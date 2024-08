Come creare una lista di controllo per le campagne di marketing

A volte, un'idea che sembra grandiosa in sala riunioni potrebbe non portare i risultati desiderati. Che si tratti di un errore di esecuzione o di piano, il risultato può essere grave come il mancato raggiungimento degli obiettivi di fatturato. Quindi, un piano di marketing a prova di bomba è un prerequisito per una campagna di marketing di esito positivo.

Una lista di controllo per la pianificazione di una campagna di marketing aiuta a delineare il processo di esecuzione e a coprire gli elementi essenziali della campagna. Assicura che a voi o al vostro team di marketing non sfugga nulla.

In questa guida parleremo delle liste di controllo per le campagne di marketing e dei passaggi per crearle dall'inizio alla fine.

Iniziamo!

12 passaggi per creare una lista di controllo per le campagne di marketing

Pianificare le campagne di marketing di un marchio è facile... come dice nessuno! Prima del lancio di una campagna, anche i marketer più esperti possono preoccuparsi di non aver dimenticato qualcosa. È qui che si rivela utile una lista di controllo per le campagne di marketing.

Le liste di controllo per la pianificazione delle campagne di marketing assicurano che non vi sfugga nulla. Impostano il piano della campagna nel giusto ordine e lo mantengono in carreggiata.

Ecco come creare una lista di controllo per la vostra prossima campagna di marketing:

Passaggio 1: Definire gli oggetti aziendali

Senza oggetti chiari, la vostra campagna di brand è priva di direzione. Non si sa Da fare con la campagna, quali metriche misurare, come utilizzarla per l'azienda, ecc.

L'impostazione degli obiettivi è il primo passaggio per pianificare nuove campagne, ed è facile. Chiedetevi: Cosa dovrebbe risultare dalla campagna? Ad esempio, si potrebbe puntare a:

Aumentare la notorietà del marchio

Ricevere più traffico sul sito web

Generare contatti

Ottenere più registrazioni per un webinar

Questi oggetti aziendali vi aiutano a definire le giuste impostazioni obiettivi di marketing per la vostra campagna con aspettative, sequenze e traguardi chiari. Vi aiutano a mantenere la rotta e vi indicano quando correggerla.

Modello di piano per la campagna di marketing di ClickUp

Modello di piano per campagne di marketing di ClickUp consente di monitorare più campagne di marketing, fornendo un quadro perfetto per semplificare il processo di piano. Questo modello offre visibilità sullo stato delle campagne e consente di definire le aspettative e di adeguare i progetti per mantenerli in linea. Ecco cosa potete fare con questo modello:

Impostazione delle strategie

Organizzare le attività

Monitorare lo stato di avanzamento con dashboard personalizzate

Passo 2: Stabilire obiettivi specifici per la campagna

Gli obiettivi ideali della campagna sono SMART (specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e limitati nel tempo). Ecco alcuni Obiettivi SMART che potreste avere per una campagna di marketing:

Ottenere 500 impressioni dai marketer SaaS sui post di LinkedIn entro due settimane

Aumentare i visitatori unici del sito web del 30% in 30 giorni

Generare 20 lead interessati al nuovo software di analisi in 40 giorni

Ottenere 50 marketer SaaS che si iscrivono al corso How to Create aPiano del progetto di marketing tra due settimane

Stabilire obiettivi specifici aiuta a rimanere concentrati e a misurare l'esito positivo della campagna.

Con Obiettivi di ClickUp clickUp Goals consente di impostare traguardi misurabili e di monitorare automaticamente lo stato di avanzamento. Gestisce tutti gli obiettivi in un unico posto, con cartelle facili da usare per tenerli organizzati.

gestisci e monitora i tuoi obiettivi di marketing con ClickUp_

Passaggio 3: Identificare il vostro traguardo e creare le buyer personas

Definire il pubblico ideale aiuta a focalizzare i lavori richiesti. Ponetevi queste domande per identificare le persone a cui è destinata la vostra campagna:

Chi trarrebbe i maggiori benefici dal prodotto?

