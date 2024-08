i 10 migliori libri sul marketing di prodotto per ogni marketer di prodotto

Il marketing di prodotto è onnipervasivo, essendo una funzione che bilancia prodotto, marketing e commerciale.

Le responsabilità del product marketing manager vanno oltre lo sviluppo del prodotto e riguardano il comportamento dei clienti, la posizione del prodotto, il feedback dei clienti e la strategia di marketing.

In qualità di product marketing manager, siete un narratore che conosce i clienti di riferimento, crea un'idea di prodotto e la rende più efficace piano di marketing per i nuovi prodotti e trova il modo di interagire con loro.

Inoltre, i product marketer di esito positivo condividono alcune competenze essenziali: sanno come costruire prodotti che formano l'abitudine in mercati di nicchia e personalizzati, utilizzando il rapido feedback dei clienti, la crescita guidata dal prodotto, l'analisi dei dati e l'intelligence della concorrenza.

Ecco un elenco dei 10 migliori libri di marketing di prodotto con consigli pratici, esempi reali di creazione di prodotti amati dagli utenti e nuovi metodi di coinvolgimento dei clienti.

L'elenco comprende tutto ciò che riguarda la pubblicità scientifica, le responsabilità dei responsabili del marketing di prodotto e concetti come l'usabilità del web e le storie di marca, nonché i dati dei clienti.

10 Migliori libri sul marketing di prodotto da aggiungere al vostro elenco nel 2024

1. Il Product Manager influente: Come guidare e lanciare prodotti tecnologici di esito positivo

via Amazon In The Influential Product Manager, Ken Sandy insegna come comportarsi in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, combinando i suoi 20 anni di esperienza e la conoscenza delle fasi di crescita.

L'autore divide le lezioni di marketing del prodotto in modelli e principi di facile attuazione.

All'inizio del del processo di sviluppo della produttività il processo di sviluppo di un prodotto è un processo di sviluppo che si concentra sul miglioramento della comprensione del problema e sulla scoperta di tutti i possibili risultati. Prima di adottare un singolo approccio, create dei mock-up per tutte le alternative e testateli con i clienti e gli stakeholder interni.

Il consiglio più pratico dell'autore è quello di effettuare continuamente test durante la fase di progettazione, sviluppo e implementazione, anche se su pochi clienti di traguardo.

L'autore propone che tutti i modelli di gestione del prodotto abbiano cinque elementi critici:

Ipotesi scritta: Scrivete o articolate il vostro obiettivo per il mercato principale

Risultato misurabile: Semplificare la posizione del prodotto identificando le metriche per definire i criteri di esito positivo

Chiarezza sui vincoli: Risolvete prima un piccolo problema e applicate la vostra soluzione in modo ampio in un secondo momento

Chiarezza sui ruoli: Cancellare i compiti da fare e le storie degli utenti per i clienti target

Collaborazione sulle potenziali soluzioni: Incoraggiate il vostro team a collaborare alle soluzioni

i Product Manager sono i proprietari dei problemi (il "perché" e il "cosa"), mentre gli ingegneri sono i proprietari delle soluzioni (il "come" e il "quando"), ma è solo attraverso la collaborazione che si possono sviluppare e costruire le idee migliori"_ Ken Sandy

Informazioni sul libro

Autore/i: Ken Sandy

Ken Sandy Numero di pagine: 394

394 Anno di pubblicazione: 2020

2020 Durata stimata di lettura: 13 ore

13 ore Livello di raccomandazione: Lettori base, intermedi ed esperti

Lettori base, intermedi ed esperti Valutazioni: (4.6/5) Amazon



Chiavi di lettura

Il libro si basa sul concetto di feature/funzione di Adam Nash nella gestione dei prodotti. Sandy propone che un buon rilascio di funzionalità/funzione debba avere alcuni dei seguenti fattori:

Metriche: Migliorare le metriche del prodotto

Richieste dei clienti: Correzione di bug o miglioramento di funzionalità/funzione

Deliziatori: Innovazioni proposte dal team

Strategie: Funzionalità/funzioni legate a obiettivi a lungo termine

Miglioratori: Miglioramenti o perfezionamenti della produttività

Cosa dicono i lettori:

"L'Influential Product Manager è un manuale approfondito, perfetto sia per chi è alle prime armi con la gestione dei prodotti sia per chi vuole avere un impatto ancora maggiore sui prodotti della propria azienda. È la mia nuova risorsa per capire come essere un partner strategico efficace durante l'intero ciclo di sviluppo del prodotto"

2. Marketing di prodotto semplificato: Un approccio incentrato sul cliente per portare un prodotto sul mercato

via Amazon Uno dei libri sul marketing di prodotto più valutati, Product Marketing, Simplified, è una guida pratica al marketing di prodotto.

