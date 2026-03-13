Le 15+ migliori app per piccole imprese per semplificare il tuo lavoro

Le piccole imprese si muovono velocemente. Concludi affari, spedisci prodotti e risolvi problemi mentre le aziende più grandi stanno ancora programmando riunioni per decidere quando programmare le riunioni.

Ma la velocità non serve a nulla se si utilizzano gli strumenti sbagliati. Le migliori app per le piccole imprese rendono il lavoro più semplice, veloce e redditizio. 📈

Ecco le app aziendali che mantengono questa promessa.

Le migliori app per le piccole imprese in sintesi

Ecco un rapido confronto tra le migliori app aziendali. 📊

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi ClickUp Project management e collaborazione Dimensione del team: Adatto a aziende di tutte le dimensioni Gestione delle attività basata sull'IA, documenti, monitoraggio del tempo, automazioni, CRM, dashboard, chat, modelli Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Zoom Riunioni di team a distanza e webinar Dimensione del team: Ideale per team distribuiti e chiamate con i clienti Video in HD, sale di discussione, condivisione dello schermo, registrazioni delle riunioni Gratis; a partire da 15,99 $ al mese per utente Square Punti vendita e pagamenti mobili Dimensione del team: Ideale per attività di vendita al dettaglio e piccoli ristoranti POS, inventario, creazione di fatture, analisi commerciali Gratis; a partire da 29 $ al mese (+ costi di elaborazione) QuickBooks Contabilità e tenuta dei libri contabili per piccole imprese Dimensione del team: Ideale per imprenditori individuali e aziende di medie dimensioni Fatturazione, sincronizzazione bancaria, monitoraggio delle spese, reportistica sul flusso di cassa A partire da 19 $ al mese Expensify Gestione automatizzata delle spese Dimensione del team: Ideale per team sul campo, team finanziari e chi viaggia spesso SmartScan: ricevute, rimborsi, flussi di lavoro per l'approvazione A partire da 5 $ al mese per utente BambooHR Informazioni sui dipendenti e gestione delle risorse umane Dimensione del team: Ideale per team in crescita con esigenze in materia di risorse umane Self-service per i dipendenti, monitoraggio delle ferie, strumenti di onboarding Prezzi personalizzati WordPress Creazione flessibile di siti web Dimensione del team: Ideale per le PMI che necessitano di siti web personalizzati Temi personalizzati, ecosistema di plugin, strumenti SEO Gratis; i piani a pagamento partono da 9 $ al mese Wix Creazione di siti web con funzione drag-and-drop Dimensione del team: Ideale per fondatori e creativi Costruttore di siti web basato sull'IA, modelli, strumenti per l'e-commerce Gratis; i piani a pagamento partono da 17 $ al mese Canva Progettazione grafica rapida Dimensione del team: Ideale per esigenze di marketing, social media e progettazione interna Modelli, kit di branding, Magic Resize, collaborazione Gratis; i piani a pagamento partono da 15 $ al mese per utente Sortly Monitoraggio visivo dell'inventarioDimensione del team: Ideale per PMI che vendono prodotti e aziende di servizi Inventario basato su foto, scansione di codici a barre, avvisi Gratuito; i piani a pagamento partono da 49 $ al mese Google Analytics Traffico sul sito web e informazioni sugli utenti Dimensione del team: Ideale per le aziende con presenza online Fonti di traffico, coinvolgimento, conversioni, dashboard Free Wave Contabilità attenta al budget Dimensione del team: Ideale per liberi professionisti e piccoli provider di servizi Sincronizzazione bancaria, scansione delle ricevute, fatturazione, reportistica Gratis; piano a pagamento a 16 $ al mese Hootsuite Pianificazione e analisi dei social media Dimensione del team: Ideale per team di marketing e agenzie Pianificazione, analisi, monitoraggio del marchio, integrazioni A partire da 149 $ al mese Grammarly Business Stile di scrittura professionale e coerenza nel tono Dimensione del team: Ideale per team distribuiti e con un elevato volume di contenuti Suggerimenti grammaticali, tono del marchio, rilevamento del plagio Free; i piani a pagamento partono da 30 $ al mese per utente Calendly Pianificazione di appuntamenti e riunioni Dimensione del team: Ideale per team a contatto con i clienti e liberi professionisti Sincronizzazione dei fusi orari, integrazione del Calendario, promemoria Gratuito; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per utente TripIt Gestione degli itinerari di viaggio Dimensione del team: Ideale per ruoli che richiedono molti viaggi o per consulenti Avvisi sui voli in tempo reale, creazione automatica di itinerari dalle email Gratis; TripIt Pro a 49 $/anno Mailchimp Campagne di email marketingDimensione del team: Ideale per le PMI con esigenze di e-commerce o newsletter Automazioni, segmentazione, modelli, analisi Gratis; i piani a pagamento partono da 13 $ al mese

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, così puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Cosa dovresti cercare nelle app aziendali?

Gestire una piccola impresa è impegnativo, ma le app giuste possono alleggerire il carico di lavoro. Ecco a cosa dare la priorità per aumentare l'efficienza e la crescita:

Gestione semplificata delle attività: monitora il tempo dedicato alle attività grazie alle funzionalità relative a scadenze, assegnazioni di squadra, priorità e durata stimata

Sicurezza dei dati avanzata: proteggi i dati aziendali sensibili con la crittografia e la conformità al GDPR o allo standard SOC 2

Analisi in tempo reale: Accedi a report personalizzabili per monitorare vendite, spese o metriche di performance

Gestione dei clienti: effettua il monitoraggio delle interazioni e della cronologia dei clienti per personalizzare effettua il monitoraggio delle interazioni e della cronologia dei clienti per personalizzare il tuo processo CRM e migliorare la fidelizzazione

Accessibilità mobile: gestisci le operazioni ovunque ti trovi con app per piccole imprese che offrono versioni mobili affidabili e ricche di funzionalità

Automazione che fa risparmiare tempo: automatizza le attività ripetitive come l'email marketing o gli aggiornamenti dell'inventario per automatizza le attività ripetitive come l'email marketing o gli aggiornamenti dell'inventario per ottimizzare il flusso di lavoro

🔍 Lo sapevi? Le micro, piccole e medie imprese (MPMI) sono la spina dorsale delle economie di tutto il mondo. Rappresentano oltre il 90% di tutte le aziende, contribuiscono a circa la metà del valore aggiunto totale e generano più di due terzi dell'occupazione nel settore privato.

Le migliori app per piccole imprese aziendali

Ecco la nostra selezione delle migliori app per piccole imprese. 📋

1. ClickUp (La migliore piattaforma di lavoro all-in-one per le piccole imprese)

Dimmi di più ClickUp riunisce oltre 20 app in un'unica piattaforma IA integrata, così avrai tutto ciò che ti serve con un solo strumento

La maggior parte dei piccoli team deve affrontare lo stesso problema: troppi strumenti, troppo poco tempo.

La Small Business Suite di ClickUp punta sulla semplicità. È l'app completa per il lavoro, progettata per sostituire il tuo stack frammentato con un'area di lavoro IA convergente, in modo che il tuo team possa portare a termine le attività.

ClickUp ti offre un kit completo di strumenti per il project management, basato sull'intelligenza artificiale e pensato per i piccoli team.

Rendi il lavoro più facile da seguire

I piccoli team spesso si affidano all'istinto, ma questo ha i suoi limiti. Le attività di ClickUp ti aiutano a pianificare ogni progetto passo dopo passo. Puoi assegnare i titolari, impostare le date di scadenza e monitorare lo stato dei progressi.

Quindi, usa i campi personalizzati di ClickUp per adattare le attività al tuo modo di lavorare: aggiungi campi come il nome del cliente, il tipo di contenuto o la fase di revisione. E con le priorità delle attività di ClickUp, il tuo team saprà da dove iniziare.

