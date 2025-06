Come utilizzare ClickUp per le agenzie: funzionalità/funzioni, esempi e suggerimenti

Hai mai avuto la sensazione che la tua agenzia sia tenuta insieme da incrociare le dita e frenetici messaggi su Slack? Gestire progetti, soddisfare i clienti e mantenere sincronizzate le tue menti brillanti può sembrare come radunare un branco di gatti particolarmente testardi.

Ma se esistesse uno strumento in grado di domare il caos della vita in agenzia? Entra in ClickUp , la piattaforma di produttività che promette di trasformare il caos della tua agenzia in una macchina gestita alla perfezione.

ClickUp offre una soluzione in grado di centralizzare le operazioni della tua agenzia, eliminare la necessità di passare da un'app all'altra, ridurre gli sprechi di tempo e fornirti strumenti per la produttività.

Dimentica il passaggio da un'app all'altra e le attività perse nel nulla: scopri come le funzionalità/funzioni di ClickUp, i vantaggi reali e i consigli utili possono aiutarti a semplificare i flussi di lavoro e finalmente far remare tutti nella stessa direzione.

Titolare di un'agenzia, risolviamo insieme questa questione.

Cos'è ClickUp?

Il lavoro delle agenzie è frammentato. I progetti dei nostri client, le conoscenze e la comunicazione sono sparsi su strumenti indipendenti e la frammentazione di questi strumenti, dati e processi peggiora nel tempo.

Altrettanto importante, con l'intensificarsi della concorrenza, è fondamentale sfruttare tutti gli strumenti tecnologici a tua disposizione per fornire servizi migliori, più veloci e con un valore aggiunto.

ClickUp risolve questo problema con l'app per il lavoro che offre tutto ciò che serve, riunendo tutti gli strumenti essenziali in un'unica piattaforma. Combina la pianificazione dei progetti, la creazione di contenuti, il monitoraggio delle campagne, il CRM, la chat e la condivisione interna delle conoscenze, consentendoti di gestire tutto in un unico posto.

ClickUp è alimentato dall'IA e aiuta la tua agenzia a lavorare in modo più veloce e più intelligente.

Risultati con ClickUp: 🚀 Scopri come Amara, un'agenzia di marketing e vendite inbound per aziende STEAM, utilizza ClickUp per il project management delle agenzie. Il CEO, Amara Omoregie, spiega anche come configurarlo per la tua agenzia.

Perché scegliere ClickUp per le agenzie?

ClickUp risolve le sfide comuni delle agenzie digitali, come la gestione di più client, il miglioramento della comunicazione del team, il CRM e il monitoraggio dell'ambito e dello stato di avanzamento dei progetti.

Diamo un'occhiata ai vantaggi esclusivi dell'implementazione di ClickUp per trasformare i flussi di lavoro delle agenzie e dei client:

Fornisce una piattaforma centralizzata che consente alle agenzie digitali di organizzare il lavoro per client, team e progetti attraverso la sua gerarchia intuitiva di spazi, cartelle ed elenchi ✅

Migliora la collaborazione del team con funzionalità/funzioni quali commenti, chat in tempo reale e documenti condivisi. Queste funzionalità favoriscono discussioni fluide sui progetti, consentendo ai team di fornire feedback e prendere decisioni rapidamente ✅

Consente alle agenzie digitali di monitorare in tempo reale lo stato delle attività, le scadenze e le prestazioni del team, consentendo adeguamenti proattivi per mantenere il project management in linea con gli obiettivi.

La funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo integrata ti consente di fatturare con precisione ai client i servizi forniti, migliorando il controllo finanziario ✅

Cresci insieme alla tua organizzazione, supportando progetti più grandi e complessi. Grazie al suo modello di prezzi competitivo, le agenzie digitali possono iniziare in piccolo e passare gradualmente a funzionalità più avanzate man mano che le loro esigenze aziendali evolvono ✅

Offre una ricerca basata sull'intelligenza artificiale tramite ClickUp Brain , che indicizza attività, documenti e conversazioni in modo che i team possano trovare immediatamente le informazioni di cui hanno bisogno ✅

Trova tutto ciò che ti serve nella tua area di lavoro in pochi secondi: basta chiedere a ClickUp Brain

Oppure utilizza ClickUp AI per creare presentazioni e immagini personalizzate.

