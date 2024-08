65 esempi pratici di obiettivi aziendali per le startup per creare un esito positivo nel 2024

Lanciare una startup è una prospettiva entusiasmante, ma comporta una buona dose di sfide. A differenza delle aziende consolidate che hanno accesso a numerose risorse, le startup operano in un ambiente soggetto a vincoli. Il risultato è che devono adattarsi e innovare costantemente per rimanere all'avanguardia.

Navigare nelle sfide diventa più facile se si ha in mente un obiettivo. È un indicatore di esito positivo e traccia il percorso verso l'obiettivo aziendale generale. Stiamo per condividere un modello di impostazione degli obiettivi per le startup, insieme ad esempi di obiettivi aziendali reali per ispirarvi e illustrarvi la loro applicazione.

Siete pronti a tracciare una rotta chiara per l'esito positivo della vostra startup?

**Che cos'è un obiettivo aziendale?

Ogni azienda parte alla ricerca di un esito positivo.

Un obiettivo aziendale è un indicatore o un'attività cardine sulla strada verso questo esito positivo.

È un traguardo specifico o un risultato che le organizzazioni mirano a raggiungere. Riflette la visione e la concezione di "esito positivo" dell'azienda a breve o a lungo termine.

Sebbene il concetto di obiettivi aziendali sia comune a tutte le aziende, la sua definizione varia in modo significativo.

Per istanza, un negozio di e-commerce può visualizzare l'esito positivo attraverso metriche come il valore medio degli ordini o il fatturato commerciale. D'altro canto, un'azienda sociale dedicata all'accesso all'acqua potabile può visualizzare l'esito positivo come il numero di impianti di filtraggio dell'acqua installati.

Si potrebbe obiettare che questa variazione è ovvia, dato che questi esempi di obiettivi aziendali riguardano due settori molto diversi. Tuttavia, anche le imprese che operano nello stesso settore possono utilizzare scale diverse per definire i propri obiettivi aziendali.

Ad esempio, un rivenditore online si concentra sul traffico web, mentre i negozi in locali commerciali sono impegnati nel conteggio delle presenze. Una startup basata su SaaS può definire obiettivi aziendali relativi all'acquisizione di clienti, mentre una controparte consolidata può analizzare i rinnovi delle sottoscrizioni!

Anche se gli obiettivi aziendali differiscono, la loro funzione principale rimane coerente: servire da principio guida per un processo decisionale informato.

L'importanza dell'impostazione degli obiettivi aziendali delle startup

L'obiettivo aziendale è una stella polare che guida il viaggio della startup. Ecco come contribuisce all'esito positivo e alla sostenibilità della vostra startup:

Dà il senso della direzione

L'obiettivo aziendale obiettivo o finalità delinea le aspirazioni dell'azienda. Mentre l'oggetto è più a breve termine, l'obiettivo aziendale a lungo termine governa ogni decisione e strategia aziendale, in modo da non perdere di vista il quadro generale. Naturalmente, gli oggetti a breve termine sono legati all'obiettivo generale. Per istanza, l'aumento delle entrate commerciali può contribuire agli obiettivi aziendali a lungo termine di crescita ed espansione.

La chiarezza delle aspettative a breve e a lungo termine offre un senso di direzione al team. Usando questo come punto di riferimento, possono pianificare le attività chiave per realizzare tali obiettivi. Questo alimenta gli sforzi concertati attraverso una gestione efficace del tempo, del lavoro richiesto e delle risorse.

Aiuta a misurare lo stato di avanzamento

Utilizzo ClickUp Goals per monitorare i progressi

Le organizzazioni possono utilizzare Obiettivi aziendali SMART come misura dell'esito positivo. Gli obiettivi SMART sono Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Limitati nel tempo. Trasformano gli obiettivi da entità vaghe in metriche quantificabili per monitorare lo stato.

Supponiamo che l'obiettivo aziendale di base sia l'aumento del traffico sul sito web. In questo caso, come struttura SMART, si potrebbe leggere "Aumentare il traffico organico del sito web del 30% entro i prossimi sei mesi". notate la differenza? Gli obiettivi aziendali SMART trasformano idee generiche in risultati specifici e misurabili. Vi aiutano a valutare in modo oggetto le prestazioni della vostra startup e a modificare le strategie sulla base dei dati!

Crea account

Dato l'ambiente dinamico di una startup, è più facile che le priorità cambino. Allo stesso modo, le attività quotidiane possono eclissare il quadro generale e distogliere l'attenzione dall'obiettivo più grande.

Gli obiettivi aziendali di una startup vi proteggono dalle distrazioni e mettono al centro le vostre idee, strategie e azioni. Coltivano un senso di account agendo come un metro di paragone per le prestazioni. Allo stesso tempo, abbiamo visto come servano come parametri di riferimento quantificabili per monitorare lo stato verso il raggiungimento della visione più ampia.

Gli obiettivi possono essere rivisti di tanto in tanto per avere un'idea della crescita della vostra startup e per identificare le aree di miglioramento. Una panoramica di questo tipo vi permette di dare priorità alle attività basate sull'impatto e di promuovere un maggiore senso di titolarità e responsabilità.

Sostiene la motivazione del team

Gli obiettivi aziendali sono una fonte di motivazione per i fondatori di startup e i membri del team. Avere un chiaro obiettivo condiviso verso il quale lavorare e la chiarezza su come si collega agli obiettivi più grandi spinge alla collaborazione e alla motivazione. Inoltre, gli obiettivi condivisi pubblicamente promuovono la trasparenza, che instilla la responsabilità.

E quando gli obiettivi vengono raggiunti, il riconoscimento dei risultati personali e organizzativi migliora il morale del team.

