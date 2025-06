Comment élaborer un plan de contenu qui fonctionne pour votre site Web ?

En tant que fondateur, spécialiste du marketing ou stratège de contenu, pourquoi avez-vous besoin d'un plan de contenu pour le site Web de votre marque ?

Parce que votre site web est votre carte de visite auprès du monde entier. Se contenter d'ajouter les pages de base « À propos de nous », « Produits/Services » et « Contactez-nous » sans un plan de contenu solide donnera à votre site web l'apparence d'un tiroir à bric-à-brac numérique plutôt que celle d'un fleuron de votre marque en ligne.

La création et le mappage du contenu d'un site Web sont tout un art. Vous ne voulez pas que vos pages Web expliquent en détail ce que vous faites à votre public cible. Mais vous ne voulez pas non plus offrir trop peu d'informations.

À la base, un plan de contenu solide garantit que votre site Web attire votre public cible, suscite son intérêt et l'incite à prendre une décision positive en votre faveur.

Si vous ne savez pas par où commencer, nous sommes là pour vous aider. Dans ce guide, nous vous montrons comment créer un plan de contenu pour votre site Web qui incitera votre public cible à passer à l'étape suivante.

Mettons-nous au travail, car vos futurs clients sont à un clic de cliquer sur « Parlons-en ». 😎

Qu'est-ce qu'un plan de contenu pour un site Web ?

Un plan de contenu pour site Web est un plan stratégique qui définit le contenu que vous allez créer, pourquoi il est important, à qui il s'adresse et où il sera publié sur votre site. Il couvre tout, des détails sur les pages de destination et les blogs aux FAQ et aux descriptions de produits, le tout mappé à un objectif clair tel que générer des conversions, améliorer le référencement ou informer les utilisateurs.

En bref, il s'agit d'un système structuré qui aligne vos messages, le positionnement de vos produits et le parcours client dans un cadre cohérent.

Éléments clés d'un plan de contenu pour un site Web

Que vous créiez du contenu pour renforcer la notoriété de votre marque, améliorer votre référencement naturel (SEO) ou aider votre équipe commerciale et d'autres équipes, ou encore pour toutes ces raisons (ce qui est le plus probable), votre plan de contenu doit inclure les éléments essentiels suivants.

Public cible : avant de créer du contenu ou de commencer la conception Web, la première étape consiste à savoir à qui vous vous adressez. Définissez votre public cible. Ce qui l'intéresse, ses points faibles et la manière dont il interagit généralement avec votre site Web de commerce électronique. Les données clients vous aideront à définir le ton, l'intention et la structure de votre site Web

Sujets et thèmes principaux : Définissez les domaines clés que votre site Web doit couvrir en fonction des centres d'intérêt des utilisateurs. Cela vous aidera à créer facilement du contenu qui renforcera votre autorité. Considérez cela comme votre ligne directrice lors de la planification du contenu de votre site Web

Formats de contenu : Incluez un article de blog pertinent, des pages de services, des études de cas, des tutoriels, des FAQ ou des ressources téléchargeables pour soutenir vos efforts de marketing de contenu

Mots-clés cibles : Utilisez des outils de référencement pour identifier des mots-clés spécifiques, afin de tirer parti des tendances et des requêtes de recherche utilisées par votre public. Chaque page doit cibler un mot-clé principal et des termes connexes. Des mots-clés pertinents permettent à votre site web d'être facilement trouvé sur les moteurs de recherche

Objectifs spécifiques à chaque page : Chaque élément de contenu doit avoir un objectif précis, tel que générer des inscriptions, réserver des démonstrations, informer les utilisateurs ou obtenir un bon classement pour un mot-clé concurrentiel. Lorsque les objectifs sont définis à l'avance, votre stratégie de contenu devient plus ciblée et plus mesurable

💡 Conseil de pro : avant de finaliser la structure de votre site, réalisez une « cartographie thermique du parcours utilisateur ». Mappez chaque élément de contenu à des étapes spécifiques du parcours client (sensibilisation, considération, décision, fidélisation) et identifiez visuellement les lacunes. La plupart des sites web surchargent accidentellement l'étape de sensibilisation tout en négligeant le contenu du milieu du tunnel de conversion.