Esempio: Gestisci una newsletter per i clienti? Crea attività per la stesura, la progettazione e l'approvazione. Aggiungi un campo personalizzato per il nome del cliente (“Maple & Co.”), tagga il tipo di contenuto, imposta la priorità e tutti sapranno esattamente cosa fare dopo, senza dover rincorrere gli aggiornamenti.

Crea riepiloghi delle attività e preparati più velocemente con ClickUp Brain

ClickUp Brain ti permette di passare da un modello di IA all'altro, come Claude, OpenAI e Gemini, in un unico spazio, così puoi sfruttare la potenza di tutti e tre senza sottoscrizioni aggiuntive.

Se lavori su più dispositivi, ClickUp Brain MAX porta la stessa potenza dell'IA sul tuo desktop, completa di funzione "Talk-to-Text" per prendere appunti, creare attività o catturare idee senza usare le mani. Immagina di dettare il tuo prossimo brief per il cliente o l'aggiornamento di una campagna: ClickUp lo trasformerà istantaneamente in un documento o in un'attività formattata. Nessuna perdita di contesto, nessuna digitazione necessaria.

Per i fondatori e i team indaffarati che devono destreggiarsi tra chiamate, riunioni e scadenze, questo strumento mantiene in flusso la creatività e facilita la documentazione, senza distrarre dall'obiettivo.

Tieni i tuoi documenti a portata di mano durante il lavoro

Processi, procedure operative standard e note non dovrebbero essere sparsi in cartelle casuali. ClickUp Docs mantiene tutto organizzato e facile da usare.

Crea e aggiorna i documenti interni utilizzando ClickUp Docs

Puoi redigere documenti, collegarli alle attività, assegnare azioni da intraprendere e mantenere tutto collegato al lavoro, senza che vada perso in uno strumento separato. E se stai partendo da zero, ClickUp Brain può aiutarti a creare contenuti più velocemente.

Mantieni le conversazioni nel contesto

I messaggi non vanno persi quando rimangono all'interno del lavoro. In ClickUp, le conversazioni in chat rimangono allegate all'attività, al documento o al progetto del cliente, così le decisioni non si perdono in 9 app diverse.

ClickUp Chat mantiene le tue conversazioni collegate all'attività o al progetto di cui trattano. Crea canali per ogni Elenco e trasforma i messaggi chiave in attività, così non ti perderai nulla.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Automatizza le attività ripetitive: configura configura le automazioni di ClickUp per trigger azioni come l'assegnazione di attività, le modifiche di stato o i follow-up senza alcun lavoro richiesto

Crea attività secondarie automaticamente: usa ClickUp Brain per generare elementi da intraprendere da Documenti e Attività, in modo che nulla venga tralasciato durante le revisioni

Organizza la tua settimana in modo intelligente: Pianifica automaticamente le attività con Pianifica automaticamente le attività con ClickUp Calendario e utilizza il time blocking basato sull'intelligenza artificiale per riservarti ore di lavoro concentrato

Ottieni una visione d'insieme: crea crea dashboard ClickUp per monitorare il carico di lavoro, lo stato di avanzamento delle attività e i registri delle ore lavorative in un unico posto

Trasforma le risposte in attività: crea crea moduli ClickUp per raccogliere feedback, richieste o aggiornamenti dei clienti e inviali direttamente nel tuo flusso di lavoro

Tieni traccia dell'intero flusso di lavoro in un unico posto: usa le funzionalità usa le funzionalità CRM di ClickUp per gestire contatti, follow-up e lo stato delle trattative senza uscire dalla tua area di lavoro

Porta con te i tuoi strumenti preferiti: collega app come Google Drive, Zoom e Outlook utilizzando collega app come Google Drive, Zoom e Outlook utilizzando le integrazioni di ClickUp

Inizia subito con i flussi di lavoro integrati: avvia progetti comuni, documenti o processi ricorrenti con pochi clic grazie avvia progetti comuni, documenti o processi ricorrenti con pochi clic grazie ai modelli di ClickUp

Limiti di ClickUp

Il software di project management offre un'ampia personalizzazione, ma ciò significa che potrebbe volerci un po' di tempo per strutturare la tua area di lavoro in modo che sia funzionale per il tuo team

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Da una recensione su G2 di un titolare di una piccola impresa:

ClickUp offre una gamma impressionante di funzionalità che rendono facile personalizzare i flussi di lavoro, gestire le attività e monitorare lo stato in un unico posto. Adoro il fatto di poter creare viste su misura per ogni progetto, impostare automazioni e integrarlo con altri strumenti che già utilizzo. È molto versatile, sia per il monitoraggio delle attività personali che per operazioni aziendali complesse. I modelli e le dashboard sono particolarmente utili per mantenere tutto organizzato e facile da seguire.

ClickUp offre una gamma impressionante di funzionalità che rendono facile personalizzare i flussi di lavoro, gestire le attività e monitorare i progressi in un unico posto. Adoro il fatto di poter creare viste su misura per ogni progetto, impostare automazioni e integrarlo con altri strumenti che già utilizzo. È molto versatile, sia per il monitoraggio delle attività personali che per operazioni aziendali complesse. I modelli e le dashboard sono particolarmente utili per mantenere tutto organizzato e facile da seguire.

Il nostro Manuale sull'IA per le piccole imprese spiega in dettaglio come utilizzare l'IA per ridurre la complessità anziché aggiungere ulteriori strumenti.

Supera la dispersione del lavoro con la soluzione convergente di ClickUp

🧠 Curiosità: La Small Business Administration è stata fondata nel 1953 per finanziare le imprese e difenderle dal punto di vista legale. Il suo mandato originario prevedeva l'aiuto alle piccole imprese nell'aggiudicarsi appalti pubblici a scapito dei concorrenti più grandi.

2. Zoom (Ideale per le riunioni di team a distanza)

tramite Zoom

Ricordi quando le videochiamate erano sinonimo di volti sgranati e momenti del tipo "mi senti adesso"? Zoom ha cambiato completamente le cose.

L'interfaccia è talmente intuitiva che anche il membro del tuo team meno esperto di tecnologia potrà partecipare senza problemi. E, beh, ciò che distingue questa app di collaborazione per piccole imprese è il modo in cui gestisce le interruzioni con eleganza. Quando la connessione di qualcuno si interrompe, può ricollegarsi senza intoppi senza interrompere l'intero flusso della riunione.

Le migliori funzionalità di Zoom

Organizza webinar e riunioni con un massimo di 1.000 partecipanti mantenendo la qualità video

Registra le riunioni direttamente su un'archiviazione cloud, così i membri del team potranno recuperare le discussioni che si sono persi

Crea sale di discussione durante le riunioni di grandi dimensioni per suddividere i partecipanti in gruppi più piccoli e favorire discussioni mirate ed esercitazioni di team

Condivisione contemporanea di applicazioni specifiche, lavagne online o più schermate durante le presentazioni

Limiti di Zoom

Il piano Free limita la durata delle riunioni a 40 minuti quando partecipano più di due persone

La qualità video diminuisce notevolmente durante le ore di picco o quando la connessione Internet è instabile

Le prime versioni di Zoom hanno dovuto affrontare problemi di sicurezza legati allo "Zoombombing", ma la maggior parte di essi è stata risolta. Tuttavia, le aziende del settore finanziario, sanitario o legale richiedono spesso livelli di sicurezza aggiuntivi

Funzionalità avanzate come la registrazione su cloud e i controlli amministrativi richiedono sottoscrizioni a pagamento

Prezzi di Zoom

Basic : Gratis

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Aziendale: 21,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zoom

G2: 4,6/5 (oltre 55.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 14.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoom?

Secondo una recensione su G2:

Onestamente, ciò che amo di più di Zoom Workplace è quanto renda tutto facile. Non devo stressarmi per capire come funzionano le cose, funziona e basta. Che si tratti di fare una chiamata veloce, effettuare la condivisione dello schermo o usare la chat per tenermi in contatto con i colleghi, tutto sembra davvero fluido e naturale. Mi piace anche il fatto che non si blocchi, anche quando il mio Wi-Fi non è perfetto. Ho già parlato delle breakout room? Le breakout room sono una vera rivoluzione per il lavoro di gruppo. Rendono il rimanere in contatto con le persone semplice e senza sforzo.