Srini Sekaran presenta solide strutture per la segmentazione dei clienti e la creazione di persone nel marketing di prodotto. Il libro definisce il percorso del cliente e mostra ai responsabili della produttività come creare le personas corrette.

L'autore intreccia esempi di vita reale di moduli di produttività e di comportamento dei clienti in ogni fase del ciclo di vita, posizione dei prodotti prezzo e confezionamento.

Che si tratti di un marketer di un'azienda o di un consumatore, questo libro offre un primo approccio alle decisioni di acquisto dei clienti. L'obiettivo di questa guida pratica per aspiranti esperti di marketing del prodotto è mostrare come collegare i punti tra le diverse attività del marketing del prodotto.

Un'idea interessante è quella di incoraggiare in modo sottile il comportamento del cliente, rendendogli più facile mettere in atto la sua pulsione istintiva.

Fate appello all'istinto del cliente, offrite pagamenti flessibili e rendete facile la conoscenza del vostro prodotto.

Inoltre, condivide modelli di processo di sviluppo del prodotto da inserire e utilizzare secondo il vostro piano di marketing.

l'arte e la creatività ruotano intorno alla capacità di connettersi efficacemente con gli altri. Anche il marketing dei prodotti comprende questa narrazione."_ - Srini Sekaran

Informazioni sul libro

Autore/i: Srini Sekaran

Srini Sekaran Numero di pagine: 204

204 Anno di pubblicazione: 2020

2020 Durata stimata di lettura: 10 ore

10 ore Livello consigliato: Intermedio

Intermedio Valutazione: (4.3/5) Amazon



Chiavi di lettura

Quando le persone acquistano un prodotto, applicano i tre aspetti dell'anima enunciati da Platone: la testa, il cuore e la pancia

Comprendete il livello di coinvolgimento del cliente nell'acquisto del vostro prodotto

Fate appello alla logica, alle emozioni e all'istinto dei vostri clienti. Posizionate i vostri prodotti e classificateli in un'area particolare della mente dei vostri clienti

Cosa dicono i lettori:

"Ho acquistato questo libro per prepararmi a un nuovo lavoro e sono rimasto subito colpito dalla facilità con cui è stato digerito. Il libro è ponderato, informativo e ben scritto, e fornisce una solida base di marketing di prodotto"

3. Il Product Marketing Manager: Responsabilità e best practice in un'azienda tecnologica

via Amazon Quando Lucas Weber era un product marketing manager che cercava su Internet informazioni sulle strategie di marketing per la vendita di prodotti high-tech. All'epoca, i libri di marketing di prodotto e le riviste di ricerca offrivano poco aiuto.

Weber scrisse The Product Marketing Manager: Responsibilities and Best Practices in a Technology Company per condividere le sue conoscenze attraverso prove ed errori sul lavoro ed esempi reali.

Il libro spiega le sfide di altri team che lavorano con un product marketing manager. Da fare in questi ruoli? Affrontando i problemi unici del team di marketing di prodotto in una lettura divertente, Weber combina aneddoti e interviste con i suoi colleghi ed esperti del settore.

