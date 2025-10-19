Modelli gratis di elenchi da fare di Monday.com per organizzare le attività

La maggior parte di noi dedica troppo tempo alla gestione del lavoro invece che alla sua esecuzione. E questo è particolarmente vero quando ci si trova davanti a una lavagna vuota, cercando di capire come organizzare le proprie attività.
Monday.com è uno strumento flessibile, ma senza un modello che ti aiuti a iniziare, può diventare più una perdita di tempo che un risparmio di tempo.
Ti ritrovi a costruire strutture da zero quando tutto ciò che desideri è portare a termine le cose. Per aiutarti a saltare la fase di configurazione e passare direttamente all'azione, abbiamo selezionato i migliori modelli gratis di elenchi Da fare di Monday.com.
E se Monday.com ti sembra ancora troppo macchinoso per il tuo stile, abbiamo incluso anche alcuni modelli di elenchi da fare ClickUp che offrono un'esperienza più fluida e intuitiva.
Cosa sono i modelli di elenchi da fare di Monday.com?
i modelli di elenchi da fare di Monday.com sono schede di gestione delle attività già pronte che ti aiutano a organizzare, monitorare e completare le tue attività con facilità*.
Non dovrai più creare da zero un sistema di elenchi da fare, potrai iniziare subito a pianificare.
Questi modelli includono in genere:
- Elenchi di attività con date di scadenza e priorità
- Colonne di stato per il monitoraggio dello stato (Da fare, in corso, terminato)
- Automazioni per semplificare le attività ripetitive
- Sezioni per il piano quotidiano, settimanale o basato sui progetti
🎉 Curiosità: in media, un adulto nel Regno Unito scrive circa 156 elenchi da fare all'anno, ovvero circa 3 a settimana. Il 74% afferma che gli elenchi scritti a mano aiutano a ricordare meglio le attività e il 68% si sente più organizzato quando scrive le cose.
Cosa rende efficace un modello di elenco delle cose da fare di Monday.com?
Il modello di elenco delle cose da fare di Monday giusto dovrebbe trovare un equilibrio tra struttura e flessibilità per fornire supporto alle priorità quotidiane. Ecco cosa cercare quando ne scegli uno: 👇
- Struttura chiara delle attività con colonne dedicate al titolare, alla priorità e alla data di scadenza: cerca un modello che definisca le attività con i titolari assegnati, le scadenze e le priorità, in modo che tutti sappiano cosa da fare, quando farlo e quanto è importante.
- Etichette di stato personalizzate: scegli un modello che ti aiuti a monitorare facilmente lo stato di avanzamento delle attività utilizzando etichette personalizzabili e codificate a colori senza la necessità di flussi di lavoro complessi.
- Automazione integrata: scegli un modello che invia automaticamente promemoria, sposta le attività in avanti o aggiorna gli stati, facendoti risparmiare un sacco di tempo.
- Filtraggio e ordinamento: assicurati che l'elenco da fare ti consenta di filtrare per data di scadenza, persona o priorità, in modo da poterti concentrare su ciò che conta davvero.
- Condivisione e collaborazione: scegli un modello che offra supporto alla discussione in tempo reale e alla condivisione di file per aiutarti a conservare conversazioni, aggiornamenti di lavoro, note e documenti essenziali proprio dove si svolge il lavoro.
- Monitoraggio dei progressi: scegli un modello con indicatori visivi dei progressi, come dashboard, contatori delle attività completate, voci della lista di controllo o widget di stato, per aiutarti a rimanere motivato e allineato.
🎯 Suggerimento per la produttività: dedica 5 minuti ogni mattina a scaricare tutto ciò che hai in mente in un'unica lista Da fare. Quindi raggruppa le attività per progetto o categoria. Questo ti consentirà di liberare la mente prima di iniziare a stabilire le priorità.
Modelli di elenchi da fare in sintesi
Ecco una tabella riepilogativa di tutti i modelli di liste di cose da fare elencati nel blog:
|Nome del modello
|Modello Link
|Ideale per
|Funzionalità/Funzione principali
|Formattare in formato visivo
|Elenco delle cose da fare settimanale per una facile gestione delle attività (Monday.com)
|Scaricare questo modello
|Teams/professionisti che gestiscono risultati settimanali
|Raggruppamento per giorni della settimana, stati contrassegnati da colori, tag delle parti interessate
|Bacheca Monday
|Modello di elenco attività del team (Monday.com)
|Scaricare questo modello
|Team interfunzionali, reparti
|Titolari, priorità, automazioni, raggruppamento dei flussi di lavoro
|Bacheca Monday
|Modello Matrice di Eisenhower (Monday.com)
|Scaricare questo modello
|Manager, imprenditori individuali
|Quadranti urgenti/importanti, suggerimenti intelligenti, registri
|Bacheca/Matrice Monday
|Modello di diario personale online (Monday.com)
|Scarica questo modello
|Creativi, studenti, tracker di abitudini
|Registri settimanali, monitoraggio delle abitudini, immagini, lista di controllo
|Bacheca Monday
|Modello di agenda per studenti (Monday.com)
|Scaricare questo modello
|Studenti delle scuole superiori/universitari
|Date di scadenza, raggruppamento, condivisione e categorie codificate con colori diversi.
|Bacheca Monday
|Modello per l'onboarding dei clienti (Monday.com)
|Scarica questo modello
|Team di onboarding dei clienti
|Visualizzare Gantt/timeline/grafico, automazioni, integrazioni
|Bacheca Monday (Gantt, Sequenza, Tabella, Grafico)
|Modello per attività settimanali (Monday.com)
|Scarica questo modello
|Team di progettazione, studi creativi
|Filtri per carico di lavoro, vista Gantt/stato e integrazione dei file.
