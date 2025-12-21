Modèles de blog Figma gratuits pour des dispositions de blog modernes

Chaque jour, environ 7,5 millions de nouveaux articles de blog sont publiés sur Internet. C'est l'ampleur de la concurrence à laquelle sont confrontés les spécialistes du marketing.

Pourtant, beaucoup perdent des heures à essayer de concevoir une disposition de blog épurée et professionnelle à partir de zéro. Et c'est là que les vrais problèmes commencent.

Pourquoi ralentir votre pipeline de contenu avant même d'avoir publié un seul mot ? Essayez simplement l'un des nombreux modèles de blog de haute qualité disponibles ! Vous trouverez ci-dessous des modèles de blog Figma gratuits qui vous offrent des dispositions personnalisables et réactives que vous pouvez intégrer instantanément à votre flux de travail. De plus, nous partagerons en bonus quelques modèles ClickUp.

C'est parti pour le blogging !

Aperçu des modèles de blog gratuits

Avant d'entrer dans les détails, voici un aperçu de certains des meilleurs modèles de blog Figma, avec les blogueurs auxquels ils conviennent le mieux, leurs meilleures fonctionnalités et leur format.

Que sont les modèles de blog Figma ?

Les modèles de blog Figma sont des dispositions prédéfinies qui vous aident à créer facilement des pages de blog réactives et d'aspect professionnel. Vous disposez de structures prêtes à l'emploi pour concevoir des en-têtes, des images mises en avant, des barres latérales, des CTA et bien plus encore.

Ces modèles vous évitent de passer des heures à concevoir votre blog à partir de zéro et garantissent une cohérence visuelle entre tous les articles que vous publiez.

De nombreux modèles sont également fournis avec des kits d'interface utilisateur réutilisables, des cadres adaptés aux mobiles et des blocs de contenu que vous pouvez faire glisser, dupliquer et adapter à différents types d'articles.

Que vous conceviez un éditorial long format, une annonce de produit ou un article contenant des conseils succincts, les modèles de blog Figma vous permettent d'obtenir plus rapidement une disposition finale bien conçue.

Pourquoi utiliser les modèles de blog Figma ?

Les modèles de blog Figma vous offrent une base visuelle solide pour démarrer.

Grâce à ces modèles, vous pouvez :

Personnalisez les couleurs, la typographie, l'espacement et les composants pour les adapter à votre marque sans perdre la structure sous-jacente.

Créez facilement des pages réactives qui se chargent rapidement et s'affichent parfaitement sur tous les appareils.

Collaborez plus efficacement, car tous les membres de l'équipe peuvent travailler à partir du même fichier.

Concentrez-vous sur le contenu, pas sur la mise en forme, afin que votre pipeline de production fonctionne enfin sans heurts.

Testez rapidement plusieurs variantes de disposition avant de choisir la meilleure.

👀 Le saviez-vous ? Environ 80 % des entreprises obtiennent des résultats marketing mesurables grâce aux blogs. Mais voici le hic : les grands succès restent rares. Seuls 21 % des blogueurs ont déclaré que leur contenu donnait de « bons résultats », tandis que 60 % ont déclaré qu'il donnait « quelques résultats ».

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de blog Figma ?

Avant de choisir un modèle de blog Figma pour votre flux de travail, voici ce que vous devez rechercher : 👇

Structure réactive : assurez-vous que la disposition que vous choisissez est adaptée à tous les appareils (mobile, tablette, bureau).

Personnalisation facile : recherchez un modèle qui vous permet de modifier sa couleur, sa typographie, son espacement et toutes les autres sections en fonction des besoins de votre blog.

Composants réutilisables : choisissez un modèle avec des blocs de construction prêts à l'emploi, tels que des boutons, des titres, des encadrés d'auteur et des cadres d'image, afin de ne pas avoir à les recréer à chaque fois.

Compatibilité avec votre marque : sélectionnez un design Figma qui correspond à la personnalité de votre marque, qu'elle soit minimaliste, audacieuse, éthique ou moderne.

Équilibre entre images et texte : assurez-vous que le modèle offre un équilibre entre les éléments visuels et le contenu afin que la page ne soit ni trop chargée ni trop vide.

Conception axée sur les performances : évitez les dispositions trop complexes et difficiles à convertir en code, car cela pourrait finir par ralentir votre site final.

Structure facilitant la collaboration : vérifiez si le modèle comporte des calques organisés, des noms appropriés et des regroupements distincts, afin que tous les membres de l'équipe sachent exactement où se trouvent les éléments et à quoi ils servent.

Évolutivité : assurez-vous que le modèle fonctionne non seulement pour un seul article de blog, mais aussi pour l'ensemble de votre future bibliothèque de contenu.

📈 Marketing Insight : Les articles de blog représentent 19,47 % de tous les formats de contenu utilisés par les spécialistes du marketing. Cela fait des blogs le quatrième format le plus utilisé, juste après les vidéos courtes, les images et les interviews.

Modèles de blog Figma gratuits

C'est parti ! Voici notre liste des meilleurs modèles de blog Figma pour créer une page de blog moderne et accrocheuse.

1. Modèle de blog beauté Figma

Le modèle de blog beauté Figma vous offre une disposition originale avec des couleurs pastel douces qui permettent à votre blog beauté de se démarquer instantanément. Vous pouvez l'utiliser pour publier des routines de soins de la peau, des conseils de maquillage, des avis sur des produits et des articles basés sur des interviews à l'aide de pages prêtes à l'emploi dans lesquelles vous pouvez simplement insérer vos propres images et textes.

L'ensemble du modèle présente un thème dégradé rose pâle, et son esthétique est en phase avec les secteurs de la beauté et des soins de la peau. Vous pouvez personnaliser la police de caractère, la couleur, la disposition et les images pour les adapter à votre marque ou à votre style personnel.

Il comprend également des onglets pour les articles tendance, les pages d'articles, une section d'abonnement intégrée et une section dédiée aux vidéos phares qui vous permet de présenter facilement votre contenu beauté dans un format de type magazine.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mettez en valeur vos articles beauté grâce à des dispositions de cartes qui donnent à chaque publication un aspect organisé.

Publiez des articles avec des titres, des méta-descriptions et des libellés de temps de lecture optimisés.

Invitez vos lecteurs à rester en connexion grâce à une newsletter intégrée qui vous aidera à capter davantage d'abonnés à votre newsletter d'e-mail.

✅ Idéal pour : les créateurs dans le domaine de la beauté qui recherchent une disposition de blog simple à utiliser mais élégante.

2. Modèle Figma pour blog de voyage

Si vous aimez raconter des histoires sur les endroits que vous avez visités, le modèle Figma Travel Blog est une bonne option. Vos lecteurs sont accueillis par une grande image d'accueil où vous pouvez ajouter vos superbes photos de voyage et une barre de recherche pour explorer différentes destinations.