Pourquoi avez-vous besoin d'un plan de contenu pour votre site Web ?

Sans plan de contenu pour votre site Web, vous devez deviner le contenu à créer, ce qui entraîne souvent des pages en double, des messages incohérents et des occasions manquées de convertir les visiteurs.

Voici pourquoi un plan de contenu pour site Web est important :

Il aligne le contenu sur les objectifs de l'entreprise : Chaque élément de contenu doit avoir un objectif, qu'il s'agisse de sensibiliser le public sur les plateformes de réseaux sociaux, d'encourager les inscriptions à des produits ou de réduire le nombre de tickets d'assistance

Il améliore les performances SEO : En identifiant à l'avance les mots-clés cibles, les lacunes via un audit de contenu et les opportunités de liens internes, votre site devient plus facile à explorer pour les moteurs de recherche et plus facile à naviguer pour les utilisateurs

Il prend en charge les parcours des utilisateurs : Il tient compte de la manière dont les visiteurs naviguent sur votre site et les guide de la page d'accueil jusqu'au point de décision sans confusion

Il garantit la cohérence de votre marque : un forfait documenté permet à tous les membres de l'équipe de production de contenu d'être sur la même page en ce qui concerne le style, le langage, les priorités en matière de messages et les indicateurs de performance clés

Gain de temps et de ressources : grâce à une feuille de route claire, la création de contenu gagne en efficacité, les doublons sont évités et toutes les personnes impliquées dans la stratégie et la mise en œuvre du contenu se concentrent sur les efforts à fort impact

🔍 Le saviez-vous ? Les articles de 2 500 à 3 000 mots génèrent plus de trafic, plus de partages et plus de backlinks que les articles de blog moyens, ce qui prouve que les lecteurs restent sur votre site lorsque le contenu est de haute qualité

Comment créer un plan de contenu pour un site Web (étape par étape)

1. Définissez votre audience et le parcours de vos acheteurs

Vous ne pouvez pas créer un contenu efficace si vous ne connaissez pas votre public cible. Commencez donc par comprendre les personnes qui visitent vos pages Web et leurs points faibles.

Commencez par identifier vos segments d'audience clés. Ne vous arrêtez pas aux caractéristiques superficielles telles que l'âge ou le titre. Quels sont leurs objectifs ? Leurs motivations ? Qu'est-ce qui les frustre ? Quelles questions tapent-ils dans les moteurs de recherche lorsqu'ils sont bloqués ?

Ensuite, mappez les étapes du parcours de l'acheteur :

Sensibilisation : À quel problème sont-ils confrontés ?

Considération : Quelles solutions comparent-ils ?

Décision : Quelles informations les aident à choisir ?

Ce parcours donne un contexte à votre stratégie de contenu. Votre public cible vous a peut-être découvert via les réseaux sociaux. Ou bien un article de blog a attiré son attention, mais c'est une page comparative ou un témoignage qui l'a convaincu d'acheter.

Lorsque vous comprenez d'où vient chaque utilisateur (et où il doit aller), vous pouvez créer un contenu qui guide, et pas seulement informe.

2. Audit du contenu existant

Avant de commencer à publier du contenu, effectuez un audit du contenu de votre site Web.

Par exemple, s'il s'agit d'une boutique en ligne existante, vous disposez peut-être déjà d'un contenu obsolète, peu performant ou non conforme à l'image de votre marque. Vous avez peut-être également des pages qui génèrent discrètement du trafic ou des conversions.

Commencez par lister toutes les pages de votre site. Ensuite, examinez chacune d'entre elles pour déterminer :

Performances : quelles pages génèrent le plus de trafic, de liens retour ou de conversions ?

