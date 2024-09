Come impostare gli OKR di marketing (con 30 esempi)

Quando la vostra azienda vuole espandere la propria base di clienti e aumentare le vendite online, l'impostazione tradizionale degli obiettivi potrebbe portare a obiettivi vaghi come "aumentare la consapevolezza del marchio" o "migliorare il traffico del sito web" Pur essendo importanti, questi obiettivi non hanno la specificità e la misurabilità necessarie per ottenere risultati precisi.

È qui che entrano in gioco gli oggetti e i risultati chiave (OKR). Impostando obiettivi chiari e definendo risultati chiave misurabili, potete fornire al vostro team di marketing una direzione mirata e monitorare efficacemente il loro stato

L'impostazione dei giusti OKR di marketing può favorire in modo significativo la crescita e l'esito positivo dell'azienda. Per istanza, un provider SaaS potrebbe impostare OKR come l'aumento delle iscrizioni degli utenti del 25%, il raggiungimento di un Net Promoter Score (NPS) pari o superiore a 40 e la garanzia di un tasso di completamento del 90% per i materiali di formazione degli utenti.

Concentrandosi su questi risultati chiave, l'azienda potrebbe concentrarsi su iniziative volte a migliorare la soddisfazione dei clienti, a ridurre la rinuncia e, in ultima analisi, ad aumentare i ricavi grazie a una maggiore fidelizzazione dei clienti. Questo dimostra come OKR di marketing ben strutturati possano contribuire a una crescita aziendale sostanziale.

Questo articolo condivide i passaggi chiave per l'impostazione di OKR di marketing efficaci, con esempi praticabili in varie funzioni di marketing.

Che cosa sono gli OKR di marketing?

Gli OKR di marketing sono un quadro di impostazione degli obiettivi che aiuta i team di marketing a tradurre gli obiettivi aziendali in attività cardine misurabili. Si tratta di un processo collaborativo che garantisce la trasparenza e l'allineamento tra i lavori richiesti dal marketing e la crescita complessiva.

Cerchiamo di capire le due componenti degli OKR:

Obiettivi: dichiarazioni ambiziose e qualitative che definiscono ciò che si vuole raggiungere (ad esempio, "Diventare l'autorità principale nella tecnologia dei carburanti verdi").

Risultati chiave: Metriche misurabili e limitate nel tempo che tengono conto dello stato di avanzamento dell'oggetto (ad esempio, "Aumentare del 30% il traffico sul sito web proveniente da parole chiave incentrate sulla sostenibilità").

Stabilendo obiettivi chiari e monitorando lo stato con risultati chiave misurabili, i team possono prendere decisioni basate sui dati e adeguare le strategie in base alle necessità.

È essenziale non confondere OKR con i KPI (Indicatori di prestazione chiave). Anche se sia gli OKR che i KPI misurano le prestazioni, hanno scopi diversi. I KPI sono metriche che misurano le prestazioni in corso, mentre gli OKR fissano obiettivi ambiziosi per un periodo di tempo specifico.

Ad esempio, se il vostro oggetto è aumentare la notorietà del marchio presso il vostro target:

Un possibile risultato chiave potrebbe essere "Aumentare i follower sui social media del 20%" con KPI pertinenti come il numero di post sui social media da pubblicare e un tasso minimo di coinvolgimento e di crescita dei follower da raggiungere

potrebbe essere "Aumentare i follower sui social media del 20%" con KPI pertinenti come il numero di post sui social media da pubblicare e un tasso minimo di coinvolgimento e di crescita dei follower da raggiungere Un altro risultato chiave potrebbe essere "raggiungere un valore di copertura mediatica di 500.000 dollari" In questo caso, i KPI includerebbero il monitoraggio del numero di menzioni da parte dei media, della portata dei media e del sentiment dei media KPI di marketing dicono "da dove si sta facendo", mentre gli OKR dicono "dove si sta andando" Idealmente, i vostri risultati chiave utilizzano KPI pertinenti per monitorare lo stato di avanzamento del vostro oggetto.