Le modèle comporte également un titre thématique amusant qui demande « Où irez-vous ensuite ? », ce qui encourage les lecteurs à commencer immédiatement à explorer votre blog. Il comprend des sections prêtes à l'emploi, telles qu'un curseur de catégories, un curseur pour les articles récents, une boîte d'abonnement pour élargir votre audience, et même un petit plan pour mettre en évidence les itinéraires ou les lieux à visiter.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Affichez différents thèmes liés au voyage à l'aide d'un curseur de catégorie fluide qui aide les lecteurs à trouver les aventures qui leur plaisent.

Mettez en avant vos meilleurs articles grâce à des cartes d'images soignées dans la section « Featured Explore » (À découvrir).

Organisez votre contenu à l'aide d'étiquettes intégrées et d'une barre latérale afin que les visiteurs puissent facilement naviguer sur votre blog.

✅ Idéal pour : les blogueurs et photographes de voyage qui recherchent une disposition prête à l'emploi pour partager leurs voyages et leurs expériences de destination.

✈️ Stat Spotlight : Selon le sondage TGM Global Travel Survey, 22 % des voyageurs dans le monde déclarent utiliser le plus souvent les blogs de voyage pour découvrir de nouvelles destinations, ce qui les place au même rang que les guides de voyage et les sites de réservation en tant que principaux canaux de découverte.

3. Modèle Figma pour la conception d'un blog personnel

Le modèle de blog personnel dans Figma est conçu de manière à ce que vos articles de réflexion et votre contenu personnel s'intègrent naturellement. Au lieu d'un en-tête simple, le modèle utilise un design incurvé qui sépare le menu supérieur du contenu principal.

En haut, vous verrez le nom de votre blog, une barre de navigation claire et quelques outils utiles tels que la recherche, l'activation/désactivation du thème et un bouton d'abonnement. Juste en dessous de cette section, vous trouverez le flux d'articles, qui comporte deux fonctionnalités : l'une pour vos articles les plus performants et l'autre pour vos articles récemment publiés.

Chaque aperçu d'article est accompagné d'une image miniature en gras, d'une brève description et d'informations telles que le nombre de vues, la date et le temps de lecture.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez votre identité personnelle grâce à une barre latérale qui affiche votre photo de profil et une brève biographie, ainsi que les principales catégories de contenu.

Communiquez facilement avec vos lecteurs grâce aux icônes de réseaux sociaux qui agissent comme des liens rapides vers votre présence en ligne.

Améliorez la lisibilité grâce à un texte bien espacé, une typographie fluide et des blocs de code dédiés pour le contenu technique.

Attirez rapidement de nouveaux abonnés grâce à un formulaire simple de saisie du nom et de l'adresse e-mail, convivial et non intrusif.

✅ Idéal pour : les créateurs, les développeurs, les écrivains et tous ceux qui souhaitent disposer d'un espace pour partager leurs histoires et leurs idées.

4. Veggieble – Modèle Figma d'interface utilisateur pour blog culinaire

Si vous souhaitez créer un site web de restaurant qui dégage une atmosphère chaleureuse et gourmande, le modèle Figma Veggieble – Restaurant Food Blog UI est un excellent choix. La page d'accueil est soigneusement conçue pour accueillir les titres de votre blog, des photos de plats appétissantes et des sections qui inspirent confiance.

Vous pouvez facilement présenter vos offres spéciales, mettre en avant les plats préparés par le chef, les plats favoris des clients et même partager des vidéos des coulisses de la préparation de vos plats. Le modèle comprend également une section complète consacrée aux recettes et aux conseils bien-être.

De plus, une page dédiée à votre équipe est disponible pour vous aider à présenter vos chefs et nutritionnistes. Vous trouverez également une page de contact comprenant un formulaire simple et une map intégrée pour une communication rapide.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mettez en avant vos plats les plus vendus grâce à des cartes produits et des étiquettes de prix prêtes à l'emploi.

Présentez des outils de bien-être tels qu'un calculateur d'IMC intégré pour offrir une valeur ajoutée aux visiteurs.

Guidez les utilisateurs grâce à des filtres qui trient les articles de blog par recettes, mode de vie, nutrition, etc.

Présentez vos experts en nutrition et vos chefs cuisiniers à l'aide de grilles d'équipe et de cartes de profil épurées.

✅ Idéal pour : les restaurants, les marques de préparation de repas, les coachs nutritionnels et les start-ups alimentaires qui souhaitent créer un site web inspiré de la nature, capable de susciter la confiance et d'augmenter les conversions.

📊 Vérification des faits : les blogs culinaires les plus performants font partie des niches les plus rentables du blogging, avec un revenu mensuel médian de 9 169 dollars américains.

5. Modèle Figma pour miniatures de blog

Une bonne miniature de blog peut déterminer si quelqu'un cliquera sur votre article ou passera son chemin, et ce modèle Figma de miniature de blog vous facilite la tâche. La disposition se caractérise par une typographie audacieuse, des caractères modernes et imposants, ainsi que des illustrations lumineuses.

Le design principal utilise une grande zone de titre où vous pouvez ajouter le titre de votre blog, qui sera immédiatement visible par les lecteurs. Des graphiques complémentaires, tels que des formes géométriques et des caractères, contribuent à ajouter de la personnalité.

La palette de couleurs est également adaptable ; vous pouvez facilement changer les couleurs ou ajuster la disposition en fonction du style de votre blog. Comme tout est modifiable dans Figma, vous pouvez changer le texte, remplacer les images ou tester différents styles visuels en fonction de votre niche, qu'il s'agisse d'éducation, de mode de vie, de technologie ou de productivité.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Appliquez facilement les couleurs de votre marque à l'aide des styles de couleurs de Figma, en veillant à ce que chaque miniature reste cohérente avec votre identité visuelle globale.

Organisez toutes vos variations de miniatures à l'aide de la structure de cadre prédéfinie.

Exportez des miniatures de haute qualité dans la taille de votre choix, prêtes à être téléchargées directement sur votre blog ou vos réseaux sociaux.

✅ Idéal pour : les blogueurs, les écrivains, les éducateurs et les créateurs de contenu qui recherchent des miniatures élégantes et percutantes pour augmenter leur taux de clics.

6. Writing X – Modèle de blog Figma

Le modèle Figma Writing X Blog est idéal pour créer un blog haut de gamme axé sur le contenu. Il convient particulièrement aux sites web riches en contenu, tels que les blogs SaaS, les blogs consacrés au design et au marketing, les guides de productivité et même les sites web éditoriaux.

Dès que vous ouvrez le modèle, vous trouverez une barre de recherche qui comprend des liens vers toutes les pages, les catégories, les coordonnées, le bouton de connexion et d'abonnement, etc. Juste en dessous, la disposition s'ouvre sur une large section « héros » où vos articles vedettes sont mis en avant.

