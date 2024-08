Come trovare un mentore aziendale per gli imprenditori

Non c'è nessuno che possa guidare un nuovo imprenditore nel suo percorso di startup meglio di chi ci è già passato e l'ha terminato.

Ecco perché il mentoring aziendale è fondamentale. Aiuta i nuovi titolari aziendali a imparare da imprenditori esperti e a evitare le insidie più comuni.

Ma cosa fare per trovare un mentore aziendale e costruire un'ottima relazione mentore-mentee?

Continuate a leggere per trovare tutte le risposte che cercate. Questo articolo vi guiderà nella ricerca di un mentore aziendale e nel trarre il massimo da questa relazione.

Ma prima di tutto, parliamo delle nozioni di base.

**Cosa fa un mentore aziendale?

Un mentore aziendale aiuta i nuovi imprenditori e i piccoli titolari a lanciare e far crescere le loro attività.

In genere ha esperienza in un campo simile o affine e ha le competenze per guidare i titolari di piccole imprese su vari aspetti aziendali, come la finanza, il marketing e la strategia.

Benefici della carriera di un mentore aziendale

I vantaggi diretti e indiretti di avere un mentore aziendale sono molti. Vediamo qui di seguito i principali.

Fornisce validi consigli aziendali

Un mentore aziendale ha un'esperienza pratica nel lancio di un'impresa di successo e ha imparato diverse lezioni dalle sue imprese.

Ciò lo qualifica a fornire consigli su varie questioni aziendali, da come acquisire finanziamenti a come migliorare l'efficienza operativa.

Un buon mentore vi aiuterà a pianificare e lanciare la vostra azienda, in modo che possiate raggiungere il successo. Può guidarvi attraverso il processo e offrirvi consigli di esperti e best practice per aiutarvi a Da fare bene la prima volta.

Se siete confusi sul fatto di scegliere una startup o un lavoro in azienda vi aiuteranno a prendere questa decisione con sicurezza.

Aiuta a sviluppare competenze critiche

Il ruolo di un mentore aziendale non si limita alla consulenza aziendale. Vi aiuta anche a sviluppare leadership, gestione e altre competenze chiave necessarie per gestire un'azienda di successo.

Essendo una persona che ci è passata e l'ha terminato, è qualificata in modo unico per dirvi quali errori evitare e come affinare le vostre capacità.

Per ottenere il massimo da un mentore, dovreste cercare una guida specifica sulle vostre aree deboli. Per istanza, se avete paura di parlare in pubblico, possono mostrarvi come superare la paura e parlare con sicurezza.

Oppure se avete difficoltà a gestire i conflitti, che sono una parte essenziale di qualsiasi posto di lavoro, il mentore può offrirvi consigli specifici sulla gestione dei conflitti.

Se siete nella fase iniziale della vostra carriera, chiedete consigli sui possibili percorsi professionali. Utilizzate il Modello di percorso di carriera di ClickUp per mappare la vostra carriera con il contributo del vostro mentore.

Si tratta di un modello completamente personalizzabile con nodi, forme e connettori per aiutarvi a creare più mappe della carriera.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-76.png Create mappe di carriera multiple e fate un brainstorming sui possibili percorsi utilizzando il modello di ClickUp, facile da usare https://app.clickup.com/signup?modello=t-194505180&\_gl=1\*1kgv9ap*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2TtHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Scarica questo modello /$$$cta/

ClickUp offre anche molti altri servizi di modelli di mappa della carriera che dovreste controllare per trovare quello più adatto alle vostre esigenze.

Apre opportunità di networking

I mentori aziendali sono imprenditori affermati, in genere con un'ampia rete professionale. Se avete una buona relazione con il vostro mentore, può aprirvi le porte e aiutarvi a creare preziose connessioni nel settore.

Sia che vogliate assicurarvi un finanziamento aziendale o ottenere una licenza commerciale, il vostro mentore aziendale probabilmente conosce qualcuno che può aiutarvi.

Può anche farvi ottenere inviti a prestigiosi eventi e conferenze del settore, aumentando ulteriormente le opportunità di networking.

Semplifica il processo decisionale strategico

In qualità di nuovi imprenditori, potreste avere difficoltà a prendere decisioni aziendali critiche che cambiano la direzione strategica della vostra azienda. Ciò potrebbe essere dovuto semplicemente alla mancanza di fiducia o al nervosismo per l'impatto della decisione.

Un mentore aziendale esperto vi dà la fiducia necessaria per prendere facilmente tali decisioni. Invece di prendere la decisione da soli, potete discuterne con il vostro mentore e chiedere il suo parere.

