Avete riversato il vostro cuore e la vostra anima nella vostra idea imprenditoriale. Avete un prodotto (o un servizio) di grande impatto, una visione chiara e la volontà di avere successo. Ma poi la realtà colpisce. I bilanci devono essere monitorati, i piani di marketing devono essere elaborati e le scadenze dei progetti incombono. Improvvisamente, il sogno imprenditoriale si trasforma in un caotico tentativo di rimescolare le carte in tavola.

Ma non siete soli.

Secondo la rivista Amministrazione delle piccole imprese degli Stati Uniti (SBA) le piccole imprese rappresentano il 99,7% di tutte le imprese degli Stati Uniti.

E noi abbiamo una soluzione per tutti loro.

Ecco 10 modelli gratuiti per piccole imprese: schemi preformattati che vi aiuteranno a snellire le operazioni, a pianificare i progetti con un focus laser, a organizzare e monitorare le finanze e a sviluppare strategie di marketing efficaci.

Dalle presentazioni di bilancio annuali ai piani aziendali, questi modelli vi aiuteranno a velocizzare l'esecuzione di tutte le vostre grandi idee e a dire addio alla sopraffazione.

Cosa sono i modelli per le piccole imprese?

I modelli per piccole imprese sono documenti predefiniti che forniscono una base per varie attività cruciali per la gestione di un'impresa di successo. Agiscono come progetti che vi aiutano a strutturare e organizzare gli aspetti essenziali della vostra attività, risparmiandovi il tempo e la fatica di costruire tutto da zero.

Questi modelli sono disponibili in vari formati e rispondono alle esigenze specifiche di imprenditori, fondatori di startup, liberi professionisti e manager.

Se state lottando per organizzare le operazioni quotidiane, che stiate cercando di far funzionare gli strumenti di collaborazione se si tratta di tracciare le tempistiche di un progetto, di gestire le finanze in modo efficace o di elaborare una strategia di marketing vincente, c'è un modello che vi aiuterà a superare la sfida.

Cosa rende un buon modello per piccole imprese?

Ecco cosa rende un buon modello per piccole imprese:

**Il tempo è denaro, soprattutto nelle fasi iniziali di un'attività. I freelance e i fondatori di startup apprezzano i modelli chiari e concisi che li portano rapidamente al traguardo. Cercate modelli con sezioni precompilate e istruzioni facili da seguire che riducano al minimo i tempi di modifica

**Manager e imprenditori hanno bisogno di dati per prendere decisioni informate. I modelli che vanno oltre i layout di base e che offrono formule o calcoli integrati sono dei veri e propri salvavita. Ad esempio, un modello finanziario che calcola automaticamente i margini di profitto o un calendario con formule o calcoli incorporati strumenti di marketing che tracciano le prestazioni delle campagne possono farvi risparmiare ore di analisi

**Un'immagine forte del marchio è fondamentale per qualsiasi azienda. I modelli che consentono una facile personalizzazione con il vostro logo, la combinazione di colori e i font garantiscono che i vostri documenti, dalle fatture alle proposte di progetto, mantengano un aspetto professionale e coeso

Accessibilità e collaborazione: Molte aziende oggi operano in remoto o con team distribuiti. Cercate modelli che siano basati su cloud o facilmente condivisibili all'interno del vostro team. Questo favorisce la collaborazione in tempo reale e garantisce che tutti lavorino sulla stessa versione

Molte aziende oggi operano in remoto o con team distribuiti. Cercate modelli che siano basati su cloud o facilmente condivisibili all'interno del vostro team. Questo favorisce la collaborazione in tempo reale e garantisce che tutti lavorino sulla stessa versione Scalabilità: Gli imprenditori puntano alla crescita. Scegliete quindi modelli che possano adattarsi all'espansione della vostra attività. Cercate opzioni che vi permettano di aggiungere o rimuovere sezioni, di duplicare elementi per più progetti o di integrarsi consoftware di gestione del marketing e con gli altri strumenti che utilizzate

Dando priorità a queste caratteristiche, troverete modelli per piccole imprese che diventeranno potenti alleati nel vostro percorso imprenditoriale, aiutandovi a costruire un'attività fiorente.

10 Modelli gratuiti per piccole imprese

Il modo migliore per scegliere il modello giusto per la vostra prossima mossa è quello di sedersi con il vostro team e decidere quali sono gli obiettivi che la vostra piccola impresa vuole raggiungere. Create un elenco di priorità e scegliete tra i modelli qui sotto per allinearvi ai vostri obiettivi.