La zone de lecture dispose de marges généreuses, de titres en gras, d'un espace entre les paragraphes lisible et d'une barre latérale optionnelle. La barre latérale comprend une case d'abonnement à la newsletter, une biographie de l'auteur, des icônes sociales et une liste d'articles populaires.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Rationalisez la publication de votre contenu en utilisant des dispositions prédéfinies qui ne nécessitent que des modifications en cours avant leur mise en ligne.

Présentez des publicités et des CTA dans des emplacements désignés qui s'intègrent naturellement dans le flux de lecture.

Renforcez votre crédibilité et votre autorité grâce à des pages d'auteur complètes comprenant des biographies, des liens et des flux d'articles personnalisés.

✅ Idéal pour : les blogueurs, les rédacteurs médias, les créateurs de newsletters ou les équipes de contenu SaaS à la recherche d'une disposition de blog de style éditorial qui met l'accent sur la clarté et la qualité du contenu.

💡 Conseil de pro : si vous concevez votre blog dans Figma, l'étape suivante consiste à le remplir avec du contenu qui continuera à vous servir longtemps après sa publication. Voici quelques exemples de contenu intemporel qui génère de manière fiable du trafic à long terme.

Limites de l'utilisation de Figma pour les blogs

Figma est sans aucun doute un excellent outil pour concevoir des dispositions de blog, mais il a ses limites. Voici quelques éléments à garder à l'esprit avant de créer l'intégralité de votre flux de travail de blog dans cet outil :

Problèmes de performances avec les fichiers de conception volumineux : les utilisateurs signalent fréquemment des ralentissements, des dysfonctionnements et même des temps de chargement lents lorsqu'ils travaillent sur des fichiers volumineux.

Utilisation limitée avec une connexion Internet médiocre ou instable : pour les créateurs qui voyagent beaucoup ou travaillent dans des environnements à faible connectivité, la plateforme offre des fonctions hors ligne limitées.

Courbe d'apprentissage pour les non-designers : bien que les critiques qualifient Figma de convivial pour les débutants, il arrive que les spécialistes du marketing ou les rédacteurs doivent intervenir et modifier eux-mêmes la disposition des blogs.

Ne convient pas pour traiter des textes longs : les utilisateurs ont signalé que le traitement du texte enrichi semblait limité et que la mise en forme était parfois incorrecte. De plus, des limitations ont été signalées concernant les contrôles typographiques et l'exportation de designs longs et riches en contenu.

Le transfert aux développeurs est limité dans les forfaits Free : les utilisateurs se sont plaints du fait que la conversion des designs de blogs Figma en pages CMS prêtes à l'emploi dépendait fortement du mode Dev, qui n'est disponible que dans le forfait payant.

📚 En savoir plus : Les meilleures plateformes logicielles de marketing de contenu

Modèles de blog Figma alternatifs

La création d'un contenu de blog cohérent et de haute qualité nécessite plus que de simples compétences rédactionnelles. Les équipes éditoriales doivent coordonner les calendriers de contenu, gérer les missions des rédacteurs, tenir à jour les checklists SEO et s'assurer que chaque article respecte les mêmes normes de qualité, tout en jonglant avec plusieurs articles à différentes étapes de production.

Et c'est là que ClickUp excelle. Il s'agit du premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail.

Obtenez tout ce dont vous avez besoin, exactement là où vous en avez besoin, dans ClickUp.

Il vous offre des flux de travail prêts à l'emploi, des calendriers de contenu, des checklists SEO et des structures de tâches pour gérer votre blog depuis un seul endroit. Le tout est alimenté par une IA qui peut vous aider à rédiger des ébauches, suggérer des améliorations et réaliser l'automatisation des tâches répétitives.

Au final, ClickUp élimine toutes les formes de dispersion du travail pour fournir un contexte à 100 %, de sorte que vos modèles de blog ne sont pas seulement des documents statiques, mais des flux de travail vivants liés à la production de contenu, aux missions des rédacteurs et aux calendriers de publication.

Voyons maintenant quelques-uns des meilleurs modèles de blog ClickUp que vous pouvez utiliser comme alternatives aux modèles de conception Figma, axées sur le flux de travail.

1. Modèle de blog ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez sans effort des blogs de voyage riches en contenu visuel à l'aide du modèle de blog ClickUp.

Le modèle de blog ClickUp est une structure de blog prête à l'emploi qui peut être utilisée pour tout type de blog, y compris les blogs de voyage, les blogs personnels, le tourisme, les actualités et les magazines.

En haut du blog, vous trouverez la section « héros » où vous pourrez inscrire le titre de votre blog ainsi qu'une introduction captivante qui attirera immédiatement l'attention du lecteur. Juste à côté, vous trouverez un espace pour créditer l'auteur du blog, ajouter la date de publication et inclure vos coordonnées.

À partir de là, la disposition vous guide pour rédiger l'introduction et le corps principal de votre blog. Vous pouvez diviser votre contenu en sections définies et ajouter diverses photos et illustrations à chaque section pour le rendre plus attrayant. Enfin, vous disposez d'un espace pour ajouter un résumé, des boutons $$cta ou des liens internes vers vos autres blogs, ce qui est parfait pour stimuler l'engagement.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Simplifiez votre flux d'écriture en vous guidant naturellement de l'accroche → l'introduction → le contenu principal → l'appel à l'action → les commentaires.

Bénéficiez de sections de storytelling prêtes à l'emploi pour rédiger des articles sur les points forts, des conseils, des comparaisons ou des articles de fond.

Stimulez l'engagement de votre audience grâce à des zones intégrées pour les commentaires, le partage sur les réseaux sociaux et les réactions des lecteurs à la fin de chaque article.

✅ Idéal pour : les écrivains, blogueurs, spécialistes du marketing et créateurs qui recherchent une disposition de blog prête à l'emploi permettant de transformer des contenus longs en articles attrayants et de qualité professionnelle.

💡 Conseil de pro : la configuration de votre flux de travail de contenu est un jeu d'enfant lorsque votre environnement de travail vous comprend vraiment et dispose d'un contexte complet de votre travail. ClickUp Brain est un assistant IA intégré directement dans ClickUp qui vous aide à rechercher et à rédiger du contenu sans avoir à changer d'outil. Grâce à des invites personnalisées, vous pouvez : Générez des plans de blog optimisés pour le référencement en quelques secondes.

Transformez un mot-clé en un résumé de blog complet et bien rédigé.

Trouvez plus rapidement des idées de contenu

Réécrivez ou développez des sections en conservant le ton cohérent de votre marque.

Rédigez des articles complets directement dans une tâche ou un document.