Onestamente, ciò che amo di più di Zoom Workplace è quanto renda tutto facile. Non devo stressarmi per capire come funzionano le cose, funziona e basta. Che si tratti di fare una chiamata veloce, effettuare la condivisione dello schermo o usare la chat per tenermi in contatto con i colleghi, tutto sembra davvero fluido e naturale. Mi piace anche il fatto che non si blocchi, anche quando il mio Wi-Fi non è perfetto. Ho già parlato delle breakout room? Le breakout room sono una vera rivoluzione per il lavoro di gruppo. Rendono la connessione con le persone semplice e senza sforzo.

3. Square (Ideale per l'elaborazione dei pagamenti mobili)

tramite Square

Il tuo smartphone è appena diventato un registratore di cassa, e Square lo ha reso possibile. Questo sistema di pagamento trasforma qualsiasi dispositivo mobile in un terminale POS, perfetto per le aziende che hanno bisogno di accettare pagamenti ovunque.

Quel piccolo lettore di schede bianco può sembrare semplice, ma è progettato per gestire il caos delle transazioni del mondo reale. Square elimina anche i tradizionali grattacapi legati ai conti commerciali e alle complicate strutture tariffarie, mantenendo tutto trasparente e lineare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Square

Accetta schede con chip, pagamenti contactless e portafogli digitali come Apple Pay e Google Pay utilizzando lettori di schede compatti che offrono una connessione per smartphone o tablet

Tieni traccia in tempo reale dei livelli di magazzino in più sedi e ricevi avvisi automatici quando i prodotti stanno per esaurirsi o sono esauriti

Accedi ad analisi dettagliate delle vendite che mostrano i periodi di picco, i prodotti più popolari e i modelli di acquisto dei clienti

Invia fatture professionali tramite email o testo con promemoria automatici per gli account scaduti

Limiti di Square

L'intervallo delle commissioni di elaborazione va dal 2,6% al 3,5% per transazione, il che può incidere sui margini di profitto delle piccole imprese con volumi elevati

Opzioni di personalizzazione limitate per ricevute, fatture e materiali destinati ai clienti

I tempi di risposta dell'assistenza clienti possono allungarsi nei periodi di maggiore affluenza

Prezzi di Square

Gratis (+ costi di elaborazione)

In più: 29 $+ al mese (+ costi di elaborazione)

Premium: Prezzi personalizzati (+ costi di elaborazione)

Valutazioni e recensioni su Square

G2: 4,6/5 (oltre 155 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 315 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Square?

Da una recensione su G2:

È facile da usare anche per i membri del nostro team meno esperti di tecnologia, con ottime funzionalità/funzioni che rendono la gestione dei pagamenti, delle scorte e delle transazioni con i clienti fluida sia online che offline. […] Penso che l'unico problema di Square siano gli elevati costi di transazione. Dato che utilizziamo questo software molto spesso, le commissioni finiscono per incidere parecchio

È facile da usare anche per i membri del nostro team meno esperti di tecnologia, con ottime funzionalità che rendono la gestione dei pagamenti, delle scorte e delle transazioni con i clienti fluida sia online che offline. […] Penso che l'unico problema di Square siano gli elevati costi di transazione. Dato che utilizziamo questo software molto spesso, le commissioni finiscono per incidere parecchio

💡 Consiglio da esperto: Prendi in considerazione app per piccole imprese che si integrano bene con gli altri strumenti. Un'app sofisticata che non si integra con il tuo strumento di contabilità, il CRM o la piattaforma di email causerà più grattacapi di quanti ne risolva. Cerca integrazioni native o il supporto per Zapier/Make.

4. QuickBooks (Ideale per la contabilità aziendale delle piccole imprese)

tramite QuickBooks

QuickBooks è diventato la scelta preferita dalle piccole imprese perché offre il giusto equilibrio tra funzionalità avanzate e facilità d'uso.

Con questa app puoi inviare fatture professionali, effettuare il monitoraggio di chi ti ha pagato (e chi no) e monitorare le tue spese. C'è una connessione con i tuoi conti bancari, quindi le tue transazioni vengono importate automaticamente, facendoti risparmiare tempo sull'inserimento manuale. Riceverai anche report di facile lettura per avere un quadro chiaro della tua situazione finanziaria senza essere sommerso da gergo tecnico.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks

Importa e classifica automaticamente le transazioni bancarie dagli account collegati, individuando le voci duplicate e segnalando le spese insolite

Crea fatture personalizzabili con il tuo marchio, i termini di pagamento e promemoria automatici per i pagamenti in ritardo inviati via email o posta ordinaria

Crea report finanziari in tempo reale, inclusi conti economici, bilanci e riassunti del flusso di cassa

Integra oltre 650 applicazioni di terze parti, tra cui sistemi di elaborazione dei pagamenti, sistemi di gestione dell'inventario e strumenti di gestione delle relazioni con i clienti

Limiti di QuickBooks

La curva di apprendimento può essere ripida per gli utenti che non hanno una formazione in contabilità o esperienza di tenuta dei libri contabili

La qualità del supporto clienti varia notevolmente a seconda del livello di sottoscrizione, con i piani base che offrono un supporto limitato

L'app mobile non sempre effettua la sincronizzazione istantanea con la versione desktop, il che può causare ritardi nella creazione della reportistica per i team che lavorano in mobilità

Prezzi di QuickBooks

Simple Start: 19 $ al mese

Essentials: 28 $ al mese

In più: 40 $ al mese

Avanzato: 76 $ al mese

Valutazioni e recensioni di QuickBooks

G2: 4,0/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 8.120 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di QuickBooks?

Una recensione su G2 afferma:

Ciò che apprezzo di più di Intuit QuickBooks è la sua interfaccia estremamente intuitiva e le sue utili funzionalità/funzioni, che semplificano la contabilità per le piccole imprese. Offre un'ottima panoramica sulla fatturazione, il monitoraggio delle spese e il calcolo delle imposte, rendendo la gestione finanziaria più rapida ed efficiente.

Ciò che apprezzo di più di Intuit QuickBooks è la sua interfaccia estremamente intuitiva e le sue utili funzionalità/funzioni, che semplificano la contabilità per le piccole imprese. Offre un'ottima panoramica sulla fatturazione, il monitoraggio delle spese e il calcolo delle imposte, rendendo la gestione finanziaria più rapida ed efficiente.

📖 Leggi anche: I migliori software per database per piccole imprese aziendali a prezzi accessibili

5. Expensify (Ideale per l'automazione delle note spese)

tramite Expensify

Expensify rende la reportistica delle spese quasi indolore. Questa app ha capito che nessuno vuole smistare le ricevute a fine mese, quindi ha stravolto completamente il processo. Invece di raggruppare tutto, gestisci le spese man mano che si presentano.

La magia avviene quando il tuo responsabile può approvare le spese mentre aspetta il pranzo e i rimborsi compaiono sul tuo account senza che nessuno debba toccare un foglio di calcolo o rincorrere le firme.

Le migliori funzionalità/funzioni di Expensify

Scansiona le ricevute utilizzando la fotocamera del tuo smartphone per estrarre informazioni sul commerciante, date, importi e dettagli fiscali

Calcola le distanze e applica le tariffe chilometriche approvate dall'IRS per il rimborso utilizzando la posizione GPS

Crea flussi di lavoro con approvazioni a più livelli che indirizzino le spese al responsabile o al reparto corretto in base al tipo e all'importo

Importa le transazioni effettuate con le schede aziendali e abbinala alle ricevute inviate per evitare voci duplicate

Limiti di Expensify

La precisione della scansione delle ricevute diminuisce in presenza di ricevute sgualcite, sbiadite o scritte a mano, richiedendo un intervento manuale

Opzioni di personalizzazione limitate per le categorie di spesa, i flussi di lavoro di approvazione e i formati di reportistica

L'app mobile si blocca occasionalmente durante l'elaborazione di grandi quantità di ricevute o nei periodi di picco di utilizzo

Le funzionalità di integrazione dipendono in larga misura dal software di contabilità esistente e potrebbero richiedere una configurazione tecnica

Prezzi di Expensify

Collect: 5 $ al mese per utente

Controllo: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Expensify

G2: 4,5/5 (oltre 5.395 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.135 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Expensify?

