele waarde. Het breekt grote, complexe projecten op in meer beheersbare stukken en creëert de flexibiliteit die teams nodig hebben om te pivoteren als dingen halverwege het project veranderen. De term komt van rugby scrummages: spelvormen waarbij het team dicht bij elkaar zit, met de koppen naar beneden, om de bal te pakken te krijgen.

Wie moet scrumvergaderingen bijwonen?

De meeste Scrum vergaderingen zijn voor het ontwikkelteam, de Scrum master en de eigenaar van het product, hoewel er enkele uitzonderingen zijn. De eigenaar van het product mag bijvoorbeeld niet aanwezig zijn bij retrospectives. En andere belanghebbenden kunnen deelnemen aan de Scrum review vergadering.

Idealiter bestaat je hele scrumteam uit 10 leden of minder. Als je scrumteam groter is, zal het leiderschap ze vaak opsplitsen in kleinere groepen die werken aan een gezamenlijk doel.

De 5 Scrum vergaderingen waar je van op de hoogte moet zijn

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Sprint-Scrum-Meeting-Timeline-Graphic.png ClickUp Sprint Scrum Vergadering Tijdlijn Grafiek /%img/

1. Dagelijkse scrumvergaderingen

Een van de populairste soorten scrummeetings - volgens het eerder genoemde State of Agile Report - is de dagelijkse standup, ook wel de dagelijkse scrummeeting genoemd. Het moet een bliksemsnelle blik zijn op doelen, voortgang en potentiële problemen. Iedereen in de kamer moet drie vragen kunnen beantwoorden:

**Wat heb je gisteren bereikt? Wat ben je van plan vandaag te doen? Zijn er blokkades aan uw horizon?

De term standup is ontstaan omdat dit soort scrum vergaderingen bedoeld zijn om kort te blijven, dus veel teams hielden ze staand - voor wie dat kan - om te voorkomen dat iemand het te comfortabel zou krijgen. Nu veel teams op afstand werken, is het minder waarschijnlijk dat we staan, maar het doel van de vergadering moet nog steeds zijn om alles zo kort mogelijk te houden.

2. Sprint abonnement scrum

Het doel van je sprint scrum abonnementen is het identificeren van wat je wilt bereiken in de volgende Sprint en hoe je dat gaat doen. Deze vergadering over sprintplanning duurt meestal ongeveer een uur voor elke week van de komende sprint (bijv. als je sprint twee weken duurt, duurt je vergadering twee uur of minder).

Dat gezegd hebbende, er zijn manieren om ze in te korten-zoals een goede planning vooraf en the right tools to track Sprints . Deze types of meetings helpen om problemen op te splitsen in beter verteerbare delen, wat de lijstweergave in ClickUp zo veelzijdig maakt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/sprints-1400x971.png sprints in ClickUp /$$$img/

Sprints maken die een week tot een maand duren met de Agile-aanpak in ClickUp

3. Product backlog verfijnen

Vraag uw scrumteam om tussen de vergaderingen over de Sprint backlog en de verfijning door de Sprint backlog te bekijken, details toe te voegen en prioriteiten en afhankelijkheid aan te tonen. Van de verschillende soorten scrumvergaderingen is deze afhankelijk van de teamorganisatie.

Als je de sprint backlog niet georganiseerd houdt, hebben producteigenaren en de scrum master niet veel dat ze kunnen gebruiken om de volgende Sprint te abonneren.

Soortgelijke doelen netjes opslaan en categoriseren in Goal Folders in ClickUp

2. Breng noodzakelijke proceswijzigingen aan

Bekijk de bestaande processen van je bedrijf met scrum in gedachten. Wat moet er veranderen? Moeten teams hun voortgang bijwerken in uw tools voorafgaand aan vergaderingen? Moet het leiderschap vergaderingen op een nieuwe manier voorbereiden?

Moeten projectmanagers en de scrum master de backlog van tevoren opruimen? Hoe duidelijker en sneller je noodzakelijke procesveranderingen communiceert, hoe makkelijker de overgang naar scrum zal verlopen.

Dit zorgt er ook voor dat je hele scrumteam snel kan schakelen, wat de teams zal bewijzen dat de beloften die je hebt gedaan (bijvoorbeeld over het vrijmaken van tijd en creativiteit) kloppen.

Ondersteunen uw huidige tools uw nieuwe manier van werken of houden ze u tegen? In plaats van te beginnen met tools en te proberen uw nieuwe processen erin te proppen, begint u met na te denken over wat de tools moeten doen om u te ondersteunen en kiest u vervolgens scrum tools gebaseerd op die criteria.

We begrijpen dat het veranderen van tool kan aanvoelen als een grote vraag, maar we weten ook dat zonder de juiste tools, goedbedoelde verschuivingen naar agile praktijken kunnen vastlopen. Dus stel prioriteiten aan je behoeften en trap niet in de sunk cost fallacy en blijf bij oude, niet meer bruikbare tools.

WACHT... WAT IS DE SUNK COST FALLACY? De sunk cost fallacy vertelt ons dat mensen eerder geneigd zijn om slechte keuzes te maken als ze al "verzonken kosten" in die keuzes hebben gemaakt. Het is de reden waarom mensen in relaties blijven die hen niet langer dienen ("maar ik heb hier al twee jaar in gestoken!") of geld blijven steken in projecten die duidelijk ontspoord zijn ("maar we hebben al $100k uitgegeven aan deze functie!"). Het kan er ook voor zorgen dat je niet-helpende tools blijft gebruiken omdat je "het geld al hebt uitgegeven"

Experts zeggen dat je bij het nemen van beslissingen de verzonken kosten moet negeren en je moet richten op de kosten voor de toekomst. Zal het je morgen meer of minder kosten als je de oude tool dumpt en de tool kiest die beter bij je bedrijf past?

Handige sjablonen voor Scrum vergaderingen

Volgens een recent klantenonderzoek staan de sjablonen van ClickUp in de top drie van meest waardevolle functies die we bieden. Eerlijk gezegd zijn we niet verrast. Het hebben van een geweldig sjabloon neemt de druk weg.

U weet precies welke informatie u nodig hebt en hoe u deze moet presenteren - er is geen diepgaand onderzoek naar best practices nodig. Hier zijn er twee scrum templates naar start your new practice :

1. ClickUp Scrum vergadering sjabloon

Het ClickUp Scrum Meeting Template maakt teamcommunicatie en zichtbaarheid in projecten een stuk eenvoudiger

Ontworpen om je dagelijkse stand-ups te stroomlijnen, ClickUp's Scrum meeting template helpt teams zich te concentreren op wat er klaar is, wat er gedaan moet worden en welke potentiële blokkades aan de horizon opdoemen. Download this template

2. ClickUp Agile Scrum Management Sjabloon

Maak een gedetailleerde backlog met dit eenvoudige Agile Scrum sjabloon en ga direct aan de slag

Geweldig om te gebruiken voor een Sprint planning vergadering, retrospectives, backlog snoeien, en nog veel meer. ClickUp's Agile Scrum management template bevat ook een "hoe te beginnen" document dat de scrum master zal helpen om uw vergaderingen aan te passen. Geen enkel lid van het team mag in het ongewisse worden gelaten! Download this template

Aan de slag met ClickUp

Als u klaar bent om aan de slag te gaan, dan kunnen we u helpen.

Of u nu een beginner bent of een doorgewinterde scrum master, ClickUp heeft tal van sjablonen en agile functies om uw scrum vergaderingen soepel te laten verlopen. En ons forever-free abonnement is (u raadt het al) voor altijd gratis. Give us a test drive today .