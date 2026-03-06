Le 15 migliori integrazioni di ClickUp da provare subito

Un dipendente medio trascorre circa 2,5 ore al giorno alla ricerca di informazioni. Per mettere le cose in prospettiva, ogni dipendente dedica più di un'intera settimana lavorativa al mese a fungere, in sostanza, da motore di ricerca umano.

Questa guida ti illustra 15 integrazioni di ClickUp che risolvono questo problema. Queste oltre 1000 integrazioni collegano i tuoi strumenti essenziali direttamente all'area di lavoro di ClickUp. In questo modo avrai a portata di mano tutte le informazioni necessarie per evitare il "lavoro sul lavoro".

E non è tutto: in molti casi, non avrai nemmeno bisogno di queste integrazioni perché ClickUp fa già tutto da solo! Diamo quindi un'occhiata alle migliori integrazioni di ClickUp e scopriamo perché ClickUp si distingue come la tua area di lavoro IA convergente.

Cosa sono le integrazioni di ClickUp?

Le integrazioni di ClickUp sono connessioni digitali che collegano le tue app di lavoro esterne (come GitHub, Google Drive, Figma e altre) all'area di lavoro di ClickUp, consentendo il flusso automatico dei dati tra di esse. In pratica tengono insieme il tuo stack tecnologico, eliminando la necessità di copiare e incollare manualmente le informazioni o di attivare/disattivare le schede per trovare un singolo aggiornamento di stato.

Queste connessioni rientrano generalmente in due categorie:

Integrazioni native : crea e mantieni collegamenti diretti e affidabili tra ClickUp e strumenti popolari come Slack, GitHub o Google Calendar

Connettori di terze parti: usa piattaforme come Zapier o Make come traduttori universali, estendendo la tua portata a migliaia di altre app tramite trigger e azioni personalizzate

Le integrazioni di ClickUp spaziano dal semplice inserimento di Documenti Google in un'attività o in un'impostazione fino a una complessa sincronizzazione bidirezionale che mantiene allineati i record CRM e i campi personalizzati di ClickUp tramite la mappatura dei campi. Puoi utilizzare token API e webhook per automatizzare i flussi di lavoro, trasformando ClickUp nella tua unica fonte di verità. Inoltre, mette finalmente fine al Work Sprawl, ovvero la frammentazione delle attività lavorative su più strumenti, piattaforme e sistemi scollegati tra loro che non comunicano tra loro.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team ad alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di usare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce visibilità sul lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA si occupa del resto.

I knowledge worker attivano/disattivano le app 1.200 volte al giorno. Mille e duecento. Lascia che questo dato ti entri bene in testa.

Collegando i tuoi strumenti quotidiani a ClickUp, puoi recuperare questo tempo (quasi 4 ore a settimana) e aumentare la tua produttività.

Ecco le integrazioni di ClickUp che ti consigliamo di provare:

1. Slack

Slack è un popolare strumento di messaggistica in tempo reale per team distribuiti. Il problema? È tutto quello che fa.

Quando i tuoi progetti sono su ClickUp, mentre le tue conversazioni sono su Slack, questa separazione ha un costo. Significa che ogni volta che in un canale nasce una grande idea o viene presa una decisione importante, c'è il rischio che venga sepolta e dimenticata.

I membri del tuo team devono setacciare manualmente le conversazioni per trovare quel messaggio quando ne hanno bisogno, giorni o, a volte, settimane dopo. Tutto questo solo per trasformare una conversazione fugace in un aggiornamento di attività tracciabile può essere troppo lavoro!

tramite Slack Marketplace

L'integrazione ClickUp-Slack colma questa lacuna collegando i flussi di lavoro asincroni di project management con la chat sincrona. Ti permette di registrare il lavoro al volo e mantenere la sincronizzazione della gestione dei progetti con la comunicazione in tempo reale del tuo team. Ora le tue chat frenetiche possono alimentare direttamente i tuoi flussi di lavoro strutturati senza perdere un colpo.

Funzionalità principali dell'integrazione Slack + ClickUp

Crea attività dai messaggi: trasforma qualsiasi messaggio di Slack in trasforma qualsiasi messaggio di Slack in un'attività di ClickUp con un solo clic, assicurandoti che il contesto originale venga allegato automaticamente

Espandi i link delle attività collegate: incolla l'URL di un'attività in un canale e questo si espanderà automaticamente per mostrare incolla l'URL di un'attività in un canale e questo si espanderà automaticamente per mostrare un'anteprima dell'attività con lo stato, l'assegnatario e la data di scadenza

Notifiche sui canali: invia notifiche automatiche relative alle attività, ai commenti e alle modifiche di stato a un canale designato per tenere tutti informati

Comandi slash: usa il comando /clickup per eseguire azioni rapide come creare un'attività, modificare lo stato di un'attività o aggiungere un commento senza mai uscire da Slack

💡 Consiglio da esperto: Sebbene l'integrazione sia utile, tenere la chat e il lavoro in app separate crea comunque silos di informazioni e una dispersione del contesto. Se vuoi eliminare completamente le distrazioni, ClickUp Chat porta le tue conversazioni direttamente dove svolgi il tuo lavoro. Crea canali dedicati che si collegano ai tuoi spazi, cartelle ed elenchi di ClickUp