Accédez à des modèles haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini directement depuis votre environnement de travail ClickUp. Générez des plans de blog, des analyses de la concurrence, des méta-descriptions et bien plus encore avec ClickUp Brain. Notre équipe utilise ClickUp Brain tous les jours pour adapter efficacement le contenu (oui, nous publions plus de 150 articles de blog par mois).

2. Modèle de planificateur de blog ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, organisez et suivez chaque étape de la production de votre blog grâce au modèle ClickUp Blog Planner.

Si vous avez besoin d'un centre de commande solide pour gérer l'ensemble de la production de contenu de votre blog, le modèle ClickUp Blog Planner est ce qu'il vous faut. Il fonctionne presque comme un mini CMS éditorial intégré à ClickUp. Il classe toutes les idées de blog par type, par exemple « guides pratiques », « blogs vidéo », « blogs invités » et « récits personnels », entre autres.

La vue Tableau Kanban de ClickUp affiche une vue d'ensemble du processus de rédaction de votre blog, de la recherche et la rédaction du plan à la publication et la promotion. Vous pouvez faire glisser et déposer vos blogs à chaque étape. Et lorsque les révisions commencent à arriver, le Suivi des révisions dédié indique quels blogs sont en attente, approuvés et ceux qui doivent encore être révisés.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez chaque tâche liée au blog grâce à une visibilité claire sur les dates d'échéance, les dates de publication, les étapes de rédaction, le statut d'approbation, le rédacteur assigné et le sujet.

Utilisez la vue du Calendrier de ClickUp pour visualiser clairement l'ensemble de votre mois, ce qui vous aidera à gérer la fréquence de vos publications et à synchroniser votre rythme avec les campagnes ou lancements à venir.

Organisez chaque détail grâce aux champs personnalisés ClickUp qui cartographient l'ensemble de votre flux de travail, du type de blog et du sujet aux délais, aux validations et aux ressources multimédias.

✅ Idéal pour : les équipes de contenu, les blogueurs, les éditeurs, les agences et les spécialistes du marketing qui recherchent un système de planification de contenu de qualité professionnelle qui apporte structure et rapidité à leur flux de travail de blogging.

Voici ce qu'un utilisateur de ClickUp a à dire sur la gestion des articles de blog au sein de la plateforme :

J'apprécie ClickUp pour son caractère collaboratif, qui est extrêmement bénéfique dans mon travail au sein d'une agence de marketing. La plateforme permet à mes collègues et moi-même de voir exactement ce que chacun fait ou sur quoi il travaille, ce qui améliore considérablement la coordination et la communication au sein de notre équipe. Cette fonctionnalité aide tout le monde à rester sur la même longueur d'onde dans la gestion des articles de blog et la compréhension des étapes du processus. Je trouve que cette transparence et cette capacité au suivi des progrès de chacun sont des aspects très précieux de l'utilisation de ClickUp.

J'apprécie ClickUp pour son caractère collaboratif, qui est extrêmement bénéfique dans mon travail au sein d'une agence de marketing. La plateforme permet à mes collègues et moi-même de voir exactement ce que chacun fait ou sur quoi il travaille, ce qui améliore considérablement la coordination et la communication au sein de notre équipe. Cette fonctionnalité aide tout le monde à rester sur la même longueur d'onde dans la gestion des articles de blog et la compréhension des étapes du processus. Je trouve que cette transparence et cette capacité à suivre la progression de chacun sont des aspects très précieux de l'utilisation de ClickUp.

💡 Conseil de pro : comme le modèle de blog ClickUp est un modèle de type document, vous avez déjà fait la moitié du chemin pour publier un blog professionnel et soigné. ClickUp Docs vous permet de traiter votre contenu comme un espace de travail vivant. Avec ClickUp Docs, vous bénéficiez des avantages suivants : Un environnement d'écriture sans distraction

Collaboration en temps réel

Contrôle facile des versions

Flux de travail de publication instantanée Vous pouvez ajouter des commentaires en ligne, taguer votre équipe pour obtenir des commentaires, joindre des pièces jointes contenant des liens de référence, intégrer des images de manière transparente et même transformer votre brouillon en tâches en un seul clic. Créez votre blog complet à l'aide de ClickUp Docs. Le plus cool dans tout ça ? Vous pouvez styliser votre blog comme une véritable page web à l'aide de bannières, de légendes colorées, de séparateurs, de pages imbriquées et d'une mise en forme riche qui donne à vos écrits un aspect haut de gamme et prêt à être lu.

3. Modèle de gestion de blog ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez la production de blogs à haut volume grâce au modèle de gestion de blog ClickUp.

Le modèle de gestion de blog ClickUp est doté d'un système intelligent à trois listes qui permet d'organiser l'ensemble de votre flux de travail, de l'idée à la publication. Une liste est dédiée aux demandes de blog entrantes, une autre aux articles en cours de rédaction et d'approbation, et la dernière permet aux designers de suivre les miniatures et les graphiques.

Ce qui rend ce modèle vraiment précieux, c'est sa capacité à gérer un volume important de contenu. Par exemple, vous pouvez faire glisser les tâches du blog sur un tableau Kanban, regroupées par statut ou même par canal (site web, LinkedIn, Instagram, YouTube).

De plus, les vues Calendrier et Échéancier vous donnent une image de votre calendrier de publication. Les concepteurs et les rédacteurs travaillent en parallèle sans se marcher dessus, car les ressources ont également leur propre flux de travail avec des statuts tels que Concept → En cours de révision → Approuvé.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Capturez facilement toutes vos idées de contenu grâce au formulaire de demande de blog intégré qui crée automatiquement des tâches.

Utilisez l’échéancier basé sur les canaux pour planifier les publications sur les sites web, les réseaux sociaux et les newsletters dans un calendrier déroulant.

Utilisez les automatisations ClickUp pour passer directement à la production des idées approuvées sans tri manuel.

Consultez le contexte complet d'un blog grâce aux champs personnalisés pour la catégorie, la date de publication, l'éditeur, le canal et même l'URL finale du blog.

✅ Idéal pour : les équipes ou les créateurs qui souhaitent disposer d'un système visuel centralisé et automatisé pour planifier, rédiger, réviser et publier du contenu sur plusieurs canaux.

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils , tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp convient à toutes les équipes, offre une visibilité sur le travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel tandis que l'IA s'occupe du reste.

4. Modèle de base de données de blog ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez le cycle de vie de chaque article de blog grâce au modèle de base de données de blog ClickUp.

Le modèle de base de données ClickUp Blog est une base de données complète pour votre blog où chaque article de blog a un statut et une étape suivante définie. Vous pouvez voir si un article de blog est juste une idée, en cours de rédaction ou déjà publié, ainsi que tous ses détails essentiels.

