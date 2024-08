10 Migliori software per le operazioni di marketing per i team nel 2024

Il software per le operazioni di marketing può migliorare l'efficienza del team di marketing e aiutarvi a prendere decisioni migliori su come spendere ogni singolo dollaro del vostro budget di marketing. Il miglior software per le operazioni di marketing diventerà un hub centralizzato per i vostri lavori richiesti, fornendovi tutte le informazioni e gli strumenti necessari per creare campagne di marketing dall'esito positivo.

La scelta del software per le operazioni di marketing dipende dalle esigenze specifiche del team e dal budget a disposizione. Avete già sulle strategie di marketing e volete opzioni migliori per il vostro team di marketing? Scoprite cosa cercare e le dieci opzioni che dovreste controllare nel 2024.

Cosa cercare nel software per le operazioni di marketing?

Quando acquistate un software per le operazioni di marketing, dovete considerare le esigenze specifiche e i punti dolenti del vostro team di marketing.

Avete difficoltà a tenere organizzate le vostre risorse digitali? Da fare per migliorare il monitoraggio dei dati per le attività di marketing? il marketing di prodotto ? Oppure siete alla ricerca di modi per semplificare il flusso di lavoro del marketing ?

Le operazioni di marketing hanno una portata ampia e possono avere significati diversi per persone diverse. Si tratta di definire gli oggetti e di trovare lo strumento giusto per raggiungerli.

Sapere di cosa avete bisogno renderà molto più facile la ricerca del giusto software per le operazioni di marketing. In generale, è opportuno cercare un software per le operazioni di marketing che offra alcune di queste funzioni principali:

Gestione delle campagne: Il miglior software per le operazioni di marketing vi aiuterà a pianificare, eseguire e monitorare le campagne su diverse piattaforme

Il miglior software per le operazioni di marketing vi aiuterà a pianificare, eseguire e monitorare le campagne su diverse piattaforme Analisi robuste: Il marketing vive e muore grazie ai dati, quindi cercate un software per le operazioni di marketing che offra potenti funzionalità di analisi e reportistica dei dati

Il marketing vive e muore grazie ai dati, quindi cercate un software per le operazioni di marketing che offra potenti funzionalità di analisi e reportistica dei dati Integrazioni e automazione: Il software per le operazioni di marketing deve integrarsi con il resto dello stack tecnologico, in modo da poter automatizzare le attività ripetitive e stabilire le priorità generalistandardizzazione dei processi *Gestione dei contenuti: Se potete gestire i vostri contenuti all'interno della piattaforma, snellirete il vostro flusso di lavoro, compreso il processo di creazione e approvazione, completando le attività del vostro elenco di cose da fare e pubblicando entro le date previstecalendario di marketing *Strumenti di collaborazione: Le aree di lavoro condivise e i canali di comunicazione sono un ottimo modo per collaborare con i membri del team, indipendentemente dall'area di lavoro

Naturalmente, dovrete assicurarvi che il software per le operazioni di marketing abbia un'interfaccia intuitiva e facile da usare, in modo da poter iniziare a lavorare con i suoi strumenti e le sue funzioni il prima possibile. Il software scelto deve anche rientrare nel vostro budget. Verificate il costo operativo totale del software e, quando potete, optate per versioni di prova gratuite per testare le funzionalità/funzione prima di impegnarvi.

I 10 migliori software per le operazioni di marketing da utilizzare nel 2024

Accedete ai vostri obiettivi e risultati chiave (OKR) creando un piano dettagliato su come il vostro team di marketing raggiungerà obiettivi, budget e altro ancora Il software di marketing project management di ClickUp può rendere il vostro team di marketing più efficiente e le vostre campagne più efficaci. L'utilizzo di ClickUp come software di gestione delle operazioni di marketing consente di creare un'area di lavoro centralizzata con aree di lavoro personalizzate per ogni progetto, funzione e team.

