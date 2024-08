10 Migliori software di database per piccole imprese nel 2024 (recensioni e prezzi)

I clienti alimentano la crescita, ma per una crescita sostenibile è necessario creare fedeltà e fiducia nei loro confronti. La costruzione di un rapporto richiede tempo e impegno, così come l'accesso ai loro dati e alle loro preferenze.

Questo vale soprattutto per le aziende più piccole e in rapida crescita. La raccolta dei dati dei clienti è il fondamento di relazioni sostenibili e redditizie. Più informazioni si hanno, più è probabile che si riesca a convertire i clienti.

Tuttavia, le righe e le colonne di numeri e attributi hanno poco valore se non si stabilisce un sistema per sfruttare i dati. In altre parole, i dati devono generare intuizioni che alla fine guidino le decisioni.

La creazione di tali sistemi ha senso solo dopo aver memorizzato, ordinato e analizzato tendenze e modelli. Il modo più conveniente è quello di dotarsi di un sistema di software di database su misura per le piccole imprese.

Il software per database acquisisce e archivia i dati dei clienti e trasforma le informazioni in informazioni utili, favorendo la crescita e migliorando le interazioni con i clienti.

Abbiamo setacciato il mercato e compilato un elenco dei migliori software di database per piccole imprese nel 2024. Ognuno di essi presenta caratteristiche uniche che combinano funzionalità, facilità d'uso e convenienza.

Scorrete l'elenco e scegliete quello che meglio si adatta alle vostre esigenze aziendali.

Cosa si deve cercare in un software di database per piccole imprese?

Prima di passare all'esame delle migliori opzioni di software per database, cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche principali da considerare per migliorare l'efficienza della vostra strategia di gestione dei database:

Scalabilità: Il software deve essere in grado di gestire un volume di dati e un carico di utenti crescenti con la crescita dell'azienda senza rallentamenti

Il software deve essere in grado di gestire un volume di dati e un carico di utenti crescenti con la crescita dell'azienda senza rallentamenti Sicurezza: Le funzioni di sicurezza avanzate, come la crittografia dei dati e i controlli di accesso protetto, proteggono le informazioni sensibili dell'azienda e dei clienti

Le funzioni di sicurezza avanzate, come la crittografia dei dati e i controlli di accesso protetto, proteggono le informazioni sensibili dell'azienda e dei clienti Design intuitivo: Il software deve avere un'interfaccia semplice e navigabile per ridurre al minimo i tempi di formazione

Il software deve avere un'interfaccia semplice e navigabile per ridurre al minimo i tempi di formazione Assistenza clienti efficiente: Un'assistenza clienti affidabile e accessibile per la risoluzione tempestiva dei problemi del software riduce i tempi di inattività

Un'assistenza clienti affidabile e accessibile per la risoluzione tempestiva dei problemi del software riduce i tempi di inattività Capacità di integrazione: Deve integrarsi con gli strumenti aziendali esistenti, garantendo un flusso di dati fluido e l'efficienza dei processi

Deve integrarsi con gli strumenti aziendali esistenti, garantendo un flusso di dati fluido e l'efficienza dei processi Analisi approfondite: Le analisi consentono di prendere decisioni basate sui dati per la crescita del business

Le analisi consentono di prendere decisioni basate sui dati per la crescita del business Compatibilità con software per fogli di calcolo : Questa funzione consente di collaborare con i dati senza soluzione di continuità

10 Migliori software di database per piccole imprese da utilizzare nel 2024

Ecco i 10 migliori software di database per piccole imprese disponibili oggi:

1. ClickUp

Organizzate, ordinate e filtrate le attività nella Vista tabella di ClickUp per ottenere più rapidamente informazioni su tutto il vostro lavoro

ClickUp offre soluzioni dinamiche per la creazione di database su misura per le piccole imprese. Creare database utilizzando la visualizzazione ad elenco di ClickUp Vista tabella di ClickUp per una gestione versatile dei dati.