Leggi anche: 25 KPI e metriche del marketing di prodotto per monitorare i successi

Fondamenti degli OKR di marketing

Per impostare OKR efficaci è essenziale comprenderne gli elementi fondamentali. Questi elementi includono:

**La capacità di dare priorità a un numero limitato di OKR per massimizzare l'impatto. Troppi OKR possono diluire il lavoro richiesto e ostacolare lo stato

Allineamento: Il grado di connessione tra gli OKR e gli obiettivi organizzativi di livello superiore. Assicura che tutti lavorino verso una visione comune

Il grado di connessione tra gli OKR e gli obiettivi organizzativi di livello superiore. Assicura che tutti lavorino verso una visione comune Trasparenza: La pratica di comunicare apertamente gli OKR in tutta l'organizzazione. Favorisce la condivisione, l'account e la collaborazione

La pratica di comunicare apertamente gli OKR in tutta l'organizzazione. Favorisce la condivisione, l'account e la collaborazione Raggiungibilità: Il grado in cui un OKR è impegnativo ma realistico. Deve spingere il team ma essere raggiungibile con il lavoro richiesto

Il grado in cui un OKR è impegnativo ma realistico. Deve spingere il team ma essere raggiungibile con il lavoro richiesto Revisione regolare: Il processo continuo di monitoraggio dello stato, di feedback e di adeguamento degli OKR, se necessario. Assicura che gli OKR rimangano pertinenti e raggiungibili

**Leggi anche Come creare una roadmap di marketing (con modelli)

30 Esempi di OKR di marketing

Ora che abbiamo stabilito le basi degli OKR, esploriamo alcuni esempi pratici di OKR di marketing in varie discipline:

1. OKR per l'ottimizzazione dei motori di ricerca

Gli OKR per l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) si concentrano sul miglioramento della visibilità nelle ricerche organiche attraverso il traguardo strategico delle parole chiave e l'ottimizzazione del sito web.

Ecco alcuni esempi:

Obiettivo 1: Aumentare del 30% i contatti organici qualificati entro sei mesi.

Risultato chiave 1: Posizionarsi nella prima pagina dei risultati di ricerca di Google per cinque parole chiave ad alto volume pertinenti al nostro target di riferimento

Posizionarsi nella prima pagina dei risultati di ricerca di Google per cinque parole chiave ad alto volume pertinenti al nostro target di riferimento Risultato chiave 2: Aumento del traffico di ricerca organico dal nostro target di riferimento del 25%

Aumento del traffico di ricerca organico dal nostro target di riferimento del 25% Risultato chiave 3: Migliorare il tasso di conversione del sito web dal traffico organico del 10%

Obiettivo 2: Migliorare l'autorevolezza del sito e le classifiche di ricerca organica.

Risultato chiave 1: Raggiungere un punteggio medio di autorità del dominio di 60 entro il prossimo trimestre

Raggiungere un punteggio medio di autorità del dominio di 60 entro il prossimo trimestre Risultato chiave 2: Pubblicare dieci articoli di alta qualità e approfondimento che si posizionino tra i primi tre risultati di ricerca per le parole chiave pertinenti

Pubblicare dieci articoli di alta qualità e approfondimento che si posizionino tra i primi tre risultati di ricerca per le parole chiave pertinenti Risultato chiave 3: Aumentare il traffico organico del sito web da termini di ricerca correlati al settore del 40%

Aumentare il traffico organico del sito web da termini di ricerca correlati al settore del 40% Risultato chiave 4: Raggiungere un posizionamento nella top 3 per cinque parole chiave di traguardo

Obiettivo 3: Migliorare la visibilità SEO locale.

Risultato chiave 1: Aumentare le posizioni nei motori di ricerca locali per dieci parole chiave di traguardo di tre posizioni

Aumentare le posizioni nei motori di ricerca locali per dieci parole chiave di traguardo di tre posizioni Risultato chiave 2: Generazione di oltre 200 recensioni positive online

Generazione di oltre 200 recensioni positive online Risultato chiave 3: Aumento del traffico pedonale verso la posizione del negozio fisico del 15%

2. OKR del marketing sui social media

Gli OKR del marketing sui social media si concentrano sulla costruzione della consapevolezza del marchio, sull'aumento del coinvolgimento sui social media del pubblico di riferimento e sull'aumento del traffico o delle conversioni del sito web attraverso le piattaforme sociali.

Esempi:

Obiettivo 1: Espandere il nostro follower sui social media del 50% su tutte le piattaforme entro sei mesi.

Risultato chiave 1: Aumentare i follower di Instagram del 30%

Aumentare i follower di Instagram del 30% Risultato chiave 2: Aumentare i follower di Twitter del 25%

Aumentare i follower di Twitter del 25% Risultato chiave 3: Aumentare del 15% i like alla pagina Facebook

Obiettivo 2: Migliorare il coinvolgimento del pubblico sui social media del 20%.