Collega ogni messaggio alle attività e ai documenti di ClickUp correlati

Trasforma i messaggi in attività concrete con un solo clic Puoi anche utilizzare l'IA per riassumere lunghi threads in azioni da intraprendere e dare seguito ai commenti senza mai uscire dalla vista del progetto. E per facilitare la migrazione da Slack, puoi persino importare i tuoi canali e la cronologia di Slack nella chat di ClickUp con un solo clic. 🎥 Ulteriori informazioni qui:

2. Google Calendar

Quando le tue attività sono su ClickUp e le tue riunioni su un calendario separato, devi attivare/disattivare continuamente le schede per pianificare la tua giornata. E quando ti sfuggono anche i minimi dettagli, ti ritrovi con l'agenda troppo piena. Le scadenze dei tuoi progetti si scontrano con chiamate una dopo l'altra, senza lasciarti spazio per portare avanti le attività pianificate.

Visualizza gli eventi di oggi e di domani dalla barra dei comandi AI utilizzando l'integrazione ClickUp-Google Calendar

L'integrazione tra ClickUp e Google Calendar risolve questo problema tramite la sincronizzazione delle tue attività e del calendario degli appuntamenti in un'unica vista. Collegando questi due strumenti, puoi assicurarti che ogni scadenza sia presa in considerazione insieme alle tue riunioni, offrendoti un quadro realistico della tua capacità giornaliera.

Funzionalità principali dell'integrazione tra Google Calendar e ClickUp

Sincronizzazione bidirezionale: crea un'attività di ClickUp e visualizzala sul tuo Google Calendar; sposta un evento del calendario e la data di scadenza dell'attività verrà aggiornata su ClickUp

Time blocking: trascina le attività dalla barra laterale di ClickUp direttamente sul tuo Calendario per riservare del tempo dedicato esclusivamente al tuo lavoro più importante

Visibilità delle riunioni: visualizza i tuoi eventi di Google Calendar all'interno visualizza i tuoi eventi di Google Calendar all'interno della vista nativa " ClickUp Calendar " di ClickUp per avere un quadro completo della tua disponibilità quando pianifichi le attività

Integrazioni personali e dell'area di lavoro: collega i calendari privati al tuo Planner personale o collega i calendari condivisi del team a specifiche : collega i calendari privati al tuo Planner personale o collega i calendari condivisi del team a specifiche cartelle e elenchi di ClickUp

📌 Vantaggio di ClickUp: mentre una sincronizzazione standard ti tiene informato, ClickUp Calendar fa un passo in più utilizzando l'IA per pianificare la tua giornata. Invece di spostare manualmente i blocchi quando una riunione si protrae, ClickUp può bloccare automaticamente il tempo dedicato alla concentrazione e riprogrammare le attività in base alle tue priorità. Trasforma il tuo calendario da una griglia statica in un assistente adattivo che ti garantisce di avere sempre tempo sufficiente per rispettare le scadenze.

🎥 Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni:

3. Zoom

La maggior parte di noi usa Zoom come sinonimo di riunioni video. Ed è fantastico per pianificarle, partecipare e registrarle. Ma cosa succede una volta terminata la riunione?

La registrazione è archiviata nel cloud di Zoom, gli appunti della riunione sono in un'app o in un documento separato e gli elementi da intraprendere sono sparsi tra email e messaggi. Questo rende difficile per chiunque abbia perso la riunione mettersi al passo.

Apri una sala riunioni personale, partecipa alle riunioni in programma e ricevi le note delle riunioni nella tua finestra In arrivo ClickUp grazie all'integrazione ClickUp-Zoom

L'integrazione ClickUp-Zoom colma questa lacuna inserendo il contesto della riunione direttamente nel flusso di lavoro del progetto. Puoi avviare o pianificare chiamate Zoom direttamente da un'attività di ClickUp. E ricevere la registrazione della riunione all'interno di ClickUp al termine della stessa.

Il risultato? Discussioni e decisioni rimangono centralizzate proprio dove si svolge effettivamente il lavoro.

Funzionalità principali dell'integrazione Zoom + ClickUp

Avvia riunioni direttamente dalle attività di ClickUp: avvia una chiamata Zoom con un solo clic e il link alla riunione verrà automaticamente allegato all'attività corrispondente per un facile accesso

Pianifica riunioni future: crea una nuova riunione Zoom per una data e un'ora specifiche direttamente da un'attività, per mantenere la sincronizzazione tra la Sequenza del progetto e gli incontri

Link alle registrazioni: aggiungi l'URL della registrazione su cloud come allegato all'attività dopo la chiamata, fornendo un facile punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di rivedere la discussione

🛑 Ma non è tutto! Se vuoi andare oltre la semplice "connessione" delle tue riunioni e effettuare effettivamente l'automazione del lavoro successivo, ClickUp SyncUps e AI Notetaker sono gli aggiornamenti definitivi. Invece dei follow-up manuali, AI Notetaker si unisce ai tuoi SyncUps (e persino alle tue riunioni su Zoom, Google Meet o Teams) per acquisire trascrizioni ricercabili, riassunti intelligenti e punti chiave in tempo reale.