|Bacheca Monday (Gantt, Bacheca, File)
|Modello per il processo di reclutamento (Monday.com)
|Scaricare questo modello
|Risorse umane, team di reclutamento
|Pipeline Kanban, moduli
|Bacheca Monday (Kanban, Dashboard)
|Modello per singolo progetto (Monday.com)
|Scarica questo modello
|Freelancer, startup
|Fasi di progetto, dashboard, integrazioni, automazioni
|Bacheca Monday
|Modello per il servizio di assistenza IT (Monday.com)
|Scarica questo modello
|IT, team del supporto tecnico
|Moduli di registrazione, raggruppamento automatico, integrazioni, dashboard
|Bacheca Monday
|Elenco da fare ClickUp Basic modello
|Ottieni il modello gratis
|Professionisti a voce, utenti singoli
|Stati semplici, visualizzazioni tabellare/vista Elenco, filtri
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello di elenco Da fare giornaliera ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Professionisti, liberi professionisti
|Piano quotidiano, priorità, lista di controllo, trigger
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello di calendario e lista da fare ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Professionisti impegnati, liberi professionisti
|Visualizzare Calendario/Gantt/Elenco, moduli per riunioni, codifica a colore
|Calendario ClickUp, Gantt, Elenco
|Modello di elenco da fare ClickUp Lavoro
|Ottieni il modello gratis
|Teams, professionisti
|Calendario settimanale/mensile, dettagli delle attività, priorità
|ClickUp Elenco, Calendario
|Modello di elenco attività ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Responsabili di progetto/account manager
|Vista Carico di lavoro, dipendenze, campi personalizzati
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello di gestione delle attività di ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|PM, team leader, responsabili operativi
|Ordinamento delle priorità, visualizzare Bacheca/Calendario, assegnatari
|ClickUp Elenco, Bacheca, Calendario
|Modello di lista di controllo per traslochi ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Proprietari di immobili, responsabili di ufficio
|Categorie di attività, assegnatari, barre di stato
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello di lista dei desideri ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Chiunque faccia piani per obiettivi/avventure
|Bacheche visive, raggruppamento di persone/posizione, sottocategorie
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello di elenco da fare per i compiti di ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Insegnanti, professori
|Visualizzare multiple, monitoraggio degli incarichi, valutazione
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello ClickUp Getting Things Done
|Ottieni il modello gratis
|Seguaci del metodo GTD, professionisti
|Tag di contesto/lavoro richiesto, spostamento automatico, documenti integrati
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello di elenco delle cose da fare per la ristrutturazione della casa ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Proprietari di immobili, designer
|Monitoraggio del budget, raggruppamento per area, visualizzare la Sequenza
|ClickUp Elenco, Bacheca, Sequenza
|Modello di elenco da fare per prodotti digitali ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Autori, coach
|Piano delle risorse, monitoraggio delle attività creative, lista di controllo
|ClickUp documento, Elenco
|Modello di elenco delle cose da fare per l'organizzazione di feste ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Organizzatori di eventi/feste
|Fasi degli eventi, monitoraggio delle spese, indicatori visivi
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello di elenco delle cose da fare per la cura di sé ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Privati, pianificatori del benessere
|Raggruppamento mente/corpo/spirito, codice a colore, nota
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello di lista di controllo per il controllo qualità ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Team di controllo qualità, responsabili delle operazioni
|Categorizzazione delle attività, automazioni e documentazione
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello di lista di controllo SEO ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Professionisti SEO, esperti di marketing
|Lista di controllo di tipo pagina, capacità del team, campi metadati
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Risorse umane, reclutatori
|Lista di controllo in fase, diagrammi Gantt, allegati, etichette
|ClickUp Elenco, Bacheca, Gantt
|Modello di lista di controllo di progetto ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Team, PM
|Barre di stato, dipendenze, dashboard
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello di lista di controllo per le vacanze ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Viaggiatori, famiglie
|Raggruppamento per tipo di viaggio, elenchi di cose da mettere in valigia, commenti degli assegnatari
|ClickUp Elenco, Bacheca
|Modello di lista di controllo per il pensionamento ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Persone singole/coppie che hanno in piano il pensionamento
|Obiettivi finanziari/di stile di vita, scadenze, risorse
|ClickUp Elenco, Bacheca
Modelli gratis di elenchi da fare di Monday.com
Monday.com offre alcuni dei migliori modelli di elenchi da fare che ti aiutano a pianificare la tua settimana, a mantenere la sincronizzazione del tuo team o a superare il semestre senza perdere le scadenze.
Ecco le nostre scelte migliori:
1. Elenco delle cose da fare settimanale per una facile gestione delle attività
Il modello di lista delle cose da fare settimanale per una facile gestione delle attività ti offre una struttura pronta all'uso per pianificare l'intera settimana lavorativa. Le attività sono raggruppate per giorni della settimana (dal lunedì al venerdì), consentendoti di vedere cosa deve essere fatto ogni giorno, taggare i membri del team e monitorare lo stato.
Utilizza questo modello per:
- Organizza le tue attività utilizzando le bacheche "Questa settimana" e "Prossima settimana" per creare una chiara distinzione visiva tra le attività attuali e quelle future
- Usa etichette con codici colore come 'Terminato', 'In corso' o stati personalizzati per avere una rapida visualizzazione dello stato di avanzamento di ogni attività
- Includi i principali stakeholder, le scadenze e i dettagli del progetto per migliorare il coordinamento ed evitare inutili perdite di tempo
✅ Ideale per: Team o professionisti che gestiscono risultati settimanali per più client o stakeholder e desiderano una visibilità reale sullo stato delle attività, sul carico di lavoro e sulle tempistiche
🎥 Guarda: Impara a stabilire le priorità delle attività come un amministratore delegato
2. Modello di elenco attività del team
il 64% dei dipendenti spreca almeno tre ore alla settimana a causa di inefficienze nella collaborazione, mentre il 20% ne perde fino a sei. Il modello di elenco delle attività del team aiuta i team a gestire più attività, titolari, dipendenze e fasi di progetto da un'unica bacheca di condivisione.
Utilizza questo modello per:
- Definisci i titolari, imposta un elenco di priorità e aggiungi le date di scadenza per garantire chiarezza e responsabilità
- Organizza le attività per reparto, flusso di lavoro o fase di progetto per mantenere una struttura chiara e semplificare la collaborazione
- Trigger le automazioni per archiviare le attività completate, inviare aggiornamenti o spostare elementi
✅ Ideale per: team o reparti interfunzionali che desiderano collaborare meglio, rimanere allineati e gestire i carichi di lavoro
📮 ClickUp Insight: Il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale.
Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed email con un solo clic!
3. Modello Matrice di Eisenhower
Quando tutto sembra urgente, è difficile capire cosa sia davvero importante. Il modello Eisenhower Matrix ti aiuta a stabilire le priorità delle attività in base all'urgenza e all'importanza utilizzando il collaudato metodo Eisenhower. Le attività vengono automaticamente classificate in quadranti come "Da fare", "Da programmare", "Da delegare" o "Da eliminare", così potrai smettere di perdere tempo in lavori di scarso impatto.
