Oltre 15 esempi di campagne pubblicitarie che hanno funzionato

A volte, si realizza una campagna "perfetta", o almeno così si pensa. Ha umorismo, una battuta finale accattivante e la giusta quantità di informazioni commerciali. Ottiene alcuni clic, ma nessuna conversione. E come esperti di marketing, sappiamo che ciò che conta alla fine è contribuire al fatturato.

Ci siamo passati tutti ed è frustrante. Un buon design e un testo accattivante non bastano se la connessione con l'idea centrale non è buona.

Per dare vita a qualcosa che rimanga impresso, hai bisogno di esempi che abbiano attirato l'attenzione. Ecco perché in questo post del blog analizzeremo oltre 15 esempi di campagne pubblicitarie. E dopo che avrai trovato l'ispirazione, ti mostreremo come avviare la tua campagna di successo con ClickUp. Allora, cominciamo! 💁

Cosa rende positivo l'esito di una campagna pubblicitaria?

Attingendo da ricerche di settore e campagne con esito positivo, ecco gli ingredienti chiave che determinano costantemente una pubblicità di successo:

Obiettivi chiari: definisci i tuoi obiettivi di marketing , che si tratti di aumentare i clic, le iscrizioni o gli acquisti, e misura lo stato con KPI mirati.

Approfondimenti sul pubblico: conosci le motivazioni, i punti deboli e il comportamento dei tuoi acquirenti per personalizzare la comunicazione in modo che risuoni davvero.

Messaggi creativi e memorabili: sii audace, originale e coinvolgente dal punto di vista emotivo per garantire creatività di alta qualità e il massimo impatto.

Immagini mirate e formato adeguato: adatta le immagini alla tua piattaforma (ad es. Reel, OOH, story) per rendere i tuoi contenuti imperdibili.

Forte invito all'azione e offerta: utilizza un CTA chiaro e un'espressione di urgenza come "Offerta limitata" per stimolare l'azione.

Misurazione e ottimizzazione continue: monitora le prestazioni in tempo reale, esegui test A/B e ripeti rapidamente all'interno del tuo software di pianificazione marketing

🧠 Curiosità: la parola " pubblicità " esiste almeno dal 1426 e ha origini sia francesi (advertissement) che italiane (avvertimento). In origine significava avviso o avvertimento, molto prima che diventasse sinonimo di cartelloni pubblicitari appariscenti e pop-up.

Oltre 15 esempi di campagne pubblicitarie di successo

Diamo un'occhiata a oltre 15 campagne pubblicitarie di successo per aiutarti a definire la tua strategia per la gestione delle campagne di marketing.

1. ClickUp | Campagna "Ritorno al lavoro"

Quando i marchi B2B giocano sul sicuro, tutto inizia ad assomigliarsi: parole alla moda, formati di blog e rigide foto stock di uffici. ClickUp ha deciso di ribaltare la situazione con la sua campagna "Return to Work", rendendo il software dell'azienda più umano.

Lanciata nell'agosto 2021, questa campagna multi-video non ha promosso le funzionalità/funzioni del prodotto. Ha invece raccontato storie esilaranti e facilmente riconoscibili sul posto di lavoro: incontri imbarazzanti, gergo abusato e confusione post-pandemia. Ha raccolto milioni di visualizzazioni, stimolato una conversazione e spinto i marketer a ripensare a come potrebbero essere i contenuti B2B.

2. Michael Cera e la campagna "Is He CeraVe?" di CeraVe

via Yellow Chili

Riesci a immaginare Michael Cera che vagabonda per New York stringendo tra le mani una crema idratante CeraVe? Sì, è stata una coincidenza bizzarra di condivisione di nome tra un marchio e una celebrità.

CeraVe ha sfruttato la confusione con una pubblicità in stile anni '90 che imitava il lusso e un microsito " I am CeraVe ". Questa trovata giocosa ha anticipato il suo primo spot al Super Bowl, fondendo l'autorevolezza dei dermatologi con il fascino della cultura pop. Ha generato buzz in modo organico e ha reso la cura della pelle spiritosa e accessibile per un marchio che di solito è clinico.

3. Liquid Death x e. l. f. | Corpse Paint Collab

tramite e.l.f. Cosmetics

Liquid Death (un'azienda produttrice di acqua in lattina) ha unito le forze con e. l. f. Cosmetics per una linea di trucchi corpse paint stravagante, infondendo immagini gotiche metal nei prodotti di bellezza.