Il existe des colonnes pour les liens vers les brouillons, les URL publiées, les personnes assignées, les catégories et les étapes d'avancement. Pour une ventilation de type tableur, il existe une vue Liste, où les blogs sont classés en fonction de leur statut de production, comme Publié, En cours et Mise à jour requise.

C'est l'outil idéal pour les réunions hebdomadaires ou les audits de contenu, car vous pouvez développer des tâches, vérifier des métadonnées, mettre à jour des champs ou attribuer des dates d'échéance directement à partir de la liste sans avoir à ouvrir chaque carte individuellement.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Attribuez le travail approprié aux personnes adéquates en organisant les publications par type, sujet et membre de l'équipe.

Collaborez sans effort grâce à la fonctionnalité intégrée de commentaires et d’étiquettes directement dans chaque tâche du blog.

Planifiez plus intelligemment vos contenus en regroupant les articles sous forme d'histoires, de guides, de tutoriels ou de listes SEO, et en les filtrant instantanément lors de vos sessions stratégiques.

Effectuez la maintenance de la qualité et du référencement à long terme grâce à des signaux de visibilité indiquant les articles qui doivent être mis à jour ou optimisés.

✅ Idéal pour : les créateurs et gestionnaires de contenu qui souhaitent disposer d'un flux de travail de type base de données permettant le suivi de chaque article de blog, de l'idée à la maintenance post-publication, avec une visibilité totale.

📚 En savoir plus : Vous souhaitez aller encore plus loin dans l'organisation de votre blog ? Consultez notre guide sur la création d'une base de données de contenu (avec des modèles).

5. ClickUp Comment créer un modèle de blog

Obtenir un modèle gratuit Suivez une checklist claire, étape par étape, pour lancer votre premier blog à l'aide du modèle ClickUp « Comment créer un blog ».

Si vous êtes novice en matière de blogging ou si vous souhaitez créer votre propre site, le modèle ClickUp « Comment créer un blog » est le choix idéal pour vous. Le modèle commence par les éléments de base, notamment le nom de votre blog, le propriétaire du blog et un lien vers le site web du blog une fois qu'il est créé.

Au fur et à mesure que vous faites défiler la page, une liste de sous-tâches est fournie pour chaque étape importante nécessaire au lancement réussi d'un blog. Cela couvre le choix d'une plateforme, la sélection d'un fournisseur d'hébergement, la création du nom et du domaine du blog, la conception du site web, la planification de votre stratégie de contenu, la rédaction de votre premier article, et même le marketing et la monétisation.

Vous disposerez également de deux barres de progression dynamiques qui calculent automatiquement votre pourcentage d'achèvement à mesure que vous cochez les sous-tâches.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Divisez les grandes étapes en checklists simples afin de ne jamais oublier les petites tâches telles que la création d'un logo, la mise en place d'outils d'analyse, la recherche sur les concurrents ou la définition des thèmes du blog.

Conservez tous vos éléments de blog au même endroit grâce à une section dédiée aux pièces jointes pour les fichiers de marque, les captures d'écran, les plans et les ressources créatives.

Capturez tous les détails importants à l'aide des champs personnalisés pour la propriété, les liens vers les sites web, la progression, le calendrier, les catégories, etc.

✅ Idéal pour : les créateurs et les débutants qui souhaitent suivre un flux de travail étape par étape pour lancer un blog sans confusion et avec un maximum de clarté.

📚 En savoir plus : Découvrez les outils de blogging les plus utiles qui peuvent vous offrir l’assistance nécessaire pour votre processus de création de contenu et vous aider à vous développer plus rapidement.

6. Nouveau modèle de publication de blog ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez votre flux de travail rédactionnel grâce au nouveau modèle de publication de blog ClickUp.

Le modèle ClickUp New Blog Post Template fonctionne comme un gestionnaire de projet pour chaque article que vous créez. Il vous offre un flux de travail complet pour planifier, rédiger, publier et promouvoir un nouvel article de blog. Il dispose d'un panneau de tâches où vous pouvez définir le statut du blog, ajouter des dates de début et d'échéance, estimer le temps nécessaire, assigner des membres de l'équipe et même activer le suivi du temps.

Ce qui distingue vraiment ce modèle, c'est le guide de rédaction de blog en 10 étapes intégré. Il guide les rédacteurs, en particulier les plus novices, à travers un processus de rédaction cohérent, leur permettant de ne pas se retrouver bloqués et de toujours savoir quoi faire ensuite.

Grâce aux champs personnalisés pour les détails tels que la catégorie du blog, le lien vers le brouillon, la version finale, l'étape du funnel, la date de lancement, l'URL de l'article et une barre de progression, rien ne se perd. En termes simples, du TOFU/MOFU/BOFU aux balises SEO en passant par les liens vers les brouillons, il capture tout ce dont une équipe de contenu a besoin.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Restez organisé grâce à un pipeline de contenu intégré qui vous guide depuis la rédaction du brouillon jusqu'à la publication et la distribution multiplateforme, chaque étape étant assignée à un responsable et ayant sa propre date d'échéance.

Créez des checklists personnalisées pour le référencement, la modification en cours ou le ton de la marque afin que chaque publication réponde aux normes de qualité de votre équipe.

Conservez tous vos éléments au même endroit grâce à des emplacements de pièces jointes pour les designs, les captures d'écran, les PDF, les recherches de mots-clés et les fichiers brouillons.

✅ Idéal pour : les rédacteurs de contenu, les spécialistes du marketing SaaS, les blogueurs, les agences et les équipes qui ont besoin d'un système reproductible et traçable pour planifier, rédiger, publier et réaliser la promotion de chaque article de blog.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp BrainGPT transforme votre nouveau modèle de publication de blog en un cockpit de rédaction mains libres, alimenté par l'IA. Au lieu de taper chaque plan ou de mettre à jour manuellement, vous pouvez simplement exprimer vos idées à voix haute, et Talk to Text transformera votre voix en contenu mis en forme dans votre document ClickUp ou votre description de tâche. Commencez à dicter vos idées de blog avec Talk To Text de ClickUp BrainGPT. Cela signifie que vous pouvez réfléchir à des titres, dicter des paragraphes d'introduction, ajouter des notes SEO ou expliquer les modifications à votre éditeur sans interrompre votre flux de travail. C'est comme si vous aviez un éditeur à commande vocale et un responsable de la gestion de projet travaillant à vos côtés dans ClickUp. ⭐ Bonus : utilisez des modèles d'IA premium tels que ChatGPT, Claude et Gemini directement depuis BrainGPT pour réécrire vos paragraphes, affiner vos accroches et générer des titres optimisés pour le référencement.

📚 En savoir plus : Les meilleurs rédacteurs de blog IA à essayer

7. Invites et instructions ClickUp AI pour les modèles d'articles de blog

Obtenir un modèle gratuit Générez plus rapidement des articles de haute qualité grâce aux invites et aux instructions ClickUp AI pour les modèles d'articles de blog.