1. Modello di nota spese per piccole imprese ClickUp

Tenete sotto controllo tutte le spese della vostra piccola impresa in modo coeso e organizzato con il modello di resoconto delle spese di ClickUp Small Business

Il titolare di una piccola impresa indossa molti cappelli. Ma il ruolo di direttore finanziario non dovrebbe farvi passare notti insonni. È qui che il Modello di nota spese per piccole imprese di ClickUp può aiutare.

Questo modello semplifica il processo di tracciamento delle spese: non dovrete più cercare tra le ricevute cartacee o chiedervi in quale cartella avete conservato l'ultima fattura.

Visualizzate i dati in grafici e diagrammi di facile lettura. Vedete esattamente dove va il vostro denaro e prendete decisioni informate per i progetti futuri.

Automatizzate il processo di monitoraggio delle spese, liberando il vostro tempo prezioso per concentrarvi su ciò che conta di più: far crescere la vostra azienda.

Personalizzate gli stati per tracciare il processo di approvazione, categorizzate le spese con campi personalizzati e create un flusso di lavoro personalizzato all'interno di ClickUp software di gestione dei progetti **che si integra con i processi esistenti

Altre caratteristiche di questo modello consentono di collegare le spese a progetti specifici, di tenere traccia del tempo trascorso e di collaborare con il team, il tutto all'interno della stessa piattaforma. Scarica questo modello

2. Modello di registro d'inventario aziendale semplice ClickUp

Tenete sotto controllo i livelli delle scorte e i costi con il modello di registro d'inventario aziendale ClickUp Simple Business

L'inventario rappresenta circa il 25% - 35% del budget medio di una piccola impresa. Pertanto, mantenere livelli di inventario accurati è fondamentale per la vostra salute finanziaria. Dovrete evitare di bloccare troppo capitale nelle scorte, assicurandovi di averne a sufficienza per soddisfare la domanda, compresi i picchi improvvisi. Anche il vostro mentore aziendale ammetterebbe che può diventare rapidamente un gioco di prestigio.

Il Modello di registro d'inventario aziendale semplice ClickUp organizza e tiene traccia delle vostre scorte senza sforzo, assicurandovi di avere sempre i prodotti giusti nella giusta quantità.

Il primo passo per l'implementazione del modello è la raccolta di informazioni chiave su ogni articolo del vostro inventario. Queste includono il nome dell'articolo, la quantità disponibile, il prezzo unitario, il costo totale e i dettagli rilevanti specifici della vostra attività (ad esempio, dimensioni, colore). I dashboard intuitivi all'interno del modello possono fornire una visione centralizzata di questi dati essenziali, consentendo di monitorare i livelli di inventario e di identificare le tendenze a colpo d'occhio.

Creare il registro d'inventario è un gioco da ragazzi grazie a La vista Tabella di ClickUp . Questo formato personalizzabile funziona come un foglio di calcolo digitale, consentendo di elencare ogni articolo e i relativi dettagli. È sufficiente aggiungere colonne per il nome dell'articolo, la quantità, il prezzo unitario, il costo totale e qualsiasi altro dato rilevante per le vostre esigenze.

Sostituite l'inserimento manuale dei dati con un'interfaccia facile da usare campi personalizzati . È possibile personalizzare questi campi per acquisire le informazioni specifiche richieste per ogni articolo, semplificando il processo di inserimento dei dati e riducendo al minimo gli errori. **Calcolo dei costi totali e di altre metriche chiave direttamente all'interno della visualizzazione della tabella, che fornisce preziose informazioni sullo stato di salute dell'inventario

Le revisioni e gli aggiornamenti regolari sono essenziali per garantire una gestione ottimale dell'inventario. Il di ClickUp, la funzionalità di attività ricorrenti consente di programmare promemoria automatici per rivedere regolarmente il registro di magazzino. Questo approccio proattivo garantisce che i dati rimangano accurati e riflettano eventuali variazioni dei livelli di scorte.

Utilizzando questo modello, è possibile trasformare la gestione dell'inventario da un lavoro dispendioso in un processo fluido ed efficiente. Con i dati in tempo reale a portata di mano, otterrete il controllo e la visibilità necessari per prendere decisioni informate e gestire la vostra attività senza problemi. Scarica questo modello

3. Modello di bilancio aziendale ClickUp

Un modo creativo e facile da usare per tenere traccia del vostro budget con il modello di bilancio aziendale ClickUp

La costruzione di un solido budget è la pietra angolare di qualsiasi azienda di successo e costituisce il nucleo di degli obiettivi di una piccola impresa . Il documento guida le vostre decisioni finanziarie, assicura che abbiate le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi e mantiene le vostre operazioni in linea.