Exactitude : les informations sont-elles à jour et en adéquation avec votre produit ou service ?

Pertinence : le contenu répond-il toujours aux besoins et aux intentions de recherche de votre public ?

Structure : la mise en forme est-elle claire, facile à parcourir et à naviguer ?

Regroupez vos résultats en quatre catégories :

Conserver ☑️

Mise à jour ⚒️

Réutiliser ♻️

Supprimer 🗑️

Les audits préalables à la création de contenu permettent d'éviter les doublons, d'identifier les gains rapides (comme l'actualisation des pages les plus consultées contenant des statistiques obsolètes) et de repérer les lacunes à combler.

💡 Conseil de pro : Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre la progression de l'audit du contenu de votre site web. Créez des widgets pour le nombre total de pages révisées, le nombre de mises à jour nécessaires, la santé du contenu par sujet, ou même les meilleures performances en termes de trafic. Votre audit passe ainsi d'un tableau Excel désordonné à un centre de commande visuel en temps réel autour duquel toute votre équipe peut se rallier. Suivez la progression et surveillez les tâches avec les tableaux de bord ClickUp

3. Définissez vos objectifs en matière de contenu

Votre stratégie de contenu doit avoir des objectifs clairs.

Vous pouvez tout décomposer en trois entonnoirs de marketing de contenu :

Haut de l'entonnoir (TOFU) : si vous êtes une entreprise qui vend des logiciels CRM, pensez à des articles de blog tels que « 10 erreurs à éviter lors du choix d'un CRM » ou à des guides pédagogiques qui présentent un problème et l'expliquent. Ces pages doivent être optimisées pour la visibilité dans les recherches et suivre les indicateurs clés de performance du marketing de contenu, tels que les impressions, les clics et les nouveaux utilisateurs

Milieu de l'entonnoir (MOFU) : Il s'agit par exemple de pages de comparaison, de webinaires ou d'études de cas visant à présenter votre service comme la meilleure solution. Ici, vos objectifs peuvent se concentrer sur des indicateurs d'engagement tels que la profondeur de défilement, le temps passé sur la page ou les taux d'inscription à une démonstration

Bas de l'entonnoir (BOFU) : Il s'agit notamment des pages produits, des pages de destination et des FAQ. Les objectifs doivent se concentrer sur les conversions : envois de formulaires, achats ou appels enregistrés

Même si le parcours de l'acheteur n'est plus linéaire, votre plan de contenu doit guider l'utilisateur de la prise de conscience à la conversion.

4. Mapper les types de contenu et les pages

Le plan du contenu de votre site Web vous aide à développer un contenu pertinent et à déterminer où il doit être publié. Les pages principales sont les suivantes :

Page d'accueil : présente votre marque et votre proposition de valeur

Page « À propos de nous » : renforce la confiance et communique votre mission

Pages services ou produits : présentez vos offres et expliquez en quoi elles répondent à des problèmes spécifiques

Blog ou ressources : génère du trafic en haut de l'entonnoir grâce à un contenu éducatif

Études de cas ou témoignages : servent de preuve sociale pour aider à prendre des décisions en fin de processus

Pages de contact ou de conversion : capturent les prospects et invitent à l'action en fonction des informations sur les clients

Au-delà de cela, pensez à des types supplémentaires qui correspondent à votre flux de travail de contenu, tels que des pages de destination pour les campagnes payantes, des pages de comparaison pour les acheteurs très motivés ou des ressources protégées qui facilitent la génération de prospects.

Ici, utilisez des modèles de rédaction de contenu pour rationaliser le processus de rédaction et vous assurer que votre équipe crée des ressources de haute qualité pour les conversions.

