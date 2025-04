10 diversi tipi di marketing per promuovere il vostro marchio

Da fare: un imprenditore della fine del 1700, Josiah Wedgwood, è conosciuto come il pioniere del marketing moderno? Per la sua azienda di ceramiche, usava la posta diretta, la consegna gratuita, l'offerta "compra uno, prendi uno gratis", ecc.

Negli ultimi secoli, tuttavia, la definizione di "moderno" si è evoluta notevolmente. Le cose che erano uniche e innovative nell'ultimo decennio sono già passate. Ciò che era moderno ieri sarà probabilmente tradizionale o addirittura superato domani.

Ecco perché è importante comprendere i tipi di marketing a vostra disposizione. Oggi esploriamo lo spettro.

Marketing tradizionale

Il marketing tradizionale si riferisce a strategie, pratiche e tecniche utilizzate da tempo dalle organizzazioni come parte delle loro attività di promozione. In genere, il tradizionale è usato come opposto del digitale, che è considerato moderno.

Alcune delle strategie di marketing tradizionale più comuni sono:

Pubblicità su carta stampata : Promozione e pubblicità su quotidiani, riviste, giornali, ecc.

: Promozione e pubblicità su quotidiani, riviste, giornali, ecc. Pubblicità televisiva : Video pubblicitari e programmi di edutainment in TV

: Video pubblicitari e programmi di edutainment in TV Pubblicità esterna : Cartelloni, poster, banner, ecc.

: Cartelloni, poster, banner, ecc. Eventi : Partnership, sponsorizzazioni e pubblicità su display in occasione di eventi di settore

: Partnership, sponsorizzazioni e pubblicità su display in occasione di eventi di settore Marketing diretto: Email promozionali, cataloghi, telefonate, ecc.

Marketing digitale

Il marketing digitale si riferisce alle tattiche che utilizzano i canali online basati su Internet, come i motori di ricerca, i social media, i dispositivi mobili, ecc. Il marketing digitale ha aperto un intervallo di opportunità per i marchi.

🎯 Raggiungimento: Oltre il 90% degli americani possiede uno smartphone e il 15% degli adulti statunitensi utilizza Internet esclusivamente da questo dispositivo. In un giorno tipico, i personalizzati trascorrono 6,5 ore online . Se un marchio ha bisogno di raggiungere un numero sufficiente di persone, l'online è il posto giusto.

🎯 Basse barriere alla voce: Chiunque può lanciare una campagna di marketing digitale con appena 100 $$$a. Questo livella il campo di gioco per i singoli imprenditori e le piccole aziende.

🎯 Efficienza: Il marketing online crea grandi quantità di dati che i marchi possono utilizzare per creare, monitorare e ottimizzare le loro campagne. Questo rende il marketing più efficiente dal punto di vista dei costi, producendo un maggiore ritorno sugli investimenti.

🎯 Personalizzazione: A differenza della stampa, della televisione o dei cartelloni pubblicitari, gli annunci online possono essere personalizzati in base all'interesse dello spettatore.

🎯 Targeting: Con il marketing digitale è possibile segmentare il pubblico in modo più granulare. Il retargeting può essere contestuale e tempestivo, il che lo rende una strategia di marketing efficace.

🎯 Adattabilità: Se una campagna non funziona, è possibile cambiare immediatamente i parametri. Se sta perdendo denaro, mettetela in pausa con un pulsante. Un evento del mondo reale la rende irrilevante; fermate la campagna.

🎯 **Effetto di ricompattamento: Le campagne di marketing sui social media creano un volano, ampliando la portata e alimentando il passaparola. Questo crea credibilità e visibilità.

Non c'è quindi da stupirsi se, dall'avvento di Internet nei primi anni '90, il marketing digitale è cresciuto in modo esponenziale. Ed è anche in rapida evoluzione.

I marchi stanno trovando modi straordinariamente nuovi per catturare l'attenzione dei potenziali clienti. Il moment marketing, il proximity marketing e il live video shopping sono solo alcune delle tendenze emergenti. Vediamone altre in dettaglio.