Ottieni grafica personalizzata e contenuti per presentazioni con ClickUp AI

👀 Lo sapevi? Le integrazioni native e Zapier di ClickUp ti consentono di connetterti con oltre 1.000 altre app. Ciò significa che puoi collegare ClickUp al tuo CRM, alla tua piattaforma di email marketing e persino al tuo scheduler dei social media, creando un flusso di informazioni senza soluzione di continuità. Ad esempio, puoi eliminare l'inserimento manuale dei dati creando automaticamente attività di ClickUp dai nuovi lead dei client nel tuo CRM.

Ecco un breve confronto tra ClickUp e alcune alternative nel settore del project management per agenzie:

Funzionalità/funzione ClickUp Trello Asana Supporta l'organizzazione gerarchica ✅ Sì Limitato Sì Visualizzazioni personalizzate ✅ Sì Limitato Sì Monitoraggio del tempo ✅ Integrato Richiede integrazione Richiede integrazione Dashboard personalizzabili ✅ Sì No Limitato Scalabilità ✅ Elevato Moderare Moderare Generazione di contenuti abilitata dall'IA ✅ Sì No No Prezzi ✅ Piano Free Forever, opzioni di personalizzazione per le aziende Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $5/utente/mese* Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $10,99/utente/mese*

Sebbene ogni piattaforma offra funzionalità/funzioni preziose, ClickUp si differenzia grazie alla sua combinazione unica di funzionalità complete, interfaccia intuitiva e prezzi competitivi.

📖 Leggi anche: Il miglior software per agenzie di marketing

Funzionalità/funzioni chiave di ClickUp per le agenzie

Il software di project management per agenzie creative di ClickUp offre funzionalità/funzioni progettate specificamente per soddisfare le esigenze uniche delle agenzie digitali.

Scopriamo alcuni dei suoi strumenti più potenti e come possono trasformare i flussi di lavoro della tua agenzia:

1. Gestione dei client e dei progetti

Usa gli spazi di ClickUp per classificare i reparti o i client. Crea cartelle per i singoli client all'interno di tali spazi. Aggiungi elenchi all'interno di ciascuna cartella per progetti specifici.

Usa gli spazi di ClickUp per creare un'organizzazione chiara e di alto livello per tutti i tuoi team, reparti e progetti

Sfrutta i campi personalizzati di ClickUp per tenere traccia delle informazioni specifiche dei client (ad es. settore, persona di contatto) e dei dettagli del progetto (ad es. budget, pubblico di destinazione). Gestisci i risultati finali come attività all'interno dei tuoi elenchi, allega i file pertinenti e imposta le date di scadenza.

Con i campi personalizzati di ClickUp, puoi aggiungere campi dati unici alle tue attività e ai tuoi progetti, assicurandoti di avere tutto ciò che ti serve a portata di mano

💡Suggerimento: Desideri ulteriori risorse per migliorare la produttività, la redditività e la gestione del carico di lavoro? Utilizza le risorse di project management di ClickUp per i team delle agenzie. Offre il Big Book per il project management delle agenzie, diversi modelli per agenzie, webinar e guide pratiche.

2. Assegnazione delle attività e dipendenze

Le agenzie possono assegnare attività di ClickUp ai membri del team, impostare scadenze e creare dipendenze tra le attività per garantire un'esecuzione fluida dei progetti.

Le dipendenze tra attività sono particolarmente utili per gestire progetti complessi, poiché garantiscono che attività specifiche non possano essere completate fino al completamento delle attività preliminari.