Risultato chiave 1: Aumentare il tasso medio di post-ingaggio del 15%

Aumentare il tasso medio di post-ingaggio del 15% Risultato chiave 2: Aumentare del 20% le condivisioni sui social media

Aumentare del 20% le condivisioni sui social media Risultato chiave 3: Generare più di 1000 menzioni sui social media entro il prossimo trimestre

3. OKR del marketing di prodotto

Gli OKR del marketing di prodotto si concentrano sulla posizione e sul lancio di nuovi prodotti, sulla generazione della domanda di prodotti e sull'aumento della quota di mercato.

Esempi:

Obiettivo 1: Lanciare con successo il nuovo prodotto X e raggiungere una quota di mercato del 10% entro i primi sei mesi.

Risultato chiave 1: Generare 1000 adesioni al prodotto prima del lancio

Generare 1000 adesioni al prodotto prima del lancio Risultato chiave 2: Ottenere una copertura stampa per il lancio del prodotto in tre pubblicazioni di primo livello

Ottenere una copertura stampa per il lancio del prodotto in tre pubblicazioni di primo livello Risultato chiave 3: Generare 500.000 dollari di ricavi da produttività entro il primo trimestre

Obiettivo 2: Aumentare del 30% la consapevolezza e la considerazione del prodotto presso il pubblico di riferimento.

Risultato chiave 1: Ottenere un aumento del 25% del traffico sul sito web da termini di ricerca relativi al prodotto

Ottenere un aumento del 25% del traffico sul sito web da termini di ricerca relativi al prodotto Risultato chiave 2: Generare più di 500 lead qualificati per il marketing (MQL) tramitemarketing dei contenuti *Risultato chiave 3: Aumentare le richieste di demo dei prodotti del 20%

Obiettivo 3: Chiarire la messaggistica di prodotto per il rilascio di un nuovo prodotto.

Risultato chiave 1: Condurre dieci sessioni di test degli utenti in loco per comprendere il pubblico di traguardo

Condurre dieci sessioni di test degli utenti in loco per comprendere il pubblico di traguardo Risultato chiave 2: Ricercare e implementare 20 nuovi canali per la distribuzione dei contenuti

Ricercare e implementare 20 nuovi canali per la distribuzione dei contenuti Risultato chiave 3: Ottenere una riduzione del 20% delle richieste dei clienti relative alle funzionalità e ai vantaggi del prodotto entro due mesi

4. OKR del marketing dei contenuti

Gli OKR del marketing dei contenuti si concentrano sulla creazione di contenuti di valore per attrarre, coinvolgere e fidelizzare un pubblico di traguardo.

Esempi:

Obiettivo 1: Aumentare il traffico organico del sito web del 40% attraverso il marketing dei contenuti.

Risultato chiave 1: Pubblicare 20 articoli di blog di alta qualità al mese

Pubblicare 20 articoli di blog di alta qualità al mese Risultato chiave 2: Raggiungere un tasso medio di coinvolgimento sui contenuti del 5% entro tre mesi

Raggiungere un tasso medio di coinvolgimento sui contenuti del 5% entro tre mesi Risultato chiave 3: Generare più di 500 collegati ai contenuti entro sei mesi

Obiettivo 2: Affermare l'azienda come leader del settore attraverso il marketing dei contenuti.

Risultato chiave 1: Aumentare del 30% le condivisioni sui social media dei contenuti

Aumentare del 30% le condivisioni sui social media dei contenuti Risultato chiave 2: Generare oltre 100 menzioni sui media del settore basate sul contenuto

Generare oltre 100 menzioni sui media del settore basate sul contenuto Risultato chiave 3: Aumentare gli iscritti alla newsletter email del 25%

Obiettivo 3: Espandere la base del pubblico e approfondire il coinvolgimento attraverso contenuti interessanti.

Risultato chiave 1: Aumentare i follower sui social media del 25% su tutte le piattaforme

Aumentare i follower sui social media del 25% su tutte le piattaforme Risultato chiave 2: Migliorare il tempo medio di permanenza sul sito del 20%

Migliorare il tempo medio di permanenza sul sito del 20% Risultato chiave 3: Raggiungere un tasso di coinvolgimento dei contenuti video dell'8%

5. Test A/B degli OKR

Gli OKR del test A/B si concentrano sul miglioramento delle prestazioni del sito web e dell'esperienza dell'utente attraverso la sperimentazione e il processo decisionale basato sui dati.