Da cosa dipende la soluzione del prodotto?

A quali dati demografici (età, sesso, posizione, ecc.) si rivolge il prodotto?

Quali dovrebbero essere i dati psicografici del pubblico (stile di vita, credenze, atteggiamenti, ecc.)?

Rispondere a queste domande vi aiuta a creare campagne di brand mirate che risuonino con il pubblico. Utilizzate le buyer personas per fare uno zoom sul pubblico di riferimento e definire gli archetipi dei singoli clienti.

Ad esempio, un buyer personaa per la campagna di un'app per il fitness può essere un professionista di 35 anni che ama andare in palestra ed è attento alla salute.

Con Lavagne online ClickUp creare buyer personas è facilissimo. Utilizzate questa tela virtuale per acquisire informazioni sugli utenti, creare rappresentazioni dettagliate dei profili degli acquirenti, fare brainstorming con il vostro team, aggiungere note e portare le migliori idee per le campagne.

Suggerimento: Per rendere più efficace il processo di pianificazione del marketing, raccogliete dati specifici sul pubblico, personalizzate la messaggistica e selezionate i canali più pertinenti.

Passo 4: Ricerca e raccolta dati

Prima di iniziare la parte "Da fare" della campagna, servono i dati. Un'accurata ricerca di mercato vi aiuta a capire meglio il vostro pubblico: chi è interessato al vostro prodotto e chi no, cosa motiva il vostro target, cosa preferisce, quali sono i suoi modelli di acquisto e così via.

Raccogliere dati di mercato rilevanti e includere informazioni sul vostro pubblico specifico e sui concorrenti. Conducete sondaggi e ricerche di mercato, studiate il marketing e le strategie dei concorrenti strategie di promozione e analizzare le tendenze dei social media.

Supponiamo che stiate per lanciare una nuova marketing project management strumento per le PMI. I dati della ricerca devono includere:

Crescita, tendenze e dimensioni del mercato dei software di project management : Ad istanza, si prevede che il mercato crescerà del 15% in tre anni con un aumento della domanda di soluzioni mobili

: Ad istanza, si prevede che il mercato crescerà del 15% in tre anni con un aumento della domanda di soluzioni mobili Funzionalità/funzione, prezzi e recensioni delle soluzioni concorrenti : Ad esempio, alcuni popolari strumenti di project management non dispongono di assistenza IA o di funzionalità di monitoraggio del tempo

: Ad esempio, alcuni popolari strumenti di project management non dispongono di assistenza IA o di funzionalità di monitoraggio del tempo Punti dolenti dei potenziali utenti: Ad esempio, i manager che lottano con la collaborazione in impostazioni remote o i solisti che perdono il monitoraggio delle loro attività

Passaggio 5: Sviluppare un concetto creativo

La tentazione di buttarsi subito sul design della nuova campagna potrebbe essere forte, ma non è la decisione migliore. Invece, creare un tema o un'idea centrale intorno alla campagna. Questo guiderà gli elementi visivi, il tono e lo stile della campagna di marketing digitale e garantirà la coerenza tra i canali e i punti di contatto.

Ad esempio, una campagna di lead generation per un software di analisi potrebbe essere incentrata sulla capacità del software di generare reportistica di marketing dettagliata in pochi clic. Sulla base di questo concetto, si possono scegliere le immagini della campagna, creare copie e pianificare altri elementi della campagna.

collaborare con i team di prodotto, marketing e design per creare concetti di campagne con ClickUp

Creare campagne di marketing dall'esito positivo con ClickUp L'area di lavoro di ClickUp per i team di marketing . Pianificate i concetti, sviluppate le roadmap e costruite i calendari delle campagne per realizzare le idee più rapidamente. Documenti ClickUp è lo strumento di collaborazione perfetto per i team creativi e di marketing. Crea un wiki centralizzato per le campagne con pagine annidate, modelli, creatività, guide di stile e altro ancora. Condividetelo con i membri del team e con i fornitori esterni tramite collegamenti sicuri. Inoltre, consente di organizzare tutte le risorse della campagna in un unico luogo, in modo che il team possa trovare facilmente ciò che desidera con funzioni di ordinamento, filtro e ricerca.