La vista grafico Gantt di ClickUp ti aiuta a mantenere i progetti in linea con gli obiettivi identificando i percorsi critici, i margini di flessibilità e le dipendenze

Ad esempio, se "Progettazione grafica" non può iniziare fino al completamento di "Scrittura testi", ClickUp semplifica il monitoraggio. Visualizza queste dipendenze in modo visivo nella vista Grafico Gantt di ClickUp per comprendere meglio il flusso del tuo progetto. Puoi anche impostare le automazioni ClickUp che attivano un cambiamento di stato o avvisano un assegnatario quando si verifica un'azione specifica. È il modo migliore per semplificare i flussi di lavoro e gestire i passaggi di progetto. Ma ne parleremo più avanti! 👇🏼

📮ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi in azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

3. Dashboard personalizzate

Gestisci un'agenzia digitale? Utilizza le dashboard di ClickUp per ottenere una panoramica dei progetti, dei carichi di lavoro del team e delle metriche chiave delle prestazioni, il tutto in un'unica posizione centralizzata.

Ottieni una visione chiara dello stato di avanzamento dei progetti per il tuo team e la tua azienda attraverso le dashboard di ClickUp

I team possono monitorare le informazioni essenziali in un'unica posizione centralizzata aggiungendo varie schede, come lo stato delle attività, i report sul monitoraggio del tempo e le sequenze dei progetti. Questa funzionalità/funzione consente ai project manager di prendere decisioni rapide sulla base di dati in tempo reale.

📖 Leggi anche: Nuovo marketing di portata: come ClickUp ha aiutato la nostra agenzia a raggiungere un ARR di 800.000 dollari

4. Monitoraggio del tempo

La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp consente ai membri del team di registrare le ore dedicate a specifiche attività direttamente all'interno della piattaforma ClickUp. Questa funzionalità aiuta le agenzie digitali a monitorare il tempo rispetto ai budget, alle durate stimate e alle scadenze.

Utilizza le tabelle orarie di ClickUp per ottenere un report completo sul tempo dedicato alle attività, garantendo una migliore allocazione delle risorse e consentendo ai progetti di rispettare le scadenze.

Usa la tabella oraria di ClickUp per monitorare le ore di lavoro dedicate a un progetto per giorno, settimana, mese o qualsiasi intervallo personalizzato

Lo sapevate? La metà del XX secolo ha visto l'ascesa di iconiche campagne pubblicitarie create da agenzie pubblicitarie leggendarie e professionisti del settore, un periodo spesso romanticizzato nella cultura popolare, come nella serie TV "Mad Men". Quest'epoca era nota per la sua creatività e per la significativa influenza esercitata dalla pubblicità.

5. Condivisione di file e collaborazione

Il tuo team può utilizzare ClickUp per semplificare la condivisione dei file e la collaborazione. Puoi condividere file, aggiornamenti e feedback direttamente all'interno delle attività, allegando documenti, immagini o link ad attività specifiche, eliminando la necessità di scambi di email.

Assegna commenti a un'attività utilizzando i commenti di ClickUp

La funzionalità/funzione Commenti di ClickUp consente ai membri del team di lasciare feedback o porre domande. Questa comunicazione centralizzata mantiene le discussioni organizzate e direttamente collegate al lavoro.

6. Ottimizzazione dei processi delle agenzie

Le agenzie creative possono semplificare i propri flussi di lavoro utilizzando le automazioni di ClickUp e la funzionalità delle dipendenze. Crea automazioni intelligenti su misura per i tuoi processi unici senza scrivere una sola riga di codice.

Utilizza le automazioni predefinite o personalizzale in base alle esigenze del tuo progetto con ClickUp Automazioni

Inoltre, l'impostazione delle dipendenze delle attività garantisce che i membri del team comprendano la sequenza delle operazioni, evitando ritardi. Gli obiettivi di ClickUp consentono alle agenzie digitali di allineare il project management con obiettivi più ampi, monitorando lo stato di avanzamento verso gli obiettivi in un unico posto.

📖 Leggi anche: Brand Right Marketing: come le automazioni e i modelli di attività di ClickUp hanno migliorato il nostro flusso di lavoro

7. Modelli per agenzie

ClickUp offre diversi modelli progettati specificamente per le agenzie creative. Questi modelli forniscono un punto di partenza strutturato, consentendo ai team delle agenzie creative di personalizzarli in base alle loro esigenze:

💜 Il modello di calendario dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica le tue attività relative ai contenuti sul modello Calendario dei contenuti di ClickUp per organizzare e monitorare i contenuti durante tutto l'anno

Il modello Calendario dei contenuti ClickUp offre una panoramica visiva della pianificazione dei contenuti della tua agenzia, aiutandoti a pianificare, creare e pubblicare contenuti in modo efficiente. È un hub centrale per tutte le attività relative ai contenuti, che garantisce che tutti i membri del team siano allineati e rispettino le scadenze.