Insegna le competenze essenziali per diventare product marketing manager e nuove idee e ispirazioni per i product marketer più esperti. L'autore avverte che tutto il resto fallisce senza un'adeguata strategia commerciale.

dobbiamo identificare i valori laddove sembrano non essercene" - Lucas Weber

Informazioni sul libro

Autore/i: Lucas Weber

Lucas Weber Numero di pagine: 123

123 Anno di pubblicazione: 2017

2017 Durata stimata di lettura: 10 ore

10 ore Livello consigliato: Da base a intermedio

Da base a intermedio Valutazioni: (4.4/5) Amazon



Chiavi di lettura

Ascoltate con mente aperta coloro che hanno lavorato più a lungo di voi nell'azienda o nel settore

Considerate le emozioni, i processi decisionali e il livello intellettuale delle persone mentre parlate con loro

In qualità di marketer del prodotto, siate pronti a prendere informazioni tecniche dettagliate sul prodotto e a distillarle in messaggi commerciali e di marketing cruciali

Cosa dicono i lettori:

"L'esperienza pratica dell'autore nel marketing di prodotto rende la lettura molto perspicace. Ci sono menzioni sia di esiti positivi che di fallimenti, che possono aiutare gli aspiranti addetti al marketing di prodotto. Anche se il vostro titolo non è product marketer e siete coinvolti in altri ruoli come il marketing dei contenuti o il growth marketing, potete trovare molte best practice da cui imparare. Particolarmente utile nei casi in cui i marketer si destreggiano tra più responsabilità e l'organizzazione non ha creato una posizione formale di product marketing"

4. Ovviamente fantastico

via Amazon April Dunford inizia Obviously Awesome e parla di come era solita posizionare i prodotti nella sua azienda tecnologica: un modulo che il team di marketing riempiva quando lanciava un nuovo prodotto.

In questo modo si rispondeva al perché, al come e al cosa del prodotto. Tuttavia, questa strategia era noiosa e inefficace.

È allora che ha iniziato a costruire dei framework per la creazione di una posizione personalizzata del prodotto, in modo che i clienti lo amino.

Utilizzando una struttura di presentazione commerciale in otto fasi, l'autrice mostra esempi entusiasmanti di come i prodotti che formano l'abitudine riescano a superare la confusione di un mercato affollato.

L'autrice delinea inoltre le due trappole della posizione contestuale. La maggior parte dei venditori di prodotti si concentra su ciò che il team di sviluppo ha costruito, ma non su come il prodotto si trasforma o cambia nel mercato di riferimento.

Le aziende di esito positivo evolvono costantemente il loro prodotto in base alle tendenze del mercato e dei consumatori.

È uno dei migliori libri di marketing di prodotto perché Dunford ha lavorato con alcune delle migliori startup per oltre 25 anni, aiutandole a posizionare meglio (o bene) i prodotti.

I responsabili del marketing di prodotto che desiderano un manuale di prodotto snello per conquistare più aziende dovrebbero leggere questo libro.

pur comprendendo che il contesto è importante, in genere non scegliamo deliberatamente un contesto perché crediamo che il contesto per il nostro prodotto sia ovvio"_ April Dunford

Informazioni sul libro

Autore/i: April Dunford

April Dunford Numero di pagine: 202

202 Anno di pubblicazione: 2019

2019 Durata stimata di lettura: 15 ore

15 ore Livello di raccomandazione: Da base ad avanzato

Da base ad avanzato Valutazioni: (4.5/5) Amazon



Chiavi di lettura

Dunford illustra le cinque componenti di una posizione efficace:

Alternative competitive: Visualizzare le opzioni per il pubblico di riferimento se il vostro prodotto non esistesse

Attributi unici: Il vantaggio competitivo che il vostro prodotto ha rispetto agli altri

Valore (e prova): I vantaggi delle funzionalità/funzione del vostro prodotto per il pubblico di riferimento

Caratteristiche del traguardo: Qualità degli acquirenti che li rendono interessati al valore del prodotto

Categoria di mercato: Posizione del prodotto in una categoria di mercato esistente o tentativo di creare una nuova categoria Gli utenti che troveranno la vostra soluzione adatta al mercato

Cosa dicono i lettori:

"Un libro ben scritto e facile da seguire sulla posizione. Una lettura obbligata, soprattutto per chi si occupa di marketing di prodotti tecnologici. Va al di là dei costrutti teorici e offre un quadro di riferimento attuabile per arrivare alla posizione ideale."

5. Ispirato: Come creare prodotti tecnologici che piacciono ai clienti

via Amazon L'Inspired di Marty Cagan, bestseller numero 1 nel settore della ricerca e dello sviluppo aziendale, spiega come una gestione efficace dei prodotti contribuisca a progettare, costruire e scalare prodotti tecnologici di successo.