Un utente di Reddit scrive:

Uso Expensify ormai da un paio d'anni e, onestamente, ha davvero cambiato le carte in tavola per la mia piccola impresa. La scansione delle ricevute è estremamente accurata e adoro il fatto di poter gestire rimborsi, spese e persino le schede aziendali tutte in un unico posto. Non è perfetto (quale software lo è?), ma mi fa risparmiare un sacco di tempo e di grattacapi. Vale sicuramente la pena provarlo se sei stanco di tenere traccia delle spese manualmente.

Uso Expensify ormai da un paio d'anni e, onestamente, ha davvero cambiato le carte in tavola per la mia piccola impresa. La scansione delle ricevute è estremamente accurata e adoro il fatto di poter gestire rimborsi, spese e persino le schede aziendali tutte in un unico posto. Non è perfetto (quale software lo è?), ma mi fa risparmiare un sacco di tempo e di grattacapi. Vale sicuramente la pena provarlo se sei stanco del monitoraggio manuale delle spese.

📊 Mini caso di studio: sostituire più di 5 strumenti con un'unica area di lavoro Quando l'agenzia di marketing Hit Your Mark Media ha analizzato le proprie operazioni, il problema era evidente. Il lavoro era distribuito tra Slack, Miro, Toggl, Loom e altri strumenti. I progetti procedevano più lentamente del dovuto perché le informazioni erano sparse su più strumenti. Così il team ha consolidato tutto in ClickUp. ⚡ I risultati sono stati immediati: Oltre 5 strumenti sostituiti nei settori della comunicazione, della pianificazione e della reportistica

Risparmio di 3.000 $ all'anno grazie all'eliminazione di Slack dopo il passaggio a ClickUp Chat

Dashboard in tempo reale per il monitoraggio dei punti dello sprint, dei carichi di lavoro e delle prestazioni

Pagamenti dei bonus più rapidi grazie a dati sulla produttività chiari e misurabili Il fondatore Derek Archer afferma che questo cambiamento ha trasformato il modo di operare dell'agenzia. Invece di mettere insieme gli aggiornamenti da più app, il team ora gestisce il lavoro con i clienti, la comunicazione, la documentazione e la reportistica da un unico spazio di lavoro. 🚀

6. BambooHR (Ideale per la gestione delle informazioni sui dipendenti)

tramite BambooHR

L'app per piccole imprese di BambooHR mette le informazioni del tuo team proprio dove vuoi tu. Accedi a dettagli di contatto, richieste di ferie e altro ancora in pochi secondi. Tutto è organizzato, facile da trovare e pronto quando lo sei tu.

Ecco come funziona. I nuovi assunti possono inserirsi nel team senza sentirsi sotto pressione o sopraffatti. I manager ricevono promemoria amichevoli su compleanni, anniversari e date di valutazione (perché, ammettiamolo, a volte capita a tutti di dimenticarsene). E quando qualcuno ha bisogno di controllare il saldo delle ferie o aggiornare il proprio contatto di emergenza? Lo fa e basta. Nessun modulo da compilare, nessuna attesa per ricevere una risposta.

Le migliori funzionalità/funzioni di BambooHR

Organizza le informazioni sui dipendenti in profili digitali con recapiti, storia lavorativa, dati sulle prestazioni e spazio di archiviazione dei documenti accessibili al personale autorizzato

Automatizza i processi di inserimento con liste di controllo personalizzabili che guidano i nuovi assunti attraverso le pratiche burocratiche, i moduli di formazione e la presentazione ai membri del team

Redigi rapporti di conformità in materia di pari opportunità di lavoro (EEO), sicurezza dei lavoratori e altri requisiti normativi utilizzando modelli e filtri di dati integrati

Offri ai dipendenti portali self-service per aggiornare le informazioni personali, visualizzare le buste paga, accedere alle politiche aziendali e iscriversi ai benefit

Limiti di BambooHR

La funzione relativa alle buste paga è di base e potrebbe richiedere integrazioni aggiuntive

Le opzioni di personalizzazione per i flussi di lavoro, i campi e le autorizzazioni degli utenti possono essere limitanti

Gli utenti segnalano che attività quotidiane come la generazione di lettere di offerta o l'aggiornamento delle variazioni salariali richiedono ancora diversi passaggi manuali

Prezzi di BambooHR

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BambooHR

G2: 4,4/5 (oltre 2.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.065 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di BambooHR?

Da un post su Reddit:

Bamboo offre una delle suite di funzionalità più complete (forse la più completa in assoluto), soprattutto se dai priorità alla conformità normativa e alla reportistica. I loro strumenti per il monitoraggio delle ferie e l'onboarding sono affidabili e includono anche la gestione delle buste paga. È davvero fantastico e completo... ma alla fine è stato il prezzo a farci rinunciare... era il preventivo più costoso che abbiamo ricevuto.

Bamboo offre una delle suite di funzionalità più complete (forse la più completa in assoluto), soprattutto se dai priorità alla conformità normativa e alla reportistica. I loro strumenti per il monitoraggio delle ferie e l'onboarding sono affidabili e includono anche la gestione delle buste paga. È davvero fantastico e completo... ma alla fine è stato il prezzo a farci rinunciare... era il preventivo più costoso che abbiamo ricevuto.

🧠 Curiosità: Nel 1946, dopo la Seconda guerra mondiale, i veterani statunitensi di ritorno dal fronte avviarono migliaia di piccole imprese grazie al GI Bill. Ciò portò a uno dei più grandi boom imprenditoriali della storia americana e ridisegnò le economie delle piccole città.

7. WordPress (Ideale per la creazione flessibile di siti web)

tramite WordPress

WordPress è alla base della maggior parte dei siti web perché è abbastanza flessibile da adattarsi a qualsiasi esigenza: blog, vetrine online, siti con iscrizione o piattaforme aziendali complete.

Questa piattaforma ti offre il controllo completo sull'aspetto e sulle funzioni del tuo sito web senza vincolarti a modelli rigidi. Quella che era nata come piattaforma di blogging si è evoluta in una soluzione completa per siti web in grado di gestire tutto, dai semplici siti aziendali ai complessi negozi di e-commerce.

C'è una curva di apprendimento, ma il risultato è un sito web che cresce insieme alla tua attività invece di limitarla.

Le migliori funzionalità di WordPress

Personalizza il tuo sito web con temi progettati da professionisti, editor integrati o CSS personalizzati per un'immagine di marca unica

Amplia le funzioni del tuo sito web utilizzando oltre 60.000 plugin per l'e-commerce, l'ottimizzazione SEO, i moduli di contatto, l'integrazione con i social media e l'analisi dei dati

Ottimizza i contenuti per i motori di ricerca utilizzando strumenti SEO integrati e plugin che analizzano l'uso delle parole chiave, le meta descrizioni e le prestazioni delle pagine

Sviluppa siti web che vanno da semplici blog a piattaforme aziendali complesse con ruoli utente multipli, aree riservate agli iscritti e funzionalità di e-commerce

Limiti di WordPress

Gli aggiornamenti regolari del software di base, dei temi e dei plugin richiedono una manutenzione continua e verifiche di compatibilità

I conflitti tra plugin possono causare crash del sito web, vulnerabilità di sicurezza o problemi di funzionalità

I requisiti e i costi di hosting variano notevolmente a seconda del traffico del sito web e delle funzionalità/funzioni richieste

Prezzi di WordPress

Free

Personale: 9 $ al mese

Premium: 18 $ al mese

Aziendale: 40 $ al mese

Commercio: 70 $ al mese

Enterprise: A partire da 25.000 $ all'anno

Valutazioni e recensioni su WordPress

G2: 4,4/5 (oltre 2.570 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 15.070 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di WordPress?