💡 Conseil de pro : Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour visualiser la structure de votre site. Vous pouvez glisser-déposer des types de pages, les lier à des tâches ou à des propriétaires de contenu, et même mapper les possibilités de liens internes. Cela vous aide à créer une architecture de contenu qui s'organise de manière logique pour les utilisateurs et les moteurs de recherche. Essayez les tableaux blancs ClickUp Collaborez et réfléchissez à votre plan de contenu pour votre site web à l'aide des tableaux blancs ClickUp

5. À faire

La recherche de mots-clés est la colonne vertébrale de toute bonne stratégie de contenu. Vous devez comprendre ce que votre public cible recherche à chaque étape du parcours et élaborer votre contenu en fonction de cela.

Voici comment le décomposer, ainsi que les outils adaptés à chaque étape :

Découvrez ce que votre public cible recherche à l'aide d'un outil gratuit tel que Google Keyword Planner ou en parcourant les plateformes de réseaux sociaux. Dressez une liste initiale d'idées qui correspondent à votre offre de produits ou services

Faites appel à Ahrefs ou SEMrush pour évaluer la compétitivité des mots-clés, l'autorité de domaine des pages les mieux classées et la valeur potentielle du trafic

Utilisez AnswerThePublic pour voir ce que les gens demandent sur un sujet donné, et allez au-delà des mots-clés pour commencer à planifier un contenu qui répondra mieux que quiconque aux questions posées

Combinez-le avec Surfer SEO pour optimiser la structure et la pertinence

💡 Conseil de pro : Stockez toutes vos recherches de mots-clés dans une vue Tableur ClickUp. Ajoutez des champs tels que « Mot-clé », « Intention de recherche », « Volume », « Difficulté » et « Page attribuée ». Liez chaque ligne à une tâche ou à une page de votre carte de contenu web afin que votre équipe sache exactement ce que chaque élément de contenu doit cibler.

6. Créer un calendrier de contenu

Comment savoir quelle est la prochaine étape de votre calendrier de publication de contenu ? Quelles stratégies marketing privilégier ?

Un calendrier de contenu est comme un fil conducteur. Votre équipe sait exactement ce qu'elle doit publier, quand le publier, quels sont les objectifs, etc.

Voici ce dont vous avez besoin pour vous lancer :

Chaque activité liée au contenu, qu'elle soit sur la page ou hors page, doit avoir un propriétaire responsable

Utilisez des statuts de flux de travail tels que « Briefing », « Rédaction », « Révision », « Approuvé » et « Planifié » pour afficher et suivre précisément l'état d'avancement de chaque élément

Attribuez des dates non seulement pour la publication, mais aussi pour les transferts. Brouillon pour les réseaux sociaux à rendre mardi. Révision avant jeudi. Publication vendredi

Une vue partagée permet à tout le monde de rester synchronisé, car votre équipe marketing doit savoir quand la mise à jour du produit sera mise en ligne. De plus, l'équipe commerciale veut voir quand la nouvelle page de comparaison sera mise en ligne

Les modèles de stratégie de contenu destinés aux équipes marketing constituent un excellent moyen de regrouper toutes ces informations dans un emplacement centralisé, facilement accessible par les équipes concernées.

Voici un exemple de calendrier de contenu pour vous aider à avoir un aperçu de ce qu'il devrait inclure :

Date de publication Titre du contenu Type Étape de l'entonnoir Objectif Propriétaire Mai 2 Comment choisir le CRM adapté à votre équipe Article de blog TOFU Générer du trafic organique Rachel 6 mai Témoignage client : augmentation de 30 % de la productivité Étude de cas MOFU Établissez une relation de confiance avec vos prospects Priya 8 mai Modèle de calendrier de contenu (téléchargement gratuit) Page de ressources BOFU Stimulez les conversions Alex 10 mai Publication LinkedIn : Les coulisses du flux de travail Réseaux sociaux TOFU Renforcez la visibilité de votre marque Taylor 13 mai E-mail : résumé mensuel et faits marquants du blog Newsletter par e-mail BOFU Réengager les abonnés Lily 15 mai Comparaison de notre produit avec ceux de nos concurrents Page de comparaison BOFU Assistance à la prise de décision Omar

Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser le modèle de calendrier de contenu ClickUp. Il offre bien plus qu'une simple liste de titres de blog. Avec des champs personnalisés pour le type de contenu, l'étape du funnel, le rédacteur assigné et la priorité SEO, ce modèle garantit que chaque élément de contenu dispose du contexte nécessaire, et pas seulement d'une date d'échéance.