Utilizza questo modello per:
- Aggiungi suggerimenti intelligenti a ciascuna attività: eseguila, delegala, pianificala o eliminala, in base alla sua posizione nella tua griglia della priorità.
- Applica indicatori chiari come "Terminato", "In sospeso" o "Bloccato" per vedere immediatamente a che punto è ogni attività nel quadrante.
- Tieni un semplice registro delle attività delegate o abbandonate, in modo da non finire per fare la stessa cosa due volte.
✅ Ideale per: Professionisti, manager o imprenditori individuali che hanno bisogno di un modo pratico per decidere a cosa dedicare il proprio tempo e a cosa no.
Un consiglio di leadership: Importante ≠ Urgente 🧩
In un discorso del 1954, Eisenhower, citando un ex rettore universitario, disse: "Ho due tipi di problemi: quelli urgenti e quelli importanti. Quelli urgenti non sono importanti, mentre quelli importanti non sono mai urgenti".
Successivamente, Stephen Covey ha adottato questa idea nel suo libro del 1989 Le 7 abitudini delle persone altamente efficaci, creando l'ormai famosa matrice di Eisenhower (Urgente-Importante).
4. Modello online per bullet journal personale
Questo modello di diario personale online offre la flessibilità dei registri scritti a mano in una bacheca pulita e organizzata. Registri settimanali, tracker delle abitudini, blocchi di tempo e aggiornamenti di stato in un unico spazio di lavoro interattivo ti offrono la flessibilità necessaria per pianificare, riflettere e monitorare i tuoi obiettivi personali con chiarezza e facilità.
Utilizza questo modello per:
- Suddividi le tue attività e gli eventi settimana per settimana, con strumenti integrati per il monitoraggio delle priorità, dello stato e del tempo impiegato.
- Rendi il tuo diario più accattivante incorporando immagini, liste di controllo, link o persino GIF che riflettono i tuoi obiettivi e la tua mentalità.
- Tag altre persone o lascia commenti se il tuo bullet journal fa parte di un progetto di gruppo, di una collaborazione creativa o di un tracker di abitudini condiviso.
✅ Ideale per: Creativi, studenti e appassionati di produttività che desiderano monitorare le proprie abitudini, gestire le attività personali e rimanere costanti.
5. Modello di agenda per studenti
Gestire lezioni, compiti, esami e attività extrascolastiche può diventare rapidamente opprimente. Il modello Student Organizer aiuta gli studenti a tenere traccia di tutto inserendo ogni attività, progetto, scadenza e materia in una bacheca chiara e organizzata.
Progettato per sostituire i layout statici di Monday.com, offre agli studenti la massima flessibilità con attività drag-and-drop, barre di avanzamento e categorie codificate a colore per una gestione più semplice del tempo.
Utilizza questo modello per:
- Aggiungi date di scadenza, imposta durata stimata e ottieni una visualizzazione chiara di come impieghi il tuo tempo ogni settimana.
- Raggruppa le tue attività per argomento, tipo di incarico o anche club e progetti collaterali utilizzando cartelle o tag personalizzati.
- Condivisione dell'accesso con i colleghi per i progetti di gruppo o tagga i mentori per ricevere feedback e suggerimenti.
✅ Ideale per: Studenti delle scuole superiori e universitari che desiderano un modo più intelligente per gestire il lavoro scolastico, ridurre lo stress delle scadenze e tenere sotto controllo tutto in una visualizzazione.
🌟 Bonus: lavori con più strumenti che richiedono ciascuno un login, un contesto e una sottoscrizione separati? ClickUp Brain MAX è il tuo compagno desktop basato sull'intelligenza artificiale che unifica l'intero spazio di lavoro digitale.
Con la funzionalità/funzione Talk to Text , puoi dettare comandi e contenuto, creando elenchi da fare ovunque ti trovi. Inoltre, comprende il contesto del tuo spazio di lavoro ed esegue modifiche di stato e progressi senza che tu debba cliccare su più menu.
6. Modello per l'onboarding dei clienti
Per aiutarti a gestire l'intero percorso di onboarding dei client, il modello di onboarding dei client di Monday.com ti consente di vedere a che punto è ogni client nel percorso di onboarding grazie a campi personalizzati come nome del client, data di inizio, membro del team responsabile, stato e nota per ogni fase.
Le visualizzazioni disponibili nel modello sono Gantt, Tabella, Sequenza e grafico, quindi puoi personalizzare le visualizzazioni in base ai diversi ruoli. Ad esempio, i manager potrebbero preferire visualizzazioni della timeline generale, mentre gli specialisti dell'onboarding potrebbero preferire visualizzazioni basate sulle attività per una migliore gestione.
Utilizza questo modello per:
- Automatizza i promemoria delle date di scadenza e gli aggiornamenti di priorità/stato per gli assegnatari delle attività.
- Abilita il monitoraggio del tempo per misurare la durata di ogni fase e identificare i colli di bottiglia.
- Integra Slack, Gmail, Outlook, Zoom e altri strumenti per mantenere i flussi di lavoro senza trasferimento manuale dei dati.
✅ Ideale per: team di onboarding dei clienti che desiderano standardizzare il processo di onboarding senza un sistema complesso.
7. Modello per attività settimanali
Revisioni multiple, input contrastanti, priorità poco chiare e scarsa visibilità del carico di lavoro sono solo alcune delle sfide che i team di progettazione devono affrontare. Il modello Design Weekly Tasks aiuta a evitare questo caos fornendo ai team una bacheca dove possono pianificare le attività settimanali, assegnare le titolarità, effettuare il monitoraggio del carico di lavoro e gestire visivamente le risorse di progettazione.
Poiché si integra con strumenti di progettazione popolari come Adobe Creative Cloud e Dropbox, puoi facilmente aggiungere come allegato, condividere e visualizzare in anteprima i file dalla tua bacheca di lavoro.
Utilizza questo modello per:
- Filtra le attività per membro del team per monitorare il carico di lavoro individuale/del team e identificare dove è necessaria una riassegnazione
- Passa dalla vista Gantt per le impostazioni delle tempistiche delle attività e dei grafici di stato ai dashboard per una rapida panoramica visiva di ciò che è in corso o in sospeso
- Scegli tra oltre 30 tipi di colonne, come link, file, elenco a discesa, date, persone, ecc., per aggiungere contesto a ciascun elemento dell'elenco
✅ Ideale per: Professionisti del design e studi creativi alla ricerca di un quadro strutturato per la gestione dei risultati settimanali
8. Modello per il processo di reclutamento
Il modello per il processo di reclutamento può essere un'ottima aggiunta al tuo kit di strumenti se desideri strutturare il processo di avanzamento dei candidati attraverso le varie fasi di assunzione. Mentre la vista Kanban offre una panoramica chiara della pipeline, i dashboard sono un ottimo modo per visualizzare le fonti di riferimento o le tendenze di assunzione.