Tipi di marketing digitale

A seconda del canale utilizzato, della tattica sperimentata e del messaggio da condividere, esistono decine di tipi di marketing digitale. Discutiamo qui quelli più efficaci, popolari o di interesse.

1. Marketing dei contenuti

Il marketing dei contenuti si riferisce alla creazione, alla pubblicazione e alla distribuzione di contenuti attraverso i canali owned, paid e earned. È la base di tutto il marketing digitale. È anche la valuta delle attività di inbound marketing. Quindi, è necessario farlo valere.

Attività di marketing dei contenuti

Nell'ambito dei vostri lavori richiesti dal marketing dei contenuti, dovrete:

Pubblicare contenuti sui social media per costruire la consapevolezza del marchio

Ospitare risorse sul vostro sito web sotto forma di contenuti riservati che le persone possono scaricare fornendo la loro email ID (catturata come lead)

Condurre webinar per educare il pubblico e coinvolgerlo nell'imbuto commerciale

Esempio di content marketing

Email di Grammarly per l'annullamento della sottoscrizione [Fonte: Grammatica ]

L'email più importante è quella che inviate mentre un cliente vi sta lasciando. Questo esempio di Grammarly è emotivo ma non invadente. Rassicura sull'accesso dell'utente, invitandolo sottilmente a iscriversi di nuovo.

Best practice di email marketing

Affinare gli argomenti : Innovate, sperimentate e concentratevi sulle linee dell'oggetto per migliorare le valutazioni di apertura

: Innovate, sperimentate e concentratevi sulle linee dell'oggetto per migliorare le valutazioni di apertura Includere più collegamenti : Creare opportunità per il lettore di saperne di più o di intraprendere azioni dall'email

: Creare opportunità per il lettore di saperne di più o di intraprendere azioni dall'email Rendetela reattiva : Permetti alle persone di leggere le tue email sul cellulare senza strizzare gli occhi

: Permetti alle persone di leggere le tue email sul cellulare senza strizzare gli occhi Rendetela opt-in: Rendete ben visibile il link per l'annullamento dell'iscrizione: non volete comunque rimanere attaccati a un utente non interessato

6. Influencer marketing

Una parte importante del social media marketing è la collaborazione con gli influencer. I marchi scelgono influencer popolari nel loro settore per aiutarli a promuovere la loro produttività.

Attività di influencer marketing

Promozioni : Gli influencer si trasformano in ambasciatori del marchio

: Gli influencer si trasformano in ambasciatori del marchio Recensioni : Influencer che pubblicano recensioni di prodotti che hanno ricevuto gratis dal marchio

: Influencer che pubblicano recensioni di prodotti che hanno ricevuto gratis dal marchio Collaborazioni : Marchi che creano prodotti grazie alle intuizioni e ai feedback degli influencer

: Marchi che creano prodotti grazie alle intuizioni e ai feedback degli influencer Sponsorizzazioni : Marchi che sponsorizzano tipi specifici di video/contenuti degli influencer

: Marchi che sponsorizzano tipi specifici di video/contenuti degli influencer Demo: I marchi di make-up lo fanno spesso, invitando gli influencer a provare il prodotto e a dimostrarne l'uso

Esempi di influencer marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Dove-influencer-ad-1400x788.png Pubblicità influencer di Dove: tipi di marketing /$$$img/

la pluripremiata campagna di influencer marketing di Dove (Fonte:) Premi Shorty )_

Dove utilizza regolarmente l'influencer marketing per diffondere il proprio messaggio sulla fiducia nel corpo e sull'inclusività. In varie campagne, coinvolge oltre 1.000 influencer per creare un impatto potente e duraturo.

Buone pratiche di influencer marketing

Scegliere con cura: Ricercare accuratamente tutti gli influencer con cui si desidera lavorare per verificare l'allineamento dei valori del marchio.

Essere strategici: Non limitatevi a invitare gli influencer a postare sul vostro progetto. Permettete loro di diventare partner strategici attraverso una collaborazione continua.

Consenti: Fornite agli influencer tutte le risorse, come contenuti, messaggi, copioni, campioni di prodotti, ecc.