La vista tabellare aiuta a creare database visivi per la gestione di budget e inventari. Oltre a condividere il lavoro, consente di collegare attività, documenti e dipendenze senza dover ricorrere alla codifica. Il CRM di ClickUp vi aiuta a tenere traccia e a gestire i vostri account utilizzando diverse visualizzazioni e schede. Potrete vedere tutti i dati relativi ai vostri clienti in un unico posto.

Gestione di clienti, pipeline di vendita, voci di azione e altro ancora con il Simple CRM Template di ClickUp in visualizzazione Elenco

I modelli di ClickUp semplificano la creazione del database, garantendo efficienza e personalizzazione. Incorporando un approccio strategico alle relazioni con i clienti nel vostro sistema di database migliorerà ulteriormente il coinvolgimento dei clienti.

Gli utenti aggiungono anche Modello di database del blog di ClickUp e personalizzarlo in base alle proprie esigenze di gestione del blog. Supporta l'importazione e l'esportazione dei dati, il che lo rende ideale per gestire set di dati estesi.

Compilare facilmente le attività del blog direttamente dalle viste del database in ClickUp

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Personalizzate l'interfaccia e le funzionalità di ClickUp per soddisfare le vostre specifiche esigenze aziendali

Modificare i dati in blocco utilizzando le tabelle

Creare un sistema per archiviare e analizzare i contatti e i dettagli dei clienti

Assegnare compiti ai membri del team utilizzando ClickUp per rafforzare la responsabilità e snellire la gestione

Integrazione di ClickUp con oltre 4.000 app per ottimizzare i flussi di lavoro senza soluzione di continuità

Utilizzate ClickUp per un'efficiente gestione dei progetti, compresa la generazione di report e la gestione dei daticomunicazione di gruppo Limitazioni di ClickUp

L'elevata flessibilità nella personalizzazione è spesso impegnativa per i principianti

Gli strumenti di tracciamento del tempo esistenti necessitano di un ulteriore sviluppo per una maggiore efficacia

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese membro dello spazio di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Database Oracle

via Database Oracle Oracle Database, pronto per le aziende, può essere utilizzato anche come database per piccole imprese. La sua caratteristica principale per le piccole imprese è la sicurezza avanzata, che garantisce la protezione dei dati.

Inoltre, Oracle offre scalabilità e affidabilità, consentendo alle piccole imprese di gestire i propri dati in modo efficiente anche quando crescono.

Le capacità di Oracle comprendono l'archiviazione dei dati, la gestione dei dati strutturati e l'estrazione di informazioni preziose. Questo aiuta a prendere decisioni strategiche per le piccole imprese che desiderano espandere le proprie attività e sfruttare i propri dati in modo efficace.

Le migliori caratteristiche di Oracle Database

Gestisce la crescente domanda di dati, supportando l'espansione dell'azienda

Semplificare le attività di gestione dei dati migliorando l'efficienza operativa

Proteggete le informazioni aziendali sensibili con misure di protezione avanzate

Semplificate le interazioni con i database utilizzando l'SQL ampiamente conosciuto, facilitando le attività del vostro team

Limitazioni del database Oracle

Costoso per le piccole imprese

Richiede conoscenze e risorse specializzate per ottenere prestazioni ottimali

Prezzi di Oracle Database

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Oracle Database

G2 : 4.3/5 (900+ recensioni)

: 4.3/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 400 recensioni)

3. Connettore SQL per JIRA

via Servizio alfa Il connettore SQL per Jira di Alpha Serve migliora le capacità degli utenti di Jira integrandosi direttamente con database SQL come MySQL e Oracle.

Questo strumento semplifica il processo di connessione ed esportazione dei dati, eliminando la necessità di strumenti intermedi. Ciò è particolarmente vantaggioso per le aziende che si affidano a una gestione efficiente dei dati.

