Ciclo di vita dello sviluppo software agile (Guida definitiva 2024)

volete saperne di più su SDLC Agile?

Sembra qualcosa di complicato da un noioso corso di project management, vero?

Ma non preoccupatevi.

L'SDLC Agile è in realtà molto divertente da imparare e non è poi così difficile.

In effetti, chiunque può superarlo dopo aver letto questo articolo.

Vi spiegheremo cos'è il ciclo di vita dello sviluppo software Agile e come si differenzia dall'SDLC tradizionale. Vi mostreremo inoltre come gestire in modo efficiente qualsiasi progetto Agile.

Iniziamo!

Cos'è l'SDLC?

SDLC è semplicemente l'acronimo di Software Development Life Cycle. Consiste in tutti i passaggi che portano alla realizzazione e al mantenimento di un software.

Come la maggior parte dei modelli SDLC, anche il modello Agile **segue i passaggi fondamentali dell'SDLC, con alcune variazioni. Prima di imparare la "magia Agile", cerchiamo di capire cosa c'è in un modello SDLC.

Nella maggior parte dei modelli SDLC, il ciclo di sviluppo passa attraverso fasi quali: Analisi dei requisiti .

Fase 5: Distribuzione

Dopo aver eliminato tutti i bug, o la maggior parte di essi, il vostro sito web è pronto per essere distribuito.

Il team operativo lavora ora con impazienza per renderlo operativo e funzionante senza problemi.

Per distribuire il software, devono occuparsi di cose quali:

Mettere in funzione tutti i server, il software e l'altro hardware per il rilascio

Impostazione dei collegamenti e dei database per garantire che tutto sia pronto

Tuttavia, prima della distribuzione finale, viene generalmente terminato un altro ciclo di garanzia della qualità (beta test/ test di accettazione degli utenti).

cosa succede in questo test?

Si dà il software ad alcuni personalizzati per verificare l'eventuale presenza di ulteriori bug o problemi di usabilità . Se c'è un problema, il team di sviluppo del software lo risolve prima della distribuzione finale.

e anche se la spedizione di un prodotto è un grande risultato, probabilmente non ci sarà una cerimonia di taglio del nastro per celebrarlo!

Fase 6: Manutenzione

non si può rilasciare il software e dimenticarsene, giusto?

a meno che non vogliate che la finestra In arrivo della vostra azienda sia piena di commenti di clienti arrabbiati!

Quando un sistema viene distribuito nel mondo reale, di tanto in tanto spuntano dei bug. Il vostro team di sviluppo dovrà realizzare delle patch per risolvere il problema.

Inoltre, riceverete dai vostri clienti un feedback su aspetti quali l'usabilità, la praticità o le idee di miglioramento, che potrete decidere di incorporare.

Per qualsiasi sistema basato su cloud (sito web, software o app), il team operativo ha un altro ruolo importante in questa fase del processo SDLC. Si assicura che il software del server sia sempre aggiornato e che l'hardware sia in grado di gestire il carico.

Ad esempio, se gli utenti aumentano di 30.000 unità nell'arco di sei mesi, è probabile che sia necessario aggiungere altri server per garantire che il sistema funzioni senza problemi.

e con questo abbiamo terminato il processo dell'SDLC

ma aspettate... Da fare: come cambia il modelloSDLC nello sviluppoagile?

Per saperlo, occorre innanzitutto avere un'idea chiara del framework Agile.

per coloro che hanno già le idee chiare sul processo Agile , sono in grado di capire come funziona il processo Agile cliccare qui per saltare direttamente al modello _Agile SDLC

Che cos'è Agile? Agile è un'ampia metodologia di project management che si concentra sul coinvolgimento del cliente in ogni passaggio del processo di sviluppo.

da fare?

L'approccio Agile suddivide l'intero progetto in cicli di sviluppo più piccoli, chiamati iterazioni o sprint.

Nella metodologia Agile, per ogni iterazione si sviluppa una versione specifica del software di lavoro. Questa è chiamata incremento.

Alla fine dell'iterazione, il cliente esamina l'incremento e fornisce il suo feedback, che viene incorporato nell'iterazione successiva. Il ciclo continua finché il software non è completamente sviluppato, dando ai clienti esattamente ciò che desiderano.