Misurare: La portata dell'influencer marketing può essere interessante. Ma misurate attentamente i ritorni sulla vostra topline.

7. Marketing di affiliazione

Il marketing di affiliazione consiste nell'utilizzare una terza parte o un intermediario per promuovere i vostri prodotti in cambio di una commissione. Per istanza, molti influencer svolgono la funzione di affiliati, soprattutto per i prodotti digitali e i siti web di e-commerce.

Attività di marketing affiliato

Selezionare il giusto tipo di partner affiliati con il giusto traguardo

Progettare il meccanismo delle commissioni

Fornite loro le risorse di cui hanno bisogno

Creare collegamenti di affiliazione per i partner da utilizzare

Impostare automazioni e processi per monitorare l'attività degli affiliati su scala

Esempi di marketing affiliato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Amazon-affiliate-program-1400x530.png Programma di affiliazione Amazon /$$$img/

programma di affiliazione Amazon (Fonte:) Amazon )_

Amazon.com ha uno dei più grandi programmi di affiliazione al mondo. Influencer, privati, piccole aziende e YouTube guadagnano commissioni da Amazon per la raccomandazione di prodotti.

Migliori pratiche di marketing affiliato

Costruire relazioni: Gli affiliati sono anche una sorta di ambasciatori del marchio. Consigliano i vostri prodotti a un pubblico che si fida di loro. Costruite relazioni con i vostri affiliati.

Creare programmi a più livelli: Gli affiliati raccomandano prodotti in cambio di produttività. Quindi, incentivate coloro che raccomandano di più. Offrite commissioni più alte a chi produce risultati migliori.

Diversificare: Se da un lato è bene concentrarsi sulla propria nicchia, dall'altro è bene diversificare le partnership di affiliazione. Create una serie di partner che coprano l'intera gamma della vostra clientela.

8. Marketing mobile

Il marketing mobile è l'utilizzo del cellulare come canale di promozione. Con gli smartphone, le opportunità sono infinite.

Attività di mobile marketing

SMS : Il modulo più semplice e popolare del marketing mobile, così antico da essere quasi considerato tradizionale

: Il modulo più semplice e popolare del marketing mobile, così antico da essere quasi considerato tradizionale Notifiche : I moderni professionisti del marketing utilizzano le notifiche delle app in modo creativo per attirare e coinvolgere gli utenti

: I moderni professionisti del marketing utilizzano le notifiche delle app in modo creativo per attirare e coinvolgere gli utenti Pubblicità mobile : Annunci a pagamento di testo o immagini su dispositivi mobili, app store, ecc.

: Annunci a pagamento di testo o immagini su dispositivi mobili, app store, ecc. Marketing di prossimità: Messaggi quando un utente passa davanti a una certa posizione, come un centro commerciale o un negozio

Esempi di mobile marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Headspace-647x1400.png Spazio di testa /%img/

Notifiche push da Headspace[Fonte: Spazio di testa ]

Headspace invia alcune delle notifiche più attente e tempestive. Sono progettate per integrare la mindfulness nelle attività quotidiane.

Migliori pratiche di marketing mobile

Inviate messaggi solo ai clienti che si sono iscritti attivamente

Controllare il numero di messaggi inviati, per non risultare fastidiosi

Mantenete i messaggi brevi, concisi e attraenti

Fornite valore; siate informativi, educativi, umoristici o anche solo promemoria

Rendere facile l'annullamento dell'iscrizione

9. Marketing del momento

Come suggerisce il nome, il moment marketing è l'approccio carpe diem al marketing. I marchi di tutto il mondo utilizzano festività, eventi o persino incidenti sui social media per creare un messaggio di marketing.

Il design delle tazze natalizie di Starbucks è uno degli esempi più popolari di moment marketing. Molti marchi organizzano campagne per il 4 luglio, il Ringraziamento, il Natale, ecc. Tuttavia, il moment marketing è molto più spontaneo di così.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Oreo-ad.png Pubblicità di Oreo /$$$img/

post di marketing del momento di Oreo dopo l'oscuramento del Super Bowl 2013 (Fonte: Oreo su Twitter )_

Nel 2013, quando si verificò un blackout durante il Super Bowl, il marchio americano di biscotti Oreo sfruttò l'idea. Il post sui social media divenne virale e generò milioni di risate in tutto il mondo.

