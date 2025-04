12 modelli gratuiti di campagne di marketing

Il lancio di un prodotto incombe, i canali di marketing si accumulano e il team è in attesa di un piano.

Vi ricorda qualcosa? Invece di girare a vuoto, immaginate di avere a disposizione modelli pronti all'uso che eliminano le congetture sul piano.

I modelli per le campagne di marketing vi danno struttura, chiarezza e la libertà di concentrarvi sulla creazione di campagne in connessione.

Ecco 12 modelli gratuiti e personalizzabili che vi aiuteranno a pianificare in modo più intelligente, a eseguire più velocemente e a raggiungere i vostri obiettivi di marketing con facilità. 🎯

**Che cosa sono i modelli di campagna di marketing?

**Questi modelli di piano di marketing fungono da guida, offrendo una struttura che i team possono personalizzare in base alle proprie esigenze obiettivi di marketing e strategie.

Sono stati progettati per essere flessibili, consentendovi di adattarli in base alle esigenze specifiche della vostra campagna.

Sia che stiate lanciando una campagna di social media o di una promozione di un prodotto i modelli possono far risparmiare tempo, ridurre al minimo gli errori e migliorare l'efficienza generale.

🔍 Da fare? La parola "marchio" deriva dall'antico termine norreno brandr, che significa "bruciare" Si riferisce alla pratica di marchiare il bestiame con un ferro da stiro caldo, che ha portato all'idea di un marchio che rappresenta la titolarità.

**Cosa rende un buon modello di campagna di marketing?

Un modello di campagna di marketing completo dovrebbe rendervi la vita più facile, non più difficile. Il modello deve fare molto di più che apparire organizzato: deve guidare il team di marketing, snellire le attività e impostare la campagna per un esito positivo.

Ecco cosa cercare. 👇

**Struttura cancellata: organizza gli elementi chiave della strategia di marketing dall'inizio alla fine

Personalizzabilità: Permette di adattare facilmente il modello a diversi tipi di campagna

Permette di adattare facilmente il modello a diversi tipi di campagna Sequenza di azioni: Aiuta a definire le scadenze e a tenere traccia delle attività cardine durante la campagna

Aiuta a definire le scadenze e a tenere traccia delle attività cardine durante la campagna Targeting del pubblico: Permette di delineare il proprio traguardo per una messaggistica più mirata

Permette di delineare il proprio traguardo per una messaggistica più mirata Pianificazione dei canali: Spazi per mappare le piattaforme e i canali da utilizzare

Spazi per mappare le piattaforme e i canali da utilizzare Analisi delle performance: Include sezioni per monitorare gli indicatori di performance chiave e valutare l'esito positivo della campagna

Include sezioni per monitorare gli indicatori di performance chiave e valutare l'esito positivo della campagna Gestione del team: Suddivide le attività della campagna per assegnarle ai membri del team

Pro Tip: Conserva il tuo sito web e il tuo sito web lista di controllo per le campagne di marketing semplice: fissare gli obiettivi, definire il pubblico, pianificare i contenuti, assegnare il budget e monitorare i risultati.

12 Modelli di campagne di marketing

Non tutti i piani iniziano con una scintilla di ispirazione: a volte si tratta di avere la giusta strumenti di gestione della campagna per far muovere le cose.

Questi 12 modelli forniscono la struttura e la guida necessarie per pianificare, eseguire e monitorare con sicurezza i vostri lavori richiesti. 💁

1. Modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Marketing-Campaign-Management-Template.png Modello di gestione della campagna di marketing ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200523911&dipartimento=creativo-design&&_gl=1\*vrtu7n\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp vi aiuta a organizzare ed eseguire campagne di marketing con facilità. È un'ottima soluzione per trasformare le idee creative in strategie attuabili.