Supponiamo che la tua agenzia stia pianificando una campagna sui social media della durata di un mese per un nuovo client. Puoi utilizzare il calendario dei contenuti per mappare i post su Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Ogni attività sul calendario è un post, completo di dettagli quali testo, immagini, pubblico di destinazione e data di pubblicazione. La visualizzazione del calendario offre una panoramica completa della campagna, facilitando l'individuazione di eventuali lacune o sovrapposizioni nella strategia dei contenuti.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per la scrittura di contenuti per una creazione più rapida

💜 Il modello ClickUp per la gestione delle agenzie

Ottieni il modello gratis Gestisci la tua pipeline commerciale, definisci l'ambito dei progetti, gestisci le risorse e molto altro ancora con il modello ClickUp per la gestione delle agenzie

Il modello di gestione dell'agenzia ClickUp offre alla tua agenzia una struttura pronta all'uso per gestire l'onboarding dei client, i piani di marketing, l'esecuzione delle campagne e la reportistica.

Un framework standardizzato per progetti, attività e risorse mantiene tutto organizzato ed efficiente, consentendo al tuo team di fornire sempre un lavoro di alta qualità.

Curiosità: La prima agenzia pubblicitaria degli Stati Uniti fu fondata da Volney B. Palmer nel 1841 a Filadelfia. La sua agenzia, American Newspaper Subscription and Advertising Agency, inizialmente si occupava di intermediazione di spazi pubblicitari sui giornali. A Palmer viene anche attribuito il merito di essere stato il primo a utilizzare il termine "agenzia pubblicitaria"

Organizzare il lavoro in ClickUp per la tua agenzia

Creare una struttura di gestione dell'agenzia ben pianificata in ClickUp ti farà risparmiare tempo e aumenterà la produttività a lungo termine.

Prima di configurarlo, considera quanto segue:

Definisci la tua gerarchia: determina come è strutturata la tua agenzia, inclusi reparti, team e ruoli individuali

Standardizza le convenzioni di denominazione: per evitare confusione, stabilisci convenzioni di denominazione chiare e coerenti per client, progetti, attività e file. Ad esempio, utilizza prefissi come "NomeClient - NomeProgetto - NomeAttività" o convenzioni basate sulla data

Identifica i flussi di lavoro chiave: documenta i processi fondamentali della tua agenzia, dall'onboarding dei client alla consegna dei progetti

Considera le integrazioni: determina gli strumenti della tua agenzia (ad es. Slack, Google Drive) e pianifica come integrarli con ClickUp per un flusso di lavoro senza interruzioni

Struttura il lavoro della tua agenzia in ClickUp utilizzando spazi, cartelle ed elenchi

Pensa all'area di lavoro di ClickUp della tua agenzia come a un archivio ben organizzato. Gli spazi fungono da grandi cassetti per i reparti o le funzioni principali. All'interno di ogni spazio, le cartelle raggruppano i progetti correlati e, all'interno di queste cartelle, gli elenchi contengono le attività effettive.

Utilizzando la gerarchia di spazi, cartelle ed elenchi di ClickUp, puoi creare un'area di lavoro su misura per le esigenze della tua agenzia, mantenendo tutto organizzato e facile da navigare.