SQL Connector per Jira è noto per la sua capacità di integrazione diretta. Consente un flusso di dati continuo tra Jira e vari database SQL, semplificando i processi di gestione dei dati.

Questo lo rende uno strumento essenziale per lo sviluppo di software o per le aziende che desiderano ottimizzare i loro processi di gestione dei dati gestione dei progetti e l'analisi dei dati all'interno dell'ecosistema Jira.

Connettore SQL per JIRA: le migliori caratteristiche

Connettetevi direttamente a database come MySQL e Oracle da Jira, aggirando le complessità di SSL o SSH per migliorare l'integrazione dei dati e l'efficienza del flusso di lavoro

Automatizzare l'esportazione dei dati da Jira, semplificando i processi di trasferimento dei dati e risparmiando molto tempo

Personalizzazione dei permessi di accesso ai dati all'interno di Jira, per garantire una gestione sicura e controllata dei dati

Limitazioni del connettore SQL per JIRA

Richiede competenze tecniche per la configurazione e la gestione

Specifico per Jira ma non versatile per altri sistemi

Prezzi di SQL Connector per JIRA

**Gratuito: Per un massimo di 10 utenti

SQL Connector per JIRA valutazioni e recensioni

G2 : Nessuna recensione

: Nessuna recensione Capterra: Nessuna recensione

4. PostgreSQL

via pgAdmin PostgreSQL è un sistema di database relazionale a oggetti open source che si distingue per affidabilità e prestazioni. È ideale per le aziende che richiedono una gestione avanzata dei dati e supporta tipi di dati complessi e ottimizzazioni.

La sua estensibilità consente funzioni e tipi personalizzati, rendendolo adattabile a varie esigenze aziendali. È robusto nel gestire insiemi di dati grandi e complessi, garantendo integrità dei dati e velocità.

L'adattabilità di PostgreSQL a diversi ambienti e l'ampio set di funzionalità lo rendono una scelta ideale per le aziende che cercano una soluzione di database affidabile e scalabile.

Le migliori caratteristiche di PostgreSQL

Sfruttare la sua natura open-source per una gestione dei dati economicamente vantaggiosa

Utilizza tipi di dati avanzati e funzioni di ottimizzazione delle prestazioni

Personalizzarlo per allinearlo ai requisiti aziendali specifici

Proteggere efficacemente i dati aziendali sensibili con solide funzioni di sicurezza

Limitazioni di PostgreSQL

È eccessivo per i principianti o per i piccoli team senza amministratori di database dedicati

Non è all'altezza delle prestazioni di alcuni database commerciali in caso di carico pesante

Il supporto professionale dipende da fornitori di terze parti, a differenza dei database commerciali con supporto dedicato

Prezzi di PostgreSQL

Gratuito

Valutazioni e recensioni di PostgreSQL

G2 : 4.4/5 (611+ recensioni)

: 4.4/5 (611+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

5. Base rapida

via Base rapida QuickBase è una piattaforma basata sul cloud che consente ai proprietari di piccole imprese di creare facilmente applicazioni personalizzate, applicazioni web e flussi di lavoro, il tutto senza richiedere grandi competenze di programmazione.

Ha un'interfaccia facile da usare e sviluppa e distribuisce rapidamente le applicazioni. Questo la rende ideale per le aziende che hanno bisogno di soluzioni rapide a problemi complessi di gestione dei processi.

L'accessibilità e la facilità d'uso fanno di QuickBase una scelta privilegiata dalle piccole imprese che vogliono migliorare la loro efficienza operativa.