Questo modello permette al vostro team di marketing di concentrarsi grazie alla possibilità di personalizzare Visualizzazioni ClickUp per ogni esigenza di campagna:

Visualizzazione Campagna Lancio Prodotto: Pianifica le attività e le strategie per un lancio impeccabile del prodotto

Pianifica le attività e le strategie per un lancio impeccabile del prodotto Budget Tracker View: Tiene traccia delle spese e calcola quelle future

Tiene traccia delle spese e calcola quelle future Vista Team Tracker Social Media: Monitora le attività relative alla pubblicità sui social media, assicurando una collaborazione senza intoppi

Monitora le attività relative alla pubblicità sui social media, assicurando una collaborazione senza intoppi **Visualizzazione della fase di marketing: organizzare le campagne e tenere traccia dello stato

In definitiva, il modello dà vita alla vostra visione di marketing, mantenendo il team allineato e le campagne in ordine.

📌 Ideale per: Team di marketing che desiderano semplificare l'intero flusso di lavoro delle campagne, dal piano all'esecuzione.

🔍 Lo sapevate? Nelle campagne digitali si applica ancora la "regola del sette", ovvero i consumatori devono vedere un messaggio almeno sette volte prima di agire. Le strategie multicanale rendono più facile che mai raggiungere questa soglia.

2. Modello di piano di campagna di marketing ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Marketing-Campaign-Plan-Template.png Modello di piano di campagna di marketing ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-900200018457&department=marketing&\_gl=1\*1v10ixw\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di piano per la campagna di marketing di ClickUp è uno strumento pulito e intuitivo costruito per semplificare la pianificazione e l'esecuzione delle campagne. È ricco di sezioni che coprono tutto, dagli obiettivi in grande stile ai dettagli più piccoli.

Iniziate definendo gli obiettivi della vostra campagna: obiettivi cancellati mantengono i vostri lavori richiesti nitidi e in linea con i tempi. Quindi, immergetevi nel traguardo del pubblico, dove potete mappare i dati demografici, gli interessi e i comportamenti chiave per creare messaggi mirati.

Budgeting? È coperto dalla Visualizzazione del piano della campagna! Inoltre, la Sequenza di ClickUp crea un programma chiaro per raggiungere le attività cardine e rispettare le scadenze. Concludete il tutto con la sezione di analisi post-campagna per catturare le lezioni apprese e le idee per la prossima volta.

📌 Ideale per: I professionisti del marketing che hanno bisogno di un progetto strutturato per definire gli obiettivi, le tattiche di marketing e le sequenze delle loro campagne.

3. Modello per il monitoraggio delle campagne ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Campaign-Project-Tracking-Template.png Il modello di monitoraggio delle campagne di ClickUp vi aiuta a tenere tutto organizzato in un unico posto, offrendovi al contempo la possibilità di personalizzare il flusso di lavoro perfetto per le vostre esigenze.

https://app.clickup.com/signup?modello=t-194515418&department=marketing&\_gl=1\*1vacoeh\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di monitoraggio della campagna ClickUp semplifica la gestione delle campagne di marketing grazie a un layout completo e facile da navigare.

Il mio lavoro si adatta a qualsiasi tipo di campagna, che si tratti di email, contenuto o social media marketing. È possibile personalizzarlo in base alle proprie esigenze e monitorare ogni dettaglio. Inoltre, gli aggiornamenti in tempo reale consentono di modificare rapidamente le strategie in base agli approfondimenti e ai dati sulle prestazioni. È dotato di:

Vista Elenco: Organizza e gestisce le tue campagne in modo efficiente in un dettagliato format di elenco. Visualizzate la vista con stati, campi personalizzati e assegnazioni per adattarla alle vostre esigenze

Organizza e gestisce le tue campagne in modo efficiente in un dettagliato format di elenco. Visualizzate la vista con stati, campi personalizzati e assegnazioni per adattarla alle vostre esigenze Vista Bacheca: Visualizza i flussi di lavoro delle campagne utilizzando le tavole Kanban. Raggruppate le attività per stato, priorità o canale di marketing per snellire i processi e migliorare l'efficienza

Visualizza i flussi di lavoro delle campagne utilizzando le tavole Kanban. Raggruppate le attività per stato, priorità o canale di marketing per snellire i processi e migliorare l'efficienza Visualizzazione calendario: Pianificate e programmate le vostre sequenze di marketing su un calendario visivo. Trascinate le attività per regolare facilmente le scadenze e allocare efficacemente le risorse