L'utilisation de l'IA pour générer du contenu de blog est désormais courante, mais son utilisation efficace reste rare. Le modèle ClickUp AI Prompts and Guide for Blog Post Template comble cette lacune en proposant un modèle simple de type document qui vous aide à rédiger l'intégralité de votre article de blog avec ClickUp Brain.

Vous pouvez commencer par rassembler toutes vos idées, mots-clés, exemples et références afin que Brain dispose du contexte adéquat pour travailler. Une fois le contexte prêt, vous pouvez coller le cadre de blog intégré, choisir votre ton et votre style créatif.

Ensuite, laissez ClickUp Brain générer un premier jet complet avec un titre, une méta-description, une introduction, des sections principales et une conclusion.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Invitez ClickUp Brain à vous proposer des titres, des en-têtes, des exemples et des CTA parfaits qui donneront à votre blog la forme que vous souhaitez.

Suivez un flux de travail simple grâce à des instructions étape par étape et des captures d'écran qui vous montrent comment utiliser ClickUp Brain à chaque étape de la rédaction.

Travaillez sans distraction, car tout, des invites à la structure en passant par les outils de modification, est déjà configuré dans un seul document ClickUp.

✅ Idéal pour : les blogueurs, les rédacteurs SaaS, les équipes de contenu et tous ceux qui souhaitent rédiger rapidement des blogs de haute qualité à l'aide de l'IA sans compromettre la qualité.

🎁 Bonus : regardez cette vidéo pour apprendre à rédiger et à peaufiner plus rapidement vos articles de blog à l'aide de ClickUp Brain :

8. Modèle de blog ClickUp pour les réseaux sociaux

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre contenu multi-plateforme grâce au modèle de blog ClickUp Social Media.

Avec plus de 5,24 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux et des personnes passant plus de 2 heures par jour à faire défiler leur fil d'actualité, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un flux de travail dispersé en matière de contenu sur les réseaux sociaux.

Le modèle de blog ClickUp Social Media vous offre un tableau de bord unique pour gérer toutes vos idées de publications sur les réseaux sociaux, vos brouillons, vos designs, vos critiques et vos dates de publication. Vous pouvez étiqueter chaque blog par auteur, type de blog, réseau social, étape, designer, etc., pour en faire votre base de données éditoriale centrale.

Une fois les articles ajoutés, le flux de travail devient entièrement visuel. La vue Tableau organise l'ensemble de votre échéancier de publication en étapes, notamment Idées, Recherche, Brouillon, Contenu, Visuels, Contrôle qualité et Publication. Pour faire avancer le travail, il suffit de faire glisser chaque carte vers la phase suivante.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez facilement votre calendrier de publication grâce à des vues glisser-déposer qui indiquent exactement quand chaque article sera mis en ligne.

Suivez les performances à l'aide de la vue Tableur ClickUp qui enregistre les jours de mise en ligne, les pages vues, les commentaires et les partages sur les réseaux sociaux.

Capturez chaque détail grâce aux champs personnalisés pour les dates d'échéance, les indicateurs, les URL finales, etc.

Les tâches sont regroupées par étape du blog et mettent en évidence trois champs de révision : approbation du brouillon, approbation du contenu et approbation visuelle.

✅ Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux et les équipes de contenu qui souhaitent publier régulièrement sur les réseaux sociaux et suivre facilement les performances.

📚 En savoir plus : Plateformes de collaboration de contenu intelligentes optimisées par l'IA

9. Modèle de calendrier éditorial pour blog ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez l'ensemble de votre pipeline de contenu grâce au modèle de calendrier éditorial ClickUp Blog.

Le modèle de calendrier éditorial ClickUp Blog est conçu pour vous aider au suivi de tous vos blogs ainsi que des activités qui y sont associées. Vous pouvez définir les dates de publication une par une et les ajuster par simple glisser-déposer dans la vue Calendrier.

Si vous souhaitez afficher une vue plus large ou plus précise de votre planning, vous pouvez également passer d'un affichage hebdomadaire à un affichage mensuel ou personnalisé en un seul clic. Grâce à des champs tels que « Étape du blog », « Date de publication », « Canaux », « Lien vers le brouillon », « Graphiques », « Validation du design », « Validation du texte » et « Lien vers le blog final », vous pouvez voir tous les détails sans avoir à ouvrir plusieurs tâches.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Visualisez les priorités grâce à la fonctionnalité Couloirs qui indique la place de chaque blog dans le flux de travail et son degré d'urgence.

Retrouvez toutes les tâches en un coup d'œil grâce à des aperçus visuels des graphiques, des miniatures et des liens vers les brouillons directement dans chaque carte.

Créez des archives permanentes en enregistrant l'URL active de chaque article publié dans le champ Final Blog Link (Lien final vers le blog), afin que l'historique complet de votre contenu reste facilement accessible.

✅ Idéal pour : les équipes de contenu qui souhaitent disposer d'un flux de travail cohérent pour la publication de blogs.

💡 Conseil de pro : si vous souhaitez avoir une idée précise des performances de votre blog, les tableaux de bord ClickUp peuvent vous éviter bien des conjectures. Ils regroupent toutes vos activités de contenu importantes sur un seul écran, ce qui vous permet de voir ce qui fonctionne bien et ce qui nécessite votre attention. Offrez à votre équipe une vue d'ensemble organisée des objectifs et des tâches à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

10. Modèle de calendrier de publication ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et organisez du contenu multiformat grâce au modèle de calendrier de publication ClickUp.

Le modèle de calendrier de publication ClickUp vous offre une vue d'ensemble de tout ce que vous publiez sur vos réseaux sociaux. Chaque publication apparaît sous la forme d'une carte de tâche avec un en-tête codé par couleur qui indique son étape, qu'il s'agisse de recherche, de rédaction de contenu, de conception, d'approbation ou de publication.

La vue Tableau affiche même vos médias réels, tels que vos images, qui seront publiés avec chaque article, afin que vous puissiez mieux visualiser chaque publication.

De plus, si vous souhaitez comprendre votre stratégie de contenu par format, vous pouvez également regrouper vos publications par catégorie, telle que Article de blog, Contenu de site web, Vidéo en direct, Carrousel ou Lien, ce qui vous permet d'évaluer rapidement l'équilibre de votre mix de contenu.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez automatiquement votre calendrier en triant les publications dans « Aujourd'hui », « Demain », « Vendredi » et « Futur » dès que vous ajoutez une date de publication .

Mettez en évidence les lacunes et les excès de contenu grâce à un calendrier mensuel avec code de couleur qui indique précisément les ajustements à apporter.