L'insolito abbinamento tra heavy metal e cura della pelle ha generato oltre 250 milioni di impressioni sui social e innumerevoli video di reazione, rendendo virali entrambi i marchi. Si distingue perché ha stravolto le norme della categoria, rafforzando l'audacia del marchio senza la tradizionale spesa pubblicitaria.

🔍 Lo sapevi? Il principio della prova sociale, come la visualizzazione di recensioni o statistiche di popolarità, può aumentare la fiducia dei consumatori e incrementare i tassi di conversione, in particolare nei mercati competitivi.

4. Chili's Big Smasher BurgerTime Game

via X

Chili's ha portato in tavola una forte nostalgia con la sua campagna "Big Smasher BurgerTime", una versione giocosa del classico gioco arcade degli anni '80 BurgerTime. In questa versione brandizzata, i giocatori diventavano Joe Chili Head per combattere le sfacciate mascotte dei fast food mentre costruivano giganteschi hamburger Big Smasher in sei livelli ricchi di azione.

Ma non si è trattato solo di divertimento e giochi. La campagna ha sapientemente messo in evidenza l'offerta "3 For Me" di Chili's a 10,99 dollari come risposta economica all'aumento dei prezzi dei fast food. Con oltre 8.000 ore di gioco registrate in soli 20 giorni, ha soddisfatto tutte le liste di controllo della campagna di marketing e ha trasformato il fast food in un'esperienza arcade a tutti gli effetti.

📮 Approfondimento ClickUp: il 30% dei lavoratori ritiene che le automazioni potrebbero far loro risparmiare 1-2 ore alla settimana, mentre il 19% stima che potrebbero usufruire di 3-5 ore per un lavoro approfondito e concentrato. Anche quei piccoli risparmi di tempo si sommano: solo due ore recuperate ogni settimana equivalgono a oltre 100 ore all'anno, tempo che potrebbe essere dedicato alla creatività, al pensiero strategico o alla crescita personale. 💯 Con gli agenti AI e ClickUp Brain di ClickUp, puoi automatizzare i flussi di lavoro, generare aggiornamenti sui progetti e trasformare i tuoi appunti delle riunioni in passaggi concreti, il tutto all'interno della stessa piattaforma. Non servono strumenti o integrazioni aggiuntivi: ClickUp offre tutto ciò che ti serve per automatizzare e ottimizzare la tua giornata lavorativa in un unico posto. Utilizza gli agenti automatici ClickUp AI predefiniti o creane di personalizzati. 💫 Risultati concreti: RevPartners ha ridotto del 50% i propri costi SaaS consolidando tre strumenti in ClickUp, ottenendo una piattaforma unificata con più funzionalità/funzioni, una collaborazione più stretta e un'unica fonte di verità più facile da gestire e scalare.

5. Grab Filippine | Campagna No Sweat Summer

via Grab

Di fronte al caldo torrido delle Filippine, Grab ha lanciato la campagna "No Sweat Summer" (Estate senza sudore). La campagna mostrava un personaggio sudato salvato dai viaggi e dalle consegne con aria condizionata di GrabCar.

Il messaggio giocoso ha avuto grande risonanza, determinando un aumento di quasi il 30% delle transazioni GrabCar Saver nelle aree principali. Ha dimostrato come la pertinenza, l'umorismo e la conoscenza del contesto locale possano portare a riconoscimenti e a una crescita reale.

🔍 Lo sapevi? La mentalità del gregge è uno dei motori più potenti nella pubblicità. Le persone sono più propense a interagire quando vedono altri fare lo stesso.

6. Channel 4 | Considerare cosa?

tramite Channel 4 su YouTube

La campagna "Considering What?" di Channel 4 per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024 ha ridefinito il modo in cui il pubblico visualizzava gli atleti paralimpici. Li ha pubblicizzati come atleti d'élite che affrontano le stesse sfide di tutti gli altri atleti.

Critica elogi paternalistici come "È veloce... tutto sommato". Gli atleti Aaron Phipps, Dame Sarah Storey ed Emmanuel Oyinbo-Coker contribuiscono a smantellare tali percezioni discriminatorie attraverso le loro prestazioni. Con un lancio multipiattaforma, la campagna ha ottenuto un ampio consenso e un notevole aumento di audience.

