10 Migliori software di gestione del marketing per le piccole imprese nel 2024

Molte piattaforme software di marketing si concentrano su aspetti specifici della vostra strategia di marketing, come ad esempio strumenti di inbound marketing per aumentare il traffico o software di outbound marketing per convertire più lead in commerciali.

Una soluzione di marketing management completa si spinge oltre, offrendovi un modo completo per tenere sotto controllo i vostri piani di marketing, gestire il traffico e i lead, monitorare il ROI delle vostre campagne e persino gestire i progetti e l'esecuzione delle vostre campagne.

Se siete una piccola azienda che sta lottando per destreggiarsi tra tutte le parti in movimento della vostra strategia di marketing globale, è ora di integrare un software di gestione del marketing nelle vostre operazioni. Ma la scelta dello strumento giusto è importante. In questo articolo, esploreremo i migliori software di marketing per le piccole imprese (e cosa cercare in qualsiasi software di marketing scelto).

Che cos'è il software di gestione del marketing per le piccole imprese?

Il software di gestione del marketing vi permette di concentrarvi sulle aree chiave in cui il vostro tempo e le vostre capacità sono necessari, snellendo al contempo tutte le attività monotone (ma importanti) che devono essere svolte in background.

Esistono tre tipi di software di gestione del marketing che si rivolgono ai tre pilastri della moderna strategia di marketing:

Strumenti per il flusso di lavoro del marketing , come le piattaforme per la creazione, lo sviluppo e la pianificazione delle campagne email

, come le piattaforme per la creazione, lo sviluppo e la pianificazione delle campagne email Piattaforme di marketing intelligence , comestrumenti di analisi che raccolgono e analizzano i dati per fornire informazioni utili su aree chiave come le tendenze dei consumatori e il comportamento dei visitatori del sito web

, comestrumenti di analisi che raccolgono e analizzano i dati per fornire informazioni utili su aree chiave come le tendenze dei consumatori e il comportamento dei visitatori del sito web Strumenti di automazione del marketing che semplificano e automatizzano le attività e i trigger di marketing ricorrenti

Questo software consente agli utenti di supervisionare campagne di marketing e massimizzare le risorse e il tempo della loro piccola azienda. Alcuni dei migliori software di gestione del marketing combinano tutte e tre le categorie di cui sopra in una piattaforma completa, in modo da poter monitorare e gestire numerose campagne di marketing kPI di marketing e attività in un unico luogo:

Raccolta di dati di marketing e analisi dei dati

Gestione delle relazioni con i clienti (CRM), tra cui generazione di lead, lead scoring e lead nurturing

Pianificazione, costruzione e attivazione di campagne di marketing specifiche, compresi il branding, la creazione di contenuti e l'ottenimento dell'autorizzazione da parte delle parti interessate

Collaborazione tra i team, in modo che il marketing non viva in un proprio silo, ma sia invece visibile e integrato in tutta l'azienda

Cosa cercare in un software di gestione del marketing per le piccole imprese?

La scelta del giusto software di gestione del marketing per la vostra piccola impresa aiuterà il vostro team di marketing a operare nel modo più efficiente possibile, ma ogni piccola azienda ha esigenze e budget unici. Ecco alcuni elementi da tenere a mente mentre si esaminano le opzioni disponibili:

Automazione del marketing: Gli strumenti di automazione del marketing consentono campagne sui social media e automazione del marketing via email

Gli strumenti di automazione del marketing consentono campagne sui social media e automazione del marketing via email **Funzionalità/funzione estese: una buona piattaforma offre un mix di strumenti di marketing digitale e di email marketing e di funzionalità della piattaforma di gestione dei social media

Integrazione con il CRM: Un buon CRM risulta essere più commerciale. Assicuratevi che il software si integri bene conStrumenti CRM per monitorare l'intero percorso del cliente

Un buon CRM risulta essere più commerciale. Assicuratevi che il software si integri bene conStrumenti CRM per monitorare l'intero percorso del cliente Analitica: L'integrazione con Google Analytics e altri strumenti di analisi misura accuratamente le prestazioni di marketing e fornisce utili informazioni

L'integrazione con Google Analytics e altri strumenti di analisi misura accuratamente le prestazioni di marketing e fornisce utili informazioni Social media marketing: Una buona gestione dei social media consente agli utenti di programmare i post sui social media, gestire più canali social media e interagire con i potenziali clienti