Qualcuno su Reddit effettua la condivisione:

Il livello di assistenza offerto per plugin e temi, agli sviluppatori e alla comunità, è sufficiente per farmi continuare a utilizzare WordPress. L'interfaccia è inoltre molto facile da usare e da navigare anche per i principianti.

Il livello di assistenza offerto per plugin e temi, agli sviluppatori e alla comunità, è sufficiente per farmi continuare a utilizzare WordPress. L'interfaccia è inoltre molto facile da usare e da navigare anche per i principianti.

📮 ClickUp Insight: Il 31% dei manager preferisce le bacheche visive, mentre altri si affida a diagrammi Gantt, dashboard o viste delle risorse. Ma la maggior parte degli strumenti ti costringe a sceglierne uno solo. Se l'interfaccia non rispecchia il tuo modo di pensare, diventa solo un ulteriore ostacolo. Con ClickUp, non devi scegliere. Passa dai diagrammi di Gantt basati sull'IA alle bacheche Kanban, ai dashboard o alla vista Carico di lavoro con un solo clic. E con ClickUp AI, puoi generare automaticamente viste o riepiloghi personalizzati in base a chi li sta guardando, che si tratti di te, di un dirigente o del tuo designer. 💫 Risultati concreti: CEMEX ha accelerato il lancio dei prodotti del 15% e ridotto i ritardi nelle comunicazioni da 24 ore a pochi secondi grazie a ClickUp.

8. Wix (Ideale per la creazione visiva di siti web)

tramite Wix

Wix è perfetto per chi pensa in modo visivo e vuole vedere esattamente come apparirà il proprio sito web mentre lo crea. L'interfaccia drag-and-drop è intuitiva: puoi posizionare gli elementi esattamente dove vuoi, regolare i colori e i font in tempo reale e visualizzare l'anteprima di tutto all'istante.

Questa app per piccole imprese ha inoltre eliminato le barriere tecniche che tradizionalmente rendevano la creazione di siti web un'impresa ardua per chi non è uno sviluppatore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wix

Sfoglia centinaia di modelli realizzati in modo professionale e ordinati per settore, tipo di attività e stile, con strumenti semplici per personalizzare ciascuno di essi

Adatta il tuo sito web senza problemi per la visualizzazione su dispositivi mobili e tablet grazie a un design reattivo che regola automaticamente i layout

Aggiungi funzionalità complete di e-commerce come schede prodotto, carrelli, pagamenti sicuri e monitoraggio dell'inventario per fornire supporto alle vendite online

Sfrutta Wix ADI per creare immediatamente un sito web completo su misura per il tuo marchio, utilizzando le informazioni sulla tua attività e le tue preferenze di design

Limiti di Wix

Le modifiche ai modelli richiedono la ricostruzione dell'intero sito web da zero, poiché i design sono specifici per ogni modello

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto alle soluzioni self-hosted e accesso limitato al codice del sito web

Funzionalità avanzate come le capacità di e-commerce e le app premium richiedono costosi aggiornamenti della sottoscrizione

Le funzionalità SEO sono di base e potrebbero non soddisfare i requisiti dei settori competitivi

Prezzi di Wix

Free

Light: 17 $ al mese (fatturazione annuale)

Core: 29 $ al mese (fatturazione annuale)

Aziendale: 39 $ al mese (fatturazione annuale)

Business Elite: 159 $/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni su Wix

G2: 4,2/5 (oltre 1.725 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 10.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wix?

Una recensione su G2 evidenzia:

È diventata una piattaforma di marketing completamente integrata (versione lite)... quindi, se hai bisogno di un CRM essenziale, email marketing, carrello della spesa, ecc. con un costruttore di siti web senza codice, non è male come punto di partenza e la loro libreria di modelli è piuttosto buona. Ma è anche per questo che non è una piattaforma eccezionale se pensi che la tua attività crescerà: nessuno degli strumenti è solido come altri; è una sorta di piattaforma tuttofare che non eccelle in nulla, ma può essere un punto di partenza accettabile.

È diventata una piattaforma di marketing completamente integrata (versione lite)... quindi, se hai bisogno di un CRM essenziale, email marketing, carrello della spesa, ecc. con un costruttore di siti web senza codice, non è male come punto di partenza e la loro libreria di modelli è piuttosto buona. Ma è anche per questo che non è una piattaforma eccezionale se pensi che la tua attività crescerà: nessuno degli strumenti è solido come altri; è una sorta di piattaforma tuttofare che non eccelle in nulla, ma può essere un punto di partenza accettabile.

🔍 Lo sapevi? La maggior parte delle piccole imprese con dipendenti ha un team di circa 12 persone: piccolo ma potente.

9. Canva (Ideale per la creazione rapida di grafica)

tramite Canva

Un tempo la progettazione grafica richiedeva software costosi e anni di formazione. Canva ha cambiato le carte in tavola rendendo accessibile a chiunque disponga di una connessione Internet la creazione di progetti di qualità professionale.

I suoi strumenti di marketing sono perfetti per chiunque voglia creare grafica dall'aspetto professionale in pochi minuti. Hai bisogno di un post sui social media? Di un volantino? Di una presentazione? Basta scegliere un modello per la project management per il design e personalizzarlo. Ciò che rende Canva speciale è la sua capacità di bilanciare la semplicità con risultati professionali. Puoi creare qualcosa dall'aspetto curato senza dedicarci ore.

Le migliori funzionalità di Canva

Esplora milioni di foto d'archivio, icone, illustrazioni e risorse di design incluse nel tuo piano

Collabora con i membri del team su progetti di design utilizzando flussi di lavoro di modifica, commento e approvazione in tempo reale

Mantieni la coerenza del marchio in tutti i progetti utilizzando tavolozze di colori personalizzate, selezioni di font, caricamento di loghi e modelli di modelli di linee guida del marchio

Ridimensiona automaticamente i tuoi progetti per diverse piattaforme social, formati di stampa e canali di marketing utilizzando Magic Resize

Limiti di Canva

Funzionalità di progettazione avanzate come la rimozione dello sfondo, i modelli premium e i kit di branding richiedono sottoscrizioni a pagamento

Le opzioni di personalizzazione dei modelli possono essere limitate per progetti di design complessi che richiedono un controllo preciso sugli elementi

La qualità di esportazione potrebbe non soddisfare gli standard di stampa professionale per materiali di marketing ad alta risoluzione

I termini di licenza per foto d'archivio e grafica possono essere restrittivi per determinati usi commerciali e applicazioni di rivendita

Prezzi di Canva

Free

Pro: 15 $ al mese per utente

Aziendale: 20 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Canva

G2: 4,7/5 (oltre 4.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.865 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canva?

Come condiviso durante la condivisione su Reddit:

Canva è uno strumento fantastico sia per i professionisti che per i non professionisti. Posso ricorrervi se qualcuno mi dice “ehi, mi serve un annuncio animato entro i prossimi dieci minuti”, e se qualcuno viene da me con un lavoro così piccolo o semplice da non valere il mio tempo, come una scheda da visita o un invito di nozze, posso semplicemente indirizzarlo a Canva e andare per la mia strada. È come una cassa self-service per il design.

Canva è uno strumento fantastico sia per i professionisti che per i non professionisti. Posso ricorrervi se qualcuno mi dice “ehi, mi serve un annuncio animato entro i prossimi dieci minuti”, e se qualcuno viene da me con un lavoro così piccolo o semplice da non valere il mio tempo, come una scheda da visita o un invito di nozze, posso semplicemente indirizzarlo a Canva e andare per la mia strada. È come una cassa self-service per il design.