Assurez la cohérence de votre ton et de vos visuels grâce à un livre de marque intégré qui guide le style et la façon de mettre en forme chaque publication.

✅ Idéal pour : les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs qui ont besoin d'un moyen fiable pour planifier et publier du contenu de manière cohérente sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux.

⚡ Archive des modèles : Modèles gratuits de calendrier de contenu pour les réseaux sociaux

11. Modèle de plan de publication de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et programmez chaque élément de contenu sur un calendrier mensuel visuel à l'aide du modèle de plan de publication de contenu ClickUp.

La création et la publication de contenu deviennent plus faciles lorsque vous disposez du modèle de plan de publication de contenu ClickUp. Il vous aide à saisir chaque idée de contenu sous forme de tâche et les regroupe automatiquement par niveau de priorité, comme Urgent, Élevé, Normal et Faible.

Pour chaque tâche, vous pouvez également ajouter des détails tels que l'action entreprise, son objectif, le type de contenu, le pilier de contenu, le public cible, les mots-clés et les ressources nécessaires pour indiquer les informations relatives à votre contenu. La même tâche peut être affichée dans un format de calendrier complet, où vous pouvez facilement glisser-déposer du contenu pour ajuster les délais.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Bénéficiez d'un système de contenu multi-étiquettes, permettant à une seule idée d'être simultanément un article + une histoire + un blog + une infographie.

Suivez l'avancement de vos tâches grâce à des étiquettes de couleur correspondant au type de contenu, au pilier, aux ressources requises et au statut d'approbation, afin de pouvoir voir la progression sans avoir à ouvrir chaque tâche individuellement.

Travaillez plus rapidement grâce à des astuces intégrées qui vous font un rappel pour noter vos nouvelles idées directement dans les zones d'urgence.

✅ Idéal pour : les équipes ou les créateurs qui souhaitent disposer d'un système de publication de contenu organisé, capable de gérer toutes les idées, du brainstorming à la publication.

⚡ Archive des modèles : Il est difficile de créer un moteur de contenu cohérent lorsque les idées, les brouillons, les délais et les validations sont dispersés un peu partout. Un plan de contenu solide permet à votre équipe de savoir clairement ce qu'il faut créer, quand le publier et comment chaque élément contribue à vos objectifs marketing. Notre liste de modèles de plans de contenu sélectionnés avec soin facilite ce processus en vous aidant à choisir un plan de contenu qui : Organisez l'ensemble de votre pipeline de contenu en étapes simples et faciles à suivre.

Facilite l'adéquation entre les sujets, les publics et les canaux de distribution appropriés.

Assure le respect des délais et la coordination des tâches afin que votre équipe ne rate jamais une date de publication.

12. Modèle de production de contenu Web ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez chaque étape de votre processus de rédaction grâce au modèle de production de contenu Web ClickUp.

Vous créez du contenu pour plusieurs clients ou canaux ? Si oui, vous avez besoin du modèle de production de contenu Web ClickUp. Il comprend deux champs clés : Catégorie de conception et Progression. La catégorie de conception vous permet de regrouper des types de contenu tels que les pages d'accueil, les articles de blog ou les textes Web.

La barre de progression, qui se met à jour automatiquement, indique précisément l'avancement de chaque élément. Elle se met également à jour automatiquement en fonction des sous-tâches, ce qui permet de suivre très facilement l'état d'avancement de n'importe quelle tâche en un coup d'œil.

Au cœur du modèle se trouve un pipeline de production en 7 sous-tâches qui couvre tout, de la recherche et la rédaction aux modifications, amendements et schémas. Chacune d'entre elles représente un jalon important dans la création de contenu, rendant le processus transparent et traçable pour toutes les personnes impliquées.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez des micro-checklists détaillées pour le référencement sur page, la mise en forme, les liens internes, la relecture ou l'optimisation des images.

Consolidez tout grâce à une section Pièces jointes pour les briefs, les captures d'écran, les références et les documents de marque.

Détectez rapidement les retards grâce à des icônes d'avertissement automatiques qui s'affichent lorsqu'une sous-tâche n'a pas de date d'échéance.

✅ Idéal pour : les agences et les équipes qui gèrent des pipelines de contenu en plusieurs étapes, où la recherche, la rédaction, les validations, les révisions, les tâches de référencement, etc. doivent se synchroniser sans perte de visibilité ni de délais.

⚡ Archive de modèles : modèles gratuits de plan de stratégie de contenu pour rationaliser votre plan de contenu

13. Modèle de brief de contenu SEO ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des forfaits de contenu détaillés et optimisés pour le référencement grâce au modèle de brief de contenu SEO ClickUp.

Optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche afin d'améliorer son classement est probablement la première étape pour réussir votre contenu SEO. Le modèle ClickUp SEO Content Brief rassemble l'ensemble du flux de travail SEO dans un document bien mis en forme.

Vous pouvez apposer des étiquettes sur le propriétaire, les collaborateurs et l'approbateur de l'article afin que chacun connaisse son rôle dès le départ. Les rédacteurs reçoivent également les éléments exacts dont ils ont besoin pour le référencement naturel, tels qu'un titre cliquable, une balise de titre SEO et une méta-description.

Le tableau « Public cible » recense l'âge, le niveau d'éducation, la profession, le revenu et les comportements afin que le rédacteur sache à qui il s'adresse. La section « Messagerie » présente les thèmes principaux, les arguments de vente, le style à adopter et l'appel à l'action final, afin que chaque article reste en phase avec les objectifs de la marque.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Hiérarchisez clairement les mots-clés en séparant les mots-clés principaux et secondaires.

Transformez votre stratégie SEO en un plan de rédaction défini avec un aperçu et des sous-thèmes expliquant ce que chaque section doit couvrir.

Stockez les ressources spécifiques à vos projets, telles que les pages produits ou les kits de marque, afin de centraliser toutes vos recherches.

Obtenez un aperçu du SERP de vos concurrents directement dans le brief afin que les rédacteurs sachent exactement ce qu'ils doivent surpasser.

✅ Idéal pour : les stratèges SEO et les gestionnaires de contenu qui souhaitent produire un contenu de haute qualité et optimisé pour le référencement.

📚 En savoir plus : Meilleurs logiciels et outils de gestion du contenu

14. Modèle de rédaction de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des communiqués de presse professionnels grâce au modèle de rédaction de contenu ClickUp.

Le modèle de rédaction de contenu ClickUp peut être utilisé pour rédiger tout type de contenu, y compris des pages web, des articles de blog, des communiqués de presse, des études de cas ou de simples appels à l'action. Il comprend des modèles distincts pour tous ces types de contenu.

Vous pouvez définir à l'avance votre objectif de contenu, votre public cible, votre canal de publication, vos échéanciers et les médias requis afin que chaque élément soit clair dès le départ. Chaque type de contenu est accompagné d'une structure qui vous guide.