Una buona gestione dei social media consente agli utenti di programmare i post sui social media, gestire più canali social media e interagire con i potenziali clienti **Molti provider di software di marketing offrono un piano gratuito o una versione di prova con funzionalità/funzioni limitate, in modo da poter testare lo strumento prima di attingere al proprio budget di marketing

I 10 migliori software di gestione del marketing per le piccole imprese nel 2024

Per semplificare le cose, abbiamo stilato un elenco dei migliori software di marketing per le piccole imprese automazioni per il marketing e software di gestione del marketing nel 2024. Ciascuna opzione funziona benissimo per le piccole imprese, ma la maggior parte di questi prodotti è facilmente scalabile in base alla crescita dell'azienda.

Gestire i progetti di marketing e gli impegni quotidiani in oltre 15 visualizzazioni di ClickUp

A differenza di alcuni software che si concentrano su una sola area della vostra strategia di marketing, ClickUp marketing è un sistema all-in-one suite per la produttività che fa tutto.

Il vostro team ha bisogno di fare un brainstorming di idee di marketing e di trasformarlo in attività fattibili con date di scadenza e assegnatari? La lavagna online di ClickUp fa esattamente questo.

Avete poco tempo? Un'ampia selezione di modelli per il marketing e per le operazioni aziendali, tra cui il modello Modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp per passare rapidamente dall'ideazione all'esecuzione.

Siete alle prese con i colli di bottiglia di una campagna inbound urgente? ClickUp vi permette di visualizzare e agire su ogni attività cardine di un progetto con pochi clic, che si tratti di una semplice lista di controllo o di un più complesso pannello Kanban o grafico Gantt.

Poiché ClickUp non è solo una piattaforma di marketing, ma anche una piattaforma completa di project management, è in grado di tenere sotto controllo anche i piani di marketing più complessi e di aiutarvi a destreggiarvi tra tutti i progetti, i membri del team e le consegne di cui avete bisogno.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Ideazione, piano ed esecuzione di programmi di marketing grazie a funzionalità di project management estese

Allocazione e gestione efficiente delle risorse per le campagne di marketing grazie alle funzionalità di gestione delle risorse

Accelerate le vostre campagne di marketing e la creazione di contenuti con strumenti di intelligenza artificiale (IA) realizzati da esperti

Monitoraggio e analisi dello stato di avanzamento delle campagne di marketingobiettivi di marketing con dashboard visivi

Collaborare facilmente lavorando insieme in tempo reale e mantenendo i membri del team sulla stessa pagina

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia sia eccessiva a causa delle numerose funzionalità/funzioni

Alcuni personalizzati affermano che l'app mobile non ha tutte le funzioni della versione desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. HubSpot

Via HubSpot HubSpot ha progettato il suo software di marketing per aziende di tutte le dimensioni. Come dice il nome, il software centralizza tutti gli strumenti e i dati di marketing in un unico hub per colmare il divario tra i canali e i team di marketing.

La piattaforma di gestione e automazione del marketing offre strumenti per l'email marketing, le landing page, i social media e la gestione dei lead; l'automazione delle attività ripetitive semplifica la vita ai team commerciali e di marketing. Per le piccole imprese, l'azienda offre una versione gratis con gli strumenti essenziali per iniziare.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Collegare strumenti ed esperienze attraverso il Marketing Hub, che unisce i team su una piattaforma che consente connessioni più profonde con i clienti

Utilizzare il potente modulo online per migliorare la generazione di contatti e la comunicazione con i clienti potenziali

Sincronizzazione bidirezionale tra HubSpot e Salesforce senza requisiti tecnici

Accesso a una libreria di contenuti formativi gratuiti, tra cui articoli, corsi online e certificazioni

Limiti di HubSpot

Molti utenti ritengono HubSpot costoso, soprattutto le piccole aziende e le aziende che non lo utilizzanostartup che vogliono più delle funzionalità/funzione limitate offerte dal piano Free

Alcuni clienti desiderano un supporto migliore per l'integrazione con gli strumenti che utilizzano

Gli utenti lamentano limiti nelle capacità reportistiche e analitiche, soprattutto nei piani di livello inferiore