Ecco un esempio di un processo di sviluppo software reale per chiarire le cose:

Supponiamo che stiate sviluppando una nuova app per incontri utilizzando il tradizionale modello Waterfall.

Il vostro team di progetto normalmente impiegherebbe un anno per rilasciare l'app.

Ma un mese dopo il lancio dell'app, scoprite che alla maggior parte dei vostri utenti non piacciono quei filtri fotografici "carini" che il vostro team ha impiegato due mesi a sviluppare!

straziante, vero?

Tutto quel tempo e quel denaro, insieme alla sanità mentale del team, sono andati fuori dalla finestra!

Tuttavia, le cose sarebbero diverse se aveste utilizzato l'approccio Agile.

Nello sviluppo Agile, alla fine di ogni processo iterativo (che dura circa 2-4 settimane), si ottiene un feedback dai clienti sull'ultimo incremento. In questo modo, utilizzando il metodo Agile, è possibile eliminare una funzionalità/funzione scadente senza sprecare tempo e denaro per svilupparla.

la parte migliore?

Con il metodo Agile, il vostro software sarà esattamente come i vostri clienti vorrebbero che fosse. Imparare a implementare i flussi di lavoro Agile 💜

Il modello SDLC Agile

Rispondiamo ora alla domanda del bug:

da cosa dipende il ciclo di vita dello sviluppo del software nel framework Agile?

Risposta breve: il processo di sviluppo e il modello rimangono invariati.

Tuttavia, l'esecuzione diventa iterativa e incrementale, seguendo le pratiche Agile, come menzionato nel manifesto Agile.

da fare: cosa significa?

Iterativo : il ciclo viene ripetuto fino a quando non si ottiene il risultato desiderato

: il ciclo viene ripetuto fino a quando non si ottiene il risultato desiderato Incrementale: ogni ciclo ha qualcosa di più avanzato da offrire (l'incremento)

Il modello Agile SDLC viene eseguito e ripetuto a ogni iterazione (in genere, l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software dura solo un mese circa) fino a ottenere il prodotto finale.

Ricordate che nello sviluppo software Agile gli stakeholder intervengono alla fine di ogni iterazione e forniscono il loro feedback. Questo viene poi incorporato nella fase di analisi dei requisiti della successiva iterazione di sviluppo del software.

Ecco come cambiano le fasi del SDLC nel modello Agile SDLC:

Analisi dei requisiti : incorpora i suggerimenti ricevuti alla fine dell'iterazione precedente

: incorpora i suggerimenti ricevuti alla fine dell'iterazione precedente Progettazione : il feedback viene tenuto in considerazione durante la progettazione del prossimo incremento

: il feedback viene tenuto in considerazione durante la progettazione del prossimo incremento Codice e sviluppo : gli sviluppatori lavorano per costruire l'incremento (che include solo alcune funzionalità/funzione) piuttosto che costruire l'intero software in una volta sola

: gli sviluppatori lavorano per costruire l'incremento (che include solo alcune funzionalità/funzione) piuttosto che costruire l'intero software in una volta sola Test : i tester progettano ed eseguono i piani di test in base all'incremento

: i tester progettano ed eseguono i piani di test in base all'incremento Deployment : il team operativo distribuisce la versione appena sviluppata

: il team operativo distribuisce la versione appena sviluppata Manutenzione: la nuova versione del software viene monitorata dal team operativo per assicurarsi che il lavoro funzioni correttamente prima di iniziare l'iterazione successiva

Si noti che nel ciclo di vita dello sviluppo software Agile, dopo la distribuzione, l'interazione e il feedback del cliente sono necessari prima di iniziare il ciclo successivo.

non avete ancora completato le differenze tra il modello di sviluppo Agile e il modello SDLC tradizionale?

Non preoccupatevi. Abbiamo in serbo per voi molto di più!