Esempi:

Obiettivo 1: Aumentare il tasso di conversione del sito web del 15% attraverso i test A/B.

Risultato chiave 1: Condurre 10 test A/B sulle pagine di destinazione chiave

Condurre 10 test A/B sulle pagine di destinazione chiave Risultato chiave 2: Ottenere un aumento del 5% del valore medio degli ordini attraverso i test A/B

Ottenere un aumento del 5% del valore medio degli ordini attraverso i test A/B Risultato chiave 3: Ridurre la frequenza di rimbalzo del sito web del 10% attraverso i test A/B

Obiettivo 2: Ottimizzare email marketing campagne per ottenere tassi di apertura e di clic più elevati.

Risultato chiave 1: Condurre test A/B su cinque diversi argomenti di email

Condurre test A/B su cinque diversi argomenti di email Risultato chiave 2: Aumentare il tasso di apertura delle email del 10% attraverso i test A/B

Aumentare il tasso di apertura delle email del 10% attraverso i test A/B Risultato chiave 3: Migliorare il tasso di clic delle email del 15% attraverso i test A/B

Obiettivo 3: Ridurre la frequenza di rimbalzo del sito web.

Risultato chiave 1: Fare un elenco delle 20 pagine con i tassi di rimbalzo più elevati (per stabilire le priorità)

Fare un elenco delle 20 pagine con i tassi di rimbalzo più elevati (per stabilire le priorità) Risultato chiave 2: Eseguire 30 esperimenti A/B sulle pagine di destinazione in questo trimestre

Eseguire 30 esperimenti A/B sulle pagine di destinazione in questo trimestre Risultato chiave 3: Aumentare il tasso di clic sulla CTA della nostra pagina principale dal 2% al 5%

6. OKR del marketing via email

Gli OKR dell'email marketing migliorano le prestazioni delle campagne email e generano entrate attraverso l'email marketing.

Esempi:

Obiettivo 1: Aumentare i tassi di apertura delle email del 20% attraverso una migliore personalizzazione e segmentazione.

Risultato chiave 1: Implementare la personalizzazione delle email in base al comportamento e alle preferenze dei clienti

Implementare la personalizzazione delle email in base al comportamento e alle preferenze dei clienti Risultato chiave 2: Aumento del 20% dei tassi di apertura delle email

Obiettivo 2: Generare 500.000 dollari di entrate attraverso le campagne di email marketing.

Risultato chiave 1: Raggiungere un valore medio dell'ordine di $$$a con le campagne email

Raggiungere un valore medio dell'ordine di $$$a con le campagne email Risultato chiave 2: Aumentare il tasso di conversione delle email del 15%

Aumentare il tasso di conversione delle email del 15% Risultato chiave 3: Generare 1.000 vendite commerciali via email

7. OKR della pubblicità a pagamento

Questi OKR del marketing digitale comprendono la massimizzazione del ROI e dell'acquisizione di clienti attraverso i canali pubblicitari a pagamento.

Esempi:

Obiettivo 1: Aumentare il ROI delle campagne pubblicitarie a pagamento del 25%.

Risultato chiave 1: Ridurre il costo per acquisizione (CPA) del 15%

Ridurre il costo per acquisizione (CPA) del 15% Risultato chiave 2: Aumentare il tasso di click-through (CTR) del 10%

Aumentare il tasso di click-through (CTR) del 10% Risultato chiave 3: Raggiungere un ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) di X

Obiettivo 2: Espandere l'acquisizione di clienti attraverso i canali pubblicitari a pagamento.

Risultato chiave 1: Acquisire 10.000 nuovi clienti attraverso la pubblicità a pagamento

Acquisire 10.000 nuovi clienti attraverso la pubblicità a pagamento Risultato chiave 2: Aumentare il valore della vita del cliente (CLTV) del 10%

Aumentare il valore della vita del cliente (CLTV) del 10% Risultato chiave 3: Ridurre il costo di acquisizione dei clienti (CAC) del 15%

Obiettivo 3: Espandere la portata della pubblicità a pagamento a nuovi pubblici.