Il Modello di bilancio aziendale ClickUp vi aiuta a creare e gestire facilmente il vostro budget. È possibile accedere e utilizzare strumenti fondamentali per ottenere le informazioni necessarie per una pianificazione finanziaria consapevole.

La vista Guida introduttiva all'interno del modello funge da bussola per il budget. Qui troverete spiegazioni chiare sui fondamenti del bilancio e una panoramica completa delle viste flessibili disponibili nel modello.

La vista Budget Tracker by Store offre un controllo granulare, consentendo di monitorare le spese e gestire i budget per ogni punto vendita della vostra azienda. Questo livello di dettaglio consente di identificare le tendenze di spesa e di ottimizzare i budget per una salute finanziaria ottimale dell'intera attività.

La vista Budget complessivo fornisce una visione a volo d'uccello dell'intero panorama finanziario. Scomponete tutte le spese per valutare la vostra situazione finanziaria complessiva e prendere decisioni basate sui dati per garantire che la vostra azienda sia sempre in linea con i suoi obiettivi finanziari.

L'intuitivo sistema di gestione delle attività vi aiuta a categorizzare le attività in quattordici stati distinti. Le fasi "Aperto", "Approvato" e "Da rivedere" semplificano il monitoraggio dei progressi e tengono informati gli stakeholder durante il processo di budgeting. Man mano che il budget si evolve, è possibile aggiornare semplicemente gli stati per riflettere le modifiche in tempo reale, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina.

Il sistema di notifica di questo modello vi tiene informati sulle modifiche al budget. Riceverete avvisi automatici ogni volta che si verificano aggiornamenti e potrete apportare modifiche tempestive.

Non dimentichiamo che gli strumenti di visualizzazione dei dati consentono di monitorare e analizzare le attività associate al budget. È possibile acquisire preziose informazioni sull'efficienza del budget e identificare le aree di miglioramento, massimizzando così l'efficacia del team nella gestione delle risorse finanziarie. Scarica questo modello

4. Modello di roadmap aziendale ClickUp

Visualizzate gli obiettivi e le strategie dell'azienda e le iniziative o le nuove funzionalità per raggiungere gli obiettivi aziendali con ClickUp Business Roadmap Template

Uno dei motivi per cui le piccole imprese falliscono è che non conoscono il loro prossimo passo. Il Modello di roadmap aziendale ClickUp fornisce un potente quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi, l'organizzazione delle iniziative e il monitoraggio dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi.

La sezione di visualizzazione Tutte le iniziative per trimestre consente di mappare in modo meticoloso le iniziative nei vari trimestri, assicurando che ogni fase sia in linea con gli obiettivi aziendali generali e mantenga la rotta verso il successo.

La sezione di visualizzazione Obiettivi strategici trasforma la vostra roadmap in un tracker dinamico dei progressi. Potete visualizzare il contributo delle vostre iniziative al raggiungimento degli obiettivi strategici, identificare le aree di miglioramento e celebrare le tappe fondamentali del vostro percorso.

Se avete dubbi sull'utilizzo di questo modello, accedete alla sezione Visualizzazione della Guida introduttiva. Questa guida passo passo vi fornisce le conoscenze e gli strumenti necessari per avviare il processo di creazione della roadmap.

La sezione Roadmap Gantt View offre una rappresentazione visiva chiara e completa della tempistica della roadmap. Tutte le iniziative sono disposte cronologicamente per dare priorità alle attività, identificare le dipendenze e garantire un flusso regolare ed efficiente nel corso del progetto.

Utilizzate e aggiornate stati come 'In corso', 'Fatto' e 'In attesa' per mostrare l'evoluzione della vostra roadmap.

La sezione di visualizzazione Timeline per categoria di business aiuta a stabilire le priorità strategiche delle attività all'interno della roadmap. È possibile organizzare le iniziative per categoria, in modo da garantire che tutte le aree aziendali vengano affrontate e che le iniziative critiche siano in linea con i tempi di completamento. Scaricate questo modello

5. Modello di documento di piano aziendale ClickUp

Create e gestite il vostro business plan mantenendo tutti i vostri stakeholder al corrente con il modello di documento per il business plan di ClickUp

Nel mondo delle startup, un business plan pulito si traduce in un ottimo investimento e in una straordinaria collaborazione di squadra. Ma ammettiamolo, costruire un business plan tradizionale da zero può sembrare opprimente.