Agile Vs. Modelli SDLC tradizionali

In genere, quando si parla di SDLC, ci si riferisce al modello tradizionale di Cascata Modello SDLC.

da fare in che modo il modello SDLC differisce tra la metodologia Agile e la metodologia Waterfall?

risposta breve: il modello Agile è flessibile e adattabile

Nel modello Waterfall tradizionale, l'interazione o il feedback del cliente non sono disponibili. Quindi, il team passa molto tempo nella fase di analisi dei requisiti, assumendo ciò di cui gli utenti avrebbero bisogno.

Una volta decise le funzionalità/funzione da costruire e su cui lavorare, questo rimane un obiettivo chiaro per tutta la durata del progetto e non può essere cambiato in nessuna fase successiva. Il ciclo di vita dello sviluppo del software si protrae normalmente per un anno o fino a quando il software è pronto e finalmente distribuito.

Tuttavia, nel caso di Agile SDLC, il Team Agile non dedica molto tempo alla fase dei requisiti, perché sa che è flessibile e può rivederla in qualsiasi momento in futuro.

ecco un rapido grafico che riepilogherà queste differenze:{\i}

Modello SDLC Agile Modello SDLC Tradizionale Flessibilità È molto flessibile e può adattare rapidamente il progetto in base alle esigenze e alle richieste degli utenti Cicli di iterazione Utilizza tutte le iterazioni necessarie, ognuna delle quali dura circa 2-4 settimane Affronta l'intero progetto in un unico lungo ciclo Approccio Ha un approccio iterativo Utilizza un approccio lineare Documentazione Ha una documentazione minima Ha una documentazione intensiva Dimensione del progetto È adatto a progetti di tutte le dimensioni, grazie alla sua adattabilità È adatto a progetti più piccoli, poiché il margine di errore è minore Pianificazione Nelle fasi iniziali è necessaria una pianificazione minima, in quanto le modifiche possono essere apportate in seguito Prima dell'inizio del processo di sviluppo è necessario un processo di pianificazione intensivo Consegnabilità Un prodotto parzialmente funzionante viene consegnato alla fine di un'iterazione Il prodotto funzionante è disponibile solo verso la fine del processo di sviluppo del software

quindi, qual è il modello giusto per la vostra azienda?

Vediamo i pro e i contro di ciascun modello SDLC, in modo che possiate decidere da soli.

Ecco alcuni motivi per prendere in considerazione l'utilizzo di un modello tradizionale come il modello Waterfall:

Facile da capire e da implementare

Facilmente gestibile grazie alla rigidità della sua struttura

Gli obiettivi e le attività cardine sono cristallini

Alcuni difetti della metodologia SDLC convenzionale includono:

Elevato fattore di rischio dovuto alla mancanza di flessibilità e adattabilità

Non è adatta a progetti di sviluppo software grandi e complessi

Non è disponibile alcun software funzionante fino alla fine del ciclo di sviluppo del software

Vediamo ora alcuni vantaggi del modello di sviluppo software Agile:

Fattore di rischio minimo grazie all'elevata flessibilità e adattabilità

Fornisce software parzialmente funzionante per tutto il ciclo di sviluppo

Promuove una migliorelavoro di squadra (auto-organizzazione efunzione trasversale)

Alcuni svantaggi del modello di sviluppo software Agile sono:

La riunione delle scadenze può essere impegnativa, poiché l'intero ciclo è breve

Scorrimento dell'ambito può diventare un problema

Tuttavia, con pratiche efficienti di project management, è possibile superare tutte queste sfide!

Vediamo più da vicino come:

Come gestire efficacemente il ciclo di sviluppo del software agile

La gestione di un progetto può essere impegnativa, soprattutto quando si tratta di un SDLC Agile in rapida evoluzione.

Ci sono traguardi, ruoli del team, obiettivi e molte parti in rapido movimento.

fortunatamente, non è necessario essere un supereroe fulmineo per gestire un SDLC Agile

Tutto ciò che serve è un software potente come ClickUp, che rende la gestione del ciclo di vita Agile una passeggiata.

**Aspetta, cos'è ClickUp?

ClickUp è il sito del mondo software di project management Agile con la più alta valutazione al mondo .