Guida all'allocazione delle risorse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Sequenza-Local-Carico di lavoro-view-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Sequenza vista Carico di lavoro locale semplificata /$$$img/

gestire in modo efficace i carichi di lavoro con ClickUp

L'impostazione degli obiettivi aziendali comporta anche la definizione delle priorità delle attività. Gli imprenditori possono stabilire le priorità in base all'importanza, all'impatto e all'urgenza. Questa distribuzione ponderata dell'attenzione consente una allocazione intelligente di risorse limitate, cosa abbastanza comune in una configurazione di startup.

Con obiettivi aziendali chiaramente articolati e prioritari, è possibile allocare efficacemente risorse come tempo, denaro e personale per attivare l'esito positivo.

Ciò garantisce che la vostra startup possa raggiungere gli obiettivi aziendali critici e lanciare prodotti minimi vitali (MVP) che possono dare il via alla crescita mentre vi assicurate i finanziamenti per il rafforzamento delle risorse!

Aiuta nella mitigazione del rischio

gestire meglio i rischi con i modelli e gli strumenti di gestione del rischio di ClickUp_

Le startup sono altamente vulnerabili ai rischi. Identificare tempestivamente i potenziali rischi o le sfide e affrontarli o mitigarne l'impatto è fondamentale per l'esito positivo di una startup.

Per anticipare gli ostacoli, strategie di impostazione degli obiettivi spesso impiegano strumenti e quadri analitici come l'analisi SWOT, le matrici di rischio, ecc. Conoscerli in anticipo consente agli imprenditori di preparare strategie olistiche di gestione del rischio e piani di emergenza che aiutano a superare queste sfide in modo pratico. Questo livello di preparazione minimizza i rischi o, se non li elimina del tutto, li elimina.

Attrae investitori e partner

Mentre una forte dichiarazione di missione getta le basi per la vostra startup, gli obiettivi guidano il vostro viaggio. Gli obiettivi trascendono la costruzione del marchio e la posizione sul mercato e illustrano la vostra comprensione dell'esito positivo. Obiettivi ben definiti dimostrano la comprensione del mercato, del pubblico di riferimento e della proposta di valore.

Immaginate due startup: una focalizzata su una crescita aziendale esplosiva con una serie di obiettivi veloci. Un'altra che dà priorità alla scalabilità e alla sostenibilità attraverso obiettivi a lungo termine spaziati su una durata considerevole. In entrambi i casi, gli obiettivi cancellati delineano un quadro per gli investitori e i partner.

I partner possono valutare se la vostra startup è una buona misura per una partnership strategica, mentre gli investitori possono calcolare il loro ritorno sull'investimento (ROI) previsto. Possono anche valutare se la missione, la visione e i valori della startup sono in linea con i loro. Questo allineamento attirerà partnership significative e relazioni con gli investitori per un vantaggio reciproco.

Supporta il piano strategico

l'impostazione degli obiettivi su ClickUp aiuta nella pianificazione strategica

Obiettivi di startup cancellati sono i pilastri del piano strategico. Definiscono i risultati desiderati, stabiliscono una tabella di marcia per l'esito positivo e aiutano a navigare nel viaggio. Il risultato cumulativo e concentrato di piani strategici individuali consentirà alla vostra startup di affrontare obiettivi grandi e audaci che un tempo potevano sembrare insormontabili.

Come impostare obiettivi aziendali efficaci per una startup: Una guida passo a passo

Ora che avete compreso il ruolo fondamentale degli obiettivi aziendali, soprattutto nel contesto delle startup, impariamo a definirli. Di seguito vi presentiamo una guida per l'impostazione degli obiettivi aziendali passo dopo passo:

Definire la missione e la visione

Se non l'avete ancora fatto, iniziate a definire la missione e la visione della vostra startup.

La dichiarazione di visione mostra le aspirazioni a lungo termine della vostra azienda. La dichiarazione di missione, invece, descrive la forza motrice e i principi guida delle attività della vostra startup. La dichiarazione di missione è una tabella di marcia per la dichiarazione di visione; considerate la prima come gli obiettivi aziendali e la seconda come l'obiettivo.

Assicuratevi che siano in linea con le offerte e i valori fondamentali della vostra azienda.

Ad esempio, ecco come Amazon intreccia la sua dichiarazione di missione nella sua introduzione:

la missione di Amazon: Essere l'azienda più centrata sul cliente della Terra via_ Amazon L'obiettivo di Amazon di diventare l'azienda più centrata sul cliente del mondo è evidente dal suo lavoro richiesto per personalizzare il settore dell'e-commerce e dal suo ampio intervallo di prodotti.

D'altra parte, Apple mette in mostra la sua cultura del lavoro attraverso storie e aneddoti personalizzati dei membri del suo team:

i valori condivisi di Apple e le testimonianze dei dipendenti via_ Apple La dichiarazione della missione di Apple, "Ci impegniamo a lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato", attirerà i talenti che si allineano a questo obiettivo.

In questo modo, le dichiarazioni di missione e visione riflettono il modello aziendale, le aspirazioni e la cultura dell'azienda.

In questo modo, le dichiarazioni di missione e visione rispecchiano il modello aziendale, le aspirazioni e la cultura dell'azienda.

Valutare lo stato attuale

Da fare, una volta terminato il lavoro di base, analizzare lo stato attuale. Potete utilizzare qualsiasi struttura di analisi aziendale per una valutazione completa e trasversale. Noi riteniamo che l'analisi SWOT sia un ottimo punto di partenza.

A Modello di analisi SWOT evidenzia i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce (SWOT) della vostra startup. Fa luce sui punti di forza e di debolezza interni, come la collaborazione del team, le carenze di competenze o talenti, la disponibilità di risorse, ecc. Allo stesso tempo, è possibile visualizzare le opportunità e le minacce esterne, come le condizioni del mercato di riferimento, le richieste dei clienti, i concorrenti, ecc.