Il Modello di documento di piano aziendale ClickUp è in grado di tagliare i ponti con il rumore, fornendo un quadro di riferimento facile da usare per creare un piano ben congegnato che ponga le basi per un'attività di successo.

Il modello di documento è il vostro progetto, preformattato con sezioni essenziali per qualsiasi piccola impresa. Personalizzate ogni sezione con i dettagli della vostra azienda. **Raccontate la vostra storia nella sezione 'Background aziendale', delineando la vostra visione, la missione e il team di talento che sta dietro al vostro sogno

Costruite una solida ricerca di mercato con la sezione "Analisi di mercato ", individuando il problema che risolvete, il vostro pubblico di riferimento e il panorama competitivo. Sviluppate una strategia vincente nella sezione "Vendite e marketing", illustrando i vostri prodotti o servizi e i canali di marketing che sfrutterete per crescere.

La sezione "Strategia operativa" vi consente di tracciare la vostra struttura operativa, compresi la sede, il personale, le attrezzature necessarie e un flusso di entrate mensili previste. La sezione "Pietre miliari e metriche" consente di consolidare il piano, definendo i parametri di riferimento e le metriche chiave per monitorare i progressi compiuti. Scarica questo modello

Assicuratevi di generare un business plan a prova di errore con ClickUp Brain e guadagnate la fiducia degli investitori

Integrate il modello senza problemi con Cervello ClickUp aI Writer for Work. Modifica, riassume, corregge e traduce senza problemi il vostro piano, assicurando una comunicazione chiara e concisa che risuoni con gli investitori e gli stakeholder. Potete anche usarlo con il vostro cRM per piccole imprese strumenti per la redazione di e-mail o newsletter.

6. Modello di rapporto mensile sullo stato dell'azienda ClickUp

Tenete traccia dell'avanzamento dei progetti della vostra azienda con il modello di rapporto mensile sullo stato di avanzamento dell'attività di ClickUp

Spulciare tra i dati e redigere rapporti mensili sullo stato di avanzamento può far perdere tempo prezioso, soprattutto alle startup che ne hanno bisogno per costruire prodotti e servizi. Modello di rapporto mensile sullo stato dell'attività di ClickUp vi aiuta a monitorare facilmente le metriche chiave, ad analizzare le tendenze e a fornire report d'impatto che informino il processo decisionale strategico.

Con questo modello, create un cruscotto personalizzato per monitorare visivamente i vostri progressi. Popolate il vostro dashboard con grafici interattivi, widget e grafici su misura per le vostre esigenze aziendali. Tenete traccia di tutto, dal traffico del sito web ai dati di vendita, fino al feedback dei clienti, il tutto in un'unica posizione centralizzata.

Questo modello vi aiuta a definire le metriche più importanti. Creare campi personalizzati per catturare questi indicatori chiave di prestazione (KPI) e monitorarli per tutto il mese. Questa concentrazione laser garantisce la raccolta dei dati più importanti.

Una volta raccolti i dati, l'interfaccia intuitiva di questo modello rende l'analisi un gioco da ragazzi. La visualizzazione a tabella consente di esaminare e confrontare i dati in un foglio di calcolo interattivo. Identificate i modelli e le tendenze delle vostre prestazioni, concentrandovi sulle aree in cui potete ottimizzare e accelerare la crescita.

È possibile consolidare i risultati in un rapporto chiaro e conciso. La vista doc integrata consente di creare un documento professionale o di utilizzare un modello precostituito per una maggiore efficienza. Consente di includere tutti i dati, i grafici e le osservazioni più interessanti per mostrare chiaramente le prestazioni dell'azienda. Condividete il report con il vostro team, modificatelo in tempo reale con il rilevamento della collaborazione e assicuratevi che tutti siano allineati con i vostri obiettivi strategici. Scarica questo modello

7. Modello di roadmap strategica aziendale ClickUp

Create una roadmap aziendale, tracciate i progressi, gestite un database di funzioni o visualizzate tutto su un diagramma di Gantt con ClickUp Strategic Business Roadmap Template

Avete bisogno di aiuto per definire una visione chiara e un piano strategico per la vostra azienda?

Il Modello di roadmap strategica aziendale di ClickUp vi aiuta a creare una tabella di marcia basata sul tempo che funge da bussola, delineando la posizione attuale della vostra azienda, lo stato futuro desiderato e il percorso per raggiungerlo.