Lettura bonus: Ecco la storia orale di come è nato il post sugli Oreo .

Migliori pratiche di marketing del momento

Scegliere il momento giusto (non buttarsi a capofitto)

Mantenere il messaggio on-brand (resistere alla tentazione di essere intelligenti senza considerare la voce del marchio)

Siate positivi (non criticate un altro marchio)

Rendetelo visivo per ottenere un maggiore impatto (mettete la vostra battuta piccante su un bello sfondo)

10. Guerriglia marketing

Promosso da Jay Conrad Levinson nel suo omonimo libro del 1984, il guerilla marketing consiste nell'utilizzare metodi non convenzionali per promuovere un marchio. Un buon guerilla marketing è scioccante, dirompente e scrupoloso.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Samsungs-guerilla-campaign-against-Apple-1400x923.png La campagna di guerriglia di Samsung contro Apple: Tipi di marketing /$$$img/

la campagna di guerriglia di Samsung contro Apple (Fonte:) Agenzia Boomerang )_

Samsung organizza periodicamente campagne contro Apple e la sua produttività. Questa volta ha scelto la strada più bizzarra. Samsung ha regalato ai residenti della città olandese di "Appel" telefoni Galaxy e ha affermato che la comunità di Appel è passata a Samsung.

Questa campagna, se non altro, ha fatto sì che la gente si girasse e prendesse nota, creando un certo scalpore tra i fedelissimi di Apple e di Samsung.

Buone pratiche di marketing di Guerilla

Essere originali : Il guerilla marketing ripetitivo e poco originale può infastidire il consumatore e avere effetti controproducenti

: Il guerilla marketing ripetitivo e poco originale può infastidire il consumatore e avere effetti controproducenti Siate critici : Condividete la vostra idea di guerilla marketing con il maggior numero possibile di gruppi diversi di persone e ottenete un feedback

: Condividete la vostra idea di guerilla marketing con il maggior numero possibile di gruppi diversi di persone e ottenete un feedback Essere omnichannel: Pubblicate la vostra attività di guerilla marketing online per aumentare il raggio d'azione

Sebbene questi siano dieci dei tipi di marketing più comuni, non sono gli unici. Ecco alcuni tipi di marketing che possono rientrare in una delle categorie precedenti o distinguersi da soli.

Video marketing: Utilizzo di video come formato principale e pubblicazione su YouTube, Vimeo, Instagram Reels, ecc. per commercializzare i prodotti.

Marketing di conversazione: Impostazione di live chat o chatbot come punto di interazione con l'utente per consigliare i prodotti giusti, dare suggerimenti, rispondere a domande, ecc.

Marketing degli eventi: Partecipare a eventi di settore o organizzare conferenze in proprio per coinvolgere i potenziali clienti. Si tratta di un metodo molto diffuso nel settore B2B.

Marketing basato sugli account: Si tratta di un'altra tecnica di marketing B2B che prevede l'identificazione di singoli potenziali clienti e il loro traguardo. Ad esempio, se una nuova società fintech identifica Citibank come proprio traguardo, può lanciare campagne per attirare i vari stakeholder della banca.

Stealth marketing: Produttività e altre tecniche di marketing poco appariscenti.

Come potete vedere, il mondo è la vostra ostrica. Esistono decine di tecniche di marketing che potete utilizzare per promuovere il vostro marchio online. Le strategie di marketing efficaci, tuttavia, combinano queste tecniche per creare un impatto maggiore. Ecco come.

Combinare le strategie di marketing

Il panorama aziendale moderno è complesso. Oggi i clienti preferiscono il self-service. Da fare ricerche di mercato e seguire i marchi su più canali prima di avviare un contatto. I clienti della Gen Z sono nativi di Internet . Sono fortemente influenzati dagli strumenti digitali. Cercano di crearsi un'identità individuale. Prendono sul serio le loro cause e si aspettano che i marchi abbiano una coscienza.