Esempio: agenzia di marketing

Crea tre spazi principali

Crea uno spazio per il tuo progetto specifico

Crescita: per il lavoro richiesto dal reparto commerciale e dal marketing dei contenuti Consegna: per gestire i risultati dei progetti dei client Amministrazione: per attività relative alle risorse umane e alla finanza

Le cartelle si trovano all'interno degli spazi e ti aiutano a raggruppare progetti o processi correlati. Nello spazio Consegna, potresti avere cartelle per: Progetti: puoi creare cartelle per diverse categorie di servizi, come campagne, gestione dei social media o sviluppo di siti web Progetti completati: archivia il lavoro finito per riferimento Progetti: puoi creare cartelle per diverse categorie di servizi, come campagne, gestione dei social media o sviluppo di siti web Progetti completati: archivia il lavoro finito per riferimento

Progetti : puoi creare cartelle per diverse categorie di servizi, come campagne, gestione dei social media o sviluppo di siti web

Progetti completati: archivia il lavoro finito per riferimento

Crea cartelle per progetti specifici all'interno di ClickUp

All'interno di ogni cartella cliente o campagna, crea Elenchi per Attività in corso: Progetti attuali e attività associate Richieste di feedback: Attività che richiedono l'input del cliente Risultati finali: Risultati finali da consegnare al cliente Attività in corso: Progetti attuali e attività associate Richieste di feedback: Attività che richiedono l'input del client Risultati finali: i risultati finali devono essere consegnati al client

Attività in corso: Progetti attuali e attività associate

Richieste di feedback: Attività che richiedono l'input del client

Risultati finali: i risultati finali devono essere consegnati al client

Crea un elenco per le tue attività all'interno del tuo spazio ClickUp

Utilizzando questa semplice struttura, hai creato una gerarchia chiara per i tuoi progetti in corso, facilitando il monitoraggio dello stato di avanzamento e la collaborazione efficace.

📖 Leggi anche: Come far crescere un'agenzia di marketing digitale: una guida passo dopo passo

Il nostro intero studio utilizza ClickUp come strumento per gestire tutti i nostri progetti, le sequenze delle attività e la fatturazione. Ha sostituito un sistema precedente e ci ha permesso di passare a un flusso di project management più agile, contribuendo a migliorare le comunicazioni interne.

Personalizzazione delle visualizzazioni per i diversi ruoli dell'agenzia con dashboard e schede

Le dashboard e le schede di ClickUp ti consentono di creare viste personalizzate specifiche per ruolo, in modo che ogni membro del team veda esattamente ciò che è importante per lui.

Le dashboard e le schede di ClickUp ti consentono di creare viste personalizzate specifiche per ruolo, in modo che ogni membro del team veda esattamente ciò che è importante per lui.

Come creare un widget in ClickUp Accedi alle dashboard : vai alla sezione Dashboard in ClickUp e seleziona o crea una dashboard. Puoi partire da zero o utilizzare un modello adatto

Aggiungi schede alla dashboard : clicca sul pulsante "Aggiungi scheda" per iniziare. Puoi scegliere tra varie schede, come elenchi di attività, monitoraggio del tempo, grafici, ecc.

Personalizza scheda : puoi personalizzarla per visualizzare i dati specifici di cui hai bisogno. Ciò include l'impostazione di filtri, la scelta delle origini dati e la regolazione delle impostazioni di visualizzazione

Salva e condividi: una volta impostate le schede, salva la dashboard e condividila con i membri del team interessati

Scopri come personalizzare le visualizzazioni per i diversi ruoli all'interno dell'agenzia utilizzando le dashboard e i widget di ClickUp.

1. Panoramica generale per i fondatori di agenzie

📊 Dati necessari: una panoramica delle entrate, delle prestazioni del team e delle metriche chiave.

💻 Configurazione della dashboard:

Widget Profitti e perdite → Tieni traccia delle entrate rispetto alle spese

Widget di monitoraggio del tempo → Analizza le ore fatturabili e non fatturabili

Widget Attività del team → Scopri chi sta lavorando su cosa in tempo reale

🏆 Esempio di scenario: il fondatore dell'agenzia di marketing accede al sistema e vede che le ore fatturabili sono diminuite del 20% questo mese. Con pochi clic, il fondatore controlla la distribuzione del carico di lavoro, si rende conto che viene dedicato troppo tempo alle riunioni interne e decide di adottare un formato di riunione standup.

2. L'area di lavoro dedicata al team creativo

📊 Dati necessari: una visualizzazione semplificata delle attività assegnate senza dettagli superflui.