Il modello offre sei viste flessibili integrate, che consentono di personalizzare la roadmap per adattarla perfettamente alle esigenze aziendali. La sezione Roadmap strategica offre una vista temporale per reparto.

È possibile accedere alle attività di enablement, marketing, vendite e prodotto in un'unica posizione centralizzata, garantendo una visione olistica dell'intera attività. Questa vista evidenzia anche le attività scadute e non programmate, consentendo di identificare le aree che richiedono un'attenzione immediata.

La sezione del tabellone di avanzamento funziona come un tabellone Kanban, aiutandovi a visualizzare le attività di ogni reparto classificate come "a rischio", "in corso" e "in ritardo". Questa istantanea in tempo reale vi permette di valutare rapidamente le prestazioni dei reparti e di far progredire il vostro team snello attraverso comunicazioni e aggiustamenti chiari.

È fondamentale sfruttare al meglio le capacità del team. La vista Current Capacity di questo modello fa luce sul carico di lavoro del vostro team attraverso grafici e diagrammi a barre di grande impatto. Ottenete un accesso granulare ai carichi di lavoro individuali per qualsiasi periodo di tempo scelto (settimana, mese o anno), per delegare strategicamente i compiti e garantire che tutti operino al massimo dell'efficienza.

La sezione Strategy Database funge da hub centralizzato per tutti i compiti di reparto, simile a quello offerto da software di database per piccole imprese . È possibile classificare meticolosamente le attività in sezioni come 'In attesa', 'Chiuso', 'In corso', 'Programmato' e 'Proposto'.

Ogni attività include anche dettagli preziosi come data di inizio e di scadenza, percentuale di completamento, impatto, impegno richiesto e progresso strategico complessivo. Questo livello di organizzazione garantisce chiarezza e priorità sia per voi che per il vostro team.

Poi, la vista Gantt Chart è la soluzione ideale per presentare i risultati agli stakeholder. Gli obiettivi del reparto prendono vita grazie a grafici e diagrammi convincenti. Inserite i documenti rilevanti con informazioni specifiche sul progetto direttamente nella roadmap, fornendo un contesto e assicurando che tutti i membri del team abbiano accesso alle informazioni di cui hanno bisogno. Questa narrazione visiva vi permette di comunicare efficacemente i progressi e di garantire un'adesione costante alla vostra visione strategica. Scaricate questo modello

8. Modello di brainstorming aziendale ClickUp

Con ClickUp Business Brainstorming Template è possibile trovare facilmente soluzioni creative ai problemi aziendali

In qualità di fondatore di una startup, generare idee innovative è fondamentale per il vostro successo. Ma le sessioni di brainstorming a volte possono sembrare un inseguimento di farfalle: cercare di trattenere idee fugaci che sono difficili da catturare e perfezionare. Il Modello di brainstorming aziendale ClickUp fornisce un quadro potente per trasformare le scintille creative in strategie attuabili.

Il cuore del modello risiede nella sua "Vista Brainstorming", una lavagna digitale. Qui, voi e il vostro team potete cogliere varie idee e categorizzarle utilizzando un quadro di riferimento collaudato: "Ciò che amate", "Ciò che conoscete", "Ciò di cui il mondo ha bisogno" e "Ciò per cui la gente pagherà", creando così un pool di concetti ben assortito.

Questo modello non vi lascia soli nel processo di brainstorming. La "Guida introduttiva" offre consigli utili e una guida passo-passo per far sì che il vostro team faccia brainstorming.

Tenere traccia delle idee e dei progressi è fondamentale. Il sistema di gestione dei compiti all'interno del modello consente di categorizzare i compiti in due stati distinti: 'Aperto' e 'Completato'. Questo sistema semplice ma efficace traccia il percorso di brainstorming e aggiorna lo stato dei compiti man mano che si procede, assicurando che le parti interessate siano sempre informate degli ultimi sviluppi. Scaricate questo modello

9. Modello di piano aziendale ClickUp Lean

Fate decollare la vostra attività in poco tempo, senza spendere una fortuna, con il modello di business plan ClickUp Lean

Non disponete di un ampio budget? Volete far decollare il vostro business plan senza preoccuparvi dei limiti delle risorse?

Utilizzate il Modello di piano aziendale ClickUp Lean per catturare in modo efficiente l'essenza della vostra attività in un formato snello. Rimanete concentrati su ciò che conta davvero: **definire i vostri obiettivi, identificare le opportunità e mantenere la vostra impresa sulla strada del successo

Iniziate gettando le basi. Create un documento che catturi il cuore della vostra attività: il nome, la descrizione dell'azienda, lo scopo e i prodotti o servizi. Questa sintesi fornisce una chiara comprensione della vostra proposta di valore sia a voi stessi che ai potenziali investitori.