Per attirare, coinvolgere e vendere a questi clienti è necessario più di un tipo di marketing. Entrate: Piano di marketing integrato.

Che cos'è un piano di marketing integrato?

Un piano di marketing integrato combina il meglio dei vari canali, tecniche e messaggi di marketing per massimizzare il raggiungimento degli obiettivi.

Come si crea un piano di marketing integrato?

Se state cercando di creare un piano di marketing integrato, ecco il quadro di riferimento alimentato da uno strumento di project management completo come ClickUp per i team di marketing .

1. Definire i propri obiettivi

Cancellate gli obiettivi che volete raggiungere con il vostro marketing integrato. Si tratta di sensibilizzazione, generazione di lead, vendite o altro? Impostate i vostri obiettivi oKR di marketing per essere visibili e rintracciabili in un posto come Obiettivi di ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Obiettivi-Dashboard-Image-1400x1149.png Obiettivi di ClickUp /$$$img/

monitoraggio degli obiettivi con ClickUp

Impostare traguardi numerici, monetari, vero/falso e attività. Organizzateli in cartelle per vedere i rollup degli stati. Condivideteli con il team in sicurezza con il giusto controllo degli accessi. Suddividere il obiettivi di marketing in attività che ogni membro del team dovrà completare nel corso dell'anno.

2. Scegliete i vostri canali

Esistono diverse piattaforme di social media, e ogni settimana ne spuntano di nuove. Non tutte sono adatte a voi.

Se vendete un prodotto B2B, potreste trovare più interesse su LinkedIn che su TikTok. Se il vostro è un prodotto di bellezza, canali come Instagram o YouTube potrebbero essere più pertinenti. Scegliete quindi la giusta combinazione di canali che si adatta alle vostre esigenze aziendali.

Quindi, suddividete i vostri obiettivi aziendali in oggetti specifici per ogni canale. Per istanza, potreste usare l'influencer marketing per creare consapevolezza del marchio sul lancio di un nuovo prodotto, e pubblicare annunci sui social media per incrementare le vendite.

3. Pianificare le attività

Una volta impostato l'obiettivo da raggiungere, è il momento di pianificare il come. In questo caso, uno strumento di project management è essenziale. Se siete alle prime armi, consultate una serie di strumenti per la gestione dei progetti esempi di piani di marketing per trarre ispirazione.

Impostazione della gerarchia dei progetti: Organizzare il proprio lavoro con Attività di ClickUp in progetti, attività, sottoattività, liste di controllo, ecc.

Idee di brainstorming: Riunite il vostro team per fare brainstorming su idee di campagne di marketing integrate. Ad esempio, i team che si occupano di social media, influencer marketing e video marketing possono collaborare per progettare campagne di condivisione/riutilizzo dei contenuti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image2-4-1400x945.png lavagne online ClickUp /$$$img/

lavagne online per il brainstorming collaborativo

Utilizzo Lavagne online ClickUp per mappare le idee, collegarle e ottenere le approvazioni. Una volta ottenuta l'approvazione, è possibile creare attività direttamente dalla lavagna online e iniziare a lavorare.

Programmare il lavoro: Assegnate date di inizio e di fine a tutte le attività per creare un calendario di lavoro tabella di marcia del marketing . Assicuratevi che le vostre campagne integrate lavorino in parallelo per massimizzare l'impatto. Per istanza, se state conducendo un'azione di guerriglia marketing sul territorio, assicuratevi che anche il vostro team online sia informato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Gantt-Chart-View-Dashboard-Image-1400x798.png Vista Gantt di ClickUp /$$$img/

vista Gantt di ClickUp per il monitoraggio di attività simultanee

Il modo migliore per farlo è utilizzare la vista Calendario o la vista Gantt di ClickUp per visualizzare le attività che si sovrappongono. Se state condividendo risorse creative come un copywriter o un designer, contrassegnatele come dipendenze. Collegate le varie attività in modo da essere avvisati quando c'è un movimento su qualcosa.