L'autore fornisce preziose indicazioni su come le migliori aziende tecnologiche e di successo, come Apple, Tesla e Facebook, conducono i lanci dei prodotti e su come strutturare organizzazioni di prodotto di successo.

Sebbene questo libro sul marketing dei prodotti sia stato scritto nel 2008, quando non esisteva un ruolo specifico per il marketing dei prodotti, è una risorsa preziosa per comprendere la psicologia dei prodotti tecnologici.

L'adattamento del prodotto al mercato, indipendentemente dalla fase dell'azienda, richiede una strutturazione adeguata dei team di prodotto, una campagna di marketing pertinente e un valore strategico relativo al contesto e alla direzione aziendale.

un product manager lavora instancabilmente, guidando il team di prodotto a combinare tecnologia e design per risolvere i problemi reali dei clienti in modo da soddisfare le esigenze aziendali"_ - Marty Cagan

Informazioni sul libro

Autore/i: Marty Cagan

Marty Cagan Numero di pagine: 386

386 Anno di pubblicazione: 2008

2008 Durata stimata di lettura: 20 ore

20 ore Livello di raccomandazione: Da base ad avanzato

Da base ad avanzato Valutazioni: (4.6/5) Amazon



Chiavi di lettura

Secondo Cagan, i migliori team di prodotto lavorano perché:

Affrontano i rischi (valore, usabilità, fattibilità, fattibilità aziendale) prima di costruire le loro soluzioni

Definiscono il prodotto in collaborazione con tutti i team (cioè, Design, Engineering e Product Management lavorano fianco a fianco)

Offrono soluzioni che risolvono essenzialmente i problemi di fondo

Cosa dicono i lettori:

"Marty ha colto ogni area di impatto per un'organizzazione di prodotto e dalla prospettiva di varie persone: Product manager, designer, stakeholder, lead e delivery manager, il che rende questo libro rilevante per tutti coloro che lavorano in un'azienda di prodotti"

6. Agganciato: Come costruire prodotti che formano abitudini

via Amazon Se il vostro team ha lottato con prodotti fallimentari, Hooked di Nir Eyal vi fornisce un processo in quattro passaggi (chiamato Modello Hooked) per costruire moduli personalizzati che i vostri clienti ameranno.

La parte migliore è che il libro descrive in dettaglio le tecniche comportamentali che le piattaforme di social media utilizzano per tenere gli utenti agganciati e farli tornare.

Da cosa sono diverse queste aziende? Offrono soluzioni "first-to-mind". Si associano a un problema o a un'esigenza in modo così forte che il loro traguardo le raggiunge automaticamente.

Ad esempio, la "ricerca" oggi è organicamente associata a Google, o il bisogno di "sentirsi bene" porta immediatamente le persone a Instagram. Eyal mostra ai lettori come costruire queste associazioni e come applicare il "modello Hooked"

molte innovazioni falliscono perché i consumatori irrazionalmente sopravvalutano il vecchio, mentre le aziende irrazionalmente sopravvalutano il nuovo"_ Nir Eyal

Informazioni sul libro

Autore/i: Nir Eyal

Nir Eyal Numero di pagine: 243

243 Anno di pubblicazione: 2014

2014 Durata stimata di lettura: 13 ore

13 ore Livello consigliato: Da base ad avanzato

Da base ad avanzato Valutazioni: (4.6/5) Amazon



Chiavi di lettura

Il "modello Hooked" prevede un processo in quattro passaggi inserito in un ciclo che comprende il trigger, l'azione, l'investimento e la ricompensa variabile

Esistono due tipi di trigger. I trigger esterni sono inviti all'azione diretti, pagati, guadagnati, relazionali o di proprietà. I trigger interni sono le associazioni che le persone fanno con i loro punti dolenti

Il vostro prodotto deve risolvere un problema in modo ripetuto e costante (pensate a Facebook o Instagram: ogni volta che vi annoiate, visitate questi siti senza prompt esterni) per formare un'abitudine

Cosa dicono i lettori:

"Questo è un ottimo libro per chi vuole imparare cosa rende un prodotto eccellente. Aiuta a far emergere molti dei concetti che vediamo nella nostra vita reale ma a cui non riusciamo a dare un nome, ad esempio i trigger, le azioni, le ricompense, gli investimenti. È un ottimo compagno per chi sta cercando di costruire un prodotto e servirà come lista di controllo per verificare se avete coperto gli aspetti più importanti del vostro prodotto"

7. La guida di sopravvivenza del Product Manager

via Amazon Steve Haines, fondatore di The Product Management Executive Bacheca, chiede ai professionisti del marketing di prodotto di pensare in modo strategico per avanzare nella loro carriera.