È possibile allocare le risorse, pianificare gli acquisti di media, collaborare alla creazione di contenuti o fare brainstorming per le campagne di marketing la prossima grande campagna il tutto all'interno di un'unica piattaforma intuitiva.

ClickUp offre modelli che danno il via ai vostri lavori di marketing, aiutandovi a creare aree di lavoro o dandovi idee su come costruirne di migliori. Iniziate con il Modello di piano di marketing strategico che può aiutarvi a identificare le opportunità del vostro mercato e a creare un piano di marketing attuabile per coglierle.

Volete terminare ancora di più in meno tempo? ClickUp AI può aiutarvi a scrivere un piano di marketing, a redigere email per le campagne e a riepilogare le note delle riunioni di pianificazione strategica in pochi secondi. È uno strumento eccellente per i team di marketing che vogliono lavorare in modo più intelligente, non più difficile, per raggiungere i loro obiettivi obiettivi di marketing .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Consente di creare un'unica piattaforma centrale per tutte le esigenze di marketing, evitando di doversi destreggiare tra più app per Da fare

Gestione delle risorse senza sforzo, grazie all'assegnazione di attività e all'utilizzo di strumenti di collaborazione tra team per lavorare insieme

Creazione di contenuti più rapida grazie alla collaborazione creativa e a un modo semplificato per superare il processo di approvazione

Gli strumenti di IA aiutano a Da fare in pochi secondi invece che in ore, tra cui riepilogare le note delle riunioni, redigere email e scrivere strategie per le campagne

Integrazione di automazione con oltre mille altre app del vostro stack tecnologico, per rendere l'automazione del marketing un gioco da ragazzi

Limiti di ClickUp

Per i nuovi utenti potrebbe essere necessario del tempo per abituarsi all'interfaccia e comprendere tutte le opzioni disponibili all'interno della piattaforma

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7 per membro al mese

$7 per membro al mese Business: $12 per membro al mese

$12 per membro al mese Azienda: Contattare per informazioni sui prezzi

Contattare per informazioni sui prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.200 recensioni)

4,7/5 (oltre 9.200 recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Happeo

Via Area di lavoro di Google Happeo è una piattaforma intranet creata per le aree di lavoro di Google che porta il vostro stack tecnologico in un'unica visualizzazione centralizzata. Con Happeo, potete creare un'unica fonte di verità per il vostro team di marketing. Mantenete tutti sulla stessa pagina con un'eccellente condivisione dei documenti, la gestione delle risorse del marchio e un posto per i dati dei clienti.

L'obiettivo di Happeo è abbattere i silos di dati per creare migliori opportunità di collaborazione, rendendo i team più efficienti e meno dipendenti dalle comunicazioni via email.

Le migliori funzionalità/funzione di Happeo

La funzione di ricerca universale consente di trovare qualsiasi cosa, dai documenti delle campagne agli asset di marketing, indipendentemente da dove siano archiviati

Diventa una base di conoscenza del marketing in cui tutto è memorizzato e tutti hanno accesso a ciò di cui hanno bisogno

Si connette con tutti gli strumenti di marketing esistenti, compresi il sistema CRM e le piattaforme di analisi, per fornire una visualizzazione completa dei dati di marketing

Limiti di Happeo

Costruito esclusivamente per le aree di lavoro di Google, quindi gli utenti non Google non potranno usufruirne

Prezzi di Happeo

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni su Happeo

G2: 4.5/5 (145+ recensioni)

4.5/5 (145+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (35+ recensioni)

3. Semrush

Via Semrush Semrush è un popolare software di gestione delle operazioni di marketing, nato come strumento di ricerca delle parole chiave aggiunto ai preferiti di tutti.