Ottieni trascrizioni accurate con le etichette dei parlanti, i riassunti, le registrazioni e le azioni da intraprendere elencate in modo ordinato in un unico documento, utilizzando ClickUp AI Notetaker

La parte migliore? ClickUp AI identifica gli elementi da intraprendere durante la conversazione e può trasformarli automaticamente in attività assegnate non appena la riunione termina. Con questa potente combinazione, ottieni tutti i vantaggi di una videochiamata senza l'onere di prendere appunti manualmente o effettuare la creazione di attività.

📚 Leggi anche: Come utilizzare l'IA per prendere appunti

4. Microsoft Teams

Per le organizzazioni che utilizzano Microsoft 365, Microsoft Teams è la porta d'accesso alla loro giornata lavorativa. Ma la costante necessità di tornare a uno strumento di project management separato per aggiornare le attività o verificare lo stato di avanzamento intrappola il tuo team in un circolo vizioso di cambio di contesto. Questo distoglie il tuo team dal flusso di lavoro e rende più difficile mantenere allineate le conversazioni e il lavoro.

Consolida i dettagli rilevanti nelle attività per ottenere un contesto completo utilizzando l'integrazione ClickUp-Microsoft Teams

L'integrazione di ClickUp con Microsoft Teams elimina questa barriera incorporando il tuo spazio di lavoro direttamente nel tuo hub di comunicazione. Invece di uscire da Teams per gestire il lavoro, puoi portare le tue bacheche, i tuoi elenchi e i tuoi documenti da ClickUp direttamente nei tuoi canali.

Caratteristiche principali dell'integrazione Microsoft Teams + ClickUp

Incorporamento in scheda: aggiungi qualsiasi vista o dashboard di ClickUp come scheda dedicata all'interno di un canale di Teams per un accesso immediato e contestualizzato al tuo lavoro

Notifiche nei canali: configura configura le automazioni di ClickUp per inviare notifiche relative alle attività in caso di modifiche di stato o nuovi commenti direttamente a un canale di Teams

Sviluppa i link: incolla l'URL di un'attività in qualsiasi chat per visualizzare automaticamente una scheda adattiva con anteprime dettagliate, inclusi lo stato, l'assegnatario e la priorità

App personale: aggiungi ClickUp alla barra laterale di Teams per accedere aggiungi ClickUp alla barra laterale di Teams per accedere alla tua Home di ClickUp , alle notifiche e a "Il mio lavoro" senza dover attivare/disattivare una scheda del browser

📌 Bonus: Se stai valutando diverse piattaforme di comunicazione per il team, questo video illustra le migliori alternative a Teams e le confronta in termini di funzionalità e capacità di integrazione.

5. HubSpot

Ogni professionista commerciale può confermarlo: un affare concluso con successo è solo l'inizio di un complesso percorso verso il successo del cliente. La vera sfida inizia durante il passaggio di consegne, quando un affare "chiuso con esito positivo" deve trasformarsi in un progetto o in un flusso di lavoro di onboarding.

Senza una connessione tra il tuo CRM HubSpot e il tuo strumento di project management, i dettagli fondamentali dei clienti finiscono sepolti nei thread di HubSpot, causando ritardi nell'avvio dei progetti e un'esperienza cliente frammentata.

Usa HubSpot per creare un'attività di ClickUp utilizzando l'integrazione ClickUp-HubSpot

Puoi automatizzare il passaggio dalle vendite all'assistenza con l'integrazione ClickUp-HubSpot. Collegando i dati del tuo CRM direttamente all'esecuzione del progetto, ti assicuri che, quando si conclude un affare, il team giusto venga avvisato e il lavoro inizi con il contesto completo.

Funzionalità principali dell'integrazione HubSpot + ClickUp

Crea attività dagli accordi: attiva automaticamente una nuova attività di ClickUp o applica un modello di progetto quando un accordo raggiunge una fase specifica nella tua pipeline

Sincronizza contatti e aziende: collega i record di HubSpot alle attività di ClickUp, offrendo al tuo team di progetto accesso immediato alle informazioni sui clienti

Trigger di automazione: utilizza trigger di automazione bidirezionali per aggiornare i ticket HubSpot quando un'attività di ClickUp viene completata, o viceversa

Integra ClickUp in HubSpot: Consenti al tuo team commerciale di visualizzare lo stato delle attività di progetto direttamente dall'interfaccia di HubSpot

Mentre la maggior parte delle integrazioni si limita a trasferire dati di base, ClickUp ti consente di mappare proprietà specifiche di HubSpot, come il valore dell'affare, la valuta o la data di chiusura, ai campi personalizzati di ClickUp. Ciò significa che il tuo team di evasione ordini riceve un brief di progetto completo, con tutti i requisiti tecnici e le preferenze del cliente già inseriti.

6. Salesforce

Per i team aziendali, Salesforce è spesso la fonte di riferimento per i dati dei clienti. Tuttavia, la realizzazione dei progetti avviene spesso in un sistema completamente separato. Ciò crea un significativo divario informativo, lasciando i team di progetto privi di contesto e i rappresentanti di vendita all'oscuro dello stato dei progetti post-vendita. Il risultato è un'esperienza cliente frammentata e infiniti follow-up interni.

Esamina le anteprime dei contenuti senza temere di perdere informazioni grazie all'integrazione tra Salesforce e ClickUp

Il tuo team può colmare il divario tra i team commerciali e quelli di consegna grazie all'integrazione Salesforce-ClickUp. Essa garantisce che i dati acquisiti durante il ciclo di vendita confluiscano direttamente nell'area di lavoro di produzione. Ciò fornisce ai team di consegna il contesto necessario per partire con il piede giusto.