In The Product Manager's Survival Guide, l'autore condivide un programma di passaggi per avere successo come product marketer e per costruire prodotti minimi vitali (MVP) attraverso la creazione di prodotti di qualità strumenti pratici e tecniche.

Il libro contiene tecniche per ottenere l'empowerment, distribuire e rilasciare prodotti e metriche per valutare le prestazioni dei prodotti.

Come product manager, imparerete ad andare oltre le funzionalità e le funzioni e a diventare un esperto di prodotto e un sostenitore dei clienti. Che siate principianti alla ricerca di consigli sfatati sul marketing di prodotto o leader esperti, questo libro contiene tutto ciò di cui avete bisogno per contribuire con risultati positivi e costanti alla vostra azienda.

Approfondite gli aspetti creativi della gestione del prodotto e mappate il viaggio del cliente.

quando la gestione del prodotto non è adeguatamente organizzata, allineata o strutturata, le persone devono lavorare di più per raggiungere gli stessi obiettivi e costruire strategie di successo" - Steven Haines

Informazioni sul libro

Autore/i: Steve Haines

Steve Haines Numero di pagine: 223

223 Anno di pubblicazione: 2013

2013 Durata stimata di lettura: 11 ore

11 ore Livello consigliato: Da intermedio ad avanzato

Da intermedio ad avanzato Valutazioni: (4.1/5) Amazon



Chiavi di lettura

Un prodotto non è sempre un singolo elemento, ma all'interno di un'azienda esiste una gerarchia di servizi e linee di prodotti

La gestione dei prodotti è un modello che comprende la scoperta, l'innovazione, la strategia, la sperimentazione, il piano, lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti

Il marketing del prodotto si basa su quattro aspetti: mappare i propri orientamenti, essere un esperto del settore, indirizzare tutti verso gli obiettivi dell'azienda e andare avanti

Cosa dicono i lettori:

"Ho fatto il salto da una carriera nell'esercito, alle vendite e recentemente alla gestione dei prodotti. Questo libro dovrebbe essere una lettura obbligatoria per chiunque si occupi di gestione dei prodotti! Da fare un eccellente lavoro di descrizione di esempi di prima mano tratti dalla sua carriera e di supporto con tattiche e linee guida che possono essere utilizzate immediatamente dal lettore. Fornisce anche molti modelli e strumenti utili che ho intenzione di incorporare al più presto. Il mio unico rimpianto è di non averlo letto prima!"

8. Crescita guidata dal prodotto: Come costruire un prodotto che si vende da solo

via Amazon Wes Bush è stato ispirato a scrivere questo libro quando ha sprecato 300 dollari per scrivere un white paper per un prodotto SaaS. Quando ha contribuito al lancio di un prodotto premium gratuito da 0 a 100k utenti, ha capito una verità sorprendente: la maggior parte delle persone sbagliava a vendere software.

In Product-Led Growth, Bush propone una strategia guidata dal prodotto e fornisce consigli pratici per risparmiare sui costi di sviluppo e per seguire una strategia adeguata per il lancio di un prodotto SaaS.

L'autore espone i complessi concetti di marketing dei prodotti tecnologici in interessanti grafici e tabelle.