Scarica questo modello

Tenendo presente tutto questo, il Modello di analisi SWOT per piccole imprese di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a definire strategie, piani e prendere decisioni informate. Un'analisi così completa e olistica aiuta a definire obiettivi aziendali realistici e raggiungibili. Consente inoltre di suddividere l'analisi in diverse categorie, come Marketing, Operazioni, Finanza, ecc. per valutare ogni aspetto della vostra azienda.

Scaricare questo modello

Definire e dare priorità agli obiettivi aziendali

utilizzare ClickUp per assegnare priorità agli obiettivi aziendali

Ora vedete la vostra destinazione. Sapete dove vi trovate attualmente. È il momento di fare un ponte tra le due cose!

Identificate le aree chiave per accelerare il vostro percorso verso l'esito positivo. Potrebbero essere l'innovazione di prodotto, il riconoscimento del marchio, l'efficienza operativa, l'aumento della quota di mercato, la fidelizzazione dei clienti o una miscela di tutti questi elementi.

Alla fine potreste arrivare a quattro o cinque obiettivi desiderati. Tuttavia, potreste non avere le risorse e le capacità per raggiungerli insieme. Pertanto, è necessario stabilire delle priorità per gli obiettivi aziendali e definirli secondo parametri SMART.

Ogni obiettivo deve essere chiaro, quantificabile e limitato nel tempo per allinearsi agli obiettivi aziendali della vostra startup. Siate il più specifici possibile con i vostri obiettivi SMART, poiché la granularità aumenterà le possibilità di raggiungere l'obiettivo.

Per rendere più semplice questa attività, è possibile utilizzare risorse facilmente reperibili, come ad esempio modelli di impostazione degli obiettivi .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-125.png Esempi di obiettivi di avvio in ClickUp /$$$img/

I modelli di impostazione degli obiettivi in ClickUp offrono un formato già pronto per annotare i vostri obiettivi

Convertire gli obiettivi in attività da realizzare

Il passaggio precedente potrebbe farvi credere che il vostro lavoro sia terminato. Tuttavia, la definizione degli obiettivi è qualcosa di più della semplice documentazione degli obiettivi aziendali: è in parte pianificazione e in parte attuazione.

Quindi, una volta preparati gli obiettivi aziendali, suddivideteli in passaggi più piccoli e realizzabili. Continuate questa suddivisione fino a raggiungere la più piccola attività, il più piccolo compito e la più piccola Sequenza necessari per raggiungere ogni obiettivo. Da fare vi aiuterà a creare una tabella di marcia completa e attuabile per l'esecuzione degli obiettivi.

utilizzate la struttura di ripartizione del lavoro di ClickUp per convertire gli obiettivi in attività_

Quando la struttura di ripartizione del lavoro è pronta, assegnate le attività a specifici reparti, gestori o membri del team. Una chiara definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle aspettative renderà il team responsabile e concentrato sul raggiungimento degli obiettivi.

Tracciare, monitorare e ricalibrare lo stato di avanzamento

clickUp vi aiuta a visualizzare i progressi

Gli obiettivi aziendali sono il vostro indicatore di esito positivo. Utilizzateli quindi per misurare lo stato di avanzamento.

Monitorate gli obiettivi appropriati o le metriche e gli indicatori chiave di prestazione (KPI) sottostanti. La maggior parte degli strumenti di project management, compreso ClickUp, dispone di un dashboard interattivo che aiuta a visualizzare lo stato in tempo reale. Mappate tutte le metriche e i KPI che desiderate monitorare su questo dashboard e visualizzate il loro stato e gli eventuali scostamenti, in modo da poter intervenire in tempo utile.

Queste dashboard consentono anche di rivedere gli obiettivi aziendali e di aggiornarli istantaneamente. Gli obiettivi aziendali potrebbero essere cambiati a causa dell'evoluzione delle priorità, delle mutate condizioni di mercato, del feedback dei clienti, di nuove opportunità, ecc. Aggiornateli al volo per gestire una startup altamente reattiva, adattabile e resiliente!

Celebrare attività cardine e risultati

usare il ClickUp per descrivere la relazione tra attività e milestones_

Abbiamo già discusso di come la celebrazione delle attività cardine e dei risultati ottenuti contribuisca a migliorare il morale del team. È anche un indicatore tangibile dell'esito positivo e motiva il team a passare all'elemento successivo della lista di controllo.

Riconoscere i lavori richiesti dai singoli o dal team che contribuiscono al raggiungimento degli oggetti aziendali promuove un senso di appartenenza e di comunità. Il coinvolgimento che ne risulta migliora la coesione del team. Pertanto, la celebrazione delle attività cardine e dei risultati raggiunti dovrebbe far parte della vostra strategia di definizione degli obiettivi.

Imparare e migliorare continuamente

Infine, l'impostazione degli obiettivi aziendali non è un lavoro "imposta e dimentica". Abbracciare una cultura di apprendimento e miglioramento continuo aiuterà le startup a perfezionare il modello aziendale a ogni ciclo.

Quindi, trattate l'impostazione degli obiettivi come un processo continuo che tiene conto del feedback degli stakeholder interni ed esterni, del miglioramento e dell'innovazione dei prodotti e della sperimentazione per guidare la crescita aziendale.

Questo ciclo di feedback positivo migliorerà l'impostazione aziendale in modo iterativo.

Impostazione degli obiettivi per la vostra startup:

Definire la missione e la visione

Valutare lo stato attuale

Definire e dare priorità agli obiettivi aziendali

Convertire gli obiettivi in attività realizzabili

Monitoraggio, controllo e ricalibrazione

Celebrare le attività cardine

Imparare e migliorare

65 esempi di obiettivi aziendali nel mondo reale per le startup

Questo ci porta alla fine di tutti gli aspetti teorici dell'impostazione degli obiettivi aziendali. Ora ci addentriamo in alcuni esempi del mondo reale per consolidare la vostra comprensione degli obiettivi aziendali e per ispirarvi. Dagli obiettivi finanziari a quelli di soddisfazione dei clienti, stiamo per discutere tutti i diversi tipi di obiettivi aziendali per le startup, con esempi appropriati. E sì, descriveremo ogni esempio come obiettivi SMART, per quanto possibile.