⚡️Archivio modelli: Potete anche utilizzare uno di questi modelli di calendario di marketing per iniziare.

Automazione dei flussi di lavoro: Per sua natura, una funzione di marketing integrata è complessa. Facciamo un esempio semplice. A un livello molto elementare, se pubblicate due aggiornamenti al giorno su tre canali di social media, avrete bisogno di 42 versioni di testo, 42 immagini (almeno ridimensionate), una dozzina di collegamenti a seconda di quanto riutilizzate e approvazioni.

Per non parlare degli illimitati follower che il social media manager deve fare per ognuna di queste attività. Eliminate queste inefficienze con efficaci Automazioni.

Impostazione Moduli ClickUp che catturino i brief creativi e creino automaticamente attività basate su di essi

Assegnare automaticamente l'attività al social media manager quando il design è pronto

Creazione di un repository di collegamenti, descrizioni di prodotti, modelli di piè di pagina, ecc. per un facile accesso

Integrazione con app popolari come HubSpot, Figma, Dropbox, Google Analytics, ecc. per gestire le risorse e le prestazioni dall'interno di ClickUp

Per rendere più agevole questo processo, provate a La gestione delle campagne di marketing di ClickUp Modello. Utilizzatelo per consolidare tutti i contenuti, gestire la pubblicazione e monitorare le prestazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-36.png ClickUp Brain /$$$img/

mettete ClickUp Brain al lavoro sul vostro marketing integrato all'istante

Cosa c'è di più? Con ClickUp Brain è possibile fare brainstorming di idee, scrivere più velocemente, eseguire controlli ortografici, creare modelli e molto altro ancora. Potete anche porre a ClickUp Brain domande sui vostri progetti di marketing integrato e ricevere immediatamente le risposte.

Se siete alle prime armi con il piano di progetto, provate il programma Modello di piano di marketing strategico di ClickUp . Questo modello, adatto ai principianti, offre tutto ciò che serve, dal monitoraggio degli obiettivi alla gestione delle attività, in un'unica visualizzazione organizzata.

Scarica questo modello

4. Misurare e migliorare

Per completare il vostro lavoro di marketing integrato, impostate il monitoraggio e la verifica delle prestazioni.

Creare reportistica basata sui KPI con ClickUp dashboard . Andate oltre le metriche del project management. Integrate vari strumenti di gestione del marketing e create report consolidati per tutti i vostri lavori richiesti. Dalle prestazioni dei post sui social media e kPI del marketing dei contenuti ai tassi di conversione delle vendite, avete un contesto completo all'interno di ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-940.png ClickUp dashboard /$$$img/

dashboard di marketing consolidate con ClickUp

Sulla base di queste metriche, conducete retrospettive regolari con i vostri team. Se necessario, apportate modifiche e ottimizzate le campagne. Aggiungete o rimuovete canali/tattiche secondo le necessità e massimizzate i risultati.

Da fare sembra facile? Noi pensiamo di no.

Superare le sfide del marketing

Nessuno ha mai detto che il marketing sia facile. Anzi, il marketing moderno è ancora più difficile, date le sue innumerevoli parti mobili. Se vi sentite bloccati, ecco alcune sfide comuni e i modi per superarle.

Complessità

La più grande sfida del marketing di oggi è la complessità. A recente studio rileva che i responsabili della produttività utilizzano ben dieci canali per promuovere i propri prodotti. Tra testi, immagini, video, brevi filmati, podcast, email e post sui social media, sono alle prese anche con diversi formati di contenuto.

La gestione di tale complessità su scala richiede la il miglior software di marketing project management . Sceglietene uno che sia abbastanza flessibile da soddisfare le vostre esigenze. Ad istanza, i campi personalizzati di ClickUp consentono ai team di tenere traccia di qualsiasi metrica di cui hanno bisogno.

Questa flessibilità aiuta a gestire la complessità in modo ponderato e sostenibile.