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et organisez votre stratégie de contenu à l'aide du modèle de calendrier de contenu personnalisable de ClickUp

Vous pouvez lier chaque tâche directement à son brief via ClickUp Docs et basculer facilement entre les vues Calendrier et Liste en fonction de votre méthode de travail préférée. Ajoutez des sous-tâches pour des éléments tels que les méta descriptions, les ressources visuelles ou les validations finales afin de vous assurer que tout ce dont vous avez besoin pour exécuter votre plan de contenu se trouve au même endroit.

7. Établir des directives relatives au contenu

La force de votre contenu réside dans sa cohérence. Sans directives claires, même les meilleurs rédacteurs peuvent produire un contenu qui semble décalé, trop formel ou complètement inadapté à votre public.

Définissez des directives pour harmoniser le ton, la mise en forme et la structure de tout ce que vous publiez, quelle que soit la personne de l'équipe marketing ou de contenu qui en est l'auteur.

Style : votre marque est-elle conviviale et conversationnelle, ou directe et professionnelle ? Définissez-la à l'aide d'exemples

Règles de mise en forme : utilisez des paragraphes courts, des sous-titres tous les 200 mots, des listes à puces pour plus de clarté et la casse titre pour tous les en-têtes. Définissez ce qui constitue un contenu facile à parcourir

Bonnes pratiques en matière de référencement naturel (SEO) : incluez les règles d'utilisation des mots-clés cibles (par exemple, dans H1, URL et méta), les exigences en matière de liens internes et les normes relatives au texte alternatif des images

Stratégie de liens : clarifiez quand créer des liens internes, comment utiliser naturellement les textes d'ancrage et où créer des liens externes (par exemple, uniquement vers des sources fiables)

Terminologie et formulation de la marque : notez les termes relatifs aux produits, les préférences orthographiques (par exemple, « e-mail » ou « e-mail ») ou les expressions à éviter

🔍 Le saviez-vous ? Vous avez peut-être entendu parler de la durée d'attention humaine de 8 secondes, mais les neuroscientifiques et chercheurs modernes considèrent cette statistique comme largement trompeuse. Aujourd'hui, le temps moyen pendant lequel une personne peut se concentrer sur une chose est estimé à environ 45 secondes. C'est encore très peu de temps pour que quelqu'un lise votre titre accrocheur, parcoure votre contenu et (avec un peu de chance) décide d'acheter/de s'inscrire à vos offres.

8. Mesurez les performances et optimisez

Si vous ne faites pas le suivi de ce qui se passe après la mise en ligne, vous passez à côté d'opportunités d'amélioration.

Commencez par aligner chaque type de contenu sur les KPI de marketing de contenu les plus pertinents :

Articles de blog : sessions organiques, taux de rebond, temps moyen passé sur la page, profondeur de défilement

Pages de destination : taux de conversion, envois de formulaires, clics sur les CTA

Études de cas : taux de clics vers les pages produits, temps passé sur la page

Téléchargements de ressources : Achèvement des envois, coût par prospect, engagement à partir du suivi par e-mail

Pages axées sur le référencement naturel (SEO) : classement des mots-clés, autorité des pages, backlinks obtenus

Des outils tels que Google Analytics 4 vous aident à suivre le trafic et le comportement des utilisateurs, tandis que Search Console surveille les performances de recherche. Et si vous souhaitez savoir comment les internautes interagissent avec vos pages, ajoutez Hotjar ou Microsoft Clarity pour afficher des cartes thermiques et des enregistrements du comportement réel des utilisateurs.