Grazie ai moduli personalizzabili integrati, puoi anche raccogliere le candidature dei candidati e le richieste di nuove posizioni dai project manager. Tutti gli invii vengono automaticamente inseriti nella tua bacheca come nuovi elementi nella tua lista delle attività.
Utilizza questo modello per:
- Crea gruppi personalizzati o colonne di stato per la fase di assunzione, il reparto, ecc., per una migliore visualizzazione
- Collega i dati a una bacheca "Elenco dei dipendenti" per centralizzare tutte le informazioni sui dipendenti dopo l'assunzione
- Rendi privato il tuo forum HR per garantire la riservatezza dei candidati e limite l'accesso solo ai membri autorizzati del team
✅ Ideale per: professionisti delle risorse umane e team di reclutamento che gestiscono l'intero ciclo di reclutamento
📚 Leggi anche: Elenco da fare in Google Calendar: guida passo passo
9. Modello per singolo progetto
Progettato per gestire un singolo progetto dall'inizio alla realizzazione, il modello per progetto singolo riunisce le fasi del progetto, il budget, le sequenze, le risorse e altro ancora in un'unica bacheca chiara e centralizzata. Le attività possono essere organizzate in gruppi che riflettono le fasi del progetto o categorie come Pianificazione, Esecuzione, Consegna, ecc. Inoltre, le automazioni basate su trigger aiutano a notificare gli assegnatari, spostare le attività, modificare gli stati o inviare promemoria per le scadenze imminenti.
Utilizza questo modello per:
- Personalizza i dashboard per monitorare lo stato e ottenere informazioni rapide e in tempo reale sui progetti
- Crea colonne di stato e priorità per offrire al tuo team una visibilità completa delle attività urgenti
- Integra Gmail, Dropbox, Jira o Excel per evitare di dover cambiare continuamente strumento durante la gestione dei progetti
✅ Ideale per: Liberi professionisti che gestiscono progetti autonomi e startup che stanno lanciando un prodotto o un'iniziativa
📚 Leggi anche: Come creare e gestire un elenco di progetti efficace
10. Modello per il servizio di assistenza IT
Cerchi un modo per gestire le richieste e gli incidenti IT in modo più efficiente? Il modello IT Service Desk offre una visualizzazione unificata di tutti i ticket in arrivo e del loro stato in un unico hub centrale.
È disponibile un modulo di richiesta che raccoglie dettagli quali informazioni sul richiedente, descrizione del problema, urgenza, screenshot, ecc. e può essere personalizzato per includere campi rilevanti per il tuo team.
La bacheca crea automaticamente dei gruppi (ad esempio, Nuove richieste, in corso, Risolte), ma puoi aggiungerne o modificarli in base alla struttura del tuo flusso di lavoro. Il modello si integra con Jira, Zendesk, Slack, ecc. per garantire flussi di lavoro e collaborazione senza intoppi.
Utilizza questo modello per:
- Fornisci visibilità sullo stato delle code e sul carico di lavoro a tecnici e manager
- Automatizza l'assegnazione dei ticket a un tecnico disponibile e le notifiche/i promemoria
- Crea dashboard per metriche critiche, come il tempo medio di risoluzione, il volume dei ticket o il punteggio di soddisfazione dei clienti
✅ Ideale per: team di assistenza tecnica e IT che gestiscono richieste di modifica, segnalazioni di incidenti, assistenza sui dispositivi e ticket di risoluzione dei problemi
💡 Suggerimento: i modelli sono ottimi, ma abbinarli alle giuste app da fare può aumentare notevolmente la tua produttività. Dal monitoraggio delle attività alla collaborazione in team, l'app giusta ti aiuta a gestire tutto in un unico posto. È come avere un'agenda intelligente che lavora con te, non solo per te.
Modelli di elenchi da fare di Monday.com Limite
Sebbene Monday.com offra modelli visivamente accattivanti e flessibili, gli utenti hanno segnalato alcune limitazioni:
- I modelli offrono liste di controllo di base senza supporto per passaggi nidificati o attività secondarie all'interno delle liste di controllo
- Nessun monitoraggio nativo del tempo a livello di attività; sono necessari strumenti esterni per la creazione di reportistiche dettagliate
- Le attività non possono essere collegate automaticamente tra le bacheche per dipendenze o riferimenti incrociati
- I layout visivi basati su tabelle non sono abbastanza flessibili per visualizzare calendario o Kanban sui dispositivi mobili
💡 Bonus: Prova le app per elenchi da fare basate sull'IA che includono funzionalità avanzate come la prioritizzazione automatica delle attività, la pianificazione intelligente, l'input in linguaggio naturale e i suggerimenti sulle attività in base alle tue abitudini e preferenze.
Modelli alternativi Monday.com
Con i crescenti limiti dei modelli di Monday.com, molti team stanno passando attivamente ad alternative più intelligenti a Monday. ClickUp è una di queste.
ClickUp è un'app completa per il lavoro che ti consente di gestire attività, documenti, obiettivi, chat e flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Offre un'ampia varietà di modelli gratis e personalizzabili per le liste da fare, più semplici da impostare e più facili da scalare.
Di seguito abbiamo selezionato i migliori modelli di elenchi da fare ClickUp che puoi iniziare a utilizzare subito.
1. Modello di elenco da fare ClickUp Basic
Il modello di lista delle cose da fare ClickUp Basic è un modello di gestione delle attività plug-and-play progettato per garantire velocità e semplicità. È dotato di stati preimpostati, come "Da fare" e "Completato", ed è disponibile sia nella visualizzazione a scheda che a lista.
Con una struttura completamente personalizzabile, è perfetto per chi desidera funzionalità rapide con il minimo lavoro richiesto. Utilizza questo modello per:
- Gestisci i tuoi elementi con solo due stati principali per maggiore chiarezza
- Personalizza la visualizzazione del flusso di lavoro per visualizzare il piano e i progressi in base alle tue preferenze
- Utilizza semplici filtri per evidenziare le attività in sospeso o completate senza distrazioni
✅ Ideale per: Professionisti alle prime armi, amministratori o utenti individuali alla ricerca di un semplice strumento di monitoraggio delle attività senza funzionalità/funzione eccessive
🎥 Guarda: Come creare un elenco delle cose da fare settimanale in ClickUp?