7. LEGO | Una storia epica scritta dai bambini

via BricksFanz

LEGO ha invitato i bambini a scrivere storie ambientate a LEGO City. Le storie migliori sono state trasformate in video animati ufficiali, mettendo in mostra l'immaginazione dei bambini come strumento di storytelling del marchio.

I genitori hanno incoraggiato i propri figli a dare priorità alla creatività e la campagna ha rafforzato il coinvolgimento trasformando i contenuti generati dagli utenti in un marketing raffinato.

Suggerimento utile: puoi utilizzare ClickUp Brain come strumento personale di scrittura pubblicitaria basato sull'intelligenza artificiale per generare istantaneamente diverse varianti di titoli pubblicitari, slogan o descrizioni di prodotti. Basta digitare l'obiettivo della tua campagna come prompt, ad esempio "Scrivi titoli accattivanti per prodotti di pulizia ecologici", e vedrai arrivare le idee. Dai il via alla tua nuova grande idea pubblicitaria con suggerimenti di testo intelligenti e personalizzati utilizzando ClickUp Brain

8. Old Spice | L'uomo che il tuo uomo potrebbe profumare

tramite LinkedIn

La campagna "The Man Your Man Could Smell Like" di Old Spice ha cambiato l'immagine di Old Spice da un marchio datato e presente in tutte le profumerie a un marchio audace, divertente e socialmente consapevole. Con Isaiah Mustafa nel ruolo dell'affascinante "Old Spice Man" avvolto in un asciugamano, gli spot pubblicitari hanno sapientemente preso di mira le donne, che spesso acquistano prodotti per la cura personale maschile.

I suoi monologhi rapidi, l'umorismo assurdo e le transizioni surreali in un'unica ripresa hanno rotto gli schemi della pubblicità tradizionale maschile. Tuttavia, la vera novità è stata la risposta diretta di Mustafa alle domande dei fan in tempo reale tramite video YouTube personalizzati. Questo ha rivitalizzato l'immagine del marchio con una frase indimenticabile: "Guarda il tuo uomo, ora guarda me".

9. Uber Eats | Ottieni quasi tutto ciò che desideri

tramite Uber Eats su YouTube

Uber Eats ha puntato sull'umorismo e sulla trasparenza con la sua campagna "Get Almost, Almost Anything" (Ottieni quasi tutto), mostrando cosa succederebbe se consegnassero davvero "Tutto". Nei loro video su YouTube, l'attrice Nicola Coughlan evoca accidentalmente un corteggiatore del 1800. Mentre l'attore Tom Felton ordina "magia". Questo evidenzia perché "quasi" è spesso sufficiente. Gli annunci hanno posizionato abilmente l'intervallo in espansione di Uber Eats (generi alimentari, vendita al dettaglio, alcolici e altro) prendendo in giro il caos della consegna di qualsiasi cosa.

🔍 Lo sapevi? La creatività pubblicitaria viene spesso valutata utilizzando cinque criteri chiave: simbolismo, semplicità, accuratezza, unicità e abilità artistica. Questi criteri aiutano a determinare l'efficacia e l'originalità di un'idea creativa.

10. British Airways | Cartelloni pubblicitari Windows

via LBB

British Airways ha lanciato una campagna pubblicitaria fuori casa chiamata "Windows", con foto ravvicinate di passeggeri che guardano fuori dai finestrini dell'aereo. Non c'erano loghi, slogan o inviti all'azione. Gli annunci hanno ribaltato la solita narrativa dei viaggi, concentrandosi sulle emozioni all'interno dell'aereo piuttosto che sul paesaggio esterno. E poiché BA è considerata un'icona, le persone hanno riconosciuto immediatamente il marchio.

👀 Lo sapevi? Secondo Forrester Research , in un periodo di tre anni, le organizzazioni che utilizzano ClickUp hanno ottenuto un ritorno sull'investimento (ROI) stimato al 384%. Queste organizzazioni hanno generato circa 3,9 milioni di dollari di entrate incrementali attraverso progetti resi possibili o migliorati da ClickUp.

11. Telstra | Meglio su una rete migliore

tramite Telstra su YouTube

La campagna "Better on a Better Network" di Telstra mostra la rete mobile più estesa dell'Australia in una serie di 26 filmati stop-motion dal tono eccentrico. Ogni video pubblicitario mette in risalto una regione diversa e i suoi stravaganti abitanti. Dai diavoli della Tasmania che giocano al gioco di ruolo dal vivo ai cacatua adolescenti in stile gotico e ai fiori di acacia, la campagna abbraccia gli angoli più caratteristici del Paese. Ogni spot di 15 secondi offre una breve narrazione che rafforza la copertura di Telstra, posizionandola come un filo conduttore che crea una connessione tra gli australiani.