10. Sortly (Ideale per l'organizzazione visiva dell'inventario)

tramite Sortly

La gestione dell'inventario non deve necessariamente comportare fogli di calcolo infiniti e lettori di codici a barre. Sortly utilizza le foto per aiutarti a vedere cosa hai e la sua posizione, il che ha più senso che cercare di ricordare codici prodotto criptici.

Questo strumento di IA per le startup è perfetto per chi apprende in modo visivo e preferisce vedere il proprio inventario piuttosto che leggerne la descrizione. Puoi organizzare gli elementi nel modo più adatto alla tua attività, che sia per posizione, categoria o progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sortly

Scansiona codici a barre e codici QR per aggiungere immediatamente elementi, modificare le quantità e monitorare i movimenti di magazzino tra le diverse posizioni

Imposta avvisi di scorte in esaurimento che inviano email o notifiche push quando le scorte scendono al di sotto dei limiti da te impostati

Crea report dettagliati sull'inventario con ripartizione dei costi, registri dei movimenti e riepiloghi delle valutazioni che garantiscono la sincronizzazione con i tuoi strumenti di contabilità

Visualizza i dati di magazzino su tutti i dispositivi (anche offline) per un accesso senza interruzioni durante le operazioni in magazzino o nel campo

Limiti di Sortly

La limitata possibilità di modificare i modelli, i colori delle cartelle o di aggiungere immagini alle cartelle ostacola un'organizzazione visiva flessibile

Meno adatto per operazioni che richiedono supporto alla produzione, previsioni della domanda, distinte base o reportistica complessa

L'app mobile è utile per ricerche veloci, ma le operazioni in blocco richiedono comunque un computer desktop, il che non è l'ideale per i team che aggiornano l'inventario in lotti.

Prezzi di Sortly

Free

Avanzato: 49 $ al mese

Ultra: 149 $ al mese

Premium: 299 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Sortly

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 945 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sortly?

Su Capterra, un utente ha scritto:

Sortly ci ha aiutato in molti modi, tra cui la riduzione dei costi, la diminuzione del tempo necessario per gestire il nostro inventario, la possibilità di visualizzare rapidamente lo stato attuale delle scorte e una notevole riduzione delle pratiche burocratiche.

Sortly ci ha aiutato in molti modi, tra cui la riduzione dei costi, la diminuzione del tempo necessario per gestire il nostro inventario, la possibilità di visualizzare rapidamente lo stato attuale delle scorte e una notevole riduzione delle pratiche burocratiche.

💡 Consiglio da esperto: Inserisci il feedback tra i tuoi strumenti. Una volta al mese, chiedi al tuo team: "Qual è l'app che ti dà più fastidio in questo momento?" Una piccola modifica o un cambio possono eliminare ore di attrito nascosto.

11. Google Analytics (Ideale per il monitoraggio delle prestazioni del sito web)

tramite Google Analytics

Il tuo sito web potrebbe ricevere visitatori, ma Google Analytics ti racconta la storia che si cela dietro quei numeri. Va oltre il semplice conteggio dei visitatori per rivelare come le persone utilizzano il tuo sito web.

Puoi vedere quali pagine mantengono vivo l'interesse degli utenti, quali li inducono ad abbandonare immediatamente il sito e quale percorso seguono all'interno del tuo sito. Il vero valore sta nel comprendere i modelli di comportamento dei visitatori per prendere decisioni più intelligenti in merito a contenuti, design e investimenti di marketing.

Le migliori funzionalità di Google Analytics

Identifica le fonti di traffico e l'efficacia dei canali di marketing, tra cui la ricerca organica, la pubblicità a pagamento, i social media e i siti di riferimento

Analizza i dati demografici del pubblico, come età, sesso, posizione, interessi e utilizzo dei dispositivi, per comprendere meglio i tuoi visitatori

Monitora le metriche relative alle prestazioni del sito web, come i tempi di caricamento delle pagine, i tempi di risposta del server e i problemi di usabilità su dispositivi mobili che influiscono sull'esperienza degli utenti

Definisci obiettivi di conversione personalizzati per la tua piccola impresa e attiva il monitoraggio e-commerce per tenere traccia di registrazioni, download o vendite

Limiti di Google Analytics

La complessità dell'interfaccia può sopraffare i nuovi utenti con troppe opzioni e terminologia tecnica

Il campionamento dei dati influisce sull'accuratezza dei siti web ad alto traffico, rischiando di distorcere metriche e tendenze importanti

Le normative sulla privacy come il GDPR e il CCPA impongono limiti alle funzionalità di monitoraggio e alla raccolta dei dati in alcune regioni

Prezzi di Google Analytics

Free

Google Analytics 360: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Google Analytics

G2: 4,5/5 (oltre 6.465 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 8.140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Analytics?

Qualcuno su G2 effettua la condivisione:

È come avere una visione a raggi X di ciò che accade sul tuo sito. Adoro quanto siano dettagliati i dati. Puoi davvero approfondire cosa funziona e cosa no. La visualizzazione in tempo reale è particolarmente utile quando lanci qualcosa di nuovo e vuoi vedere il traffico in tempo reale. […] La curva di apprendimento è reale. Non è lo strumento più intuitivo se sei appena agli inizi e l'interfaccia può sembrare opprimente all'inizio. Vorrei anche che le dashboard fossero un po' più personalizzabili senza dover entrare in un labirinto di impostazioni o strumenti di terze parti.

È come avere una visione a raggi X di ciò che accade sul tuo sito. Adoro quanto siano dettagliati i dati. Puoi davvero approfondire cosa funziona e cosa no. La visualizzazione in tempo reale è particolarmente utile quando lanci qualcosa di nuovo e vuoi vedere il traffico in tempo reale. […] La curva di apprendimento è reale. Non è lo strumento più intuitivo se sei appena agli inizi e l'interfaccia può sembrare opprimente all'inizio. Vorrei anche che le dashboard fossero un po' più personalizzabili senza dover entrare in un labirinto di impostazioni o strumenti di terze parti.

🔍 Lo sapevi? Secondo la Camera di Commercio degli Stati Uniti, il 95% delle piccole imprese utilizza almeno una piattaforma tecnologica per garantire il corretto funzionamento delle attività.

12. Wave (Ideale per una contabilità attenta al budget)

tramite Wave

Wave rende la gestione finanziaria dell'azienda molto meno stressante e, oseremmo dire, quasi soddisfacente? Invia fatture curate nei minimi dettagli, collega il tuo conto bancario per effettuare il monitoraggio delle entrate e delle uscite e controlla la tua situazione finanziaria senza dover cliccare su 15 schede.

Inoltre, organizza le tue spese per facilitarne l'ordinamento e genera report di base, come il conto economico, l'imposta sulle vendite e i saldi dei conti.

Le migliori funzionalità di Wave

Collega conti bancari e carte di credito per importare e classificare automaticamente le transazioni utilizzando algoritmi di apprendimento automatico

Effettua il monitoraggio delle spese aziendali utilizzando la scansione mobile delle ricevute, che estrae automaticamente le informazioni sul fornitore, gli importi e i dettagli fiscali

Gestisci i pagamenti dei clienti tramite soluzioni integrate, come carte di credito, bonifici bancari e opzioni di pagamento online

Limiti di Wave

Le opzioni di supporto clienti sono limitate all'email e alle risorse online, senza supporto telefonico o chat live

Funzionalità avanzate come la gestione dell'inventario, il monitoraggio dei progetti e il supporto per le valute diverse dall'euro non sono disponibili

Alcuni utenti hanno riscontrato chiusure impreviste degli account e problemi di pagamento

Nessuna funzionalità di modifica in blocco

Prezzi di Wave

Free

Pro: 16 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Wave

G2: 4,3/5 (oltre 295 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.695 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wave?