Se avete bisogno di aiuto con:

Qualsiasi metodologia come Kanban , Scrum agile o Programmazione Estrema

Gestire il backlog di prodotto o di sprint

Tenere traccia dei processi di test, come i test sui bug o i test di sicurezza

Qualsiasi processo di piano, come ad es pianificazione dello sprint o la pianificazione delle risorse

ClickUp ha pensato a voi!

sembra fantastico?

Vediamo come ClickUp può aiutarvi nell'intero processo di sviluppo del software:

A. Obiettivi Gli obiettivi sono importantissimi per ogni progetto.

senza di essi, il vostro progetto sarà come una nave sperduta in mezzo all'oceano_.

Poco prima di iniziare la prima iterazione del ciclo di vita del software, è necessario impostare obiettivi a lungo e a breve termine per il vostro progetto Agile.

Ecco come si presentano gli obiettivi nella metodologia Agile:

Ottimizzare il design della pagina di destinazione per massimizzare l'interazione con il cliente

Aggiungere una funzionalità/funzione di timer alla pagina di atterraggio

Aggiungere una funzionalità/funzione di popup quando l'utente esce dalla pagina web

Di solito, in ogni fase di analisi dei requisiti, si hanno più obiettivi di cui occuparsi.

ma Da fare per tenere traccia di ogni obiettivo?

Tenere traccia di tutto su un pezzo di carta non è certo una buona opzione nel 2022.

chissà cosa può succedere a quel foglio di carta?!

Per fortuna, la funzionalità Obiettivi di ClickUp può aiutarvi!

Gli obiettivi sono contenitori di alto livello che possono essere suddivisi in traguardi più piccoli, più facili da raggiungere. In questo modo, oltre a mantenere tutto organizzato, si motiva anche l'utente Agile o Scrum team dando loro una frequente sensazione di realizzazione.

Inoltre, ad ogni traguardo completato, ClickUp aggiorna automaticamente la percentuale di stato del team in tempo reale. In questo modo, tutti hanno un quadro chiaro di quanto siano vicini al raggiungimento dell'obiettivo.

Utilizzando gli Obiettivi di ClickUp, potete anche:

Quantificare i vostri obiettivi Agile con OKR (Oggetti e Risultati Chiave)

Creare scorecard settimanali per una migliore valutazione delle prestazioni

Monitoraggio di Scrumsprints o di qualsiasi progetto in tempo reale

B. Automazioni del flusso di lavoro ClickUp Automazioni

la funzionalità/funzione consente di automatizzare le attività ripetitive e noiose, offrendo tonnellate di automazioni. In questo modo si risparmia tempo e si liberano risorse utili per attività che ne hanno effettivamente bisogno.

Ecco come funziona il flusso di lavoro Automazioni:

Se un'attività trigger e si verifica un'azione di condizione è vera, una specifica azione viene eseguita automaticamente.

Un po' come:

Se un gioco viene lanciato e i giocatori sono contenti, lo champagne scoppia automaticamente.

Con ClickUp, potete creare un'automazione personalizzata per i vostri flussi di lavoro del modello Agile.

Tuttavia, potete anche iniziare immediatamente con le oltre 50 Automazioni precostituite di ClickUp.

Ecco alcune Automazioni utili per aiutarvi a gestire il ciclo di vita dello sviluppo software Agile processo:

Cambiare automaticamente l'assegnatario quando cambia lo stato di un'attività

Applicare un modello arisparmiare tempo durante la creazione di un'attività

Aggiornare automaticamente la priorità di un'attività quando la sua lista di controllo viene cancellata

Cambiare automaticamente i tag quando arriva la scadenza di un'attività

Archiviare un'attività quando la sua priorità viene cambiata

fare clic su qui per controllare altre Automazioni preimpostate)_

C. Visualizzazioni multiple Che si tratti dello sviluppo di software o della navigazione di una nave, visualizzare bene le cose aiuta!

Con le Viste multiple di ClickUp, è possibile visualizzare una panoramica perfetta di ciò che i membri del team stanno affrontando in qualsiasi fase del modello SDLC.