Comment ClickUp vous aide à créer et à gérer un plan de contenu pour votre site web

L'un des plus grands défis liés à la gestion du contenu d'un site Web n'est pas la rédaction, mais tout ce qui l'entoure.

Des briefs éparpillés dans des e-mails, des délais imprécis, des commentaires perdus et des membres de l'équipe travaillant en silos. Ajoutez à cela plusieurs types de contenu, des priorités changeantes et la nécessité de tout relier aux résultats, et même les meilleures stratégies commencent à s'effriter.

Lorsque toute une initiative de marketing de contenu commence à s'effondrer, ClickUp vient à la rescousse.

Documents ClickUp

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, conçue pour aider les équipes à gérer le cycle de vie complet d'un plan de contenu de site web, de la stratégie à la création de contenu et à la publication. L'une de ses fonctionnalités les plus puissantes est ClickUp Docs.

Rédigez des briefs, planifiez la production de contenu et collaborez avec vos collègues à l'aide des documents ClickUp

Voici comment l'utiliser :

Rédigez des briefs détaillés pour chaque page web, incluant les objectifs, les mots-clés et les CTA

Organisez les sections à l'aide d'en-têtes imbriqués pour faciliter la navigation (Accueil, À propos, Pages produits, Blogs, etc.)

Intégrez des éléments visuels tels que des maquettes, des captures d'écran ou des tableaux d'inspiration directement dans le document

Utilisez les commandes slash pour insérer rapidement des tableaux, des checklists, des bannières, des tables des matières collantes et une mise en forme riche pour une planification structurée du contenu

Utilisez ClickUp AI pour réviser votre contenu, améliorer le ton, résumer, et plus encore

Liez entre eux les documents connexes, tels que les personas, les guides de style et les documents de recherche de mots-clés

Étiquetez les membres de l'équipe en ligne pour attribuer des sections ou demander des contributions

Ajoutez des commentaires ou des suggestions directement à côté des sections de contenu pour accélérer les boucles de rétroaction dans un seul outil de gestion de contenu

📚 En savoir plus : Modèles gratuits de calendrier de contenu pour les réseaux sociaux

Tableaux ClickUp

Maintenant que les briefs de contenu sont prêts dans ClickUp Docs, l'étape suivante consiste à maintenir la production sur la bonne voie. Avec plusieurs parties prenantes impliquées (rédacteurs, éditeurs, spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, stratèges de contenu, designers, équipes SEO ), il est facile pour tout le monde de s'y perdre.

Découvrez les tableaux Kanban ClickUp. Une manière simple de gérer des flux de travail complexes sans suivi constant.

Personnalisez les colonnes, définissez des limites pour le travail en cours (WIP) et collaborez en temps réel avec les tableaux Kanban ClickUp

Il vous offre une vue claire du statut de chaque élément de contenu, de « À faire » à « En cours de révision » puis « Publié ». Vous pouvez faire glisser les tâches d'une étape à l'autre, attribuer des propriétaires, définir des dates d'échéance et même joindre le document directement à la carte. C'est un moyen simple de gérer des flux de travail complexes sans suivi constant.

💡 Conseil de pro : effectuez une analyse des lacunes de contenu avant de finaliser votre calendrier de contenu. Identifiez les 5 mots-clés les plus utilisés par vos concurrents et qui ne figurent pas dans votre référencement, puis créez un contenu de qualité supérieure et plus détaillé traitant de ces sujets.

ClickUp Brain

Et juste quand vous pensiez que cela ne pouvait pas être mieux, ClickUp vous offre l'assistant IA ultime pour le travail : ClickUp Brain 🧠.

Supposons que votre développeur utilise un créateur de site web pour coder la page « À propos de nous » et constate que la méta-description est manquante. Au lieu de s'adresser à l'équipe SEO, il peut utiliser ClickUp Brain, le générateur de contenu IA, pour créer une description de 160 caractères.