Risultato chiave 1: Aumentare le impressioni del 30% mantenendo un basso costo per mille impressioni (CPM)

Aumentare le impressioni del 30% mantenendo un basso costo per mille impressioni (CPM) Risultato chiave 2: Acquisire 500 nuovi clienti grazie al traguardo del pubblico lookalike

Acquisire 500 nuovi clienti grazie al traguardo del pubblico lookalike Risultato chiave 3: Aumentare la quota di mercato del 5% attraverso la pubblicità a pagamento

8. OKR delle relazioni pubbliche

Costruire la reputazione del marchio e gestire le relazioni con i media.

Esempi:

Obiettivo 1: Aumentare del 30% la notorietà del marchio attraverso la copertura dei media.

Risultato chiave 1: Assicurarsi 500 posizionamenti sui media in pubblicazioni di traguardo

Assicurarsi 500 posizionamenti sui media in pubblicazioni di traguardo Risultato chiave 2: Raggiungere un milione di impressioni sui media

Raggiungere un milione di impressioni sui media Risultato chiave 3: Aumentare le menzioni sui social media del 20%

Obiettivo 2: Gestire e mitigare i problemi di stampa negativa e di reputazione online.

Risultato chiave 1: Ridurre la copertura mediatica negativa del 25%

Ridurre la copertura mediatica negativa del 25% Risultato chiave 2: Migliorare le valutazioni delle recensioni online del 10%

Migliorare le valutazioni delle recensioni online del 10% Risultato chiave 3: Sviluppare ed eseguire un piano di comunicazione di crisi

Obiettivo 3: Espandere la portata dei media del 25%.

Risultato chiave 1: Assicurarsi la copertura in un numero X di pubblicazioni di traguardo

Assicurarsi la copertura in un numero X di pubblicazioni di traguardo Risultato chiave 2: Aumentare le menzioni dei media del X%

Aumentare le menzioni dei media del X% Risultato chiave 3: Costruire relazioni con X nuovi contatti con i media

9. OKR delle partnership

Incoraggiano alleanze strategiche per espandere la portata del mercato e la base dei clienti.

Esempi:

Obiettivo 1: Stabilire 50 partnership strategiche per espandere la portata del mercato.

Risultato chiave 1: Firmare 30 nuovi accordi di partnership

Firmare 30 nuovi accordi di partnership Risultato chiave 2: Generare 750.000 dollari di entrate attraverso le partnership

Generare 750.000 dollari di entrate attraverso le partnership Risultato chiave 3: Aumentare la base clienti del 50% grazie alle segnalazioni dei partner

Obiettivo 2: Rafforzare le partnership esistenti per aumentare la soddisfazione dei clienti.

Risultato chiave 1: Raggiungere un punteggio di soddisfazione dei clienti di almeno 7,5/10 per i servizi personalizzati

Raggiungere un punteggio di soddisfazione dei clienti di almeno 7,5/10 per i servizi personalizzati Risultato chiave 2: Aumentare l'efficacia delle campagne di marketing congiunte del 20%

Aumentare l'efficacia delle campagne di marketing congiunte del 20% Risultato chiave 3: Ridurre il turn-over dei partner del 15%

10. OKR per l'esito positivo del cliente

Sono incentrati sul miglioramento della soddisfazione, della fidelizzazione e del valore della vita del cliente.

Esempi:

Obiettivo 1: Migliorare la soddisfazione dei clienti del 15%.

Risultato chiave 1: Raggiungere un punteggio di soddisfazione del cliente pari a 8/10

Raggiungere un punteggio di soddisfazione del cliente pari a 8/10 Risultato chiave 2: Ridurre la rinuncia dei clienti del 10%

Ridurre la rinuncia dei clienti del 10% Risultato chiave 3: Aumentare il valore della vita del cliente del 15%

Obiettivo 2: Aumentare la fidelizzazione dei clienti attraverso un coinvolgimento proattivo.

Risultato chiave 1: Aumentare il tasso di coinvolgimento dei clienti del 20%

Aumentare il tasso di coinvolgimento dei clienti del 20% Risultato chiave 2: Ridurre il tempo di risoluzione dei problemi dei clienti del 25%

Ridurre il tempo di risoluzione dei problemi dei clienti del 25% Risultato chiave 3: Implementare tre nuove iniziative di esito positivo per i clienti

Obiettivo 3: Migliorare la soddisfazione dei clienti del 15%.