Semrush è una soluzione software completa per le operazioni di marketing con SEO, gestione delle campagne PPC, gestione dei social media e analisi dei concorrenti su un'unica piattaforma. Si distingue per i suoi strumenti di analisi, che forniscono ai team di marketing le informazioni necessarie per prendere decisioni basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Semrush

Le eccellenti funzionalità/funzioni analitiche consentono di capire come si stanno svolgendo le campagne e cosa sta facendo di meglio la concorrenza

Trovate parole chiave di valore e mettetele al lavoro nella creazione di contenuti, nella SEO e in altre strategie di marketing

Programmare facilmente i post sui social media e altro ancora con un'analisi rapida delle campagne, in modo da poter rispondere alle tendenze in tempi brevi

Limiti di Semrush

È uno dei pacchetti software per le operazioni di marketing più costosi di questo elenco, il che potrebbe metterlo fuori portata per le piccole aziende

Prezzi di Semrush

Pro: $129,95 mensili

$129,95 mensili Guru: $249,95 mensili

$249,95 mensili Business: $499,95 mensili

$499,95 mensili Sconti disponibili con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Semrush

G2: 4.5/5 (1.800+ recensioni)

4.5/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.100+ recensioni)

4. Deriva

Via Deriva Se volete rendere il vostro marketing più personale e automatizzare l'esperienza dei clienti, dovete dare un'occhiata a Drift. Drift è una piattaforma di marketing conversazionale e di coinvolgimento che utilizza la tecnologia IA per connettersi con i visitatori dei siti web e i potenziali clienti.

Drift è in grado di salutare i clienti per nome, inviare messaggi mirati, fornire supporto personalizzato e migliorare le interazioni con i clienti. Offre inoltre analisi dettagliate sul comportamento dei clienti, in modo da poter ottimizzare le strategie di marketing in base al loro feedback.

Le migliori funzionalità/funzione di Drift

I chatbot dotati di IA forniscono ai visitatori del sito web un'assistenza più personalizzata, dalle risposte alle domande alla risoluzione dei problemi, senza aumentare la pressione sul team interno di supporto clienti

Migliore generazione di lead grazie a messaggi mirati basati sul comportamento e sugli interessi dei visitatori, oltre alla possibilità di prenotare rapidamente riunioni con il team commerciale

Integrazione di automazione con il software di gestione delle relazioni con i clienti, la piattaforma di automazione del marketing e altri strumenti del vostro stack tecnologico per automatizzare i flussi di lavoro, la raccolta dei dati e la reportistica

Limiti di Drift

Drift è un'ottima aggiunta agli strumenti per le operazioni di marketing, ma non ha tutte le funzionalità/funzioni di una piattaforma completa per la gestione delle operazioni di marketing

Prezzi di Drift

Premium: a partire da 2.500 dollari al mese, fatturati annualmente

a partire da 2.500 dollari al mese, fatturati annualmente Piani avanzati e Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Drift

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (190+ recensioni)

5. Pianificabile

Via Pianificabile Planable è un aggiornamento del vecchio stile di calendario di marketing . Questo software di gestione del flusso di lavoro visivo snellisce il processo di creazione e approvazione dei contenuti, facilitando la loro rapida diffusione.

I team di marketing possono fare brainstorming, creare, modificare e programmare contenuti scritti su più canali, dai post sui social media alle campagne di email marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Planable

Ottenete un quadro completo dei vostri contenuti e assicuratevi che nulla venga tralasciato con l'opzionecalendario visivo dei contenutiche consente di pianificare facilmente i contenuti per tutti i canali di marketing su un'unica Sequenza

Gli eccellenti strumenti di redazione facilitano la pianificazione, la creazione e la modifica dei contenuti direttamente nella piattaforma, con una collaborazione in tempo reale

Pubblicate facilmente i contenuti su tutti i vostri canali direttamente da Planable, automatizzando altre operazioni di marketing e liberando il vostro tempo

Limiti di Planable

Dovrete utilizzare altre piattaforme per monitorare le vostre attività di marketing fino a quando la reportistica e le analisi non saranno sviluppate

Prezzi pianificabili

Piano Free disponibile

Basic: $13 per utente

$13 per utente Pro: $26 per utente

$26 per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Sconti disponibili con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Planable

G2: 4.6/5 (590+ recensioni)