Offre una prospettiva diversa

In azienda, come nella vita, avere qualcuno che vi metta alla prova e vi aiuti a crescere è essenziale. Se siete gli unici decisori della vostra azienda e non avete nessuno che metta in discussione le vostre decisioni, potreste commettere degli errori senza nemmeno accorgervene.

Avere un mentore risolve questo problema, offrendovi una persona che vi sfiderà e vi offrirà una prospettiva diversa. In questo modo si apre la mente a nuove idee e opportunità che si sarebbero perse.

Tipi di mentori aziendali

I mentori aziendali sono di vari tipi e moduli, ognuno dei quali offre punti di forza unici per far progredire il vostro percorso aziendale. Dovete scegliere un mentore aziendale che si adatti al meglio alle vostre esigenze e che vi dia la possibilità di proseguire il vostro percorso. Vediamo quali sono i tipi di mentori aziendali tra cui potete scegliere.

Imprenditore esperto

Si tratta di una persona che ha avviato e avviato con esito positivo più aziende ed è un esperto del campo. Magari opera in un settore diverso dal vostro, ma ha un forte senso degli affari e può fornire solidi consigli aziendali.

Questi mentori aziendali sono ideali per chiedere consigli su vari aspetti aziendali, come la creazione di un piano Business e la gestione delle sfide del mercato.

Esperto del settore

Si tratta di una persona con una conoscenza estesa di un settore e del suo lavoro. Vi aiuterà a capire le dinamiche del mercato, le chiavi di lettura, il livello di concorrenza e altro ancora.

Questi mentori forniscono consigli specifici per la vostra azienda e il vostro settore. Dovreste lavorare a stretto contatto con loro per capire le tendenze del settore e le best practice, che vi aiuteranno ad affermare la vostra azienda e a conquistare quote di mercato.

Esperto di investimenti e finanziamenti aziendali

Gli esperti di business funding sono specializzati nel garantire fonti di finanziamento affidabili a breve o lungo termine per startup e piccole imprese. Vi aiutano a valutare le vostre esigenze di finanziamento e a trovare le migliori fonti di finanziamento per la vostra azienda.

Avrete bisogno di questi mentori occasionalmente, ma non dovrete lavorare a stretto contatto con loro a lungo termine.

Professionista di rete

Gli imprenditori devono sviluppare capacità di networking per costruire relazioni con persone importanti nel loro settore. Una buona capacità di networking può anche aiutare a trovare un mentore.

Un professionista del networking può aiutarvi a formare connessioni e a presentarvi persone che possono essere potenziali mentori o grandi alleati in futuro. Può anche aiutarvi a trovare potenziali client, investitori, partner e altri soggetti interessati.

Come trovare un mentore aziendale in qualità di imprenditore

A questo punto dovreste sapere perché avete bisogno di un mentore aziendale e quali tipi di mentori potreste avere. La cosa successiva da imparare è come trovare un mentore aziendale, e questo è ciò che imparerete in questa sezione.

Ecco i modi più semplici per trovare un mentore aziendale.

1. Fare rete e partecipare a eventi del settore

Uno dei modi migliori per trovare un mentore aziendale è partecipare a eventi e conferenze del settore e costruire la propria rete professionale. Utilizzate piattaforme di social media come LinkedIn o seguite i leader del settore per scoprire eventi e conferenze del settore. Seguite le aziende, le organizzazioni e i gruppi pertinenti al vostro campo, perché spesso pubblicano eventi imminenti ai quali potete iscrivervi.

Per prendere nota degli eventi imminenti, utilizzate uno strumento intelligente per prendere appunti, ClickUp Blocco note . Aggiungete tutti i prossimi eventi e, una volta finalizzati quelli a cui volete partecipare, convertiteli in attività tracciabili.

utilizzate il blocco note di ClickUp per annotare i prossimi eventi o piani in movimento_

Parlate con gli esperti del settore e gli imprenditori di esito positivo che partecipano a questi eventi e create una connessione. Rimanete in contatto anche dopo l'evento e mantenete una linea di comunicazione aperta.

Potete trovare dei mentori all'interno della vostra rete o chiedere alle vostre connessioni di mettervi in contatto con qualcuno che sarà il vostro mentore perfetto.

Non dimenticate di sfruttare la vostra rete personale e sociale per trovare un mentore aziendale.