A questo proposito, ecco un elenco dettagliato di obiettivi aziendali da aggiungere alla vostra startup modello di piano aziendale :

Obiettivi finanziari

Gli obiettivi aziendali di tipo finanziario riguardano piani per incrementare le entrate, migliorare i margini di profitto, ridurre i costi e acquisire finanziamenti. Descrivono le prestazioni finanziarie desiderate o la salute dell'azienda. Utilizzate questo oggetto aziendale per massimizzare le entrate e minimizzare le spese per gestire una startup sostenibile.

Ecco alcuni esempi di obiettivi aziendali per gestire meglio le vostre finanze:

Aumentare i margini di profitto netto del 10% attraverso efficaci misure di riduzione dei costi Migliorare i flussi di cassa riducendo gli AR (accounts receivable) del 30% nei prossimi sei mesi Aumentare il valore per gli azionisti raggiungendo un ROI (ritorno sugli investimenti) del 20% Sicurezza di un finanziamento di 1 miliardo di dollari da venture capital e investitori angelici nei prossimi tre mesi Rinegoziare i termini con i fornitori per aumentare i margini di profitto del 25% Raggiungere la stabilità finanziaria con un rapporto debito/patrimonio netto di 1:1 Raggiungere il punto di pareggio della vostra startup entro i primi due anni di attività Ridurre gli sprechi del 10% grazie a una gestione intelligente dell'inventario basata sui dati

Suggerimento professionale: Monitorate gli obiettivi finanziari della vostra startup utilizzando metriche come:

Ricavi

Margini di profitto

Reddito netto

Flusso di cassa

Costo di acquisizione clienti (CAC)

Rapporto rapido

Pista di decollo

Obiettivi di fidelizzazione dei dipendenti

Come suggerisce il nome, questi obiettivi aziendali mirano a migliorare la fidelizzazione dei dipendenti. I vostri dipendenti sono il traguardo di questi obiettivi, quindi dovrete concentrarvi sulla soddisfazione, l'impegno e la fedeltà dei dipendenti. La fidelizzazione dei dipendenti riduce la valutazione del turnover e garantisce la continuità delle competenze della forza lavoro.

Considerate quanto segue obiettivi del team per migliorare la fidelizzazione dei dipendenti:

Ridurre il tasso di rotazione dei dipendenti del 30% entro il prossimo anno introducendo vantaggi e incentivi interessanti Utilizzare meccanismi di feedback regolari e iniziative di coinvolgimento per migliorare i tassi di valutazione dei dipendenti del 20% Stabilire un sistema di buddy di 6 mesi dopo l'inserimento dei nuovi assunti per mantenere il coinvolgimento e chiarire le aspettative fin dal primo giorno Offrire 2 corsi di sviluppo delle competenze online e 1 workshop interno a trimestre Organizzare esercizi mensili di team building con particolare attenzione alle attività che hanno tassi di iscrizione e partecipazione superiori al 70% Avviare una politica di lavoro ibrido nei prossimi 2 mesi, consentendo 3 giorni di lavoro da remoto e 3 giorni in ufficio, previa approvazione del manager Aumentare le ferie pagate (PTO) di altri 3 giorni all'anno per tutti i livelli di dipendenti Offrire alle persone con prestazioni elevate una valutazione del 40% entro la fine dell'anno finanziario Creare un ambiente di lavoro che si ispiri ai principi DEI (Diversità, Equità e Inclusione) per promuovere un senso di appartenenza Condottacolloqui di uscita per capire le ragioni principali del ricambio dei dipendenti Effettuare revisioni periodiche delle prestazioni per identificare le aree di miglioramento e fare da tutor ai dipendenti

Suggerimento: Monitorate gli obiettivi di fidelizzazione dei dipendenti della vostra startup utilizzando metriche come:

Valutazione del turnover dei dipendenti

Sondaggi sulla soddisfazione dei dipendenti

Valutazione della retention

Tempo di assunzione

Punteggio netto di promozione dei dipendenti (eNPS)

Valutazione del tasso di assenteismo

Obiettivi di produttività

Mentre l'obiettivo di fidelizzazione dei dipendenti mira a trattenere i talenti, gli obiettivi aziendali di produttività mirano a migliorare l'efficienza operativa e la produzione. In quanto tali, ruotano intorno alle attività quotidiane che possono ottimizzare i livelli di produttività. Si possono fissare traguardi per ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre gli sprechi, eliminare l'inefficienza e aumentare la produzione per dipendente in tutta l'azienda.

Ecco alcuni esempi di obiettivi aziendali che aiutano a raggiungere l'esito positivo alimentando una forza lavoro altamente produttiva:

Introdurre l'ottimizzazione dei processi e l'automazione per aumentare la produttività del 30% in pochi mesi (3-6) Semplificare i processi di sviluppo dei prodotti per ridurre il time-to-market del 30% per i nuovi prodotti e del 70% per i miglioramenti dei prodotti Ridurre i tempi di inattività dei server del 98% per migliorare la disponibilità di strumenti e risorse online Implementaresoftware di project management per migliorare la collaborazione del team, la gestione delle attività e il rispetto delle scadenze Documentare le procedure operative standard (SOP) per standardizzare i flussi di lavoro e i processi aziendali, al fine di introdurre coerenza, eliminare gli errori e ridurre al minimo le rielaborazioni Condivisionemanuali per i dipendenti per definire chiaramente i ruoli, le responsabilità e le aspettative dei dipendenti

Suggerimento: Monitorate gli obiettivi di produttività dei dipendenti della vostra startup utilizzando metriche come:

Raggiungimento della quota commerciale

Attività/progetti completati

Correzioni di bug o commit di codici

Punteggi di soddisfazione dei clienti

Impegno dei dipendenti

Durata delle riunioni

Valutazione dell'utilizzo

Ricordate di modificare questi dati in base al reparto dei dipendenti e ai risultati attesi.