Funzionalità principali dell'integrazione Salesforce + ClickUp

Automazione da opportunità a progetto: crea automaticamente un nuovo progetto o una nuova attività su ClickUp quando un'opportunità di Salesforce viene contrassegnata come "Chiusa - Vincita"

Sincronizzazione bidirezionale dei campi: mantieni i dati coerenti su tutte le piattaforme mappando i campi di Salesforce ai campi personalizzati di ClickUp, assicurandoti che gli aggiornamenti in entrambi gli strumenti si riflettano a livello globale

Collegamento degli account: collega i record dell'account Salesforce direttamente agli collega i record dell'account Salesforce direttamente agli elenchi o alle cartelle di ClickUp per una navigazione facile e veloce

Visibilità per le vendite commerciali: Integra Integra le viste di ClickUp direttamente in Salesforce, così i rappresentanti possono monitorare lo stato dei progetti e le attività cardine senza uscire dal loro CRM

💡 Suggerimento da esperto: La connessione tra Salesforce e ClickUp collega i due sistemi, riducendo il divario informativo. Tuttavia, ClickUp CRM elimina completamente questa separazione. Unendo la tua pipeline commerciale e la gestione dei progetti in un'unica piattaforma, elimini la necessità di complessi trigger Apex o middleware di terze parti. Identifica i potenziali clienti, concludi le trattative e ottieni informazioni approfondite grazie a decisioni basate sui dati con ClickUp CRM Grazie alle funzionalità CRM native di ClickUp, puoi calcolare la dimensione delle trattative nella vista Tabella, gestire le comunicazioni con i clienti tramite l'email integrata e utilizzare l'IA per riassumere la cronologia dell'account. È un modo più veloce e flessibile per gestire l'intero ciclo di vita del cliente, dal lead al partner a lungo termine, tutto in un unico posto.

7. Google Drive

Hai mai la sensazione che i tuoi file su Google Drive finiscano spesso per essere "senza casa"? Dai prototipi abbandonati alle diverse versioni dei report sulla reportistica commerciale per il secondo trimestre, tutto finisce ammucchiato insieme.

Quando i file non sono collegati direttamente alle attività a cui si riferiscono, diventa frustrante e difficile trovare le specifiche di un progetto o un foglio di calcolo specifico.

🌟 Per contestualizzare, un recente sondaggio di ClickUp ha rilevato che 1 professionista su 5 impiega più di 3 ore al giorno solo per cercare file, messaggi o ulteriori informazioni relative alle proprie attività.

Oltre allo spreco di tempo, questa frammentazione aumenta il rischio che qualcuno lavori su una versione obsoleta, causando errori costosi e risultati non allineati.

Gestisci e visualizza in anteprima i file in un unico spazio con l'integrazione tra Google Drive e ClickUp

Puoi tenere insieme i tuoi file e le tue attività con l'integrazione Google Drive-ClickUp. Invece di limitarti a incollare link, puoi allegare, visualizzare in anteprima e persino creare documenti Google, fogli di lavoro e presentazioni direttamente all'interno delle tue attività di ClickUp. Questo garantisce che tutto il tuo lavoro e la relativa documentazione di supporto siano conservati nello stesso posto.

Caratteristiche principali dell'integrazione tra Google Drive e ClickUp

Allega file: collega i file di Drive direttamente alle attività per visualizzare anteprime dettagliate che forniscono un contesto immediato all'assegnatario

Crea nuovi documenti: genera un nuovo documento Google, foglio di lavoro o presentazione direttamente da un'attività di ClickUp; il file viene automaticamente salvato sul tuo Drive e collegato all'attività

Cerca e collega: sfoglia le tue cartelle personali e condivise su Drive senza dover attivare/disattivare le schede, rendendo più facile trovare e allegare i file rilevanti

Gestione delle versioni: assicurati che il tuo team abbia sempre a disposizione l'ultima versione dei file, eliminando la confusione causata dai re-upload manuali

💡 Suggerimento da esperto: anche con una struttura dei file ben organizzata, trovare quella presentazione specifica può sembrare come cercare un ago in un pagliaio. In questo caso, ClickUp Brain MAX può farti risparmiare completamente la ricerca manuale. Utilizza Enterprise Search per cercare in tutte le tue app collegate a ClickUp, inclusi Google Drive, Slack e Gmail, per trovare il file o l'informazione esatta di cui hai bisogno con un semplice prompt in linguaggio naturale. La parte migliore di questa Super App IA desktop è che comprende il contesto del tuo lavoro per estrarre i dati più rilevanti. Con ClickUp Brain MAX, ottieni una ricerca intelligente e unificata tra gli spazi ClickUp, i drive cloud, GitHub e il web, il tutto da un'unica interfaccia IA desktop

8. Dropbox

Per i team creativi, Dropbox è spesso l'hub centrale per risorse di design, video e altri file di grandi dimensioni. Il problema è che il feedback e le approvazioni avvengono solitamente in uno strumento di project management separato.

Questo costringe i designer a scaricare continuamente i commenti e a ricaricare le nuove versioni. Questo flusso di lavoro macchinoso rallenta il ciclo di revisione e rende facile che i feedback vadano persi.