2. Partecipare a gruppi e comunità online specifiche del settore

L'equivalente moderno della partecipazione a eventi di settore è la partecipazione a comunità online del proprio settore o nicchia. Tali gruppi consentono di partecipare a discussioni significative con esperti del settore su argomenti rilevanti e attuali.

Anche in questo caso il networking ha un ruolo fondamentale. Dovete creare connessioni e rimanere in contatto con persone del vostro settore che hanno più esperienza di voi e che possono essere potenziali consulenti aziendali per voi.

Reddit e Quora sono due dei maggiori forum online, ma se riuscite a trovare comunità di nicchia specifiche per il settore, è ancora meglio.

3. Cercare attivamente mentori su LinkedIn e X

I social media sono la piattaforma perfetta per conversare con altri nella vostra nicchia e trovare un mentore aziendale.

LinkedIn e X (ex Twitter) sono le migliori piattaforme di social media per il networking professionale.

LinkedIn è la piattaforma di social media designata dai professionisti per la connessione con le persone del loro settore. Troverete molti gruppi di settore a cui iscrivervi su questa piattaforma.

Su X, invece, si discute di argomenti di tendenza e si fanno conversazioni su argomenti e tendenze attuali. È una piattaforma perfetta per lasciare il segno e farsi notare da persone importanti del proprio settore.

La chiave è rimanere attivi e autentici. Create connessioni organiche per far crescere la vostra rete professionale invece di concentrarvi sulla ricerca di un mentore aziendale per l'imprenditorialità.

4. Visitare il Centro per lo sviluppo delle piccole imprese (SBDC)

L'unico scopo degli SBDC è quello di fornire formazione e assistenza alle piccole imprese in tutti gli Stati Uniti. Quindi, se siete alla ricerca di consulenza aziendale gratis, vale la pena di visitare il vostro SBDC locale.

Questi centri sono finanziati dalla Small Business Administration (SBA) e forniscono risorse e tutoraggio ai nuovi imprenditori e ai titolari di piccole aziende.

5. Alla ricerca di mentori tramite SCORE

Uno dei modi migliori per trovare un mentore aziendale negli Stati Uniti è la rete di mentori aziendali SCORE. Questa rete comprende molti mentori aziendali che si offrono volontariamente per aiutare le piccole imprese a lanciarsi ed espandersi.

Trattandosi di un gruppo no-profit, non dovrete sostenere alcun costo e troverete esperti della vostra nicchia che vi faranno da mentori.

6. Usare app come Meetup

Meetup è un'app dedicata all'incontro di persone che la pensano allo stesso modo. Gli utenti organizzano incontri online e offline per connettersi con altre persone con interessi simili.

Ci sono molti meetup specifici per il settore e per l'azienda a cui potete partecipare per incontrare imprenditori locali come voi. È un modo eccellente per trovare un mentore aziendale in un'impostazione sociale.

Un'altra piattaforma di networking professionale da prendere in considerazione è XING.

Come ottenere il massimo dalla relazione con il mentore aziendale

Trovare un mentore è solo una parte dell'equazione. È necessario costruire una relazione con lui e trarne il massimo beneficio.

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarvi in questo senso.

1. Impostare obiettivi e programmi per ogni riunione

È fantastico che abbiate trovato un mentore aziendale che vi aiuti. Non date per scontati né loro né il loro tempo. Rispettate il loro tempo pianificando attentamente ogni riunione e impostando un programma.

Questo indirizza la riunione e permette di arrivare subito al punto, risparmiando tempo in chiacchiere.

Non è necessario partire da zero. Utilizzate il Modello di programma ClickUp per impostare un programma per la riunione mentore-mentee. Contiene tutti i dettagli essenziali sulla riunione e offre un modo semplice per impostare il programma della riunione.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Clickup-Programma-Template.png Aggiungete i dettagli della riunione e impostate l'agenda utilizzando questo modello di agenda personalizzabile di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-194505180&\_gl=1\*1kgv9ap*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2TtHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Scarica questo modello /$$$cta/

In alternativa, scegliete da questo lungo elenco di riunioni esempi di programmi e modelli di riunioni per trovare il formato migliore.

Non dimenticate di condividere il programma con il vostro mentore aziendale, in modo che arrivi preparato alla riunione

2. Connessione frequente e mantenimento di un programma

La mentorship è un processo continuo e richiede riunioni e conversazioni frequenti. Per questo motivo vi consigliamo di creare un programma che vada bene sia per voi che per il vostro mentore e di rispettarlo.

Una buona soluzione per la programmazione e la gestione delle riunioni, come ad esempio ClickUp Riunioni consente di impostare le riunioni in base ai propri impegni. Consente inoltre di creare liste di controllo delle cose che si intende discutere, che possono essere cancellate individualmente man mano che la riunione procede.