Da una discussione su Reddit:

È di gran lunga migliore della maggior parte delle alternative che ho provato per la mia piccola impresa. Avevo bisogno di gestire l'inventario, i servizi e i ricambi e questo è stato uno dei pochi strumenti in grado di farlo. Mi dispiace che non sia più gratis, ma i 20 dollari al mese, o qualunque sia l'importo che pago, ne valgono assolutamente la pena

È di gran lunga migliore della maggior parte delle alternative che ho provato per la mia piccola impresa. Avevo bisogno di gestire l'inventario, i servizi e i ricambi e questo è stato uno dei pochi strumenti in grado di farlo. Mi dispiace che non sia più gratis, ma i 20 dollari al mese, o qualunque sia l'importo che pago, ne valgono assolutamente la pena

📖 Leggi anche: Come trovare un mentore aziendale per imprenditori

13. Hootsuite (Ideale per la pianificazione dei post sui social media)

tramite Hootsuite

L'app di marketing di Hootsuite per le piccole imprese ti aiuta a stare al passo con le conversazioni grazie al monitoraggio dei social in tempo reale su oltre 150 milioni di fonti, tra cui blog, forum e podcast. Individua le menzioni del tuo marchio, effettua il monitoraggio del sentiment e filtra il rumore di fondo con tag basati sull'IA e avvisi personalizzati, in modo da ricevere solo ciò che è rilevante.

Quando è il momento di pubblicare, puoi pianificare i contenuti in blocco, visualizzare un'anteprima di tutto in un calendario visivo e pubblicare su Instagram, LinkedIn, TikTok e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hootsuite

Analizza le prestazioni dei post con metriche dettagliate, quali tassi di coinvolgimento, copertura, impressioni e percentuali di clic su tutte le piattaforme collegate

Coordina il tuo team attraverso flussi di lavoro di approvazione, autorizzazioni basate sui ruoli e librerie di contenuti condivise per garantire la coerenza della comunicazione

Tieni d'occhio i concorrenti e le tendenze del settore con strumenti che individuano opportunità di crescita e consentono di confrontare le prestazioni con quelle di aziende simili

Limiti di Hootsuite

Il piano Free limita gli utenti a tre profili social e 30 post programmati al mese

La dashboard può sembrare affollata e poco intuitiva

Le funzionalità di pubblicazione su Instagram hanno un limite a causa delle restrizioni della piattaforma, il che richiede passaggi aggiuntivi per determinati tipi di contenuti

Prezzi di Hootsuite

Versione di prova gratis

Standard: 149 $ al mese per utente

Avanzato: 399 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Hootsuite

G2: 4,2/5 (oltre 6.230 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hootsuite?

Una recensione su Reddit recita:

In qualità di responsabile della comunicazione, utilizzo Hootsuite ogni giorno. Ci permette di gestire diversi account social contemporaneamente, programmare molti post, effettuare il monitoraggio delle metriche ed è molto intuitivo. Tuttavia, trovo che presenti alcuni svantaggi, come l'impossibilità di caricare file PDF o taggare singole persone. Ma è uno strumento fantastico!

In qualità di responsabile della comunicazione, utilizzo Hootsuite ogni giorno. Ci permette di gestire diversi account social contemporaneamente, programmare molti post, effettuare il monitoraggio delle metriche ed è molto intuitivo. Tuttavia, trovo che presenti alcuni svantaggi, come l'impossibilità di caricare file PDF o taggare singole persone. Ma è uno strumento fantastico!

🧠 Curiosità: Zara è nata come un piccolo negozio di abbigliamento in Spagna chiamato Zorba. Quando il titolare si rese conto che nelle vicinanze c'era una barra con lo stesso nome, cambiò l'ordine di alcune lettere e lo ribattezzò Zara. Quel rebranding ha contribuito a lanciare uno degli imperi della moda più dinamici al mondo.

14. Grammarly Business (Ideale per la scrittura professionale)

tramite Grammarly

Gestire una piccola impresa significa scrivere molto: email, proposte, post sui social, aggiornamenti per il team. Grammarly Business ti aiuta a esprimerti in modo impeccabile ogni volta. Individua formulazioni poco naturali, errori grammaticali e incongruenze di tono prima che tu prema "Invia", così non devi rallentare per ricontrollare tutto.

È anche uno strumento affidabile per sviluppare abitudini di scrittura più solide all'interno del tuo team. I suggerimenti sono facili da seguire e utili. La voce del tuo marchio rimane coerente, la comunicazione diventa più chiara e tutto sembra un po' più professionale senza un lavoro richiesto aggiuntivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grammarly Business

Garantisci la coerenza nelle comunicazioni del team e nei materiali di marketing personalizzando il tono del marchio e la guida di stile

Valuta la scrittura del team con report dettagliati che evidenziano gli errori più frequenti, i modelli di progresso e le metriche di efficacia complessiva

Rileva i plagi e mantieni l'originalità dei contenuti utilizzando confronti completi con database per tutti i materiali scritti

Usufruisci del supporto avanzato alla scrittura con suggerimenti per un vocabolario più ricco, un migliore flusso delle frasi e una leggibilità su misura per un pubblico specifico

Limiti di Grammarly Business aziendale

Gli utenti della versione gratis spesso ricevono promoti insistenti e suggerimenti bloccati; a volte anche le correzioni di base sono accessibili solo a pagamento

Grammarly può essere eccessivamente aggressivo, imponendo una formulazione concisa o in forma attiva che non corrisponde al tono di voce desiderato

Il widget fluttuante invadente può oscurare il testo e influire sull'esperienza dell'utente

Prezzi di Grammarly

Free

Pro: 30 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2: 4,7/5 (oltre 10.525 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Grammarly Business Aziendale?

In base a una recensione di Capterra:

Adoro il fatto che sia possibile personalizzare lo strumento di scrittura al punto da poter impostare gli standard di scrittura della tua azienda, conferendo alle tue comunicazioni un tono più professionale. […] Grammarly Aziendale è molto versatile e si integra con software ampiamente utilizzati come Gmail, i browser web, Microsoft Office e altri ancora. L'uso di questo strumento è sia un vero salvagente che un risparmio di tempo: corregge, revisiona e riduce il lavoro richiesto e il tempo che impiegheresti nella revisione. […] Mi piacerebbe che Grammarly Business si concentrasse maggiormente sul supporto di più lingue, trasformandolo in uno strumento di scrittura davvero nazionale.

Adoro il fatto che sia possibile personalizzare lo strumento di scrittura al punto da poter impostare gli standard di scrittura della tua azienda, conferendo alle tue comunicazioni un tono più professionale. […] Grammarly Business è molto versatile e si integra con software ampiamente utilizzati come Gmail, i browser web, Microsoft Office e altri ancora. L'uso di questo strumento è sia un vero salvagente che un risparmio di tempo: effettua modifiche, revisiona e riduce il lavoro richiesto e il tempo che impiegheresti nella revisione. […] Mi piacerebbe che Grammarly Business si concentrasse maggiormente sul supporto di più lingue, trasformandolo in uno strumento di scrittura davvero nazionale.

💡 Consiglio dell'esperto: scegli app per piccole imprese che crescano insieme a te. Cerca prezzi flessibili, percorsi di aggiornamento e funzionalità/funzioni che supportino la tua fase successiva. Non vorrai certo ricostruire i tuoi sistemi ogni volta che assumi un nuovo dipendente o aggiungi un nuovo servizio.

15. Calendly (Ideale per la pianificazione degli appuntamenti)

tramite Calendly

Fissare un appuntamento non dovrebbe richiedere cinque email e un controllo del Calendario. Calendly permette alle persone di vedere facilmente quando sei libero e di prenotare un orario che vada bene a entrambi.

Si occupa anche delle cose noiose come conferme, promemoria e aggiornamenti del Calendario. Mantieni il controllo della tua agenda senza dover gestire ogni singolo passaggio. Non ti resta che presentarti preparato.