Ecco i tipi di visualizzazione disponibili in ClickUp:

Vista Elenco : ottimo per i team che preferiscono visualizzare il proprio dashboard in formato Stile GTD elenchi di Da fare

Vista Bacheca : visualizza le attività sulla tua dashboard in Stile Kanban* Visualizzazione del calendario: pianificare e gestire il piano del progetto su un calendario

Vista Riquadro : visualizza le attività ordinate per assegnatario per sapere immediatamente chi sta lavorando su cosa

Modalità Me : mostra le attività che sono state assegnate solo a voi

**Come utilizzare queste visualizzazioni?

Ad esempio, un gestore del progetto o uno Scrum master può utilizzare la vista Riquadro per verificare se il team è sovraccarico di lavoro. Basta un solo sguardo!

Inoltre, quando si deve pianificare un progetto di Riunione Scrum è possibile passare rapidamente alla visualizzazione Calendario con un singolo clic.

D. Dashboard Un capitano non dovrebbe mai perdere di vista tutto ciò che accade intorno a lui.

ricordiamo tutti il Titanic, vero?

Allo stesso modo, un project manager deve avere un'idea chiara di tutto ciò che accade in ogni passaggio del ciclo di vita dello sviluppo del software.

Con il Dashboard di ClickUp, questo è esattamente ciò che otterrete!

Le dashboard forniscono grafici visivi di alto livello dell'intero progetto. Potete monitorarli e assicurarvi che tutto proceda senza intoppi.

Utilizzando un sistema personalizzabile sprints widget è possibile aggiungere più grafici alla propria dashboard, come ad esempio:

Grafici sulla velocità : visualizzano la percentuale di completamento di un insieme di attività

Grafici burndown : previsione della quantità di lavoro rimanente nel progetto

Grafici di burnup : rivelano la quantità di lavoro già completata in un progetto

Grafici di flusso cumulativo : presenta lo stato di avanzamento dell'attività nel tempo

E. Stati personalizzati delle attività non è possibile chiamare i propri dipendenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e chiedere loro aggiornamenti sui progetti

non solo influirà sulla loro produttività, ma li infastidirà molto

Con ClickUp, non dovrete mai chiedere un aggiornamento di stato.

sembra fantastico, ma come?

Con i Stati personalizzati di ClickUp, potete visualizzare rapidamente lo stato di qualsiasi attività ogni volta che ne avete bisogno.

Ma la parte migliore è che potete personalizzare questi stati in base ai termini del progetto.

Ad esempio, nella fase di test del software, invece di usare un'attività come "in corso", si può usare qualcosa di rilevante come "beta testing in corso".

Ma aspettate, questa era solo la punta dell'iceberg. Letteralmente.

ClickUp offre molte altre utili funzioni funzionalità/funzione per semplificare la vita di ogni project manager.

Ecco alcune altre cose di questo Agile strumento per il project management può aiutarvi con:

Priorità : dare priorità alle attività del progetto Agile in base alla loro urgenza

Reportistica : accesso a reportistica dettagliata sulle prestazioni del team

Pulse : sapere quali attività del team di progetto sono più attive durante il giorno

Dipendenze : affrontare le attività nel giusto ordine

Monitoraggio nativo del tempo : monitoraggio delle ore di produttività del team senza dover lasciare la piattaforma ClickUp

Commenti assegnati : creare elementi d'azione a partire dai commenti per assicurarsi che non passino inosservati

Potenti app mobili : monitorate il vostro lavoro in movimento con le app di ClickUp per Android e iOS

Diritti di accesso personalizzati : seguite il principio Agile di coinvolgere i vostri clienti senza compromettere alcuna informazione sensibile del progetto

Conclusione

A differenza dell'approccio Waterfall, l'approccio Agile adotta una strategia iterativa e incrementale per la metodologia SDLC.

il risultato?

prodotti migliori e clienti più felici!

Tuttavia, gestire progetti software tenendo d'occhio il team Agile non è uno scherzo.

Ecco perché dovete essere completamente attrezzati per questo con un potente software Agile come ClickUp.

Che abbiate bisogno di aiuto per la gestione del modello Agile o di qualsiasi altro modello SDLC tradizionale, ClickUp vi copre!

Cliccate sul capitano per iscrivervi a ClickUp e navigare nel vostro ciclo di vita di sviluppo del software con facilità!