Digita /Dropbox nel commento di un'attività di ClickUp per creare un allegato in pochi clic utilizzando l'integrazione ClickUp-Dropbox

L'integrazione ClickUp-Dropbox ti consente di collegare i tuoi file Dropbox direttamente alle attività di ClickUp. In questo modo, le tue risorse e le conversazioni relative a esse rimangono tutte in un unico posto. Di conseguenza, ciò contribuisce a migliorare la produttività complessiva del tuo team e a raccogliere tutti i feedback proprio dove si svolge il lavoro.

Funzionalità principali dell'integrazione Dropbox + ClickUp

Allega file: collega file o intere cartelle di Dropbox direttamente alle attività, in modo che il tuo team abbia accesso immediato alle risorse necessarie

Supporto per l'anteprima dei file: visualizza immagini di alta qualità, PDF e i più comuni tipi di file creativi come anteprime senza doverli scaricare sul tuo disco locale

Navigazione tra le cartelle: esplora la tua directory Dropbox direttamente dall'interfaccia di ClickUp per trovare e creare allegati in pochi secondi

Comandi slash: Usa /dropbox in qualsiasi commento di un'attività per inserire rapidamente un link a un file senza interrompere il tuo flusso di lavoro

9. GitHub

I tuoi project manager e gli stakeholder non possono vedere cosa sta succedendo all'interno di GitHub senza dipendere dal team di ingegneri. Sono costretti ad affidarsi ad aggiornamenti manuali sullo stato o a lunghe riunioni solo per scoprire se una funzionalità/funzione è pronta per essere testata. Questa mancanza di visibilità crea una disconnessione tra l'esecuzione tecnica e la Sequenza più ampia del progetto.

Imposta il formato predefinito dei nomi da GitHub nell'App Center con l'integrazione GitHub-ClickUp

In questo caso, l'ideale è rendere trasparente il tuo flusso di lavoro di sviluppo con l'integrazione GitHub-ClickUp. Collegando i repository direttamente al tuo spazio di lavoro, rendi visibili a tutti i progressi dell'ingegneria, senza bisogno di effettuare il login su GitHub. Che uno sviluppatore stia inviando una correzione o aprendo una richiesta, gli aggiornamenti vengono trasferiti automaticamente su ClickUp, mantenendo l'intero team in sincronizzazione.

Funzionalità principali dell'integrazione GitHub + ClickUp

Collega rami e PR: associa un nuovo ramo GitHub o una richiesta pull a un'attività di ClickUp per vedere il suo stato aggiornarsi automaticamente

Riferimenti nei commit: inserisci un ID attività nel messaggio del commit (ad es. #abc123) per collegare automaticamente la modifica del codice all'attività di ClickUp corrispondente

Automatizza i cambiamenti di stato: usa usa i webhook di ClickUp per spostare un'attività e trigger azioni immediate, come spostare un'attività in "In revisione" quando si apre una PR o in "Chiuso" una volta che il codice viene unito

Visibilità per i PM: visualizza tutte le attività GitHub correlate, inclusi i rami di origine e di destinazione, senza uscire dalla vista Attività di ClickUp

👀 Lo sapevi? L'integrazione GitHub–ClickUp offre a tutti visibilità sulle attività di sviluppo. Ma con Codegen all'interno di ClickUp, puoi trasformare un'idea in codice senza uscire da ClickUp. Invece di limitarti alla sincronizzazione di commit e richieste pull, puoi assegnare un'attività a Codegen o effettuare una menzione @codegen, e questo potrà analizzare il contesto dell'attività, generare o correggere il codice e persino creare automaticamente una richiesta pull. Ciò significa che il lavoro può procedere all'interno di ClickUp, non solo esservi riportato. Automatizza il passaggio dai suggerimenti dell'IA alle richieste pull reali nel flusso di lavoro del tuo team con ClickUp Codegen

10. Zapier

Zapier è il connettore universale per lo stack tecnologico moderno, che collega ClickUp a oltre 6.000 app senza una sola riga di codice. Mentre ClickUp offre una solida libreria di integrazioni native, Zapier colma le lacune per strumenti di nicchia o flussi di lavoro tra app altamente specifici.

Elimina il lavoro manuale fungendo da relè digitale, trasferendo automaticamente i dati tra le tue app specializzate e la tua area di lavoro centrale.

Configura un trigger per monitorare le modifiche ai campi personalizzati in una posizione specifica dell'area di lavoro di ClickUp utilizzando l'integrazione Zapier-ClickUp

Utilizzando l'integrazione Zapier-ClickUp, puoi trasformare ClickUp in un Centro di comando completamente automatizzato. Monitora gli eventi trigger negli altri tuoi strumenti, come un nuovo lead in un CRM di nicchia o l'invio di un modulo, ed esegue immediatamente le azioni in ClickUp per far progredire i tuoi progetti.

Funzionalità principali dell'integrazione Zapier + ClickUp

Trigger: avvia un flusso di lavoro automatizzato (uno Zap) nel momento in cui viene creata un'attività, cambia lo stato o viene pubblicato un nuovo commento in ClickUp

Azioni: crea attività, aggiorna i campi personalizzati, pubblica commenti o aggiungi allegati in ClickUp in base agli eventi nelle tue altre app

Zap a più passaggi: concatena sequenze complesse, come ricevere un ticket del supporto clienti, creare un'attività di ClickUp e inviare una notifica a un canale Slack specifico contemporaneamente

Filtri e percorsi: usa usa la logica condizionale per assicurarti che gli Zap si attivino solo quando vengono soddisfatte condizioni specifiche, come l'inoltro dei ticket "Con priorità alta" a una cartella dedicata

📌 Il vantaggio di ClickUp: oltre Zapier con agenti e Automazioni nativi

Sebbene Zapier sia eccellente per collegare app esterne, spesso puoi gestire flussi di lavoro complessi e in più passaggi interamente all'interno di ClickUp utilizzando ClickUp Automazioni e Super Agents. Questo riduce la tua dipendenza dalle sottoscrizioni di terze parti e centralizza la tua logica.

Le automazioni di ClickUp ti consentono di semplificare le attività ripetitive che seguono un trigger. Ad esempio, quando lo stato di un'attività cambia in "Revisione legale", ClickUp può riassegnare automaticamente l'attività, aggiungere un tag specifico "Urgente" e inviare un'email a un partner.

Con AI Automation Builder, non devi nemmeno mappare manualmente i campi; ti basta descrivere il flusso di lavoro in un linguaggio semplice e ClickUp configura la logica al posto tuo.

Per un'esecuzione ancora più sofisticata, i Super Agent fungono da compagni di squadra basati sull'IA che operano direttamente nella tua area di lavoro. A differenza di uno standard Zap "if-this-then-that", questi agenti possiedono memoria e conoscenze infinite per gestire in modo contestuale i tuoi progetti specifici.

Puoi persino @menzionare un agente in una chat per fargli analizzare dati, redigere bozze di brief di progetto o riepilogare i report settimanali. Non si limitano a trasferire dati; riflettono sul contesto del tuo lavoro per eseguire attività di livello umano 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Crea Super Agent in ClickUp per automatizzare le attività dall'inizio alla fine, senza scrivere una sola riga di codice

11. Miro

Miro offre una tela infinita per mappare idee complesse. Tuttavia, l'ostacolo più grande per i team creativi è il divario tra ideazione ed esecuzione. Concetti brillanti catturati su post-it digitali spesso rimangono in Miro, scollegati dai piani di progetto strutturati in ClickUp.

Inevitabilmente, finisci per perdere slancio e dimenticare gli elementi da intraprendere.

Usa l'integrazione ClickUp-Miro per aggiungere un'attività di ClickUp esistente alla tua bacheca Miro

L'integrazione ClickUp-Miro garantisce che il tuo lavoro visivo proceda di pari passo con la realizzazione del progetto. Attraverso una connessione delle tue bacheche con l'area di lavoro, puoi passare dal brainstorming di alto livello alla gestione dettagliata delle attività senza perdere nulla del contesto creativo originale.

Funzionalità principali dell'integrazione Miro + ClickUp

Incorpora le bacheche: usa il comando slash /miro per aggiungere bacheche Miro interattive e in tempo reale direttamente nelle attività di ClickUp o nei documenti, per una visualizzazione fluida e contestualizzata

Crea attività dai post-it: Converti qualsiasi oggetto o post-it sulla tua bacheca Miro in un'attività di ClickUp con pochi clic, assicurandoti che le idee diventino immediatamente realizzabili

Collega le bacheche ai progetti: allega le bacheche Miro pertinenti a cartelle o elenchi, in modo che il tuo team abbia sempre a disposizione il materiale di riferimento visivo necessario per completare un progetto

Visibilità bidirezionale: aggiungi le attività di ClickUp esistenti a una bacheca Miro per visualizzare in tempo reale lo stato e gli ID mentre mappi i flussi di lavoro

😇 C'è anche un'altra soluzione: opta per il passaggio da app zero! Sebbene l'integrazione con Miro sia potente, le lavagne online di ClickUp offrono un'esperienza ancora più fluida eliminando completamente il passaggio da un'app all'altra. Poiché le lavagne sono native della piattaforma, puoi trasformare qualsiasi forma o post-it in un'attività con un solo clic, e tali attività rimangono collegate in modo permanente alla lavagna.

Converti note adesive, forme e testo in attività direttamente dalla tua lavagna online ClickUp

Puoi anche utilizzare la generazione di immagini tramite IA per trasformare i prompt di testo in immagini direttamente sulla tela e @menzionare i colleghi o collegare documenti senza mai uscire dall'interfaccia. È l'unica lavagna online completamente integrata con la tua chat, le attività e le sequenze dei progetti, rendendola un'alternativa più intelligente per i team dinamici che vogliono fare brainstorming e costruire allo stesso tempo.

12. Loom

Stanco di spiegare un processo visivo complesso o di fornire feedback dettagliati tramite testo? Ti capiamo. Passi la maggior parte del tempo a scrivere istruzioni, solo per vederle fraintese. La condivisione di un link a un video in una chat può essere un'alternativa migliore, anche se presenta le sue difficoltà.

Questi link finiscono facilmente nel dimenticatoio, costringendo il tuo team a una situazione di "link rot": a ripetere le stesse operazioni o a perdere tempo a scavare nella cronologia alla ricerca di una guida specifica.

L'integrazione tra ClickUp e Loom porta i video asincroni direttamente nel flusso di lavoro del tuo progetto. Incorporando le registrazioni nel punto in cui si svolge il lavoro, ti assicuri che ogni registrazione dello schermo e ogni messaggio video rimangano allegati all'attività o al documento pertinente, fornendo chiarezza immediata all'assegnatario.

Funzionalità principali dell'integrazione Loom + ClickUp

Incorpora le registrazioni: incolla qualsiasi link Loom in un'attività o in un documento e questo si aprirà automaticamente come video riproducibile, consentendo ai membri del team di guardarlo senza uscire da ClickUp

Registra da ClickUp: avvia il registratore Loom direttamente da un commento a un'attività per catturare lo schermo e la tua voce in pochi secondi

Allega a Docs: incorpora tutorial video e procedure operative standard direttamente in incorpora tutorial video e procedure operative standard direttamente in ClickUp Docs per creare una documentazione ricca e visiva, facile da seguire

Anteprime istantanee: visualizza immediatamente le miniature e i dettagli dei video, per avere un'idea del contenuto prima ancora di avviare la riproduzione

🙂 Pronto a dire addio alle sottoscrizioni superflue? Scopri ClickUp Clips!

Perché pagare per uno strumento di registrazione dello schermo separato quando puoi fare tutto gratis all'interno della tua area di lavoro di ClickUp? ClickUp Clips è l'evoluzione nativa e basata sull'IA del video asincrono. Poiché è integrato direttamente in ClickUp, i tuoi clip vengono automaticamente indicizzati e sono ricercabili.

Cosa lo rende ancora migliore? ClickUp Brain può trascrivere automaticamente i tuoi Clips, riecheggiare i punti chiave e persino trasformare le azioni oggetto di menzione in attività assegnate con un solo clic. Ogni registrazione viene archiviata nel tuo Hub clip centralizzato, così non dovrai mai più andare alla ricerca di un link mancante. È più veloce, più intelligente e ti aiuta a mantenere il budget sotto controllo.

Usa ClickUp Brain per trasformare i clip audio e video di ClickUp in informazioni utili

🧠 Curiosità: Il 41% dei team che sono passati a ClickUp ha dichiarato di aver sostituito 3 o più strumenti con ClickUp, mentre il 60% ha dichiarato di risparmiare più di 3 ore ogni settimana!

13. Harvest

Per le agenzie e i consulenti, Harvest è lo standard affidabile per la gestione delle ore fatturabili e della fatturazione ai clienti. Tuttavia, il monitoraggio del tempo in modo isolato, lontano dal tuo strumento di project management, crea un enorme carico amministrativo alla fine di ogni mese. Senza un collegamento diretto, sei costretto a un noioso processo di riconciliazione manuale, abbinando le voci alle attività solo per assicurarti che le tue fatture siano accurate.

Usa l'integrazione ClickUp-Harvest per il monitoraggio del tempo in un'attività di ClickUp

Invece di effettuare il monitoraggio dei tempi in modo isolato, puoi sincronizzare i tuoi timer direttamente con la tua area di lavoro grazie all'integrazione ClickUp-Harvest. In questo modo, ogni minuto registrato viene automaticamente attribuito all'attività corretta, garantendo una chiara visibilità sui costi del progetto e sulla capacità del team.

Funzionalità principali dell'integrazione Harvest + ClickUp

Tieni traccia del tempo dedicato alle attività: avvia un timer di Harvest direttamente da un'attività di ClickUp; la durata registrata, il titolo dell'attività e l'ID dell'attività vengono sincronizzati automaticamente con la tua tabella oraria di Harvest

Mappatura dei progetti: collega specifici progetti Harvest agli collega specifici progetti Harvest agli spazi o alle cartelle di ClickUp per mantenere la tua reportistica finanziaria organizzata e coerente con la gerarchia della tua area di lavoro

Contesto della fatturazione : genera fatture dettagliate con Harvest utilizzando dati granulari a livello di attività estratti direttamente dal lavoro quotidiano del tuo team

Inserimenti manuali: aggiungi o modifica il tempo in modo retroattivo nella finestra modale delle attività di ClickUp se ti sei dimenticato di avviare il timer al momento giusto

📌 Il vantaggio di ClickUp: monitoraggio del tempo e reportistica all-in-one

Se sei stanco di passare da un'app all'altra, puoi consolidare tutto con ClickUp Monitoraggio del tempo. Poiché è integrato nella piattaforma, avrai a disposizione un timer globale che ti segue su desktop, dispositivi mobili e persino sull'estensione ClickUp per Chrome.

Registra le voci relative al tempo senza passare a uno strumento esterno, utilizzando ClickUp Monitoraggio del tempo per i progetti

ClickUp va oltre la semplice registrazione delle ore; offre tabelle orarie e report dettagliati sulla durata del tempo impiegato che mettono a confronto il tuo lavoro richiesto con la durata stimata di ClickUp. Puoi contrassegnare il tempo come fatturabile, aggiungere note descrittive alle voci e utilizzare i rollup per visualizzare il tempo complessivo impiegato nell'intero progetto o nelle attività secondarie. È un modo più intelligente per gestire le operazioni della tua agenzia senza costi di sottoscrizione aggiuntivi.

🠠 Curiosità: Il monitoraggio del tempo non è un'invenzione aziendale moderna; la più antica testimonianza di registrazione delle ore di lavoro risale al 1772 a.C. nel Codice di Hammurabi, dove le prime leggi relative al salario minimo e alla durata delle attività furono incise nella pietra.

14. Figma

Ti sembra familiare questa situazione? I tuoi designer condividono link su Slack, gli sviluppatori trovano informazioni nei thread e i feedback finiscono sparsi tra i canali e i commenti su Figma.

È probabile che questo flusso di lavoro frammentato stia portando i tuoi sviluppatori a lavorare su file di progettazione obsoleti, con il risultato di rielaborazioni costose e frustranti.

Visualizza un'anteprima dettagliata di un URL Figma direttamente in ClickUp con l'integrazione ClickUp-Figma

Usa l'integrazione ClickUp-Figma per importare i tuoi progetti in tempo reale direttamente nel flusso di lavoro del tuo progetto. Incorporando i tuoi file insieme alle attività di implementazione, crei un'unica fonte di verità che mantiene i tuoi team creativi e tecnici perfettamente allineati.

Funzionalità principali dell'integrazione Figma + ClickUp

Incorpora i progetti: incolla un URL Figma in un'attività o in un documento per visualizzare un'anteprima interattiva; puoi scorrere e ingrandire il file senza mai uscire da ClickUp

Allineamento dei commenti: centralizza il tuo feedback discutendo le iterazioni di progettazione nei commenti di ClickUp proprio accanto alle attività secondarie di sviluppo

Gestione delle versioni: i file incorporati dispongono di funzionalità di aggiornamento della versione che si effettuano in modo automatico, garantendo che gli stakeholder e gli ingegneri abbiano sempre a disposizione l'iterazione più recente

Pannello delle app di Figma: una volta collegato un file, nella barra laterale delle attività compare un'icona dedicata a Figma, che funge da hub di accesso rapido a tutte le risorse di progettazione relative a quel lavoro

15. API di ClickUp

Le integrazioni native e gli strumenti no-code come Zapier coprono la maggior parte delle esigenze, ma i team aziendali spesso dispongono di sistemi interni proprietari o flussi di lavoro altamente specifici che richiedono un approccio personalizzato. Quando non esiste un connettore pronto all'uso, spesso ci si ritrova con silos di dati o soluzioni manuali che interrompono lo slancio del team.

L'API di ClickUp fornisce ai tuoi sviluppatori gli elementi fondamentali per creare una soluzione personalizzata. Questa API REST offre accesso programmatico all'intera area di lavoro, inclusi attività, elenchi, cartelle e commenti, colmando il divario tra ClickUp e i tuoi strumenti interni per un flusso di dati davvero senza soluzione di continuità.

Caratteristiche principali dell'API di ClickUp

Accesso CRUD completo: crea, leggi, aggiorna ed elimina in modo programmatico attività, elenchi, cartelle e altro ancora per mantenere i tuoi sistemi perfettamente sincronizzati

Webhook: Iscriviti agli eventi in tempo reale, come la creazione di un'attività o la modifica dello stato, per inviare automaticamente i dati alle tue applicazioni esterne nel momento stesso in cui si verificano

OAuth 2.0: Crea integrazioni sicure e di livello aziendale che effettuano l'autenticazione per conto degli utenti, nel rigoroso rispetto delle loro autorizzazioni esistenti

Limiti di frequenza e impaginazione: gestisci richieste di dati ad alto volume su larga scala grazie a limiti di frequenza ben documentati e all'impaginazione basata sul cursore, per prestazioni stabili

Come scegliere le integrazioni ClickUp giuste per il tuo team

Con oltre 1.000 integrazioni ClickUp disponibili nel ClickUp App Marketplace, si rischia di cadere nella trappola di un sovraccarico di integrazioni, ma avere una strategia intelligente di consolidamento degli strumenti è la chiave.

Inizia mappando i flussi di lavoro attuali del tuo team. Identifica i punti in cui trasferisci manualmente i dati tra le applicazioni: questi sono i candidati ideali per l'integrazione.

Ecco un modo semplice per stabilire le priorità:

Comunicazione e calendario: Inizia con gli strumenti che tutto il tuo team utilizza quotidianamente, come Slack, Microsoft Teams e Google Calendar. Queste integrazioni offrono un valore immediato riducendo il cambio di contesto per tutti Strumenti specifici per reparto: Passa ora ad analizzare i punti critici a livello di reparto. Se i passaggi di consegne nel reparto commerciale sono lenti, integra HubSpot o Salesforce. Se il tuo team creativo ha difficoltà con la gestione delle risorse, effettua una connessione con Figma e Dropbox Flussi di lavoro di nicchia e personalizzati: Infine, per colmare eventuali lacune, utilizza connettori di terze parti come Zapier o l'API di ClickUp per creare soluzioni personalizzate

👏 Adotta questo processo: Prova una nuova integrazione alla volta. Chiedi un feedback al tuo team e valuta se ti fa davvero risparmiare tempo prima di aggiungerne un'altra. L'obiettivo è creare un'area di lavoro che si adatti alle esigenze del tuo team, con ClickUp come unico hub per tutte le tue attività.

Le giuste integrazioni trasformano ClickUp da un software di project management autonomo in un'unica piattaforma che gestisce l'intera attività.

Iscriviti gratis a ClickUp e effettua la connessione della tua prima app oggi stesso.