Pianificate e programmate le vostre sequenze di marketing su un calendario visivo. Trascinate le attività per regolare facilmente le scadenze e allocare efficacemente le risorse Visualizzazione della Sequenza: Ottenete una panoramica chiara delle vostre campagne di marketing su una sequenza temporale interattiva. Visualizzate i dettagli delle attività, le dipendenze e le attività cardine per monitorare lo stato e identificare potenziali colli di bottiglia

📌 Ideale per: Teams che vogliono monitorare lo stato e le prestazioni delle singole campagne in tempo reale.

4. Modello per il monitoraggio e l'analisi delle campagne ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Campaign-Tracking-Analytics.png Modello di monitoraggio e analisi della campagna di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-102451769&department=marketing&\_gl=1\*zsnlmm\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di monitoraggio e analisi delle campagne ClickUp vi aiuta a gestire facilmente le vostre campagne di marketing. Permette di tenere sotto controllo budget, metriche di performance e risorse creative, il tutto in uno spazio ordinato e accessibile.

Le analisi dettagliate sono al centro modelli, tra cui costo per acquisizione (CPA), costo per clic (CPC), costo per mille (CPM), tasso di attraversamento dei clic (CTR), conversioni, tasso di conversione, impressioni (Impr.) e tasso di attraversamento dei link (Link Rate).

Monitorate i KPI personalizzati per le vostre campagne, scoprite le tendenze e prendete decisioni basate sui dati. Gli strumenti visivi, come grafici e diagrammi, trasformano i dati complessi in informazioni chiare, facilitando la condivisione degli aggiornamenti con gli stakeholder.

📌 Ideale per: Chi vuole approfondire le metriche delle campagne e misurare il ROI per mettere a punto le proprie strategie.

5. Modello di brief della campagna ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Campaign-Brief-Template.png Modello di briefing della campagna ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6061748&department=marketing&\_gl=1\*kq4fd\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di Brief della campagna ClickUp elimina lo stress della gestione del marketing. Con sede a Documenti ClickUp consente di organizzare tutti i dettagli della campagna: obiettivi, target, messaggistica e risultati.

La capacità del modello di strutturare gli elementi chiave della campagna lo contraddistingue.

È possibile definire ruoli, sequenze e risorse, assicurandosi che tutti sappiano esattamente cosa devono fare e quando. Questo modello consente anche di collegare i materiali rilevanti, come le risorse creative e i feedback, in modo che il team sia allineato dall'inizio alla fine.

📌 Ideale per: Marketer e project manager che hanno bisogno di un modo semplice e veloce per delineare i dettagli della campagna per tutte le parti interessate.

💡 Pro Tip: Suddividete i vostri programmi di marketing in attività chiare, aggiungete le scadenze e regolatevi in base alle vostre esigenze con l'opzione Software di marketing ClickUp .

6. Modello di campagna ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/campaign-outline-t.png modello di schema di campagna: esempio di bacheca kanban https://app.clickup.com/signup?modello=t-200549693&department=marketing&\_gl=1\*1bpduko\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello della campagna ClickUp consente di organizzare e monitorare le campagne di marketing.

Questo modello copre tutti gli aspetti essenziali: brainstorming, impostazione delle impostazioni e budget. Inoltre, vi suggerisce di pensare a dettagli importanti come canali di distribuzione, metriche di esito positivo e ruoli del team

Grazie al suo layout visivo chiaro, è possibile vedere come tutti i pezzi si incastrano tra loro, facilitando la creazione di un solido progetto di marketing piano di progetto di marketing dall'inizio alla fine.

📌 Ideale per: I team di marketing che vogliono organizzare la struttura e i componenti chiave della campagna prima di immergersi nell'esecuzione.

7. Modello di proposta di campagna ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Campaign-Proposal-Template.png Il modello di proposta di campagna di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare e monitorare le campagne dall'inizio alla fine.

https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6109564&department=marketing&\_gl=1\*26m4lf\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di proposta di campagna ClickUp aiuta a creare una proposta strutturata che illustra tutto ciò che è necessario per l'approvazione della campagna.