4.6/5 (590+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

6. Rimbalzo

Via Unbounce Unbounce utilizza la potenza dell'IA per aiutarvi a costruire pagine di destinazione migliori, fornendovi raccomandazioni personalizzate per ottimizzare il vostro traffico e aumentare le conversioni. Ha un'interfaccia drag-and-drop per creare landing page dall'aspetto professionale senza codice in pochi minuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Unbounce

Il costruttore drag-and-drop è facile e divertente da usare e, insieme ai numerosi modelli del sito, permette di creare pagine di destinazione uniche in pochi minuti

Le eccellenti funzionalità di test A/B consentono di testare le pagine di destinazione e di assicurarsi di indirizzare il traffico del sito web verso le pagine di destinazione che generano il maggior numero di conversioni

Numerose analisi per aiutare i gestori del marketing e i team ad analizzare i dati e a capire come utilizzarli per creare landing page migliori

Limiti di Unbounce

Il supporto clienti a volte può essere difficile da raggiungere

Prezzi di Unbounce

Lancio: $99 al mese

$99 al mese Ottimizzare: $145 al mese

$145 al mese Accelerare: $240 al mese

$240 al mese Concierge: a partire da $625 al mese

a partire da $625 al mese Sconti disponibili con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Unbounce

G2: 4.4/5 (350+ recensioni)

4.4/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (250+ recensioni)

7. Influente

Via Influente Influitive vi aiuta a trasformare clienti felici e fedeli in appassionati ambasciatori del marchio. La piattaforma consente di identificare i sostenitori più fedeli e di coinvolgerli con contenuti e risorse esclusive. La piattaforma rende più stimolante il loro coinvolgimento, incoraggiandoli a continuare a condividere il vostro marchio con incentivi e ricompense.

Con Influitive, è possibile promuovere raccomandazioni più autentiche attraverso il passaparola per stimolare la crescita.

Funzionalità/funzione migliori di Influitive

Consente di identificare i clienti più fedeli in base alla cronologia degli acquisti, all'influenza sui social media e al livello di soddisfazione dei clientialtri KPI chiave del marketing* Gamifica l'advocacy del marchio con punti, badge e classifiche che incoraggiano le raccomandazioni del passaparola

Crea un programma di referral e raccomandazioni con cui i clienti vogliono impegnarsi e lavora per espandere il riconoscimento del marchio

Limiti di influenza

La reportistica è piuttosto limitata, quindi potreste avere difficoltà a ottenere le metriche necessarie per misurare il vostro ROI

Prezzi di Influitive

Customer Advocacy: a partire da 1.999 dollari al mese

a partire da 1.999 dollari al mese Comunità digitale: a partire da 3.499 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Influitive

G2: 4,5/5 (390+ recensioni)

4,5/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (240+ recensioni)

8. Trello

Via Trello Trello è la gestione delle operazioni di marketing semplificata. La piattaforma consente di creare schede, elenchi e board illimitati per pianificare le iniziative di marketing.

Ha un'interfaccia semplice e intuitiva, che rende facile personalizzare ogni aspetto in base alle esigenze specifiche del flusso di lavoro. Trello semplifica la collaborazione con i vostri team, in modo che possiate concentrarvi sulle attività di marketing e ottenere di più da fare.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

L'interfaccia facile da usare rende semplice l'utilizzo della piattaforma, anche per i membri del team con conoscenze tecniche al limite

Bacheche, elenchi e schede aiutano a tenere tutto organizzato, dalle richieste di marketing alle note delle riunioni e altro ancora

Le eccellenti opzioni di integrazione consentono di collegare Trello alle app e ai programmi preferiti per una maggiore automazione del flusso di lavoro

Limiti di Trello

Le funzionalità/funzione chiave potrebbero non essere adatte a chi segue una metodologia Agile

Prezzi di Trello

Piano Free disponibile

Standard: $6 per utente al mese

$6 per utente al mese Premium: $10 per utente al mese

$10 per utente al mese Azienda: $17,50 per utente al mese

$17,50 per utente al mese Sconti disponibili con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.400+ recensioni)

4,4/5 (13.400+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (23.000+ recensioni)

9. Forza vendita

Via Forza vendita Salesforce è un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) di prim'ordine che ospita i dati dei clienti. Questi dati sono essenziali per le prestazioni delle campagne di marketing.