Obiettivi di notorietà e reputazione del marchio

Le startup possono crescere generando consapevolezza del marchio e guadagnando una solida reputazione. Questa strategia si concentra sulla creazione di una percezione positiva del marchio nella mente del target. Le aziende possono raggiungere questo obiettivo aumentando la visibilità del marchio, guadagnando fiducia e credibilità e gestendo programmi di fidelizzazione.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di obiettivi aziendali per aumentare la notorietà e la reputazione del marchio:

Condurre una ricerca di mercato per valutare la percezione del marchio e generare una consapevolezza del 20% entro 3 mesi monitorando le impronte dei social media Aumentare il riconoscimento e il richiamo del marchio del 30% entro un anno tra i gruppi demografici di traguardo Investire nello storytelling del marchio per comunicare i valori e l'identità della startup Ottenere 20 testimonianze e recensioni positive dei clienti su Google e G2 entro il secondo trimestre per aumentare la reputazione del marchio Collaborare con 12 esperti del settore e influencer per espandere la portata del marchio del 40% su LinkedIn, Instagram e X entro 6 mesi Pubblicare 8 post di blog sul sito web dell'azienda per stabilire una presenza digitale affidabile e credibile Utilizzare strategie di ascolto sociale e di gestione della reputazione per monitorare, gestire e plasmare la narrazione del marchio e le conversazioni online Partecipare a 4 eventi di settore, 8 conferenze e webinar e 2 fiere per aumentare la visibilità e la consapevolezza del marchio nel terzo e quarto trimestre Stabilire e standardizzarele linee guida del marchio per un'esperienza cliente coerente e personalizzata in tutti i punti di contatto Lancio di un programma di ambasciatori del marchio con 40 clienti fedeli reclutati come ambasciatori del marchio nel primo mese per catalizzare il marketing del passaparola e aumentare l'advocacy del 12%

Suggerimento: Monitorate gli obiettivi di brand awareness e reputazione della vostra startup utilizzando metriche come:

Impressioni

Traffico online

Volume di ricerca

Recensioni personalizzate

Analisi del sentiment

Menzioni del marchio

Chiacchiere sui social media

Obiettivi della strategia di marketing

Gli obiettivi aziendali relativi alle strategie di marketing esplorano i modi per promuovere i prodotti o i servizi, generare più lead, guidare il coinvolgimento dei clienti e inoltrare alle vendite lead altamente qualificati. Guidano i lavori richiesti dal marketing specificando i risultati, come l'aumento dei tassi di conversione, l'incremento della brand awareness, l'usufruire del traffico web, ecc.

Alcuni esempi di obiettivi della strategia di marketing sono:

Implementare il marketing dei contenuti e il SEO (ottimizzazione dei motori di ricerca) per aumentare il traffico del sito web del 50% nei prossimi 12 mesi Generare 1.000 nuovi contatti al mese attraverso la pubblicità a traguardo Aumentare i tassi di apertura e di clic delle email del 20% e del 15% grazie all'ottimizzazione delle campagne di email marketing basata sui dati Aumentare il coinvolgimento sui social media del 25% e guadagnare 3.000 nuovi follower in un mese grazie a contenuti accuratamente curati e alla gestione della comunità sui social media Lancio di un interessante programma di referral per incoraggiare i clienti esistenti e i fedelissimi a segnalare nuove aziende Ottimizzare le strategie di marketing utilizzando l'automazione per coltivare i lead e favorire le conversioni Condurre riunioni di focus group e sondaggi sui clienti per capire le preferenze e le esigenze del pubblico di riferimento Modulo partnership strategiche con aziende complementari per raggiungere nuovi pubblici Aumentare il ROI del marketing analizzando e ottimizzando le spese di marketing su vari canali Utilizzare la segmentazione e le campagne di marketing mirate per un'esperienza personalizzata del cliente

Suggerimento: Monitorate gli obiettivi di marketing della vostra startup utilizzando metriche come:

Traffico del sito web

Valutazione della generazione di lead

Valutazione delle conversioni

Crescita dei follower sui social media

Tasso di coinvolgimento sui social media

Tasso di apertura delle email

Tasso di penetrazione dei clic (CTR)

Ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS)

Obiettivi commerciali e di fatturato

Gli obiettivi commerciali e di fatturato sono un'estensione degli obiettivi di marketing. Si concentrano sull'attrazione di un maggior numero di vendite o di ricavi in un arco di tempo limitato. Il team commerciale può lavorare all'acquisizione di nuovi clienti, alle attività di upselling e cross-selling e ad altre iniziative di generazione di reddito per infondere sostenibilità e redditività alla crescita della startup.

Ecco alcuni esempi di obiettivi commerciali per ottenere più vendite commerciali:

Raggiungere 2 milioni di dollari di fatturato commerciale annuo entro la fine dell'anno fiscale Aumentare l'AOV (valore medio dell'ordine) del 15% utilizzando il bundling dei prodotti Aumentare i tassi di conversione del 20% attraverso l'ottimizzazione dei processi commerciali, l'automazione e la formazione Aumentare la base clienti acquisendo 1200 nuovi clienti nei prossimi sei mesi Migliorare il valore della vita del cliente del 25% attraverso strategie di upselling e cross-selling Espandere la quota di mercato del 20% entrando in un nuovo segmento geografico o demografico Lanciare un interessante programma di incentivi commerciali per motivare e premiare il team di vendita e le sue prestazioni Accelerare il ciclo commerciale riducendo le sequenze del 20% grazie a una migliore qualificazione dei lead, all'automazione del flusso di lavoro e a follow-up tempestivi Abilitare il team di vendita con uno strumento di CRM (Customer Relationship Management) per tracciare e quantificare le attività commerciali attraverso i vari canali Sfruttare i modelli predittivi basati sull'IA per migliorare l'accuratezza delle previsioni commerciali, l'allocazione efficace delle risorse e la gestione precisa delle scorte Introdurre prezzi dinamici per massimizzare la redditività e rimanere competitivi