Prezzi di HubSpot

Free Forever

Starter: $50/mese

Professionale: $800/mese

Enterprise: 3.600 dollari/mese

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 5.000 recensioni)

3. Asana

Via Asana Asana è un software di gestione del marketing che aumenta la collaborazione e migliora i risultati delle campagne. L'azienda mira ad aiutare i team di marketing a fissare obiettivi chiari e a raggiungerli prontamente. Asana fornisce strumenti per monitorare i dati delle campagne, i carichi di lavoro e i passaggi di consegne in un'unica piattaforma e il software si integra con oltre 270 app, consentendo agli strumenti di marketing di lavorare insieme senza problemi.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Aumenta la collaborazione e accelera la produttività delle campagne, assicurando che i team lavorino meglio insieme

Connessione delle campagne di marketing agli obiettivi aziendali generali, per garantire che i team si concentrino su lavori che generano profitti

Unisce gli addetti al marketing intorno a obiettivi comuni e tiene traccia dello stato delle varie iniziative in un hub centrale

Integrazione con oltre 270 app, per consentire agli addetti al marketing di accedere alle informazioni in modo trasparente su più prodotti

Limiti di Asana

Gli utenti trovano limitanti le funzioni dell'app per dispositivi mobili, soprattutto su schermi di piccole dimensioni

Alcuni personalizzati trovano frustrante l'impossibilità di assegnare più utenti a un'attività

Le funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo non sono disponibili su tutti i livelli di prezzo

Prezzi di Asana

Free Forever

Premium: $10,99/mese per utente

Business: 24,99 dollari/mese per utente

Aziende: Contattare il settore commerciale per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (12.000+ recensioni)

4. Monday.com

Via monday.com Anche se si definisce una piattaforma di "gestione del lavoro", Monday.com offre strumenti unici per i team di marketing e creativi che aiutano a gestire ogni passaggio del processo di marketing. Il software offre funzionalità/funzione per la gestione delle risorse, il monitoraggio delle campagne, il calendario dei contenuti e il piano strategico.

È possibile utilizzarlo anche per impostare e monitorare gli obiettivi e misurare l'impatto dei lavori richiesti dal team. Il software si integra anche con strumenti come Supermetrics, $$$a e HubSpot, garantendo una soluzione di marketing completa.

Funzionalità/funzione migliori di Monday.com

Semplificare e ottimizzare i processi di lavoro del marketing, dall'idea alla consegna, per la massima efficienza

Gestione efficiente dei contenuti e delle richieste di design attraverso un sistema centralizzato

Organizzare e gestire eventi di marketing senza soluzione di continuità

Pianificare e monitorare visivamente le campagne con i grafici di Gantt

Limiti di Monday.com

Alcuni utenti affermano che la piattaforma può essere lenta da caricare

Un numero di utenti ritiene che la curva di apprendimento sia troppo ripida

Alcuni clienti non sono stati in grado di trovare le integrazioni di cui avevano bisogno

Prezzi di Monday.com

Free Forever

Basic: $8/mese per quattro postazioni

Standard: $10/mese per tre postazioni

Pro: $16/mese per tre postazioni

Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 8.000 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

5. Microsoft Dynamics 365

Via Microsoft Dynamics 365 Microsoft ha progettato la piattaforma Microsoft Dynamics 365 per aumentare l'efficienza aziendale e ridurre i costi. La piattaforma offre un ambiente collegato che collega persone, dati e attività e fornisce soluzioni su misura con particolare attenzione all'integrazione di commerciale e marketing.

Microsoft Dynamics 365 aiuta gli utenti a comprendere le esigenze dei clienti, accelera le conversioni dei lead e allinea le strategie di marketing alle attività del team. La piattaforma offre anche IA per migliorare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Dynamics 365

Passaggio al cloud in tutta tranquillità e aumento della produttività con l'adozione rapida dell'IA

Lavorare insieme collegando l'intera azienda attraverso le applicazioni Dynamics 365

Aumentare la visibilità delle esigenze dei clienti per guidarli più velocemente nella pipeline commerciale

Analizzare e ottimizzare le prestazioni delle campagne con integrazioni come Supermetrics e Google Ads

Limiti di Microsoft Dynamics 365

Alcune aree dell'interfaccia utente non sono sufficientemente intuitive

Il software a volte ha problemi di prestazioni quando si tratta di grandi insiemi di dati