Ou vous travaillez sur une page de destination en bas de l'entonnoir et avez besoin de CTA exploitables. Essayez : « Suggérez 5 phrases d'appel à l'action à fort taux de conversion pour une page de tarification ciblant les acheteurs d'entreprise. »

Utilisez ClickUp Brain comme partenaire de brainstorming dans le processus de création de contenu

Mieux encore, vous pouvez utiliser Brain pour réutiliser l'introduction d'un blog dans une légende sur les réseaux sociaux, réécrire un texte de produit dense pour le rendre plus attrayant ou modifier le ton de votre site web en fonction des différents profils de votre audience. Tout cela dans ClickUp (vous imaginez ?).

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger, réutiliser et affiner votre contenu marketing

Pour les responsables de contenu qui supervisent le plan de contenu du site Web, ce type d'assistance en flux continu représente un gain de temps considérable. Il permet de respecter les délais, de réduire les allers-retours pour les modifications et de maintenir la qualité à tous les points de contact de votre site.

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des outils d'IA pour leurs tâches personnelles tous les jours, et 55 % les utilisent plusieurs fois par jour. Qu'en est-il de l'IA au travail ? Grâce à une IA centralisée qui optimise tous les aspects de la gestion de projet, de la gestion des connaissances et de la collaboration, vous pouvez gagner jusqu'à 3 heures par semaine, que vous auriez autrement passées à rechercher des informations, tout comme 60,2 % des utilisateurs de ClickUp !

Objectifs ClickUp

Bien sûr, publier du contenu n'est que la moitié du travail. La vraie question est : votre stratégie de contenu fonctionne-t-elle ?

Pour vous en assurer, utilisez les objectifs ClickUp.

Utilisez les objectifs ClickUp pour suivre la progression de votre stratégie de contenu à l'aide de cibles numériques, basées sur des tâches et de type vrai/faux

Un plan de contenu pour un site web comporte de nombreux éléments : référencement, génération de prospects, engagement et conversions. ClickUp Objectifs vous aide à définir des résultats clairs et à les relier à votre stratégie de contenu et à sa réussite (ou son échec).

Par exemple :

Définissez un objectif tel que « Augmenter le trafic organique de 20 % au deuxième trimestre » et liez-le à des tâches de blog ciblant des mots-clés à fort volume

Suivez la tâche « Lancer 10 nouvelles pages de service » et associez chacune d'elles à son propriétaire, à sa date d'échéance et à son flux de travail

Surveillez les indicateurs clés de performance marketing tels que les envois de prospects ou les réservations de démonstrations à partir de pages d'atterrissage spécifiques

Essayez-le vous-même : Accédez à la barre latérale et sélectionnez Objectifs (ou cliquez sur Plus si cette option n'est pas épinglée) Cliquez sur + Nouvel objectif dans le coin supérieur droit et indiquez votre objectif, par exemple « Publier 15 nouvelles pages ce trimestre » Ajoutez des cibles pour diviser l'objectif en étapes spécifiques et faciles à suivre : Nombre : idéal pour suivre des éléments tels que les articles de blog publiés ou les sessions gagnées Vrai/Faux : utilisez-le pour les jalons oui/non tels que « Audit de contenu achevé » Devise : idéal pour les objectifs axés sur les revenus tels que les MQL ou les ventes attribuées au contenu Tâche : liez-le à des tâches ou des listes ClickUp réelles afin que les mises à jour de progression soient automatiques Nombre : idéal pour le suivi d'éléments tels que les articles de blog publiés ou les sessions obtenues Vrai/Faux : à utiliser pour les jalons de type oui/non, tels que « Audit du contenu achevé » Devise : idéal pour les cibles axées sur les revenus telles que les MQL ou les ventes attribuées au contenu Tâche : lien vers les tâches ou listes ClickUp réelles, afin que la progression soit automatiquement mise à jour Nombre : idéal pour le suivi des éléments tels que les articles de blog publiés ou les sessions obtenues

Vrai/Faux : à utiliser pour les jalons oui/non tels que « Audit de contenu achevé »

Devise : idéal pour les cibles axées sur les revenus telles que les MQL ou les ventes attribuées au contenu

Tâche : lien vers les tâches ou listes ClickUp réelles, afin que la progression soit automatiquement mise à jour

ClickUp pour le marketing

De la conception à la rédaction, des flux de travail au suivi des performances, ClickUp vous évite d'avoir à assembler vous-même différents systèmes. En effet, tout a été pensé dans les moindres détails.