2. Modello di elenco da fare giornaliera ClickUp
Il modello di elenco delle cose da fare giornaliera di ClickUp è pensato per gli utenti che desiderano un modo strutturato ma flessibile per pianificare ogni giornata con intenzionalità. Semplifica il tuo flusso di lavoro offrendoti lo spazio per annotare le attività quotidiane, organizzarle in base alla priorità e rimanere in linea con gli obiettivi ora per ora.
Utilizza questo modello per:
- Monitora le abitudini e le routine quotidiane per rafforzare i comportamenti positivi e raggruppa le tue attività in base a priorità, posizione, categoria o fase del flusso di lavoro
- Tieni appunti, procedura operativa standard o materiali di supporto collegati direttamente al tuo flusso di attività quotidiane con ClickUp Docs
- Imposta trigger e avvisi e utilizza le liste di controllo per semplificare le azioni in più passaggi e ottenere una migliore esecuzione
✅ Ideale per: Professionisti, liberi professionisti o persone che desiderano migliorare la propria produttività personale e vogliono organizzarsi e mantenere la coerenza nel piano quotidiano e nel monitoraggio delle abitudini
3. Modello di calendario e elenco da fare ClickUp
Il modello di lista delle cose da fare ClickUp Calendar è stato creato per aiutarti a pianificare il lavoro settimanale, bisettimanale o mensile con il pieno controllo su categorie, ruolo e priorità. Puoi passare da una visualizzazione personalizzata all'altra, come Gantt, Elenco o Pianificazione, in base al tuo stile di pianificazione.
Utilizza questo modello per:
- Invia il modulo Richiesta di riunione per proporre una riunione con un collega o un membro del team, indicando lo scopo, i partecipanti, i loro ruoli e l'urgenza della conversazione
- Visualizza tutte le tue riunioni programmate per il mese nel calendario Per ruolo, che è codificato con colori diversi a seconda del ruolo di ciascun partecipante, rendendo facile controllare gli appuntamenti mensili e identificare rapidamente il ruolo di ciascuna persona direttamente dalla scheda delle attività
✅ Ideale per: Professionisti e liberi professionisti che gestiscono programmi intensi con più progetti, scadenze e impegni di riunioni
4. Modello di elenco da fare ClickUp Work
Il modello di elenco delle cose da fare ClickUp Lavoro è un sistema di gestione delle attività completo e affidabile che ti consente di aggiungere dettagli specifici, come il tipo di attività, note importanti, email di contatto, risorse e frequenza, per tenere traccia delle attività di lavoro.
Utilizza questo modello per:
- Visualizza tutte le attività pianificate durante la settimana nella visualizza calendario settimanale per rimanere in linea con i tuoi obiettivi e individuare facilmente i momenti liberi della giornata
- Utilizza la Visualizza Calendario mensile per visualizzare tutte le tue attività distribuite nel corso del mese, in modo da individuare facilmente quali giorni sono liberi e quali sono già occupati.
✅ Ideale per: team e professionisti che gestiscono progetti in più fasi o operazioni quotidiane e necessitano di uno spazio unificato per organizzare, stabilire le priorità e effettuare il monitoraggio del lavoro
💡 Suggerimento professionale: Abbina ClickUp Brain a qualsiasi modello di lista da fare (come Basic, Daily, Calendar o Work Checklists) per automatizzare la pianificazione delle attività di routine e mantenere il tuo spazio di lavoro pulito e organizzato.
Imposta il prompt: "Trasforma l'obiettivo 'Lanciare la campagna email entro venerdì' in un elenco di attività realizzabili con durata stimata."
5. Modello di elenco attività ClickUp
Il modello di elenco attività ClickUp offre una soluzione centralizzata e strutturata per gestire tutto, dai semplici elenchi da fare ai dettagliati piani sprint e alle sequenze di progetti complessi.
I campi personalizzati, come il tipo di attività, l'urgenza e la tempistica, aiutano a organizzare le attività in gruppi logici per una migliore visibilità e controllo.
Utilizza questo modello per:
- Distribuisci le responsabilità in modo efficiente ed evita il sovraccarico di risorse con la vista Carico di lavoro
- Stabilisci relazioni di dipendenza tra le attività secondarie per mostrare cosa deve essere fatto prima o dopo un'attività specifica
✅ Ideale per: Project manager dei client, account manager e team leader che gestiscono contemporaneamente più progetti dei client
📚 Per saperne di più: I migliori esempi di elenchi da fare
6. Modello di gestione delle attività di ClickUp
Il modello di gestione delle attività di ClickUp è una soluzione potente per i team che desiderano tenere sotto controllo ogni attività, indipendentemente dalla sua importanza. Le attività possono essere raggruppate in categorie operative, come Idee, Azioni da intraprendere e Backlog.
Personalizza la configurazione in base al tuo stile preferito, che si tratti di visualizzare la tua settimana, delegare in base alle capacità del team o gestire in base all'urgenza.
Utilizza questo modello per:
- Ordina le attività in base alla priorità (Urgente, Alta, Normale, Bassa) o raggruppale per reparto per una visibilità e una responsabilità complete
- Passa alla vista Bacheca per visualizzare le attività sotto forma di schede organizzate in colonne e aggiungi assegnatari, data di scadenza ed etichette di priorità
- Apri la vista Calendario per visualizzare le attività del team per giorno, settimana o mese e clicca su una data per creare rapidamente una nuova attività con dettagli quali titolo, descrizione, priorità o assegnatario
✅ Ideale per: Project manager, team leader e coordinatori operativi che gestiscono attività complesse e carico di lavoro su più team
📚 Per saperne di più: I migliori strumenti software per la gestione delle attività
7. Modello di lista di controllo per traslochi ClickUp
Il modello di lista di controllo per traslochi di ClickUp ti aiuta a dare struttura e tranquillità a una delle esperienze più caotiche della vita, ovvero il trasloco di casa o ufficio. Con categorie di attività distinte come "Prima del trasloco" e "Giorno del trasloco", ti aiuta a prepararti in anticipo e ad affrontare ogni fase in modo metodico.
Il raggruppamento intelligente e la lista di controllo precompilata ti consentono di concentrarti maggiormente sul lavoro piuttosto che stressarti.