Risultato chiave 1: Ridurre il tempo di risoluzione dei ticket di supporto clienti del 20%

Ridurre il tempo di risoluzione dei ticket di supporto clienti del 20% Risultato chiave 2: Aumentare il net promoter score (NPS) dei clienti del 10%

11. OKR del marketing mobile

Si concentrano sull'ottimizzazione dei lavori richiesti dal marketing e dei risultati per i dispositivi mobili.

Esempi:

Obiettivo 1: Aumentare le conversioni da dispositivi mobili del 30%.

Risultato chiave 1: Migliorare il tempo di caricamento del sito web mobile del 20%

Migliorare il tempo di caricamento del sito web mobile del 20% Risultato chiave 2: Aumentare i download delle app mobili del 25%

Aumentare i download delle app mobili del 25% Risultato chiave 3: Raggiungere un tasso di conversione mobile dell'X%

Raggiungere un tasso di conversione mobile dell'X% Risultato chiave 4: Aumentare il numero di utenti attivi mensili dell'app mobile del 30%

Obiettivo 2: Aumentare la visibilità e gli scarichi dell'app store optimization (ASO).

Risultato chiave 1: Migliorare il posizionamento nell'app store per cinque parole chiave di traguardo

Migliorare il posizionamento nell'app store per cinque parole chiave di traguardo Risultato chiave 2: Aumentare i download dell'app del 25%

Aumentare i download dell'app del 25% Risultato chiave 3: Raggiungere una valutazione dell'app store di 4/5

Obiettivo 3: Aumentare la fidelizzazione degli utenti dell'app del 25%.

Risultato chiave 1: Ridurre il tasso di abbandono delle app del 15%

Ridurre il tasso di abbandono delle app del 15% Risultato chiave 2: Aumentare la durata media delle sessioni del 20%

Aumentare la durata media delle sessioni del 20% Risultato chiave 3: Implementare tre nuove funzionalità/funzione di coinvolgimento in-app

Come impostare e monitorare gli OKR di marketing

Ecco una guida di passaggio sulla creazione di OKR di marketing e sull'utilizzo di uno strumento di project management come ClickUp per ottimizzarli:

Passaggio 1: capire gli obiettivi dell'organizzazione

Iniziate esaminando gli obiettivi della vostra organizzazione per il trimestre successivo. Questo aiuta a garantire che gli OKR di marketing supportino gli obiettivi aziendali più ampi.

Esempio:

Obiettivo aziendale: Aumentare la quota di mercato nel settore della moda sostenibile del 20% entro il prossimo trimestre; gli OKR di marketing potrebbero includere:

Obiettivo: Aumentare la consapevolezza e la preferenza del marchio tra i consumatori attenti all'ambiente.

Risultato chiave 1: Aumentare il traffico del sito web dalla ricerca organica del 30%

Aumentare il traffico del sito web dalla ricerca organica del 30% Risultato chiave 2: Migliorare i tassi di coinvolgimento sui social media del 50% sulle piattaforme chiave

Oggetto: Ottimizzare l'offerta di prodotti e la messaggistica per il pubblico di riferimento.

Risultato chiave 1: Lanciare una nuova linea di prodotti sostenibili con particolare attenzione ai materiali riciclati

Lanciare una nuova linea di prodotti sostenibili con particolare attenzione ai materiali riciclati Risultato chiave 2: Aumentare le valutazioni sulla soddisfazione dei clienti del 10%

Aumentare le valutazioni sulla soddisfazione dei clienti del 10% Risultato chiave 3: Ridurre i resi dei prodotti del 25%

Si può anche utilizzare il metodo Modello di struttura ClickUp OKR **Ogni obiettivo è collegato a risultati chiave specifici, in modo da garantire che tutti lavorino per raggiungere gli stessi obiettivi. Questa struttura migliora la concentrazione e l'allineamento, che è fondamentale per ottenere risultati.

Creare e monitorare obiettivi SMART specifici che si allineano all'oggetto principale del team utilizzando il modello ClickUp OKR Framework

Grazie alle funzionalità di monitoraggio degli obiettivi integrate, il modello consente di monitorare lo stato di ciascun obiettivo e i risultati chiave associati. È possibile vedere in tempo reale quanto si è vicini al raggiungimento degli obiettivi, consentendo di prendere decisioni informate e di apportare le modifiche necessarie.