Suggerimenti intelligenti di ClickUp: Tracciare gli obiettivi commerciali e di fatturato della vostra startup utilizzando metriche come:

Ricavo totale

Ricavo medio per utente (ARPU)

Costi di acquisizione clienti (CAC)

Lunghezza del ciclo commerciale

Tasso di conversione commerciale

Obiettivi di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti

Questi obiettivi aziendali si concentrano sul miglioramento della soddisfazione dei clienti e sull'offerta di esperienze memorabili per coltivare relazioni a lungo termine con i clienti. Le startup possono puntare a migliorare la fidelizzazione dei clienti attraverso varie strategie, dai programmi di fidelizzazione a un servizio clienti eccezionale, fino al miglioramento della qualità dei prodotti.

Ecco alcuni obiettivi che potete fissare per migliorare la soddisfazione dei clienti:

Aumentare i punteggi di soddisfazione dei clienti del 30% attraverso il miglioramento del servizio e del supporto clienti Migliorare i tassi di fidelizzazione dei clienti del 20% attraverso strategie di reengagement personalizzate e programmi di fidelizzazione Implementare un sistema di feedback dei clienti per acquisire informazioni di prima mano e affrontare i punti dolenti dei clienti Sfruttare la comunicazione proattiva attraverso i canali preferiti per condividere aggiornamenti e notifiche e aumentare la fiducia e la trasparenza Rispondere alle preoccupazioni e ai problemi dei clienti entro la Sequenza prescritta e nel modo appropriato per migliorare la soddisfazione dei clienti Misurare e monitorare il punteggio NPS (Net Promoter Score) e CSAT (Customer Satisfaction) per avere un'idea realistica dei livelli di soddisfazione dei clienti Identificare i KPI per misurare la soddisfazione dei clienti e misurare gli obiettivi dello stato utilizzando tali indicatori Investire nella formazione e nello sviluppo dei team rivolti ai clienti per migliorare la qualità del servizio e aggiungere valore alle interazioni con i clienti Offrire vantaggi o servizi a valore aggiunto per incentivare gli acquisti ripetuti e la fedeltà dei clienti

Suggerimento: Monitorate gli obiettivi di soddisfazione e fidelizzazione dei clienti della vostra startup utilizzando metriche come:

Punteggio di soddisfazione del cliente (CSAT)

Punteggio netto di promozione (NPS)

Punteggio del lavoro richiesto dal cliente (CES)

Tasso di acquisto ripetuto (RPR)

Valore della vita del cliente (CLTV)

Tasso di abbandono dei clienti

Recensioni dei clienti

Coinvolgimento del cliente

Strumenti digitali per la riunione degli obiettivi aziendali della vostra startup

Si dice che un obiettivo sia solo un desiderio senza un piano. In altre parole, per far funzionare i vostri obiettivi aziendali è necessario cementarli con piani e strategie attuabili.

Per sviluppare ed eseguire un piano aziendale solido, sono necessari gli strumenti, le piattaforme, le soluzioni software e i sistemi giusti. Questi strumenti aggiungono una struttura al piano e aiutano a raggiungere gli obiettivi più rapidamente .

Ecco una panoramica delle varie soluzioni che si possono utilizzare per soddisfare i diversi tipi di obiettivi aziendali:

Software di project management

Il software di project management è il coltellino svizzero dell'impostazione degli obiettivi aziendali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/ClickUp-Dashboards-Project-Overview-Elenco-Overview.png Panoramica del progetto ClickUp Dashboard (Elenco panoramico) /$$$img/

usate ClickUp come software unico per il project management_

I software di project management aiutano a stabilire obiettivi raggiungibili agendo come una piattaforma centralizzata dedicata alla pianificazione, all'organizzazione e all'esecuzione efficiente dei progetti. Per raggiungere questo oggetto, queste piattaforme offrono funzionalità/funzione per la gestione delle attività, la programmazione dei progetti, il lavoro collaborativo, la comunicazione tra team, ecc.

Queste consentono alle startup di suddividere logicamente gli obiettivi aziendali a lungo termine in obiettivi più piccoli e gestibili, in modo che i team possano prioritizzare le attività di lavoro. Questo project management pratico migliora la trasparenza e la responsabilità, aiuta a tracciare lo stato di avanzamento e a gestire i rischi e le risorse per consegnare i risultati in base alle specifiche, alla Sequenza e al budget.

Parleremo più avanti di come potete utilizzare ClickUp per le startup nella sezione successiva per garantirvi un'esposizione pratica.

Piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

tenere sotto controllo l'esito positivo dei clienti con ClickUp CRM

Gli strumenti di CRM consentono alle aziende di instaurare relazioni significative e arricchenti con i clienti per favorire la crescita dell'organizzazione.

Le piattaforme CRM centralizzano tutti i dati dei clienti, i canali di comunicazione e le interazioni per offrire una visualizzazione completa delle richieste, delle preferenze e dei comportamenti dei clienti.

Utilizzando questi dati, le startup possono curare esperienze personalizzate per migliorare la soddisfazione dei clienti e guidare la fedeltà al marchio. La personalizzazione può essere ottenuta attraverso esperienze di marketing uniche, campagne commerciali personalizzate o un servizio clienti migliorato per deliziare i clienti durante tutto il loro percorso.

Inoltre, le funzionalità/funzione di gestione della pipeline consentono alle startup di monitorare lead, opportunità e accordi per migliorare le conversioni e le entrate.

ClickUp funziona sia come software di project management che come CRM, una piattaforma all-in-one progettata per semplificare i vari flussi di lavoro.