Iniziate definendo gli oggetti, le strategie e l'impatto che vi aspettate. In questo modo, tutti i soggetti coinvolti conoscono l'esatta direzione della campagna.

Il modello enfatizza i risultati misurabili, permettendovi di definire obiettivi specifici e metriche di esito positivo che guideranno il project management del marketing e servono a valutare l'esito positivo in un secondo momento.

Grazie alle sezioni per le sequenze temporali e i bilanci, è possibile presentare una chiara tabella di marcia e un piano finanziario. Il suo design incoraggia inoltre la comunicazione e il feedback continui, rendendo più facile il perfezionamento di idee e strategie durante lo sviluppo della campagna.

📌 Ideale per: Presentare idee di campagna alle parti interessate, delineando chiaramente strategie, budget e obiettivi.

💡 Suggerimento: Quando si crea un modello di roadmap di marketing pensate a un viaggio. Impostate la destinazione (obiettivi) e pianificate il percorso (tattiche). Rimanete flessibili, adattatevi lungo il percorso e assicuratevi che ogni passaggio vi avvicini all'obiettivo finale.

8. Modello di calendario della campagna ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Campaign-Calendar-Template.png Modello di calendario della campagna ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200583094&department=marketing&\_gl=1\*1gata12\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWnZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di calendario delle campagne ClickUp riunisce tutte le vostre campagne in un'unica visualizzazione, in modo da poter vedere facilmente i prossimi eventi, le scadenze e le attività cardine.

Passate da una campagna all'altra Visualizzazione del calendario di ClickUp e la Sequenza, a seconda delle vostre esigenze, sia che vogliate un dettaglio giornaliero o una panoramica più ampia della campagna. In questo modo è facile adattarsi all'evoluzione delle campagne sui social media.

Inoltre, è possibile **organizzare le campagne in base al tipo o al canale, che si tratti di social media, email o lancio di prodotti.

📌 Ideale per: Teams che necessitano di una visualizzazione centralizzata di tutte le sequenze temporali e le scadenze delle campagne per una migliore organizzazione.

9. Modello per la gestione di campagne e promozioni ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Campaign-Promotion-Management.png Modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-140173020&department=marketing&\_gl=1\*ixp0jb\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp semplifica il piano, l'esecuzione e la gestione delle campagne di marketing.

Una delle sue funzionalità/funzione è l'intuitivo modulo di richiesta della campagna , una sezione precostituita in cui le parti interessate possono inviare i dettagli chiave della campagna, come gli oggetti, il pubblico e le sequenze. Con tutte le informazioni critiche raccolte in anticipo, si risparmia tempo, si eliminano le congetture e si parte da una base solida.

Questo modello trasforma il caos in chiarezza, aiutandovi a creare campagne che colpiscono sempre nel segno.

📌 Ideale per: Chi si occupa di campagne e promozioni e desidera uno strumento all-in-one per la gestione e il coordinamento.

🧠 Fatto divertente: La campagna pubblicitaria "Marlboro Man" è durata oltre 50 anni, diventando così una delle più longeve e di maggior esito positivo nella storia del marketing.

10. Modello di rapporto sulla campagna ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-187.png Modello di rapporto di campagna di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6104220&department=marketing&\_gl=1\*8xhd1q\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /$$$cta/

Dal monitoraggio di metriche di performance come il ROI e l'engagement all'identificazione delle tendenze, la Modello di reportistica delle campagne ClickUp presenta tutto in un modo facile da interpretare e da utilizzare.

Invece di spulciare fogli di calcolo o dati scollegati, si può visualizzare un quadro completo dell'impatto della campagna.

Oltre alle metriche, il modello include sezioni per i commenti, aiutandovi a spiegare il perché dietro i numeri. Può fornire un contesto per un improvviso picco di conversioni o delineare gli aggiustamenti per migliorare i risultati, assicurando che le vostre intuizioni siano chiare e perseguibili.

📌 Ideale per: I team di marketing si concentrano sulla creazione di reportistica dettagliata che consolida i dati sulle prestazioni delle campagne.

11. Modello di lavagna online per il lancio di una campagna ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Campaign-Launch-Brainstorm-Whiteboard.jpg Modello di lavagna online per il lancio di una campagna di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-900200017580&department=marketing&\_gl=1\*n7xa7t\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSXNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di lavagna online per il lancio di una campagna di ClickUp rivoluziona il modo di pianificare le campagne di marketing. È costruito per rendere il brainstorming vivace, collaborativo e visivamente coinvolgente.

Combinando mappe mentali, note adesive ed elenchi, si adatta a qualsiasi stile di brainstorming, mentre i prompt integrati stimolano le idee creative. Con la collaborazione al centro, garantisce che ogni voce venga ascoltata.

Il suo layout vivace non si limita a organizzare i pensieri dà energia al piano di marketing e vi aiuta a rimanere concentrati.

Ideale per: Team creativi che desiderano fare brainstorming e visualizzare idee in un formato collaborativo e dinamico.

12. Modello pubblicitario ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-489.png Modello di pubblicità sui social media ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-234124178&department=marketing&\_gl=1\*fgvcqo\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzI1NjUwNzQuQ2owS0NRaUF1b3U2QmhEaEFSSNBSWZncm41Y0lUTU10aDFpUjk4SUFsNzREbnAyaXJKYkhSb2VIcEoyNmU3WFF0MjFQcEloa1ZMWENDQWFBck1rRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello pubblicitario di ClickUp semplifica ogni fase delle vostre campagne pubblicitarie.

Questo modello vi aiuta a generare rapidamente idee creative, a suddividerle in passaggi attuabili e a rimanere in linea con i vostri oggetti. Si assicura che rimaniate concentrati sul pubblico di riferimento e sul messaggio della campagna, fornendovi una struttura chiara da seguire. E cosa c'è di meglio?

Il modello è dotato di un monitoraggio delle prestazioni in tempo reale, che vi consente di monitorare le chiavi di lettura della campagna kPI di marketing mentre la campagna si sviluppa. È dotato di:

Visualizzazione Calendario: Pianifica visivamente la Sequenza per ogni attività pubblicitaria

Pianifica visivamente la Sequenza per ogni attività pubblicitaria Visualizzazione per cliente: Categorizzazione e priorità delle attività in base a client specifici

Categorizzazione e priorità delle attività in base a client specifici Visualizzazione del budget: Allocazione e monitoraggio del budget per una spesa efficiente

Allocazione e monitoraggio del budget per una spesa efficiente Vista Inserzioni: Centralizza e monitora tutte le inserzioni attive

Centralizza e monitora tutte le inserzioni attive Vista progettisti: Distribuzione e gestione delle attività tra il team di progettisti

Gli aggiustamenti possono essere effettuati in tempo reale, rendendo la strategia della campagna ancora più efficace, man mano che si evolve.

📌 Ideale per: Gli esperti di marketing che hanno in programma di gestire e ottimizzare le pubblicità su varie piattaforme.

🧠 Fatto divertente: Il primo banner pubblicitario online in assoluto è stato creato nel 1994 da AT&T. È apparso su HotWired.com e ha avuto una percentuale di clic del 44%.

ClickUp, Campagne e Voi: Una combinazione vincente

Se siete pronti a portare le vostre campagne di marketing al livello successivo, la suite di modelli di marketing di ClickUp vi aiuterà a rimanere in carreggiata.

Questi modelli sono costruiti per semplificare il vostro flusso di lavoro con funzionalità intuitive, collaborazione in tempo reale e funzionalità di monitoraggio delle prestazioni.

Inoltre, grazie alle viste Mappa e Calendario di ClickUp, è possibile mappare senza sforzo i programmi delle campagne, impostare le scadenze e visualizzare l'intera strategia con un solo sguardo. Iscriviti oggi e iniziate a creare campagne di marketing ad esito positivo con ClickUp!