Passo 6: pianificare la strategia dei contenuti

Creare una strategia di content marketing e delineare i tipi di contenuto per la campagna di marketing. Questo passaggio essenziale include video, demo interattive, casi di studio, pagine di destinazione o email newsletter.

Ad esempio, una campagna può guadagnare la fiducia del pubblico e attirare più contatti utilizzando le testimonianze dei clienti nel software di analisi dei dati di marketing. Allo stesso modo, si possono utilizzare video dimostrativi e pianificare blog di approfondimento sulla soluzione.

Scrivi contenuti su misura per ruoli e requisiti specifici con ClickUp Brain AI Writer for Work ClickUp Brain aiuta nella pianificazione dei contenuti e accelera il processo di content marketing consentendo di generare idee, piani e brief sui contenuti. Con ClickUp AI Writer è possibile creare contenuti convincenti come blog, email, case study e copie pubblicitarie.

Una strategia di contenuto chiara per la vostra campagna guida il processo di creazione e distribuzione dei contenuti. Assicura che ogni contenuto creato risuoni con il pubblico di riferimento e allinea il team agli obiettivi e alle finalità della campagna.

Modello di Brief della campagna di marketing di ClickUp

Con Modello di Brief della campagna di marketing di ClickUp vi aiuta a creare un piano unificato che tutti seguano, a organizzare le campagne e i budget e a condividerli con i team interni. Inoltre, facilita il monitoraggio degli stati e degli eventi e consente di adattare i piani in base alle necessità. Ecco cosa si può fare con questo modello:

Definire l'obiettivo della campagna

Creare idee per raggiungere il vostro obiettivo

Organizzare i documenti da consegnare per ogni passaggio del progetto

Passaggio 7: Scegliere i media e i canali adatti

Se il vostro traguardo sono i fondatori di SaaS e la vostra campagna è in diretta su Instagram, non riuscirete a raggiungerli efficacemente.

La selezione del canale di marketing in cui il vostro traguardo è attivo aumenterà la portata della vostra campagna e il coinvolgimento di un pubblico più ampio.

Ad esempio, considerate più piattaforme per i dirigenti C-suite. Potete usare l'email marketing e gli annunci su LinkedIn. Se è più probabile che utilizzino i prodotti su Google, investite in SEO e pubblicità sui motori di ricerca.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-156.png Modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200018457&department=marketing&\_gl=1\*mtu6vm\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/ Modello di gestione delle campagne e delle promozioni ClickUp è il vostro sportello unico per la gestione di campagne e promozioni. Questo modello fornisce un flusso di lavoro end-to-end che include tutto, dall'accettazione delle richieste e dal piano all'esecuzione del progetto. Ecco cosa potete fare con questo modello:

Organizzare i progetti di promozione

Monitorare le attività, le sequenze e gli assegnatari con flussi di lavoro automatizzati

Analizzare le prestazioni con reportistica personalizzata

Ottenere una migliore visibilità sulle prestazioni e sul ROI delle campagne

visualizzate idee e strategie con le mappe mentali di ClickUp

Utilizzare ClickUp Mappe mentali per pianificare e visualizzare i canali di marketing, i target, le idee e i tipi di contenuto e i dettagli della campagna. Brainstorming e collaborazione con il team per aggiungere idee, disegnare diagrammi di flusso, connettere attività e modificarle e cancellarle a seconda delle necessità.

Passo 8: Impostazione del budget

Creare un budget dettagliato prima di iniziare il piano di progettazione ed esecuzione della campagna. Allocate le risorse in modo efficace in tutti gli aspetti della campagna. Questo include i fondi per la creazione di contenuti, i media a pagamento e gli strumenti necessari per il processo.