🧠 Curiosità: gli annunci pubblicitari carichi di emozioni attivano più regioni del cervello, portando a una codifica della memoria più forte e a un maggiore ricordo dell'annuncio.

12. Volkswagen | Think Small (1959)

via Volkswagen

La campagna "Think Small" del 1959 ha introdotto la VW Beetle in un mercato americano ossessionato dalle auto grandi e appariscenti. Tuttavia, invece di mascherare le dimensioni della Beetle, le pubblicità mostravano una piccola auto circondata da spazio bianco, sottolineandone l'efficienza nei consumi, l'accessibilità e l'affidabilità.

I creativi Helmut Krone e Julian Koenig hanno sfruttato i punti deboli percepiti dell'auto (dimensioni e forma) e li hanno trasformati in punti di forza. Hanno utilizzato slogan schietti come "Lemon" o "È brutta, ma ti porta a destinazione".

🔍 Lo sapevi? Le aziende generano in media 8 dollari di profitto per ogni dollaro speso su Google Ads. Ciò dimostra l'efficacia in termini di costi della pubblicità digitale.

13. Real Beauty Sketches di Dove

via Dove

L'emozionante campagna "Real Beauty Sketches" di Dove è stata lanciata nel 2013 sotto forma di cortometraggio. Il filmato mostrava un disegnatore forense che disegnava le donne basandosi prima sulle loro descrizioni di sé stesse e poi sulle descrizioni fornite da estranei. I risultati hanno rivelato come le donne tendano a giudicare se stesse in modo più severo rispetto agli altri.

Questo contrasto ha fornito una potente rappresentazione visiva del messaggio centrale della campagna: la bellezza è spesso definita dalla percezione di sé, non dalla realtà. Il video ha vinto il Grand Prix al Cannes Lions, con un risultato di aumento delle vendite di Dove del 6%.

🧠 Curiosità: nel mondo antico e medievale, la pubblicità esisteva sotto forma di passaparola. Il primo passaggio verso la pubblicità moderna è stato compiuto con lo sviluppo della stampa nel XV e XVI secolo.

14. Heineken | Telefono noioso / Modalità noiosa

tramite Creativepool

La campagna di Heineken ha incoraggiato le persone a staccarsi dai propri smartphone e a riconnettersi con la vita reale, in particolare durante gli eventi musicali dal vivo. In un'iniziativa di grande impatto, il marchio ha utilizzato in modo intelligente la tecnologia a infrarossi per trasmettere messaggi nascosti visibili solo attraverso le fotocamere dei telefoni.

Quando i partecipanti al concerto hanno alzato i loro telefoni per registrare, questi messaggi invisibili all'occhio sono apparsi sui loro schermi. Come parte della più ampia piattaforma Boring Phone, che offre funzionalità di scambio di telefoni, adesivi per fotocamere e cacce al tesoro offline, promuove la disintossicazione digitale.

🧠 Curiosità: uno dei manifesti pubblicitari più famosi della Prima guerra mondiale mostra il feldmaresciallo Lord Kitchener che invita la popolazione ad arruolarsi nell'esercito britannico. Il manifesto recitava "BRITANNICI: Lord Kitchener vi vuole" e proveniva da una campagna pubblicitaria su una rivista. Il suo fascino visivo è stato ripreso da altri artisti negli Stati Uniti, che hanno sostituito l'immagine di Kitchener con quella dello Zio Sam!

15. Starburst | Diverso ogni volta

tramite Muse by Clios

Dopo 12 anni di silenzio, Starburst è tornato con la campagna "Different Every Time". Si è trattato di una campagna vivace e tecnologica che ha celebrato le infinite possibilità delle caramelle. Con oltre 479 milioni di combinazioni di gusti in una confezione da 12 pezzi, il marchio ha sfruttato questa varietà a proprio vantaggio.

La campagna utilizza l'IA generativa per creare annunci in continua evoluzione. Dalle lenti AR di Snapchat alle playlist "chews-your-own-adventure" di Spotify, i fan sono invitati a vivere Starburst attraverso percorsi personalizzati.