Salesforce si connette alla maggior parte degli strumenti per le operazioni di marketing, fornendo una visualizzazione olistica delle informazioni sui clienti per capire meglio come affrontare le campagne di marketing. È anche un modo utile per mappare il percorso dei clienti, in modo da conoscere i loro punti dolenti e i punti in cui si corre il rischio di abbandono. Se avete bisogno di un CRM solido nella vostra cassetta degli attrezzi di marketing, Salesforce è una buona opzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Salesforce offre Marketing Cloud, una suite di strumenti che lavorano con il software Salesforce per automatizzare le operazioni di marketing

Le analisi IA integrate possono aiutarvi a comprendere i vostri clienti e a capire come coinvolgerli in modo più efficace

Estese opzioni di integrazione con AppExchange, un luogo dove trovare app e integrazioni di terze parti per estendere le funzioni del software Salesforce

Limiti di Salesforce

Salesforce può essere costoso, quindi le aziende più piccole potrebbero dover cercare altrove soluzioni CRM complete per le loro operazioni di marketing

Prezzi di Salesforce

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2: 4,3/5 (18.600+ recensioni)

4,3/5 (18.600+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (18.100+ recensioni)

10. Zapier

Via Zapier Zapier non è un software per le operazioni di marketing. Ma è uno strumento che probabilmente vorrete utilizzare insieme ad altri strumenti.

Zapier è una piattaforma di automazione del flusso di lavoro che vi aiuta a collegare le vostre app e i vostri servizi preferiti. Create uno Zap e automatizzate i lavori ripetitivi per risparmiare tempo per altre attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Facilita la connessione di tutte le app della vostra cassetta degli attrezzi di marketing, come il CRM, la piattaforma di email marketing, gli strumenti di gestione dei social media e altro ancora

Gli Zap precostituiti consentono di creare rapidamente attività automatizzate, dall'acquisizione di contatti alla programmazione dei post sui social media

Elimina i silos di dati e aiuta a liberare i team di marketing da attività amministrative ripetitive, in modo che possano concentrarsi sul quadro generale

Limiti di Zapier

Se si verificano problemi nella creazione di uno Zap, può essere difficile risolvere il problema

Prezzi di Zapier

Piani Free disponibili

Starter: $29,99 al mese, con fatturazione mensile

$29,99 al mese, con fatturazione mensile Professional: $73,50 al mese, con fatturazione mensile

$73,50 al mese, con fatturazione mensile Team: $103,50 al mese, con fatturazione mensile

$103,50 al mese, con fatturazione mensile Azienda: Contattare per informazioni sui prezzi

Contattare per informazioni sui prezzi Sconti disponibili con la fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.700 recensioni)

Semplificare il flusso di lavoro del marketing con ClickUp

Il miglior software per le operazioni di marketing è più di un insieme di strumenti di marketing: è un sistema che aiuta a semplificare il flusso di lavoro, consente al team di essere più creativo ed efficace e aiuta a raggiungere gli obiettivi di marketing.

Trovare il software più adatto alle esigenze e al budget del vostro team può aumentare l'efficienza e aiutarvi a raggiungere quegli importanti KPI.

Volete una piattaforma per le operazioni di marketing che vi aiuti a fare tutto questo? Registratevi oggi stesso per un account gratuito di ClickUp.

ClickUp è una piattaforma unificata per tutte le vostre esigenze di marketing, dalla gestione delle campagne alla collaborazione documentale e altro ancora. È un hub centrale per tutte le vostre esigenze di marketing. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso e scoprite cosa può fare per il vostro team di marketing.