Par exemple, dans le modèle de page d'accueil du site web, vous trouverez des espaces pour documenter les objectifs de votre blog, votre audience, les menus de navigation, les mots-clés, les balises méta, les sections héros, les avantages, les preuves sociales, les récompenses, etc. afin de planifier le contenu de votre site web.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez tous vos contenus (images, vidéos, liens de référence, captures d'écran, logos de clients) dans un tableau média dédié.

Éliminez la paralysie de l'écran vide grâce à des invitations guidées (« Qui est votre public ? », « Comment établir une connexion avec lui ? », etc.) dans chaque section.

Assurez la cohérence de votre image de marque grâce à un module dédié à l'insertion de logo dans le modèle de communiqué de presse.

✅ Idéal pour : Toute personne qui souhaite disposer d'un système de planification de contenu guidé et tout-en-un, capable de l'aider à rédiger des contenus prêts à être publiés à partir de zéro.

⚡ Archive de modèles : si vous recherchez des systèmes de rédaction plus structurés, vous allez adorer nos modèles de rédaction de contenu. Il s'agit d'une collection sélectionnée de modèles prêts à l'emploi pour les articles, les communiqués de presse, les textes de sites web, les newsletters, les scripts, les briefs, etc.

Catégories de modèles de blog Figma

Vous avez vu les types de modèles de blog disponibles. Mais que faire si vous souhaitez simplement créer un blog et que vous n'avez pas encore décidé de votre domaine d'intérêt ?

Voici quelques-unes des catégories de modèles de blog Figma les plus courantes (et les plus utiles) que vous rencontrerez :

1. Modèles de blogs beauté et lifestyle

Les blogs consacrés à la beauté et au lifestyle sont créés avec un objectif simple : rendre votre contenu élégant et visuellement irrésistible.

Dans ces blogs, vous trouverez des fonctionnalités telles que de grandes images hero, des palettes de couleurs douces, une typographie élégante et de grands espaces blancs. Les dispositions sont conçues pour mettre parfaitement en valeur vos photos de produits, vos images avant/après, vos tutoriels, vos descriptions de routines et vos récits de type influenceur.

2. Modèles de blog de voyage

Les voyages sont avant tout une question d'histoires et d'expériences. Ces modèles mettent l'accent sur des visuels immersifs afin de mettre en valeur vos lieux et destinations. La typographie est principalement simple afin que les lecteurs puissent parcourir de longs récits de voyage ou guides sans se sentir submergés.

Vous trouverez également des sections pour les cartes, les points forts des voyages, les conseils, les grilles de photos, etc., afin de présenter à la fois des visuels et des récits détaillés.

3. Modèles de blog personnel

Le point fort d'un modèle de blog personnel, c'est « vous ». Ces modèles présentent généralement une typographie équilibrée, des espaces doux et une fonctionnalité d'encombrement visuel minimal, ce qui permet aux lecteurs de s'identifier plus facilement à vos pensées et à vos histoires.

Même pour les visuels, ils s'appuient sur des éléments de conception subtils qui rendent les contenus longs faciles à lire et émotionnellement attrayants. Vous trouverez souvent des sections consacrées à des essais, des opinions, des actualités et des articles spécialisés, ainsi que de simples biographies des auteurs.

👀 Le saviez-vous ? La première chose que les lecteurs attendent des blogs personnels ? La vulnérabilité. Articles affichés : Vos erreurs

Difficultés

Petites victoires

Et les « vrais » problèmes ... créez une connexion émotionnelle. Les blogs qui ne contiennent que de brefs aperçus ne sont pas aussi performants que les contenus longs et axés sur des récits.

4. Modèles de blog sur l'alimentation et la restauration

Les modèles de blog sur l'alimentation et la restauration mettent en valeur vos plats et vos récits autant que leur goût. Grâce à une combinaison parfaite d'images riches et de sections cohérentes, ils sont parfaits pour publier des recettes, des listes d'ingrédients, des notes de chef et des photos culinaires.

Vous trouverez des palettes de couleurs chaudes et une typographie élégante qui attirent l'attention à la fois sur les plats et sur le récit qui les accompagne.

La plupart de ces modèles comprennent également des sections pour les instructions étape par étape, les informations nutritionnelles, les points forts du restaurant, la présentation des chefs et les plats vedettes.

5. Modèles de miniatures de blog

Les modèles de miniatures de blog sont conçus pour aider votre contenu à se démarquer et à être cliqué en un instant. Ces designs ne sont pas des dispositions de blog complètes.

Ils comprennent des styles de miniatures qui attirent l'attention, comme des titres en gras, une hiérarchie visuelle forte, des blocs de couleurs simples ou même des emplacements d'images stratégiques que vous pouvez facilement réutiliser pour chaque publication.

6. Modèles de blog éditorial polyvalents

Les modèles de blog éditoriaux polyvalents conviennent à presque tous les domaines, notamment l'entreprise, la technologie, l'écriture et le leadership éclairé. Ils comprennent des grilles épurées et une typographie bien structurée pour créer des dispositions à la fois modernes et professionnelles.

Il y aura plusieurs sections pour les articles vedettes, les listes, les guides, les articles longs, les profils d'auteurs, etc. Ils sont également créés dans un souci de scalabilité.

Ainsi, que vous publiiez un seul article ou que vous constituiez une bibliothèque d'une centaine de blogs, ceux-ci resteront cohérents et soignés, sans limiter votre créativité.

⚡ Archive de modèles : si vous créez plus qu'une simple disposition de blog, cette archive vous offre un ensemble complet de modèles de stratégie de marketing de contenu prêts à l'emploi pour planifier et adapter votre contenu comme un pro.

Créez plus rapidement de superbes blogs prêts à convertir avec ClickUp

Les modèles de blog Figma vous permettent de concevoir facilement des dispositions visuellement attrayantes sans avoir à partir de zéro. Ils vous aident à transformer vos idées en de superbes pages de blog qui s'affichent parfaitement sur tous les appareils.

Mais un design exceptionnel n'est que la moitié du chemin. Vous avez encore besoin d'un moyen simple pour planifier les sujets, gérer les brouillons, suivre les modifications en cours, organiser les ressources, gérer le référencement et publier régulièrement.

C'est là que les modèles ClickUp trouvent toute leur utilité. Ils vous fournissent des flux de travail, des calendriers, des checklists et des systèmes de contenu prêts à l'emploi qui vous permettent d'organiser l'ensemble du processus de création de votre blog, de l'idée à la promotion.

Si vous souhaitez créer des blogs non seulement bien conçus, mais aussi cohérents et prêts à être convertis, ClickUp est l'outil qu'il vous faut.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et créez un flux de travail de contenu qui fonctionne réellement.