Ad esempio, i prodotti riempitivi sono come la Coca Cola servita con le patatine fritte. I clienti tradizionali si accontenteranno sempre dei grandi riempitivi, quindi un bundle aiuta ad aumentare l'adozione di un ricavo medio per utente (ARPU) più elevato.

il debito di capacità è il prezzo che pagate ogni volta che il vostro utente non riesce a raggiungere il risultato chiave del vostro prodotto" - Wes Bush

Informazioni sul libro

Autore/i: Wes Bush

Wes Bush Numero di pagine: 278

278 Anno di pubblicazione: 2019

2019 Durata stimata di lettura: 15 ore

15 ore Livello consigliato: Da intermedio ad avanzato

Da intermedio ad avanzato Valutazioni: (4.5/5) Amazon



Chiavi di lettura

Il gap di valore si crea quando c'è una differenza tra il valore percepito e il valore sperimentato; più grande è il gap di valore, più il funnel si allarga

Ci sono tre ragioni per cui i gap di valore sono così grandi nel settore SaaS: il debito di capacità del prodotto, la mancanza di consapevolezza delle esigenze dei clienti e l'eccessiva promessa di una soluzione

Per creare prodotti tecnologici per i quali i clienti vogliono pagare, è necessario eliminare il divario di valore e l'attrito che porta a una scarsa adozione del prodotto

Cosa dicono i lettori:

"Consiglierei a tutti i fondatori di Saas di leggere questo libro prima di iniziare la loro avventura". E poi, dopo due anni dal lancio del prodotto, rileggetelo tutto... scoprirete che ogni parola ha assolutamente senso. Troppo bello"

9. Il design delle cose di tutti i giorni

via Amazon Pubblicato inizialmente nel 1988 con il titolo The Psychology of Everyday Things (La psicologia delle cose quotidiane), Donald Norman descrive la psicologia che sta alla base del design buono e cattivo, proponendo al contempo i principi del design.

Sebbene The Design of Everyday Things tocchi discipline come l'ergonomia, la pratica del design e la psicologia comportamentale, questo libro ha un posto fisso tra i libri di marketing del prodotto.

La comprensione della psicologia cognitiva è uno dei tanti aspetti del marketing del prodotto.

Partendo dalla premessa delle aspettative e dei bisogni del cliente, l'autore spiega come il design del prodotto sia un ponte di comunicazione tra l'oggetto e l'utente.

Mentre gli innovatori si rimproverano il fallimento dei prodotti, la verità sorprendente, come suggerisce il libro, è che i prodotti falliscono quando il design manca di una guida intuitiva.

L'autore esorta i designer, i responsabili della produttività e del marketing del prodotto ad abbracciare il potere dei vincoli e a progettare per errore. Il messaggio più significativo di un buon design è che non ha bisogno di spiegazioni.

"Un buon design è in realtà molto più difficile da notare di un design scadente, in parte perché i buoni design si adattano così bene alle nostre esigenze che il design è invisibile" - Donald Norman

Informazioni sul libro

Autore/i: Don Norman

Don Norman Numero di pagine: 368

368 Anno di pubblicazione: 2013

2013 Durata stimata di lettura: 20 ore

20 ore Livello di raccomandazione: Avanzato

Avanzato Valutazioni: (4.4/5) Amazon



Chiavi di lettura

Un buon design utilizza i limiti del prodotto per aiutare l'utente a comprenderlo

Le buone idee di prodotto sopravvivono quando laprocesso di progettazione considera la psicologia umana

Il design centrato sull'uomo avvicina la tecnologia all'uomo

Cosa dicono i lettori:

"Se sei un UI e UX Designer, devi avere questo libro perché è la tua BIBBIA ... Questo ci aiuta davvero a capire semplici principi di design che altrimenti potrebbero sfuggirci in nome del design o della semplicità"

10. Costruire per tutti: Espandere il proprio mercato con le pratiche di produttività del team di Google per l'inclusione dei prodotti

via Amazon Questo è il primo libro dell'elenco che tratta l'importanza della diversità e dell'inclusione nella progettazione dei prodotti.

In "Building for Everyone", Annie Jean-Baptiste presenta un'argomentazione convincente affinché i leader aziendali adottino un approccio inclusivo per creare prodotti per donne, persone di colore e altri gruppi sottorappresentati.

L'autrice affronta con un approccio a tappe le domande che gli esperti di marketing, i ricercatori di utenti e i responsabili del marketing di prodotto dovrebbero porsi per includere più gruppi di utenti nel processo di progettazione.

In qualità di responsabile dell'inclusione dei prodotti presso Google, Jean-Baptiste sottolinea che l'inclusione dei prodotti espande la demografia degli utenti da una persona "media" a una popolazione diversificata e dinamica di varie razze, etnie, generi e abilità.

quando si dà priorità al design inclusivo, si inizia a concentrarsi sulle preoccupazioni degli utenti per risolverle"_ - Annie Jean-Baptiste

Informazioni sul libro

Autore/i: Annie Jean-Baptiste

Annie Jean-Baptiste Numero di pagine: 272

272 Anno di pubblicazione: 2020

2020 Durata stimata di lettura: 14 ore

14 ore Livello consigliato: Avanzato

Avanzato Valutazioni: (4.6/5) Amazon



Chiavi di lettura

La regola d'oro per un marketing inclusivo dei prodotti non è "tratta gli altri come vorresti essere trattato tu", ma "tratta gli altri come loro vorrebbero essere trattati"

Le persone sottorappresentate costituiscono una parte significativa della popolazione e sono quindi un motore di crescita

I clienti non serviti devono essere al centro delle vostre pratiche e dei vostri processi

Cosa dicono i lettori:

"Questo libro mi ha ispirato a iniziare la conversazione sull'inclusione dei prodotti e a diventarne un campione in tutte le organizzazioni per cui ho lavorato da allora. Chiunque lavori come leader di prodotto di qualsiasi tipo, questo libro farà capire chiaramente che costruire per tutti è un bene sia per le persone che per l'azienda"

Altre menzioni d'onore in libri sul marketing di prodotto

Pubblicità scientifica di Claude C Hopkins Come suggerisce il nome, il libro insegna la pubblicità scientifica ai responsabili del marketing dei prodotti per creare prodotti amati dai clienti

Decisivo di Chip Heath e Dan Heath Il libro è destinato a tutti gli addetti al marketing di prodotto, alle aziende tecnologiche o ai responsabili del marketing di prodotto per prendere decisioni efficienti in materia di marketing di prodotto

Le 22 leggi immutabili del marketing di Al Ries e Jack Trout Al Ries e Jack Trout condividono con i moderni marketer principi senza tempo per creare marchi di successo

Il marketing del prodotto sfatato di Yasmin Turayhi Questa guida pratica serve da promemoria per i product manager che devono essere flessibili e curiosi, i due ingredienti che aiutano a creare prodotti che formano l'abitudine



Marketing di prodotto con ClickUp

Utilizzate ClickUp per personalizzare la visualizzazione e pianificare i materiali di marketing dei prodotti, come contenuti e media, in tutta l'organizzazione

Oltre ai principi della crescita guidata dal prodotto e alle produttività dei responsabili del marketing del prodotto, l'elenco precedente parla anche dell'importanza di utilizzare gli strumenti giusti per migliorare l'efficienza.

ClickUp è uno dei migliori strumenti per i product marketer di nuova generazione. Sia che si tratti di un product marketing manager alle prime armi che lavora con più team per il lancio di nuovi prodotti, sia che si tratti di un product marketer veterano, la suite ClickUp di strumenti di project management di ClickUp vi aiuta a ottenere risultati migliori.

Ecco come ClickUp vi aiuta a fare di più in meno tempo.

Marketing project management software

Il software di produttività all-in-one di ClickUp riunisce tutte le attività di marketing. ClickUp è un software di software di marketing per progetti per gli addetti al marketing di prodotto copre tutte le attività, dal brainstorming, al piano, all'esecuzione dei programmi di marketing del team, fino alla visualizzazione dello stato con trasparenza per tutto il team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/clickup-project-management-approach-template.png

/$$$img/

Il software di marketing per progetti di ClickUp mantiene tutti sulla stessa pagina

Piattaforma di gestione dei prodotti

Una delle responsabilità fondamentali di un product marketing manager (PMM) è quella di semplificare lo sviluppo del prodotto con la collaborazione tra i vari reparti. ClickUp di ClickUp per la gestione dei prodotti vi aiuta a mappare la vostra visione, ad allineare il team sugli obiettivi e sulla Sequenza e a fare uno sprint verso lo sviluppo e il lancio del prodotto.