Il modello dispone anche di dashboard personalizzabili che forniscono una rappresentazione visiva degli OKR. Questi dashboard possono essere adattati alle vostre esigenze specifiche per monitorare lo stato, identificare i colli di bottiglia e garantire che il team rimanga in carreggiata.

Passaggio 2: suddivisione degli obiettivi

Suddividere gli obiettivi dell'organizzazione in oggetti di marketing tangibili con Obiettivi di ClickUp . Devono essere ambiziosi, trasparenti e motivanti. Per evitare di sovraccaricare il team, limitatevi a 3-4 obiettivi alla volta.

Suddivisione degli oggetti in obiettivi diversi con ClickUp Obiettivi

Passaggio 3: Sviluppare i risultati chiave per ogni oggetto

Sviluppare da 3 a 5 risultati chiave per ogni OKR di marketing. Questi risultati chiave devono essere specifici, misurabili e vincolati nel tempo, in modo da fornire un percorso chiaro per il raggiungimento dell'oggetto. Il software di project management per il marketing di ClickUp può aiutare a creare e gestire gli OKR che portano risultati.

Tracciate e analizzate lo stato di avanzamento dei vostri obiettivi di marketing con il software di project management di ClickUp Marketing

Il software semplifica e ottimizza le operazioni di marketing. Una delle sue caratteristiche principali è la capacità di aiutare il team di marketing a creare e gestire gli OKR che portano a risultati misurabili.

Offre inoltre le seguenti funzionalità/funzione:

Fornisce un'area di lavoro centralizzata in cui i team di marketing possono definire i loro oggetti e suddividerli in risultati chiave. Questo assicura che tutti siano allineati con gli obiettivi strategici dell'azienda e possano facilmente monitorare lo stato in tempo reale

Le sue funzioni di monitoraggio degli obiettivi consentono inoltre ai team di visualizzare i loro OKR con grafici Gantt, sequenze edashboard personalizzati in ClickUp. In questo modo è più facile monitorare lo stato di avanzamento, adeguare le strategie e assicurarsi che i risultati chiave vengano riuniti in tempo

consentono inoltre ai team di visualizzare i loro OKR con grafici Gantt, sequenze edashboard personalizzati in ClickUp. In questo modo è più facile monitorare lo stato di avanzamento, adeguare le strategie e assicurarsi che i risultati chiave vengano riuniti in tempo Gli strumenti di comunicazione integrati come la chat, i commenti e la condivisione dei documenti migliorano la collaborazione del team, garantendo che tutti i partecipanti al processo OKR siano sulla stessa pagina. Questo porta a un migliore coordinamento e a una più rapida esecuzione delle strategie di marketing

Prima di ClickUp, la comunicazione dello stato e delle prestazioni delle nostre campagne di marketing globali e regionali alle nostre unità aziendali era tutt'altro che ottimale. Con le nostre nuove dashboard, stiamo risparmiando tempo e i nostri stakeholder hanno accesso in tempo reale alle informazioni di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

Joerg Klueckmann, VP Marketing, Finastra

Passaggio 4: monitoraggio e controllo dello stato di avanzamento

Utilizzare Visualizzazioni ClickUp per monitorare lo stato dell'OKR. Ecco alcune idee per iniziare:

Vista Elenco: Organizzate gli OKR in elenchi in base agli oggetti, ai team o ai tempi. In questo modo si ottiene una panoramica chiara degli obiettivi e del loro stato

Organizzate gli OKR in elenchi in base agli oggetti, ai team o ai tempi. In questo modo si ottiene una panoramica chiara degli obiettivi e del loro stato Vista Bacheca: Visualizzate i vostri OKR come schede su un tabellone, consentendovi di seguire il loro stato attraverso diverse fasi (ad esempio, Da fare, In corso, Completato).

Visualizzate i vostri OKR come schede su un tabellone, consentendovi di seguire il loro stato attraverso diverse fasi (ad esempio, Da fare, In corso, Completato). Visualizzazione del calendario: Pianifica le attività cardine e le scadenze associate agli OKR, assicurando un'esecuzione tempestiva

Rivedere e iterare regolarmente gli OKR per garantire che rimangano pertinenti e allineati agli obiettivi aziendali. Se gli OKR non sono più allineati con gli obiettivi aziendali o si rivelano irraggiungibili, apportare le modifiche necessarie.

Non dimenticate di festeggiare l'esito positivo del team per mantenere il morale e la motivazione.