Anche se avere un programma è essenziale, non sentitevi limitati da esso. Se avete bisogno di assistenza immediata, contattate il vostro mentore e mettetevi in contatto il più spesso possibile.

3. Prendete note dettagliate di ogni riunione

Quando le idee fluiscono liberamente durante una riunione, spesso non si ha il tempo di annotare tutto immediatamente. Tuttavia, potreste non ricordare tutto ciò che è stato discusso in seguito.

Ecco perché è fondamentale registrare le riunioni e prendere appunti dettagliati di ogni incontro, anche se si prendono le note in un secondo momento. Si può anche utilizzare Strumenti di IA per automatizzare il processo di annotazione. ClickUp Brain offre un assistente di scrittura IA in grado di creare note e riepiloghi/riassunti automatici per le riunioni.

lasciate che l'IA di ClickUp prenda le note delle riunioni mentre voi vi dedicate a conversazioni intelligenti con il vostro mentore_

Se avete in programma di prendere note più dettagliate dopo la riunione, Documenti ClickUp è la soluzione perfetta. Permette di creare note, aggiungere collegamenti, incorporare media e formattare il documento in modo accattivante e facilmente consumabile.

formattate le vostre note utilizzando le opzioni di formattazione di ClickUp per renderle più facili da consultare

Creare un modello personalizzato per le note o utilizzare i modelli predefiniti modelli per le note delle riunioni per registrare in modo dettagliato le riunioni tra mentore e figlio.

4. Applicare ciò che si impara

La mentorship è utile solo se si applicano i consigli del mentore per far progredire la propria carriera o far crescere la propria azienda. Mettete in pratica i suggerimenti del vostro mentore in scenari aziendali reali e, se funzionano, fategli sapere quanto gli siete grati.

Se siete una startup o un titolare d'azienda, avrete bisogno del i migliori strumenti per le startup per gestire e far crescere la vostra nuova azienda.

Raccomandiamo Avvio di ClickUp per gestire vari aspetti della vostra startup, dalla creazione di roadmap di prodotto all'ottimizzazione dei processi e dell'utilizzo delle risorse.

ClickUp è uno strumento versatile che si adatta alla vostra azienda e gestisce senza problemi un numero maggiore di client e progetti complessi.

5. Cercate un feedback onesto

Il vostro mentore è la persona migliore per darvi un feedback costruttivo che vi aiuti a riunirvi con i vostri obiettivi obiettivi professionali .

Poiché lavorate a stretto contatto con il vostro mentore e vi ha visto crescere, è probabile che capisca i vostri punti di forza e di debolezza meglio di chiunque altro.

Sfruttate questo aspetto a vostro vantaggio e chiedete regolarmente un feedback onesto. Questo vi aiuterà a identificare le aree di miglioramento e a sviluppare ulteriormente le vostre capacità. Potete anche utilizzare il feedback per migliorare il vostro abitudini di lavoro e capacità di gestione.

6. Costruire una genuina connessione a lungo termine

Un buon mentore aziendale può aiutarvi a diventare un imprenditore di successo e a cambiare la vostra vita in molti modi. Quindi, se avete trovato un buon mentore aziendale, non lasciatelo andare.

Costruite con lui una relazione autentica e a lungo termine che vada oltre le riunioni programmate e la guida aziendale.

Anche se l'esito positivo è tale da non aver bisogno di consigli regolari, è bene rimanere in contatto con i propri mentori. Non si sa mai quando si avrà di nuovo bisogno di loro.

Ma soprattutto, costruite una relazione a doppio senso, in cui siete presenti per loro tanto quanto loro lo sono stati per voi. Ricambiate in ogni modo possibile, anche solo essendo presenti quando hanno bisogno di voi.

Conclusione

Affrontare le sfide aziendali e crescere come leader diventa più facile con l'aiuto di un mentore. Utilizzate questa guida come riferimento per trovare un mentore aziendale che possa guidarvi nel vostro percorso imprenditoriale.

Non dimenticate di applicare quanto appreso nelle vostre attività aziendali quotidiane. Utilizzate una combinazione di strumenti di marketing strumenti di produttività e altri strumenti per semplificare le operazioni aziendali e gestire un'attività redditizia.

ClickUp offre alle startup una suite completa di strumenti, aiutandole a scalare e a crescere. Iscriviti a ClickUp gratis e provate le sue funzionalità/funzione e altro ancora.