Modello di roadmap del prodotto

Supponiamo che siate responsabili del progetto di riprogettazione del sito web del vostro prodotto. Dovete tracciare e condividere una roadmap del prodotto, condividere gli aggiornamenti settimanali e mensili sull'esecuzione con la leadership e pubblicare le note di rilascio per il vostro team interno.

Utilizzate Modello di roadmap del prodotto di ClickUp per mappare ogni passaggio del ciclo di sviluppo del prodotto. La roadmap visualizza la visione a livello macro, suddivide le attività e stabilisce le priorità delle funzionalità/funzioni per il progetto di riprogettazione.

Lo sviluppo del prodotto è un gioco da ragazzi se si utilizza il modello di roadmap del prodotto di ClickUp

Pianificare ed eseguire campagne di marketing

Pianificate, pianificate ed eseguite le vostre campagne di marketing sulla dashboard intuitiva di ClickUp. ClickUp AI aiuta gli addetti alla commercializzazione dei prodotti a trovare la giusta posizione grazie all'utilizzo di ClickUp AI . Generare idee di contenuto, roadmap ed email, soprattutto quando si ha a che fare con un blocco creativo.

Marketing di prodotto semplificato con ClickUp AI

Impostazione di obiettivi e priorità

Sia che vogliate adottare un approccio incentrato sul cliente o una crescita guidata dal prodotto, dovete fissare obiettivi e traguardi per voi e per i team coinvolti. Svolgete le vostre mansioni di Product Marketing Manager in modo più efficiente con ClickUp AI Obiettivi di ClickUp . Misurare l'esito positivo, tracciare lo stato e creare sprint giornalieri utilizzando gli Obiettivi.

Visualizzazione dello stato di avanzamento nella cartella Obiettivi di ClickUp

Pianificazione strategica con le lavagne online di ClickUp

Rendete il vostro piano di prodotto facile da capire con Lavagna online di ClickUp . Considerate la lavagna online come la vostra tela creativa per mappare le idee, collegarle ai flussi di lavoro e condividerle con i membri del team.

Monitoraggio del tempo in corso con dashboard personalizzate

In un momento in cui i responsabili della produttività devono assicurarsi che ogni dollaro speso contribuisca all'esito positivo complessivo, I dashboard di ClickUp sono utili. Eseguono il drill-down su dettagli specifici dell'attività per identificare colli di bottiglia, schemi e tendenze. Le dashboard personalizzate consentono agli utenti di ottenere visibilità in tempo reale sullo stato e sulle prestazioni.

Impostazione dei reportistici necessari, tutti in un'unica posizione, su ClickUp

Grande Marketing di Prodotto = Padroneggiare le basi + Utilizzare gli strumenti giusti

I responsabili del marketing di prodotto guidano l'innovazione attraverso la loro leadership, ma hanno bisogno della tecnologia per essere aiutati.

Gli strumenti completi di project management di ClickUp semplificano il processo di sviluppo dei prodotti e vi aiutano a spedirli più velocemente.

In riepilogo/riassunto, date il via alla vostra campagna di marketing di prodotto utilizzando il programma Modello di piano di marketing ClickUp per stabilire obiettivi e traguardi e aggiungere dettagli specifici come i brief di progettazione, le mappe del viaggio del cliente e la strategia di lancio del prodotto.

Utilizzare ClickUp AI per semplificare e migliorare la messaggistica di prodotto per i team commerciali. Sviluppare roadmap di prodotto e scrivere titoli e copie che attirino l'attenzione senza dipendere dal team dei contenuti per la creazione delle bozze.

Con ClickUp, potete organizzare e monitorare il lavoro del vostro team e collaborare con altri reparti, come le vendite e il supporto clienti, per portare il vostro nuovo prodotto all'attenzione dei clienti.

Il Vista Carico di lavoro aiuta a valutare le capacità individuali, a rimuovere le ridondanze e a riassegnare il lavoro per garantire che il piano go-to-market sia pronto.

Tenete sotto controllo tutte le scadenze e le pianificazioni con Viste Gantt e gestire le priorità sulla sequenza temporale visiva condivisa con il team.

La parte migliore, integrare ClickUp con lo stack tecnologico esistente, compreso il CRM, e automatizzare attività di routine come gli aggiornamenti di stato e le modifiche agli assegnatari.

Provate ClickUp gratis oggi.