Utilizza questo modello per:
- Assegna le attività ai membri del team o ai familiari utilizzando i campi personalizzati per gli assegnatari, in modo che tutti sappiano chi sta facendo cosa
- Usa la sezione Commenti per registrare appuntamenti con i traslocatori, consigli per l'imballaggio o istruzioni speciali direttamente all'interno dell'attività
- Sfrutta le barre di avanzamento integrate e le visualizzazioni elenco per vedere immediatamente cosa è stato terminato e cosa è ancora da fare
✅ Ideale per: Proprietari di immobili, responsabili di ufficio e coordinatori di traslochi che desiderano un piano passo-passo per gestire ed eseguire i traslochi senza intoppi
👀 Lo sapevi? L'americano medio traslocare circa 11,7 volte nel corso della sua vita.
8. Modello di lista dei desideri ClickUp
Il modello ClickUp Bucket List è lo strumento ideale per trasformare i sogni della tua lista dei desideri in obiettivi realizzabili. Ti aiuta a mappare tutto, dalle vacanze esotiche alle esperienze irripetibili, utilizzando elementi visivi come categorie codificate a colore e campi personalizzati.
Include tre elenchi: Luoghi da esplorare, Cibi da provare e Attività. A livello di cartella, puoi visualizzare tutte le tue voci organizzate per elenco, rendendo facile tenere traccia di tutto in un unico posto.
Utilizza questo modello per:
- Passa alla vista Bacheca per visualizzare le tue voci con le foto allegate come copertine: perfetto per dare una spinta visiva alla tua ispirazione
- Utilizza la visualizzazione per persone per classificare le attività che desideri fare da solo o con il tuo partner, gli amici o la famiglia, e utilizza la visualizzazione per continente per classificarle in base alla posizione
- Usa sottocategorie come "Viaggi", "Natura" o "Solo per divertimento" per contestualizzare ogni attività
✅ Ideale per: Chiunque desideri portare struttura, collaborazione e un po' di entusiasmo nel piano della propria lista dei desideri
9. Modello di elenco da fare per i compiti di ClickUp
Il modello di lista delle cose da fare per i compiti in classe di ClickUp è la bacheca di pianificazione accademica definitiva per insegnanti e professori che gestiscono più classi, compiti e cicli di valutazione. Utilizza strumenti come il monitoraggio del tempo, le dipendenze e l'integrazione delle email per semplificare ogni passaggio, dalla pianificazione delle lezioni alla programmazione delle attività e alla valutazione dei compiti.
Utilizza questo modello per:
- Attiva/disattiva tra visualizzazioni come "Esami", "Documenti" e "Elenco" per visualizzare le attività in formattare che si adattano al tuo stile di insegnamento
- Monitora ogni incarico da "Non iniziato" a "completato" per assicurarti che nulla venga tralasciato
- Classifica i compiti in base al tipo, ad esempio "Argomenti trattati" o "Voto del compito", per ordinare e dare priorità rapidamente alle attività scolastiche
✅ Ideale per: Insegnanti, coordinatori accademici e professori che gestiscono i flussi di lavoro relativi ai compiti, le valutazioni e lo stato degli studenti per più classi
10. Modello ClickUp Getting Things Done
Il modello ClickUp Getting Things Done dà vita al metodo di produttività GTD di David Allen con uno spazio di lavoro ben strutturato che ti aiuta a raccogliere, elaborare, organizzare ed eseguire le attività con chiarezza.
Grazie a visualizzazioni personalizzate, stati basati sulle azioni e categorie predefinite come "Azioni successive", "In attesa di" o "Un giorno/Forse", puoi dare priorità alle attività urgenti e rimandare quelle non urgenti senza perderle di vista.
Utilizza questo modello per:
- Aggiungi i tag "Contesto", "Lavoro richiesto" e "Bloccato" per chiarire il tempo richiesto, gli attuali blocchi o l'area di interesse
- Sposta automaticamente le attività dalla "finestra In arrivo" a "Pianificate" una volta aggiunta una data di scadenza, oppure modifica le visualizzazioni in base al contesto o alla priorità selezionati
- Accedi alle procedure operative standard integrate, alle note delle riunioni e ai documenti di condivisione delle idee direttamente dall'area di lavoro per facilitare l'allineamento del team
✅ Ideale per: Professionisti, appassionati di produttività e follower del metodo GTD che desiderano un sistema strutturato e ripetibile per tenere sotto controllo attività, impegni e obiettivi in tutti gli ambiti della vita
💡 Suggerimento professionale: Usa la gerarchia di ClickUp per padroneggiare il metodo GTD. Suddividi le attività in elenchi, raggruppa gli elenchi in cartelle e organizza le cartelle in spazi. Questa struttura ti aiuta a ordinare, stabilire le priorità e agire senza sentirti sopraffatto
11. Modello di elenco delle cose da fare per la ristrutturazione della casa ClickUp
Che si tratti di ristrutturare una singola stanza o di pianificare una ristrutturazione completa della casa, il modello di lista delle cose da fare per la ristrutturazione della casa di ClickUp ti aiuta in tutto, dalla definizione del budget e della pianificazione al monitoraggio del lavoro degli appaltatori e del completamento delle attività. La vista Bacheca aiuta a visualizzare lo stato di avanzamento del progetto e i livelli di priorità, mentre la vista Sequenza fornisce un flusso regolare delle attività nel tempo.
Hai anche la possibilità di creare e monitorare un budget personalizzato per la ristrutturazione, che ti consentirà di tenere sotto controllo le tue finanze e la gestione delle attività.
Utilizza questo modello per:
- Utilizza campi dedicati per registrare e monitorare le spese relative a ciascuna attività di ristrutturazione, garantendo un budgeting accurato e la visibilità delle spese
- Raggruppa e organizza le attività in base alle diverse aree della casa, come la cucina, la cameretta dei bambini o il bagno, per gestire in modo efficiente i flussi di lavoro paralleli
- Aggiungi attività secondarie o nota per dettagli quali istruzioni per gli appaltatori o disponibilità dei materiali senza ingombrare il tuo elenco delle attività principali
✅ Ideale per: Proprietari di immobili, interior designer o project management che desiderano semplificare e ottimizzare i progetti di ristrutturazione domestica con chiarezza in termini di costi, Sequenza e attività
12. Modello di elenco da fare per prodotti digitali ClickUp
Il modello di elenco Da fare per prodotti digitali di ClickUp semplifica l'intero ciclo di vita del tuo prodotto digitale, dal brainstorming e la progettazione al confezionamento e alla promozione.
