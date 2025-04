10 Migliori software di piano marketing per campagne nel 2025

Gestione di più campagne di marketing sfugge rapidamente di mano, soprattutto se non si dispone di un sistema o di un flusso di lavoro.

I vecchi e fidati fogli di calcolo sono utili per molte cose, ma non vi porteranno lontano. È qui che piano di marketing è il software che entra in gioco.

Il marketing strumento di piano vi aiutano a organizzarvi, a pensare in modo più strategico e a prendere decisioni basate sui dati in vostro possesso. Vi aiutano a concentrarvi sul quadro generale, senza dimenticare i dettagli come le scadenze, le risorse e le dipendenze.

In questa guida, condividiamo i nostri 10 migliori strumenti software per il piano di marketing per il 2024. Ognuno di essi ha i suoi punti di forza e ha sbaragliato con successo la concorrenza. Andiamo! 🏃

Come trovare il miglior software di pianificazione del marketing per il vostro team?

Gli strumenti software di pianificazione del marketing esistono per rendere più facile il vostro lavoro di responsabili di progetto. Consentono di creare sequenze dettagliate e piani di progetto, per poi eseguirli con la completa visualizzazione dei membri del team, delle risorse e del budget.

I migliori strumenti software per la pianificazione del marketing vi aiuteranno:

Trasformare la vostra strategia di marketing in piani di marketing pratici

Supervisionare progetti, attività e lanci di produttività

Pianificare campagne su più canali di marketing

Organizzare idee e risorse

Assegnare i membri del team a progetti e attività

Pianificare e creare contenuti per il pubblico di traguardo

Lavorare meglio come team di marketing

Semplificate il processo di pianificazione con flussi di lavoro e automazioni, in modo che sia più facile da gestire

Con tanti strumenti di pianificazione del marketing e di collaborazione disponibili, c'è qualcosa per ogni team e per ogni specialità.

Alcuni strumenti di piano di marketing sono specializzati nei social media. Altri (come ClickUp) possono essere personalizzati per aiutarvi a eccellere in numerose attività di marketing.

L'obiettivo è quello di trovare qualcosa che lavori al meglio per le vostre esigenze e che si allinei con i vostri strumenti di base, sia che si tratti di un software per la pianificazione del marketing, sia che si tratti di un software per la pianificazione del marketing, sia che si tratti di un software per la pianificazione del marketing app per la creazione di contenuti , software di gestione delle risorse di marketing o un Strumento di IA per il marketing .

I 10 migliori software di piano marketing per costruire una strategia di marketing nel 2024

Esistono centinaia di potenziali strumenti di pianificazione del marketing, ma quali vale la pena provare? Ecco 10 strumenti software per la pianificazione del marketing che hanno ottenuto il nostro voto come migliori della categoria.

1. ClickUp

Prova ClickUp AI

Le funzioni di ClickUp AI semplificano ai team di marketing la produzione rapida di documenti importanti come i casi di studio

ClickUp è più di uno strumento per il piano di marketing: ha il potenziale per diventare l'hub centrale della vostra azienda team di marketing . Ideate, pianificate, eseguite e rendicontate i vostri progetti dalla principale piattaforma di produttività all-in-one. ✨

Godetevi aree di lavoro scalabili, software gratuito per il project management , gestione delle risorse, creazione di contenuti, piano dei media e gestione delle campagne da un unico luogo.

Utilizzare ClickUp AI per aiutare i membri del team a creare rapidamente casi di studio o altri materiali di marketing, per poi lavorare in modo collaborativo sui contenuti in Teams.

Approfittate di modelli di piani di marketing che vi aiutano a risparmiare tempo nello sviluppo di brief sui contenuti, pezzi di marketing contenuti , reportistica interna e documenti rivolti ai client.

Il Modello di piano marketing di ClickUp fornisce un quadro completo per creare un piano di marketing efficace. Con questo modello è possibile delineare gli obiettivi di marketing, il target di riferimento, le strategie, le tattiche, il budget e altro ancora. È uno strumento versatile che può essere personalizzato per adattarsi alle vostre esigenze specifiche.