Alcuni utenti preferirebbero maggiori capacità di personalizzazione

Prezzi di Microsoft Dynamics 365

Essentials: 70 dollari al mese per utente

Premium: $100/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics 365

G2: 3,8/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 5.000 recensioni)

6. Mailchimp

Via Mailchimp Mailchimp è uno strumento software leader nell'email marketing che trasforma le email in ricavi. L'azienda si è espansa fino a diventare un grande marchio di email marketing e automazione, ed è utilizzata sia da piccole aziende che da grandi imprese. Il software offre un'automazione avanzata delle email e degli SMS basata su dati comportamentali per coinvolgere e convertire facilmente i clienti, e un'automazione generativa delle email e degli SMS Strumenti di IA permettono agli utenti di creare rapidamente contenuti on-brand.

Le migliori funzionalità/funzione di Mailchimp

Conquistare nuovi clienti con email personalizzate e automazioni che consentono di ottenere un maggior numero di aperture, click e vendite

Aumenta gli ordini e il valore della vita del cliente personalizzando email e SMS in base ai dati comportamentali

Creare contenuti on-brand con strumenti di IA generativa e scegliere tra modelli progettati da esperti

Analizzare le prestazioni con reportistica personalizzata, visualizzazione dell'imbuto e altri dati analitici

Limiti di Mailchimp

Alcuni utenti trovano le funzionalità/funzione limitate rispetto ad altre piattaforme per l'email marketing

Il software può essere complesso per i principianti che sono alle prime armi con l'email marketing

Alcuni utenti trovano troppo limitate le capacità di automazione dei piani di livello inferiore

Prezzi di Mailchimp

Free Forever

Essenziale: 13 dollari/mese

Standard: $20/mese

Premium: $350/mese

Valutazioni e recensioni su Mailchimp

G2: 4,3/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (16.000+ recensioni)

7. Brevo

Via Brevo Brevo è una piattaforma all-in-one che automatizza le campagne di marketing attraverso canali come email, SMS, WhatsApp e chat. Piattaforma di marketing ricca di funzionalità, Brevo consente agli utenti di creare campagne intelligenti, di monitorare i contatti e di aiutare a chiudere le vendite, mentre il servizio di email transazionali consente una consegna più rapida della posta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brevo

Utilizzate campagne intelligenti per costruire relazioni e automatizzare le campagne di marketing su canali come email, SMS, WhatsApp e chat

Comunicare istantaneamente con i clienti grazie alla funzionalità di chat in tempo reale

Integrazione con oltre 150 strumenti di marketing digitale, tra cui CRM, sistemi di gestione dei contenuti ed e-commerce

Limiti di Brevo

Alcuni utenti trovano che le prestazioni siano lente, soprattutto durante la creazione delle campagne

Alcuni personalizzati trovano difficile la risoluzione dei problemi con il Simple Mail Transfer Protocol

Prezzi di Brevo

Free Forever

Starter: $25/mese

Business: $65/mese

Brevo Plus: contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Brevo

G2: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

8. BuzzSumo

Via Buzzsumo BuzzSumo è uno strumento di marketing che offre agli utenti approfondimenti sulle menzioni dei media e sulle idee di contenuto, consentendo loro di entrare in contatto con oltre 700.000 giornalisti. Grazie a funzionalità/funzione come la scoperta, la ricerca e il monitoraggio dei contenuti, le proposte sono pertinenti e tempestive. Lo strumento consente agli utenti di identificare rapidamente i contenuti che hanno un buon rendimento in nicchie specifiche e si concentra in modo univoco su progetti di marketing dei contenuti .

Le migliori funzionalità/funzione di BuzzSumo

Indicizza miliardi di articoli e post, consentendo un'analisi approfondita dei contenuti e delle strategie di marketing digitale

Identifica gli influencer giusti per il vostro marchio, migliorando la lead generation e il coinvolgimento sui social media

Ottenere intuizioni rapide e accesso ai dati direttamente dal browser attraverso l'estensione per Chrome

Utilizzare integrazioni personalizzate per migliorare le funzionalità di automazione del marketing attraverso la potente interfaccia di programmazione delle applicazioni della piattaforma