💻 Configurazione del dashboard:

Widget Attività assegnate → Mostra solo le attività con date di scadenza

Widget Visualizza calendario → Visualizza le scadenze senza cambiare scheda

Widget Commenti e aggiornamenti → Tieni traccia dei feedback sulle risorse creative in un unico posto

🏆 Esempio di scenario: un grafico accede senza dover cercare tra le email o i messaggi Slack e vede il lavoro assegnato dal client per la settimana, con collegamenti diretti ai file Figma e al feedback del client.

3. Il tracker delle trattative del team commerciale

📊 Dati necessari: una pipeline in tempo reale dei lead e delle trattative con i client.

💻 Configurazione della dashboard:

Widget Tabella CRM → Tieni traccia dei lead, dello stato delle trattative e dei passaggi successivi

Widget email → Visualizza le comunicazioni dei client direttamente all'interno di ClickUp

Widget Stato attività → Tieni traccia delle approvazioni di proposte e contratti

🏆 Esempio: il responsabile commerciale filtra rapidamente la pipeline per vedere quali proposte sono in attesa di approvazione. Notando che un client di alto valore è bloccato nella fase contrattuale, può immediatamente ricontattarlo.

💡 Promemoria: puoi condividere le dashboard di ClickUp con qualsiasi persona o team nella tua area di lavoro. Le dashboard dispongono di opzioni di controllo degli accessi, quindi solo le parti interessate con cui desideri condividere i dati potranno accedervi. Non è fantastico?

Formazione e onboarding

Una formazione pratica e un processo di onboarding fluido sono fondamentali per massimizzare l'adozione e garantire che la tua azienda o agenzia ottenga il massimo dall'implementazione di ClickUp.

1. Formazione del team sul software ClickUp e sulle aspettative

Prima di immergerti nei progetti, forma il tuo team su ClickUp.

ClickUp University offre una vasta gamma di risorse gratuite, dai brevi tutorial video ai corsi completi, che coprono tutto, dalla navigazione di base alle funzionalità/funzioni avanzate.

Completa il tutto con webinar live, preregistrati o ospitati da ClickUp, incentrati su casi d'uso e flussi di lavoro specifici per le agenzie. Personalizza i webinar per soddisfare le esigenze specifiche degli stakeholder interni, come project manager, designer o account manager.

Definisci chiaramente le aspettative sull'utilizzo di ClickUp all'interno dell'agenzia, comprese le convenzioni di denominazione, i protocolli di gestione delle attività e le linee guida per la comunicazione.

2. Progetta un piano di lancio e migrazione senza intoppi

Identifica un team o un progetto pilota per testare la configurazione e i flussi di lavoro di ClickUp prima di implementarlo in tutta l'agenzia. Questo ti consentirà di appianare eventuali difficoltà.

La migrazione dei dati è un altro aspetto cruciale. Se stai migrando da un altro strumento di project management, pianifica attentamente come importare i tuoi dati esistenti in ClickUp per evitare di perdere informazioni preziose.

Comunica chiaramente il piano di lancio all'intera agenzia, delineando la sequenza, il lavoro attivo, il programma di formazione e le risorse di supporto. Valuta un'implementazione graduale, iniziando con team più piccoli e attività o progetti ricorrenti prima di passare a quelli più complessi.

3. Garantire la responsabilità dopo l'implementazione con l'assegnazione dei ruoli e delle autorizzazioni

Una volta che ClickUp è attivo, è fondamentale garantire la responsabilità e mantenere l'integrità dei dati. Utilizza le funzionalità di assegnazione dei ruoli di ClickUp per definire chi è responsabile di ciascuna attività e progetto.

Man mano che la tua agenzia cresce, rivedi regolarmente le autorizzazioni degli utenti per assicurarti che siano ancora appropriate. Ciò contribuisce a mantenere la qualità dei dati e garantisce che ClickUp sia utilizzato in modo efficace in tutta l'agenzia.

Esempi di utilizzo di ClickUp per le agenzie

Ad esempio, il progetto del ristorante "Eastern Spice" prevede una campagna di rebranding e marketing per un piccolo ristorante panasiatico. L'agenzia utilizza ClickUp per gestire tutti gli aspetti di questo progetto, dalla pianificazione iniziale al lavoro di marketing in corso.