Le migliori funzionalità di Calendly

Integrazione perfetta con Google Calendar, Outlook e altri sistemi di calendario per evitare doppie prenotazioni

Raccogli le informazioni sui partecipanti tramite moduli di registrazione personalizzabili che raccolgono i dettagli rilevanti prima dell'inizio delle riunioni

Gestisci automaticamente le conversioni dei fusi orari per la pianificazione globale, visualizzando gli orari delle riunioni nel fuso orario locale di ciascun partecipante

Limiti di Calendly

Il piano Free limita gli utenti a un'unica integrazione del Calendario e a tipi di appuntamenti di base, senza possibilità di personalizzazione avanzata

Alcuni utenti riscontrano bug nella pianificazione, occasionali malfunzionamenti della pagina di prenotazione o problemi di sincronizzazione/integrazione del Calendario (in particolare con Outlook)

Non è conforme alla normativa HIPAA per impostazione predefinita, pertanto i provider sanitari o di salute mentale non possono farne affidamento senza dichiarazioni di non responsabilità o controlli

Prezzi di Calendly

Free

Standard: 12 $ al mese per utente

Teams: 20 $ al mese per utente

Enterprise: 15.000 $/anno

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (oltre 2.395 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Calendly?

Una recensione su G2 relativa a questa app per piccole imprese recita:

Calendly ha semplificato notevolmente il nostro processo di pianificazione. È fantastico perché permette a utenti, clienti e potenziali clienti di prenotare chiamate con noi per tutto, dalle demo di software all'assistenza tecnica, alla formazione e ai rapidi aggiornamenti... La configurazione del tipo di evento può essere un po' complicata: non è sempre molto intuitiva. E a volte sembra che le impostazioni cambino senza alcun avviso, il che può creare parecchia confusione quando ci imbattiamo improvvisamente in cambiamenti inaspettati.

Calendly ha semplificato notevolmente il nostro processo di pianificazione. È fantastico perché permette a utenti, clienti e potenziali clienti di prenotare chiamate con noi per tutto, dalle demo di software all'assistenza tecnica, alla formazione e ai rapidi aggiornamenti... La configurazione del tipo di evento può essere un po' complicata: non è sempre molto intuitiva. E a volte sembra che le impostazioni cambino senza alcun avviso, il che può creare parecchia confusione quando ci imbattiamo improvvisamente in cambiamenti inaspettati.

🔍 Lo sapevi? Oltre il 50% dei titolari di piccole imprese dichiara di lavorare più ore rispetto all'anno scorso.

16. TripIt (Ideale per la gestione degli itinerari di viaggio)

tramite TripIt

I viaggi aziendali comportano la gestione di numerose prenotazioni, conferme e itinerari, rendendo TripIt indispensabile per chi viaggia spesso. Questa app crea automaticamente itinerari organizzati a partire dalle conferme via email relative a voli, hotel e auto a noleggio.

L'app per piccole imprese fornisce aggiornamenti in tempo reale sui voli, sui cambi di gate e sulle notifiche di ritardo. TripIt tiene traccia anche dei punti dei programmi fedeltà, delle categorie di spesa e delle abitudini di viaggio. Funziona offline, garantendo l'accesso a informazioni di viaggio importanti anche in aree con connettività limitata.

Le migliori funzionalità/funzioni di TripIt

Inoltra le email di conferma ricevute da compagnie aeree, hotel e società di autonoleggio per creare automaticamente itinerari di viaggio completi

Ricevi aggiornamenti in tempo reale sui voli per cambiamenti di gate, ritardi, cancellazioni e opzioni di volo alternative tramite notifiche push

Classifica i costi relativi a voli, hotel, pasti e trasporti via terra per la reportistica aziendale

Condividi itinerari dettagliati con colleghi, assistenti o familiari che hanno bisogno di accedere ai tuoi piani di viaggio e alle tue informazioni di contatto

Limiti di TripIt

Funzionalità avanzate come il monitoraggio dei posti, gli avvisi sulle tariffe e le opzioni di volo alternative richiedono la costosa sottoscrizione Pro

La creazione automatica dell'itinerario a volte non rileva le conferme di prenotazione o non riesce ad analizzare itinerari di viaggio complessi

Integrazione limitata con i sistemi aziendali di gestione dei viaggi e i software di reportistica delle spese

Le funzionalità di monitoraggio delle spese sono basilari rispetto alle applicazioni specializzate per le spese aziendali

Prezzi di TripIt

Free

TripIt Pro: 49 $/anno (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di TripIt

G2: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di TripIt?

Ecco cosa dice questo utente di Reddit:

Uso Tripit da anni ed è un ottimo posto dove inoltrare le conferme di prenotazione e simili. Adoro avere tutte le mie informazioni di viaggio archiviate in un unico posto. Se stai cercando qualcosa, c'è solo un posto dove devi andare. E puoi dare un'occhiata al tuo intero itinerario [sic] e vedere se magari ti sei dimenticato di prenotare un hotel per una tappa (il che è particolarmente utile se il viaggio è lungo).

Uso Tripit da anni ed è un ottimo posto dove inoltrare le conferme di prenotazione e simili. Adoro avere tutte le mie informazioni di viaggio archiviate in un unico posto. Se stai cercando qualcosa, c'è solo un posto dove devi andare. E puoi dare un'occhiata al tuo intero itinerario [sic] e vedere se magari ti sei dimenticato di prenotare un hotel per una tappa (il che è particolarmente utile se il viaggio è lungo).

17. Mailchimp (Ideale per le campagne di email marketing)

tramite Mailchimp

L'email marketing rimane uno dei modi più efficaci per raggiungere i clienti e Mailchimp rende la creazione di campagne accessibile alle aziende di tutte le dimensioni.

Questa app offre strumenti di creazione di email drag-and-drop, modelli per piccole imprese e flussi di lavoro di automazione. Mailchimp fornisce inoltre analisi dettagliate su tassi di apertura, percentuali di clic e monitoraggio delle conversioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mailchimp

Segmenta il pubblico in base a dati demografici, comportamento di acquisto, interazione via email e campi personalizzati per inviare messaggi altamente mirati

Automatizza le sequenze di email come le serie di benvenuto, il recupero dei carrelli abbandonati, le campagne di compleanno e i follow-up post-acquisto che si attivano in base alle azioni dei clienti

Integra le app con piattaforme di e-commerce come Shopify, WooCommerce e Magento per ottenere consigli personalizzati sui prodotti e campagne di marketing automatizzate

Limiti di Mailchimp

Il piano Free limita il numero di iscritti a 2.000 contatti e restringe le funzionalità avanzate di automazione

Le opzioni di personalizzazione dei modelli possono risultare limitanti per i progetti di email complessi che richiedono un controllo preciso sul layout e sullo stile

La qualità del supporto clienti varia notevolmente a seconda dei livelli di sottoscrizione, con i piani base che offrono un supporto limitato

Funzionalità avanzate come i test multivariati, la segmentazione avanzata e la reportistica dettagliata richiedono costose sottoscrizioni premium

Prezzi di Mailchimp

Free

Essentials: 13 $ al mese

Standard: 20 $ al mese

Premium: 350 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Mailchimp

G2: 4,3/5 (oltre 5.295 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 17.560 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mailchimp?

Una recensione su G2 lo descrive così:

Mailchimp offre una serie di potenti funzionalità con la sua piattaforma di email, che si integra perfettamente con gli altri prodotti di marketing online dell'azienda, come i siti web. È abbastanza facile da usare e offre un ottimo supporto via e-mail.

Mailchimp offre una serie di potenti funzionalità con la sua piattaforma di posta elettronica, che si integra perfettamente con gli altri prodotti di marketing online dell'azienda, come i siti web. È abbastanza facile da usare e offre un ottimo supporto via e-mail.

🔍 Lo sapevi? Il 73% della Generazione Z e il 75% dei Millennial affermano che sarebbero più propensi a fare acquisti presso le piccole imprese se l'esperienza fosse comoda quanto quella offerta dalle grandi catene di negozi.

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