16. Coca-Cola | Condividi una Coca-Cola

via Coca-Cola

La campagna "Share a Coke" di Coca-Cola è una delle iniziative di marketing più iconiche della storia recente. Tutto è iniziato con un'idea audace: sostituire il classico logo Coca-Cola con i nomi delle persone. Dall'Australia al resto del mondo, bottiglie e lattine riportavano nomi e soprannomi. La gente ha apprezzato molto l'emozione di vedere il proprio nome sugli scaffali o di acquistare una bottiglia per una persona cara.

L'azienda ha saputo cogliere l'attimo con esperienze interattive. I codici QR sulle confezioni e gli strumenti digitali hanno permesso alle persone di personalizzare le loro bottiglie, creare video e meme e persino effettuare la condivisione online dei propri ricordi legati alla Coca-Cola.

Tipi di campagne comuni (e dove utilizzarle)

I tipi di campagna variano a seconda dell'obiettivo, del pubblico e della piattaforma. Ognuna ha uno scopo unico, aiutandoti a stabilire una connessione efficace con il tuo pubblico.

Ecco alcuni dei tipi più comuni di campagne di marketing e dove sono più efficaci. 👇

Campagne di brand awareness: mirano a introdurre o rafforzare l'identità di un marchio. Sono ideali per piattaforme di ampia portata come TV, YouTube e cartelloni pubblicitari.

📌 Esempio: la campagna Shot on iPhone di Apple mette in mostra la qualità della fotocamera rafforzando sottilmente il prestigio del marchio attraverso contenuti generati dagli utenti.

Campagne di lancio di prodotti: presentano un nuovo prodotto o servizio attraverso media integrati per creare rapidamente entusiasmo.

📌 Esempio: il lancio delle scarpe con allacciatura automatica da parte di Nike ha utilizzato teaser sui social media, partnership con influencer e trovate pubblicitarie per generare buzz.

Campagne di performance marketing: stimolano azioni specifiche come clic, registrazioni o acquisti, prosperando su piattaforme digitali come Google Ads, Meta o email.

📌 Esempio: la campagna Chili's Big Smasher BurgerTime ha pubblicizzato il suo menu da 10,99 $. Con oltre 8.000 ore di gioco in soli 20 giorni, la campagna ha trasformato il divertimento in traffico pedonale, stimolando gli acquisti nel mondo reale e mantenendo un tono giocoso.

Campagne di sensibilizzazione sociale: creano consapevolezza su problemi sociali o ambientali, spesso diffuse tramite PR, social media e partnership senza scopo di lucro.

📌 Esempio: la ALS Ice Bucket Challenge, che è diventata virale in tutto il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi per la SLA attraverso i social media e la partecipazione di celebrità.

Campagne esperienziali: offrono interazioni coinvolgenti e realistiche, spesso amplificate dalla condivisione sui social media.

📌 Esempio: La campagna Pride in the Park di Lululemon , in cui hanno creato un'installazione artistica immersiva nell'Hudson River Park e hanno ospitato sessioni di yoga comunitarie, incoraggiando le persone a condividere la loro esperienza su Instagram utilizzando #ProudAndPresent.

Come pianificare e effettuare il monitoraggio di campagne pubblicitarie con esito positivo

Le migliori campagne pubblicitarie sembrano semplici: testi spiritosi, immagini straordinarie, tempismo perfetto. Ma dietro ogni pubblicità memorabile c'è un team che si destreggia tra brief, revisioni, approvazioni, programmi mediatici e modifiche dell'ultimo minuto.

Quindi non stai solo perdendo efficienza, ma rischi anche ritardi nel lancio e comunicazioni errate che possono affossare anche il concetto più forte.

ClickUp collega i punti come la prima area di lavoro AI convergente al mondo. Funge da area di lavoro centralizzata per pianificare, assegnare, scrivere, rivedere e effettuare il monitoraggio di ogni dettaglio della tua strategia pubblicitaria, il tutto grazie all'intelligenza artificiale.

Il software di project management per il marketing di ClickUp elimina anche il work sprawl, riunendo l'esecuzione end-to-end delle campagne in un unico spazio di lavoro. Il tuo team ha una visione completa di ogni fase, dal brief iniziale alla reportistica finale e al monitoraggio. I team creativi possono collaborare sulle risorse, mentre gli account manager tengono traccia delle approvazioni e i team media pianificano i posizionamenti.

Esaminiamo insieme i passaggi necessari per pianificare il piano per una campagna di marketing.