Ecco come ClickUp può aiutarti in diversi scenari:

1. Gestione delle campagne

La tua agenzia sta lanciando una campagna sui social media per l'inaugurazione di Eastern Spice.

La piattaforma di project management di ClickUp riunisce tutto in un'unica piattaforma, così potrai concentrarti sullo sviluppo della campagna migliore.

Gestisci i tuoi progetti di campagna in un unico posto con ClickUp Project Management

Il tuo team può utilizzare gli stati di ClickUp per delineare ogni fase (pianificazione, creazione dei contenuti, configurazione degli annunci, coinvolgimento degli influencer, promozione dell'evento di inaugurazione), assegnare attività ai membri del team (copywriter, designer, social media manager, coordinatore dell'evento) e monitorare lo stato di avanzamento.

Puoi anche sfruttare il modello di gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp. Ti consente di organizzare le attività promozionali, monitorarne lo stato e valutarne le prestazioni con strumenti di reportistica personalizzabili.

2. Reportistica per i client

L'agenzia deve mostrare al titolare di Eastern Spice le prestazioni della campagna. Utilizzando ClickUp CRM, è possibile creare una dashboard ClickUp con schede che mostrano le metriche chiave (copertura, coinvolgimento, clic sul sito web, numero di prenotazioni online e così via).

Visualizza l'intero progetto e il flusso delle relazioni con i client con ClickUp CRM

Questo dashboard live è condiviso con il client, fornendo aggiornamenti trasparenti e in tempo reale, eliminando la necessità di report statici e promuovendo una comunicazione aperta.

Il modello per agenzie di marketing di ClickUp può anche fornire uno spazio predefinito per gestire i clienti e le campagne. Tieni traccia dello stato di avanzamento di tutti i progetti in un unico spazio.

3. Collaborazione creativa

Il designer crea e carica il logo e i design del menu nell'attività di ClickUp pertinente.

Il client utilizza quindi la funzionalità di commento di ClickUp per fornire feedback direttamente sull'immagine. Può utilizzare annotazioni sull'immagine per evidenziare aree specifiche da revisionare. Il designer carica quindi le versioni revisionate e il client utilizza le funzionalità di correzione di bozze di ClickUp, come contrassegnare l'attività come "Approvata", per approvare formalmente il progetto definitivo.

Il team di marketing può quindi utilizzare la funzionalità Documenti di ClickUp per collaborare alla redazione dei testi del sito web, utilizzando i commenti e la cronologia delle versioni per monitorare le modifiche e garantire la coerenza del marchio.

Inoltre, il modello di gestione dei contenuti ClickUp può aiutarti a sviluppare un sistema efficace per pianificare, organizzare e monitorare i contenuti dell'agenzia.

4. Gestione delle risorse

Il project manager dell'agenzia desidera bilanciare il carico di lavoro del team Eastern Spice e può utilizzare la vista Carico di lavoro di ClickUp per visualizzare le attività assegnate a ciascun membro del team e la durata stimata per tutte le attività relative a Eastern Spice.

Ciò consentirà al manager di prendere decisioni quali l'esternalizzazione delle attività di generazione dei contenuti a scrittori esterni se il team interno è sovraccarico, evitando il burnout e garantendo che il progetto rimanga in linea con gli obiettivi.

ClickUp può anche aiutarti a gestire altre risorse come attrezzature (macchine fotografiche, spazi in studio), allocazione del budget e risorse digitali come software di content marketing.

5. Operazioni interne

L'agenzia può utilizzare ClickUp per gestire la pianificazione interna del calendario dei contenuti, i post del blog, i casi di studio e i contenuti dei social media.

Per le operazioni finanziarie, è possibile monitorare le ore fatturabili per ciascun membro del team all'interno di ClickUp. Le schede di monitoraggio del tempo di ClickUp consentono di esportare dati dettagliati sul tempo, perfetti anche per la fatturazione dei clienti.