Visualizzate e gestite le pipeline commerciali con oltre 15+ visualizzazioni ClickUp il sito di ClickUp è un'ottima soluzione per i clienti, per le integrazioni con le email, per la creazione di un database di clienti, per l'analisi dei dati dei clienti e per molto altro ancora.

ordina, filtra, raggruppa e personalizza le colonne per visualizzare in modo chiaro i tuoi ordini con ClickUp View_

Se i vostri obiettivi aziendali ruotano attorno all'acquisizione di nuovi clienti o alla fidelizzazione di quelli esistenti, allora investite in un sistema di gestione degli ordini personalizzato Piattaforma CRM come ClickUp è una mossa intelligente.

Strumento di mappatura dei processi

I processi inefficienti costano alle aziende, sia per la perdita di produttività dei dipendenti che per l'intaccamento dei ricavi. Mentre le aziende consolidate possono essere in grado di assorbire alcuni costi generali, lo stesso potrebbe essere disastroso per le startup. Dopotutto, sono spesso a corto di risorse!

Le startup possono rivolgersi a strumenti di mappatura dei processi per mitigare i rischi. Li utilizzate per visualizzare, analizzare e ottimizzare i processi aziendali e i flussi di lavoro. Consentono di condurre un'analisi approfondita dei processi attuali per identificare colli di bottiglia, inefficienze e aree di miglioramento. La comprensione di questi ostacoli aiuta a formulare soluzioni efficaci e iniziative di ottimizzazione. Inoltre, standardizzano i processi per mantenere coerenza, qualità e conformità tra team e reparti.

Suggerimento: Utilizzate ClickUp come strumento di mappatura dei processi. Le lavagne online e le mappe mentali di ClickUp aiutano a visualizzare i processi aziendali.

Un approccio così dinamico all'ottimizzazione dei processi porta all'eccellenza operativa e aumenta i margini di profitto.

Analisi del marketing e del commerciale

Per analizzare le prestazioni di marketing e commerciali è necessario un solido strumento di analisi dei dati. Questi strumenti rendono queste due attività mission-critical misurabili e più precise. Soprattutto, sono compatibili con elevati volumi di dati per aiutarvi a gestire le campagne al volo.

Sfruttate questi strumenti per ottenere informazioni sulle tendenze del mercato, sull'efficacia delle campagne, sul comportamento dei clienti e sui tassi di conversione. Il monitoraggio di queste variabili aiuta a identificare le opportunità non sfruttate, a ricalibrare le strategie e ad allocare le risorse in modo efficace per raggiungere gli obiettivi aziendali commerciali e di marketing. Dalla personalizzazione della messaggistica aziendale al benchmarking delle prestazioni, gli strumenti di analisi del marketing e delle vendite aiutano le startup a raggiungere gli obiettivi di crescita.

Suggerimento: Utilizzate le dashboard di ClickUp per monitorare le metriche commerciali e di marketing in tempo reale, implementare strategie e fare benchmark delle prestazioni.

Sistemi di gestione finanziaria

I sistemi di gestione finanziaria sono fondamentali per le startup per raggiungere i loro obiettivi finanziari. Aiutano le startup a gestire bilanci e finanze in modo efficace, a migliorare il valore per gli azionisti, a mantenere margini di profitto sani e a garantire la conformità. Possono anche essere dotati di strumenti di IA che aiutano a prevedere le entrate, a prevedere la domanda e l'offerta e a utilizzare il budget con maggiore precisione.

Aiutano a mantenere accurate le registrazioni e le reportistiche finanziarie. Queste informazioni ben documentate alimentano decisioni informate nella gestione dei flussi di cassa, nel monitoraggio e nel controllo dei costi e nell'ottimizzazione delle risorse. Inoltre, aiutano a mantenere la conformità legale e normativa grazie a un registro verificabile di tutte le decisioni finanziarie.

Migliorando la visibilità finanziaria, questi sistemi mantengono la trasparenza e la responsabilità e la stabilità finanziaria.

Suggerimento: Distribuire ClickUp come software di gestione degli account e delle finanze per essere sempre al passo con i vostri obiettivi finanziari.

ClickUp: Aiutare le startup a diventare aziende

ClickUp è l'amico di ogni startup. Dopo tutto, noi stessi siamo una startup e sappiamo quanto possa essere impegnativo ed esaltante il viaggio di una startup. ClickUp è il nostro tentativo di rendere questo viaggio meno stressante per le startup innovative.

Ecco quindi come ClickUp aiuta nell'impostazione degli obiettivi aziendali:

Monitoraggio degli obiettivi: Obiettivi ClickUp aiuta a creare obiettivi SMART in linea con i requisiti del progetto. Oltre all'impostazione di obiettivi specifici e misurabili lungo una sequenza temporale, ClickUp consente di monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale, in modo da sapere sempre a che punto siamo

visualizzare gli obiettivi a modo vostro su ClickUp

Gestione strategica delle attività : Gli obiettivi raggiungibili devono essere suddivisi in progetti e attività specifiche. Gli imprenditori possono utilizzare ClickUp per organizzare, dare priorità e monitorare queste attività. È possibile anche approfondire la suddivisione delle attività in attività secondarie. Organizzate le attività in elenchi, filtrate per priorità, titolare e date di scadenza, impostate promemoria e notifiche e aggiungete dipendenze per garantire che ogni attività sia completata in tempo

: Gli obiettivi raggiungibili devono essere suddivisi in progetti e attività specifiche. Gli imprenditori possono utilizzare ClickUp per organizzare, dare priorità e monitorare queste attività. È possibile anche approfondire la suddivisione delle attività in attività secondarie. Organizzate le attività in elenchi, filtrate per priorità, titolare e date di scadenza, impostate promemoria e notifiche e aggiungete dipendenze per garantire che ogni attività sia completata in tempo Allocazione dinamica delle risorse: ClickUp supporta l'allocazione dinamica delle risorse offrendo una visualizzazione unica di tutte le attività. Inoltre, sono disponibili funzionalità di gestione del carico di lavoro e di monitoraggio del tempo per aiutarvi a capire come vengono utilizzate le risorse. Una tale panoramica rende più facile per i manager assegnare o ridistribuire le risorse in base alla priorità, all'impatto e all'urgenza di ogni attività

utilizzate ClickUp per gestire in modo efficace le risorse e i carichi di lavoro nella vista Carico di lavoro_