Invece di gestire strumenti scollegati tra loro o post-it, questo modello organizza tutto in un unico formato di documento condivisibile e può essere personalizzato in base al tuo livello di competenza e al tipo di progetto specifico
Utilizza questo modello per:
- Piano diversi asset come cartelle di lavoro, fogli di lavoro, modelli o presentazioni, a seconda del tipo di prodotto
- Monitora tutte le attività creative, inclusi i contenuti dei social media per piattaforma, le iscrizioni e le risorse email
- Utilizza le caselle di controllo per attività come la creazione di lead magnet e guide all'uso dei prodotti per preparare il tuo funnel
✅ Ideale per: Autori, sviluppatori di corsi o coach che desiderano una lista di controllo strutturata per lanciare e promuovere prodotti digitali con facilità
👀 Lo sapevi? Gli esperti raccomandano tre elenchi da fare separati per gli adulti con ADHD:
- Un breve elenco giornaliero (3-5 attività principali)
- Un elenco a lungo termine per progetti più grandi e
- Un elenco di routine per le abitudini quotidiane, come farmaci o pasti
13. Modello di lista delle cose da fare per l'organizzazione di feste ClickUp
Il modello di elenco delle cose da fare per l'organizzazione di feste di ClickUp semplifica il coordinamento delle feste organizzando le attività relative all'evento in tre fasi principali: preparazione, giorno dell'evento e chiusura dell'evento.
Sono disponibili elenchi predefiniti per il marketing degli eventi, la registrazione, la progettazione creativa e le attività di chiusura, tutti personalizzabili o espandibili. È inoltre possibile impostare sequenze separate per ogni evento (ad esempio, una festa di fidanzamento dalle 17:00 alle 22:00 o una cena di prova dalle 18:00 alle 21:00) per evitare conflitti di programmazione.
Utilizza questo modello per:
- Usa indicatori visivi e attività secondarie per gestire le attività in corso e mantenere tutti allineati
- Gestisci tutto, dalla location al catering fino ai pagamenti finali, con sezioni predefinite per ogni aspetto dell'evento
- Monitora le spese per evento per evitare di spendere troppo
✅ Ideale per: Gestire eventi come feste di fidanzamento, celebrazioni di team o attività cardine che richiedono un piano strutturato e un coordinamento tra le diverse fasi
14. Modello di elenco delle cose da fare per la cura di sé ClickUp
Se stai cercando di costruire una routine strutturata di cura di te stesso che nutra la tua mente, il tuo corpo e il tuo spirito, il modello di lista delle cose da fare per la cura di te stesso di ClickUp è il tuo planner ideale.
Questo modello progettato con cura ti aiuta a classificare le attività in base al tipo di benessere, assegnare categorie di cura personale e monitorare i tuoi progressi utilizzando sei etichette di stato come "In linea", "Fuori linea" e "Ottimo"
Utilizza questo modello per:
- Raggruppa le tue attività in "Mente", "Corpo" o "Spirito" e classificale ulteriormente in base al tipo di attività, come "Tempo davanti allo schermo", "Bellezza", "Salute" o "Hobby"
- Usa le colonne di riferimento e nota per allegare promemoria, best practice o suggerimenti motivazionali collegati a ciascuna attività
- Capisci immediatamente quale aspetto del tuo benessere richiede attenzione grazie a un layout codificato a colore e di facile consultazione
✅ Ideale per: Persone che desiderano creare una routine di cura personale coerente e personalizzata con obiettivi chiaramente definiti e monitoraggio dei progressi
15. Modello di lista di controllo per il controllo qualità ClickUp
Il modello di lista di controllo per il controllo della quantità di ClickUp è uno spazio di lavoro appositamente progettato per garantire che ogni prodotto o processo soddisfi i più elevati standard prima del rilascio.
Grazie ai campi predefiniti per gli aggiornamenti di stato, la categorizzazione e le note, aiuta i team a garantire il rispetto di tutti i parametri di qualità, che si tratti di controlli di produzione critici o di correzioni minori.
Utilizza questo modello per:
- Classifica ogni attività come minore, maggiore o critica per guidare l'attenzione del team e i percorsi di escalation, e utilizza stati personalizzati come "Nuova approvazione", "In sospeso" o "Approvato" per semplificare il processo decisionale
- Utilizza regole di automazione senza codice per trigger aggiornamenti basati sul completamento delle attività o sul feedback per processi più fluidi
- Registra commenti, risultati e procedure di test in campi personalizzati dedicati per una documentazione completa e tracciabilità
✅ Ideale per: team di controllo qualità e responsabili delle operazioni che necessitano di un sistema affidabile per garantire la conformità qualitativa in ogni fase del ciclo di vita dei prodotti
16. Modello di lista di controllo SEO ClickUp
Il modello di lista di controllo SEO di ClickUp offre una panoramica strutturata e chiara della tua intera strategia SEO. Ti aiuta a suddividere attività complesse in passaggi gestibili su più pagine, come elenchi di prodotti, blog e moduli di contatto.
Dalla gestione della SEO delle pagine e la correzione dei link non funzionanti al monitoraggio della qualità dei metadati, offre una categorizzazione flessibile e un monitoraggio visivo per adattarsi al tuo flusso di lavoro.
Utilizza questo modello per:
- Crea colonne di lista di controllo per tipi di pagine SEO specifici come homepage, FAQ, pagine di prodotti e altro ancora per un'ottimizzazione mirata
- Passa a visualizzare la vista Capacità del team e la vista Lista di controllo SEO per valutare il carico di lavoro del team e le lacune nei processi
- Inserisci i tipi di metadati, i livelli di importanza e la gravità dei problemi per valutare la priorità delle attività e garantire la conformità SEO
✅ Ideale per: Professionisti SEO e team di marketing alla ricerca di uno strumento centralizzato e adeguato per gestire in modo efficiente le attività SEO on-page e tecniche
📌 Bonus: vuoi semplificare il tuo flusso di lavoro SEO? Utilizza il modello con queste strategie intelligenti:
- Assegna al tuo team ricerche di parole chiave, aggiornamenti del contenuto e controlli dei backlink con priorità chiare e monitora le attività SEO on-page e off-page in un unico posto
- Fissa data di scadenza e dipendenze per il monitoraggio delle correzioni tecniche e degli aggiornamenti degli algoritmi
- Utilizza i dashboard di ClickUp per monitorare le prestazioni SEO, l'implementazione delle parole chiave e l'impatto sul traffico
- Abbinalo a ClickUp Brain per generare automaticamente meta tag, schemi di blog o individuare lacune SEO nei tuoi contenuti
17. Modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp
Il modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp ti aiuta a semplificare ogni passaggio del processo di reclutamento. Include liste di controllo per tutto, dalla pubblicazione dell'annuncio di lavoro all'inserimento dei dipendenti. Suddivide le attività di assunzione in fasi concrete come la ricerca, la selezione, i colloqui e la documentazione.