Passaggio n. 1: fai brainstorming sulle idee per la campagna con l'IA

Ogni campagna pubblicitaria di successo inizia con una scintilla: un'idea, un messaggio o un concetto visivo. È qui che entrano in gioco questi strumenti di gestione delle campagne.

Aggiungi vari elementi nelle lavagne online di ClickUp per migliorare il brainstorming

Usa le lavagne online di ClickUp per mappare gli elementi fondamentali della tua strategia di marketing:

Crea una nuova lavagna online dalla barra laterale → Clicca su + Nuova lavagna online

Usa post-it, frecce e forme per delineare gli obiettivi della campagna, i punti deboli del pubblico, i formati specifici della piattaforma (come Instagram Reels vs. YouTube Shorts) e gli agganci pubblicitari.

Collabora in tempo reale e coinvolgi tutto il tuo team, lascia commenti o sposta gli elementi.

🚀 Suggerimento utile: all'interno delle lavagne online, ClickUp Brain può generare idee per temi di campagne sulla base di un semplice prompt (ad esempio, Dammi cinque spunti per una campagna sulla cura della pelle in estate) o persino suggerire concetti visivi o immagini di riferimento per guidare il tuo team di progettazione. Crea immagini all'interno delle lavagne online utilizzando ClickUp Brain

Scrivi e collabora utilizzando i versatili documenti Docs.

Una volta chiarita la direzione della tua campagna, passa a ClickUp Docs + ClickUp Brain per trasformare le idee in contenuti e piani reali:

Redigi brief creativi , scrivi copioni pubblicitari, abbozza lo storyboard dei tuoi video o elabora un elenco dei risultati chiave.

Tagga i membri del team per richiedere il loro contributo o assegna sezioni come CTA o messaggi relativi al marchio.

Aggiungi commenti per feedback o chiarimenti, in modo che tutto rimanga in un unico posto.

Se nel tuo documento è presente un elemento da intraprendere, basta evidenziare la sezione e assegnarla al tuo copywriter o designer utilizzando ClickUp Assign Comments.

Supponiamo che il tuo team abbia concluso una sessione strategica su lavagne online per la tua prossima campagna stagionale. Apri un documento e inizia a creare il brief creativo direttamente al suo interno. Il responsabile del marchio aggiunge il tono e il posizionamento, il copywriter redige titoli e script e il designer fa un elenco dei risultati chiave.

Usa ClickUp Brain con ClickUp Docs per perfezionare e rifinire le tue idee e i tuoi contenuti.

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain all'interno di Docs per:

Genera diverse varianti di titoli, oggetti di email o didascalie social personalizzate in base al tuo tono di voce.

Riepiloga i lunghi brief delle campagne in punti chiave per la revisione da parte dei dirigenti.

Migliora i tuoi messaggi chiedendo a ClickUp Brain di rendere i tuoi testi più persuasivi, concisi o in linea con un personaggio specifico.

Utilizza diversi modelli LLM, tra cui ChatGPT, Gemini, Claude e altri all'interno di Brain per utilizzarli per la ricerca, la modifica e altro ancora.

Accedi ai principali LLM in un unico posto con ClickUp Brain, la piattaforma IA di ClickUp.

Passaggio n. 2: mappa la sequenza della tua campagna

Una campagna senza una sequenza è solo un elenco di desideri. Utilizza la vista Gantt di ClickUp per mappare visivamente le dipendenze. Questo ti aiuta a prevenire i colli di bottiglia e a mantenere le tue scadenze realistiche.

Visualizza attività, tempistiche e dipendenze tra i vari progetti con la vista Gantt di ClickUp.

Ad esempio, se stai finalizzando la tua sequenza promozionale "Ritorno a scuola", puoi utilizzare un diagramma di Gantt per pianificare le attività, impostare le dipendenze e visualizzare il tuo percorso critico.

E se preferisci gli elenchi, puoi utilizzare la vista Elenco di ClickUp per gestire le attività della campagna con priorità, assegnatari e date di scadenza chiare, perfette per calendari dei contenuti, varianti pubblicitarie o attività specifiche per canale.

ClickUp Brain agisce come il tuo assistente strategico

Prova ClickUp Brain per creare la tua intera campagna pubblicitaria.

Ecco come utilizzare l'IA nella pubblicità quando si pianificano le sequenze:

Elenco dei risultati attesi per il lancio di un nuovo prodotto o una campagna stagionale (ad esempio, cosa dovremmo creare per una campagna del Black Friday?).