Ad istanza, il vostro prodotto è un software di analisi dei dati per le PMI e il vostro traguardo sono i fondatori di SaaS. Allora potete destinare il 40% dei fondi alla SEO su pagina e alla creazione di contenuti, il 30% agli annunci sui social media e un altro 30% agli annunci sui motori di ricerca.

Creare diversi tipi di campi personalizzati su ClickUp

Fortunatamente, ClickUp può aiutarvi a pianificare il vostro budget in modo efficace. Stabilire budget e informazioni sui costi utilizzando I campi personalizzati di ClickUp . Assegnate importi specifici alle attività come spese e utilizzate il campo valuta per stimare il costo di ciascuna iniziativa della campagna. Inoltre, organizzate e pianificate ogni iniziativa, Da fare i calcoli all'interno di ClickUp e confrontateli con il budget complessivo della campagna.

Passo 9: Monitoraggio delle metriche di performance

Questo passaggio è collegato agli obiettivi SMART stabiliti all'inizio. Si tratta di monitorare lo stato della campagna. Strumenti come Google Analytics raccolgono dati su metriche chiave come il traffico del sito web, le impressioni, i tassi di coinvolgimento, il CTR e i tassi di conversione.

Inoltre, a seconda del tipo di campagna, gli strumenti di automazione del marketing e i software di social media marketing possono fornire dati sulle prestazioni della campagna e tenervi aggiornati su ciò che funziona e ciò che non funziona.

Modello di monitoraggio e analisi della campagna di ClickUp

Modello di monitoraggio e analisi delle campagne ClickUp consente di misurare l'esito positivo delle campagne. Questo modello organizza le campagne in un unico luogo e consente di visualizzare tutte le metriche necessarie, come CPA, CPM, clic, conversioni, budget e altro ancora. Ecco cosa potete fare con questo modello:

Gestire la A-Z del marketing, comprese le campagne, le prestazioni, il budget, le creatività e molto altro

Mantenere le campagne organizzate

Passaggio 10: Regolare e migliorare le campagne di marketing

Con un'analisi regolare, sarete in grado di identificare le aree e le strategie da migliorare. Testate gli elementi della campagna per scoprire cosa risuona meglio con il pubblico. Potreste verificare le variazioni delle copie degli annunci, delle CTA, dei disegni e delle immagini per vedere cosa ottiene la migliore risposta. Quindi, migliorate di conseguenza per ottenere un esito positivo della campagna.

Ad esempio, modificando in tempo reale il posizionamento dei testimonial nell'annuncio si potrebbe aumentare la visibilità e attirare più clienti.

Passo 11: revisione e reportistica

La fase successiva alla campagna è dedicata all'analisi delle prestazioni. Si creano reportistica e grafici per la lead gen e tabelle che mostrano il traffico del sito web, le vendite e le conversioni prima e dopo la campagna.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-182.png Modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200018457&department=marketing&\_gl=1\*mtu6vm\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/ Modello di gestione della campagna di marketing di ClickUp è un modello completo di modello di piano di marketing con tutto il necessario per pianificare ed eseguire i vostri piani. Questo modello consente di monitorare, coordinare e misurare efficacemente lo stato del marketing. Ecco cosa potete fare con questo modello:

Organizzare le attività di marketing in un unico luogo

Monitorare lo stato di avanzamento e rimanere in carreggiata

Collaborare con i compagni di squadra, assicurando che tutti siano aggiornati

Ottenere informazioni sulle prestazioni della campagna

analizzate lo stato delle campagne e le prestazioni rispetto agli obiettivi di marketing con le dashboard di ClickUp

Inoltre, utilizzate I dashboard personalizzati di ClickUp per monitorare il tasso di coinvolgimento della campagna, il numero di MQL generati e le conversioni effettuate. Inoltre, consente di tenere aggiornati i team sui dati della campagna utilizzando grafici e diagrammi di facile lettura.