Collaborazione e comunicazione: ClickUp è l'hub definitivo per il lavoro collaborativo. Da un assortimento di canali di comunicazione sincroni e asincroni alla modifica in tempo reale di documenti condivisi, i team possono utilizzare ClickUp per rimanere in contatto e in linea. Utilizzate ilVisualizzazione della chat di ClickUp per scambiare messaggi in tempo reale, assegnare commenti per risolvere problemi o attirare l'attenzione, e creare, modificare e gestire documenti in modo collaborativo usandoClickUp Documenti. Condividere idee, fare brainstorming e lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi aziendali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modifica collaborativa dal vivo in ClickUp Docs /$$$img/

collaborare con il proprio team su ClickUp

Dashboard interattivi: ClickUp Dashboard possiedono potenti capacità di analisi dei dati e di reportistica che consentono alle startup di monitorare i KPI, tracciare gli stati e analizzare le prestazioni. Queste dashboard condividono informazioni sullo stato attuale del progetto, consentendo di sviluppare piani strategici, misure correttive e decisioni informate per raggiungere lo stato desiderato

visualizzate i vostri obiettivi su una ricca e intuitiva dashboard di ClickUp

Esistema di integrazione: Utilizzate ClickUp con vari strumenti, app e piattaforme di terze parti per costruire una rete interconnessa ricca di valori. Sia che si tratti di integrare piattaforme di spazio di archiviazione dei file come Google Drive o soluzioni di supporto clienti come Zendesk, è possibile integrarli nell'ecosistema ClickUp per costruire una piattaforma completa e unica per tutte le esigenze delle startup

didascalia dell'immagine: Integrare gli strumenti e le piattaforme preferite con ClickUp_

Ricchi modelli: Con ClickUp, avrete a disposizione una ricca libreria di modelli altamente configurabili che vi aiuteranno a lavorare in modo intelligente. Daprocedure operative standard dettagliate alleModello di piano Business su ClickUp garantisce un time-to-market più rapido, poiché non è necessario costruire le cose da zero

Una delle maggiori USP di ClickUp è l'elevata personalizzazione per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Potete usarlo come piattaforma di project management, come strumento di gestione delle attività per le risorse umane e altri team, come piattaforma di gestione delle campagne e dei clienti per il marketing e il supporto clienti: le possibilità sono infinite.

Sfruttate quindi la sua versatilità per raggiungere i vostri diversi obiettivi aziendali senza doverli distribuire su più strumenti e piattaforme. Come diciamo spesso, uno è tutto ciò che serve!

**Impostate, impostate, partite!

Gli obiettivi aziendali della startup sono la vostra bussola per avventurarvi nei mari dell'imprenditoria.

Gli obiettivi danno un senso di direzione, fungono da indicatore di stato, generano responsabilità, motivano i team, supportano il piano strategico e attirano investitori e partner. Ognuno di questi vantaggi spinge la vostra startup a un passo dall'esito positivo.

Raccomandiamo vivamente gli esempi di obiettivi aziendali per startup riportati sopra, perché vi ispireranno a fissare obiettivi SMART per la vostra azienda. Tutto ciò che resta da fare è utilizzare strumenti e piattaforme adeguate per eseguire e monitorare questi obiettivi. Potete scegliere tra diverse soluzioni che vanno dal CRM agli strumenti per la mappatura dei processi e oltre.

D'altra parte, potete selezionare ClickUp e sostituire lo stack tecnologico eterogeneo con uno centralizzato. ClickUp promette flessibilità e scalabilità che cresceranno insieme alla vostra startup. Iscrivetevi gratuitamente ed esplora!

Domande frequenti (FAQ)

**Come faccio a dare priorità agli obiettivi aziendali?

L'impostazione delle priorità per gli obiettivi aziendali implica la valutazione dell'importanza, dell'urgenza e dell'impatto di tali obiettivi sugli oggetti principali della startup. Identificate quelli che sono strettamente legati alla missione, alla visione e alle priorità strategiche della vostra startup e metteteli al primo posto. Poi, considerate fattori come i potenziali rischi o contrattempi, le dipendenze e la disponibilità di risorse per la riunione di questi obiettivi. Infine, utilizzate tecniche di prioritizzazione come il metodo MoSCoW o la matrice di Eisenhower per assegnare priorità ponderate ai vostri obiettivi.

**Quanto spesso dovrei rivedere e aggiornare gli obiettivi aziendali della mia startup?

Rivedete e aggiornate gli obiettivi aziendali della vostra startup per stare al passo con l'evoluzione delle priorità, le opportunità emergenti e le mutevoli condizioni del mercato. Poiché le startup sono più dinamiche, è possibile rivedere gli obiettivi aziendali ogni 3-6 mesi per rispondere alla volatilità. In caso di consolidamento aziendale, è possibile eseguire questo esercizio annualmente.

**Quali strumenti possono aiutarmi a raggiungere i miei obiettivi aziendali?

È possibile raggiungere gli obiettivi aziendali utilizzando i seguenti strumenti:

Software di project management

Piattaforma di CRM (Customer Relationship Management)

Strumento per la mappatura dei processi

Soluzioni di marketing e analisi

Sistemi di gestione finanziaria

**Cosa succede quando non raggiungiamo tutti gli obiettivi aziendali della nostra startup?

Non considerare il mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali come un fallimento. Al contrario, consideratelo come un'opportunità di apprendimento attraverso la quale potete: