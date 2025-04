Come creare un flusso di lavoro efficace per lo sviluppo del software

un buon software, come un buon vino, richiede tempo", dice il direttore di Joel Spolsky Ma il tempo non è l'unico ingrediente: conta anche Da fare con quel tempo.

Con l'emergere di nuovi strumenti, framework e metodologie ogni giorno, i team di sviluppo software sono costantemente sotto pressione per ottenere risultati migliori e più rapidi.

Ma c'è un problema: la velocità è ottima, ma senza struttura porta a errori di comunicazione e a infinite rielaborazioni.

È qui che entra in gioco un flusso di lavoro efficace per lo sviluppo del software. È la chiave per risolvere le sfide, evitare gli ostacoli e creare software che risolvano problemi reali.

In questa guida esploreremo le fasi chiave del ciclo di vita dello sviluppo del software e condivideremo consigli pratici per farle funzionare per il vostro team.

⏰ Riepilogo di 60 secondi

Un flusso di lavoro per lo sviluppo del software è un processo strutturato per costruire, testare e lanciare il software in modo efficiente

Fasi chiave: piano, progettazione, codice, test, distribuzione e manutenzione

Le best practice includono metodi Agile, CI/CD, documentazione chiara e collaborazione interfunzionale

ClickUp aiuta a gestire le attività, a monitorare i progetti, a collaborare con i team, ad automatizzare i flussi di lavoro e a mantenere i team organizzati

Che cos'è un flusso di lavoro per lo sviluppo del software?

Analizziamo il flusso di lavoro dello sviluppo software e perché è la chiave per mantenere il progetto in ordine.

Definizione e scopo

Un flusso di lavoro per lo sviluppo di software è un registro che gli sviluppatori seguono per costruire, testare e lanciare un'app in piena funzione. Con un flusso di lavoro solido, tutti i passaggi essenziali sono documentati, tutte le possibilità sono prese in considerazione e tutti i ruoli e le responsabilità sono chiaramente definiti e assegnati ai membri del team interessati.

Ecco come mantenere tutti nella zona di competenza:

👉🏽 Gli sviluppatori possono concentrarsi sul codice senza distrazioni

👉🏽 I team QA sanno esattamente quando passare al collaudo

👉🏽 I project manager possono monitorare lo stato di avanzamento e assicurarsi che le scadenze vengano rispettate

$$$a Importanza di un flusso di lavoro strutturato

Ecco perché un flusso di lavoro strutturato è indispensabile per qualsiasi progetto software:

Tiene sotto controllo il caos: I progettisti sanno quando concludere i prototipi, gli sviluppatori sanno quali funzionalità/funzione codificare e i tester si presentano in tempo alla festa

I progettisti sanno quando concludere i prototipi, gli sviluppatori sanno quali funzionalità/funzione codificare e i tester si presentano in tempo alla festa **Un flusso di lavoro solido vi guida, evita gli ostacoli e vi porta al traguardo più velocemente

Niente più momenti "oops": Un flusso di lavoro strutturato con punti di controllo, come le revisioni del codice e i primi test, aiuta a cogliere i problemi in anticipo

Un flusso di lavoro strutturato con punti di controllo, come le revisioni del codice e i primi test, aiuta a cogliere i problemi in anticipo Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno: Sviluppatori, progettisti e tester lavorano in sincronizzazione quando i ruoli sono cancellati fin dall'inizio

Sviluppatori, progettisti e tester lavorano in sincronizzazione quando i ruoli sono cancellati fin dall'inizio **Un flusso di lavoro solido, come Agile o Lean, aiuta il team ad adattarsi ai cambiamenti senza interrompere l'intero progetto

Fasi chiave di un flusso di lavoro per lo sviluppo del software

Parliamo ora delle sei fasi del flusso di lavoro per lo sviluppo del software.

Se riuscite a rispettare ognuna di esse, imposterete il vostro progetto verso un esito positivo. Affrettate o saltate le fasi? Preparatevi a mal di testa e a rielaborazioni.

1. Piano e raccolta dei requisiti

Questa è la fase del "cerchiamo di capire cosa stiamo facendo". 🤔

L'obiettivo è quello di delineare chiaramente le caratteristiche, le funzioni e l'ambito del software e di capire cosa è realistico fare nel rispetto delle tempistiche e del budget previsti.

**Cosa succede qui?

Gli sviluppatori hanno colloqui individuali con le parti interessate, come i client, gli utenti finali o i team interni, per raccogliere informazioni

con le parti interessate, come i client, gli utenti finali o i team interni, per raccogliere informazioni Usano lavagne online, note adesive o strumenti digitali per fare brainstorming e organizzare le idee

2. Progettazione e prototipazione

È qui che le idee iniziano a prendere forma, mostrando esattamente la funzione e la sensazione del software nel mondo reale. 🧩

**Cosa succede qui?

I designer UX/UI creano wireframe per mostrare dove ogni elemento andrà sullo schermo: niente colori o dettagli fantasiosi, solo la struttura

per mostrare dove ogni elemento andrà sullo schermo: niente colori o dettagli fantasiosi, solo la struttura i Mockup vengono dopo. Questi danno un'immagine più chiara dell'aspetto del prodotto finale con colori, font ed elementi di branding

vengono dopo. Questi danno un'immagine più chiara dell'aspetto del prodotto finale con colori, font ed elementi di branding Poi, il team del software costruisce un prototipo interattivo per vedere come gli utenti interagiranno con il prodotto. Non è completamente funzionante, ma è possibile individuare i problemi di usabilità ed evitare costose rielaborazioni nelle fasi successive

per vedere come gli utenti interagiranno con il prodotto. Non è completamente funzionante, ma è possibile individuare i problemi di usabilità ed evitare costose rielaborazioni nelle fasi successive Per i progetti più complessi, gli architetti di sistema mappano le connessioni con l'infrastruttura di **backend, i database e le API.

3. Codice e sviluppo

Ora arriva la parte che gli sviluppatori amano (e a volte temono): la costruzione di software in funzione. 🫣

**Cosa succede qui?

Gli sviluppatori di software frontend lavorano su quello che gli utenti vedono , come il design del sito web, il menu di navigazione, ecc.

, come il design del sito web, il menu di navigazione, ecc. Gli sviluppatori di backend gestiscono le funzioni dietro le quinte , come le API per le app di terzi e i gateway di pagamento

, come le API per le app di terzi e i gateway di pagamento Gli esperti di database impostano il modo in cui i dati vengono memorizzati, recuperati e aggiornati Sviluppo agile del software mantiene le cose organizzate. I team lavorano in cicli brevi (Sprints) per consegnare parti di software piccole e funzionali.

💽 Da sapere: Nel settore dello sviluppo software, l'"eleganza del codice" (o "codice pulito") è una pratica di grande valore. Non si tratta solo di estetica, ma di dare priorità alla leggibilità, alla maintainer e all'efficienza, che in ultima analisi porta a cicli di sviluppo più rapidi e a un minor numero di bug. Codice pulito di Robert C. Martin, è un lavoro fondamentale su questo argomento.

4. Test e garanzia di qualità (QA)

"Il vostro software funziona?" (probabilmente non ancora) 🫥

Ecco perché esiste questa fase. L'obiettivo è quello di cogliere quei momenti "che non avevo previsto" prima che diventino problemi reali.

**Cosa succede qui?

I tester QA eseguono più test per cogliere bug o difetti che potrebbero rovinare l'esperienza dell'utente

che potrebbero rovinare l'esperienza dell'utente I tester spesso eseguono l'app attraversoStrumenti di test QA per simulare migliaia di scenari reali e cogliere le vulnerabilità

Se il team di testing trova bug che impediscono all'app di funzionare come dovrebbe, invia al team di sviluppo report dettagliati sui bug.

Ecco come si presentano i diversi tipi di test delle applicazioni:

Tipo di test del software **Cosa controllare? Test funzionali Il pulsante "Aggiungi al carrello" aggiunge elementi? Test delle prestazioni Cosa succede quando 5.000 utenti sfogliano i menu durante la cena? Test di usabilità Gli utenti possono effettuare un ordine senza sentirsi smarriti o frustrati? Test di sicurezza Le informazioni di pagamento dei clienti sono criptate correttamente? Da fare: l'app estrae i menu, elabora i pagamenti e aggiorna lo stato delle consegne senza problemi?

5. Gestione della distribuzione e del rilascio

Avete codificato, testato e debuggato il vostro software. Ora è arrivato il momento di mostrare al mondo cosa è in grado di fare. Ma non è così semplice come premere "upload"; il processo richiede un'attenta cura dei dettagli. 🔍

**Cosa succede qui?

Il software passa dai test a un ambiente live (produzione) con utenti beta che provano l'app. Se l'esito è positivo, viene lanciato attraverso gli app store

con utenti beta che provano l'app. Se l'esito è positivo, viene lanciato attraverso gli app store I team si tengono pronti ad affrontare gli imprevisti con la massima attenzionegestendo il rilascio e utilizzandostrumenti di distribuzione continua per automatizzare gli aggiornamenti e il monitoraggio delle prestazioni. Se qualcosa va storto, possono ripristinare rapidamente le modifiche

6. Monitoraggio e manutenzione

Il vostro software è stato reso operativo, ma il lavoro non è finito. Con l'evoluzione delle esigenze degli utenti, l'aggiornamento dell'app è la chiave per rimanere all'avanguardia e generare ricavi. 🎯

**Cosa succede qui?

I team monitorano le metriche come il tempo di attività dei server, il coinvolgimento degli utenti e le valutazioni degli errori per identificare le aree da migliorare

come il tempo di attività dei server, il coinvolgimento degli utenti e le valutazioni degli errori per identificare le aree da migliorare Gli sviluppatori correggono i bug man mano che gli utenti li segnalano

man mano che gli utenti li segnalano I team del supporto dispongono aggiornamenti di periodo per mantenere l'app in sincronizzazione con i nuovi dispositivi, i sistemi operativi e le funzioni degli utenti, migliorando al contempo le sue funzionalità

Best Practices per un flusso di lavoro efficace nello sviluppo del software

Ecco come potenziare il flusso di lavoro e far sì che ogni passaggio sia importante:

1. Utilizzate metodologie Agile o Lean

Tradizionalmente, le aziende utilizzavano il metodo Waterfall, un processo rigido in cui ogni fase inizia solo dopo aver completato la precedente. Qualsiasi modifica comporta il ritorno all'inizio.

Questo metodo funziona bene in settori come la produzione o l'edilizia, dove le cose sono più lineari. Ma nello sviluppo del software? Non molto.

È qui che Agile e Lean project management entrano in gioco le metodologie Lean.

Ecco che cosa comportano:

il flusso di lavoro agile consente di lavorare in brevi e mirati periodi (chiamati "sprints"). Dopo ogni sprint, si rivede, si riceve un feedback e si modifica il lavoro

consente di lavorare in brevi e mirati periodi (chiamati "sprints"). Dopo ogni sprint, si rivede, si riceve un feedback e si modifica il lavoro il flusso di lavoro snello si concentra sulla rimozione dei passaggi non necessari per accelerare il processo di sviluppo del software

➡️ **Leggi di più I 7 principi Lean per aiutare lo sviluppo del software

2. Incorporare l'integrazione continua/la distribuzione continua (CI/CD)

Il vostro team ha terminato un grande aggiornamento di funzionalità/funzione. Ma quando si integra tutto, compaiono bug ovunque. I tentativi dell'ultimo minuto ritardano il rilascio, intrappolandovi in un ciclo di test, debug e attesa.

**Con CI/CD

Gli sviluppatori uniscono regolarmente le modifiche al codice in un repository condiviso. I test automatizzati vengono eseguiti ogni volta che viene aggiunto nuovo codice per individuare tempestivamente i bug

Una volta che il codice supera tutti i test, il CD lo deporta automaticamente in produttività. Niente più lunghi cicli di rilascio: le modifiche sono disponibili non appena sono pronte

3. Garantire una documentazione e una comunicazione chiare

Siete immersi nel codice, state facendo funzionare le cose e poi qualcuno vi dice: "Ehi, puoi documentarlo?". 😅

Ma ecco il bello: senza una solida documentazione, anche i migliori cervelli possono finire a grattarsi il titolo sul cosa, sul quando e sul perché di una semplice modifica del codice fatta un anno fa.

**Per ottenere una documentazione corretta

Documentate presto, documentate spesso: Documentate man mano che procedete, non alla fine, in modo da non dimenticare i dettagli chiave

Documentate man mano che procedete, non alla fine, in modo da non dimenticare i dettagli chiave Mantenere la documentazione semplice e accessibile: Mantenere la documentazione breve, chiara e al punto. Utilizzate un linguaggio semplice e diagrammi di flusso per rendere i concetti facili da digerire

Mantenere la documentazione breve, chiara e al punto. Utilizzate un linguaggio semplice e diagrammi di flusso per rendere i concetti facili da digerire Aggiornare regolarmente i documenti: Aggiornare la documentazione per mantenerla in linea con i cambiamenti

Aggiornare la documentazione per mantenerla in linea con i cambiamenti Centralizzare tutto: Archiviare tutti i documenti in un unico posto per risparmiare tempo e garantire che tutti sappiano dove trovarli

➡️ **Leggi di più Come creare un documento di progettazione del software?

4. Favorire la collaborazione interfunzionale

Il vostro team di sviluppatori crea una nuova funzionalità, ma non riceve input dal marketing, dalle vendite o dal supporto clienti. La funzionalità/funzione è valida dal punto di vista tecnico, ma non soddisfa le esigenze dei clienti.

**Per evitare questo problema, coinvolgete tutti in anticipo. Ecco come fare

Tenete dei check-in regolari del team: teneteli brevi; basta una veloce sincronizzazione per assicurarsi che tutti siano allineati e che nessuno lavori in un silos

teneteli brevi; basta una veloce sincronizzazione per assicurarsi che tutti siano allineati e che nessuno lavori in un silos Ruotare i responsabili dei team: Lasciare che siano persone di reparti diversi a guidare le iniziative per una migliore comprensione delle sfide reciproche

Lasciare che siano persone di reparti diversi a guidare le iniziative per una migliore comprensione delle sfide reciproche **Promuovere la condivisione delle conoscenze: ospitare sessioni tra i team in cui ogni reparto condivide le informazioni su cui sta lavorando

➡️ **Leggi di più Sviluppo collaborativo del software per migliorare la consegna

Come ottimizzare il flusso di sviluppo del software?

Volete migliorare il vostro sviluppo software? Iniziate con queste strategie di ottimizzazione.

1. Passare a un approccio iterativo o Agile

I metodi agili suddividono i progetti in parti più piccole e gestibili. Invece di aspettare mesi, si possono fornire funzionalità/funzione spesso e ottenere feedback rapidamente. Inoltre, i problemi vengono colti prima che si diffondano.

Tuttavia, la gestione di un flusso di lavoro Agile è complessa a causa dei continui cambiamenti, del coordinamento del team e delle scadenze ravvicinate. È qui che Il software per il project management agile di ClickUp aiuta.

Semplificare la reportistica di sprint con ClickUp Dashboard

I team agili spesso faticano a tenere traccia dello stato degli sprint e di come le attività si allineano agli obiettivi più grandi.

Con ClickUp Dashboard il sistema di controllo di ClickUp consente di ottenere una rapida istantanea dello stato del team, della velocità di sprint e degli obiettivi di sprint. Inoltre, i grafici di burndown e burnup aiutano a monitorare facilmente ciò che è stato terminato e ciò che resta da fare.

Visualizzate lo stato di avanzamento del progetto e le prestazioni del team tramite i grafici burndown di ClickUp Dashboards

Utilizzate visualizzazioni personalizzate per ogni team con ClickUp Custom Views

I diversi team hanno esigenze diverse: i progettisti hanno bisogno di tabelle visive, gli sviluppatori di dettagli tecnici e i gestori del team di una chiara tabella di marcia. Ecco perché uno strumento uguale per tutti non è sufficiente. Le visualizzazioni personalizzate di ClickUp includere:

Vista Bacheca Kanban : Consente ai progettisti di monitorare le attività in modo visivo, come l'organizzazione delle fasi di progettazione UI/UX (ad esempio, wireframe, mockup, design finale)

Vista Elenco : Consente agli sviluppatori di immergersi in elenchi dettagliati di attività con specifiche tecniche, come attività di codifica, correzione di bug e passaggi di implementazione di funzionalità/funzioni

Vista Gantt: visualizzazione del grafico : Consente ai project manager di monitorare lo stato di avanzamento e di mappare le scadenze per i rilasci di funzionalità/funzione o per gli sprint

/$$$img/ : consente di monitorare le scadenze per i rilasci di funzionalità o per gli sprint https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-1.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Regolate le visualizzazioni delle attività in base alle esigenze del progetto con le visualizzazioni personalizzate di ClickUp

Automazioni per la pianificazione e la documentazione del progetto con ClickUp Brain

Avete appena concluso uno sprint e dovete pianificare il prossimo. Questo significa partecipare a riunioni interminabili, capire cosa fare e aggiornare innumerevoli documenti.

Ma con ClickUp Brain è possibile generare piani di sprint in pochi secondi, aggiornare istantaneamente i documenti e suggerire attività e sottoattività secondarie basate sul backlog. In questo modo il team risparmia tempo prezioso per concentrarsi sul lavoro di sviluppo vero e proprio.

Esempio di prompt: _Suggerite un piano di sprint per $$$a] con attività, priorità e date di completamento stimate

2. Sfruttare uno strumento di project management

Molte aziende assegnano i ruoli manualmente attraverso riunioni o email, il che funziona per i piccoli team. Tuttavia, per i progetti più grandi, l'uso di uno strumento di project management facilita l'assegnazione dei ruoli, il monitoraggio delle attività e la collaborazione.

Questo è esattamente ciò che Software per il project management del team ClickUp offerte. Attività di ClickUp fornisce un'interfaccia di facile utilizzo che mostra chi è assegnato a quale attività e monitora il suo stato, mantenendo il team allineato e i progetti in corso.

Ecco come funziona:

Quando si crea un'attività, è sufficiente fare clic sull'icona ""più"" nel riquadro di un membro del team per assegnargliela immediatamente

Assegnate le attività in base alle capacità e alle competenze dei membri del team. Inoltre, considerate le scadenze, le priorità, le dipendenze e il carico di lavoro per massimizzare la produttività

È inoltre possibile utilizzare ClickUp Assegnazione commenti per assegnare, riassegnare o risolvere i commenti nel flusso di lavoro dell'attività. In questo modo, le comunicazioni relative alle attività sono organizzate e non vengono trascurati i dettagli.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Assigned-comments-in-Tasks.png ClickUp 3.0 Commenti assegnati nelle attività /$$$img/

Create facilmente attività e assegnatele ai membri del team con ClickUp Assign Comments

Se non volete creare flussi di lavoro da zero, ClickUp dispone di più opzioni per l'assegnazione dei commenti modelli di sviluppo software che possono essere utili.

Questi forniscono framework precostituiti per attività come il monitoraggio dei bug, il piano di sprint e la gestione dei rilasci, in modo da poter iniziare rapidamente senza reinventare la ruota.

Il Modello di progetto del software ClickUp aiuta i team di prodotto, ingegneria, QA e progettazione a collaborare su una piattaforma centralizzata.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-192.png Modello di progetto software ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-134210145&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/

Il modello offre diverse visualizzazioni per monitorare lo stato di avanzamento: la Vista Bacheca organizza le attività in base allo stato (ad esempio, "In sviluppo" o "Pronto per la distribuzione"), la Vista Sequenza aiuta a mappare visivamente i flussi di lavoro, mentre la Vista Elenco visualizza tutte le attività e i loro dettagli in un elenco organizzato.

È anche possibile organizzare il lavoro in sprint, ciascuno con attività specifiche da completare. Ad esempio, se state costruendo un'app per dispositivi mobili, ecco come possono apparire gli sprint:

Sprint 1 : Attività di backend, come l'impostazione del database e le integrazioni API

: Attività di backend, come l'impostazione del database e le integrazioni API Sprint 2: Lavori di frontend, come la progettazione dell'interfaccia utente, l'autenticazione degli utenti e la connessione del frontend al backend

3. Investite in strumenti e piattaforme efficaci

Non ignorate strumenti di sviluppo software durante l'impostazione del flusso di lavoro.

Gli strumenti giusti aiutano a raggiungere più velocemente le attività cardine, ad allineare il team e a tenere sotto controllo la Sequenza. Ecco alcuni strumenti popolari che possono aiutarvi:

Categoria | Descrizione | Esempi |

| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- |

| Project management | Semplificare la gestione end-to-end del progetto con funzionalità per l'assegnazione di attività e ruoli, sprint e pianificazione delle risorse, collaborazione del team e reportistica del progetto | [| Controllo delle versioni | Monitoraggio delle modifiche al codice nel tempo, consentendo agli sviluppatori di salvare le versioni, rivedere, ripristinare o collaborare senza perdere lo stato di avanzamento | /href/ https://git-scm.com/Git/%href/ |](|GitHubory|Memorizzaeorganizzailcodiceperfacilitarnel'accessoelacollaborazione,prevenendoiconflitti|/href/ https://github.com/GitHub/%href/ |)

oggi.