Passo 12: Decidere le azioni di follower

Che cosa ha funzionato perfettamente? Cosa potrebbe essere migliorato? Esaminate la reportistica sulle prestazioni della campagna per rispondere a queste domande. Sulla base di questa analisi, affrontate le aree problematiche, scalate le strategie di successo e spingete per un miglioramento continuo per garantire l'esito positivo delle vostre campagne future.

ClickUp Brain può aiutarvi ad analizzare i dati delle campagne, a riepilogare/riassumere e ad estrarre chiavi di lettura per pianificare le campagne future. Può anche prendere nota delle riunioni e degli aggiornamenti del team e generare reportistica sullo stato di avanzamento per garantire che tutto sia in regola.

Leggi anche: Come creare una roadmap di marketing (con modelli)

Creare una lista di controllo per la pianificazione di una campagna di marketing con ClickUp

Ora che conoscete i passaggi per creare una lista di controllo per una campagna di marketing, avete bisogno dello strumento giusto per l'esecuzione.

ClickUp è uno strumento completo per la creazione di liste di controllo per il marketing strumento di gestione delle campagne che consente di creare e gestire liste di controllo per il lancio all'interno delle attività.

Ecco come si possono impostare Elenchi di controllo delle attività di ClickUp per creare elenchi di cose da fare all'interno di un'attività, organizzare liste di controllo per il marketing, delegare attività, assegnare voci della lista di controllo a un membro del team e gestire i processi con modelli di liste di controllo in pochi passaggi chiave:

Passo 1: Aprire un'attività specifica all'interno di ClickUp e navigare nel punto in cui si desidera aggiungere la lista di controllo di lancio

Passo 2: Scorrere e selezionare la scheda "Elementi di azione"

Passo 3: Fare clic sull'icona "+" per iniziare a creare la lista di controllo di marketing

Passo 4: Aggiungete le voci della lista di controllo o fate copia-incolla se avete già un elenco pronto

Passo 5: Usate l'ellissi "..." accanto al nome della lista di controllo per modificarla

modificare le voci della lista di controllo utilizzando la lista di controllo dei compiti di ClickUp

Passaggio 6: Assegnare elementi a membri specifici utilizzando il simbolo "assegna"

Passaggio 7: Annidare gli elementi fino a cinque livelli per suddividere le attività più grandi in altre più gestibili

creare sottovoci all'interno delle voci della lista di controllo per una migliore gestione con ClickUp

Passaggio 8: Utilizzate la Vista Elenco di ClickUp per monitorare lo stato degli elementi della lista di controllo del marketing. Lo stato di completamento è visibile accanto al nome dell'attività

traccia lo stato di avanzamento delle attività con le liste di controllo di ClickUp

Passaggio 9: Utilizzare I modelli della lista di controllo di ClickUp per evitare di impostare i processi da zero. Costruite modelli, condivideteli e riutilizzateli per risparmiare tempo e lavoro richiesto

risparmia tempo e lavoro richiesto nella configurazione e nella gestione dei processi con i modelli di lista di controllo di ClickUp

Modello di lista di controllo per progetti

Modello di lista di controllo del progetto ClickUp

Modello di lista di controllo del progetto di ClickUp può aiutare a snellire i progetti e a garantire una consegna puntuale. Potete usare questo modello gratis per:

Creare liste di controllo dettagliate per il marketing

Organizzare le attività in passaggi gestibili

Monitorare le attività per accertarsi che siano state completate

Identificare potenziali problemi o blocchi nel progetto

Fornire una sequenza temporale del progetto

Pianificare campagne di marketing efficaci con ClickUp

Le campagne di marketing più sorprendenti non sono più un sogno. C'è uno strumento che vi aiuta a pianificare ed eseguire anche le campagne più complesse. Si tratta di ClickUp!

ClickUp è una lista di controllo e uno strumento di gestione delle campagne di marketing all-in-one che aiuta i marketer e i team di crescita a collaborare, elaborare strategie di marketing, ottimizzare le campagne e gestirle.

Volete esplorare tutte le funzionalità/funzione di ClickUp? Registratevi gratuitamente e sperimentate una gestione efficace delle campagne.