ClickUp vi offre funzionalità/funzione complete per la pianificazione del marketing in un piano di marketing e in un hub di produttività che già conoscete e di cui vi fidate. Si tratta di un concentrato di funzioni che potete utilizzare così com'è o personalizzare per costruire la vostra campagna di marketing motore di piano. 🏭

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Pianificate intere campagne e progetti di marketing con i nostri solidi strumenti di project management e di attività

Assegnare attività e sotto-attività secondarie ai membri del team responsabili

Visualizzare i contenuti imminenti con unmodello di calendario dei contenuti Visualizzate i membri del team, i progetti e le risorse in un colpo d'occhio attraverso diverse viste, tra cui Sequenza, Kanban ed Elenchi

Tracciate lo stato di avanzamento con il monitoraggio del tempo, gli stati e gli elenchi di cose da fare

Utilizzaremodelli per i social media per collaborare alle idee creative

Collaborare per condividere idee e risolvere problemi in Documenti, Lavagne online e Correzione di bozze

Visualizzare lo stato di avanzamento del lavoroobiettivi di marketing e i KPI delle campagne

Vedere cosa sta succedendo in tempo reale con dashboard visive personalizzabili

Limiti di ClickUp:

ClickUp è stato progettato per aiutare a pianificare e organizzare, quindi non è possibile pubblicare contenuti direttamente dalla piattaforma

Con una tale flessibilità e profondità di funzionalità/funzione, può essere necessario un po' di tempo per esplorarle tutte in dettaglio

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Collaborazioni attive

via Collaborazioni attive ActiveCollab si presenta come un sistema di strumento di project management che aiuta i team a pianificare, eseguire e mantenere il controllo.

È una piattaforma con un ampio intervallo di funzionalità, tra cui project management, collaborazione tra team, gestione di tempo e risorse e gestione dei client. Per i team che si occupano di marketing, è un luogo in cui è possibile organizzare più aspetti dei progetti di marketing in una sola volta. 📁

Le migliori funzionalità/funzione di ActiveCollab:

Funzionalità/funzione di piano approfondite

Gestione in movimento con le app per iOS e Android

Molteplici opzioni di visualizzazione per adattarsi ai diversi membri del team

Limiti di ActiveCollab:

Essendo uno strumento di project management più generico, alcuni utenti potrebbero trovare la mancanza di funzionalità/funzione specifiche per il marketing un inconveniente

Alcuni utenti potrebbero sperimentare una curva di apprendimento ripida per adattarsi al software

Prezzi di ActiveCollab:

Plus: $11/mese per 3 utenti

$11/mese per 3 utenti Pro: $9/mese per utente

$9/mese per utente Pro+Get Paid: $14/mese per utente

Valutazioni e recensioni su ActiveCollab:

G2: 4.2/5 (80+ recensioni)

4.2/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (390+ recensioni)

3. CoSchedule

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/CoSchedule-Calendar-View-Example.png Software per il piano di marketing: Esempio di visualizzazione del calendario CoSchedule /$$$img/

via CoSchedule CoSchedule è uno strumento di piano di marketing appositamente creato per i team creativi, di progettazione e di marketing. Lo strumento presenta una funzionalità di visualizzazione del calendario di facile utilizzo, da cui è possibile pianificare, organizzare ed eseguire i progetti di marketing.

Oltre a un'interfaccia di pianificazione calendario di marketing la piattaforma dispone di funzionalità/funzione che aiutano a gestire le richieste di marketing, a organizzare le risorse e a creare titoli più efficaci. ✏️

Le migliori funzionalità/funzione di CoSchedule:

Visualizzazione del calendario per capire cosa sta accadendo

Gestione di più tipi di progetti di marketing

Facili integrazioni con altre app e strumenti, compresi quelli di project management

Limiti di CoSchedule:

Alcuni utenti segnalano che gli account social sono scollegati

I dati analitici sono limitati, il che può rappresentare un problema per alcuni utenti

Prezzi di CoSchedule:

Piano Free

Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Suite di marketing: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su CoSchedule:

G2: 4.4/5 (220+ recensioni)

4.4/5 (220+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

Bonus: Scopri il nostro elenco dei migliori* alternative a CoSchedule !_

Pianifica il tuo esito positivo con il software di pianificazione del marketing

Gli strumenti di pianificazione del marketing aiutano i team a organizzarsi, a lavorare al meglio e a massimizzare le risorse disponibili. Inoltre, aiutano a individuare opportunità, minacce e potenziali ostacoli, in modo da poterli cancellare prima che diventino un problema reale per le vostre campagne.

ClickUp offre le funzionalità/funzione necessarie per pianificare, collaborare ed eseguire progetti di marketing. Ma offre anche un elenco completo di interessanti funzionalità/funzione per la produttività e i progetti.

Il team ha a disposizione le migliori risorse possibili e iscrivetevi a ClickUp: è gratis . 🤩