Visualizzate gli OKR in oltre 15 visualizzazioni ClickUp personalizzabili

Consigli generali per impostare gli OKR giusti per il vostro team

Ecco un rapido riepilogo delle best practice per la stesura degli OKR di marketing:

Incoraggiate il contributo di tutti i membri del team durante l'impostazione degli OKR. Questo promuove la titolarità e l'allineamento

durante l'impostazione degli OKR. Questo promuove la titolarità e l'allineamento Assicurarsi che gli OKR contribuiscano direttamente agli obiettivi aziendali generali

Evitare di sovraccaricare il team con troppi oggetti. Stabilite le priorità e concentratevi su ciò che conta davvero

con troppi oggetti. Stabilite le priorità e concentratevi su ciò che conta davvero Utilizzate metriche quantificabili per monitorare con precisione lo stato di avanzamento

per monitorare con precisione lo stato di avanzamento Gli OKR devono spingere il team a cercare l'eccellenza senza essere irrealistici

Gli OKR non sono incisivi. Monitorare regolarmente lo stato di avanzamento e apportare le modifiche necessarie

e apportare le modifiche necessarie Riconoscere e premiare i risultati ottenuti per mantenere il team motivato

Leggi anche: 12 modelli di piani di marketing gratuiti per costruire una strategia di marketing

Vantaggi e sfide degli OKR di marketing

l'83% dei responsabili delle decisioni sondati nell'ambito dell'indagine Report d'impatto OKR di Mooncamp concordano sul fatto che gli OKR hanno avuto e continuano ad avere un impatto positivo sulle loro organizzazioni.

I principali benefici degli OKR di marketing includono:

Prioritizzazione e allineamento: Gli OKR aiutano i team a dare priorità ai lavori richiesti e a garantire che tutti lavorino per raggiungere gli stessi obiettivi

Gli OKR aiutano i team a dare priorità ai lavori richiesti e a garantire che tutti lavorino per raggiungere gli stessi obiettivi **Responsabilità: definendo chiaramente i risultati chiave, si crea un senso di responsabilità tra i membri del team

**Processo decisionale informato: il monitoraggio dei risultati fornisce informazioni preziose per un processo decisionale informato

**Aumentare il morale e l'impegno: obiettivi sfidanti e stati misurabili possono aumentare il morale e l'impegno del team

Tuttavia, il processo di impostazione degli obiettivi può presentare alcune sfide. Uno dei problemi principali nell'implementazione degli OKR è l'impostazione di obiettivi ambiziosi ma raggiungibili. Questo ha un impatto diretto sulla sicurezza del consenso dei dirigenti, senza il quale l'implementazione degli OKR può vacillare.

Ecco alcuni modi per superare questa e altre sfide:

Sfide Soluzioni Rischio di concentrarsi troppo sul raggiungimento dei risultati chiave piuttosto che sull'obiettivo a lungo termine Bilanciare gli oggetti a breve e a lungo termine Non tutti i risultati possono essere facilmente quantificati Trovare modi creativi per misurare i risultati qualitativi L'introduzione degli OKR potrebbe incontrare la resistenza dei membri del team che preferiscono i metodi tradizionali di definizione degli obiettivi L'uso efficace degli OKR richiede disciplina e cicli regolari di revisione. Un'applicazione incoerente può portare a miglioramenti minimi delle prestazioni Istituite cicli di revisione mensili, trimestrali o biennali, a seconda della durata degli OKR

Guidare l'esito positivo del marketing con gli OKR giusti

Un buon OKR di marketing fornisce un quadro potente per l'impostazione degli obiettivi, il monitoraggio dello stato e il raggiungimento dei risultati. Seguendo i principi delineati in questo articolo e sfruttando le strumenti di marketing come ClickUp, i team di marketing possono migliorare le loro prestazioni, migliorare la collaborazione e, in ultima analisi, contribuire all'esito positivo dell'organizzazione.

Ricordate che la chiave del successo degli OKR sta nell'impostazione di obiettivi pertinenti che motivino (e non dissuadano) il vostro team, spostando al contempo l'ago della bilancia verso gli esiti aziendali positivi. Monitorando diligentemente lo stato di avanzamento e coltivando una cultura del miglioramento continuo, è possibile mantenere la concentrazione sugli oggetti strategici. L'utilizzo di una piattaforma come ClickUp e delle sue funzionalità/funzione può essere immensamente utile per semplificare questo processo. Provate ClickUp oggi.