Lettura bonus: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

Blocco del cervello

Il marketing è un lavoro quotidiano. Soprattutto se vi occupate di social media marketing, dovete creare contenuti ogni giorno, rendendoli unici, creativi e in grado di attirare l'attenzione.

Non andate avanti da soli. Utilizzate un Strumenti di IA per il marketing come ClickUp Brain per rompere il ghiaccio. Chiedetegli di proporre idee, di fare ricerche o semplicemente di discutere con voi dei problemi.

Collaborazione

Un team di marketing medio è composto da Teams, designer, sviluppatori web, specialisti SEO, esperti PPC, videografi, editor, analisti, addetti alle operazioni di marketing, ecc. Spesso, in ogni attività, sono coinvolte tre o più persone.

Impostate uno strumento di collaborazione completo che consenta loro di lavorare insieme. Meglio ancora se potete portare la collaborazione nell'area di lavoro di ClickUp, come fa ClickUp Chat.

Organizzate le conversazioni per progetti. Taggate persone, attività, documenti e chattare per mantenere tutto nel contesto. Create attività direttamente dal messaggio di chat e mettetevi al lavoro. Con ClickUp Chat la collaborazione è più semplice.

Reportistica

Ogni team di marketing utilizza un numero di strumenti di analisi. Come minimo, si può disporre di analisi del sito web, dei social media, delle metriche delle email, dell'influencer marketing e di altri strumenti di analisi strumenti di gestione delle campagne . La sfida è che questi strumenti sono tutti eterogenei e sparsi ovunque.

Consolidateli collegando tutti i vostri strumenti di gestione del marketing integrati a ClickUp. Create dashboard personalizzabili per vedere in tempo reale i numeri che vi interessano. Impostazione modelli di analisi per garantire ripetibilità ed efficienza.

Rimanere indietro

Ogni giorno accade qualcosa di nuovo nel mondo del marketing. L'ascesa dell'IA generativa ha cambiato il marketing in modo profondo. L'imminente morte dei cookie potrebbe uccidere con essa anche il retargeting.

I nano influencer (quelli con meno di 100.000 follower) stanno aprendo mercati inesplorati. Il live video shopping sta crescendo in modo impressionante in Asia e sta facendo breccia anche nei mercati occidentali. Le esperienze immersive e la realtà virtuale potrebbero essere la prossima grande novità.

Monitorare tutto questo può essere una sfida per i marketer. La buona notizia è che non è necessario agire immediatamente su tutto.

informatevi: Informatevi su ciò che accade in questo spazio. Abbonatevi a newsletter o riviste di settore.

💡Stare attenti: Chi arriva per primo non è sempre avvantaggiato. Aspettate e osservate. Immaginate se aveste passato settimane a creare una strategia Mastodon quando il fenomeno era in piena espansione!

💡Essere creativi: Se Da fare una scommessa su una nuova piattaforma o tendenza, siate creativi. Eseguite una piccola campagna pilota. Assegnate ad essa il vostro budget per l'innovazione. Andate a tutta forza solo quando siete sicuri dei risultati.

Costruire una solida base di marketing integrato con ClickUp

Il marketing è un'attività ad alto valore e ad alto volume. Il marketing figura tra le prime cinque spese della maggior parte delle organizzazioni di oggi. Una buona campagna può incrementare le vendite commerciali, come la Stanley Cup che è andata esaurita dopo la viralità di TikTok.

Una cattiva campagna può sollevare un polverone. Il tweet di Burger King "Women belong in the kitchen" del 2021 è esemplare di un'iniziativa di marketing sbagliata. Sebbene si trattasse di una campagna provocatoria per la Festa della Donna, con tweet all'avanguardia, non è stata accolta bene. Il marchio ha dovuto cancellare il thread e scusarsi.

Da fare in modo coerente, i marchi hanno bisogno di una solida struttura di marketing software per le operazioni di marketing . ClickUp è stato progettato per essere esattamente questo.

Con le sue attività di gestione delle attività, programmazione, creatività, gestione delle risorse, automazione, reportistica e integrazione, ClickUp è lo strumento di gestione del marketing integrato più flessibile che possiate trovare.