Pour relier le tout, la solution ClickUp Marketing Team est conçue pour combler les lacunes entre les services. Les rédacteurs, les concepteurs, les responsables SEO et les responsables marketing peuvent tous travailler à partir d'un espace unifié, avec une visibilité totale sur qui fait quoi, quand et pourquoi.

Simplifiez la collaboration, rationalisez les flux de travail et suivez les performances grâce à la solution Marketing Team de ClickUp

Il regorge de fonctionnalités qui facilitent grandement la mise en œuvre 👇

Le calendrier ClickUp vous aide à planifier vos campagnes, vos stratégies de contenu et le lancement de vos pages dans une vue synchronisée. optimisé par l'IA

Les automatisations ClickUp éliminent les suivis manuels grâce à des tâches attribuées automatiquement, des déclencheurs de date limite et des flux de travail personnalisés

Et grâce à une liste de plus de 1 000 modèles ClickUp, vous ne repartirez plus jamais de zéro. L'un de ses points forts est le modèle de plan de contenu ClickUp.

Obtenir un modèle gratuit Personnalisez et organisez l'ensemble de votre stratégie de contenu à l'aide du modèle de plan de contenu ClickUp

Voici ce que vous obtenez en utilisant ce modèle gratuit :

✅ Statuts prédéfinis pour chaque étape du contenu : De « Brief » à « Modification en cours » puis « Planifié », le flux de travail complet est déjà mappé. Il vous suffit d'ajouter votre contenu et de vous lancer

📊 Champs personnalisés qui suivent la mise en forme, l'étape du funnel et la priorité SEO : Vous pouvez filtrer instantanément par type d'actif (par exemple, blog, page de destination), voir où il se situe dans le funnel (TOFU, MOFU, BOFU) et établir des priorités en fonction des opportunités de recherche

📅 Vues du calendrier par glisser-déposer pour une visibilité en temps réel : passez instantanément de la vue Liste à la vue Calendrier. Voyez ce qui est publié, quand, qui en est responsable et comment cela s'aligne sur vos campagnes

Configurez votre plan de contenu Web pour réussir avec ClickUp

La plupart des plans de contenu de site web commencent avec beaucoup d'enthousiasme et de checklists... et se terminent avec un dossier rempli de documents à moitié terminés, des délais non respectés et aucune visibilité sur qui fait quoi.

C'est exactement pour cela que ClickUp existe. Il s'agit d'une source unique et fiable pour votre plan de contenu web. Votre stratégie de contenu n'est pas dispersée dans différents outils. Les mots-clés pertinents ne sont pas enfouis dans des feuilles de calcul. Les ressources de contenu ne sont pas réparties dans différents dossiers.

Vous devez rédiger une étude de cas ? Ouvrez Documents. Vous voulez voir ce qui sera mis en ligne la semaine prochaine ? Consultez votre Calendrier. Vous vous demandez pourquoi ce blog n'a pas dépassé le stade « Révision » ? Les Tableaux vous le diront en un clin d'œil. Vous pouvez même suivre vos objectifs réels sans ouvrir un autre onglet.

Et le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas à partir de zéro. Vous avez accès à des modèles prédéfinis avec un flux de travail prêt à l'emploi, vous pouvez donc vous mettre directement au travail.

Inscrivez-vous à ClickUp pour faire passer votre plan de contenu de « nous devrions vraiment nous organiser » à « wow, nous sommes en avance sur le calendrier »