Inoltre, grazie alle sezioni di commenti integrate, agli allegati di file e al monitoraggio dello stato, centralizza la comunicazione e il feedback.
Utilizza questo modello per:
- Assegna le responsabilità, monitora i progressi con la vista ClickUp Gantt Chart e mantieni tutti in sincronizzazione con aggiornamenti di stato in tempo reale
- Aggiungi i curriculum come allegato, aggiungi i feedback dei colloqui e conserva tutti i dati dei candidati in un'unica visualizzazione centralizzata
- Usa etichette come Alta, Media e Bassa per concentrarti sui ruoli urgenti e sulle azioni critiche
✅ Ideale per: team HR, reclutatori e responsabili delle assunzioni che desiderano gestire in modo efficiente i flussi di lavoro dei candidati e garantire un processo di reclutamento strutturato e privo di errori
👀 Lo sapevi? Un sondaggio globale condotto su oltre 40.000 aziende in 42 paesi ha rilevato che il 74% dei datori di lavoro ha difficoltà a trovare personale qualificato. Un semplice modello di lista di controllo per le assunzioni può aiutarti a strutturare il processo. Ti aiuta a:
- Standardizza il tuo processo per evitare di saltare dei passaggi o prendere decisioni affrettate
- Accelera il processo di assunzione mantenendo tutti gli stakeholder allineati
- Offri un'esperienza migliore ai candidati garantendo una comunicazione tempestiva e requisiti di ruolo chiari
18. Modello di lista di controllo di progetto ClickUp
Il modello di lista di controllo di progetto ClickUp porta ordine e visibilità anche nei progetti più caotici grazie a un approccio basato sulle liste di controllo.
Grazie alle viste dettagliate degli elenchi, alle barre di stato e alle fasi di approvazione, avrai una visione chiara di ciò che sta accadendo e di ciò che ti aspetta. Supporta anche una personalizzazione approfondita con dipendenze, tag di priorità e monitoraggio del tempo per aiutarti a gestire in modo efficace le risorse e i flussi di lavoro.
Utilizza questo modello per:
- Distingui facilmente tra attività principali e secondarie, in modo che il tuo team sappia su cosa concentrarsi per primo
- Evita di iniziare prematuramente con l'impostazione delle relazioni tra le attività che garantiscano la corretta sequenza di esecuzione
- Utilizza il monitoraggio del tempo e le scadenze con modifica per ottimizzare l'uso delle risorse e migliorare l'agilità del progetto
- Monitora il completamento delle attività, i colli di bottiglia e il carico di lavoro con i dashboard visivi di ClickUp che riuniscono tutto in un unico posto
✅ Ideale per: team e project manager che necessitano di uno strumento semplice ma potente per eseguire, monitorare e completare i progetti in modo efficiente in tutti i reparti
📚 Per saperne di più: Lista di controllo per project management
19. Modello di lista di controllo per le vacanze ClickUp
Il modello di lista di controllo per le vacanze di ClickUp è il tuo assistente di piano sempre a disposizione per i viaggi, che si tratti di brevi fughe nel fine settimana o di vacanze prolungate.
Ti aiuta a organizzare tutte le attività pre-viaggio in un unico posto, con stati e dettagli chiari come date di viaggio, compagni di viaggio, tipo di vacanza e categoria di viaggio. Visualizzare ciò che è in sospeso, già preparato o pronto per essere acquistato porta un senso di ordine nel caos dei preparativi.
Utilizza questo modello per:
- Categorizza gli elementi utilizzando il campo "Viaggi di vacanza" per raggruppare tutto sotto spiaggia, campeggio, viaggio su strada o qualsiasi tipo di viaggio personalizzato
- Raggruppa gli elementi per tipo (ad esempio, vestiti, articoli da bagno) e monitora le quantità con il campo "Quantità", così non rischierai mai di mettere in valigia troppo o troppo poco
- Sfrutta la funzionalità/funzione "Assegna commenti" di ClickUp per la distribuzione delle attività di preparazione e imballaggio tra i membri del gruppo e per l'impostazione delle scadenze prima della partenza
✅ Ideale per: Viaggiatori che desiderano preparare i bagagli in modo più intelligente e rimanere perfettamente organizzati per viaggi di vario tipo senza stress
20. Modello di lista di controllo per il pensionamento ClickUp
Il modello di lista di controllo per il pensionamento di ClickUp è una soluzione progettata per semplificare ogni aspetto della pianificazione del pensionamento, sia finanziario che personale.
Grazie a pagine dedicate alle finanze e alle attività pensionistiche, gli utenti possono inserire obiettivi finanziari personalizzati, impostare sequenze pensionistiche e organizzare ogni attività e documento.
Utilizza questo modello per:
- Registra obiettivi come reddito pensionistico, investimenti e saldi dei conti sotto voci chiare della lista di controllo
- Aggiungi i tuoi piani di viaggio, i tuoi hobby e le tue attività post-carriera in una sezione dedicata per visualizzare il tuo stile di vita ideale durante la pensione
- Aggiungi collegamenti a risorse affidabili che semplificano il tuo processo di piano
✅ Ideale per: *Persone singole o coppie che desiderano mappare in modo organizzato i propri obiettivi finanziari e i propri piani di stile di vita per la pensione
📚 Per saperne di più: ClickUp vs. Monday.com
Metti ordine nelle tue giornate con un modello gratis di ClickUp
Mentre Monday.com offre solidi modelli di elenchi da fare, ClickUp fa un passo in più grazie alla sua flessibilità, completezza, facilità d'uso e funzionalità avanzate.
Con funzionalità/funzione quali dashboard, visualizzazioni personalizzate, monitoraggio del tempo e persino IA integrata, ClickUp ti alleggerisce il carico di lavoro e ti offre un modo più intelligente per gestire le tue attività.
Se stai cercando uno strumento che cresca insieme alle tue attività (e alla tua vita), i modelli di elenchi Da fare di ClickUp sono davvero difficili da battere.