Le migliori caratteristiche di Quickbase

Accelerare lo sviluppo di applicazioni personalizzate con strumenti di sviluppo rapido, risparmiando tempo e risorse

Migliorare la collaborazione e l'efficienza del team utilizzandogestione del flusso di lavoro e strumenti di automazione

Integrare agevolmente i dati con altre fonti e applicazioni

Limitazioni di Quickbase

Alcune funzionalità complesse richiedono una conoscenza approfondita o una competenza tecnica

Aumento dei costi complessivi, poiché alcune funzioni avanzate richiedono un supporto aggiuntivo da parte di un esperto della piattaforma

Prezzi di Quickbase

Prova gratuita: 30 giorni

30 giorni Team : $35/mese per utente

: $35/mese per utente Azienda : $55/mese per utente

: $55/mese per utente Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Quickbase

G2 : 4.5/5 (800+ recensioni)

: 4.5/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

6. Microsoft SQL Server

via Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server è un sistema di gestione di database completo che offre elevate prestazioni, sicurezza e scalabilità.

Gestisce in modo efficiente l'archiviazione, l'elaborazione e l'analisi dei dati su larga scala. È noto per le sue capacità analitiche avanzate, che consentono di analizzare i dati e scoprire intuizioni profonde. Archivia i dati, ospita grandi quantità di dati non strutturati in data warehouse, esegue analisi dei dati e crea visualizzazioni di dati, il tutto in un'unica piattaforma.

Questa combinazione di prestazioni, scalabilità e analisi ne fa una soluzione solida per le aziende che vogliono sfruttare efficacemente le loro risorse di dati.

Le migliori caratteristiche di Microsoft SQL Server

Ottenere prestazioni elevate con Microsoft SQL Server, che gestisce in modo efficiente query complesse

Garantire la sicurezza dei dati con funzioni di sicurezza avanzate

Scalare il database con SQL Server, gestendo facilmente database di grandi dimensioni e transazioni complesse in base alla crescita dell'azienda

Limitazioni di Microsoft SQL Server

Piuttosto complesso per i principianti

Le versioni complete sono costose per le piccole imprese

Prezzi di Microsoft SQL Server

Express : Gratuito

: Gratuito Sviluppatore : Gratuito

: Gratuito Impresa : $15,123

: $15,123 Standard per core : $3,945

Standard server : $989

Standard - CAL : $230

: $230 Web: Prezzi personalizzati

Pagare come si deve

Standard per core: $73

Enterprise per core: $274

Microsoft SQL Server valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 1.500 recensioni)

7. Kintone

via Kintone Kintone è una piattaforma basata sul cloud che consente alle piccole imprese di sviluppare e personalizzare le applicazioni senza avere conoscenze approfondite di codifica.

Favorisce il lavoro di squadra e la collaborazione consentendo agli utenti di creare, condividere e automatizzare applicazioni e flussi di lavoro aziendali personalizzati.

L'interfaccia user-friendly di Kintone rende accessibile la creazione di applicazioni anche agli utenti non tecnici. Questo aumenta la produttività e la collaborazione dei team nelle piccole imprese.

Le migliori caratteristiche di Kintone

Creare applicazioni facilmente con l'interfaccia senza codice e drag-and-drop di Kintone

Miglioramento della collaborazione di gruppo con strumenti di multi-collaborazione

Gestire e visualizzare i dati in modo efficiente per un processo decisionale basato sui dati

Limitazioni di Kintone

Opzioni di integrazione limitate con altri sistemi

Curva di apprendimento ripida per la personalizzazione avanzata

Prezzi di Kintone

24 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Kintone

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

8. Zoho Creator

via Zoho Creator Zoho Creator è una piattaforma basata sul cloud che aiuta le piccole imprese a sviluppare facilmente applicazioni personalizzate. La sua interfaccia user-friendly e la sua flessibilità la rendono accessibile anche a chi ha conoscenze minime di programmazione.

Zoho Creator dispone di un ambiente di sviluppo low-code e aiuta a creare e personalizzare rapidamente le applicazioni.

Questo la rende una soluzione ideale per le piccole imprese che vogliono snellire i processi e aumentare la produttività senza investire ingenti risorse tecniche.