La comprensione del vostro mercato di riferimento è fondamentale. Chi state cercando di raggiungere? Quali sono le loro esigenze e aspirazioni? Potete creare attività dedicate alla ricerca e alla definizione del profilo del vostro cliente ideale. È possibile sviluppare una strategia di marketing e di vendita mirata che risuoni con il pubblico individuando le sue esigenze e i suoi desideri.

Gli obiettivi sono la strada per il successo. Utilizzate questo modello per definire obiettivi chiari, raggiungibili, pertinenti e vincolati nel tempo (SMART) per la visione a breve e a lungo termine della vostra azienda funzionalità delle pietre miliari per fissare i punti chiave di realizzazione lungo il percorso. Questa tabella di marcia visiva vi mantiene concentrati e motivati nel viaggio verso la realizzazione della vostra visione.

Una volta definiti gli obiettivi, è il momento di creare un budget realistico. Usate la vista Tabella per progettare un foglio di bilancio completo, che includa tutte le spese previste, come il marketing, la pubblicità, i costi del personale e gli investimenti iniziali. Assegnate i compiti relativi al budget ai membri del team per promuovere la collaborazione e garantire che tutti siano allineati con la vostra strategia finanziaria.

Infine, la funzionalità grafo di Gantt consente di monitorare i progressi rispetto agli obiettivi e alle pietre miliari definiti. Visualizzate il vostro percorso e identificate le aree che richiedono aggiustamenti. Questo approccio basato sui dati aiuta ad adattare la strategia in base alle necessità, mantenendo l'azienda agile e reattiva in un mercato dinamico. Scarica questo modello

10. Modello di piano aziendale in Excel di Vertex42

via Vertice42 Molte piccole imprese hanno difficoltà a creare un business plan efficiente. Excel Business Plan Template di Vertex42 evita di fornire istruzioni troppo dettagliate e vi aiuta invece a creare un piano chiaro e conciso.

Il modello è progettato per essere facile da usare. **Ogni sezione si occupa di un aspetto specifico del vostro business plan, garantendo un documento logico e ben organizzato

La sezione Aiuto fornisce regole e suggerimenti preziosi per un uso efficace del modello. Che siate imprenditori esperti o neoimprenditori, questa sezione vi fornisce le conoscenze necessarie per affrontare il processo di pianificazione.

La sezione Highlights funge da bussola finanziaria. Chi ha bisogno di complicati rendiconti dei flussi di cassa quando vi aiuta a prevedere metriche chiave come l'utile netto, le vendite e i costi per un massimo di tre anni? Un'apposita ripartizione di spese, attività ed eccedenze fornisce una tabella di marcia fiscale completa, facilitando il processo decisionale strategico.

Questo modello dedica anche una sezione all'analisi di mercato. È possibile creare profili di clienti, analizzare i dati demografici e visualizzare la loro crescita attraverso grafici intuitivi che tracciano la crescita annuale e il tasso di crescita annuale composto (CAGR).

È inoltre possibile stabilire obiettivi annuali con date di inizio e di scadenza specifiche, assegnare budget e includere criteri aggiuntivi come feedback o commenti. Scaricate questo modello

Fai della tua piccola impresa un'impresa di successo con ClickUp

Ecco a voi! Dieci modelli gratuiti e scaricabili per mettere sotto controllo le operazioni della vostra piccola impresa. Ricordate che questi modelli forniscono una solida base, ma ogni azienda è unica. Personalizzateli per adattarli alle vostre esigenze specifiche e all'identità del vostro marchio.

Non sarebbe fantastico avere tutti i modelli a portata di mano? Non cercate oltre ClickUp! Stupite i vostri clienti utilizzando questa interfaccia fresca e intuitiva per la gestione efficiente delle attività e la collaborazione di gruppo.

Se non credete che ClickUp possa amplificare la produttività della vostra organizzazione, ecco la prova di un'altra piccola impresa:

_Non posso dire abbastanza cose buone su di esso. Tra l'automazione, i modelli e tutti i diversi tipi di tracciamento e visualizzazione, non c'è modo di sbagliare con ClickUp"

Jodi Salice, Direttore creativo, United Way Suncoast (PMI) Iscriviti a ClickUp oggi; iscrivetevi al successo di una (non così) piccola impresa!