Limiti di BuzzSumo

Alcuni utenti trovano la versione gratis troppo limitata

Come altri strumenti di ricerca SEO e sui contenuti, la curva di apprendimento di Buzzsumo può essere frustrante per i nuovi utenti

Alcuni utenti ritengono che il software sia costoso per i privati e le piccole aziende

Prezzi di BuzzSumo

Creazione di contenuti: $199/mese per 1 utente

PR e comunicazioni: 299 dollari al mese per cinque utenti

Suite: $499/mese per 10 utenti

Enterprise: $999/mese per 30 utenti

Valutazioni e recensioni di BuzzSumo

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (100+ recensioni)

9. Jira

Via Atlassian Jira di Atlassian è un software leader nel monitoraggio dei progetti che si rivolge a diverse unità aziendali, tra cui il marketing e lo sviluppo di software. Il software offre funzionalità/funzione per la gestione del lavoro, la reportistica e l'automazione. Jira si integra con oltre 3.000 strumenti dell'ecosistema Atlassian, offrendo infinite possibilità di espansione delle funzionalità/funzione.

Le migliori funzionalità di Jira

Suddivisione di grandi idee in parti gestibili dai team tramite storie utente, problemi e attività

Iniziare con modelli già pronti, come Scrum, Kanban, monitoraggio dei bug e DevOps

Personalizzare il flusso di lavoro per adattarlo alle esigenze del team, consentendo di iniziare in modo semplice e di aumentare la complessità in base alle necessità

Sfruttate la scalabilità di Jira dalle piccole aziende alle grandi imprese, assicurando che i team in crescita possano scalare senza attriti

Limiti di Jira

Alcuni utenti trovano il software difficile da navigare o da configurare per le loro esigenze

Gli utenti possono trovare le numerose funzionalità/funzioni e le opzioni di personalizzazione eccessive

Alcuni personalizzati si lamentano della lentezza delle prestazioni con progetti o istanze di grandi dimensioni

Prezzi di Jira

Progetti: A partire da $10/mese per 10 utenti

Sviluppo: A partire da $20/mese per 10 utenti

Service Desk: 20 dollari/mese per 10 utenti

Valutazioni e recensioni su Jira

G2: 4,3/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

10. Creatio

Via Creazione Marketing Creatio è una soluzione omnichannel per il commerciale e il marketing che migliora il customer journey e permette ai marketer di coinvolgere meglio i clienti. Il software dispone di diverse funzionalità/funzione per migliorare i flussi di generazione di lead e l'efficacia degli annunci digitali. Con la gestione dei lead, delle campagne e degli eventi, Marketing Creatio offre una soluzione completa per i team di marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di Creatio

Automazioni dei flussi di lavoro del marketing e creazione di applicazioni senza codice grazie alla piattaforma no-code di Creatio

Creazione di campagne di marketing e gestione dei lead con le funzionalità/funzione di automazione integrate in Creatio

Migliorare la generazione di lead e le strategie di marketing attraverso processi commerciali automatizzati

Automazione dei flussi di lavoro del servizio clienti per piccole aziende e grandi imprese su più canali

Limiti di Creatio

Gli utenti possono trovare Creatio troppo costoso

Alcuni utenti segnalano difficoltà nel personalizzare i processi e i flussi di lavoro

Gli utenti che desiderano una reportistica e un'analisi avanzate ritengono che il prodotto sia carente

Prezzi di Creatio

Crescita: 25 dollari al mese per utente

Enterprise: $55/mese per utente

Unlimited: $85/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### Creatio

G2: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (19 recensioni)

Migliora il tuo lavoro richiesto oggi

Come potete vedere, alcune piattaforme software di gestione del marketing si concentrano su un'area specifica della vostra strategia di marketing, come gli strumenti di automazione delle email. E poi ci sono soluzioni più complete che fanno tutto. In molti casi, non c'è differenza di prezzo tra le due.

La scelta migliore per voi dipende dalla vostra disponibilità a utilizzare strumenti diversi e a imparare piattaforme diverse per ogni singola area del vostro marketing.

Per una piattaforma di gestione del marketing all-in-one, che si integri anche con strumenti separati, se volete ancora utilizzarli, provate oggi stesso ClickUp ! Va oltre la semplice gestione del marketing, consentendo al team di collaborare, comunicare ed eseguire gli obiettivi aziendali in tutta l'organizzazione.