Le migliori caratteristiche di Zoho Creator

Creare e personalizzare applicazioni con una piattaforma intuitiva

Automatizzare vari processi aziendali per aumentare l'efficienza e ridurre lo sforzo manuale

Integrazione con altri prodotti Zoho e vari servizi di terze parti per semplificare le operazioni

Ottenere informazioni preziose con l'analisi dei dati in tempo reale

Limitazioni di Zoho Creator

Alcuni utenti riscontrano limitazioni nella capacità di adattare le funzionalità a esigenze aziendali altamente specifiche

La gestione di set di dati molto grandi o di query complesse ha un impatto sulle prestazioni

L'integrazione con sistemi esterni richiede talvolta assistenza tecnica

Prezzi di Zoho Creator

Standard : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Professionale : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Enterprise : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Flex: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Creator

G2: 4.3/5 (100+ recensioni)

4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100+ recensioni)

9. MySQL

via MySQL MySQL è un sistema di gestione di database relazionali open-source noto per la sua affidabilità, le sue prestazioni e la sua facilità d'uso. Ampiamente utilizzato in progetti di varia portata, MySQL si distingue per la sua versatilità nella gestione di database relazionali.

Offre un equilibrio tra facilità d'uso e potenti capacità di gestione dei database. Questo lo rende adatto alle piccole imprese che cercano una soluzione di database affidabile, efficiente e facile da gestire senza grandi competenze di amministrazione di database.

Le migliori caratteristiche di MySQL

Beneficia della sua natura open-source, supportata da un'ampia comunità

Recupero rapido dei dati con prestazioni e velocità elevate

Sperimentate la flessibilità di MySQL, che supporta più linguaggi di programmazione per lo sviluppo di applicazioni diverse

Limitazioni di MySQL

Si scontra con le difficoltà delle applicazioni su larga scala

Meno adatto a sistemi di transazione complessi rispetto ad altri sistemi di gestione di database

Prezzi di MySQL

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su MySQL

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.000 recensioni)

10. Caspio

via Caspio Caspio offre alle piccole imprese una soluzione senza codice per creare applicazioni di database online. È facile da usare, versatile e adatto a CRM , gestione dei progetti e database personalizzati.

La caratteristica principale di Caspio è l'interfaccia user-friendly e lo sviluppo di applicazioni senza codice, che democratizza il processo di creazione di applicazioni di database complesse.

Questo rende Caspio accessibile alle aziende senza competenze tecniche, consentendo loro di creare e personalizzare le applicazioni.

Le migliori caratteristiche di Caspio

Creazione di applicazioni senza sforzo grazie alla piattaforma no-code

Personalizzazione delle applicazioni in base alle esigenze specifiche

Integrazione perfetta di Caspio con vari software e servizi

Limitazioni di Caspio

Difficile da navigare e utilizzare in modo efficace

Prezzi di Caspio

Starter: $50/mese

$50/mese Professionale: $600/mese

$600/mese Impresa: $2.250/mese

Caspio valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (100+ recensioni)

: 4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

Un passo fondamentale per il successo delle piccole imprese

La scelta del giusto software per database è una decisione cruciale per le piccole imprese. Ogni software offre caratteristiche uniche. Alcuni sono scalabili e facili da usare, mentre altri sono dotati di solide misure di sicurezza e di analisi approfondite.

Scegliete una soluzione di database che soddisfi le vostre esigenze attuali e si allinei con la crescita e gli obiettivi futuri della vostra azienda. Il giusto software per database, sia esso Software di marketing CRM o software per database clienti snellirà le vostre operazioni e fornirà preziose informazioni.

ClickUp offre soluzioni su misura per una gestione efficiente dei dati, una crescita e una personalizzazione senza precedenti. ClickUp è la chiave per far progredire la vostra attività per quanto riguarda soluzioni di database . Iscriviti a ClickUp e vedete voi stessi! 🎉