Redigi delle bozze di sequenze per avere un vantaggio nella pianificazione del progetto.

Scomponi idee complesse in attività di dimensioni più semplici

Usa ClickUp Brain per monitorare lo stato e assegnare attività ai membri del team

Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager di Lulu Press, effettua la condivisione della sua esperienza: Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e noi apprezziamo molto il fatto che ci aiuti a mantenere una connessione con gli altri reparti. Utilizziamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente. Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e noi apprezziamo molto il fatto che ci aiuti a mantenere una connessione con gli altri reparti. Utilizziamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

Passaggio n. 3: riutilizza i flussi di lavoro delle campagne con i modelli

Ottieni un modello gratis Riunisci tutto il piano delle campagne in un unico posto con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp.

Stai conducendo campagne simili per e-mail, social media o media a pagamento? Risparmia tempo utilizzando il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp. È dotato di sette stati personalizzati, tra cui Bloccato, Annullato, Completato, Terminato e In corso, per aiutare i team a monitorare la fase esatta di ogni attività della campagna.

Questo modello di piano di marketing include anche 11 campi personalizzati come Contenuto finale, Bozza, Riferimento, Approvazione e Team assegnato. Questi ti consentono di acquisire informazioni critiche su ogni attività e visualizzare chiaramente lo stato di avanzamento della campagna nelle varie fasi di revisione.

⚡ Archivio modelli: Il modello pubblicitario ClickUp è il modo perfetto per raccogliere idee e strategie, stabilire le priorità delle attività e monitorare le metriche di rendimento. Il modello pubblicitario accelera la pianificazione e ti assicura di raggiungere il tuo pubblico di destinazione in tempo.

Passaggio n. 5: automatizza il tuo flusso di lavoro

Se sei stanco di rincorrere le persone per avere aggiornamenti, configura ClickUp Automazioni + IA Agents per gestire i promemoria, assegnare automaticamente le attività quando lo stato cambia e avvisare le parti interessate quando è necessaria la loro approvazione.

Crea automazioni personalizzate in ClickUp per adattarle ai tuoi flussi di lavoro di marketing

Ecco come impostare un'automazione personalizzata in ClickUp:

Clicca sul pulsante ⚙️ Automazione (in alto a destra)

Scegli o imposta un'automazione: quando lo stato è Da revisionare , assegna al direttore creativo Quando l'attività è scaduta, invia un promemoria all'assegnatario Quando un'attività è contrassegnata come Completata , spostala alla fase successiva

Quando lo stato è Da revisionare , assegna al direttore creativo.

Quando l'attività è in ritardo, invia un promemoria all'assegnatario.

Quando un'attività è contrassegnata come Completata, spostala alla fase successiva.

Quando lo stato è Da revisionare , assegna al direttore creativo.

Quando l'attività è in ritardo, invia un promemoria all'assegnatario.

Quando un'attività è contrassegnata come Completata, spostala alla fase successiva.

Oltre alle tradizionali automazioni basate su regole, gli agenti ClickUp AI introducono un livello più adattivo e intelligente nel tuo flusso di lavoro.

Invece di aspettare semplici trigger, gli agenti IA interpretano il contesto delle attività, comprendono le intenzioni e intraprendono azioni proattive in base a ciò che trovano, che si tratti di segnalare dettagli mancanti nel briefing, generare liste di controllo, riscrivere le descrizioni delle attività utilizzando i tuoi standard interni o coordinare automaticamente flussi di lavoro in più passaggi.

Sono in grado di monitorare modelli, prevedere ritardi, riassegnare il lavoro, modificare le tempistiche e comunicare in linguaggio naturale con riepiloghi/riassunti o aggiornamenti che trasmettono un tocco umano. In breve, mentre le automazioni gestiscono gli aspetti prevedibili, gli agenti IA gestiscono quelli ambigui, elevando la tua area di lavoro da trigger reattivi a una gestione del flusso di lavoro realmente intelligente.

Passaggio 6: monitora i risultati della campagna con i dashboard

La visibilità sulle prestazioni delle campagne aiuta i team a rimanere allineati e a rispondere più rapidamente a ciò che conta di più.