Per il team delle risorse umane, l'implementazione di ClickUp può aiutare a gestire l'onboarding, monitorare le valutazioni delle prestazioni dei dipendenti e gestire le richieste di ferie, il tutto all'interno della stessa piattaforma.

Questo approccio centralizzato alle operazioni interne garantisce che tutto funzioni senza intoppi, dal project management alle risorse umane e alla finanza.

ClickUp ha anche consentito integrazioni che semplificano il nostro lavoro da una piattaforma all'altra. Il nostro team esecutivo ha ridotto i ritardi nei progetti di oltre il 70% durante il nostro primo anno di utilizzo di ClickUp.

ClickUp ha anche consentito integrazioni che semplificano il nostro lavoro da una piattaforma all'altra. Il nostro team esecutivo ha ridotto i ritardi nei progetti di oltre il 70% durante il nostro primo anno di utilizzo di ClickUp.

Best practice e superamento delle sfide comuni

Implementando le seguenti best practice e affrontando in modo proattivo le potenziali sfide, potrai garantire che ClickUp diventi uno strumento indispensabile per la tua agenzia, aumentando l'efficienza, migliorando la collaborazione e offrendo risultati migliori ai tuoi client.

Best practice

Ecco alcune delle best practice da seguire: Inizia in piccolo, poi cresci: inizia con alcuni team o progetti chiave dell'agenzia e amplia gradualmente l'utilizzo di ClickUp man mano che il tuo team acquisisce familiarità con la piattaforma ✔️

Modelli standardizzati: Utilizza modelli per lavori ripetitivi, progetti, onboarding dei client e proposte. Ciò consente di risparmiare tempo, garantire coerenza e semplificare i flussi di lavoro ✔️

Stabilisci protocolli di comunicazione chiari: definisci come il tuo team comunicherà all'interno di ClickUp. Utilizzerai i commenti, le @menzioni o la funzionalità di chat? L'impostazione di linee guida chiare previene la confusione ✔️

Abbraccia l'automazione: Esplora le funzionalità/funzioni di automazione di ClickUp per semplificare i processi ricorrenti come l'assegnazione delle attività, gli aggiornamenti di stato e la generazione di report, liberando il tuo team che potrà così concentrarsi su lavori più strategici ✔️

Superare le sfide più comuni

Ecco come puoi superare le sfide più comuni:

1. Sovraccarico di informazioni

‼️ Ciò può tradursi in un numero eccessivo di attività, notifiche e punti dati, con conseguente confusione e diminuzione della produttività.

✅ Per evitare questo, utilizza le dashboard e le visualizzazioni di ClickUp per filtrare e visualizzare solo i dati più rilevanti per ogni ruolo.

2. Mantenere l'accuratezza dei dati

‼️ Dati imprecisi possono portare a decisioni errate e ritardi nei progetti.

✅ Stabilisci protocolli chiari per l'inserimento dei dati e controlla regolarmente l'area di lavoro di ClickUp per garantire l'accuratezza delle informazioni.

‼️ L'integrazione degli strumenti comporta la connessione di ClickUp con altre applicazioni software utilizzate dalla tua organizzazione. Le sfide sorgono quando le integrazioni sono complesse, mal pianificate o incontrano difficoltà tecniche.

✅ Per evitare ciò, pianifica e testa attentamente le tue integrazioni per garantire che i dati fluiscano senza intoppi tramite l'API di ClickUp verso altre piattaforme.

Trasforma i flussi di lavoro della tua agenzia con ClickUp

Implementando le strategie descritte in questo post, la tua agenzia potrà sfruttare ClickUp per aumentare la produttività, migliorare la comunicazione e soddisfare i clienti.

Dalla configurazione iniziale e la personalizzazione del flusso di lavoro allo sfruttamento dei dashboard e delle integrazioni, ClickUp fornisce gli strumenti necessari alla tua agenzia per prosperare.

Centralizzando le informazioni, automatizzando le attività e fornendo informazioni dettagliate sui progetti in tempo reale, ClickUp consente al tuo team di concentrarsi su ciò che conta di più: fornire un lavoro eccellente ai tuoi clienti.