Crea una dashboard ClickUp per la tua campagna pubblicitaria che mostri i KPI chiave, tra cui impressioni, conversioni, stato creativo, budget di marketing e altro ancora. Aggiungi schede come barre di avanzamento per la creazione di risorse, monitoraggio degli obiettivi per i risultati del team e grafici per le prestazioni specifiche della piattaforma.

Effettua il monitoraggio delle tue metriche di marketing e del ROI con i dashboard di ClickUp

Per creare una dashboard personalizzata per la campagna:

Da Barra laterale → Fai clic su Dashboard → + Nuova dashboard

Grafico di completamento delle attività: monitora lo stato di avanzamento delle risorse Monitoraggio degli obiettivi: monitora le tappe cardine creative Grafici a torta o a barre: confronta le prestazioni degli annunci e Aggiungi queste schede:monitora lo stato di avanzamento delle risorsemonitora le tappe cardine creativeconfronta le prestazioni degli annunci e i KPI di marketing

Grafico di completamento delle attività: monitora lo stato di avanzamento delle risorse

Monitoraggio degli obiettivi: controlla le attività cardine creative

Grafici a torta o a barre: confronta le prestazioni degli annunci e confronta le prestazioni degli annunci e i KPI di marketing

Collega elenchi o cartelle pertinenti per importare dati in tempo reale.

Grafico di completamento delle attività: monitora lo stato di avanzamento delle risorse

Monitoraggio degli obiettivi: controlla le attività cardine della creatività

Grafici a torta o a barre: confronta le prestazioni degli annunci e confronta le prestazioni degli annunci e i KPI di marketing

🚀 Suggerimento rapido: gestire una campagna significa destreggiarsi contemporaneamente tra risorse, feedback, ricerche e idee creative. ClickUp Brain MAX ti aiuta a mettere tutto a fuoco. Collega i tuoi strumenti di terze parti per una migliore area di lavoro con ClickUp Brain MAX Ecco come: Cerca istantaneamente brief di campagne, risorse creative, piani media e feedback dei clienti su ClickUp, Google Drive, Dropbox e tutte le tue app collegate: non dovrai più cercare tra le cartelle quando un cliente ti chiede la "versione 3" del testo pubblicitario.

Usa Talk to Text per aggiornare lo stato delle campagne, assegnare attività creative o trovare slogan con la voce, senza usare le mani mentre esamini i modelli o ti prepari per le chiamate con i clienti.

Sostituisce decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione contestuale che comprende effettivamente il contesto della tua campagna, non solo generici consigli di marketing. Prova ClickUp Brain MAX, l'intelligenza artificiale che conosce le linee guida del tuo marchio, le campagne passate e i flussi di lavoro del tuo team. Abbandona oggi stesso la proliferazione di strumenti di IA.

Lezioni dai migliori esempi di campagne di marketing

Vuoi che la tua prossima campagna pubblicitaria abbia successo? Ecco cosa ci insegnano alcune delle migliori strategie di promozione:

Punta sulla sorpresa: collaborazioni inaspettate (come il corpse paint + la cura della pelle) attirano rapidamente l'attenzione.

Racconta una storia: che si tratti dei bambini LEGO o del ragazzo dell'asciugamano di Old Spice, le storie rimangono impresse.

Rendilo interattivo: dai giochi alle risposte in tempo reale, coinvolgi il tuo pubblico.

Attingi alla cultura: sfrutta le tendenze, la nostalgia o l'umorismo locale per ottenere un'immediata identificazione.

Mantieni un approccio umano: l'umorismo, l'emozione e le stranezze della vita reale battono sempre le specifiche del prodotto.

Cambia le carte in tavola: inverti il messaggio abituale o metti in evidenza un nuovo punto di vista per distinguerti dalla massa.

Non esagerare: a volte, la sottigliezza (come i cartelloni pubblicitari di BA) dice tutto.

Lascia che siano gli utenti a guidarti: contenuti generati dagli utenti = coinvolgimento autentico e fedeltà al marchio

Dai vita a idee audaci con ClickUp

Dietro ogni campagna indimenticabile si nasconde un grande piano, coordinamento e caos creativo.

Con ClickUp, hai tutto in un unico posto: bozze di concetti in Documenti, mappatura delle sequenze con diagrammi Gantt, organizzazione delle risorse e automazione delle attività ripetitive.

E con ClickUp Brain, le idee del tuo team diventeranno ancora più intelligenti e veloci.

Non aspettare che ti venga l'idea migliore, dai sfogo alla tua creatività e mettila in pratica con ClickUp.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